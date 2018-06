Jose Juan: "Quiero conseguir un cuero de color granate para hacerme unos pantalones. Adoro la piel"

Voz 1363 00:00 Canarias vamos a conocer a José Juan de Gran Canaria buenas noches buenas noches Macarena gracias por Jean Marie adelante le escuchamos

Voz 1 00:12 que era un niño puede tener como muy lo diez años siente una gran pasión por la piel

Voz 2 00:21 el brillo oí ni nada en los últimos años pues me he hecho señor macho cuatro pantalones de diferente color si que dañe pico a ver si encuentro una piel en color granate claro porque allí en un establecimiento de Madrid me he preguntado dice que no que sólo tienen Mi en color Okur y entonces llamado también a otro sitio donde venden piel y claro con son para mayorista en el Campo Grande cantidades pues llevo como un año y pico oí con una ansiedad que que ese día a día porque pureta pasión que ciento a a será bien el pacto el brillo como Le he dicho pues yo estoy con con esa ansiedad que crece día a día que me he planteado que sí igual necesito un psicólogo porque no entiendo porque esta pasión tan grande hacía es en eso en que yo sé me lo que me planteo lo que le he dicho así sin siquiera necesito un psicólogo porque una pasión desenfrenada ya se ha vuelto como lo he dicho

Voz 1363 01:36 es una pasión desenfrenada al de hace usted sufrir

Voz 1 01:39 sí la verdad que sí

Voz 1363 01:43 exactamente qué es lo que me hace sufrir

Voz 2 01:46 no me meto en Internet irán parte el tiempo o si no te leyendo algún periódico o viendo alguna cosa que me guste leyéndola pues estoy mirando otras cosa gente modelo mujeres con ropa de pie

Voz 1 02:02 eh bueno eso lo digo que

Voz 1363 02:11 por qué ahora necesita o quiere una piel concreta la ha visto en algún lado le ha gustado

Voz 2 02:23 es que Deco con cuanto pantalones de diferente color y ahora mismo el que no tengo que te colores color granate claro sí bueno el azul marino también pero no me me hallaba más este color color granate

Voz 1363 02:44 tiene que ser granate claro

Voz 2 02:47 sí porque ya le digo el cimiento de Madrid lo tienen pero un granate oscuro no color Vinokúrov no lo tienen color claro como me gusta a mí

Voz 1 02:59 ya le dije entonces pues

Voz 2 03:02 llevo un año y pico armamento llamo a ver si ha venido mal y me dicen que no que que de momento no ha venido que no no lo tienen en otro sitio pues pues pieles para mayorista tiene que opera una gran cantidad cuando con treinta pies tendría para el pantalón

Voz 1 03:21 unos treinta kilos aproximadamente para pantalón de mi talla

Voz 1363 03:26 José Juan tiene usted con quién compartir esta pasión por la Peer

Voz 2 03:31 la verdad que no no contra nadie equipo menos no hasta ahora no he tenido la suerte de encontrar a nadie ni hombres y mujeres a personas que sexo masculino ni femenino no le gusta

Voz 1 03:51 por supuesto que se debe ser que soy un caso era atípico aquí porque se digo en Canarias

Voz 2 04:02 no

Voz 1 04:03 Mi no hay ningún lado la verdad que no soy una rara avis en este sentido entonces pues encontrar aquí pues sí la verdad que sería importante

Voz 2 04:24 porque sabes esa pasión que siento es muy difícil encontrar cierta igual que yo pienso

Voz 1363 04:36 cuando cuando tiene usted esa prenda imagine que consigue la piel que se hacen los pantalones como es ese día de estreno

Voz 2 04:47 pues me siento muy bien conmigo mismo la verdad salga a la calle y me siento muy Aleix SAS insiste que que estrenado uno pues no ese día de los diez siguientes sea estoy ese como cine me regalan un móvil un iPhone o algo importante prefiero de que se importante para mí igual que que para obtener un buen móvil lo que me da a mí eso me hace más feliz que te Pilot que un buen Mons

Voz 1363 05:24 se pone sólo estas prendas de cuero para eventos especiales eso para cualquier día

Voz 2 05:31 el día sí sí es algo que me hace sentir bien cuando cuando salgo a la calle con Eto pues me siento bien me siento feliz siento noto que que mi estado de ánimo mejora

Voz 1 05:44 se hicieron todo yo una mejora mi estado vean

Voz 1363 05:49 todos los días va usted vestido de piel

Voz 2 05:54 ahora no porque ya ha llegado el calor y eso pero sí sino un calor muy fuerte pero también suelo llevando también sino el calor fuerte invierno un mérito de todos los días que salgo con con pantalón

Voz 1363 06:15 consejo han a ver quién le puede proporcionar esa pieza de cuero de color granate claro a ver si alguien no lo hace

Voz 2 06:24 vamos a ver de aquí me haría mucha ilusión

Voz 4 06:29 tan copien esperando a ver si

Voz 2 06:31 cortada

Voz 4 06:33 enhorabuena a vender