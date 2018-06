El Larguero (2ª parte 31/05/2018): Entrevista con Luis Fernández y el debate de los jueves

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:12 diez y además ha hablado con José Antonio Camacho con Pep

Voz 1375 00:15 ya Mijatovic con el madridismo en un día en el que hoy muchos todavía dicen pero bueno qué ha pasado con Zinedine Zidane Álvaro bonita Benito entrenador del juvenil del Real Madrid muy buenas Álvaro qué tal Manu buenas noches y está Pereda de Manuel Jabois hola Jabois muy buenas

Voz 1389 00:28 qué tal cómo estáis buenas noches

Voz 2 00:30 la has sorprendido al bar tú que estás en el club tú sabías algo

Voz 0104 00:34 no nadie sabía nada esa nos ha sorprendido a todos por igual yo era lo empleado si a ya los que estamos a los que estáis fuera del del club oí bueno lo que pasa que que yo yo lo puedo entender no sea sorprende hoy por supuesto sobre todo después del del éxito reciente bueno del súper éxito que ha tenido su etapa en el club pero pero sus motivos son los que ha explicado los de los que ha dejado entrever son son coherentes no es un puesto que desgasta muchísimo de verdad va más allá de que haya cosas que no sepamos del día a día que obviamente eso eso se nos escapa y que también se suma a ese desgaste no sobre todo cuando las cosas no van bien el el Real Madrid es una trituradora lo alucinantes que todavía después de dos años y medio de Tres Champions mal el resto de cosas que ha conseguido todavía hay gente que aún les da palos o sea que eso es lo sorprendente de ser entrenador del Real Madrid que en cualquier otro club del mundo tú ganas tres Champions consecutivas en el que sea en el Barcelona en el Manchester City en el Chelsea en la Juventus

Voz 2 01:42 a quién no le ha dado nada yo no yo no yo no me aguardiente ponen te pone

Voz 0104 01:47 en tu nombre al estadio poner tu nombre al estadio ya no no es verdad que el estadio Álvaro y aquí todavía hay gente que se permite el lujo de darle palos hacía alucinante bueno eso es uno de los ejemplos de lo que desgasta de lo que desgasta ese puesto de la trituradora que es el Real Madrid muy a pesar yo lo he dicho esta tarde también en en con Escorial en SER Deportivos que que aunque él ha mostrado un talante fantástico en rueda de prensa yo creo que que lo ha manejado de maravilla a la perfección y luego obviamente los sentimientos van por dentro y los momentos duros cuando cuando las cosas no van bien pues son son muy difíciles que es que ese asiento es muy complicado y yo creo que es imposible manejarlo mejor lo manejaba ciudad en este tiempo

Voz 2 02:32 eh Jabois tú crees que ha pasado algo entre la final de la Champions Joy o que lo tenía meditado y que tenía claro que lo iba a decir

Voz 1389 02:41 yo creo que lo tenía meditado yo creo que lo tenía meditado yo lo que no entiendo y lo que no voy a entender nunca en mi vida de Periodistes como haberlo sospechado jamás

Voz 3 02:49 lo perdonará hemos visto bueno cuando de verdad estamos mirando todos a Cristiano y Abel

Voz 1389 02:54 dato de Edgar Allan Poe que se titula La carta en la en el que entra la policía en una casa buscar una carta por los cajones y sospecha de todo el mundo y la carta está delante de delante de ellos en la entrada hemos estado Miranda Cristiano estamos hemos estado Miranda Bale hemos estado y lo mirándolo todo caray Ass ganó tres Copas de Europa nos perdón ninguna eliminatoria europea te han crujido este año as ha sabido lo que es el Madrid cuando pierdes una Copa del Rey con el Leganés y cuando pierdes una Liga en noviembre diciembre has visto lo que hay debajo has visto lo que es atragantado en contra de Ci es que era clamoroso era era eso cuando cuando salud de la rueda de prensa me digo pero qué ciego estuve este cajón me parece de cajón y aparte perfectamente acorde con su personalidad de quien haya seguido durante toda su carrera las decisiones que ha tomado como no nadie sospechó de eso me parece increíble y me lo reprocho muchísimo ayer estuvo hablando con muchísima gente del club para poder hacer un artículo que se que se ha publicado hoy la adicción When I ya mañana saldrán papel imagino que no con todo esto pero no se me pasó por la cabeza preguntarlo no no no lo concebida in me parece ahora ahora lo veo con índigo Kaiser ganó tres copas de Europa seguidas este año ha tenido que soportar de todo de todo de Pedro nosotros de dentro del club supongo que habrá tenido sus más o menos con los jugadores de repente dos de ellos al acabar el partido dice que no sé qué y como en qué momento conocían a Zidane nadie pensó es es que es de cajón que sentenció se vaya hay deje otra vez su estatua de nuevo en el pedestal como la dejó cuando ese fue como como jugador en una final de la Copa

Voz 1 04:28 el mundo menos mal que lo tengo esta vez un cabezazo pero estas viendo la oye cuando oyes que Pochettino que Klopp qué tal

Voz 4 04:40 a los es el Madrid

Voz 0699 04:43 Leo se asume

Voz 2 04:53 para eso dijo Putin y Solari Álvaro Benito eso momento no lo sé no lo sé

