Play Segunda (31/05/2018): El juicio final en LaLiga 1,2,3

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera

Voz 1643 00:26 Play Segunda Play Segunda hola qué tal ya estamos aquí bienvenido sea el capítulo ciento cincuenta y seis de Play Segunda ahí bienvenidos a la jornada cuarenta y dos de la Liga un dos tres la última jornada la de esta Liga si os acordáis a la última jornada de Primera se llegó sin nada en juego mientras que en la última de segunda faltan por decidir dos plazas de playoff más la tercera plaza y falta un equipo por bajar a Segunda B Rally Huesca pelean por el título de Liga Sporting y Zaragoza pelean por la tercera plaza cinco equipos luchan por las otras dos plazas de playoff Cádiz Valladolid Osasuna llovido seis equipos pelean por eludir la última plaza de descenso Alcorcón Nastic Córdoba Cultural Albacete y Almería de los once partidos hay algo en juego en diez en todo menos en uno para que luego digan que la Liga Un dos tres es aburrida o que no interesa hay once ciudades la mitad de los equipos de esta Liga pendientes de lo que ocurra en diez partidos que se juegan todos este sábado a las ocho y media así que a eso de las diez y media de la noche todo acaba para todos menos para los cuatro que van a jugar play off la segunda va estará en juego hasta el último minuto del último partido qué pasará no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablaba la segunda con un equipo de Primera con Diego Pino a los mandos arranca Play Segunda

Voz 2 01:52 Alejandro Rodríguez muy buenas que tal muy buenas Paco Hernández hola Óscar muy buena los dos subdirector de Play según

Voz 1643 01:58 la tranquilitos porque ninguno de nuestros equipos se juegan

Voz 2 02:01 no pero hay muchos que sí de eso hablaremos en la llamada el ascenso en la que vamos a analizar con José Luis Oltra como llega la última jornada en la Liga Un dos tres tanto por arriba como por abajo cinco equipos quieren dos plazas de playoff seis equipos quieren eludir la única plaza que queda por decidir

Voz 3 02:17 para todo ello vamos a hablar con Hervías ICO Morcillo del Almería para ver qué se juegan los equipos esta semana

Voz 2 02:23 en el descenso atentos a la última hora y todas las combinaciones para conseguir la salvación de Almería Albacete cultural Córdoba Nástic y Alcorcón ya os avisamos que las cuentas son para sacar un sobresaliente

Voz 3 02:33 matemáticas y terminaremos con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana el cierre con Jaume navega que pone la firma a una Segunda de Primera galo comentabas jornada única

Voz 2 02:46 cada excepción del Lorca Sevilla Atlético uno para único partido sin nada en juego los dos equipos ya descendido en las cara a las nueve de la noche el viernes en Lorca ya para el sábado ocho y media de la tarde todo el turrón todos los partidos donde hay algo en juego esto es Barça sabes halagos a Tenerife Albacete Granada Cádiz Córdoba Sporting Alcorcón Reus Lugo Almería Nàstic Rayo Oviedo Huesca Numancia cultural Valladolid Osasuna recordamos sábado ocho y media qué mejor momento para poder carruseles disfrutar de diez partidos a la vez

Voz 3 03:18 falta de una jornada Rally Huesca ocupan los puestos de ascenso directo ya están en primera división el play off para Sporting con setenta y uno Zaragoza con sesenta y ocho Cádiz con sesenta y cuatro Valladolid con sesenta y cuatro todavía con opciones de clasificarse Osasuna séptimo con sesenta y cuatro Numancia octavo con sesenta y dos los mismos que el Oviedo que es noveno por abajo ya descendidos Lorca Sevilla Atlético Barça B en descenso el Almería con cuarenta y siete se tienen que salvar en la última jornada el Albacete con cuarenta y ocho la Cultural con cuarenta y ocho el Córdoba con cuarenta y ocho el Nàstic un cuarenta y nueve el Alcorcón con cuarenta

Voz 1643 03:52 Solbes se acaba la Liga hay tenis

Voz 1415 03:54 a vosotros vuestro mejor once

Voz 2 03:56 los han el mejor esta temporada más o menos yo todavía tengo alguna duda a ver qué pasa en esta última jornada en menos de disiparía en el play off sí sí sí pero bueno a alguno el Tenerife por ahí yo es que hemos estado desde agosto para el centrocampista de del año en Segunda División qué pedazo de jugador y tú Paco algún amigo tendrá fuera ya en un equipo alguno alguno bueno pues bueno ya o no no lo sé pero todavía aunque creo que ya se sabe

Voz 1643 04:18 si se aprueba el veremos cuál es nuestro once favorito nuestro once elegido de la Liga dos tres pero primero queremos saber el vuestro de cuál es vuestro mejor once de Segunda División acaba de la liga el sábado a eso de las diez y media de la noche pues el lunes cuatro de junio lo anunciaremos en redes sociales en Twitter y en Facebook arranca el concurso y la votación para los oyentes de Play Segunda de quién merece estar en el mejor once de la Liga hondos tres arranca el lunes cuatro de junio a la una de la tarde vamos a poder votar hasta el miércoles veinte de junio a las veintitrés cincuenta y nueve cincuenta a ver hasta que se acabe el día digamos que sacaba el día sí que te da el jueves sería tenemos segunda y ese día daremos a conocer el mejor once entrevistaremos a los mejores jugadores de la Liga un dos tres pero antes tiene que jugarse la última jornada ya si viene la jornada cuarenta y dos en la Liga Un dos tres una jornada que analizamos desde ya en Play Segunda pudiera seguir según en Twitter y en Facebook

Voz 5 05:32 Vallecas

Voz 6 05:50 Ana

Voz 7 06:10 miles de personas miles de personas

Voz 1 06:35 son cuatro años pero esto la verdad

Voz 8 06:38 que cuesta mucho conseguirlo yo creo que al final te podría hablar de del esfuerzo que hemos hecho nosotros como equipo pero también al final yo les ve mucho valor pues lo que hay delante de todos los equipos que delante

