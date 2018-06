Nadie sabe Nada: Dios se gestiona la comida como un gato (02/06/2018)

Voz 1218 00:00 bueno pues esto amigos es un momento muy importante en la historia del programa porque es el inicio cero un nuevo inicia es nuevo Hope una nueva esperanza exacto es el inicio del que hablábamos la semana pasada si está hemos estado preparándolo que es después del boletín informativo gente muere gente dando lo consideramos un un una novedad en el mundo de los inicios estábamos cansados del silicio y queríamos algo que no puede ser que todavía no no sabía andar ondas es que yo no entiendo lo que yo no escucho ningún que el jurado no está

Voz 1115 01:03 para lo que tiene que estar está ni vienen a Barcelona

Voz 1218 01:06 eh a donde se dan los Ondas claro pasa unos días comen playa se olvida escucho ningún programa

Voz 1 01:12 si la radio con esta voluntad

Voz 2 01:15 la de Innovació barreras de ir un poquito más allá somos el el Enterprise de de la van descubriendo mundos en los que el la radio nunca ha estado no sé pero no

Voz 3 01:24 entiendo ya ya yo yo me voy ahora si te parece vamos a pedir al público que deje de murmura entraremos por arte de magia en el en el falso inicio de hecho no hace faltan no ha hecho falta ni pedirlo y ahora ya estamos en falso y ahora ya estamos en falso inicio a hemos pasado

Voz 1115 01:40 no de pantalla de la innovadora a la ya conocida todavía no es programa eh no no todavía no no que va que va

Voz 3 01:48 no si usted está en casa dice joder es que tenía que hacer una cosa rápida gala es que me haga la no tenga prisa que no se pierde nada de verdad que me emociona formar parte de esta aventura es mío aunque van a tener y formar parte de esto no te sientes como Jesús Calleja de la radio no no me siento como Jesús

Voz 4 02:05 bueno

Voz 2 02:06 Hani mierda haya puesto Jesús yo Calleja se quiere no

Voz 3 02:11 y eso yo echaba de menos un poquito el inicio relajado sin la ansiedad

Voz 1 02:17 qué te marca un una mala sintonía

Voz 1115 02:19 tenía los toros es buenas tardes muy buenas tardes

Voz 3 02:22 las tardes momento buenas tardes bueno tenemos hay algo que no hemos hecho aún es pasar del falso inicia el programa sin pasar por la sintonía mu pues eso sería ahora irían entrando una una sintonía de las de programa normal si ya estaríamos en programas

Voz 1115 02:37 dándonos la puerta sea como habiendo entrado a programas la por la ventana

Voz 3 02:43 qué bueno sería eso no lo podemos hacer el señor este que viene lo que él no soy amo al final

Voz 1 02:52 oye si es poner vamos a la tengo durísimo agudo

Voz 1115 02:56 ya te poner la cabecera de programa final como culé ahora simple sí sí cabecera es el era ese final

Voz 3 03:05 se ya ahora es ahora va entrando una sintonía si estamos estamos creando como viene a la cabeza estamos que además de esto se está haciendo en este momento estáis viviendo está viviendo la historia en directo sí sí sí sí

Voz 1115 03:19 podéis llevar a nadie sabe nada podría es decir de mayores estuve en un programa que no pusieron cabecera y cuando me di cuenta ya la tenía dentro

Voz 5 03:27 a través bueno ya lo tenía dentro no es un poquito sí es la primera vez que me pasa eso en la radio seguimos nadie sabe nada no seguimos como ya ya había empezado a vamos a leer a buenas preguntas de

Voz 6 03:44 yo creo perdona que todo este ejercicio quiere un aplauso que una plaza

Voz 1115 03:54 todo bien todo bien pero aquí se ha sentido un poco de vértigo y dio un poco de miedo un poquito de vértigo

Voz 7 04:01 como todo vanidad no

Voz 1115 04:04 es subrayarlo lo investigado bueno bueno

Voz 1 04:07 hartos también puedo tocar el cielo Fon que lo tengo desde las

Voz 1115 04:10 para pasar a hablar hace falta si quieres o la trompeta estar aquí vale pues el sombrero ese que el sombrero ese como de Freddy Kruger lleva del V uno dos Andreu bien aporte torpe estado está tirando tengo cuatro cosas y siempre todas pero bueno mira Oliver E

Voz 8 04:30 si quieres hablar hace la pero

Voz 3 04:34 punta mucha innovación para día solo no

Voz 8 04:36 mientras yo hago yo dejaría esto para otro

Voz 1115 04:39 a diez lamente no puede absorber no es que la la

Voz 3 04:42 Peña en casa lo está pasando ahora regular

Voz 1 04:45 Oliver o un nivel o Olive óleo Oliver y Benji Oliver desde marzo

Voz 3 04:50 Madonna dice por qué los actores de teatro corren tan raro cuando salen a recibir aplausos parece que está a punto de ponerse a dar volteretas

Voz 1115 04:57 mire esto seguían en la vamos a hacer una demostración siguió venga ahora con otros factores pero pero a Berto

Voz 4 05:07 por qué reír Berto Berto si te parece he jugado

Voz 1 05:12 o sea que esto de era el escenario la parte central del estudio

Voz 1115 05:15 desde Barcelona acaba la obra acabada la obra

Voz 1 05:19 no sólo como decía la pregunta aparecen sino que a mí me gustaban es aparecen yo no creo que lo haces mejor porque yo hago teatro y tú no pero

Voz 9 05:28 a mí me

Voz 1 05:31 mira como caracoles o tu

Voz 1115 05:34 en lo que os ofende o sea no que hoy por hoy casi todo muy cruel muy bien señor colega te he visto así haciendo haciendo ya cañón para para decir tú qué pasa no era para que llegara el mensaje

Voz 3 05:54 gracias dice en un momento dado esto de Tele tal ya lo hago yo porque yo soy más de tener que tú no gracias tío

