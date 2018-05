Mauricio Pochettino, el candidato elegido para el banquillo del Real Madrid

Voz 1375

02:38

salir del club lo primero que ha dicho el Tottenham lo primero que ha dicho es que no va a dejar salir de ninguna manera Pochettino del club no hay ninguna posibilidad de que Pochettino salga probablemente sea el primer paso para negociar probablemente Daniel Levy son un negociador muy duro ya lo demostró jugador ya lo demuestro con Luka Modric y sobre todo el y sobre todo al final las dos operaciones se hicieron ricos vamos a ver si sale también la de Pochettino si no saliera Pochettino hay otras opciones de entrenadores evidentemente para sustituir a Zinedine Zidane de todo ello vamos a contar enseguida y seguramente muchos dirá joven sino ir ahora al Real Madrid cuando este tío te viene de ganar tres Champions pues sí pues sí pero es verdad que decirle que no al Madrid en este momento es es eso lo hacen pocos entrenadores igual que lo decidirán lo no lo hace nadie el desapego que tiene Zidane a este no al Real Madrid sino al poder que era el banquillo el Madrid no lo tiene probablemente ningún otro entrenador que Zidane a mí me ha sorprendido que lo haya dicho hoy por supuesto te mentiría si digo que no pero que en Zidane me espera un final la sí sí porque ya lo vimos como jugador entre otras cosas lo hizo practicamente igual cuando todo el mundo veía que estaba y capacidad para seguir siendo titular para jugar pues un día llegó sesentón dijo que me voy y es lo que ha hecho hoy y además creo que hace bien ha pensado más en sí mismo que en el Real Madrid yo creo no digo que sea egoísta digo que ha pensado más en sí mismo y además está en su pleno derecho osea que esto no lo hace por hacer un favor al Real Madrid no ha dicho no me voy porque voy a hacerle un favor al Real Madrid el ha dicho Si yo sigo me juego el bigote la temporada pasada porque ya ha estado este año a punto de jugar me lo que me dice que el año que viene sino me eliminan en la Copa otra vez no me vayan a echar bueno ha habido unas declaraciones de Fabio Capello en Italia hoy que ha dicho eh ha hecho bien Zidane porque sino Florentino le echaría tampoco descubrir mucho porque es que al final todos o el noventa por ciento de los entrenadores de los grandes equipos acaban pues de una manera parecida o no renovando les eso echándole que ha elegido el momento perfecto Zinedine Zidane