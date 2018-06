Luis Fernández: "Zidane desde su honestidad y forma de ser ha demostrado ser un gran entrenador"

Voz 1 00:00 en Francia hable de Sudán es una sorpresa de la que el anuncio de

Voz 2 01:27 que por qué

Voz 1 01:30 nadie seguramente sólo lo esperaba bueno yo creo que la la pensado bien pienso que ha tomado una buena una buena decisión cuando en el mundo del fútbol oí más cuando él es un entrenador oí de Real Madrid o del Barça de grandes equipo pues siempre hay mucha tensión mucha presión pero yo creo que después tres título tres Copa de Europa yo creo que ha tomado una decisión de esa que seguramente no ha sorprendido a muchos seguramente que para él para ahora a recomponer para que pueda descansar un poco para que pueda volver más tarde ha hecho porque yo creo que lo que es importante cuando tú eres un entrenador la exigencia que hay hoy que él desde cuando está en el Madrid cómo ha sido de todo embajador aunque sea director deportivo ayudante segundo de ancho le en Charlotte y también de entrenando al que hacía de todo esto Puel ha sabido superar ha sabido estar ha salido a dar la cara siempre con su forma de ser y muchos de de usted de tu pudo otros medio aquí en Francia siempre ha tenido han sido se han hecho muchas pregunta de saber si Zidane podría ser un buen entrenador podía hacer grande y siempre con su simplicidad con Suu honestidad con su forma de ser pruebas demostrado entonces hoy quiere seguramente parar un poco todo esto porque lleva ya mucho tiempo muchos años y más cuando tú eres entrenador saber lo que es entrenador del Real Madrid extraños seguramente a la da o cuenta que este equipo seguramente que bueno en la temporada nació tan fácil que detenerlos no hay esa exigencia y prefiere más seguramente tomar una decisión como ésta para que que quede bien que esté bien que el Madrid que la afición que el que toda esta usted de también no yo creo en la rueda de prensa de es un aplauso todo eso yo creo que se fue con mucha sí fue de la sala con mucha emoción porque no la muestra no la pero él estaba muy emocionado la última les

Voz 3 03:50 el siguiente paso

Voz 4 03:52 en le acaba le leves en otro club leonés entrenando por ejemplo en otra liga en la Premier en Alemania dan o leves más destinado tarde o temprano al banquillo de la selección francesa

Voz 1 04:02 seguramente que acabará aún lo hará porque yo creo que el las Exxon francesa el siempre le ha ha sido mucho mucho respecto a esa camiseta de de la son francesa ha llevado la llevado muy bien esa camiseta una final del mundo ganada otra perdida fue campeón de Europa tenido ir siempre para estas Ericsson siempre ha tenido mucho mucho tres soy yo creo que un día acabará pero yo creo que hoy seguramente que nadie puede saber nadie puede pensar yo creo que él tiene ganas de coger un descansos descansar un poco retomar tu tomar de nuevo mirar de nuevo un poco el fútbol Louis y que tenga que cuando se condón va a tener esa gana porque va a doler el volverá porque le gusta el lo que es el yo es seguramente tenido oportunidad de hablar con él tiene mucha le gusta el fútbol lo vive no lo vive seguramente cuando uno se le ve con una pasión enorme pero bueno lo vive mucha pasión dentro de un grupo dentro del equipo dentro de un club como el astado pero yo creo que él Le Le lo echa de menos pero lo vamos a echar de menos como vamos a pero yo creo que el sabe que todo esto bueno pues Se para él ha sido es una etapa pero él volverá dentro se está son francesa lo que tú me ese como pregunta quedado cundía irá hay estará en el banquillo de la francesa pero ahora es decir va entidad en Alemania ha sido jugador de en Italia Ashton en Francia esos fútbol las la la inglesa no sé si le conviene usted no sé lo que

Voz 5 05:49 igual lo mejor descanso o a lo mejor descansar el tiempo que quiera yo creo que seguramente es clara y no lo digo voy a coger un equipo no dudó tampoco no yo lo veo Bertrand

Voz 1 05:59 quiero en inquiere en que Francis yo que no hay que no hay que dar un debate al a su posibilidad de coger la sección francesa que no hay no hay debate hoy eso no es es que no en no salir del Madrid no sea del Madrid pensando estando a la espera que que la Sexta no no se va con eso es que él ha hecho una ha hecho una un análisis de que el Madrid tres años con el dos años y medio lo que ha ganado el grupo que tiene la fuerza lo que puede pasar Hay lo que puede ocurrir esto que su equipo este año seguramente Paul necesita seguramente otra persona con otro ánimo con otra motivación para que en Madrid siga siempre fuerte pero está él en ese debate de

Voz 5 06:43 ir para entrenaron acabar con él

Voz 3 06:47 pues Luis Fernández muchas veces estar en el Larguero por cierto me Aimar siguen el pesebre no

Voz 1 06:52 como hay pero es que si si usted de que aquí se han comprado los derechos de fútbol muy puesto mucho mucho Neves no parece cada vez más claro que yo creo que era seguir más tiempo más de un año yo creo que si un mundial con una motivación yo creo que no se siguiera ese quedarán en el PSC quiere ser Balón de Oro ganar la Liga de Campeones