Voz 1115 06:02 pero también gracias tío yo puedo decirte que tienes el aspecto de actor

Voz 1 06:07 eh secundario de series de abogados

Voz 1115 06:09 en los Ángeles

Voz 10 06:12 quiero decirte que no desde esta zona

Voz 4 06:18 cuenta además Bernie me ha llamado Bernie del bufete Martín Álvarez

Voz 1115 06:29 ya lo hago yo supina si quieres empiezo yo a sabiendas de que me puedo puedo hacerlo bien pero luego lo haré yo iba al mundo dirá o vale necesito el aplauso antes pero acaba la obra la última frase de la obra vale vale acababa la Laura acabar la obra aplauso aplausos

Voz 3 06:52 eso te esconde y entonces hacerla salidita a vale

Voz 1115 06:57 venga acaba la obra tengo que buscar una frase buena para acabar la obra no puede ser una obra mala y la última frase nada

Voz 11 07:04 ya he vaciado

Voz 1 07:08 entonces yo estaba será quedado solo era actor protagonista sí se sabe de todos en la obra acaba con los monólogos suyo

Voz 4 07:15 a hostias

Voz 12 07:20 en la obra acaba con va ya vaya

Voz 6 07:24 acaba con humor hablaba de catorce minutos que yo por educación pues te lo dejó en nada

Voz 1 07:32 la última frase pero si eso

Voz 3 07:35 perdió todo el rato

Voz 1 07:38 Nos miro porque el actor no mira mirando un punto lejano

Voz 3 07:42 el récord damos que vamos ya lo que queremos ver es la salida saludar

Voz 4 07:45 eh

Voz 1 07:46 no primero la salida de escena a a afuera a entre cajas que para mí es más divertida que incluye saltito bueno lo vais a frase hito

Voz 4 08:02 el tío se regala porque que te puedo proponer

Voz 3 08:07 la última frase

Voz 1 08:09 yo ya tenía ahora si quiere ser contra el dramaturgo pegaba mala debe las sí hostia me gusta se parece un poquito la que yo quería

Voz 3 08:20 de esto

Voz 4 08:24 bueno no puedo hacer las dos cosas

Voz 1115 08:29 el primero innovación radiofónica ahora innovación teatral asistió este pero esto no es bueno no no nos van a detener el baile tiene parecía estar ustedes vale vale tu personaje era el Rey de España

Voz 4 08:48 sí

Voz 6 08:52 a mí lo que rememora el técnico ha dicho que ahora micro Querrey

Voz 13 08:59 Berto Querrey el de mérito o el el que mal preparado el que más te pueden meter en la cárcel

Voz 1115 09:05 no no no no lo hago a la hora del

Voz 4 09:12 yo quiero hacer el mérito

Voz 1115 09:13 yo quiero hacer mérito porque me sale mejor labor Henri enérgico enérgico emérito el mérito no es el debate desde ahora el redes no lo hago el padre e hago el padre cambió la frase los límites no emite sólo eres el Rey

Voz 14 09:29 esta pero es que tengo que imitarlo

Voz 1115 09:32 cambiar la frase recordamos que es lo que queremos ver es la salida de un acto recibe el aplauso pero joder hay que hacer las cosas no se empieza interesar también ver la salida del actor ya yéndose también está empezando a interesarnos es decir el acto de la frase vale esto es echarle agua una planta eh

Voz 12 09:58 bueno pues ahora gol Aragó Rey en meto no no no ha creo Andreo cola Andreo era no

Voz 1115 10:05 la broma pero si nos tenemos que mete en un lío de verdad agua para Murcia

Voz 4 10:08 no

Voz 1115 10:09 a ver si no puede imitar yo al Rey de España eso pues en llevando como decía injurias a la Corona perfectamente Nuria esa su fémur tres injusto estés injuria al acordar el El curioso pero

Voz 13 10:20 la mente su su propia osamenta yo que yo sólo replicó lo que veo que un Reig

Voz 1115 10:25 anda si vale que se plantea medio salido todos sabemos de Mario no es como de Animalario esto no se ha ido Letizia inició mirado a la cara porque se ve que era para ya quiero ver crecer a ha el hijo y sólo sean miraba como diciendo

Voz 1 10:43 se ha marchado la reina no está por lo que sea inaugurando una biblioteca te irás no

Voz 1115 10:54 lo que pasa peligrar

Voz 4 10:57 no no no espera espera espera para para ven ven ven ven ven esto es es que no he creído

Voz 13 11:03 esto es un work in progress Vergel Juan es muy difícil jugamos a improvisar jugamos

Voz 1115 11:08 pero hay gente que se está riendo empiezan a poner caras ya vaya

Voz 1 11:12 tengo problema si hago el Rey cómo hacer con sus con sus dificultades

Voz 1115 11:17 no no no pude dar el salto al irse como piloto ya pizpireta tono es vale

Voz 1 11:25 eh

Voz 1115 11:25 metiendo eso no cambia la obra cambia la obra cambiar obra nadie tiene claro lo hago porque mira cualquiera cambia una obra ahora sí de buenas a primeras saber pues

Voz 1 11:35 era la

Voz 4 11:36 yo salgo Pepa Álvaro

Voz 1115 11:40 bueno es igual y súper nerviosa igual mira asevera

Voz 1 11:43 más porque estaría haciendo el Rey mayor y luego el cambio chocara más vale vale vale al Rey con la muleta mirando pal y finito

Voz 11 11:54 índice cuando

Voz 1115 11:57 P

Voz 1 11:58 qué os entiendo mucho esa es la frase que habíamos pagado

Voz 1115 12:01 pero era todo era negro no no no

Voz 1 12:03 bueno pues creo que lo cambiar o ha qué sentido tiene pero yo pensaba

