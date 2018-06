El Larguero (1ª parte / 31/05/2018): El adiós de Zidane y charlamos con Camacho

Voz 2 00:00 dice que pueda adelantar a la Cadena Ser en una convocatoria de prensa convocada por Zinedine Zidane en la Ciudad del Fútbol de Valdebebas y no en el estadio Santiago Bernabéu a la una de la tarde va a anunciar que deja de ser entrenador del Real Madrid

Voz 1994 00:58 la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid hablé con él para bueno para explicar un poco lo que lo que pensaba Hay yo creo que es el momento para todos bueno lo primero para mí pero para la plantilla para el club es yo sé que es momento un poco raro pero yo creo que es un momento importante en ese momento había que hacer eso para para todos eh lo que pienso es que que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio y para eso yo creo que después de tres años y que necesito otro discurso

Voz 1375 01:47 eso es lo que ha dicho Zinedine Zidane buenas noches bienvenidos al larguero después de tres años el equipo necesita otro discurso creo que así no íbamos a seguir ganando Antonio Romero

Voz 3 01:58 estaba en la Cadena Ser a eso de la una menos cuarto de la tarde cuando estaba todo en

Voz 1501 02:03 mundo en haciendo corrillos en la procesión in intuye

Voz 3 02:07 cuando barruntando que algo malo podía pasar también se mezclaba con alguna nota

Voz 1501 02:11 dice bueno a lo mejor es que van a anunciar algo bueno o algo

Voz 1375 02:14 el fichaje pero era raro que anunciara una rueda de prensa de Zinedine Zidane en Valdebebas no en el Santiago Bernabéu efectivamente lo que nos contaba Antonio Romero lo confirmaba el propio Zidane como he escuchado a la aún hay diez casi media hora después así que hoy se ha puesto fin a la etapa de Zidane en el Real Madrid después de haber dejado el listón muy alto después de haber dejado tres Champions además Dalí a dos Supercopas de Europa dos Mundiales de Clubes Un palmarés que no sé si alguien lo superará de ahora en adelante pero vamos a repasar todo lo que ha dicho Zidane vamos a escuchar reacciones de el madridismo vamos a tener sanedrín en El Larguero vamos a saber cómo reacciona el Vestuario como reacción a la directiva pero yo creo que ahora mismo con todo el respeto para Zinedine Zidane del que vamos a hablar largo y tendido en este Larguero al madridista lo que le interesa a esta hora de la noche es y quién viene pues el elegido es Mauricio Pochettino ese es el nombre en la lista de el presidente Florentino Pérez y de la directiva del Real Madrid con el número número uno bien claro por delante del resto pero no va a ser fácil el Madrid Pochettino hace poquito ha renovado con el Tottenham hace poco Pochettino no tiene cláusula que le permita llegar al Real Madrid pagarla cláusula que sí tenía cuando fichó por el equipo inglés se va a la Premier ficha por el Tottenham y le ponen una cláusula pero cuando renueva contrato deja de tenerla le quitan esa cláusula y ahora en esta segunda renovación tampoco tiene esa cláusula así que el Madrid que ya sabe esto ya sabe que Pochettino no tiene cláusula sabe que tendrá que negociar con Levi el dueño del Tottenham para intentar fichar a Pochettino cuanto

Voz 1501 04:09 pues no sabemos cuánto pagó por Mourinho o la Torrejón que no me acuerdo qué tal buenas creo fueron ocho millones ocho millones no solamente y esa es un poco el tope que eso puede llegar a pagar todo un entrenador para ser ahora está en qué

Voz 3 04:21 Tino le quiera decir a Levi oye hecha de eh no me esta es la oportunidad de mi vida déjame cumplirlo y Déjame salir del club

Voz 1375 04:28 lo primero que ha dicho el Tottenham lo primero que ha dicho es que no va a dejar salir de ninguna manera Pochettino del Club no hay ninguna posibilidad de que Pochettino sala probablemente sea el primer paso para negociar probablemente

Voz 1501 04:44 Daniel Davies son unos negociador muy duro ya lo lo el jugador ya lo nuestro con Luka Modric

Voz 1375 04:49 sobre todo el cobre sobre sobrevivió al final las dos operaciones hicieron

Voz 3 04:52 digo vamos a ver si hacéis también la de Pochettino sí

Voz 1375 04:54 no saliera Pochettino hay otras opciones de entrenadores evidentemente para sustituir a Zinedine Zidane de todo ellos vamos a contar enseguida y seguramente muchos dirá juegue Pochettino ir ahora al Real Madrid cuando este tío te viene de ganar tres Champions pues sí pues sí pero verdad que decirle que no al Madrid y en este momento es es eso lo hacen pocos entrenadores igual que lo decida lo que ha hecho si no lo hace nadie el desapego que tiene Zidane a este no al Real Madrid sino al poder que da el banquillo el Madrid no lo tiene probablemente ningún otro entrenador que Zidane a mí me ha sorprendido que lo haya dicho hoy por supuesto te mentiría seguido que no pero que entidad me espera un final así sí porque ya lo vimos como jugador entre otras cosas lo hizo practicamente igual cuando todo el mundo veía que estaba TIC capacidad para seguir siendo titular para jugar pues un día llegó dijo que me voy y es lo que ha hecho hoy y además creo que hace bien ha pensado más en sí mismo que en el Real Madrid yo creo no digo que sea egoísta digo que ha pensado más en sí mismo y además está en su pleno derecho osea que esto no lo hace por hacer un favor al Real Madrid no ha dicho no me voy porque voy a hacerle un favor al Real Madrid el ha dicho Si yo sigo me juego el bigote la temporada pasada porque ya ha estado este año a punto de jugárselo

Voz 3 06:08 me dice que el año que viene sino me eliminan en la Copa otra vez no me vayan a echar bueno ha habido unas declaraciones de Fabio Capello en Italia hoy que ha dicho eh ha hecho bien