Voz 0104 04:57 a Guti Solari está más cerca que yo no lo sé no lo sé allá cada uno con yo creo que todavía estoy en proceso de formarme que bueno que seguiré Mis pasos pero que no no lo contemplo yo lo que sí puedo ver es que hay que elegir muy bien el el perfil de entrenador que qué quieres sí que encaje bien con el con la plantilla que tienes eh porque la plantilla tiene unos hábitos adquiridos si esos hábitos le han llevado al éxito oí Pochettino les de una forma entrenado una forma muy particular y le gusta que sus equipos juegan de una manera muy particular Hay conseguirlo aquí con este perfil de jugadores va a ser más difícil que conseguirlo en el Tottenham sin duda entonces hay que elegir muy bien no esto no es esto no es poner un un nombre simplemente un buen entrenador buenos entrenadores ahí

Voz 0104 05:44 capacitados para para entrenar al Real Madrid menos aunque seas bueno entrenador porque porque tienes que tener muchas más cosas aparte de conocimientos futbolísticos y tácticos y yo creo que hay muchas más cosas añadidas que son más difíciles que gestionar que lo que pasa en el campo seguramente y sobre todo ya te digo que el que la particularidad de los jugadores que tiene esta plantilla no es una plantilla que que vamos a ver cómo cómo se adapta a una nueva metodología hay una nueva personalidad ay ya sabemos lo que ha pasado en el pasado entonces hay que elegir muy bien hay que elegir muy bien

Voz 2 06:19 bueno pues como Vinci tenista Jabois hay que olvidarse de Zidane ignoro si te gusta Pochettino que que es el claro número uno por el que va al Real Madrid

Voz 1389 06:27 yo el que llegue se va a encontrar con una plantilla como dice Álvaro muy muy particular pero sobre todo una plantilla que su tronco en su espina dorsal lleva nueve años jugando juntos es decir con con cuantos más cambios llegues de repente con unos tíos que sobrepasan la treintena peor lo vas a llevar lo que hay que tener ahora es personalidad un tipo que estaba con los jugadores y sobre todo que los deje jugar yo hablo de un de un que pase de todo pero pero un entrenador se tienen unas características muy muy muy muy adecuadas a una plantilla que lleva jugando junta ya te digo casi una década

Voz 1389 07:01 pero otros testigos llevan jugando casi lo mismo durante muchísimos años y uno repasa los últimos años con Ancelotti con con Benítez no tanto por eso no le fue muy bien con ICO con Zidane

Voz 2 07:15 vamos a ver es la plantilla que ganara el

Voz 1389 07:18 lo que hago lo que ocurrió en su momento con hierro con Redondo con Raúl lo que está ocurriendo ahora con Sergio Ramos con Cristiano con Benzema con Modric y con Marcelo son tipos que se han hecho con una particular forma de jugar y que necesita un entrenador con un magnetismo con una personalidad un tipo que desde luego les diga dónde más o menos donde están en el campo pero que no haga ninguna revolución por la reelección son ellos mismos

Voz 1389 07:40 personalmente yo decida desde luego

Voz 3 07:51 mañana Álvaro Benito hablaremos más toda la semana un abrazo sea como sea no gracias

Voz 7 08:05 por cierto un importante ha querido que mañana Poquetino Pochettino esté en Barcelona a esta hora tiene convenidas todavía entrevistas personales con televisiones mañana de una duración de diez minutos cada entrevista tenemos tiempo Juliá imagínate imagínate si tenemos una claro por dónde van a ir las preguntas mañana ya que dice Pochettino de este me

Voz 3 08:30 Manuel en muchos igual poner aire acondicionado del hotel muerte y tiene una bueno vamos a ver vamos a ver si me duele mucho no

Voz 1371 08:37 me está dando la enhorabuena a

Voz 2 08:38 a Gallego por dos años y medio matando hoy es Navidad no no lo que he dicho muchas veces

Voz 8 08:46 no

Voz 3 08:48 dicho esto unido es una ocasión es que que desmontar

Voz 7 08:55 el hecho de Zidane si quieres te lo vuelvo a decir esta noche que sea ha no que la plantilla siempre para mí ha estado por encima del entrenador es lo que he dicho siempre y lo que digo esta noche que es conocida por lo que ha hecho

Voz 3 09:07 Mario vamos bien

Voz 9 09:09 no yo lo que he dicho de Zidane ya lo a la a la gente le queda claro mi crítica deportiva aclamado de que lo lo que no lo que no me esperaba es que no pusieron una marcha fúnebre odio algo de esto no

Voz 3 09:21 es una cosa a la mañana estaba a mí no me hace falta decirle a Javi

Voz 5 09:27 es que en primicia te delante lo primero versos del himno decidan que estará escribir

Voz 0239 09:32 me faltaba lo que pasa es que no he tenido no he tenido falta decirle a Jabois que que me alegro que se haya olvidado ya de de Mourinho que ha dicho la esta plantilla llevamos jugando mucho tiempo junta

Voz 10 09:43 y de de Ancelotti desde

Voz 0239 09:46 Benítez no tanto no nada desde

Voz 10 09:48 que Zinedine Zidane negro que no sabía gorda Mourinho

Voz 2 09:51 se confirma que menos cuarto es la hora de la factura

Voz 3 09:54 a empezar a llamar a gente que bajemos otro

Voz 0239 09:58 esto porque aunque me consta llevando joyas ya hay mucha gente me consta que hay mucha gente alrededor del madridismo que sigue pensando que esta plantilla que dado tres Champion tres temporadas y cuatro en cinco años lo que necesita manda pelotas lo que necesitaba un entrenador con mano dura por cierto no hemos tocado para mí una labor fundamental en los dos años y nueve meses que Zinedine Zidane hasta al frente del Real Madrid los título le colocan a nivel de leyenda irrepetible seguramente con Miguel Muñoz el entrenador más laureado mejor en la historia del Real Madrid eso es así números pero para mí lo que pierde el Real Madrid en representación de valores de llevar el escudo en el pecho por todos los rincones del mundo tres veces a la semana como lo ha llevado Zinedine Zidane del campo va a ser difícil porque son muy complicado pero esa esa labor que ha hecho Zidane en el momento que menos Zidane yo creo que es también y repetir

