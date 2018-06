¿Debería cambiar el Real Madrid a Cristiano Ronaldo por Neymar?

Voz 1 00:00 Manu Carreño

Voz 2 00:04 vamos al turrón que no todas las ser Zidane Cristiano hay de Ibar debería el Real Madrid cambiara cristiana por Neymar Romero está por ahí y ahí seguimos está por aquí Antón Meana sigo aquí está por ahí gallego yo haría el cambio Si pudiera se está Jordi Martí pues enseguida voy con los oyentes así que rápidamente

Voz 0239 00:23 cuatro tiene pone yo creo que el Madrid ha perdido hoy yo creo que el Madrid ha perdido hoy al mejor de entrenador en títulos de su historia no se puede permitir en la misma temporada perdiera el mejor goleador con Alfredo Di Stéfano de toda su historia como Cristiano Ronaldo yo creo que lo que debería plantearse el Real Madrid y es toda la pasta que está dispuesto a poner encima de la mesa para acometer una operación como la que quiere o querría cometer con Aimar la mitad de esa pasta repito la mitad de esa pasta valdría de contentar a Cristiano Ronaldo y asegurarse la renovación del tipo que ha metido más goles en las últimas temporadas en la historia del conjunto blanco me parece que es uno de los motivos como hemos hablado por los que a Zidane algo le olía mal el Real Madrid no se puede permitir pagar por Neymar el doble de lo que le costaría retener a Cristiano Ronaldo

Voz 0231 01:11 yo con Romero digo no dos motivos muy rápidos el primero porque creo que el cristiano de hoy es mejor que el Neymar de hoy y segundo porque si Jordi Martí dice si no puede ser bueno para el Madrid

Voz 0985 01:25 bueno mire yo siempre he defendido animar me parece que Neymar es un excelente futbolista un crack entonces pienso que para un Madrid donde Cristiano pues ya no tiene el brillo que tenía años atrás que alguien le coja la bandera sucesoria en este caso Neymar creo que sería positivo para el Real Madrid este es mi punto de vista

Voz 0239 02:46 salto de calidad en el fichaje el marketing en el fútbol en el futuro es darle un golpe al Barcelona de calidad en referencia a que pieza por pieza yo lo cambiaba un salto de calidad en referencia a si tú pierdes a Cristiano hay tras a Neymar tú crees que es un salto de calidad en referencia al fútbol de marketing que este viernes rejuvenecer la plantilla ahora tiene treinta y XXXIV tiene el tiene veintiséis por lo que le queda a uno aumentan el relevo metido en dos sumando dos temporadas seguidas no metido lo que Cristiano Ronaldo en su peor temporada como jugador del Real Madrid Parla hay que tomar animarle queda seis temporadas a Cristiano quedarán ya pero que no ha metido nunca cincuenta veo metiendo ningún ensayo de Neymar yo aunque creo que la operación es imposible pieza por pieza la cambiaba ahora mismo Cristiano sí va para el país Anne Germaine a decir lo sigue

Voz 0231 03:35 es muy importante la del debate es si lo definiría huy claro la pregunta es si lo cambian San no es Si Neymar es bueno para el Madrid que cambiar

Voz 1375 03:45 Madrid Cristiano a pelo más

Voz 0231 03:48 mandara a Cristiano a Neymar y eso es la respuesta creo que el oyente del Larguero que sabio Se va a decantar por ponen no

Voz 0985 03:53 sí pero fíjate que en la pregunta no nos fija en un espacio temporal

Voz 1 03:57 no nos dicen que esta próxima temporada cuando este jubilado Cristiano Ronaldo ir de Weimar mal marcado cincuenta que no hagas trampa Georgia

Voz 0985 04:06 el tenista ya te dije que el PSC difícilmente los Oltra este año que puede ser que para otros sí que te las brote pero en cualquier caso es esto es una pregunta que tendrá que responder el entrenador

Voz 1 04:15 a la pregunta por qué no el entrenador si ya se ha Poquetino

Voz 0985 04:23 no te lo pueden creer Benger también está ahora también este puede estar esta libres

Voz 0231 04:27 pero al turrón que han no que Jordi está confundiendo a la audiencia es para ahora sea no es para bando Cristiano tenga cuarenta y Neymar veintinueve