Voz 1375 06:17 Zidane porque sino no Florentino lo echaría tampoco descubrir mucho porque es que al final todos o el noventa por ciento de los entrenadores de de los grandes equipos acaban pues de una manera parecida o no renovando les

Voz 3 06:30 lo echándole

Voz 1375 06:31 yo creo que ha elegido el momento perfecto Zinedine Zidane enseguida todas las opiniones enseguida toda la información del día en el que Zidane ha dicho adiós Zidane se ha ido del Real Madrid probablemente yo creo también eh Le habrá influido el hecho de saber que algo va a pasar en ese vestuario in esa plantilla este verano no sabemos si se va el cristiano o no porque en el Madrid todavía no lo saben pero algo hay en el entorno de Cristiano que ya ese run run viene ya de un tiempo a esta parte no termina íbamos a ver cómo acaba vamos a ver qué pasa si llegan aimara o no este verano el que viene a ver si hay que traer un portero hiciera le tiene que decir a Keylor y dejas de ser mi portero yergue Zidane parecido un poco a lo que hizo Guardiola en su momento cuando habría que afrontar una profunda renovación y lo reconoció pero dijo no seré yo quién lo haga quién le diga que no a este a este a este ya ese fue parecido un poco aquello salvando las distancias pero suena un poco a lo mismo creo que mi etapa acabado Mi ciclo ha terminado hay dejó mi currículum inmaculado y a ver quién viene ahora lo supera pues podría ser Pochettino vamos si le abren la puerta el se viene se tira en plancha Se viene de cabeza pero no va a ser fácil

Voz 3 07:45 P además de Torrejón está por aquí Javier hola Javi muy buenas hola qué tal muy buenas y está también Antón Meana hola Antón qué tal

Voz 0231 07:50 buenas noches y enseguida van a empezar los protagonistas aquí en

Voz 3 07:52 el en el Larguero tenemos también debate de los jueves tenemos un montón de protagonistas van a estar Romero Gallego Pulido que ya les saludo enseguida está estalla por ahí hola Romero muy buenas qué tal muy buenas noches a todos está por ahí gallego también hola Jesús buenas noches y Julio Pulido hola Julio qué tal y ahora vamos a ir hablando con Pedja Mijatovic con Álvaro Benito

Voz 1501 08:10 Manuel Jabois algún protagonista

Voz 1375 08:12 más que todavía no te desvelamos pero Roma

Voz 1501 08:15 pero notición que adelantabas esta mañana en la calle

Voz 1375 08:17 la ser una menos cuarto cuando ya confirmaban que la noticia iba a ser que la rueda de prensa iba a ser para que dijera me voy adiós sí

Voz 0239 08:25 aquí me quedo con una frase de alguien de dentro del club que te dice Esther Zidane porque es verdad que que los corridos periodístico en mano como tú has dicho empezaban a olfatear que hombre que la rueda de prensa que así Valdebebas casi no se pero la realidad de todo esto es que cuando empezaba la la

Voz 5 08:42 la reunión cuando empezaba la la

Voz 0239 08:44 comparecencia cuando nos enterábamos de que había que ir a Valdebebas tú llamabas a gente del club que más o menos trabaja en el día a día en el codo a codo con Zinedine Zidane no son jugadores eh porque cada uno ya sabes estas hubo ya de vacaciones que te decían bueno Togo la renovación a lo Ferguson para tapar un poco lo de Cristiano Ronaldo quiero decir que sea llevado con un yo no creo que sea una decisión de Veinticuatro horas estoy absoluta a lo vamos a hablar estoy absolutamente convencida de que no pero sí que es verdad que Zidane fiel a su estilo ha sido capaz de llevarla con unos secretismo absoluto hasta el punto repito que hasta una hora antes treinta y cinco minutos antes de la confirmación oficial muchísima gente

Voz 6 09:20 eh alrededor del día a día cine

Voz 0239 09:23 Zidane todavía pensaba que podía ser una buena noticia y no por el notición que al final ha destapado

Voz 3 09:28 en eh enseguida también os recuerdo bueno ya el teléfono de cada jueves es que hoy tenemos eh vamos a estar practicamente un programa pues casi casi monográfico dedicado hoy a lo decían pero tendremos tiempo para debatir hoy la pregunta de el debate de los jueves

Voz 1375 09:41 es si creéis no sé si va a influir algo la marcha decidan o no en la posible salida de Cristiano o no o a lo mejor no pasa nada pero llegado el caso creéis que el Madrid debería cambiar a Cristiano por Neymar sí o no vosotros qué haríais qué creéis que debería hacer el Real Madrid debería cambiar a Cristiano por Neymar nueve cero dos catorce sesenta sesenta un coche un Volkswagen empieza Larguero

Voz 10 10:31 las doce menos veinte una menos en Canarias en este día que queda marcado en la historia del madridismo como el día en el que Zidane dijo adiós quedando pues eso como uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid y como probablemente el mejor entrenador junto con Miguel Muñoz en la historia del Real Madrid

Voz 1375 10:45 Javi Herráez fotografiado lo que ha pasado esta mañana mucha expectación aparece Zidane acompañado de un presidente muy serio Florentino Pérez para decir me voy sí señor eh lo contaba Romero a la una menos cuarto lo fumo

