Manu Carreño: "Zinedine Zidane ha elegido el momento perfecto"

lo ha hecho si no lo hace nadie el desapego que tiene Zidane a este no al Real Madrid sino al poder que era el banquillo el Madrid no lo tiene probablemente ningún otro entrenador que Zidane a mí me ha sorprendido que lo haya dicho hoy por supuesto te mentiría seguido que no pero que en Zidane me espera un final así sí porque ya lo vimos como jugador entre otras cosas lo hizo practicamente igual cuando todo el mundo veía que estaba capacidad para seguir siendo titular para jugar pues un día llegó se sentó dijo que me voy y es lo que ha hecho hoy y además creo que hace bien ha pensado más en sí mismo que en el Real Madrid yo creo no digo que sea egoísta digo que ha pensado más en sí mismo y además está en su pleno derecho o sea que esto no lo hace por hacer un favor al Real Madrid no ha dicho no me voy porque voy a hacerle un favor al Real Madrid el ha dicho Si yo sigo me juego el bigote la temporada pasada porque ya ha estado este año a punto de jugárselo quién me dice que el año que viene sino me eliminada en la Copa otra vez no me vayan a echar bueno ha habido unas declaraciones de Fabio Capello en Italia hoy que ha dicho eh ha hecho bien Zidane porque sino Florentino lo echaría tampoco es descubrir mucho porque es que al final todos o el noventa por ciento de los entra no eres de de los grandes equipos acaban pues de una manera parecida o no renovando les au echándole Llorca elegido el momento perfecto Zinedine Zidane enseguida todas las opiniones enseguida toda la información del día en el que Zidane ha dicho adiós Zidane se ha ido del Real Madrid probablemente yo creo también eh le habrá influido el hecho de saber que algo va a pasar en ese vestuario in esa plantilla este verano no sabemos si se va el Cristiano o no porque en el Madrid todavía no lo saben pero algo hay en el entorno de Cristiano que ya ese run run viene ya de un tiempo a esta parte no termina íbamos a ver cómo acaba vamos a ver qué pasa si llegan aimara o no este verano el que viene a ver si hay que traer un portero hiciera le tiene que decir a Keylor pues dejas de ser mi portero Jürgen Zidane parecido un poco a lo que hizo Guardiola en su momento cuando había que afrontar una profunda renovación y el lo reconoció pero dijo no seré yo quien lo haga quién diría que no a este a este a este ya ese fue parecido un poco aquello salvando las distancias pero suena un poco a lo mismo creo que mi etapa acabado Mi ciclo ha terminado hay dejó mi currículum inmaculado y a ver quién viene ahora lo supera pues podría ser Pochettino vamos si le abren la puerta el se viene se tira en plancha se viene de cabeza pero no va a ser fácil