Voz 3 12:08 estaba dirigiendo yo era obra ah vale vale vale pues hago tú

Voz 1 12:11 frase venga tú

Voz 4 12:20 tú

Voz 1115 12:22 sí tengo apuntado apuntador no si joder un avión meses bajo la BSA Berto se supongo la Concha

Voz 6 12:31 los teatros

Voz 1115 12:33 a de los teatros hay una cosa que sea mala Se llamaba la Concha a Concha pues tu madre lo estaba la Concha y tú te metías dentro de la Concha de del

Voz 3 12:46 de la Concha le susurraba al actor el texto la única cosa que tiene que hacer acto que era aprenderse un texto puede que no lo haga

Voz 4 12:52 Brown tío

Voz 3 12:53 ya es un tío susurrando de vale vengo

Voz 1 12:58 dímelo el último Franzen

Voz 15 13:01 todo era me Hypo Eva M

Voz 4 13:05 pero aplaudir que se pierda uno

Voz 1115 13:27 me gusta bueno sí sí si has hecho muy bien como si hubieras hecho teatro todavía claro no lo puede hacer mejor hacerlo todo el saltitos el quieres hacer tu al la función de la final

Voz 1 13:35 la obra yo lo que hago yo yo lo que hago es que cuando

Voz 3 13:38 acabo quieres que te dirija no no estoy muy cansado de esto de verdad muchísimo como Ricardo es que yo me voy normal pero luego a saber si que no puedo evitar

Voz 1115 13:49 salto porque eso irá pues no lo sé

Voz 3 13:51 yo creo que al público

Voz 4 13:53 todavía estoy bien todavía tengo energía no todavía

Voz 1115 13:57 Siria Idi ya eso de información hay que mandas no yo creo que sí bueno que nada gracias a todos por vuestra te ve capaz seguimos en el área de la Ser

Voz 5 14:15 me ha gustado hacer un poquito jugar hace ya Trillo

Voz 1115 14:18 escucha cosas en la radio contándolo pero bueno como se puede ver desde una tele suyo esta mira Christian desde Vinaroz dice soy cajero ni el otro día pasaron por mi caja una pareja de bizcos señor tenía los ojos hacia fuera y la señora hacia adentro convergentes y divergentes no como se puede mirar a los ojos ese matrimonio pues no lo sé pero se juntan las miradas vuelven entre sesenta no joder yo creo que es mejor así porque yo creo que lo dice yo cocino Tú vigila a los niños yo creo que hay y los hijos sea os Armilla nos ha tocado los hijos como estarán también pero empeorado se genético pero la cosa es que yo creo que es mejor así que no que los dos tuvieran lo mismo pues y lodo estampa fuera no se ven nunca

Voz 4 15:14 hubiera sido algo

Voz 1115 15:17 bueno Fabian desde Marbella dice si un político lo pillaron robando fuera de su lugar de trabajo

Voz 5 15:24 cuenta como horas extras ahí como diciendo no lo merece está también que no hace falta Ny añadí nada más ojalá algún día no tengas así

Voz 1115 15:36 el otro día dije en la igual te gusta esto dije en la televisión con eh

Voz 3 15:40 ella como se dice en lenguaje de signos Cifuentes sabes que no vas a hacer lenguajes signos aquí si en la radio lo puedes

Voz 1218 15:47 tú traducir a Radio

Voz 14 15:50 vale pues es

Voz 3 15:53 vale lo hace con las manos como si se pusiera cremada caras muy bien una tontería pero funciona al hombre yo tengo la esperanza de que el colectivo que va a ser muy majo hay gente muy inquieta siempre innovando un colectivo el de los que sí lo incorpore puede ser que lo incorporen a partir de ahora pues la tapia épico Cifuentes y cómo harán lo de ponerse crema

Voz 1 16:14 así que a ponerse crema K

Voz 4 16:18 no había pensado a ver

Voz 1115 16:22 Pablo desde Jerez de la Frontera si tener la caradura indica poca vergüenza tener la cara Landa debería indicar que se es muy vergonzoso es una enorme gilipollez pero esta duda me quita el sueño gracias a blanda hay que las blandas eh yo soy blando

Voz 1 16:39 sí yo sé que la blanda dio muy buen cutis ya te lo he comentado alguna vez en el programa estoy yo creo que soy

Voz 1115 16:45 el muy buen cutis pero tienen muy abandonados los codos ya ya

Voz 16 16:49 no me puedo puede que estoy

Voz 3 16:52 a a ponerte crema en educó pues porque conecte crema pues tío pues me cuesta pues eso montarte buscar la codo es muy complicado se se se se pudiera verlos pero como no se puede ya lo sabes yo menos así los tendría hidratados es imposible lo sabes yo te puedo entonces yo no no estamos hablando de autosuficiencia la metodología yo un amigo para lo que necesites yo no puedo ver cada mañana la tu casa Berto supone no puedo no podrás porque no puede esperar Si si te lo combina ya yo cada mañana este ahí con

Voz 17 17:32 el IVA como una vaca no además de la

Voz 3 17:33 a primera hora de la mañana que a Estados Unidos

Voz 17 17:36 está

Voz 1115 17:38 el pegamento y medio eh min hablando de chupar hablando de chupar como como caramelos dice tuya Khalifa desde Salamanca tuya Khalifa tuyo todo hace rap lleva hs entre en tuya checa de un califa Salamanca chupar las tapas Salamanca también lleva Xala Mantilla califas Salamanca demanda

Voz 3 18:02 chupar las tapas de los yogures en público erótico o perturba indiferente a mi ver a alguien chupando una tapa de un yogur no me

Voz 18 18:11 nada ni muy bien mande

Voz 3 18:15 además la chupa el premio no a veces

Voz 1115 18:26 sois vosotros que sois una panda enfermos y todo todo lo lleváis a vuestro territorio vela chupar para ver si hay previo la tapado yogur a veces lleva premio alegales y no quitas eso no lo sabe mira Willian huevos de Albalat de la Ribera me gusta todo de los símbolos de la Ribera no cuando llueve