Voz 11 10:56 estas centraban más o menos a las once y media el primero en enterarse oficialmente era Sergio Ramos como capitán algún le pillaba camino de Las Rozas a otros les pillaba en Marbella de vacaciones a otros les pilla en el hospital porque han sido padres hace un día y medio pero sí al filo de la once las once y media de los futbolín estas sabían esa noticia que para muchos era chocante y alguno de ellos me he dicho en el día de hoy que es curioso no tenía cara Zidane el domingo en los festejos ni el sábado después de conseguir la décimo tercera de decir adiós y que alguno le chocaba también que no lo hubiera hecho público el lunes al martes no esperar hasta el jueves de que haya pasado en esos dos días y otros aseguran que Zidane es Zidane como decía la Romero que fue capaz de irse con un contrato y dejar un año a una pasta en el Real Madrid y otros dicen que es una leyenda la verdad es que sí bueno hoy estás trabajando con el Whatsapp y con el mensaje Si con las llamadas sacas un resumen perfecto de lo que significa Zidane en el en el Real Madrid alguno también piensa que ha sido más rápido que el resto y ha sido capaz de de ganar la partida veremos lo que pasa en el futuro y como tú decías a aún hay diez aparecía el presidente del Real Madrid muy serio Florentino Pérez acompañado de Zidane que sacaba una sonrisa forzada estaba algún directivo del del club también estaba el director general de la entidad en la parte de atrás la sala de prensa entre bastidores hemos visto a hombres que trabajan codo con codo con el propio Zidane hizo el anuncio ha sido que acabamos de descuento

Voz 0239 12:31 dar me voy porque quiere seguir ganando

Voz 11 12:34 lo que es el resumen de lo que decidan como ganador quería proyectar esa imagen como digo un poco forzada hay Ximo Puig hasta un poquito nervioso el técnico francés que ha dominado perfectamente el escenario en estos dos años y medio

Voz 1994 12:47 lo que pienso es que que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio y para eso yo creo que después de tres años eh necesito otro discurso otro seguramente otra metodología de trabajo oí por eso que tome esta decisión porque quiero mucho a este club pero yo creo que hoy hay que para mí para todos cambiar

Voz 11 13:19 muchos se empeñan en en el club con mucho peso y con mucho poder que que es un hasta luego que no es un adiós de decidan que bueno

Voz 3 13:26 en este solar Florentino no lo he dicho estoy seguro que será un hasta luego

Voz 11 13:29 pero esta un poco de aire no el el técnico el técnico francés bueno otro lo esperaban hace cuatro meses cuando perdió hoy la culpa por caer ante el Leganés Si Se la jugó ante ante el Valencia otros entendía que porque

Voz 1375 13:42 cero Ronaldo

Voz 4 13:44 su decisión tiene que ver algo también con la crisis de Cristiano con la decisión o las crisis no no no no no para nada

Voz 3 13:53 no no ha profundizado más eh ha dicho no no no para nada

Voz 11 13:56 son temas diferente para nada no tiene nada que ver el puesto

Voz 3 13:58 el adiós de Cristiano Ronaldo no ahora preguntó a todos una

Voz 11 14:01 que todo el mundo sabía o todo mundo sabe que que este verano toca ficha en el Real Madrid y que si toca fichar y tú eres el entrenador tendrás que decir me gusta este me gusta este este otro menos y ahora fichajes del club y ahora fichajes de de entrenador y bueno pues para Mila mejor pregunta de la rueda de prensa al menos la que más ha sacado un poco a a Zidane de de de ese atolladero que yo creo que las pues puesto poquito de sorpresa es que habría hecho Zidane sino hubiera ganado la décimo tercera Copa de Europa es decir si Zidane no hubiera conseguido para el Real Madrid la Copa en Kiev ante el Liverpool

Voz 12 14:32 si no hubiera ganado esta última Champions en Kiev a lo mejor si se hubiera quedado por la necesidad de seguir levantando al grupo y poder

Voz 1994 14:41 retomar otro éxito

Voz 3 14:52 le ha costado él y le ha costado responder a esa eh si no hubieras ganado esta seguiriyas más sonrisa un par de veces has ha cogido aire

Voz 1375 15:01 hemos quién sabe puede ser puede ser pero el caso es que la ganado y que se va

Voz 3 15:05 el Romero Gallego Julio y a todos a darnos cuenta Antón Meana cómo se ha vivido en ese vestuario Nos cuenta Mario Torrejón cómo está la directiva hay cómo se ha fraguado a esta esta noticia

Voz 1375 15:16 pero por qué se va Zinedine Zidane

Voz 0239 15:20 hombre yo creo que repito es una noticia de un calado suficiente como para no tomar las veinticuatro horas de quince de febrero Sergio Ramos medio en broma en ese momento en un momento muy complicado todo solo contra el mundo en El Vestuario dice a lo mejor se va después de ganar la Champions niños ríe creo quiero recordar que entonces ah y ya habían empezado el ventilador de las críticas auspiciadas muchas de ellas por qué gente desde dentro del club ya empezaban a hablar de limpia en El Vestuario cierta razón porque sabía había caído en la Copa del Rey porque la Liga estaba la cosa como estaba sentaban también a cuestionar los métodos de Zinedine Zidane tres meses en fútbol es mucho pero los futbolistas El Vestuario y alentador tienen memoria

Voz 6 16:01 yo creo que que Zidane

Voz 0239 16:04 fundamentalmente no ha querido comerse el marrón no de meterse en una limpia porque no se puede llamar limpia después de ganar la Champions en el Real Madrid pero sí decirle a determinados jugadores mira te van a traer otro en tu puesto y no quiero que siga sonó vas a seguir yo creo que es a lo ha sido

Voz 3 16:20 el ingreso ha influido más eso es lo que más

Voz 0239 16:22 para mí es la razón fundamental luego hay pequeños detalles y luego hay otra segunda razón que es lo de Cristiano Ronaldo desmentir a Zidane en una rueda de prensa es difícil también ha reconocido él que no siempre ha dicho la verdad en la rueda de prensa porque ocasiones que no se puede decir la verdad yo creo que lo de Cristiano Ronaldo que él sabe que tiene muy mala pinta que él sabe que está muy enquistado también ha sido parte fundamental en la decisión porque él quiere o querría un Real Madrid con Cristiano Ronaldo prescindir de un futbolista esa categoría tampoco iba a ser un plato demasiado fácil de digerir para el entrenador