Voz 1 06:55 eh bueno muchos equipos sueñan con esto y al final tanto

Voz 2 07:00 a nosotros yo creo que hemos hecho méritos

Voz 1643 07:22 enhorabuena a Vallecas y felicidades a todos los aficionados del Rayo Vallecano porque el Rayo ha sido el segundo equipo en subir directo y acompaña al Huesca ahora los dos Rayo Vallecano y Huesca en esta última jornada de Liga se van a jugar quién es el campeón de la Liga un dos tres además Sporting y Zaragoza han asegurado los play off en esta última jornada y ahora los dos van a pelear por ser tercero que recordemos da ventaja de campo en los playoffs además en caso de que haya prorroga no se llega a los penaltis pasa de ronda au sube a Primera el mejor clasificado faltan por decidir dos plazas de play off entre Cádiz Valladolid Osasuna Oviedo el Barça B ha bajado a Segunda División B esta jornada ya a Lorca y al Sevilla Atlético falta por decidir una plaza de descenso que semana rifar entre Alcorcón Nastic Córdoba Cultural Albacete y Almería y así llegamos a la jornada cuarenta y dos de la Liga un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico la cabecera José Luis Oltra buenas tardes

Voz 9 08:25 hola qué tal buenas tardes a la segunda no

Voz 1643 08:27 fallo el Rayo subió a Primera Hay lo hizo donde tiene que hacerlo Alcorcón hubiera sido bonito pero subir ante tu gente yo creo que mola mucho más

Voz 1963 08:35 bueno mira diría yo he tenido la acción de de de ascender en dos cuando

Voz 10 08:40 los equipos están en dos ascensos ha ascendido dos equipos que no halló para decirlo tiene que ser ir uno fue con el Tenerife ya perdimos fuera de casa Girona y otra fue con el Depor y ascendimos en casa

Voz 1963 08:53 con el Huesca los dos

Voz 10 08:56 quién es tu su aquel no yo creo que en Coruña fue brutal la celebración en casa en el momento porque además la gente no respeta o no saltó al campo y entonces se pudo hacer todo muy muy bonito con la radio también estuvo bien porque es verdad que la gente salta pero luego los cuadros se meten y luego vuelven a salir Banon no es exactamente igual pero estuvo bonito estuvo chulo cuando la de Tenerife que fue la primera vez que fue inolvidable como se volcó toda la isla yo creo que tiene una doble celebración la que haces en el campo y en la ciudad donde estás y luego

Voz 1963 09:29 la en la que haces cuando llegas a a la isla de donde es el equipo las dos tienen su aquel pero el Rayo ascendió cuando tenía que que antes de acabar cuando lo apoya

Voz 10 09:40 yo conseguir deportivamente por méritos propios porque han sido los equipos que mejor ha jugado más regulares de la temporada y muy consistente con una filosofía muy definido insisto aparte de bonito como lo es yo creo que al Rayo hubiera da igual celebrarlo en Vallecas que fuera aunque todo el mundo preferimos un poquito más hacerlo lo de de local pero pero como te estoy comentando es igual de bonito y el Rayo Le hubiera dado igual lo ha conseguido con su gente merecidamente que es lo importante y de forma clara Hay brillante no

Voz 1643 10:13 ya ven muy difícil es apostar por qué dos equipos van a acompañar al Sporting a Zaragoza en los playoffs lo que está casi casi claro

Voz 1415 10:21 que en el Valladolid Osasuna

Voz 1643 10:24 casi casi seguro porque a lo mejor no están matemático uno de los otros dan play off

Voz 1963 10:29 bueno materna kilohercios de los dos gana si empatan ya no esta matemático que puedan estar los dos hay alguna posibilidad de ciertos resultados pero lo que sí es matemático en ese partido es que el equipo que sea capaz de lograr la la Víctor ya he pues matemáticamente estaba metido en el en el pero yo creo que en estas jornadas últimas bueno porque lo primero que hay que decir es que de los once partidos que se disputan solamente hay uno que es el Lorca Sevilla Atlético en el que no hay nada en juego o porque los dos están entidades envíos ya una cita en se juegan la honrilla de no ser colistas ahora mismo pues Lorca tiene treinta el Sevilla Atlético XXXVIII en todos los demás partidos uno de los dos equipos al menos o los dos tienen algo importante en en junio yo soy de los que cree que en esta última jornada el que depende de sí mismo parte con clara ventaja no estoy descubriendo nada pero es que a veces es más importante lo que parece porque el equipo que he cuando juegas con un rival que no se juegan nada aunque todos tienen el orgullo la profesionalidad la intención las ganas de de ganar y por uno u otro motivo despedirse con una victoria de la de la competición el equipo que depende de sí mismo siempre tiene y pone un poquito más de de carne como se suele decir siempre ha sido para mío Cádiz Valladolid Osasuna que es el único enfrentamiento realmente directo son los que parten con cierta ventaja dentro de eso sí porque creo que un poquito más a Osasuna que el empate le vale luego evidentemente Numancia y tienen que ganar y esperar a ver qué hace en los de arriba pero insisto en que para mí Cádiz Valladolid Osasuna que es un partido directo de muy bonito con muchos alicientes es el partido más destacado de la de la jornada pues son los que tienen más más Ventana igual que por bajo pues el Almería Lugo para mí es el partido trascendente porque las medidas el único que no depende de sí mismo y sólo una victoria le permite seguir soñando a ver si hay alguno de los de arriba que que pueda fallar y pueda mantener la categoría porque también hay muchos implicados y muchas combinaciones con dobles triples cuádruple So Quíntuple es empastes que hay ya pues

Voz 10 12:34 co aunque lo tengo todo estudiadas más

Voz 1963 12:36 de explicar para nosotros ahora durante el programa suman

Voz 1643 12:39 te vas metiendo a cada ciudad daremos antes las combinaciones posibles opciones que tiene cada uno tanto para ellos como para el descenso dices que el que depende ese nuevo obviamente parte con ventaja porque con ganarle vale lo tiene asegurado en el caso de del descenso el Almería es el único equipo de los seis de abajo con que pelean por no descender que no depende de sí mismo pero están muy pendientes de lo que pase en el Córdoba Sporting Numancia cultural porque son los otros dos equipos de abajo que juegan contra otros que se juegan algo bueno alguna mejor dice bueno el Sporting juega a ser tercero contra el Zaragoza que a lo mejor tampoco es tan importante tener que me pasa un dato Paco que dice las siete veces que ha habido playoff tres veces ha subido el tercero sea ser tercero es muy importante para que diga que el Sporting no se juega nada se juega el factor campo el que la prórroga puedan pasar de ronda o suban se juega también algo que que merece la pena