Voz 5 10:51 eso sí es además toda parte de iguana esto

Voz 2 10:54 pero claro esto lo maneja Voice en el y no se hable un abrazo que me quedo ahora con Luis Fernández que está esperándonos en Francia voy a ver que sea dicho en Francia también que de lo de Zinedine Zidane le tenemos que preguntar al machote así que bueno me quedo con Antón Meana ahí con Romero indicó en gallego quedaba el debate enseguida hasta luego Julio está luego Javi un saludo que bueno por aquí todavía pero Javi Blanco que se ha dicho en Francia y en todo el mundo de lo de cine decida no la Javier hola Manu empezamos obviamente por L'Equipe dicen que

Voz 0699 11:24 Zinedine Zidane ya es parte de la elite entrenadores que su salida ha sido una gran sorpresa para todos también se preguntan quién puede reemplazarle después de esta temporada Florentino Pérez tiene un trabajo duro por delante dice el diario galo además resalta en declaraciones de James diciendo que Zidane será seleccionador de Francia algún día en La Gaceta de los con Italia destacan los casi novecientos días llenos de triunfos en el banquillo y que nunca fue eliminado de la Champions ganando las tres que disputó su equipo su triplete dice el periódico italiano vale la leyenda nadie como dice primero en el campo hasta ahora en el banquillo en Alemania en el vil titulan Zidane hizo todo bien cinco días después de ganar en jet declara su renuncia como entrenador eso puede sonar sorprendente pero es completamente correcto por dos razones según Bill el Madrid parece haber pasado su cénit Zidane ya ha sido criticado durante la temporada en Inglaterra en The Times se dice que Zinedine Zidane ha conmocionado al mundo del fútbol después de anunciar inesperadamente su renuncia una noticia que sorprendió incluso a los periodistas más experimentados del Real Madrid y para el final Manu SIVE dejas treinta segundos ha dejado lo mejor en Argentina el diario Olé contexto un poco más elaborado que el resto de periódicos titula con esa prosa con esa pero sí es sacar el extracto porque era más largo eh pero dice Zidane un Champions y lo titula Cid han puso fin a un corto pero histórico proceso en el que cosechó nueve títulos y se transformó en uno de los entrenadores más trascendentes de la historia de la Casa Blanca dejó de lado las críticas y la incógnita que algunos planteaban sobre su capacidad para ser técnico para ser campeón de absolutamente todo no habrá podido impregnar a su equipo en el estilo tan marcado como sí lo tuvo el Barcelona durante años pero el francés convirtió al Madrid en una máquina de ganar mejor dicho magnífico la historia de un club que tiene incontables triunfos para escribir su propia página dorada en el libro grande de uno de los equipos más importantes de la historia los haya dado niveles de abolió son tres párrafos había otros dejarán impecable

Voz 2 13:16 después ha quedado bonito eh antes ir con Luis Fernández creo que escucháis también a Rafa Nadal que como gran madridista ha ganado hoy en la tierra de París en en Roland Garros y le han preguntado por lo de Zidane claro Nadal no podía

Voz 11 13:29 ese Callao esto ha dicho Rafa sobre Zizou un día que para el Madrid pues es día no agradable

Voz 1774 13:35 pues final será un una persona que es una leyenda dentro de nuestro club y al final pues es una una persona que aparte de ser uno de los mejores entrenadores del mundo que es que es que ha tenido un éxito tremendo con el con como jugador y ahora como entrenador pues es una persona que que que siempre ha transmitido creo que es un comportamiento excepcional tanto cuando llevó como como ayer al irse es decir no es una persona que sea de de creerse muy protagonista de nada a aparecer normal es una persona que encara los momentos complicados que que ha habido con una sonrisa sin quejarse ni de los árbitros en sus jugadores ni del club nadie si hay momentos de fichajes de invierno que también como es lógico cuando las cosas van muy mal

Voz 2 14:25 como buenas palabras de Rafa Nadal que ha estado a un ratito hablando casi como el diario le ha hecho varios párrafos tampoco podemos escuchar todo pero como siempre deshaciéndose en elogios sobre la figura de de Zinedine Zidane esto lo ha dicho en París en el torneo de la tierra de Roland Garros donde ha ganado logró pasaremos la agenda polideportiva allí en Francia en París está también Luis Fernández para que nos cuente cómo ha caído esa noticia bomba hoy en el País de Zinedine Zidane Luis Fernández muy buenas muy buenas noches como gay como ha caído allí en en Francia de Sudán es una sorpresa

Voz 12 14:59 que el anuncio de decir que nadie seguramente sólo esperaba bueno yo creo que la la pensado bien pienso que ha tomado una buena una buena decisión cuando en el mundo del futbolero oí más cuando es un entrenador de Real Madrid o del Barça es de esos grandes equipo pues siempre hay mucha tensión mucha presión pero yo creo que después tres cuatro tres Copa de Europa que ha tomado una decisión de esa que seguramente no ha sorprendido a muchos seguramente que para él para para recomponer para que pueda descansar un poco para que pueda volver lo más tarde porque yo creo que cero que es importante cuando tú eres un entrenador la exigencia que hay hoy que él desde cuando está en el Madrid como ha sido de todo embajador aunque sea director deportivo ayudante segundo de ancho le en y también de entrenando al que hacía yo creo que todo esto Puel ha sabido superar ha sabido estar ha salido a dar la cara siempre con su forma de ser y muchos de de usted de tu pudo otros medio aquí en Francia siempre ha tenido han sido se han hecho musas pregunta de saber si Zidane podría ser un buen entrenador puede hacer grande y siempre con su simplicidad con su honestidad con su forma de ser prueba de demostrado dentro soy quiere seguramente parar un poco todo esto porque lleva ya mucho tiempo muchos años y más cuando tú eres entrenador lo que es entrenador del Real Madrid extraños seguramente a la da o cuenta que este equipo seguramente que bueno en la temporada nació tan fácil que detenerlos no hay esa exigencia Adviento seres prefiere más seguramente tomar una decisión como ésta para que que quede bien que esté bien que el Madrid que la ficción que el que toda está usted de también hoy yo creo en la rueda de prensa de es un aplauso todo eso yo creo que se fue con mucha Ése fue de la sala con mucha emoción porque no la muestra no la pero él está muy emocionado

