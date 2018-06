Maruja: "Mis hijos y mi yerno fallecieron una semana antes de la boda de mi hija"

Voz 1

00:00

hola Maruja buenas noches hola me creen me buenas noches he llamado varias veces porque bueno cuando veo a escucho mejor dicho personas que sufre mucho soy tal yo cómo me encuentro en una de ellas pues si podía ayudar a alguna persona el un poco de El Pozo que tienen como yo digo perdón a la forma de hablar pero como hablo yo mira esta noche concretamente hacia unos cuantos de días que no escuchaba pero esta noche si yo he empezado escuchar cuchara un señor a un chico que había perdido al padre que era su padre su amigo todo lo que no salía que no era capaz de salir adelante de pues yo me he decidido me he levantado y digo voy a llamar a ver si tengo suerte porque ya digo que he intentado otras veces te lo explico lo que misma pasado creo que este señor va a salir adelante como como muchas personas lo que pasa que es muy duro y todo lo demás yo te voy a contar mi caso perdona que te hable de tú pero mira yo hace dieciocho años y y tenía tres hijos una hija y dos hijos y a mi hija se casaba pues sí hoy sábado tal la semana siguiente al sábado siguiente entonces estaba la despedida de solteros ir con tan mala suerte que tuviera un accidente mis hijos y mi yerno murieron en el accidente fíjese lo que lo estoy diciendo que a la semana siguiente el sábado siguiente se casaba de tener mi hija por ejemplo todo tenía toda su vida resuelta pues resulta que en un momento y se queda sin nada que sus hermanos si su marido practicamente ya Mis hijos el pequeño tenía diecinueve años el otro tenía veinticuatro mi yerno veintisiete entonces imagínese todo lo que todo lo que llevamos pasado bueno pues todo se va superando digamos el dolor lo tienes yo les hablo por lo menos por mí el dolor lo tiene muy yo digo que mientras yo viva mí sigo van a estar conmigo siguen estando no lo veo pero no es que yo diga que yo lo que lo presentó su espíritu no pero yo sé que siempre están conmigo porque yo les pido ayuda han pasado como ya les digo dieciocho años tengo día perfecto tengo días malísimos eh pero se va saliendo Easy con un poquito de fuerza de voluntad luego si eres creyente yo soy creyente no entendía fíjense con todo lo que estoy diciendo que no soy creyente pero yo no entendía por qué dio sabía llevado a mi y mi yerno una cosa que este chicos y es su padre le puedo decir que lo entiendo perfectamente porque yo perdí hace veintiocho años el mio al cual adoraba a mi padre lo adoraba pero sí le puedo decir por si me escucha que ese dolor es como Le diría yo como un grano de arena al lado una montaña me refiero a un padre a un hijo a un hijo no llega nada se lo aseguro dicho por expertos dicho por por todo podamos porque yo he estado con psicólogos psiquiatras y bueno estoy aquí tengo días que que tanto el río otros días tengo que lloro pero se va saliendo yo a este señor Le diría que con tanta pena como tiene si él tira de su padre y Le digo tira en el sentido que yo le quiero decir yo cuando días que tengo malísimos pues empieza hablando con mi hijo cualquiera que me escuche dirá que estoy loca no te estoy medio loca pero todavía loca no pero yo les digo que me tienen que ayudar que tengo que seguir adelante palabra será la mente cómo acababa este señor también habla usted que la que la fe hace milagros no que lamente pero yo sí le puedo decir que yo tiro de mi hijo y a mí me ayudan a vivir pero muchísimo palabra de honor con lo que con lo cual pues cero es decir este señor que que se agarre a su padre que es su padre yo creo que si la escuchas le puede ayudar muchas noches intentado cuando escucha también madres que han perdido a sus hijos intentado hablar con vosotros para decirle yo tengo ese mismo dolor pero he logrado digamos superar superar ese dolor el dolor lo tiene pero la ausencia te acostumbra a vivir sin ellos pero sigue estando contigo que decirle yo con mis hijos yo me levanto y les digo y cariño mío a otro día más sin vosotros cuando me iré para estar con vosotros oí cosas así por el estilo de mi mi mi digamos que mi llamada es bueno para así puedas dudar a estas personas que han perdido tanto como he perdido yo puedo decirle que si se sale del bache que dudo que muy duro pero si se sale del bache