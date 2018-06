SER Historia: Robin Hood (03/06/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares enquista la ambición de Enrique no conoce límites ni la maldad de esos soldados tampoco dónde está Conde asesinados

Voz 2 00:09 volcado en la torre del castillo para su escarnio como aviso para los agitadores bajando procurando un entierro digno el pedirle a todo el mundo que salga de sus casas pero el Rey ha ordenado es obedecer a un tirano es una obligación John llamarles a todos coma tiremos hasta el último aliento estos crímenes no quedarán sin castigo hay algo más señor qué ocurre

Voz 3 00:29 veinte de los soldados venía Reginald de decreto el sheriff de Nottingham se que es nuestro amigo señores fue el verdad

Voz 2 00:36 pero su amistad murió junto a nuestra gente que para los caballos que reúna todas aldea tenemos que partir de inmediato a donde señor al Bosch no vuelvas a llamarme señor John ahora somos hermanos pero ser Jofre Hair Roger Kot frenaba muerto

Voz 4 00:53 Robin Hood

Robin Hood nos va a permitir viajar a la Edad Media a la Inglaterra del del siglo XII en donde vamos a encontrar a un escenario bastante convulso que va a permitir muchos de los aspectos que para dar credibilidad un poco a la historia de de Robin Hood nuestra segunda hora en nuestra segunda hora de Ser Historia aquí en la Cadena Ser vamos a vejar a Japón para descubrir la historia del bosque de los suicidas y luego la revolución industrial en el siglo XIX y acabaremos con un tema fascinante que ha del que acabamos de celebrar pues practicamente cinco décadas Mayo del sesenta y ocho como siempre soy Nacho Ares

que sus Callejo bienvenido una semana más a SER Historia qué tal

Voz 1399 02:17 Nacho Ares muchas gracias

que qué tal la semana pasada en Alcázar de San Juan

Voz 5 02:29 era pecaminoso que ominosa pero no

Voz 0772 02:31 no estaban envenenadas como las de la crono ficción eh por eso estamos a que por eso estamos aquí pero que experiencia más buena eh la gente sí habrá que es magnífica un montón de gente en el país la bandera de el la Casa Museo del hidalgo en Alcázar hablando de supersticiones hablando del del Quijote la verdad es que muy buena experiencia y con ganas de repetir

Voz 5 02:55 de repetir que vernos quedaban esos retos eh yo premios

Voz 0772 02:57 los Trending Topic Topic

Voz 5 03:00 pero si para bien no para mal no os dije pero bueno yo creo que también esa es la parte interesante que tienen nuestros Cronovisor es no esa parte también dejó cosa lúdica donde la historia no está reñida con la diversión

Voz 0772 03:11 desde luego hay mucha gente se cree que cuando vamos al Cronovisor va de broma Hinault no va de broma viajamos de verdad en el tiempo si consulta Rice los vídeos que estamos diciendo de Alcázar de San Juan en las redes sociales en el Facebook que SER Historia o en Twitter arroba SER Historia ahí vais a encontrar cómo funciona el Cronovisor en directo

Voz 5 03:32 quisiera ya quisiera el Ministerio del Tiempo tener nuestros aparatos

premia a Javier al director y creador de la de la serie Le voy a comentar la la Historia para que para que bueno lo podemos inspirar alguno vamos a hacer un intercambio no analogía bueno pues esta semana dejamos el siglo XVII el Siglo de Oro español nos vamos un poquito atrás el tiempo a los siglos e al siglo XII XIII concreto a Inglaterra de una figura que la tenemos aquí en la en la mesa luego lo veréis también en las en las redes sociales una figura carismática yo decía en la presentación del programa que en muchas ocasiones cuando mencionas a Robin Hood de bueno pues la gente por defecto empieza a pensar en literatura infantil en la película The Wall Disney ni nada nada que ver con eso hay un trasfondo histórico realmente

Voz 5 04:26 asombroso lo esos equipara mucho también a la figura de Guillermo Tell son casi casi coetáneos es verdad que en el caso de Robin Hood sabemos muchas más cosas que derivar motel sabemos que es del siglo XIII porque luego se barajó muchísimo de que época inglés hasta os hablando si de Juan sin tierra si de Ricardo Corazón de León sí tiene algo que ver las cruzada ahí mucho daño hizo daño lo digo entre comillas y subraya Walter Scott Con a Iván Jo no y ahí sí que el MC como uno de los protagonistas

Voz 0772 04:55 ese es el padre de la novela histórica en el siglo XIX sí

Voz 5 04:58 pues aquí el pasado histórico aquel habló de oído Ivano es verdad que estamos en la tuve una novela hay ciertas licencias pero claro en la figura de de Robin Hood se conjuga muy bien el mito la leyenda pero también la historia posiblemente hay más mito y leyenda ese bar Jaro unas pues una docena de personajes podría haber sido Robin Hood luego se ha demostrado que Robin Hood era un apodo igual que podía servir el niño sea detrás de Robin Hood había un personaje real

