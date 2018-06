Pedja Mijatovic: "Zidane se ha marchado haciendo historia"

Voz 1375 00:00 Pedja Mijatovic hola buenas noches

Voz 1 00:02 o sea se ha sorprendido lo de Zinedine Zidane no todo el mundo muy sorprendidos porque no no lo esperaba de verdad no

Voz 1375 00:11 cuando te has entrado en la rueda prensa en directo te adelante han avisado rápidamente de que había rueda de prensa dando como si me entera

Voz 1 00:17 pero cuando los seis ha anunciado vosotros esta primicia de la rueda de prensa hay que se va a ir de Madrid esos sido una gran sorpresa para todos porque no esperaba no era esperada por Quique

Voz 1375 00:30 es que se va a Zidane Pedja

Voz 1 00:33 bueno no no sé qué habrá pasado seguramente dentro de un tiempo sabremos algún alguna cosa más pero yo creo que eso no es una una cosa que sea tomaron las obras decían de decida creo no lo sé pero creo que no es una decisión de de que ha tomado hace hundía dos días yo creo que eso sólo lo tenía en la cabeza esperando que va a pasar en la Champions bueno pues al marcar de Historia se han hecho cosas importantes es un gran trabajo y ha llegado el momento cuando él mismo se ha dado cuenta de que esta etapa terminal ahora razones puede ser muchas planificación de la temporada que viene en los fichajes quizás fuese el momento de decir bueno aquí hecho detectó yo ahora pues qué más puedo hacer si algún momento tienes que tomar una decisión como un de de de salir del club ahora ahora es el mejor comenta no pues ha hecho todo lo que lo que no esperabas todo lo que es hecho yo pues me marcho porque quiero marcharme haciendo historia también hay que tender a eso pero no sé qué has pasado seguro dentro de un tiempo lo lo sabremos

Voz 1375 01:38 hay que tener hay que tenerlos bien eh porque Zidane ha dicho hay tenéis eso que eso es el banquillo del Real Madrid que es lo que desean todos los entrenadores del mundo sea tu te imaginas metiendo el gol de la séptima de la octava y la novena diciendo

Voz 1 01:51 me Pyro

Voz 1375 01:51 o como entrenador sea que no es fácil decirle que no a a eso no

Voz 1 01:56 no es fácil pero también hay que tener hay que saber las las razones porque hay muchas porque y muy complicado muy difícil ahora pues te das cuenta de que el año que viene pues tienes que hacer unos ya es un cambio de generación porque lógicamente después de tres Champions seguidas cuarta en cinco años llega en un momento cuando más no puedes hacer y ahora pues a lo mejor no tengo que seguir porque no puedo hacer no puede repetir lo que he hecho la mejor hay que darle la oportunidad a otro entrenador que puede definir con otras hacer otro proyecto deportivo junto con la gente del club a ver si podemos hacer algo importante no no no no sé pues me impactada eso me ha sorprendido no tengo la información de dentro hacia habrá pasado pero seguramente ha pasado algo porque es un chico inteligente ha hecho un gran trabajo no se han marchado por por por por marcharme sino seguramente tienes razón estamos con el tiempo que que habrá pasado

Voz 1375 02:54 gracias y te te gusta Pochettino el nombre de Pochettino te gusta

Voz 1 02:59 el coche tiene no ha hecho un gran trabajo vienen Tottenhan me me entrenador que tiene mucha personalidad un entrenador que sabe lo que quiere ahora hay que medir todo lo que tiene el Real Madrid porque Real Madrid es muy particular no es un tótem Gem no es un es ningún club donde puede estar contento jugar la Champions pues el Madrid sólo vale ganar y de todos modos llegando a quien llega a tener hay muchas dificultades porque porque a la gente aunque puede tener uno otro pues va a exigir jugar otra final si eso va a suceder así que no me gustaría hacer entrar próxima en Real Madrid de ningún modo Si eso es mantener a los entrenadores que pueden para que puedan ir Vance