Voz 11 16:56 sí

Voz 1375 16:57 Gaye Julio bueno yo yo creo que ese va

Voz 13 17:00 porque porque ve que el El Vestuario necesita nueva energía y que y que él no estaba para darla creo que lo primero que ha dicho El vestuario necesita un impulso entrenar en un equipo de élite y supone mucha tensión que yo creo que Zidane ha estado tres años este último año ha sido muy difícil más allá de ganar la Champions la Liga han sido meses de ver como el Barcelona se ha escapado

Voz 3 17:29 va

Voz 13 17:30 la copa fue un palo tremendo y recordemos que en El Vestuario una reunión en enero han Gareth Bale lleva tres de tres meses con mala cara antes la será ponían Lucas o Marco Asensio eso también en te te va minando y él habrá visto que lo que viene mejor que lo que tenía ahora mismo era muy difícil muy complicado que que que pudiera ser con lo cual me parece honesto decir esto no está para mí ahora lo necesita otra cosa lo dejo me sorprende es que el hasta ayer por la noche no haya dicho nada al club porque al club le dejas en una tacada muy complicada

Voz 0287 18:15 yo no creo en la teoría del desgaste sinceramente hilos razonó si fuera la teoría de desgaste de no puedo con esta plantilla de quiero apartarme para que sigan ganando la salida se escenifica de otra manera se planifica se prepara se comunica convenientemente a la plantilla sin embargo ha sido algo abrupto sin comunicar una hora y veinte antes se avisa a los medios apenas lo sabe Sergio Ramos yo me abona la teoría de que es algo abruptos

Voz 7 18:48 les lo piensa a veces incluso menos

Voz 0287 18:51 si me apura eso sea yo me abono la siguiente teoría la de sino se va a hacer lo que yo diga sino voy a poder decidir por completo lo que voy a hacer en el Real Madrid los próximos meses en las próximas semanas doy un paso al costado y me voy

Voz 0239 19:07 sí pero quiero retirarme que te pero verdad que tiene pero sólo Pulido el verdad pero es que eso Zidane lo sabe desde el momento por ejemplo que en diciembre dice no quiero no quiero portero si el Liceo mienta pero Romero ahí estaban en competición sabe que él sabe y además es es una cuestión descriptiva es decir sabe que no va a poder hacer lo que quiera el tiempo y lo sabe pero no desde ayer nos a sí pero pero

Voz 0287 19:35 estaba en competición termina la competición se sientan a hablar del hizo sabe que Florentino quiere ficharlo el Real Madrid quiere fichar a un portero Él quiere que siga Keylor él quiere que sea Cristiano a lo mejor el uno quiere que siga Cristiano Él quiere que Benzema sea el nueve del Madrid a lo mejor el Madrid quiere fichar un nueve él tiene que oír cómo el Madrid está interesado en Neymar en una rueda de prensa hace unas semanas dice yo no he pedido a Neymar entonces yo me abono más a la teoría de que es algo de última hora de decir yo veo que no voy a ser el que dirija esto por completo tomó una decisión y me voy porque insisto si esto es desgaste si esto es creo que he cumplido una etapa esos escenifica de otra manera no se hace como se ha hecho esta mañana y eso se comunica convenientemente a la plantilla apenas Ramos lo ha dicho el propio Zidane sabían que Zidane se iba tú crees que es normal que Zidane se desgaste la plantilla se desgaste en este equipo no se lo diga a sus a

Voz 3 20:30 jugador y además no podían haber sido dicho a los jugadores no podían habérselo dicho a los jugadores pero que lo supiera el club pero no es que no lo sabían los jugadores

Voz 0287 20:38 ha sido a lo podía haber dicho a Florentino te digo

Voz 3 20:41 esto pero la plantilla no se lo voy a decir para que no yo que sé que no se descentre nadie da pero no los habían nylon

Voz 1375 20:46 jugador de lo sabía el club y además Zidane sabe

Voz 3 20:49 mejor que nadie lo que se tambalea el banquillo el Real Madrid y luego Julià Asensi repasar

Voz 0287 20:55 las caras de Zidane de Florentino hoy en en el acto mirar la cara de Florentino Ésa es la cara de Alhaurín emplee despide a un a un a un entrenador porque es por desgaste o es la cara de hablar

Voz 13 21:08 esa es la cara de alguien que sabe que tiene un marrón encima el otro el día anterior Ésta es la cara que tiene prontito

Voz 3 21:15 dan les sacó Zidane le sacó de un marrón a Florentino cuando en su día el Bernabéu pitaba florentino dimisión con Rafa Benítez It is Florentino le dijo Zidane Zidane por favor me tienes que hacer un favor hice lo hizo hijo y no le salió mal pero ahora de alguna manera la abultada meter en un marrón habrá dicho oye presi me voy y además como ha dicho Florentino en la prensa cuando Zidane te dice algo no hay nada más

Voz 13 21:36 claro que Florentino hace cuatro días aquí en este programa dijo tenemos un gran entrenador es hoy nuestro éxito etcétera etcétera que no tenía ni idea

Voz 1501 21:43 no sólo eso bien ni nadie de los que estaba ahí en la

Voz 0231 21:46 en la en la Comunidad y el Ayuntamiento en los tres sí

Voz 1501 21:48 Ellos el discurso se centraba fundamentalmente en que Zidane es el mejor entrenador del mundo

Voz 11 21:52 bueno hay Zidane hay que decir que Zidane ha dicho públicamente que no tenía noventa años que tenía cuarenta y cinco si no me equivoco que tenía ganas de seguir entrenando

Voz 1501 22:01 la rebelión porque lo decidan del mes

Voz 11 22:04 pero después de la famosa reunión que contaba a Gallego no cuando el equipo pierde en Vigo y algún jugador de forma educada le dice que no el que mejor entrena juega el responde y bueno recoge el guante incluso en la última rueda de prensa que dio antes de esta en Valdebebas en el Open media day dijo que él tenía que ser justo con los futbolistas que él veía entrenar todos los días de ese Zidane tocado muy tocado después también de Leganés a Zidane dos meses después cuando se mete en faena en Champions IB que es posible décimo tercera medió un abismo y la gente que le rodea lo comenta Zidane quería seguir en el Madrid