Voz 2 17:21 en la última Luis el siguiente paso y le acaba la en otro club leves entrenando por ejemplo en otra liga en la Premier en Alemania dan o leves más destinado tarde o temprano al banquillo de la selección francesa

Voz 12 17:35 eso seguramente que acabará aún lo hará porque yo creo que el la sección francesa él siempre le ha ha sido mucho mucho respeto a esa camiseta de de las son francesa el a ha llevado la llevado muy bien esa camiseta una final del mundo ganada otra perdida fue campeón de Europa tenido ir siempre para esta selección siempre ha tenido mucho mucho soy yo creo que un día acabará pero yo creo que hoy seguramente que nadie puede saber nadie puede pensar yo creo que él tiene ganas de coger un descansos descansar un poco retomar tu tomar de nuevo mirar de nuevo un poco el fútbol y que tenga que cuando se condal va a tener esa gana porque va a doler el volverá porque le gusta el lo que es el es seguramente tenido oportunidad de hablar con él sí tiene mucha te Bud le gusta el fútbol lo vive no lo vive seguramente cuando uno se le ve con una pasión enorme pero bueno lo vive mucha pasión dentro de un grupo dentro del equipo dentro de un club como el astado pero yo creo que el fútbol Le Le lo echa de menos pero esto lo vamos a echar de menos vamos a pero yo creo que él sabe que todo esto bueno pues Se para él ha sido es una etapa pero él volverá dentro se está seis son francesa lo que tú me ese como pregunta exagerado cundía irá hay estará en el banquillo de ahora es decir deba entidad en Alemania era jugador de en Italia Ashton Francia esos fútbol las la la inglesa no sé si le conviene usted no sé lo que

Voz 13 19:23 igual lo mejor descanso o a lo mejor descansar el tiempo que quiera yo creo que seguramente es que yo no lo voy a coger un equipo no dudó tampoco no lo veo

Voz 12 19:33 quiero en que en que Francis yo que no hay que no hay que dar debate al posibilidad de coger las sexo francesa que no hay no hay debate hoy eso no es es que no en no salir del Madrid Madrid pensando estando a la espera que que las sexo no no se va se va porque él ha hecho una ha hecho una un análisis de que el Madrid tres años con el dos años y medio lo que ha ganado el grupo que tiene la fuerza lo que puede pasar Hay que puede ocurrir esto que su equipo este año seguramente Pool necesita seguramente otra persona con otro ánimo con otra motivación para que en Madrid siga siempre fuerte pero está él en ese debate de

Voz 13 20:17 de ir para para entrenaron acabar con guasa

Voz 2 20:20 sí pues Luis Fernández hace por estar en el Larguero por cierto Weimar siguen el PSE-EE no

Voz 12 20:26 como yo creo que sí sí de que hay que han comprado los derechos de fútbol muy puesto mucho mucho Neves no

Voz 0699 20:35 ni para parece cada vez más claro que sí

Voz 12 20:38 no yo creo que a seguir más tiempo más de un año yo creo que sea es un buen Mundial pues yo creo que no yo creo que nevara siguiera ese quedarán en en el en el PSC quiere ser Balón de Oro de la Liga de Campeones

Voz 2 20:55 pues gracias Luis por estar en el Larguero muchas gracias un saludo adiós adiós hasta luego Luis estará más de un año estará más tiempo en el París Anne Germaine Neymar nos vamos al debate está ahora a Jordi Martí preparado hola Jordi

Voz 7 21:06 los ochos mano ya además están ahí esperando Romer

Voz 2 21:08 no llego y Meana pero antes un minuto Jordi que en novedades sobre el asunto que destapó en el Larguero Francesco Baraka de esos dos partidos añadido es que están bajo sospecha

Voz 7 21:17 pues mira que Hoyos el Nàstic justamente ha denunciado hace Derbez ya Francesco Branca

Voz 3 21:23 igual que nos puso sí sí eso tus puso sobre

Voz 7 21:26 visto el Nàstic como club implicado también en anteriores denuncias el Nàstic cree que el club se ha visto perjudicado por FEDER Bet es el organismo humano sí que controla y lucha contra las apuestas ilegales ya llevado el asunto a los Mossos Francesco Branca nos decía esta tarde escucharle que no entiende por qué de la denuncia al Nàstic

Voz 14 21:46 volvemos a juzgados dijo un croata ahí hemos hecho mucho a veces que clave están víctima tenía comportamientos simplemente es que estaban a un montón de apuestas muy dura pero esto comportamiento del Gimnàstic que es lo mismo te cinco años antes también cinco años antes me hicieron que van a ser el arme hacer una pasión innata

Voz 7 22:11 en diez segundos Manu déjame decirte que también competición ha abierto expediente a Huesca Nástic a petición de la Federación Española tanto la Federación como la Liga tenían un informe de la UEFA que hablaba de indicios claros de que se pudo alterar el resultado