Voz 1963 13:30 pues lo primero es que merece muchísimo mucho más de lo que la gente cree el año pasado yo creo que el Cádiz en la última jornada no le dio excesiva importancia a esta situación y luego no pasa eliminatoria con el CAI precisamente porque ya con el Tenerife pero precisamente porque por detrás en la liga regular porque hicieron el mismo resultado uno cero y uno cero así que es más aparte el factor campo que es fundamental también con la vuelta o muy importante fundamental fundamentalmente no decisivo pues cada vez más o menos según se mire pero sí que es importante jugar la vuelta con tu gente con el respaldo el apoyo con la presión que pueden ejercer oí ya que los que eso se juegan solos dentro la gente de fuera siempre incluyo puede o puede hacerlo entonces el más importante de lo que de lo que parece yo creo que el el el Córdoba Sporting posiblemente no quiero que se malinterprete lo que yo quiero decir con un empate los dos salen casi beneficiados el Córdoba no matemáticamente el

Voz 10 14:29 Sporting Chi yo lo del Sporting Nivaria César mucho

Voz 1963 14:32 yo por eso de llegar bien al partido del miércoles del playoff ni tampoco se va a dejar ir por por el hecho de tener la tercera plaza ahí el Córdoba posiblemente con ese Pinto edad doloso marcadores sea los volverás particulares en los empates y demás pues tendría muchas opciones de mantener la categoría que hace tiempo era casi una quimera hay que asimilarlo Sandoval con ese con ese equipo así que bueno desde las espadas en todo lo alto y otra vez muchas opciones en la última jornada que vuelve a ser apasionante incluso para para equipos que que a lo mejor ya lo tienen todo hecho pero juegan partidos que los demás son importantes y que en algún momento se puede ver implicados en otra temporada en ese tipo de situación sí siempre te gustaría que los que estuvieran en en tu lugar pues dieran el máximo y compitiesen así que yo no creo que nadie se deje y por ejemplo en ese caí Granada Granada caí yo creo que el Granada porque despedirse de su gente con una victoria intentando ganar lo que pasé insisto que el Cádiz pues tiene ese plus de de que se realmente es dejó algo el Granada pase lo que pase ya no va a pasar el próximo puesto podría ser décimo primero pero sí que más allá de algo económico por una clasificación no tiene mucho más aliciente no

Voz 10 15:42 o el propio Lugo Almería Lugo no tiene

Voz 1963 15:44 ya mucho más que que rascar en la temporada sin embargo pues lleva dos ascensos consecutivos de sus rivales no creo que quedar en Almería celebre una

Voz 10 15:53 a hacen también en su campo con su gente querrán despedirse bien aparte que hay que apelar siempre depositados

Voz 1963 15:57 hola a la profesionalidad por lo tanto jornada que va a estar todavía llena de de no sorpresas porque cualquiera puede ganar yo digo que ha sorpresa esta categoría no me gusta hablar pero sí de cosas a lo mejor menos esperadas o que o que ahora mismo no prevemos yo doy prioridad a los equipos que dependen de sí mismo pero es que puede ser un ejemplo Numancia cultural los dos equipos se juegan algo así que el Numancia va a intentar ganar para que a ver si son a la flota de poder meter sigues y pinchar Cádiz así cualquiera de los otros equipos si el el otro equipo de la Cultural porque no quiere que depender de que el Almería no gane

Voz 10 16:35 Lugo así que fíjate la incertidumbre que pueda haber

Voz 1963 16:38 en ese encuentro no va a ser una

Voz 1643 16:40 la jornada apasionante noventa minutos para saber todo lo que nos queda por saber en esta última temporada de la Liga dos tres y a partir del sábado por la noche a pesar a los play off José Luis Oltra eh muchas gracias y hasta la próxima semana gracias vamos a hablar ahora de los partidos más atractivos del fin de semana que como hemos dicho de los once son

Voz 11 17:02 ojo

Voz 1643 17:16 en esta jornada El cielo sería jugar el playoff Sporting ni Zaragoza ha hecho que da el resto así que vamos a dividir la llamada del ascenso como la acera dos semanas en dos la lucha por el playoff la pelea por rebajar a la que como siempre puedo llamar la llamada del descenso menos en Lorca en Sevilla Atlético que se joda el viernes a las nueve todo se juega el sábado en horario unificado a las ocho y media de la tarde Sporting y Zaragoza sólo se juega la tercera plaza Íñigo sólo en mayúsculas porque como he dicho Oltra es bastante importante el Sporting mantiene si no pierde pero si pierde el Real Zaragoza gana los maños ganan el duelo particular serían III como los dos ya tienen asegurado el playoff vamos a hablar y analizar los siguientes partidos en los que hay algo en juego y es que faltan por decidir dos plazas de play off entre cinco equipos K Liz Real Valladolid Osasuna Numancia y Real Oviedo vamos a empezar se puedo decir desde que lo tiene más fácil al que lo tiene más complicado quintos el Cádiz con sesenta y cuatro puntos si gana juega lío juega también play off a triple empate con Valladolid y con Osasuna

Voz 12 18:21 se queda fuera si hay triple empate con Numancia Oviedo se queda también fuera si hay quíntuple empate si pierde no tienen que ganar ni el Numancia ni el Oviedo Iker

Voz 1643 18:34 Valladolid pierda todo esto guarda la complicado lo iremos explicando durante el carrusel entre las a y media y las diez y media del sábado el Cádiz que juega en Granada Ignacio Labarga muy buenas

Voz 13 18:44 hola Carme buenas toca ganar

Voz 1643 18:47 esperar y encima de Cervera ha tenido varios jugadores es que durante la semana han sido duda sí