Voz 0231 22:40 el vestuario no se lo esperaba habían tenido dudas como dices Javi durante el año en momentos en los que no estaba bien Zidane pero después de la buena racha en Europa ahí de ganar la final en Kiev no se lo esperaban califican el día como una jornada triste para el Madrid y para mí lo más importante de lo que rascado durante el día es que creen que no van a encontrar un entrenador que les defienda tanto en público y ante el presidente como ha hecho Zinedine Zidane de hecho algunos creen que Zidane ha decidido morir con ellos y por ellos

Voz 13 23:07 hora de la tarde alguno más dividido todas

Voz 0231 23:10 vía el mensaje él me da

Voz 13 23:12 ha quedado como un cuadro de Murillo

Voz 0231 23:15 muchas horas hasta que veces vez el programa pero alguno que no había recibido el mensaje de su entrenadora a última hora

Voz 3 23:22 tarde si sabia como iba la línea de los

Voz 0231 23:25 Ángel al móvil de agradecimiento por el apoyo y el trabajo

Voz 3 23:28 en eso estaban bastante tocados yo creo que hay un poco de eso que es verdad que lo hay de decir éste es mi vestuario yo ahora no sé si estoy en condiciones de de cambiar esto y yo creo que también hay mucho de que decidan no es tonto todo lo contrario es muy listo sabe que además la mencionada hoy cree que un par de veces lo de Leganés en la rueda de prensa sí Cid

Voz 1375 23:46 en sabe que cuando se lo carga Leganés hubo un terremoto de seis coma ocho en la escala Richter en el Bernabéu que estuvo a punto de llevárselo por delante y eso Zidane lo sabe dirá quién me dice a mí que el año que viene empieza la temporada por muchas Tres Champions haya ganado y me digan chaval

Voz 0231 24:00 eh

Voz 1375 24:01 qué te Pires con todo el respeto y con una buena

Voz 3 24:03 las formas evidentemente pero Zidane sabe lo que es esto

Voz 1375 24:06 mejor que nadie mejor que nadie y ha dicho qué necesidad tengo yo no necesito dinero no necesitó fama no necesito nada he ganado tres Champions dejo listón aquí como el mejor entrenador historia el Real Madrid me voy no quiero saber si Cristiano se va a pelear con Florentino si tengo que traerán Aimar Si le tengo que decir aquí lo que se va porque viene De Gea eso ya no es cosa mía que luego al que venga después sí sí

Voz 0239 24:25 la cosa también sale una cosa a mano es que son normal es decir tú tú eres el entrenador del Real Madrid Fidalgo lo sabe mejor que nadie tu madre metes el petardazo arremete contra el Leganés sabe que el Bernabéu va poner boca abajo y que lo va a criticar y que van a venir critica desde dentro del club pero él sabe que las críticas desde dentro del club fueron fueron alentadas por la gente que manda en el grupo o por lo menos no paradas fueron muy exageradas desde su punto de vista ante un vestuario que ya había ganado dos Champions las dos últimas temporadas e imagina jode hemos metido un caga Don tremendo pero tenemos yo creo que tenemos la red de de la confianza de dos Ligas de Campeones le decepciona mucho y él es el primero que sabe que desde el club ya empezaron los rumores de que está siendo blando con los jugadores ya empezaron a decir que los entrenaba que se habían acomodado todo eso que hay mucha gente en Twitter echa la culpa a los periodistas de que se vendan todo eso Zidane y El Vestuario saben perfectamente de dónde sale de quién sale porqué sale como sale lo saben perfectamente

Voz 1501 25:29 no solamente hay que ha sido una decisión muy inteligente por parte de Zinedine Zidane pero solamente pensando en él entiendo que que es así que en esa situación es como tiene que ser el al pensar pero como tú dices que es muy listo lo que puede suceder el año que viene perfectamente porque puede suceder porque eso es fútbol lo ha demostrado este año y por eso tomó la decisión y por contextualizar un poco cómo ha sucedido todo durante las últimas horas la la noticia efectivamente empezó ayer por la tarde a a Florentino Pérez y José Ángel Sánchez y se reúnen en el despacho del presidente en su empresa yo no tengo confirmado por eso no lo puedo decir como noticia pero creo que podría haber habido argumentos que lo podían haber convencido de quedarse es imposible lo intentó el presidente intentó José Ángel Sánchez por todos los medios y ayer fue imposible esta mañana a Valdebebas no con la intención de convocar una rueda de prensa sino con intención de convencerle ha vuelto a ser imposible convencer a Zidane porque cuando tiene una cosa en la cabeza es difícil quitársela como demostró cuando ha sido jugador repito yo creo que ha habido algunas condiciones que si tú no sé de alguna manera Se podían a su podía haber convencido a Zidane pero muy muy muy remotas no ha sido capaz es Ny prácticamente de de de de hacerle mover ni un centímetro y una cosa más en el Real Madrid piensan igual que nosotros ahora que es una decisión inteligente por su parte que les meten un marrón muy gordo pero que es una decisión inteligente por su parte porque los ciclos suelen ser de tres años y el desgaste es inevitable incluso ganando como está ganando Zinedine Zidane hice ha dejado la puerta abierta abierto más vamos a Laporta el club para volver no solamente por lo que ha hecho Florentino Pérez en la rueda de prensa sino el jugador la selección con la con la plantilla con los aficionados las copas que tienes que está colgando la vitrina hay que son suyas por todo eso hizo dos dos cositas más una que como han contado Pochettino evidentemente está en la pole pero ojo que la lista que ha elaborado a partir de las dos de la tarde que estaban comiendo José Ángel Sánchez Florentino Pedro Ramón Martínez algunos miembros el Madrid no a una lista de humo porque hay una posibilidad más que real que aquellos en quiste Pochettino que es el número uno muy real no puedan salir del Tottenham sea no es una lista en la que eh vamos nacionalista por decir que tenemos una lista no es una lista de verdad en la que yo creo que por lo menos a las primeras posiciones no está claro no quiero decir nada en el en el fútbol todo es posible pero yo creo que Klopp no está ni de lejos en las primeras posiciones Hinault va a ser no quieren ese marrón para nadie de la cantera no va a ser ningún entrenador de de la casa