Voz 2 22:27 en seguida en el debate Jordi Martí con esa información de última hora sobre los partidos bajo sospecha de Segunda división y un pasito más rápido por Bilbao hola Íñigo Marquínez muy buenas buena mano ya contaste hace tiempo en la SER que estaba cantado que el sucesor de Ziganda sería el Toto Berizzo y hoy ha sido presentado

Voz 15 22:43 si la apuesta de la sociedad fenicia en la sala de prensa de Salomé un año ninguna cláusula es decir ninguna temporada añadida en función de resultados y demás en principio va a estar un año se ha presentado se ha hablado más de saque de otra cosa un discípulo aventajado de Marcelo Bielsa ha dicho que le gusta el juego de ataque que te gusta ser protagonista que esos equipos se jueguen siempre en el campo rival lo que sí ha hecho es despertar muchísimo pero dio la ilusión después de una temporada realmente mala mañana mismo ya comienza a trabajar en la planificación de la próxima temporada tanto en fichajes y demás no quería entrar en nombres propios como estas de pretemporada lo he dicho yo creo que sobre todo este fichaje lo que hace es despertar a una afición que ha estado muy desilusionada esa temporada

Voz 0513 23:25 un espejo donde mirarme Él ha sido un gran constructor de mi manera de entrenar estoy muy empapado de sudor de sus ideas futbolísticas me unen muchas cosas y muchas ideas comunes en lo futbolístico y en lo extra futbolístico yo espero hacerles a acordar de él sin la comparación que me deje en desventaja

Voz 15 23:46 bueno pues eso es hablando de Marcelo Bielsa que es el espejo en el que se ha mirado la fuente en la que ha bebido bueno pues Bielsa recuerda que dejó aquí una grandísima huella sobre todo en la primera temporada ahí aspira a la competencia

Voz 2 23:57 que se acerque a lo que dejó allí como mala o los super hasta mañana Marquínez un abrazo agur una y dos vamos

Voz 1375 24:04 el debate con Romero con Gallego con Jordi corán tome

Voz 2 24:07 Ana debería el Real Madrid ahora plantearse el cambio de Cristiano Ronaldo por Neymar

Voz 16 24:17 vuelve nuestra venta privada de El Corte Inglés sólo del treinta y uno de mayo al tres de junio y con tarjeta de compra de El Corte Inglés tienes un treinta por ciento de descuento en más de quinientas marcas de mujer hombre accesorios juventud infantil zapatería hay deportes recuerda que sólo tienes cuatro días aprovechan nuestra venta privada de El Corte Inglés consulta condiciones entienda

Voz 2 29:00 yo haría el cambio si se pudiera se está Jordi Martín pues enseguida voy con los oyentes así que rápidamente los cuatro

Voz 10 29:07 tiene uno yo creo que el Madrid ha perdido hoy yo creo que el Madrid ha perdedor

Voz 0239 29:10 el mejor de entrenador en títulos de su historia no se puede permitir en la misma temporada perderá el mejor goleador con Alfredo Di Stéfano de toda su historia como Cristiano Ronaldo yo creo que lo que debería plantearse el Real Madrid es toda la pasta que está dispuesto a poner encima de la mesa para acometer una operación como la que quiere o querría cometer con Neymar la mitad de esa pasta repito la mitad de esa pasta valdría para de contentar a Cristiano Ronaldo y asegurarse la renovación del tipo que ha metido más goles en las últimas temporadas en la historia del conjunto blanco me parece que es uno de los motivos como hemos hablado por los que a Zidane algo le olía mal el Real Madrid no se puede permitir pagar por Neymar el doble de lo que le costaría retener a Cristiano Ronaldo

Voz 1371 29:53 yo con Romero digo no dos motivos muy rápidos el primero porque creo que el cristiano de hoy es mejor que el Neymar de hoy y segundo porque si Jordi Martí dice si no puede ser bueno para el Madrid

Voz 7 30:07 bueno mire yo siempre he defendido animar me parece que Neymar es un excelente futbolista un crack entonces pienso que para un Madrid donde Cristiano pues ya no tiene el brillo que tenía años atrás que alguien le coja la bandera sucesoria y en este caso Neymar creo que sería positivo para el Real Madrid este es mi punto de vista

Voz 5 30:30 bueno yo creo que Cristiano lo dijo después de la final ha sido bonito jugar en el Real Madrid cuando uno se empieza a despedir es que ya ha despedido creo que además el mero hecho de tener esa falta de respeto con sus compañero Hall la entidad con su entrenador con sus aficionados

Voz 0239 30:48 yo creo que su compañero prefieren que se quede cristiana que vengan todos los que saben esas debilidades

Voz 10 30:52 pero termine yo te dejo aquí porque yo quería

Voz 5 30:55 creo que prefieren que que que que la cosa está meridianamente claro si por un partido donde no les salen las

Voz 0239 31:01 es lo que prefiere no que prefieren no que prefieren que se quede Cristiano Ronaldo que vengan gana

Voz 5 31:05 sí por un partido de la falta de respeto por un partido donde no les salen las cosas bien y hay otro compañero que lo hace mejor es capaz de ponerse ese berrinche que se puso hoy dar el espectáculo calado

Voz 1371 31:17 pues yo creo que no

Voz 5 31:19 pero es que eso ha terminado entonces sea además Cristiano ya está super amortizado ahora el Madrid que quiere a Neymar que sabe que es su