Voz 3 18:45 muchos dicen que caen chuzos de punta alguien sabe que son los chuzos por qué caen de punta no lo sé es una de mis expresiones preferidas me enganché Xuso también es decir

Voz 1 18:56 mamá no ha venido chuzos ya pero lo que pasa

Voz 1115 19:00 no creo que cae cuando llueva caigan señores Borraes

Voz 3 19:03 el dinero no vale a mí chuzos es verdad pues es una expresión muy antiguo e lo buscamos eso no no va a que no preparamos joya amigos Kevin antes el folleto o el ser amigos pregunta Raúl desde Vigo

Voz 16 19:18 qué bonito no se puede llegar a lo mismo desde dos lados distintos

Voz 4 19:23 a ver si el premio

Voz 3 19:26 este premio es la amistad o el premio es el objetivo tienda eh yo te diría amistad pero da un tipo de fue amigo distinto el Folha amigo que ha nacida de la amistad lo golfo de amigo del fallecido yo creo que es dos tipo de relación totalmente distinto habría que cambiar un poquito amigo fueros igual que no es decir que privar a él la palabra el primer concepto amigo Agus qué poderes está viendo qué pasa si folletín tienes primero amigo eh amigo no no es amigo follón a perdona perdona perdona pero claro claro claro primero amigo eh me gusta compro sagrado gusta muchísimo está muchísima programa más sino adónde está saliendo ahí yo estoy agotado Guillermo de Madrid pregunta para los dos porque si la comida para perros la anuncia en con el argumento de que les mejora el aspecto del pelos no pueden hacer lo mismo con la de humanos me gustaría saber qué comer para mejorar el lustre del poco pelo que me queda este es un Calvo que no sabe qué hacer ya no cree en milagros ni el opciones ya he dicho a veces sí comiendo foie gras que lo ponen los perros me sale una cabellera de la sabes

Voz 14 20:43 Guillermo no nada

Voz 3 20:46 a Guillermo clara desde Barcelona porque los anuncios de perfume casi siempre terminan con la chica huyendo de su ligue el perfume les hace ligar con mala gente no soportan el dolor de la habitación por la mañana no tenía yo constancia esto

Voz 1115 20:57 Blanco una chica huyendo así como corriendo no

Voz 19 21:02 hoy que P Éste no

Voz 3 21:06 el tío no yo tengo que ya el hecho pero pero oye lo de los anuncios de perfumes que sea tocado mucho pero están chiflados ya no saben qué hacer tú no quieras estar en la piel de un publicista que te viene ahora mañana mañana lo que es domingo el lunes una marca de la hostia que te dice anuncio de perfume innovadores oye pero no no llamaría mucha en serio mira María mucho la atención un anuncio de perfumes totalmente neutral sea aún un señor hablando a cámara

Voz 1 21:40 por ejemplo o una una modelo

Voz 3 21:42 cuando acaba una quién sea una cámara con el Xavi con el perdón con el perfume perfume diciendo te perfume está

Voz 18 21:50 muy guay huele muy bien

Voz 3 21:53 me encanta hombre éste lo podía ser

Voz 1115 21:56 tal

Voz 3 21:57 este lo podía creo que llamaría tanto la atención ya que yo podría algo más práctico que lo entendiera más de gente no está un una tía con un tío

Voz 1 22:07 y ella ella hace un momento

Voz 1115 22:11 todo ha cambiado es como si alguien se hubiera adentrado detrás de un pino sí entonces es bueno sí sí sería lo mejor pero estoy de acuerdo

Voz 1 22:23 la simplificación de los anuncios es si no sería ver el cartón y la trampa de la publicidad entonces estamos muertos eh bueno durante has muerto por qué cuando marzo Malle a mayo Marcela

Voz 14 22:36 Alberto de Granada

Voz 3 22:38 es que no estamos teniendo suerte con la suerte que hemos innovado al principio porque empezamos con esto

Voz 1 22:46 sí

Voz 3 22:46 Nos hundimos yo es que me he perdido claro que marquen tiene aquí alguna pregunta

Voz 20 22:50 mira si ese señor nos va a salvar un ir y esas señoras os llamo señor señora eh muy jóvenes pero me da igual yo es que vaya yo

Voz 1115 22:58 sí

Voz 22 23:03 Andrés se te levantas se civil a los

Voz 1115 23:09 cárnicos sobre los inquieto siempre están dentro Un chico pelirrojo guapísimo como una barba no verás alguien con curiosidad que esté la Ponta Un chico que eh

Voz 4 23:20 ah perdón Bernie

Voz 1 23:24 es como músico tiene un pelo precioso me voy a sentar porque también que es que no me canso adelante bien muy bien muy bien tuvimos muy bien me curiosidades a ver qué tal

Voz 3 23:34 venga eh que estamos

Voz 4 23:36 pues ya lo son

Voz 1115 23:40 Garry Carrie Garry Berni bufete de abogados son te voy abogados dice lo he dicho ya que estáis

Voz 4 23:49 no

Voz 1115 23:49 no es brillante pero vamos a ver qué dice que nadie de la SER desde Barcelona que bien y yo quería preguntar

Voz 1 23:57 pero como he visto que regalan muchas cosas bueno muchas dos dos Si en dos programas dos tampoco son muchas bueno en Miami

Voz 4 24:08 envidioso tengo una boda

Voz 1 24:11 me gustaría hacer un regalo como vosotros soy gente viajaba entonces París

Voz 1115 24:17 estás pidiendo ideas no dinero eh eh

Voz 4 24:20 de momento he tenido como un escalofrío aquí atrás

Voz 3 24:24 oye que no den más datos como son esa pareja a cuánto hace que se conocen qué relación tiene espera espera que no acaba