Voz 13 18:52 yo me lo tiene que mirar a otro lado sería equipo de de play off de ascenso con lo cual lo tiene muy claro aquí no había hace cuentas sabe que ganando en Granada son tres puntos y cerraría Cádiz su participación segura en el pliego de ascenso eso sí un equipo que lleva una victoria en los últimos diez partidos o Si quieres dos victorias en los últimos once partidos necesita el Cádiz romper también la dinámica mala fuera de casa que sólo ha ganado en la segunda vuelta en León además por un fallo garrafal del equipo local jugadores tocados sí pero buenas noticias para el Cádiz Barral Charlie entrenando con normalidad pueden jugar serán titulares si todo normal la ausencia prácticamente segura au asegura podemos dar ya de Jon Ander Garrido en el centro del campo

Voz 1643 19:37 cuántos cadista vais a Granada yo digo by porque doy por hecho Ignacio actual

Voz 13 19:43 sí señora íbamos a a contarlo e ochocientas entradas se han agotado el en Cádiz un poquito tiempo pero van a rondar los mil aficionados del Cadí yo creo que algo más porque la afección de Cádiz que agotados

Voz 0298 19:57 a lo que está haciendo es comprarlas a través

Voz 13 19:59 Internet en la página web de Granada se venderán allí eso comprarán allí en el mismo día del partido yo creo que va a superar con creces los mil aficionados cadista en el Nuevo Los Cármenes

Voz 1643 20:09 José Ignacio De la Varga mucha suerte hice el Cádiz se mete de empleo lo siento pero no tendrá vacaciones hasta dentro de dos semanas

Voz 13 20:15 mira el censo vi lo empleado de estará lo firmo yo también ya hasta luego a la hasta luego

Voz 1643 20:21 Real Valladolid Osasuna partido en el que los dos están jugando puesto de play off el que gane los juega seguro si empatan tienen que mirar otras opciones el que pierda se puede quedar fuera mira sexto es el Valladolid sesenta y cuatro puntos lo mismo que el Cádiz y los mismos que te un Osasuna Si gana el Valladolid jugaba play off si empata se mete si pierde el Cádiz no gana al Numancia si pierde se queda fuera porque les supera Osasuna que su rival en esta última jornada séptimo es Osasuna sesenta y cuatro puntos ya lo dicho juega y gana si empata sólo hay un caso que le deja fuera de play off que es al loro que gane el Cádiz ya ya cuádruple empate a sesenta y cinco puntos entre Osasuna Valladolid Oviedo Numancia en ese caso con empate Osasuna se queda fuera Pucela José Luis Rojo y muy buenas olas local muy buenas Pamplona Javier Laquidain hola

Voz 9 21:09 qué tal muy buenas en el Valladolid rojizas

Voz 1643 21:11 hay tanta tensión competitiva que esta semana e incluso dos jugadores han llegado a las manos en un entrenamiento exactamente pero todos

Voz 1070 21:20 viene provocado por la intensidad en los entrenamientos de esos así no Ontiveros esta semana bueno pues hicieron el típico Molinillo tampoco fue la cosa a mayores no manotazos empujones después de que Ontiveros le dejara el codo en la cara notas pero bueno circunstancia del entrenamiento nada más llegar al vestuario se dieron un abrazo y aquí paz y después gloria el equipo está motivado y encima pues la actuación arbitral en la derrota en Zaragoza en La Romareda la pasada semana ha servido de AFI fíjate ha servido como como pincho para que todavía tengan más tensión y más ganas de afrontar este partido como comentaba estuvo hace un instante sólo vale la victoria el empate bueno pues habría que sacar la calculadora ahí sería más complicado

Voz 14 22:05 para ello van a tener el respaldo

Voz 1070 22:08 desde estarían más grande del mundo ese que no se llega nunca más que para el Rudy Zorrilla porque esta vez en apenas dos días se ha completado el aforo ayer por la tarde se colgó el cartel de no hay billetes el miércoles por la tarde se colgó el cartel de no hay billetes así que veintiséis mil quinientos espectadores estarán empujando setecientos de ellos llevaran desde

Voz 1643 22:26 yo supongo que de Pamplona a la gente por ahí no

Voz 0888 22:30 pues todos los que van a poder como decía rojillo

Voz 1643 22:33 Cortés incluso

Voz 0888 22:35 sí sí ya se hizo también para el partido de Soria donde simplemente pues se pudieron mandar setecientas centradas en este caso más o menos similar es la cifra que

Voz 15 22:44 bueno pues demandar conformando desde Valladolid

Voz 0888 22:46 con esa promoción que han conseguido llenar o por lo menos agotar las entradas para Zorrilla

Voz 15 22:52 por lo tanto hubo sorteo seiscientos

Voz 0888 22:54 bueno hacer los afortunados que desde Pamplona viajen con entradas hasta Valladolid para un partido como decías en el que

Voz 0985 23:00 es una se juega la temporada pero con la eh

Voz 0888 23:03 por tanto ya de que va a llegar dependiendo de sí mismo después de la carambola del último fin de semana nadie podía creer en Pamplona que se hubieran dado todas las trabas posibles para llegar a Valladolid dependiendo de sí mismo y como decías al principio ganando Osasuna está en Perelló pero es que empatando tiene el noventa y siete por ciento de probabilidades también porque ese cuádruple empate con Si gana el Cádiz y el resto de rivales directos Aichi que es la única opción en la que se quedaría fuera por lo tanto aunque no se quiere hablar en Pamplona directamente de esa posibilidad del empate sí que es cierto que se guardase comodín en la manga de viendo

Voz 15 23:38 pues lo que puede suceder en otros partidos de que les

Voz 0888 23:41 la tele pueda valer pero está claro que que ir a ganar a Valladolid y sobretodo la dinámica que lleva el equipo en las últimas jornadas donde no ha perdido en las últimas ocho jornadas cinco empates tres victorias y la única pena pues es la de la lesión la grave lesión del guardameta Sergio Herrera aunque el otro día Manu irreal que pudimos escuchar ayer en el Larguero pues estuvo bien contra contra el Lorca derrocado te falta