Voz 0239 31:29 salto de calidad en el fichaje que tiene el fútbol en el futuro es darle un golpe al Barcelona Soy la calidad en referencia que pieza por pieza yo lo cambiaba pero un salto de calidad en referencia a si tú pierdes a Cristiano hay tras a Neymar tú crees que es un salto de calidad en referencia al fútbol de marketing rejuvenecer la plantilla ahora tiene treinta y cuatro tiene el tiene veintiséis que le queda a uno el relevo metido en dos te sumando dos temporadas seguidas no metido lo que Cristiano Ronaldo en su peor temporada como jugador del Real Madrid le queda animar a animarle queda seis temporadas a quedarán ya pero que no ha metido nunca cincuenta íbamos metiendo cincuenta de Neymar

Voz 5 32:10 aunque creo que la operación es imposible pieza por pieza a la cambiaba ahora mismo ir cristianos iba para el país Anne Germaine a decir medio de CIU

Voz 1371 32:17 es muy importante las claves del debate es si lo que impediría huy claro la pregunta es si lo cambian sea no es Si Neymar es bueno para el Madrid

Voz 2 32:27 enviar el Madrid cristiana también apeló pelo

Voz 1371 32:30 la mandara a Cristiano y Neymar y eso es la respuesta creo que el oyente del Larguero que sabio Se va a decantar por el no

Voz 7 32:36 sí pero fíjate que en la pregunta en unos fija en un espacio temporal

Voz 3 32:39 nos dicen no nos dicen que sea la próxima temporada Gago cuando este jubilado Cristiano Ronaldo te Mari Mar marcado cincuenta y no hagas trampa ya

Voz 7 32:48 Teddy Bautista ya te dije que el PSC difícilmente los otra este año que puede ser que para otros sí pero en cualquier caso es esto es una pregunta que tendrá que responder el entrenador

Voz 3 32:58 a la pregunta por qué no el entrenador no si ya se ha Poquetino que estamos vino

Voz 7 33:06 que te lo podemos Inger Benger también está ahora también este puede estar eh

Voz 2 33:09 está libre espera el turrón que no que yo

Voz 1371 33:11 está componiendo a la audiencia como siempre es para ahora sanos para cuando tenga cuarenta y Neymar veintinueve

Voz 5 33:17 pero vamos a ver yo digo yo pregunto mañana aquí hay una realidad que no ha dicho que se quiere ir del Real Madrid pero no es lo último que ha dicho no voy a hablar ha sido muy feliz aquí la etapa acabó estoy harto de que me propia se quién ir de reanimar

Voz 0239 33:31 igualmente ha dicho que se quiere quedar en el Paris san Germain

Voz 5 33:33 pero por eso mismo le va a convencer al París Saint Germaine la opción de llevarse a Cristiano que se quiere ir del Real Madrid de traer a Neymar que tiene siete años por delante siendo una figura del fútbol mundial es una operación estratégica para el Real Madrid como se va por cierto una fuimos Pavón uno siendo una figura del fútbol mundial que tiene que demostrar que pueden ser capaz de ser la bandera del Real Madrid que en el Barcelona en el Barcelona sostuvo

Voz 0239 33:57 pedestal de la bandera la bandera todavía más si tenía el mejor del mundo claro claro bueno el mejor del mundo pero es que en el Real Madrid tendría verbal hacia ellos

Voz 5 34:06 y este este año en el en el París Anne Germaine de Neymar

Voz 0239 34:09 lo último que sabemos de lo último que sabemos al margen de que se ha tirado remesas en Brasil recuperándose pasándose por el forro el trabajo de sus compañeros lo último que sabemos de Neymar es que en su único partido de verdad de la temporada porque luego desgraciadamente se lesionó el único partido de verdad de la temporada que es en el que jugó en el Bernabéu

Voz 5 34:26 o sea comió bueno no voy a decir lo mismo no

Voz 2 34:29 lo habéis espigado lo habéis voy a dejar en el aire explica muy bien vamos con los oyentes está por ahí Jaime de donde hola Jaime

Voz 1371 34:37 hola buenas noches redondo ya vas pues esperar un segundo a Pamplona muy bien

Voz 31 34:43 con nosotros habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande habrán aprovechado su oportunidad

Voz 2 35:46 el primero Jaime de Pamplona hemos llamado a Jaime de Pamplona para que nos diga si cree que el Madrid debería cambiar a Cristiano por reanimar Jaime tú dirás

Voz 36 35:55 buenas noches pues bueno si lo primero he no

Voz 1371 35:59 contestando a la pregunta tal cual la fórmula

Voz 36 36:03 yo diría que no pero matizaba Un poquito a Cristiano Ronaldo quedarle boleta a animar yo no lo traería en ambos casos que la boleta que animar es no traerlo es por una cuestión de de Goss yo creo que con lo que te ahorras en traer animar muy vendió aquí estamos Ronaldo que ahora ya le quedan como bien ha dicho dos tres añitos buenos yo creo que podía invertir ese dinero se puede invertir ese dinero en traer a un buen jugador como podría ser Estibalas por ejemplo es un chico menos problemático y yo creo que tiene un gran futuro por delante

Voz 2 36:42 pues muy interesante tu explicación pero el voto es para Romero Meana

Voz 1371 36:49 no todo ha sido un poco ese aseguró con matices pero el voto es un voto nulo si no no no no no no

Voz 3 36:59 ahora hay Dios está al día de la moción de censura vamos a Jaime Jaime no tiene Jaime no Atelier porque has empezado diciendo a la pregunta que formula y la respuesta es no lo ha dicho dejada