Voz 0239 04:35 pero vamos a ver yo digo yo pregunto mañana aquí hay una realidad ya ha dicho que se quiere ir del Real Madrid pero no es lo último que ha dicho no voy a hablar ha sido muy feliz aquí la etapa acabó estoy harto de que me propias se quiere ir de reanimar públicamente han dicho que se tiene que dar en el Paris san Germain pero por eso mismo le va a convencer al París Saint Germaine la opción de llevarse a Cristiano

Voz 3 04:56 se quiere ir del Real Madrid de Neymar

Voz 0239 04:58 tiene siete años por delante siendo una figura del fútbol mundial es una operación estratégica para el Real Madrid como es una figura pagó uno siendo una figura del fútbol mundial que tiene que demostrar que pueden ser capaz de ser la bandera del Real Madrid por quien el Barcelona en el Barcelona sostuvo el Penedès el de la bandera Ana Banderas sí tenía el mejor del mundo claro claro bueno el mejor del mundo pero es que en el Real Madrid tendría que va a Jordi

Voz 3 05:23 y este este año en el en el París Saint Germaine de Neymar

Voz 0239 05:27 lo último que sabemos de lo último que sabemos al margen de que se ha tirado tres mesas en Brasil recuperándose pasándose por el forro el trabajo de sus compañeros lo último que sabemos de Neymar es que en su único partido de verdad de la temporada porque luego desgraciadamente se lesionó el único partido de verdad de la temporada que es en el que jugó en el Bernabéu se comió bueno no voy a decir lo que sí

Voz 1375 05:46 no no lo digo yo dijo lo dejaré ha explica muy bien vamos con los oyentes está por ahí Jaime de donde hola Jaime

Voz 4 05:55 hola buenas noches dónde llamas desde Pamplona pues esperaba en segundo a Pamplona hemos de ir muy bien

Voz 0239 07:03 pues haya llamado primero Jaime de Pamplona

Voz 1375 07:06 Jaime de Pamplona para que nos diga si cree que el Madrid debería cambiar a Cristiano por reanimar Jaime tú dirás

Voz 10 07:13 buenas noches pues buenas noches si lo primero he pues me ha contestando a la pregunta tal cual la fórmula ahí yo diría que no pero pero me gustaría matizaba Un poquito claro que sí a Cristiano Ronaldo quedarle boleta sí a animar yo no lo traería en ambos casos que la boleta que animar es no traerlo es por una cuestión de de Goss yo creo que con lo que hacen en traer animar

Voz 11 07:41 sí vendiendo a que están ahora

Voz 10 07:43 ahora ya le quedan como bien ha dicho dos tres añitos bueno yo creo que podía invertir ese dinero se puede invertir ese dinero en traer a un buen jugador como podría ser el rival ha por ejemplo es un chico menos problemático y yo creo que tiene un gran futuro por delante

Voz 1375 08:00 pues muy interesante tu explicación pero el voto es para

Voz 12 08:03 eh Romero Meana

Voz 4 08:07 no todo ha sido un poco pero bueno se lo has sido has ido no con matices pero el voto es no es más azul un un voto nulo si no no no no no

Voz 13 08:17 ya hay Dios está al día de la moción de censura vamos a Jaime

Voz 1 08:23 Jaime no de Jaime porque has empezado diciendo a la pregunta que formula y la respuesta es no dejarse

Voz 4 08:31 ya digo que no pero vale vale si bien ninguna todos van nulo

Voz 1375 08:36 entonces si tienes que meter la papeleta en la urna la metes en el no o el sí

Voz 14 08:40 y la me quería

Voz 10 08:43 pues es que viene a votar

Voz 1 08:45 se pone hoy no has estado debería el Madrid cambiar a Cristiano por Neymar la papeleta la metes en él

Voz 4 08:54 pues bien Jaime pero con matices ha quedado claro gracias a Jaime con eso pregunta otra vez a ver vengan bien venga

Voz 1 09:01 no no aquí si no me he equivocado mucho que no para Romero para ver

Voz 15 09:08 he dicho que no he dicho que no yo la papeleta

Voz 10 09:11 lo que sirve bueno

Voz 1375 09:13 moto para para pero con matices gracias Jaime gracias por llamar hola Rafael ha quedado frito hola al día siguiente Lorenzo

Voz 16 09:26 hola hola cómo estamos hombre muy bien de dónde no sea más que nadie de Madrid pues es Air Madrid o no