Voz 15 24:04 tu portero titular

Voz 0888 24:05 te falta tú lateral izquierdo titular que es Carlos Clerc los dos únicos jugadores que no tenían sustituto en principio de garantías así que vamos a ver de lo que es capaz este Osasuna que va a llegar a Valladolid con esos setecientos ácida o rojillos pues intentando en el partido en el que se juega la temporada meterse en play off

Voz 1643 24:23 a ti te gusta que te llamemos desde junio te estamos llamando a treinta y uno de mayo

Voz 1415 24:29 y hoy va a ser difícil

Voz 1643 24:31 lo siento que a los dos de junio va a ser yo creo que sólo uno que alguna posibilidad no es el empate pero hoy es difícil pero no imposible

Voz 1070 24:42 pues sí va a estar complicado pero bueno vamos a ver qué es lo que ocurre desde luego va a hacer una tarde de esas de Carrusel bonito doy bueno pues tenemos la suerte de poderlo vivir tanto en Pamplona como en como en Valladolid de ahí a partir de ahí pues que gane el mejor no

Voz 1643 24:56 viajar aquí

Voz 0888 24:58 siento cómodo sí sí por supuesto ahí estaremos para vivir allí en directo lo que es el partido de la jornada sin duda así que ahí estaremos con esos

Voz 15 25:06 setecientos rojillos desplazamiento

Voz 0888 25:08 modo tres horas poco de Pamplona Valladolid bien oye eso hay que repetirlo en el play off pues se repite yo firmo pero creo que también no

Voz 1643 25:16 claro claro por supuesto aquí tienes

Voz 1070 25:18 sí

Voz 9 25:20 bueno supongo que

Voz 1643 25:22 Carrusel nacional a José Ignacio Tornadijo ya que quiera hacer un poquito más parcial se pone Radio Valladolid escucha a José Luis Rocky o se pone Radio Pamplona escucha Javier Laquidain rojizo Laquidain muchas gracias muy buenas otras dos

Voz 14 25:35 un abrazo para todos una hablar relación aquí con vosotros

Voz 1643 25:39 como el Valladolid Osasuna yo creo que es el partido más gordo de todos los que hay este fin de semana en la lucha por los play off vamos a ampliar la información con protagonista nos escucha desde Valladolid el centrocampista pucelano Pablo Hervías Pablo muy buenas hola bueno cómo estáis porque sin duda yo creo el partido más importante de la temporada para los dos para Valladolid y para Osasuna

Voz 1168 26:03 sí española no es decir que dijera que no es el partido clave partido tremendo y es lo que nos jugamos la temporada apostando los dos equipos no

Voz 1415 26:14 venís de menos a más en los últimos meses hay gente que dice que llega al Valladolid

Voz 1643 26:19 el momento clave en su mejor momento de la temporada

Voz 1168 26:23 sí totalmente de acuerdo es verdad entonces no lo vamos a negar es cuantos más regularidad estamos teniendo fuera de casa estamos obteniendo resultados paramos la sangría de goles en contra y seguimos haciendo muchos goles así que decidí estamos en nuestro mejor momento ir it pero bueno los dos partidos no significa absolutamente nada no

Voz 1643 26:43 depende de vosotros pero claro como gane Osasuna podéis quedar fuera del play off así que tampoco es momento bueno con puedo hacer Sporting Zaragoza que dicen vamos a reservar vamos a descansar plasmada en empleo vosotros no puede pensar en en el playoff sin pensar en este partido primero

Voz 1168 26:59 no no por supuesto claro que no nosotros nos jugamos nos jugamos todas esas una también aquí bueno partido que todo cualquier futbolista de Agus pues no a jugarnos el trabajando pues para jugar partidos como éste no

Voz 1643 27:12 en qué distinta habría sido habiendo ganado en Zaragoza o habiendo empatado

Voz 1168 27:16 sí bueno pero como no pasó pues tampoco vamos a pensar eso no está claro que sin Zaragoza hubiéramos ganado todavía no nos hubiéramos clasificado pero el empate no valdría pero bueno sabemos que si perdemos estamos fuera que si empatamos depende depende de resultados y que si ganamos estamos bien pero salen las cuentas son bastante claro yo te pregunto

Voz 1643 27:37 darte la siguiente si os preocupa los dos penaltis ahora ante el Zaragoza porque ya antes del partido decían que Arcediano Cillo era un arbitro casero alguno en Valladolid no está muy contento con él

Voz 1168 27:49 las aguas no es normal que no estén contentos con él no

Voz 10 27:52 si al final tiraron dos cosas pues que son

Voz 1168 27:55 el primero pues bueno son son rigurosos pero bueno al final los nos árbitros intentan hacer su trabajo lo mejor posible y a con los juristas como tampoco se lo bueno tengo al tomó sus propias decisiones equivocar puede acertar pero ahora tiene una intentan hacer su trabajo lo mejor posible no digo la verdad es que no no suelo ser crítico con los árbitros cuando se equivoca no soy más y cuando cuando no te dejan ir a hablar con el bando tiene una actitud un poco chulesca no cuando se equivocan al final son humanos y se equivoca

Voz 1643 28:24 en cuanto al rival Pablo tú lo conoce bien porque tú has jugado en Osasuna no sé si allí te quedan todavía amigos hoy a ninguno

Voz 1168 28:31 sí yo estuve mono subirnos allí sí bueno todavía a ver no son amigos íntimos no está claro pero pero sí que cuando jugó con ellos tengo muy muy muy muy buenas relaciones no a dar nos Flaño Roberto Torres sí la verdad es que si no hay los asume que a lo mejor no con el otro y el otro día dijo en una entrevista que que yo quiero ganar porque porque cojones Valladolid sigue entiendo este escudo pero que no me importaría que pasa somos los dos al peligro porque al Osasuna hizo lo mejor la verdad

Voz 1643 28:58 pues claro un empate puede pasar

Voz 1168 29:01 sí puede cazar pero bueno réplica os jugador del Valladolid yo lo que quiero trabajar no