Voz 36 37:13 no digo que no pero vale vale si ninguna de las dos Lopera

Voz 2 37:18 entonces si tienes que meter la papeleta en la urna

Voz 0104 37:21 sí

Voz 36 37:23 que él la metería es que viene a votar

Voz 3 37:27 se pone hoy no has estado debería el Madrid cambiar

Voz 2 37:32 a Cristiano por Neymar la papeleta la metes en él es bien Jaime pero con matices ha quedado claro gracias Jaime a ponerle una pregunta darle otra vez a ver si venga me han venga

Voz 3 37:44 pero claro aquí si no que me he equivocado que no para para ver

Voz 1371 37:50 he dicho que no he dicho que no yo la papeleta puesto que si bueno

Voz 2 37:54 vale vale el voto para Rajoy pero con matices gracias Jaime gracias por llamar hola Rafael ha quedado frito hola al bueno vamos a gente Lorenzo

Voz 37 38:09 hola hola cómo estamos hombre muy bien de dónde no sea más que nada de Madrid también

Voz 2 38:16 desde el Madrid o no

Voz 37 38:19 si no está

Voz 36 38:22 soy madre de esta

Voz 37 38:24 de

Voz 36 38:26 de nacimiento

Voz 2 38:29 a tardar hasta la médula hasta la médula madre gracias a las más

Voz 7 38:34 en ese te vea afectado si no no si te afectado temas y espacio que deja Zidane

Voz 36 38:43 que es que si Mead

Voz 37 38:48 os oigo bien Jordi poder repetir si quieres decía Jordi

Voz 2 38:54 le ha afectado el tema de Zidane del adiós de Zidane

Voz 36 38:58 pues el adiós ácida ha afectado un poquillo pero yo no tengo algo que decir que creo yo soy entrenador de fútbol ajá de la Comunidad de Madrid durante muchos años en Tercera segunda B si les digo que estoy totalmente de acuerdo en que me ha afectado debe

Voz 1371 39:29 pues sí pero que traigan

Voz 36 39:32 al a un entrenador español y madrileños que es José María Gutiérrez Guti

Voz 2 39:41 pero su petición no

Voz 36 39:44 detención ir porque considero que es un gran entrenador porque le he seguido en su trabajo que es que se merece entrenar al Real Madrid porque es madridista a muerte

Voz 2 39:59 pues dicho queda ahí apuntamos a sugerencia y el voto a quién se lo da a Jordi Martí ya gallego o a Romero llame Meana debería el Madrid cambiara a Cristiano por Neymar

Voz 37 40:10 pues yo creo que sí vale

Voz 2 40:14 todo para ver si Jordi para Gallego

Voz 36 40:16 de lo que porque yo soy de Cristiano también pero creo que sí porque Cristiano tiene treinta y tres años cambiarle por uno de veintiséis lo veo para perfectamente y debieron mover porque no teme que soltar el dinero que que

Voz 2 40:36 sí sí claro pues muchas gracias por la llamada ahí por el voto y por su exposición Lorenzo de Madrid que le da el voto a Jordi ya gallego empate a uno de la gente que sabe hemos recupera la llamada de Rafael si está por ahí hola Rafael hola buenas ahora sí que se cortó el teléfono justo cuando te dábamos paso creo que va en la carretera no

Voz 39 40:58 sí voy a la vuelta de Mercamadrid llamé hace dos semanas también al que iba hablando con ustedes

Voz 2 41:03 ah vale vale sacudió de dónde eres

Voz 39 41:07 yo estoy en Sevilla me voy aquí a Mercamadrid

Voz 2 41:10 no Alex llevabas verduras y pimientos no hay nadie que memoria tiene Jordi que fruta llevas pues a ver si no pues tú dirás si crees que el Madrid debería cambiar a Cristiano por Neymar

Voz 39 41:25 pues yo le voy a dar voto todavía me amigo me pero ahí estamos

Voz 2 41:30 no no yo te lo agradezco mucho no te voy a poder ayudar a Descarga como pero estoy

Voz 39 41:37 no yo comento al margen lo que va a morir yo misma condicionantes que ya lo tiene padre pues también Picardo como futbolista profesional un gran profesional que también se acaba con un numerito que cuando uno no no había Champions multi iba por culpa del portero algún numerito que no venía a cuento lo que hice

Voz 37 42:11 totalmente habla en todo ha dicho

Voz 7 42:16 le años de de la hermana Rafael no te olvides claro el tema de cumpleaños de la hermana que sí que siempre Neymar asiste

Voz 5 42:25 pero tuvo que va a Jordi

Voz 39 42:27 claro que es un problema que es que mi madre tiene muchos condicionantes que que jugó en el equipo que él no iba no daño

Voz 40 42:37 el mismo hubo el mismo grande

Voz 39 42:40 el Barcelona Mi padre no

Voz 37 42:45 tanto totalmente totalmente como promedio a seguro pero que no te comprensión que no te convence yo diría la verdad eh yo creo ya hecha

Voz 39 42:58 por mis acciones nada más balones de oro

Voz 37 43:02 plazo mi caso Griezmann Maxi y más

Voz 2 43:05 por todo condicionante que tienen pues me quedo con esa frase no te extraño ver que tuviera razón y Rafael de Sevilla te dejamos que vaya bien el trayecto que llegues viene a Mercamadrid en el camión no estoy aquí en la puerta del mercado va muy bien pues no pues mira qué bien pues que vaya bien la noche en un abrazo gracias hasta luego Rafael dos uno para Romaric para mañana

Voz 4 43:25 aunque a veces no lo que ver si eh

Voz 2 43:28 ir que iba Meana Hola Luis junto a ello en el espacio estás Hola Luis

Voz 1 43:40 vale pues si uno pasamos pasamos a

Voz 3 43:42 la siguiente no me está diciendo vaya noche que llevan Blas víctima Fernandes no estafas hoy cogiendo