Voz 10 09:35 eso sí no está a soy madre estas de de nacimiento

Voz 4 09:47 no obstante la médula hasta la médula

Voz 0985 09:52 ese te vea afectado si no no si te afectado temas y espacio que deja Zidane

Voz 10 10:01 qué tal

Voz 17 10:05 os oigo bien Jordi

Voz 16 10:07 puedes repetir si quieres decía Jordi sí

Voz 1375 10:11 le ha afectado el tema de Zidane del adiós de Zidane

Voz 10 10:15 pues el adiós ácida no se me ha afectado un poquillo pero yo tengo algo que decir que creo yo soy entrenador de fútbol ajá de la Comunidad de Madrid durante muchos años en Tercera Segunda B si les digo que estoy totalmente de acuerdo en que me ha afectado debes no sé lo que traigan que traigan a un entrenador español y más niños que José María Gutiérrez Guti

Voz 1375 10:59 pero su petición no mire

Voz 10 11:01 detención ir porque considero que es un gran entrenador porque le he seguido en su trabajo que es eso

Voz 4 11:12 se el Real Madrid porque el madridista a muerte hemos dicho queda ahí apuntamos a sugerencia del el voto aquí

Voz 1375 11:19 lo da a Jordi Martí ya gallego o a Romero llame Meana debería el Madrid cambiara a Cristiano por Neymar

Voz 16 11:27 pues yo creo que sí vale pues voto para siempre si Jordi

Voz 10 11:34 pero aunque porque yo soy de Cristiano también pero creo que sí porque Cristiano tiene treinta y tres años cambiarle por uno veintiséis

Voz 1375 11:46 claro no está mal lo veo

Voz 10 11:48 estaba él te ir debieron mover porque no teme que el dinero que que me que le tire

Voz 1375 11:57 muchas gracias por la llamada ahí por el voto y por su exposición Lorenzo de Madrid que le da el voto a Jordi ya gallego empate a uno de la gente que sabe por recuperar la llamada de Rafael si está por ahí hola Rafael

Voz 18 12:08 hola buenas pues ahora sí que se cortó el teléfono

Voz 1375 12:10 cuando te dábamos paso todo creo que vas en la carretera no

Voz 18 12:16 sí voy a la vuelta de Mercamadrid ya me hace dos semanas también al con usted

Voz 16 12:21 ah vale vale me acuerdo de dónde eres

Voz 18 12:24 yo en Sevilla pero voy aquí a Mercamadrid

Voz 1375 12:28 no Alex llevabas verduras y pimientos no

Voz 4 12:31 hay mucha memoria tiene Jordi que fruta llevas si se puede saber

Voz 16 12:35 el otro una mínima pero no puedo

Voz 1375 12:38 pues tú dirás si crees que el Madrid debería cambiar a cristiana por Neymar

Voz 18 12:42 pues yo debo yo vi a mi amigo no pero ahí estamos

Voz 1375 12:47 no no yo te lo agradezco mucho no te voy a poder ayudar a descargar el camión pero estoy

Voz 18 12:55 no yo comento Neimar metió al Madrid en lo que va a Malí yo misma condicionante que ya lo tiene padre pues profesional un gran profesional y también comen un numerito que cuando uno no había Champions multi iba por culpa del portero algún numerito que no venía a cuento de lo que hice

Voz 16 13:29 totalmente ahora en todo ha dicho

Voz 0985 13:34 aledaños de la hermana Rafael no te olvides claro el tema de un cumpleaños de la hermana que siempre Neymar asiste pero tuvo que va a Jordi

Voz 18 13:45 grados y pero que es un problema que es que mi madre tiene muchos condicionantes que que jugó en el equipo ves él no iba no tenía un equipo grande ir al Barcelona Mi padre

Voz 16 14:02 tanto totalmente totalmente como que a seguro pero que no te comprensión que no te convence yo diría la verdad yo creo ya echado

Voz 18 14:16 por mis acciones nada más balones de oro

Voz 16 14:20 plazo mi caso Griezmann Maxi más

Voz 4 14:23 por todo condicionante pues me quedo con esa frase no te extraño ver que tuviera razón señor Laurie Rafael de ese Villatoro

Voz 1375 14:31 vamos que vaya viene del trayecto que llegues viene a Mercamadrid en el camión estoy aquí en la puerta del mercado muy bien pues no pues mira qué bien pues que vaya bien la noche un abrazo gracias hasta luego Rafael dos uno para Romaric para mañana