Voz 1415 29:06 lo que sí

Voz 1643 29:09 es muy medido esta semana no sé si con un poquito de tensión porque hay que pasó el martes en el entrenamiento Ontiveros ya nota los tuvieron hay un poco

Voz 1168 29:17 no al final una semana de mucha presión una semana pues que el partido es tremendo si esos la gente pues sí

Voz 10 29:28 me es negativo pero para mí es positivo porque bordados

Voz 1168 29:30 cuál es que tuvo el mundo está enchufado todo el mundo tiró a puerta y participar son cosas del fútbol son cosas que pasan y ya está no hay que darle más importancia de la que tiene

Voz 1643 29:38 debe decir ya que lo mejore que haya tensión bueno no está relajado quizá mejor para este momento

Voz 1168 29:43 claro hombre hay que relativizar nos una semana compartido que tampoco gozó cosas diferentes no hay que hacer lo mismo que ellos tienen

Voz 1643 29:53 lo que es dice la afición por la calle ellos también tienen tensión no

Voz 1168 29:56 y bueno yo pienso que la quiten lo está bastante ilusionada que tiene el partido Iker no se produjo es hagamos todo lo que está en nuestra mano no no no se puede asegurar que debemos pagar del partido pero sí se puede asegurar todos a por todo lo posible para ellos no

Voz 1415 30:13 habrá que llenar Zorrilla club está haciendo

Voz 1643 30:15 lo lo imposible pero así sea para vosotros era lo mejor que Osasuna saltaba al campo con el uno cero en contra casi

Voz 1168 30:20 bueno ojalá me encantaría pero pero bueno al final siempre diciembre no está fenomenal y en un estadio operativo a los que jugamos somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas bien y meter los goles somos nosotros momentos cuando tenía llenas en el estadio pero tienes jugamos somos nosotros

Voz 1643 30:38 en Segunda es imposible Pablo pero te atreves a vaticinar qué equipos van a estar en el play off con Sporting Zaragoza

Voz 1168 30:46 bueno hace una semana a semana me lo preguntaron y yo dije Sporting dice Zaragoza dije que mí me dije a nosotros

Voz 17 30:54 así ve bueno ojalá que sea así y la verdad es que se quedara pleno tal y como

Voz 1643 30:58 tan ahora

Voz 17 31:00 no fuimos lo mismo

Voz 1643 31:03 las cosas como las cosas que se queden como están pues Pablo muchas gracias por estos minutos en Play Segunda inhala mucha suerte para ese partido que como hemos dicho al principio sin duda va a ser el mejor partido en la lucha por los play off esta semana

Voz 1168 31:17 sin duda muy pues una da muchas muchas gracias a vosotros

Voz 1643 31:22 pues vamos ahora con los que lo tienen un poquito más complicado para meterse en play off que los equipos de los que hemos hablado ya el Numancia recibe a la Cultural tiene el Numancia sesenta y dos puntos es octavo para jugar play off line por supuesto que ganar y que pierdan Cádiz Valladolid u Osasuna se mete el Numancia con quíntuple empate a sesenta y cinco puntos si empata o pierde se queda fuera del play off recibe a la Cultural José Carlos San José muy buenas

Voz 0298 31:49 qué tal Oscar muy buenas somos sólo vale ganar y Peral

Voz 1643 31:52 el Numancia lo que ha hecho es ponerla centrada muy asequible para que al menos en Los Pajaritos y que la afición sea el jugador número doce y que se consigan esos tres puntos

Voz 0298 32:01 sí porque la condición bien dices sine quan non es ganar ganar o ganar a partir de ahí y luego ya veremos lo que más me interesa el Numancia fíjate más allá de Valladolid Osasuna agobiado es que empate el Cádiz porque empatando el Cádiz empate con el Cádiz en todas las posibles combinaciones en Numancia sale ganador Si gana Valladolid Osasuna sube vaya a Osasuna el otro se queda con sesenta y cuatro puntos menos que el Numancia con el Oviedo siguió dicen las combinaciones también le tiene ganado el golaverage particular

Voz 1643 32:26 así que nuestra esperanza está en el Granada que empate

Voz 0298 32:29 este es lo ideal que empate del Cádiz para que el Numancia dispute Play Off pero si lo importante es ganar el partido que vista la trayectoria del equipo en las últimas tras derrota ante el Valladolid en casa derrota en casa del descendido Lorca empate in extremis en casa contra Osasuna derrota en casa del descendido Sevilla Atlético pues no se antoja algo tan fácil aunque sea con un rival de la zona baja de la clasificación y que está luchando por la permanencia como esta cultural así que el club está regalando entre comillas las entradas los abonados pueden comprar entradas de fondo por cinco euros de general por diez de preferentes quince precios que se van a mantener si hay playoff para el primer partido de playoff así que el objetivo es llenar los pajaritos porque como decía esta semana uno de los capitanes Íñigo Pérez en El Vestuario no se piensa en Cádiz el Osasuna Oviedo no

Voz 18 33:11 no sólo pensamos en la victoria de yo ni siquiera ha hecho las posibles puntuaciones en los partidos que juegan entre los demás rivales porque es que no quiero perder ni ni un segundo de vista

Voz 2 33:25 el que podamos conseguir la victoria

Voz 0298 33:27 todo pasa por ganar así que centrados en ganar a la Cultural

Voz 2 33:29 yo no quiero ser malos José Carlos pero desde que empezó el hombre Jagoba Arrasate para entrenar al Leganés el equipo ha dado pie con bola no lo sé es casualidad porque esa cualidad pero sí que es cierto

Voz 1415 33:40 desde ese momento el Numancia empató con Osasuna en el en él

Voz 1643 33:45 cuento y tal sí pero no ha vuelto a ser el mismo Numancia

Voz 0298 33:47 no se ganó al Oviedo tres cero aquí hace un partido muy completo muy bueno frente al conjunto de Anquela aquí ya nos frotamos las manitas porque veíamos que el Numancia tenía un colchón importante sobre la séptima plaza además tenía un calendario de los cinco partidos que quedaban tres en casa sí que es verdad que ante rivales duros como Valladolid Osasuna pero luego la Cultural como último partido en el que todos aquí estaban que no iba a ver nada en juego para el Numancia posiblemente sí para la Cultural pero para el Numancia estaría todo hecho porque había que visitar a dos descendidos a Lorca ya Sevilla Atlético nadie pensaba que iba a perder los dos de hecho aún habiendo pinchado contra Valladolid empatado in extremis contra Osasuna Lorca de haber ganado el pasado domingo en la ciudad deportiva sevillista el Numancia estaría por delante de Valladolid Osasuna Oviedo con sesenta y cinco puntos es decir se ha pegado un tiro en el pie el Numancia en las últimas cuatro jornadas aún tiene opciones que es lo