Voz 3 27:49 bueno toda la información para que no te pierdas nada de lo que ha pasado los sonidos

Voz 1375 27:53 Zinedine Zidane Zidane

Voz 3 27:55 pasa a la historia como un entrenador

Voz 1375 27:58 qué le dice al Real Madrid me voy pero no ha sido el único y no ha sido el primero antes

Voz 3 28:03 dijo otro José Antonio Camacho buenas noches

Voz 1375 28:06 buenas noches te sorprende lo del misterio lo decidan

Voz 1016 28:10 sí yo creo que sí que no ha sorprendido a todos después de ganar la Champions muy bueno estos días no no había o movimiento como qué pensará que se va a marchar no

Voz 7 28:22 en pareja que tiene dos cuñas si voy contigo vale señoras y señores noticia importante en el Real Madrid Antonio Romero

Voz 2 28:36 hola la noticia que puede adelantar la Cadena SER es decir antes a la una de la tarde para anunciar que deja de ser entrenador del Real Madrid

la comunidades donde no seguir el próximo año el cambio de entrenador del Real Madrid yo creo que después de tres años que este equipo debe seguir ganando necesito otro discurso rotar la metodología de trabajo y por eso que he tomado esa decisión de no de no seguir el próximo Tres Champions de tres posibles está emocionado Valentino Pérez también ciudad

Voz 14 29:02 en una liga es muy listo sabe que todavía tiene que hacerse como entrenador dos señalizados

Voz 12 29:08 un tomo una decisión ya lo demostró en la boca el jugador dos mil seis previo las otras dos Supercopas de Europa y una Supercopa de ciclo un pico de Madrid absolutamente esplendor bueno se vamos señor no es una labor impagable para el Real Madrid nueve títulos de trece posibles

Voz 14 29:22 Paquito en hacer en adelantar que en esa rueda de prensa en esa comparecencia decidan a grabaron a los medios para anunciar que deja de ser hombre el Real Madrid

Voz 1375 29:31 cadena SER pase lo que pase

Voz 1375 32:08 quiero Manu Carreño

Voz 18 32:12 y todo

Voz 7 32:20 es el día

Voz 3 32:21 el que se ha ido Zinedine Zidane de el Real Madrid Isora habido dos entrenadores hemos estado mirando vamos salvo que os acordáis alguno más gallego Romero Pulido hoy compañero yo creo que eso lo habido dos que han dicho nos vamos y uno de ellos han sido Zidane el otro José Antonio Ocampo y Capello Capello también a acabando el contrato no sé cuando dijo me voy me voy tenía un año más pero aseguraron que has mira con Florentino estos dos no con Florentino Camacho

Voz 19 32:42 soy yo ahora cine decidan eh decía José Antonio

Voz 3 32:46 que te había sorprendido no debe ser fácil tampoco decir al Real Madrid oye que me voy no tu caso fue distinto pero lo viste claro no en un momento en el que dices oye si no lo ve claro me voy por lo que sea

Voz 1016 32:59 bueno el fondo sombreros de la dicho que piensa que que le va a costar mucho más ganar hay que va a tener muchos problemas es yo y fue diferente de yo tenía otra plantilla y lógicamente él me ficharon yo para poder ganar oí yo veía que íbamos a ganar clarísimamente vamos verdaderamente fue así que luego no se ganó nada pero bueno pues por lo menos yo lo que hice fue advertir Si prepara el tema cuando vi que no podía hacer nada yo creo que él pues ha visto que que ahora mismo la la plantilla necesita otra motivación o ver un poco que la gente sepa Bille hizo además que yo estoy de acuerdo Boné que cuando los entrenadores están tres cuatro años en los equipo pues pues cada vez cuesta mucho más no le pasó pues el mismo Guardiola en el Barcelona

Voz 3 33:54 sí

Voz 1016 33:54 yo creo que que que son cosas de que bueno no los entenderán otros no pero que que son cosas que están bien hechas

Voz 3 34:03 ahora fíjate se dio cuenta sala cuenta el tercer año o dos años y medio Guardiola al cuarto año tú te diste cuenta en veinte días noto que existe esto no no lo vio claro en veinte días

Voz 1016 34:11 ya pero era diferente como él ha podido a hombre entró con la competición después ha podido hacer un equipo el equipo que él tiene

Voz 21 34:24 de alguna manera tiene ha tenido

Voz 1016 34:29 el Balón de Oro otros cuatro jugadores nominados

Voz 21 34:33 sí yo lo Balones de Oro lo que tenía que

Voz 1016 34:35 método también estaba Zidane pues eran balones de oro de otros equipos no conseguidos que Madrid que lo que yo quería

Voz 3 34:42 y cómo se da cuenta un entrenador MR de que el discurso ya no llega hay que eso hay que cambiarlo cuando se da uno cuenta de que no que no y que yo lo que digo aquí no va a valer de nada

Voz 21 34:53 bueno ten en cuenta que los Juegos

Voz 1016 34:55 por el club todo el mundo que trabaja tu alrededor puede ya te conoces de arriba a abajo ya las expectativas son diferentes ya cabreo de un partido o el perder un partido lo lo que pueda pasar es totalmente diferente yo creo que eso se va viendo con el día a día te va viendo con el tiempo los jugadores no un lógicamente ya que son muchos cuatro años mayor que cuando él llegó todas esas cosas me imagino que son las que habrán sopesado y habrá dicho seguramente van a costar mucho ahora que estoy bien arriba pues era el mejor momento no