Voz 19 14:43 aunque a veces no lo quiere al verse iba dos

Voz 16 14:48 hola Luis junto a ello en el espacio estás hola Luis no ahora vale por uno pasamos

Voz 1375 14:59 pasamos a la siguiente no me está diciendo eh

Voz 1 15:01 este que llevan Javi Blanco Fernandes no estafas hoy cogió entonces

Voz 16 15:06 está ahí está ahí está está ya está recuperado Hola Luis

Voz 1375 15:10 ahora si hoy me asustaba mucho te estoy saludado empieza a sonar un eco hay digo madre no puede tener la radio puesta con el volumen alto no claro que baja el volumen cuando se acopla de donde no seamos Luis es un juego de Badajoz muy bien tú crees que el Madrid debería cambiar a Cristiano por Neymar

Voz 17 15:26 sinceramente no nos mueve mucho porque ese chico en un buen fútbol pero vale nuestra cara hecho oficial en el que pasó lo consideran que no lo lo tiene que decir vamos a ver hijo mío Don tiene dándole el menor que ya Pinedo segundo sentarse con él ilegible tú qué es lo que quiere toma como no así una vida se puede permitir el lujo de tener antiguo que ya no se llamen como se llamen absoluto la plantilla no no porque no lo ha hecho nunca no lo puede hacer ahora entonces la historia de ese club es así no vecindad estupendo tú sabes que tiene una cláusula de rescisión de cinco de ocho mil velas parte hablamos ni nos sino bueno pues tanto Toluca a Cristiano muy bien luego después con ese número yo quería café lo que tuvo que manejan tío en una plantilla este absoluto eso eso no se puede eso no se puede pregunté cómo no se romperá otro muchos Armero

Voz 1375 16:55 por Neymar no lo cambiaba no

Voz 17 16:57 no de momento no no te digo que que que que es un hombre muy más fácil pero bueno lo lo que ha hecho cristiano

Voz 1375 17:10 pues tres uno para tres uno para Realmadrid para mañana te agradezco la llamada allí el voto Luis un abrazo a a ti por llamarnos Ruiz de Badajoz cerramos con Toni que está por ahí hola Toni

Voz 20 17:19 para que esto de dónde llamas Toni madre hoy que cerca te iba decir que cerca suena a Madrid

Voz 21 17:25 entonces estuve estuve no no hacía

Voz 16 17:28 en no Numancia eso es del Madrid no

Voz 21 17:31 y es que sólo en el Bernabéu el treinta de mayo de mil novecientos cincuenta y siete me Madrid con

Voz 20 17:41 el privilegio de tener ir desde entonces te hiciste te tira por ese camino no

Voz 21 17:47 aparte de eso estoy dolido sucede juvenil

Voz 16 17:50 bueno llegados a este punto en dos mil dieciocho tuve es bueno

Voz 1375 17:54 el Madrid cambia Cristiano por Neymar o no

Voz 16 17:57 grado muy regalado no

Voz 4 18:01 a cambiar en absoluto jugando como están pero

Voz 21 18:12 en cuanto a estar sano es el más alto de todos

Voz 1375 18:17 sí sí marcando un porrón de goles pues así de claro y así de fácil explica o gracias Tony por la llamada hasta luego hasta luego gracias pues yo creo que no sé cómo deshielos Jordi oye muy buena

Voz 0239 18:29 que digan que que Neymar es un provocador Si Neymar dijera lo que dijo Cristiano de fuerte

Voz 1 18:35 ya no es así vender pues metido pero bueno a esperar hasta entonces no

Voz 0239 18:42 no no Neymar no amenaza ni mal con gel deja tirado al equipo y acabó no ni siquiera amenazó cuatro

Voz 1 18:50 no han ganado Romera España marejada llegó Jordi vino en Internet por cierto se ha visto desde el principio Mena que no estaban todavía no ha habido momento incluso que Gallego le ha dicho a su compañero de equipo tú quién vas no me lo han dicho en antena así te digo lo que me he dicho a mí más de fin partido no pues mira más de cinco mil votos cincuenta y un por ciento si cuarenta y nueve por ciento no pues otra victoria mucha algo perdona espera final es mejor no descarta Isabel o calla calla provocó un abrazo Jordi Gallego