Voz 1 43:48 esta esta ya está recuperado

Voz 2 43:51 a Luis ahora si hoy me asustaba mucho te te saludaba empieza a sonar un eco hay digo madre no puede tener la radio puesta con el volumen alto no hay que bajar el volumen cuando se acopla de donde no seamos Luis es a juego de Badajoz muy bien tú crees que el Madrid debería cambiar a Cristiano

Voz 41 44:09 sinceramente no nos mueve mucho porque se chico pero para nuestra ha hecho oficial en el que pasamos poco Dean Dean a lo lo tiene que decir vamos a ver hijo mío dos viene dando dándole el menor que ya Pinedo II sentarse con él decirle tú qué es lo que quiere toma como no así no se puede permitir el lujo del antiguo ya no se llame como se llame a disgusto ya no no porque no lo ha hecho nunca no lo puede hacer ahora entonces la historia de ese club es así no vecinos estupendo tú sabe que tiene una cláusula de rescisión de cinco de ocho de diciembre de mil parte hablamos ni Si nos sino bueno es santo ya Toluca a Cristiano

Voz 36 45:20 muy bien

Voz 41 45:21 luego después con eso es lo que tuvo colegio manejan tío en una plantilla que esté absoluto eso eso no se puede eso no se puede estar un teatro de futbolista como no se romperá otro muchos al

Voz 2 45:38 por mi mar no lo cambiaba no

Voz 41 45:40 no de momento no no Iker no que que que que es un cuenco nunca

Voz 37 45:46 hombre si mal no te pero bueno

Voz 41 45:49 bueno lo que es lo que ha hecho cristiano

Voz 2 45:52 pues tres uno para tres uno para Realmadrid Madrid para Meana te agradezco la llamada allí el voto Luis un abrazo a ti a ti por llamarnos Luis de Badajoz cerramos con Toni que está por ahí hola Toni

Voz 42 46:01 para que esto de dónde llamas Toni madre hoy que cerca te iba decir que suena zona de Madrid estupendo anunciado

Voz 2 46:10 no Numancia ingresar uno es desde Madrid o no

Voz 42 46:14 y es que sólo el treinta de mayo de mil novecientos cincuenta y siete me entonces nadie con todo está en el santo

Voz 2 46:24 el privilegio de ser desde entonces te hiciste puede te tira este por ese camino no

Voz 42 46:29 si a eso es Toledo túnel sucede sido juvenil

Voz 2 46:32 que bueno llegados a este punto en dos mil dieciocho tuve es bueno que el Madrid cambia cristiana por Neymar o no ha ganado ni algo

Voz 42 46:43 no poca gente cambiarle en absoluto que están jugando como están diciendo pero

Voz 37 46:51 no

Voz 42 46:54 en cuanto a estar sano es es más

Voz 2 47:00 sí sí marcando importante goles pues así de claro y así de fácil explica o gracias Tony por la llamada hasta luego hasta luego gracias pues yo creo que no sé cómo deciros Jordi Comas

Voz 5 47:11 es alucinante digan que que Neymar es un provocador sin Neymar dijera lo que dijo Cristiano

Voz 3 47:17 ya no es así y vender pueden haber metido más goles que nadie pero bueno yo esperaba

Voz 0239 47:25 no Neymar no amenaza no hay mal con gel sólo lleva el Paris san Germain deja tirado al equipo y acabó no ni siquiera amenazó

Voz 3 47:32 no han ganado romperla España marejada llegó yo hace vino

Voz 1 47:35 por cierto pero se ha visto desde el principio Mena que no estaban que no es bien porque ha habido momento incluso de Gallego le ha dicho a su compañero de equipo tú con quién vas me lo ha dicho en antena así te digo lo que me he dicho a mí por cansancio

Voz 43 47:51 más de fin pactado no pues mira más de cinco mil votos cincuenta y un por ciento si cuarenta y nueve por ciento no pues otra victoria Garrucha algo perdona espera final último quién es mejor no descarta Isabel lo o calla calla provocó

Voz 2 48:09 un abrazo Jordi Gallego Romero y Meana ahora hasta mañana

Voz 3 48:12 el baño pasado Álvaro Benito se nos olvida algo por ahí si por ejemplo escuchar a Diego Costa porque claro

Voz 2 48:18 Moix estado pendiente además oye si hubiese escuchado al de La Gata venga

Voz 0494 48:22 en lo que va está con nosotros mucho índice celo creo que hay un poco de dudas no de soporte pero bueno hay que ese feliz y hay que sentirse serlo qué crees que a que esos ha dado feliz y va a seguir no han quedase se cree que hay que cambiar para ser feliz hay que es queremos mucho que aquí es la figura desolado importantísimo ex nos queda con nosotros no hago estas ese va bueno también muy dentro porque no ha dado en esa temporada esos hablado haciendo jugando muy importante pero no creo que se va a quedar

Voz 2 48:56 hablando claro como siempre Diego Costa todo esto ya estamos en junio que es uno de junio sería ya estamos en medio mundial mañana ACB terceros partidos de cuartos de final mucho menos cuarto ya es uno de Juliá es uno de junio no de agosto tú te adelanta

Voz 1704 49:11 Marta Varas Andorra mañana tercer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa ACB ya a las diez de la noche Valencia Basket Gran Canaria obviamente contaremos el final en el Larguero además no contaba notas Juani principio de acuerdo para la renovación de Joseba Etxeberria en el Tenerife M apuntaba a Paco Hernández el Celta ficha David Juncal del Eibar y para acabar

Voz 11 49:30 tenis París Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas

Voz 2 49:34 hola buenas dotes como estamos cómo ha ido la jornada muy bien no