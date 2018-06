Manuel Jabois: "El que llegue al Madrid tiene que tener personalidad, saber llevar a los jugadores y dejarles jugar"

Voz 1 00:00 Álvaro bonita Benito entrenador del juvenil del Real Madrid muy buenas Álvaro qué tal buenas noches está apretarme Manuel Jabois hola Jabois muy buenas

Voz 1389 00:07 qué tal cómo estáis buenas noches y te has sorprendido Álvaro tú que estás en el club tú sabías algo

Voz 0237 00:14 no nadie sabía nada esa nos ha sorprendido a todos por igual yo hubiera empleado si a ya las que estamos a los que estáis fuera de él

Voz 0104 00:25 del club oí bueno lo que pasa es que yo te lo puedo entender vamos a sorprende hay por supuesto sobre todo después del del éxito reciente bueno del super éxito que ha tenido su etapa en el club pero pero sus motivos son los que ha explicado los de los que ha dejado entrever son son coherentes no es un puesto que desgasta muchísimo de verdad más allá de que haya cosas que no sepamos del día a día que obviamente eso eso se nos escapa y que también se suma a ese desgaste no sobre todo cuando las cosas no van bien el el Real Madrid es una trituradora osa lo alucinantes que todavía después de dos años y medio de Tres Champions mal el resto de cosas que ha conseguido todavía hay gente que aún les da palos o sea que eso es lo sorprendente de ser entrenador del Real Madrid que en cualquier otro club del mundo tú ganas tres Champions consecutivas en el que sea en el Barcelona en el Manchester City en el Chelsea en la Juventus aquí lo yo no yo no yo no me aguardiente ponen te ponen en tu nombre al estadio poner tu nombre al estadio ya no no es verdad que el estadio Álvaro y aquí todavía hay gente que se permite el lujo de darle palos hacía alucinante bueno eso es uno de los ejemplos de lo que desgasta de lo que desgasta ese puesto de la trituradora que es el Real Madrid muy a pesar yo lo he dicho esta tarde también con Escorial en SER Deportivos que que aunque él ha mostrado un talante fantástico en rueda de prensa yo creo que que lo ha manejado de maravilla a la perfección y luego obviamente los sentimientos van por dentro y los momentos duros cuando cuando las cosas no van bien pues son son muy difíciles que es que ese asiento es muy complicado y yo creo que el amor imposible manejarlo mejor en Java ciudad en este tiempo

Voz 2 02:11 eh Jabois tú crees que ha pasado algo entre la final de la Champions Joy o que lo tenía meditado y que tenía claro que lo iba a decir

Voz 1389 02:20 yo creo que lo tenía meditado yo creo que lo tenía meditado yo lo que no entiendo y lo que no voy a entender nunca en mi vida deterioró es como haberlo sospechado jamás no nos lo perdonaría hemos visto bueno cuando de verdad estamos mirando todos a Cristiano y Abel otro relato de Edgar Allan Poe que se titula La carta en la que entra la policía en una casa a buscar una carta ya abre los cajones y sospecha de todo el mundo y la carta está delante de delante de ellos en la entrada hemos estado Miranda Cristiano estamos hemos estado Miranda Bale hemos estado y lo mirándolo todo canallas ganó tres Copas de Europa no es perdón ninguna eliminatoria europea te han crujido este año as ha sabido lo que es el Madrid cuando pierdes una Copa del Rey con el Leganés y cuando pierdes una Liga en noviembre diciembre has visto lo que hay debajo has visto lo que desató levantado en contra de Ci es que era clamoroso era era eso cuando cuando salud de la rueda de prensa me digo pero que ciego estuve este cajón me parece de cajón y aparte perfectamente acorde con su personalidad de quien haya seguido a Zidane durante toda su carrera las decisiones que ha tomado como no nadie sospechó de eso me parece increíble me lo reprocho muchísimo ayer estuvo hablando con muchísima gente del club para poder hacer un artículo que se que se ha publicado hoy la adicción When I Cécilia mañana saldrá en papel imagino que no con todo esto pero no se me pasó por la cabeza preguntarlo no no no lo concebida in me parece ahora ahora lo veo con Íñigo Carey ganó tres copas de Europa seguidas este año ha tenido que soportar de todo de todo depende de nosotros y de dentro del club supongo que habrá tenido sus más o menos con los jugadores de repente dos de ellos al acabar el partido dice que no sé qué y cómo en qué momento conocían a Zidane nadie el hecho es que es de cajón que sentenció se vaya hay deje otra vez su estatua de nuevo en el pedestal como la dejó cuando se fue como como jugador alguna