Voz 1576 34:35 más maravilloso habiendo sumado un punto

Voz 0298 34:38 dice que el Numancia todavía tenga opciones reales Si gana empata el Cádiz está dentro y aquí no frotamos todavía a los ojos la cuestión es que gane tal y como está el equipo que gane ya es algo meritorio para despedir sobre todo aunque luego no se dieran resultados Óscar despedir la temporada con buen sabor de boca que es buena la temporada llegar a última jornada un Numancia un club modesto como es llegar hasta la última jornada con opciones de pelear por el play off es muy bueno pero terminó la temporada con una victoria es importante el año pasado se pasó fatal a final de temporada y encima en la última jornada contra donde sentido Mirandés se perdió con mala imagen la sensación fue terrible este año por lo menos se quiere terminar con una sonrisa

Voz 1643 35:13 bueno pues es curioso el Numancia es uno de los equipos que más jornadas en esta Liga ha estado en puesto de Liga llega a la última jornada fuera de esos puestos no depende de sí mismo no cuentas en Carrusel el sábado juzgarlo mucha era Dios

Voz 0298 35:26 ahí estaremos un abrazo octavo El Numancia se sentía

Voz 1643 35:28 los puntos noveno el Real Oviedo también con sesenta y dos entra en play off si gana y pierden Cádiz Valladolid Osasuna Numancia no gana porque pierde el golaveraje precisamente contra los sorianos el Oviedo que recibe al Huesca es el que menos opciones tiene calle Martín Gago Oviedo muy buenas

Voz 9 35:46 qué tal muy buenas ganar y esperar varía

Voz 1643 35:48 las carambolas y la sensación de que otra temporada más el Oviedo ha fallado al llegar al final

Voz 19 35:54 bueno pues en ganar y aún así parece casi imposible porque las matemáticas dan un cinco por ciento al equipo de Anquela dicho aquí ya se da prácticamente por perdida la temporada por tercer año consecutivo que el olvido se va a quedar a falta una jornada practicamente fuera de ese piloto ascenso a Primera División yo es que hoy de hecho habrá hablaba perdón Anquela en ese partido frente al Huesca no se hablaba prácticamente de ese partido más de dos minutos de prácticamente veinte inaugurado la comparecencia del técnico Carvalho porque exige Se ha hablado ya del futuro si se queda o no de de lo que ha pasado esta temporada pero prácticamente muy muy poco de ese choque frente al Huesca porque como tú has dicho se tiene que dar una carambola pues prácticamente increíble además para un partido importante frente a un equipo clave de la parte alta con dos hombres sancionados como son Carlos Hernández titularísimo la defensa is home que es prácticamente medio Oviedo por lo tanto ya en sí se duda incluso de que se pueda ganar al Huesca en el Tartiere comentaba antes que hoy ha habido una rueda de prensa sobre todo dedicado al futuro bueno pues ha dejado frases importantes ha dicho que quiere quedarse que con ningún otro club Piqué ha comenzado incluso la unificación del año que viene a en nombre sube la mesa como es el caso de Richard ten ex jugador del Granada que está tiempo esta temporada ha estado en el Melilla por lo tanto incluso se trabaja ya de cara al año que viene Ike bueno también ha dejado cosas de de cara a lo que lo hubieran negocia no que cuando lo vio negocian fichajes los jugadores piden una barbaridad sólo por llevar el nombre de Real Oviedo cantidades que en otros equipos pues quizá no son tan elevadas y sobre todo de cara a la plantilla que lo este mucho más paneles pues digamos casi un milagro porque ha dicho que es un equipo cogido con pinzas por lo tanto ha dejado ya aclaran en esta rueda de prensa también a lo largo de la temporada que quizás faltado un poquito no ha hecho que bastante aceptable de fracaso nada pero eso sí que que quizá pues bueno con un equipo cogido con pinzas

Voz 1643 37:36 bueno pues así están las combinaciones por arriba con el Oviedo como el equipo que más complicado lo tiene Martín Gago muchas gracias que no sufre mucho el sábado gracias vamos ahora con las combinaciones de cómo está la cosa por abajo porque jugar play off es bonito no jugarlo es un disgusto pero bajar a Segunda B es un auténtico drama tras el descenso del bar sabes sólo queda una plaza de descenso en juego por no bajar hay seis equipos implicados el Alcorcón el Nàstic el Córdoba la Cultural Leonesa el Albacete y el Almería vamos a empezar en este caso al revés que en los play off en el orden clasificatorio vamos a empezar por el que más difícil que más complicado lo tiene decimonoveno el Almería tiene cuarenta y siete puntos arranca la jornada en puestos de descenso es el único equipo de los de abajo que no depende de sí mismo tiene que ganar y esperar al menos un fallo de alguno de los cinco que le preceden en la tabla si empata tiene que hacer cuentas con el que pierda de Córdoba Cultural Albacete si empata a cuarenta y ocho gana el particular a Albacete con la cultura lo Córdoba se tiene que mirar el general porque lo tiene empatado si empata con la Cultural y el Albacete ese triple empate lo pierde la Cultural Leonesa el Almería juega el Lugo Rafa húngara muy buenas se han complicado la vida en las últimas semanas ahora no no dependen de sí mismos así que tienen que ganar y estar pendientes de varios campos anti en la casa por la ventana además Rafa para que vaya a Lugo todos los socios posibles del Almería está bastante lejos es una paliza

