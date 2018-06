Conchi: "Mi hijo es legionario y hoy llega de Irak después de 6 meses"

Voz 1363 00:00 Conchi buenas noches que nos cuenta muy bien Conchi tiene que bajar el volumen de la radio apagarlo en todo perfecto así podemos entendernos muy bien pues adelante cuando quiera

Voz 1 00:14 pues nosotros somos una familia de la provincia de Cádiz hay vamos en dirección Almería porque vamos a recoger a mi hijo que que viene de una misión en Irak el legionario lleva allí seis meses sí vamos con una ilusión tremenda con la adrenalina vamos

Voz 1363 00:36 cuántos van en el coche Conchi cuatro

Voz 1 00:39 va mi hijo pequeño que también el legionario el padre que Guardias Guardia Civil la novia del que llega yo que soy su madre claro

Voz 1363 00:54 Conchi están dormidos todo So

Voz 1 00:56 me marido va conduciendo yo voy al teléfono pero además lo promuevan dormido dormida

Voz 1363 01:03 los chicos van dormidos si ella no hallaba despierta

Voz 1 01:08 eh

Voz 2 01:10 sí la novia de De Mingo

Voz 1 01:13 sí que va dormida y mi hijo también para dormido

Voz 1363 01:17 es verdad perdóneme es que le he puesto un hijo además Nos dos los dos vale Conchi ni cuántos cuántos meses lleva su hijo de misión

Voz 1 01:25 pues se fue el veintinueve de noviembre osea seis meses

Voz 1363 01:31 seis meses como como ese cuál es el nombre de la misión que está ahora mismo allí

Voz 1 01:36 he en no bueno como no no el propio el IVA como de seguridad de de escolta de de de los mandos que quedaban como de instructores de la policía iraquí para distribuirlo contra Davy yo LISI sí

Voz 1363 02:05 y entonces mañana lo bueno en en unas horas

Voz 1 02:09 eran unas hora a las siete y medio llegan Almería sitio que estamos provoca Moyá

Voz 1363 02:18 qué es lo primero que va a hacer Conchi aunque nos lo imaginamos todo se abrazos los besos que elevar eso lo estamos viendo ya

Voz 1 02:28 hombre que me emociona me quedé pensando que no sé por qué es y cómo Pablo reaccionan es momento por qué que es una situación difícil no no haber tiempo sin verlo le el sitio donde hasta que un Kiel que claro que que no es un sitio donde tú puedes un momento con un avión y presentarse allí claro que estaba ahí se ha llevado seis meses en un campamento sin salir ahí también que mucho Sortu

Voz 1363 03:09 querencia eso de no poder coger un avión no ir a dar un abrazo níquel lo pueda hacer al saber que está en un lugar hostil como ha dicho usted ha pasado miedo en estos seis meses

Voz 1 03:24 su fango aquel que no me habrá contado ni la mitad hombre que él no me no me ha transmitido miedo en ningún momento pero claro no habrá con él ha dicho Musa cosa hay eso como Normaa me tienen que contar no también se tendrá que sea desahogado pero claro no me habrá dicho ni la mitad

Voz 1363 03:48 pero claro Conchi tiene usted un hijo legionario tiene usted marido guardia civil no sé si usted también trabaja

Voz 1 03:55 no nada pero es que tengo dos los dos que tengo los dos niños

Voz 1363 03:59 claro claro si debiéramos podríamos pensar que una madre tiene que estar acostumbrada a esto pero entiendo que una madre nunca se acostumbra

Voz 1 04:09 yo lo tengo que apoyar porque es su trabajo y es su decisión pero como madre yo no quería que fuese pero eso me lo tenía que trabaja para que el tampoco se semana es muy es que muy fuerte es duro porque tú sentimiento todo lo tienes que que para que no se sienta mal ni se vaya con la pena de haberme dejado más tenía que estar con todo su sentido al cien por cien no pensando lo que había dejado aquí

Voz 1363 04:43 lo más importante era él en ese momento no hombre claro

Voz 1 04:47 es que como madre está dividida entre tus sentimientos como madre de que no quieres que se vaya el apoyo que le tienes que dar porque tú tienes que apoyarlo tuyo porque no está haciendo nada mal gracia IU saludo a todos los militares que fuera hoy que no tienen escuchando

Voz 1363 05:07 claro porque hoy llegan unos a otros no habrá que partirán el reemplazo hasta allí ya

Voz 1 05:14 sí claro ha llegado yo ellos han muerto en el mismo avión que ha llegado allí

Voz 1363 05:20 Conchín lo dicho muchísimas gracias un abrazo para la Familia