Voz 4 24:30 era la plantilla en Vega Baja sí

Voz 1 24:33 a ver a ver a ver una chica que gracias a ella practicamente tengo la carrera tengo que agradecerle mucho porque él porque me ha dejado a los apunta

Voz 19 24:41 eh qué bonito era hasta que lo

Voz 4 24:44 ves

Voz 14 24:47 se casa con otro

Voz 18 24:52 hay picor

Voz 1115 24:53 no vale vale no pasa no pasó nada

Voz 1 24:56 nada el el más vale bueno entonces la boda en Cuenca

Voz 6 25:06 Cuenca bueno eso da un poquito abre un horizonte

Voz 1 25:11 seguramente intransitable Cuenca de Cuenca

Voz 3 25:14 Bancaja las casas colgadas descolgados si el puente ese bonito en Puente no es fácil

Voz 1 25:21 el regalar el tema delicado porque dinero queda muy muy muy claro el frío

Voz 4 25:27 sí payos no pero bueno

Voz 1 25:30 pues entiende lo que quiero decir si tienes yo qué sé piel muerta tuya es que si por ejemplo tengo animales muertos

Voz 1115 25:40 no animales muertos oye qué tal regalo personal pues si seguimos un poco más que carrera decís determina

Voz 18 25:46 pero vete ya veterinaria veterinario por eso

Voz 1 25:50 tengo animales muy claro por pobrecitos es una mascota no

Voz 3 25:59 no se intimidatorio no se regala una mascota gato perro yo creo

Voz 1 26:02 no no es lo tiene ahora se está llevando mucho lo de que

Voz 3 26:11 me pasa me me piden ir a publicidad qué te parece si escuchamos los anuncios si cogemos ideas de ahí de los anuncios que escuchemos

Voz 1 26:21 debido Oporto parte eh y luego a la vuelta publicidad hablamos de los anuncios que hemos escuchado uu vale vale vale bueno Garry vamos a darle vueltas cuando las bodegas usted estado muy cerca ya eh bueno bueno vas solo tú la boda

Voz 3 26:41 bueno pobrecillo no sólo ella ese caso pues bueno

Voz 1 26:45 que aquí en Barcelona

Voz 3 26:46 ahora sí en Cuenca no sé no sé cómo voy ahí ya claro Isabel si se casan dentro de Cuenca o en algún sitio desde el que por ejemplo se puedan poner mirando hacia

Voz 4 26:57 en en el en el orienta la orientación no sólo digamos con sí ah no cuencas down town Lavrov broma estaba ahí pidiendo no dame dame Chiara detonar no estaba estás sudando frío Abel como la meto

Voz 1115 27:14 sabes que hay una aplicación de móvil la conoces ahí

Voz 3 27:17 Cuenca si la hay Cuenca que te la puedes poner

Voz 1115 27:19 hice una brújula te dice exactamente dónde está Cuenca para lo que tú quieras hacer

Voz 3 27:24 es cambiar de también puede ser para para

Voz 20 27:26 a ir mirando a Tennessee mirando a

Voz 3 27:29 es verdad atestigua can los Belén

Voz 1 27:32 joder es que me estoy muy implicado con este caso

Voz 3 27:35 bueno pues vamos a publicidad como digo escuchamos los anuncios ya la vuelta ponemos aquí en común esos anuncios

Voz 1 27:42 eso sí no yo esto no lo que no lo voy a hacer que te oigo ahora

Voz 1115 27:46 vale pero claro está grabado en una broma

Voz 1 27:50 papá lo que sí podríamos hacer es a yo podemos abrir un círculo y que la gente me proponga ideas vale

Voz 3 27:59 serán mejor cien cabezas que dos que que puede ir mejor que replicar el comportamiento de Podemos

Voz 6 28:09 todo

Voz 21 28:16 nadie sabe nada

Voz 6 28:18 con Andreu Buenafuente Berto Romero la gran apoteosis de la ignorancia

Voz 5 28:30 de medidas estamos de vuelta en en Nadie sabe nada hay un programa como el de hoy especial en el que no dejan de ocurrir sorpresas Andreu ha roto sus agricultores sea un un lado

Voz 20 28:51 le cuelga un auricular sí si me provoca la necesidad de hacer con movimiento así de cuello pero como si lo de la auricular fueran parte de mí

Voz 5 28:59 la no me va a molestar al arroyo verlo del todo

Voz 20 29:02 si escuchas mono no escucho en mono con otro sonido que es el que me dar Izquierdo que vuelve muy bien vi no identifico muy bien

Voz 3 29:12 vale la primera pregunta es publicidad a alguien aquí o en casa les sigue interesando que puede regalar este año

Voz 16 29:18 Vigo a Aso amiga

Voz 1115 29:21 hay alguien que le interesen a ver ni verme

Voz 13 29:26 a es que tengo la sintonía vamos a poner para esta búsqueda de regalo esta música listos

Voz 1115 29:37 la música al final del programa pero quiero darle más usos que está ahí desaprovechada las del todo no no que te lo pero Pissarro todos los cables rotos los cables cuántos años llevan haciendo radio yo qué sé tío cable Rose que hable blanco cuántos años no se ha roto el saque en suelo hecho sí

Voz 4 30:03 ya

Voz 1115 30:04 constan que es que es una caracola quería escuchar el mal

Voz 12 30:08 ah sí a lo mejor le queda todavía Double yo Unidos aquí quieras y se les venga vamos a un regalo para Akelarre

Voz 23 30:23 pisamos aquí con Bernie

Voz 1115 30:26 Bernie

Voz 24 30:28 Jara

Voz 16 30:30 el bufete de abogados quién ríe Verne

Voz 1115 30:33 irlandés que te preocupa Berni no nada voy bien

Voz 4 30:38 bueno pues a la mierda a la sintonía al sé

Voz 3 30:42 se lo podía decir a mi compañero en el bufete de abogados no digo que mejor que es que es bufete bufetes esos que come lo que quiere