Voz 3 04:07 de la Copa el mundo menos mal que esta vez un cabezazo pero está haciendo las dos oye es Álvaro cuando oyes que Pochettino que Klopp qué tal

Voz 4 04:20 eso a los desde el Madrid

Voz 1389 04:22 Nos duele au se asume

Voz 0237 04:25 cómo nos va a doler no yo me considero por lo que a mi me toca que estoy lejos todavía de ser una posible

Voz 0104 04:32 para para que esas todo TIM y Solari

Voz 0237 04:35 todo eso pero no lo sé no lo sé Guti Solari está más cerca que yo no lo sé no lo sé allá cada uno con yo creo que todavía estoy en proceso de formarme y que bueno que seguiré mis pasos pero que no no lo contemplo yo lo que sí puedo

Voz 0104 04:47 a ver es que que hay que elegir muy bien el el perfil de entrenador que qué quieres sí que encaje bien con el con la plantilla que tienes y porque la plantilla tiene unos hábitos adquiridos si esos hábitos le han llevado al éxito oí Pochettino es de una forma entrenando una forma muy particular y le gusta que sus equipos juegan de una manera muy particular Hay conseguirlo aquí con este perfil de jugadores va a ser más difícil que conseguirlo en el Tottenham sin duda entonces hay que elegir muy bien no esto no es esto no es poner un un nombre simplemente un buen entrenador buenos entrenadores hay muchos capacitados para para entrenar al Real Madrid menos aunque seas bueno entrenador porque porque tienes que tener muchas más cosas aparte de conocimientos futbolísticos y tácticos y yo creo que hay muchas más cosas añadidas que son más difíciles que gestionar que lo que pasa en el campo seguramente y sobre todo ya te digo que el que la particularidad de los jugadores que tiene esta plantilla no es una plantilla que que vamos a ver cómo cómo es apta una nueva metodología

Voz 5 05:51 que hay una nueva personalidad ay

Voz 0104 05:54 ya sabemos lo que ha pasado en el pasado entonces hay que elegir muy bien hay que elegir muy bien

Voz 1389 05:58 bueno pues como buen ciclista Jabois hay que olvidarse decidan no si te gusta Pochettino que que es el claro número uno por el que va al Real Madrid yo el que llegues a encontrar con una plantilla como dice Álvaro muy muy particular pero sobre todo una plantilla que su tronco su espina dorsal lleva nueve años jugando juntos es decir con con con cuantos más cambios llegues de repente con unos tíos que sobrepasan la treintena peor lo vas a llevar lo que hay que tener ahora es personalidad un tipo que estaba con los jugadores y sobre todo que los deje jugar yo hablo de un de un tío que pase de todo pero pero un entrenador se tengo unas características muy muy muy muy adecuadas a una plantilla que lleva jugando junta ya te digo casi una década no puede llegar ahora he decir vamos a hacer esto vamos a hacerlo otros testigos conllevan jugando casi lo mismo durante muchísimo años y uno repasa los últimos años con Ancelotti con con Benítez no tanto por eso no le fue muy bien con ICO y con Zidane

Voz 0237 06:54 vamos a ver es la plantilla que ganar el

Voz 1389 06:57 lo que hago lo que ocurrió en su momento con hierro con Redondo con Raúl lo que está ocurriendo ahora con Sergio Ramos con Cristiano con Benzema con Modric Isco Marcelo son tipos que se han hecho con una particular forma de jugar y que necesitan un entrenador con un magnetismo con una personalidad un tipo que desde luego les diga dónde más o menos donde están en el campo pero que no haga ninguna revolución la revolución son ellos mismos quienes hablaba más hoya Rajoy es decir decidirán

Voz 0237 07:19 personalmente yo decida desde luego

Voz 3 07:22 que no se no se encerró en un restaurante yo no si es que se sepa un abrazo Jabois