Alfonso: "Quedan dos meses para que pueda abrazar a mi hijo, militar de misión en Turquía"

Voz 1363 00:00 hola Alfonso buenas noches

Voz 2 00:05 nada nada porque ayer estuve estuve oyendo una yo vi el testimonios Bacon cada madre que venía de visión la verdad es que me sentí mucha impidiera mucha pero mucha envidia porque viejo también incitar también se cuenta de visión es él está tu tía sí que habrá llegó cuando Si sin verlo a él le quedan todavía dos meses pueda volver la verdad es que cuando la verdad es que me dio mucha mucho mucho

Voz 3 00:42 por ese abrazo que se iban a dar verdad dos meses le quedan a usted sí porque me acuerdo por primera vez al fuera de cultivo porque darle así para comentarlo

Voz 2 01:02 que nada Nova de la marcha en el cuerpo

Voz 1363 01:09 Alfonso y un padre debería acostumbrarse Noia segunda misión pero no sé si esta ha sido más ligera que el anterior o la ha llevado usted peor

Voz 2 01:19 no la ha llevado igual es la constitucional porque bueno aunque no de casi nada pues todas impecable o hace hace poco tiempo atrás sino no es un par de semanas más sobre nos va dando ver lo que pueden tirar por un accidente de tráfico ir bueno aunque no suele ocurrir nada posible están expuestos a cualquier tipo de y entonces pues siempre estás siempre está

Voz 3 01:52 te revuelven esos accidentes Alfonso cada cuánto hablan hablan cada día habla de una semana

Voz 2 02:07 era por Whatsapp tal como el cumpleaños ir cuando parecía que yo trabajo siempre por las noches se camionero ir cuando me levante al medio día te he llegado a casa es que casi se pensaba que Limasa dijo las sí la verdad es que la comunicación de constantes sitios que no pues eso es un poquito mejor

Voz 1363 02:44 con chinos decía ayer que ella tiene que entender a su hijo que sufre mucho como madre pero que tiene que apoyarlo porque su decisión es la manera que ha elegido de estar en el mundo no la de ser militar la de ir a las misiones que bueno pues porque le tocan

Voz 2 03:06 nosotros tenemos que aprender pues no sé porque documento porque la verdad es que bueno es verdad kilos también en en algunos momentos incondicional entonces tenemos que hacemos porque estemos partes muy mal pues ella pues ya lo

Voz 1363 03:29 el caso de Conchi no sé si lo recuerda predecía que su marido era era guardia civil y sus dos hijos militares el caso de Conchi pareciera que es más natural porque toda su familia pues pues se dedica a esto no pareciera que ya tendría que estar acostumbrada no sé Alfonso Si usted en la familia tiene algún militar más si ya sabía de qué iba esto

Voz 2 03:54 todo el primer milita desde es hijo porque la familia no tengo a nadie que se ha ido yo de hecho soy también Fito lleva ya en el ejercito diez años pero nadie da Palmilla anteriormente haya sido

Voz 1363 04:14 y como su interés Alfonso un chico joven de repente por el ejército

Voz 2 04:18 pues con dieciocho años pues lo estuvimos hablando se lo comenté que padece hubiera alemán dio muy muy deportista deporte Icahn que pues el tema del ejercito pues me pareció buena idea de Bartz lo ha afectado Gemma dietario al principio fue un poquito duró porque claro con dieciocho años porque eso

Voz 3 04:47 es un niño

Voz 2 04:49 yo practicamente calentito pues bueno pero aguantó los se evitación juró bandera ella abierta ya tiene una ha sido condecorado por la mañana con éxito porque yo a mi hijo pero insistió en que todas las sacarte la ecos del ejercito pasan cosas que que levantó con sumando pues bastante

Voz 3 05:21 está condecorado Alfonso sí sí

Voz 2 05:24 el diputado hace yo creo que fue antes sea la recuérdese cuarenta y una misión ya condecoración

Voz 1363 05:36 por algo en concreto por resistir una misión

Voz 4 05:39 no no estoy en él

Voz 1363 05:46 Alfonso pues que pasen rápido estos dos meses

Voz 2 05:49 eso espero deseando de que llegue a finales de julio

Voz 1363 05:53 muchísimas gracias por llamar y que tenga buena noche precaución