Camacho: "Veo a Pochettino preparado para el Real Madrid"

Voz 1375 00:05 la edición de el Real Madrid ha habido dos entrenadores hemos estado mirando vamos salvo que os acordáis alguno más gallego Romero Pulido y compañía yo creo que sólo ha habido dos que han dicho Nos vamos uno de ellos han sido Zidane y el otro José Antonio o en casi Capello Capello también severo la suspiró pero acabando el contrato no sé cuando dijo me voy me voy tenía un año más pero se quedaron años vuelve a mi casa con Florentino estos dos no con Florentino además soy y ahora Zinedine Zidane eh

Voz 2 00:28 días José Antonio que te que te habías oro

Voz 1375 00:30 vendido en no debe ser fácil tampoco decir al Real Madrid oye que me voy no tu caso fue distinto pero Luis viste clara no en un momento en el que dices oye si no lo ve claro me voy por lo que sea

Voz 1016 00:43 bueno en el fondo me ha dicho que piensa que que le va a costar mucho más ganar oí que va a tener muchos problemas yo y fue diferente que yo tenía otra plantilla lógicamente a mí también me ficharon yo para poder ganar yo veía que no íbamos a ganar clarísimamente no me relativamente fue así que luego no se ganó nada pero bueno pues por lo menos yo lo que hice fue advertir si prepara el tema de cuando vi que no se podía hacer nada con el yo creo que él pues ha visto que que ahora mismo la la plantilla necesitaba otra motivación no mover un poco que la gente sepa Bille hizo además que yo estoy de acuerdo Boné que cuando los entrenadores están tres cuatro años en los equipo pues pues cada vez cuesta mucho más no le pasó al mismo Guardiola en el Barcelona

Voz 1375 01:37 sí sí

Voz 1016 01:38 yo creo que que que son cosas de que bueno no lo entenderán los otros no pero que

Voz 3 01:44 son cosas están

Voz 1016 01:46 el hechas no se dio cuenta Sala

Voz 1375 01:49 hasta el tercer año o dos años y medio Guardiola al cuarto año tú te diste cuenta en veinte días no te hiciste esto no no lo vio claro

Voz 1016 01:54 ya ya pero era diferente nadie como él ha podido a hombre entró con la competición después ha podido hacer un equipo el equipo que él tiene

Voz 4 02:08 de alguna manera tiene

Voz 1016 02:11 que ha tenido el Balón de Oro otros cuatro jugadores nominados

Voz 4 02:16 sí yo lo Balones de Oro que tenía

Voz 1016 02:18 luego también estaba Zidane pues eran balones de oro de otros equipos como conseguidos que el Madrid que lo que yo quería

Voz 1375 02:26 y cómo se da cuenta un entrenador MR de que el discurso ya no llega hay que eso hay que cambiarlo cuando se da uno cuenta de que no que no me que yo lo que digo aquí no va a valer de nada

Voz 4 02:36 bueno ten en cuenta que los jugadores

Voz 1016 02:39 desde el club todo el mundo que trabaja tu alrededor puede ya te conoce de arriba a abajo ya las expectativas son diferentes ya cabreo de un partido o el perder un partido lo que pueda pasar es totalmente diferente yo creo que eso se va viendo con el día a día se va viendo con el tiempo los jugadores no lógicamente ya son muchos cuatro años mayor que cuando él llegó todas esas cosas me imagino que son las que habrán sopesado ya habrá dicho seguramente va a costar mucho ahora que estoy en arriba pues será el mejor momento no

Voz 1375 03:13 ha hecho bien

Voz 4 03:16 yo particularmente ya te digo que la vida del entrenador

Voz 1016 03:18 los equipos no creo en ella mar de por ejemplo traer cuatro años quinto año creo que es un camino de de no solamente el Vestuario sino también lo que rodea al Club de la prensa los aficionados los directivos los contrarios todo el mundo de alguna manera pues se pierde fuerza no

Voz 1375 03:43 a ti también te intentó convencer el presidente como ha dicho con con Zidane para que no te fuera bien

Voz 1016 03:50 sí sí me dijo que no me de ir que me quedara ahí para estas gotas excepto el presidente siempre su nombre vamos con unos conmigo se portó muy bien se portó correctamente mucho hasta el final y bueno pues yo creo que Zidane pues habrá hecho negro

Voz 1375 04:06 no es que lo de Cristiano podido influir Si tú eres entrenador del Madrid ganas la Champions en Kiev Yoyes que Bale quiere ser titular o que igual se va que Cristiano o no sé qué crees que eso influye también a Zidane

Voz 1016 04:17 son cosas diferentes no cada uno tiene que estar en el sitio con arreglo a los momentos que tenga que tú tienes que Balón de Oro y otros cuatro aspirar pues en gente joven que va a jugar un Mundial gente joven que viene que quiere que tiene mucha hambre y todo eso lo habrá sopesado no él viene de ganar también en la Champions seguidas el viene de de ver lo que es el equipo y el vamos lo poco que yo he oído es de que el equipo pues necesita otras motivaciones diferentes otras lecturas diferentes para seguir ganando no