Voz 1390 39:26 si el domingo por la noche a partir de las doce son trece catorce horas Almería Lugo se pusieron a la venta trescientas entradas para los abonados de Almería el club paga la centrada en el ancho carro Lugo la plantilla financia el viaje esta mañana se agotaron las trescientas entradas por lo tanto cara la verdad es que era Almería frente al Lugo de Francisco va a estar bien arropado en la grada del Anxo Carro y por lo tanto va a estar a la vez es ambientes color diese calor rojiblanco en un partido donde el futuro

Voz 19 39:59 hoy día del club en Almería va a estar en juego

Voz 1390 40:02 después de dieciséis temporadas consecutivas entre Primera y Segunda División noventa minutos fuera de tu casa fuera de tu campo ante un rival que sólo se jugaba la honrilla con lo de Almería en la grada que gran problema al que tú apuntabas cara no depende de civismo el equipo rojiblanco por lo tanto la verdad es que ha complicado la situación de de ya que hace cuenta que sabe que tiene que ganar primero ponerse por delante en el marcador sacar el partido adelante y luego que se la carambola en algunos de esos cinco campos donde Cantabria va a bastar jugando directamente la idea fundamental del equipo almeriense eh es ponerse por delante lo antes posible para poner para llevar los nervios a los otros campos pero claro esto muy fácil de decirlo en un partido donde muchísimas cosas en juego lo de ponerse por delante pero este es el gran objetivo marcar pronto y a partir de ahí seguramente eh que luego rivales directos de Almería

Voz 14 40:57 ayer muy nervioso en el resto de escenarios

Voz 1643 41:00 te encomiendas a San Francisco Bueno

Voz 1390 41:03 José Francisco es un profesional Francisco va a intentar sacar el partido adelante ese tapando muchísimos la verdad de de Francisco pero Youssou Vico e como buen profesional va a querer terminar bien la temporada Lugo hubo pasajes un partido la verdad bastante complicado pero son ciclos un profesionales como digo Óscar eh supongo yo que lo tengo claro que va querer sacar el partido adelante despedirse por la puerta grande de Lugo donde no va a seguir la próxima temporada

Voz 1643 41:30 te voy a hacer una pregunta trampa Rafita vive quiere centrar la próxima semana en Play Segunda

Voz 1390 41:35 el entrenador

Voz 1643 41:38 no si quieres entrar tú la próxima semana en Play Segunda sí sí claro que sí era una pregunta trampa te he dicho siempre lo hace porque tenemos que despedirte decirte adiós si no entrase porque debe la cosa va a ver al ante las repito quiere asentar la próxima semana Segunda

Voz 22 41:52 sí me he dicho que para despedirte porque el Almería para despedirme no no venga a dar una vuelta buena vuelta ya quieres entrar la próxima semana en Play Segunda Daley

Voz 1643 42:09 vamos a dejarlo porque al final bajamos al Almería antes era jugar al tiene que es el que no para ganarse a la despedida al Almería de Play Segunda no hay a pregunta señoría muchas otras Rafa y que no se muchas todo un abrazo grande pues vamos a volcar protagonista de la Unión Deportiva Almería porque es el único equipo de los de abajo que no depende de sí mismo es decir tiene que ganar y esperar a ver qué hace el resto central del Almería Jorge Morcillo muy buenas

Voz 10 42:32 hola muy buenas lo primero que siempre no

Voz 1643 42:34 van a entrevistar a un seguidor de Play Segunda yo sé que tú a la cuenta de Twitter la seguir

Voz 10 42:40 sí sí la verdad que se había puesto en Twitter yo sigo bastante acertó nuestro

Voz 1415 42:46 bueno lo primero quería preguntarte cómo estáis porque es el

Voz 1643 42:49 vamos a falta quería que es el partido más importante de la temporada porque lo es

Voz 10 42:53 sí efectivamente efectivamente el partido más importante de año

Voz 1168 42:56 para dar su cruz como para las look en la ciudad porque bueno jugamos todos no a verte

Voz 10 43:03 partido o la lógicamente todo el mundo sabe la importancia que tiene tiene un club en el que es muy profesional y vamos a anduvo con esa esperanza bien su trabajo y que desde cualquier otro campo de Teror cinco implicados bueno no digo una una buena noticia

Voz 1643 43:19 no es un todo o nada porque como tú dices ve los únicos que no dependes de vosotros mismos hay que esperan noticias del resto os hubiera cambiado por cualquiera de los que están por encima

Voz 10 43:29 si a día de hoy lógicamente pues si llevábamos

Voz 1963 43:31 bien pues se centra precisamente en esta jornada

Voz 10 43:34 ahí no puede quedar en casa contra el Alcorcón ya lo hemos sigue verdad que bastante tiempo fuera pero en la jornada cuarenta y dos hemos llevan esta situación básicamente no no hemos hecho los deberes cómo cómo teníamos que hacerlo en el tiempo podríamos hacerlo si efectivamente somos el único equipo que no depende incivismo pero bueno estoy convencido que que ganando el sábado Lugo bueno y seguro que alguna buena noticia como te digo no pero bueno chocan fueros cinco que que están inspirados

Voz 1643 44:01 o quizá el año pasado es si se llevó en esta situación no muy similar pero hace unas semanas Jorge yo creo que era impensable au nadie puede imaginar el Almería que si va a llegar la última jornada en puestos de descenso

Voz 10 44:13 sí efectivamente la verdad que desde que llegó fueron a otro aquí unos conseguimos siete de número de encadenar

Voz 1963 44:21 el empate que Nolito meterle mano

Voz 10 44:23 la tierra de por medio en este caso al al cuarto clasificado en la zona de descenso pero sí que es verdad que bueno a ver encadenar dos partidos sin ganar un punto de seis Si sumado a al buen hacer de nuestro rival en la verdad sinceramente eso sí porque hay vivos que que han sacado bastantes puntos fijos aquí pues de de arriba pues bueno también nos ha hecho volver a caer

Voz 1963 44:44 pese al descenso

Voz 10 44:45 pero como te digo estoy convencido y estamos cometidos en el vestuario que que ganando seguro que no llega algún otro favor de de todo electro estaba digo porque sobre todo hay partidos

Voz 16 44:56 sí