Voz 1375 35:30 crees que ha hecho bien

Voz 21 35:32 yo particularmente ya te digo que la vida del entrenador

Voz 1016 35:35 los equipos no creo en ella mar de por ejemplo traer cuatro años quinto año creo que es un camino de de

Voz 1375 35:47 normalmente El Vestuario sino

Voz 1016 35:48 yo también lo que rodea al club a la prensa los aficionados los directivos los contrarios todo el mundo de alguna manera pues BS pierde fuerza no

Voz 3 36:00 atentamente intentó convencer el presidente como ha dicho con con Zidane para que no te fuera

Voz 1016 36:05 es un

Voz 21 36:06 sí sí dijo que no me

Voz 1016 36:08 hay quedara ahí para estas cosas el presidente siempre es un hombre vamos por lo menos conmigo se portó muy bien se portó correctamente mucho hasta el final igual somos pues eh yo creo que coincidan pues habrá hecho

Voz 3 36:22 no lo crees que lo de Cristiano ha podido influir Si tú eres entrenador del Madrid

Voz 1375 36:26 buenas la Champions en Kiev Yoyes que quiere ser

Voz 3 36:28 titular que igual se va a que Cristiano o no sé qué crees que eso influye también a Zidane

Voz 1016 36:34 no son cosas diferentes no cada uno tiene que estar en el sitio con arreglo a lo momentos que tenga que tú tienes el balón de oro y otros cuatro aspirar pues son gente joven que va a jugar un Mundial gente joven que viene que quiere que tiene mucha hambre y todo eso pues oye él lo habrá se ha pensado no viene de ganar también la Champions seguidas del viene de de ver lo que es el equipo y el vamos lo poco que yo he oído es de que el equipo pues necesita otras motivaciones diferentes otras lecturas diferentes para seguir ganando no pues nada en opinión del otro

Voz 3 37:11 a ver qué lo dijo Florentino me voy no sé si queréis alguna pregunta para el míster

Voz 0287 37:14 yo no quería preguntar que qué le parecería Pochettino para para el banquillo el Madrid suele gustar yo

Voz 1016 37:21 bueno no mucho coche tenido también es un futbolista al que traje yo también de Argentina lo conozco perfectamente hace poco hemos estado aquí comiendo y es un hombre que tanto le gusta mucho el fútbol está muy preparado y yo lo veo perfecto pero todo esto a recular ya bueno es normal es el Real Madrid va hablar demasiado de este sí Oeste no vamos yo creo que el que venga va a tener un gran equipo a tener una gran casa no creo que lo vaya a tener muy difícil solamente pues que tendrá que trabajar a tope

Voz 3 37:54 tampoco tampoco tienen que tardar mucho no porque está ahí el Mundial ya y no debería tardar mucho el Madrid en decir éste no

Voz 21 38:00 cuando también el Madrid es un equipo que viene de ganar la Champions

Voz 1016 38:03 que acaba de dos días que para coger vacaciones no es lo mismo que si tuvieran pues no se cuatro-cinco partidos ahora importante para Champions nuevo para la Liga sino que hay en periodo de vacaciones yo creo que yo creo que el mejor momento también puede ser pues van a tener tiempo para poder bueno sopesar para poder ver si a lo mejor no sé si hay algún entrenador que pueda venir operan venir todas estas cosas pues las van a poder hacer tranquilamente

Voz 13 38:30 Antonio te apetece nada qué deje de que vas a poner la del toro

Voz 1501 38:38 yo estoy con Gabón no tiene cláusula de revisión no tengo un rato libre mientras buenas noches pero no no lo quería como es el caso que ahora belga que

Voz 0239 38:54 no yo históricamente míster hay dos tipos de entrenadores que que según el momento histórico por el que pasa el club que la directiva se decanta por uno por otro Llanos ha contado Carreño al principio del programa que el candidato número uno es Poquetino pero hay que pelear porque lo del tótem Annie Poquetino recién renovado pues veremos a ver si al final se plasma en realidad o no a José Antonio Camacho qué le parece esa dualidad entre lo el entrenador gestor que lleva muy bien el grupo qué tal que no sé cuándo pero que al final tiene que aguantar el mantra de hacen lo que les da la gana sean acomodado entrenan poco o entrenador que viene con el supuesto látigo Ike se ha demostrado a través de los resultados los títulos que no termina de convencer nunca en el Real Madrid con cuál de los dos tipos de entrenador cree que este vestuario cree Camacho que este vestuario se sentiría más cómodo

Voz 1016 39:53 la filosofía muy bonita muy bonito pero yo creo que el vestuario del Madrid tiene una plantilla extraordinaria Hay necesita pues dar colas te claro yo no estoy dentro para decirse es que el que lo quieren entrenar todo eso yo creo que por ejemplo si hay un futbolista sale conozca por reseñar a todos los demás de Cristiano o no con la edad que tiene y en plena inquilinos entre entrenara no podía estar como está

Voz 1501 40:22 tan está claro yo veo a muchos clubes

Voz 1016 40:24 el Real Madrid que para llegar hasta el final de temporada en ganar una Champions hay que hay que correr yo creo que que pasividad lo ha dicho claramente no necesita a mejor otro mensaje otra motivación

Voz 1501 40:37 me abran los ojos de otra manera pues a lo que estaban aquí

Voz 1016 40:40 Brown hacer lo que han hecho con él durante este tiempo no y entonces ha visto que el equipo podría bajar el listón de avisa para que lógicamente todo cuando empiece la temporada con quién sea van a estar otra vez con unas expectativas altas de decir bueno otra me me tengo que ganar el puesto otra vez de aquí a ver qué pasa