Voz 1375 04:53 pues nada es la opinión del otro entrenador que lo dijo Florentino me voy no sé si quieres alguna pregunta para el

Voz 6 04:57 a ver si yo te quería preguntar que qué le parecería Pochettino para para el banquillo el Madrid si le gustaría

Voz 1016 05:04 bueno no mucho tenido también es un futbolista al que traje yo también de Argentina lo conozco perfectamente al poco hemos estado aquí comiendo un hombre que tanto le gusta mucho el fútbol está muy preparado yo lo veo perfecto pero todo esto a recular ya bueno normales del Real Madrid hice va a hablar demasiado de este sí Oeste no vamos yo creo que el que venga va a tener un gran equipo a tener una gran casa que no creo que lo vaya a tener muy difícil solamente pues que tendrá que trabajar

Voz 1375 05:37 tampoco tampoco tienen que tardar mucho porque está ahí el Mundial ya no no debería tardar mucho el Madrid es decir éste no

Voz 4 05:43 han también en el Madrid es un equipo que viene de ganar la Champions

Voz 1016 05:46 que acaba de tener dos días que van a coger vacaciones no es lo mismo que si tuvieran unos cuatro cinco partidos ahora importante para Champions para la liga sino que hay en periodo de vacaciones yo creo que yo creo que el mejor momento también puede ser el tener tiempo para poder bueno sopesar para poder ver señala mejor no sé si hay algún entrenador que pueda venir no puedan venir todas estas cosas pues las van a poder hacer tranquilamente

Voz 7 06:13 los Antonio buenas noches y nos apetece nada aunque

Voz 8 06:17 de qué de qué vas a ponerte ahí la del toro yo estoy con Gabón pero no tiene cláusula de rescisión

Voz 1016 06:27 no tengo contrato cumplir

Voz 1375 06:31 Mister buenas noches pero no por eso no quería no no no no es el caso que ahora otorga Romero que

Voz 0239 06:38 no yo históricamente míster hay dos tipos de entrenadores que que según el momento histórico por el que pasa el club la Directiva se decanta por uno por otro Llanos ha contado Carreño al principio del programa que el candidato número uno es Poquetino pero hay que pelear porque lo del tótem Poquetino recién renovado pues veremos a ver si al final se plasma en realidad o no a José Antonio Camacho qué le parece esa dualidad entre lo el entrenador gestor que lleva muy bien el grupo que todavía no sé cuándo pero que al final tiene que aguantar el mantra de hacen lo que les da la gana sean acomodado entrenan poco o entrenador que viene con el supuesto látigo Ike se ha demostrado a través de los resultados y los títulos que no termina de convencer nunca en el Real Madrid con cuál de los dos tipos de entrenador cree que este Vestuario cree Camacho que este vestuario se sentiría más cómodo

Voz 8 07:31 bueno quedan en nada

Voz 1016 07:36 la filosofía es muy bonita y todo esto es muy bonito pero yo creo que el vestuario del Madrid tiene una plantilla extraordinaria Hay necesitaba pues dar con la tecla yo no estoy dentro para decirse es que que no quieren entrenar todos esos yo creo que por ejemplo si hay un futbolista que se le conozca por enseñar a todos los demás es Cristiano no con la que tiene y entrena imaginó es entrenara no no podía estar como está

Voz 8 08:05 no está claro vamos yo veo a muchos

Voz 1016 08:08 el Real Madrid para llegar hasta el final de temporada ganar una Champions hay que entre nadie hay que correr yo creo que que la ciudad lo ha dicho claramente no necesitan a lo mejor otro mensaje otra motivación abran los ojos de otra manera pues a lo que estaban acostumbrados a hacer lo que han hecho con él durante este tiempo no y entonces se ha visto que el equipo podría bajar el listón de avisa para que lógicamente todo cuando empiece la temporada con van a estar otra vez con unas expectativas altas de decir bueno otra noche me tengo que ganar el puesto otra vez de aquí a ver qué pasa yo creo que el club tiene los conocimientos suficientes conoce todo como para para saber el entrenador otra cosa es que lo tener los que no lo pueda obtener pero entrenadores hay hay entrenadores de la casa y entrenando desde fuera que en este aspecto yo creo que no va a tener ningún problema

Voz 1375 09:02 pues nada MR por cierto tu cambiaría a Cristiano por Neymar

Voz 8 09:05 crees que debería hacer es el Madrid

Voz 1016 09:07 no yo si pudiera tener a los dos mejor

Voz 8 09:10 claro eso sería ya la lección claro pero entre uno y otro crees que ahora mismo sería bueno

Voz 1016 09:17 lo que todavía es pronto vimos que el que tenemos es el mejor y el otro eso de que va a venir eso hay que poner mucho dinero si no habrá que verlo tan sólo mejores ahora mismo