Voz 25 30:50 exactamente pero discutiendo de cosas inútiles para saludar a la gente

Voz 1 30:55 vale porqué debata la mano

Voz 18 30:58 para compartir con él la idea de que le puedes regalar a

Voz 3 31:06 sí joder se siente identificado siempre con lo que él quería era decir yo tampoco sé que les

Voz 1115 31:13 a regalar no si un aire aparato con parcela a vale pero no sé yo es que he estado varias veces en Cuenca

Voz 18 31:24 no sería importante indicarle un hotel donde

Voz 25 31:30 eh si les invita a una noche allí estaba tan lejos que sólo se puede ir a follar

Voz 6 31:37 hola qué bajón pero ya bajón

Voz 4 31:41 a ver Bernie como digo esto que no te ofenda hay distracciones y tal

Voz 1115 31:47 claro es un hotel que estaba tan lejos que sólo Berni es una pareja que se está casando

Voz 4 31:52 ese día esa parejas esta casa

Voz 1115 31:55 cuando tú idea en cuencas están cazando Itu idea es

Voz 4 32:00 estás tocando si lo forman tres euros es que hubiera dejado interesar el tema

Voz 1115 32:07 esa pareja se va a casar su de regalo es que es mucha

Voz 4 32:12 o la siguiente

Voz 1115 32:15 no no te parece que a lo mejor esa idea han tenido ellos ya no estamos ayudando a Garry no no no me he quedado sin argumentos bueno ver si algún día necesita un abogado no te voy a contratar a pie gracias

Voz 10 32:32 a esto son en las

Voz 1115 32:40 bueno bueno bueno bueno bueno bueno vamos a seguir adelante tenemos una canción musical a punto pero antes una persona que firma como atención e Dios creador del cielo y el infierno que hay dos personas levantando la mano gesto de pasar vosotros es nuestro programa de cara al final

Voz 3 33:02 sí gracias pues mira no es escrito

Voz 1115 33:04 vale Dios creador del cielo y el infierno desde los confines del Universo pues yo tengo una pregunta para él joder esto también es nuevo esto es no es la pregunta de otro para el diálogo entre preguntas pues dice que personaje de la historia de la visita

Voz 3 33:19 la pregunta para él y a lo mejor luego la la pregunta la responde vale vale una pregunta para Dios la pregunta es si durante los días de la creación Dios creó el sol en el cuarto día como pudo saber que ya habían pasado cuatro días y ahora dar

Voz 1115 33:33 pues qué personaje de la historia escogería para sustituir a nuestro compañero

Voz 1 33:37 pero

Voz 1115 33:38 un electricista que vecinal El encontrando tal vez lo haga realidad fuentes estemos

Voz 3 33:47 la primera es que a ver si Dios sabe qué qué cuánto tiempo lleva invertidos los interno claro el reloj biológico de Dios se claro pues lo controlaba pues por el por el hambre yo qué sé tengo hambre pues debe ser el desayuno tengo hambre otra vez comida me otra vez ahora tengo sueño esto debe ser la noche

Voz 1115 34:08 tengo hambre tengo Limia también

Voz 3 34:10 yo si no te lo Dios sea se gestionaban yo se gestiona la comida como un gato de eso es como un gato no claro también le ponen un plato grande con mucha comida y él se lo va gestionando imaginamos que de vacaciones y cuando vuelves él está bien vale vale no responden dato se pregunta si qué personaje de la historia escogería hemos para como compañero dice al final al compañero de que de programa de programa sí sí a yo no quiero todo yo estoy bien no bella pero es un es un personaje de la historia gracias tío no pero todo el mundo es un personaje de la historia a otra sabes que Berriel es un personaje de la historia de su historia no no sé si si algún libro luego yo creo que es un personaje la historia lo es hasta el otro el de Cuenca que bonito que bonito tío eso me gusta claro todos somos personas jugador importancia al presunto anonimato no existe el anonimato

Voz 1 35:05 a un tú qué personajes llegamos

Voz 3 35:09 la selección de filosofía

Voz 1 35:12 podría ser eh

Voz 14 35:14 filosofía barata

Voz 3 35:16 lo llevamos a sí hombre no sabemos hacer ya se quemara

Voz 26 35:20 no

Voz 5 35:23 esto tiene pinta de ser bastante droga por decir la verdad

Voz 3 35:29 hola amigos y amigas hola bienvenidos a filosofía barata no sé si decir bienvenido eso como estáis por qué

Voz 1115 35:40 por qué bienvenidos ya para el piloto fiel ponerse como intensa no

Voz 3 35:45 no porque decir bienvenido es es suponer que no estaba guisantes decir cómo estáis es saber que forma parte de esta

Voz 16 35:51 no bueno oye igual no tan barato

Voz 4 35:56 no supe estimado verdad gilipollas

Voz 3 35:59 bueno bueno bueno que la verdad con casco en anonimato no existe es nuestro tema de hoy este programa sí dime es un monólogo tuyo no no pasa es que yo como lo he creado pues se más bien pero me pedirá salgo yo saberlo sí sí el anonimato no existe no

Voz 14 36:23 no si existe pero sí exige

Voz 6 36:29 pues había que se él como OO

Voz 3 36:38 ahora sí existe pero esta eh para quien no si el anonimato es siempre una cosa tuya no del otro es lo que estoy diciendo yo yo soy anónimo para ti sí he dicho eso mismo yo no no sé la filosofía no está reñida con escuchar al otro ya ya

Voz 23 36:59 eh

Voz 1115 37:05 como en Filosofía barata nos gusta profundizar sobre temas

Voz 1 37:13 sí

Voz 1115 37:14 que que darían para que darían para una colección de libros de autoayuda