Voz 21 40:59 yo creo que el club tiene

Voz 1016 41:02 los conocimientos suficientes conoce todo como para para saber el entrenador otra cosa es que lo para tener los que no lo pueda obtener pero entrenadores hay hay entrenadores de la casa y entrenando desde fuera que en este aspecto yo creo que no va

Voz 1501 41:17 pero en ningún problema pues nada Mister por cierto

Voz 3 41:20 no cambiaría a Cristiano por Neymar

Voz 1375 41:22 crees que debería hacer es el Madrid

Voz 1016 41:24 no yo si pudiera tener a los dos mejor

Voz 1375 41:27 claro eso sería ya la leche claro pero entre uno y otro crees que ahora mismo sería bueno

Voz 1016 41:33 no es que el que el que tenemos es el mejor el otro eso de que va a venir eso hay que poner mucho dinero habrá que verle tan los mejores ahora mismo

Voz 3 41:46 hay que verlo Mister te veo el domingo en ese España Suiza que hacemos

Voz 1016 41:50 ahí estaremos un abrazo seleccionador

Voz 3 41:53 el ex entrenador del Real Madrid entre otras cosas un abrazo MR

Voz 1016 41:56 un abrazo igualmente adiós adiós José Antón

Voz 3 41:58 Unió Camacho en directo en El Larguero

Voz 19 42:01 a las doce y doce está por ahí Bruno Alemany no la Bruno

Voz 13 42:04 al muy buenas o la mano buenas noches

Voz 3 42:07 habla de Pochettino evidentemente no hay más que escuchar lo que decía Pochettino hace unos meses en vine Sport para saber lo que Pochettino piensa del Real Madrid el universo Valdano le decía esto a Jorge Valdano Mauricio Pochettino cuando iba a enfrentarse el Tottenham y el Madrid en la Chan

Voz 7 42:21 Dios para mí el Madrid de los últimos años estoy mejor equipo del mundo lo ha demostrado sinceramente tengo también cierta debilidad por por Zinedine Zidane bueno una cosa era futbolista pero era también esa calma y la tranquilidad saber estar en eso es algo que admiro muchísimo jugar la Champions es una costa cuando juegas contra un equipo determinado pero te gusta cuando

Voz 3 42:48 juegas contra el Madrid en el Bernabéu no es así

Voz 7 42:51 la Champions es verdad yo he visto varios partidos en el Bernabéu de Champions donde se crea especial porque esa es la realidad no en Madrid es especial su creo que el Madrid nunca cambiaría Cristiano por ningún otro jugador porque me parece con Messi los dos mejores futbolistas que del mundo hoy en día no ha también decirle a Cristiano que gustaría tengo de su camiseta pues mi hijo es que que Anita

Voz 22 43:16 te vuelve loco que quiere conocerlo hoy

Voz 7 43:20 les encantaría tener su camiseta

Voz 1375 43:22 bueno a mí me da la impresión

Voz 3 43:24 la versión de que el Madrid le tira un poquito no era equivoco igual me precipito pero me da la sensación de que le gusta el Bernabéu le gusta

Voz 0239 43:32 a falta luego falta una cosa es la guinda del pastel no lo dice en este tramo del abandono pero que la dicho públicamente varias veces que es anti barcelonista el Fútbol Club Barcelona jamás jamás al Barcelona ya para coronar en la zona mixta

Voz 13 43:44 en el Bernabéu cuando notó tocó la fase de grupos

Voz 11 43:47 dos habitualmente los entrenadores de los equipos rivales no pasan por la zona en la rueda de prensa iban a unos alude Dahl pero Pochettino separó con todos nosotros saludó entro con todas las emisoras de radio con un talante supera abierto dijo en todas las entrevistas que que es que le encantaba el Madrid es que no lo no lo oculta

Voz 0301 44:06 pero hay dos cosas que aquí nos dijo lo del Barça perdona Bruno

Voz 3 44:08 porque te permite entendí ante además al Barça estuvo el español español y que es osea que algunos que dio que otro para el reo no la camiseta de Cristiano no hacen el fácil Bruno

Voz 0301 44:18 no iba a decir eso que que hay dos cosas una que le encantaría evidentemente entrena al Real Madrid que es una persona muy inteligente y que sabe que hay trenes como el de Real Madrid es un caso

Voz 0231 44:28 lo que pasa en vez a él no le llegó a pasar pero ya recordábamos en la eliminatoria contra el Tottenham en ese partido de la fase de grupos que cuando el Madrid ficha a Zidane en el mes de enero de dos mil dieciséis no sabe si va a ir bien no va a ir mal el experimento de los seis primeros meses el Madrid llama Poquetino iré dice no renueve con el Tottenham antes de llamarnos a nosotros es decir el Madrid piensa en febrero marzo de dos mil dieciséis si Zidane no

Voz 23 44:56 o gana la de la Champions de Milán

Voz 0231 44:59 la elimina los Burgo o la Roma o el que toque y esto sale mal nuestro entrenador queremos que sea Poquetino Pochettino o como se diga le llaman a Mauricio Isla dicen Si no Reno

Voz 3 45:09 ante de renovar el Tottenham tú nos llamas a nosotros para saber cómo por cierto creo recordar Julio no sé si me falla la memoria cree que una vez en Deportes Cuatro le preguntamos cuando el entrenador del Espanyol será Poquetino Pochettino y creo recordar que dijo que Pochettino Pinto has hecho tú me parece que lo dijo él porque te llaman Porsche claro por eso digo pues eso es

Voz 0287 45:29 en el en esa entrevista sabiamente dice Pochettino

Voz 3 45:32 qué pregunta Pochettino porque eso tiene cada uno lo llame como le dé la gana pero en los lo dijo que era Pochettino Pedro bueno en está logrando ahora mismo de esto

Voz 1375 45:40 de todo esto que es obvio Bruno e ahora