Voz 4 37:22 sí eh tienes que metamos otro tema

Voz 3 37:32 no ya sólo con el anonimato no existe joder yo

Voz 1115 37:36 tenemos que gastar más munición no es cierto

Voz 3 37:38 ha quedado precioso Conesa

Voz 1 37:40 con ese asunto bueno bueno pues hasta hasta que no

Voz 3 37:45 vamos a ver

Voz 1 37:47 o o hasta que no saludemos

Voz 13 37:51 estando eh

Voz 1115 37:54 vamos a poner un poco de música que tengo que salía a respirar venga vamos

Voz 6 38:02 nadie sabe nada aquí estamos aquí para confirmarlo

Voz 21 38:05 en la Cadena Ser adiós

Voz 5 39:40 además este señor de esta cantando de la Creedence adoquines que a Motta arribaron a nada están llamando ya a sus herederos diciendo que tienes en España que están estropeando la muerte la despertado Maider

Voz 1115 39:59 Pamplona como a ver si el queso azul se ha puesto malo

Voz 5 40:03 hombre es porque estaba azul marino ya no está tiene Mo cuando lo compran a ya ves cómo cómo discernir si el modo es es verdad es que yo

Voz 1 40:16 yo si compras un eso no azul hice te pone azul también yo a veces pienso que lo tiro si en realidad sólo es otro tipo de queso cuál es el límite de podredumbre de un queso es el aceptable en top tenemos mierda te puedes comer tranquilo bueno cuando está duro eso porque lo pones Parra ya el que eso sí inmortal enserio eso es que eso que ya lo tiras con que parecen un trozo de madera vieja eso no para no tienes para hallar dice usted llegaron entonces era tóxico no no conozco el mundo y que es joder no

Voz 3 40:53 qué hacemos he pensado ir a hablar con esta gente que le da largas antes te has quedado allí con el Rey con come dentro no si es que no me gusta ya me gusta tratar imagen va a veces lo hago como de oficios de soy soy comido estoy me vete ya pero yo me siento que a mí me años yo yo no quiero que la gente volverás no lo sé depende con quién me encuentre allí

Voz 27 41:16 Chipre sitúan siempre siendo un vacío cuando dejas la mesa mira como dice vivo vivo son buenas Un bien el camino aventura yo estoy aquí son contigo

Voz 14 41:30 yo espero que son son entidad la digo espero eh eso es muy de película también no cuando así

Voz 4 41:45 me gustó mucho a veces no sé si me gustó mucho

Voz 27 42:00 a estuve muy bien en esa función ya lo sé

Voz 3 42:03 bueno aquí a cuidaba a ver si te vas a encuadrar mejor la cámara se lo prioritario que quería hablar

Voz 14 42:14 pues mira voy a meterme aquí entre vosotros os habéis casado una vez en Cuenca

Voz 1218 42:20 sí

Voz 14 42:22 también para Prada

Voz 3 42:23 no te importa estoy con ellos

Voz 14 42:26 además Gerar Gerard Alba Gerard

Voz 3 42:29 Alba sois eh

Voz 22 42:31 somos de reparto de Reus

Voz 1115 42:36 pero los

Voz 1 42:37 oye is os un algún tipo de relación somos excompañeros de piso y amigos tu vida a mi amigo

Voz 3 42:44 a ellos sólo amigos me gusta eso que maneja muy bien muy bien bueno la pregunta fue con otras personas o a veces decidió no no nuestra amistad nuestra amistad Nos llena tanto que eso sea esos ha sacado pasé

Voz 1115 43:01 sí hombre sí intentamos pero no podemos dejar de pensar en el otro

Voz 1 43:06 exacto

Voz 28 43:13 yo quería preguntarte qué hace

Voz 15 43:14 en el pico te saca esta tarde de conducir él estaba ahí muy engancharse en la trama de golpe nuevos salida nada más

Voz 1 43:21 pero qué ha pasado con ese scooter con esa gaviota de tráfico

Voz 18 43:24 pues mira la el la

Voz 3 43:27 mi scooter muy mi ciclomotor está fatal está pasando eh lamentamos oír eso allá gracias tiempo tanta empatía es lo que está en el garaje y tienen la rueda del infladas la dirección no le cogió miedo también tengo que decir entiendo entiendo cogió miedo porque claro yo en el coche me siendo muy seguro y ahora me usted me revientan entonces tengo aquí un un asunto que has que hostio no pensaba para nada que fuera salir hoy eh porque me me jode porque tengo allí un ciclomotor yo abro abre el garaje y el ciclomotor me mira sabes con esa cara que tiene ciclomotor

Voz 4 44:06 hola ghanesa de PRD quería lo tiene como si de repente hombre está aquí el tío Ramón

Voz 13 44:16 joder yo me creía que era Harris en en West Wood hizo y Damon el patriarca no llega Andreo comida te aquello de de que se tocan ahí la la no sólo me encanta ese saludo que costará quitárselo se caballeros qué tal tíos muy bien aquí con al Baikonur llorar bien bien que están ahí me sentía solo

Voz 27 44:45 creo que este señor

Voz 6 44:49 han puesto música escena como

Voz 27 44:51 señor que yo me voy a arriesgar creo que delineante

Voz 14 44:56 esto trabaja en artes gráficas como te llama Israel

Voz 1 45:03 como lo llaman a mí me llama y me gustaría llamarme Bulgaria Chicago si miramos Chicago Chicago

Voz 4 45:15 hola Chicago no

Voz 13 45:18 la chica COU dime Israel es delineante

Voz 6 45:21 no es desgracia

Voz 1115 45:24 manualidades eh papiroflexia armas drogas audiovisual Audiovisual que os audiovisual

Voz 15 45:32 soy montador de un hombre muy guay quinientos cosas no

Voz 1115 45:38 bueno pues me voy acercando poco a poco

Voz 3 45:41 llegar hasta que se le vale

Voz 1115 45:44 busca una tertulia entre los amigos depende de lo que nos el montador de depende de lo que en los montes montados

Voz 11 45:50 vale

Voz 15 45:51 no es verdadera una idea para lo del Pardo lo regalo yo estuve en una boda

Voz 13 46:02 que me tengo hambre voy a ver si puede si puedo meter el ruido de Berto se está poniendo el micrófono en el ombligo eh cómo se va hoy tendrías que tener un hambre atroz no venga vamos con Israel

Voz 15 46:16 vale bueno yo estuve en una boda y entonces el el el el novio era muy bueno está en varias estuvo el no hubieran muy fan de la música en general es le regalaron hay alguien que no le guste la música bueno pero este dos

Voz 1 46:28 sí tenía un programa radiofónico

Voz 15 46:30 ah vale vale pero ya entonces es un regalo que el hicieron unos amigos es conseguir a músicos de los que él era fan músicos españoles porque extranjeros es más complicado que les a cubrir por ejemplo si es verdad

Voz 4 46:46 no

Voz 15 46:46 que no músicos vivos por Kobe gen que les saludaran entonces consiguió que les saludaran feliz dándole la la bola y de hecho bueno de repente pues está este saludos que luego los pedían la megafonía Ethan vídeo lo no era odioso y unirá como lo más al al finales es lo que más gente

Voz 1115 47:05 cuando no

Voz 15 47:09 entonces de repente semana se me ha ocurrido a lo mejor le puedes mandar un saludo a esta chica ahora

Voz 1115 47:18 a la de Cuenca

Voz 13 47:19 pero es que a lo mejor la de Cuenca nos escucha programa nigún acostamos sabemos

Voz 15 47:23 alguien pues

Voz 13 47:24 la gente que al que le guste gente que

Voz 15 47:27 te guste de repente a lo mejor es muy fan del Rey no sé

Voz 13 47:30 te te das cuenta de que has convertido una idea en un trabajo para nosotros

Voz 4 47:34 así también tengo ideas y miran bien anotador grabando esta gente podría monta tú sí de hecho podría podría eh

Voz 15 47:47 en verdad ya está es que es es la idea

Voz 13 47:49 yo quiero aprovechar que estoy con Israel el montador para comentarle una cosa una pregunta y podría ser que hubiera una patología los montadores son gente que están ante imágenes de vídeo todo el día doce horas

Voz 1115 48:00 sin ir más y más eh

Voz 13 48:03 bueno descartando las tomas que no son buenas editando que se dice esto te puede generar una patología que te haga ver la vida mal editada que tú estás por ejemplo si tu dices joder a quienes obra toda la primera parte

Voz 15 48:17 sí de hecho hay quien me pasa con las películas yo ahora veo las películas no puedo dejar de estar pensando como están montadas las series

Voz 13 48:28 por eso ya es más como nosotros que miramos Tele a no gusta nada yo soy

Voz 3 48:32 sí a mi me gusta todo

Voz 13 48:34 yo ya estoy sufriendo por el presentador ya que se pero que decir la la obsesión del buque editar editar edita criterio es decir esta charla con esta charla sólo quedan cinco volver hacerlo del es el Juanjo es que

Voz 1115 48:46 la vez en nuestra productora cuando éramos

Voz 13 48:49 es una etapa concreta era más pequeño el despacho si bajamos al lado del montador y era una para no ya a escuchar como hacía actual hay era ver la vida todo el rato sin copada

Voz 3 49:00 a voz a lo mejor estaba editando algo tú

Voz 13 49:02 si no estás tu vida

Voz 15 49:06 no si lo que sí que es verdad es que organiza es tu recuerdos en actos primer acto segundo por ejemplo las vacaciones es cuando estás viendo las fotos o estás recordando a este estos claro en yo no se lo digo a nadie porque no pienso yo no pero sí que cuando ves las fotos o recuerdas la poca cuando estaba estudiando entonces esto era el primer acto estará el segundo acto esto suben giro de es un poco me gusto mucho hablar contigo

Voz 1 49:33 ha propuesto es es un poquito basura pero

Voz 13 49:37 es entre va suele marrón marrón lo llamaremos basura marrón si por ruido blanco basura marrón orgánica no es orgánica

Voz 1218 49:45 pero me encanta Aguirre ya que ha surgido otra idea que a lo mejor si tu compañera

Voz 28 49:51 nos tenemos que yo creo que le podría regalar los apuntes que tanto le ayudaron enmarcado si dedicados agradeciendo que gracias a ella

Voz 4 50:01 carrera no está mal no está mal

Voz 14 50:06 sí

Voz 1115 50:07 sí

Voz 1218 50:08 pues una baja de los aceites yo que se coge una hoja bonitas los apuntes iré pones ahí Graz

Voz 3 50:14 días te quiero

Voz 1218 50:16 y yo tengo digo quizá amigo follón

Voz 4 50:20 no va mal en esta relación

Voz 1218 50:23 bueno yo propongo otra idea ya que eso te introdujo en el mundo de la veterinaria discretas con el veterinario profesional vale yo propongo si no son muy bonita dice que yo propongo que llega a Cuenca montado en un burro con una cena hombres que no haría además sinuoso las he Cuenca que les rompes la columnata están realice fuerte que coge no cojan bebé ya limpia ya con mala fe ya que os en un trineo tirado por límites bueno señaló

Voz 1 51:00 es lo que te iba a decir Garry eso sí en un trineo tirado por el Inter ya te olvidar todo ir decirle espérate esas dos otro marrón no nosotros os ponemos los dos micrófonos en la barriga de Berto

Voz 12 51:16 no no no no cuánto queda

Voz 1115 51:21 vamos ya estaba para culminar el programa hay que poner la cabecera como cuál era pues venga vale cabecera Culebra y hasta la semana que adiós adiós la Cadena SER presenta nadie sabe

Voz 6 51:31 el programa a priori de humor con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 29 52:19 eres que me

Voz 30 52:33 me fui

Voz 22 52:40 ven

Voz 1115 52:49 me vi mi

Voz 6 52:54 no fue

Voz 23 53:00 no pare