Voz 0772 05:27 en capucha Robin capucha efectivamente son los no

Voz 5 05:30 hombres que significa Hood fíjate que incluso cuando se llama Robin de los Bosques hay una teoría que dice que posiblemente Hood lo equivocara con Bud con madera bosque entonces hablar ante Robin de los Bosques pero una de formación gramatical no por otra cosa ese sabe que a lo largo del siglo XIII hasta el quince hubo muchísimas personas que se denominaban a sí Robin Hood que en el fondo

Voz 6 05:50 era el batido el Trois el forajido el que huya de la ley

Voz 5 05:54 por eso la confusión había varios personajes a lo largo de estos siglos que ostentaban este apodo de Robin Hood pero el auténtico porque fue una obra biográfica que escribió hace relativamente poco en el dos mil cuatro sabemos mucho más datos si esto es verdad y además vamos a seguir un poco ese hilo cronológico pues nos da mucha idea para bien y para mal de quién era el Robin Hood tanto el histórico como el legendario

Voz 0772 06:17 bueno pues sobre con todos estos mimbres Mona León Siminiani ha preparado una maravillosa coronó ficción dedicada a esta figura histórica insisto no tiene nada que ver con el Robin Hood de The Wall Disney o el Robin Hood de la literatura más y más infantil o juvenil fue un personaje del del siglo XIII que tienes Suu Bono pues su predicamento en la literatura contemporánea de aquella época en la Edad Media que ha llegado hasta nosotros rodeada de misterios algunos de los cuales nos presenta Mona León en esta cronológica

Voz 7 06:51 no vamos a escucharlo las ficciones de Ser Historia

Voz 1594 07:27 ahora hemos Montes en la vida que demandan justicia en los que la alteración del equilibrio es el único orden que queda en los que la creatividad es la única salida casi todos esos momentos son los que escriben la Historia ya son los que hacen no sólo que sus protagonistas sean recordados sino que la vida merezca la pena ser vivido

Voz 7 07:54 tenso del arco de él sólo la

Voz 1 07:57 vivió el ojo izquierdo y la veo la cabeza un poco hacia la derecha mejorar la izquierda mejor hacia la izquierda

Voz 7 08:05 la de hoy la cabeza hacia la quién enfocó el Ariana

Voz 1594 08:10 en el centro exacto estaba clavada la flecha de su

Voz 9 08:13 mal impasible dominante segura de la victoria sólo tenía una opción pero era imposible

Voz 7 08:21 es una opción imposible lanzó la flecha Llesta voló lo imposible ocurrió

Voz 10 08:27 voy a clavarse justo sobre la flecha que ya ocupaba el centro de Triana rascando la por completo yo quién lo que quiera vencidas

Voz 1594 08:35 ni el podría haberlo superado

Voz 2 08:40 ganó el torneo por supuesto lanzando una flecha y acertando exactamente en el mismo lugar donde ya había una flecha clavada de su rival empezamos y donde fue ese torneo cuando fue os perdáis y menos días padre minucias estamos narrando una historia debemos ser fieles a la verdad

Voz 11 08:58 no simpático de Fraile la verdad dice la verdad no le importa Adif lo que importa es que la hay es increíble no es imposible no Blas Pemex Little John puerta uno la mentira pero nunca la blasfemia disculpándose

Voz 2 09:13 ETA pero permitidme una pero diríais que la Biblia Dieter describir el diluvio como

Voz 1 09:18 ya veis a cuestionar los textos sagrados madre sólo quiero otros entender que cuando se cuenta una leyenda hay que dejar espacio a la imaginación tipo de hace un año una fecha más Ömer una fecha puede matar a una persona o convertirla en un héroe

Voz 11 09:33 no penséis acaso que lo merece permitirme la licencia Fran

Voz 2 09:38 mete usarla para contar la historia más maravillosa jamás contada para no saber de letras tenéis muy buena Alen

Voz 11 09:44 vivo es la mejor pluma yo puedo contarla pero no escribirla

Voz 1 09:47 entre los dos estremecer hemos a todas las regiones del vasto mundo sí que se te da bien la hipérbole John

Voz 11 09:53 sois jóvenes ción pero osado y esa es facultad que me congratula contar con bruma pues lo de ponen

Voz 12 10:00 es un título que os parece

Voz 1 10:03 la ex turbias de cafre no está mal pero si vais a usar su nombre empleado mejor les dio un lugar en la gran historia de Robin Hood la leyenda del Bosque sal de tu madriguera Si yo fuera conejo tampoco me fiaría Katerin eres demasiado gordo para ser un conejo

Voz 7 10:30 o tal vez

Voz 1 10:33 se me parece que tendría que explicar esto

Voz 11 10:37 quiénes son Robin Hood antes de llamarse Robin Hood irracional de GRE sheriff de Nottingham antes de convertirse en su peor enemigo juntos de caza eran íntimos esta parte os aseguro que es cierta padre bien bien pro síganos por dónde vivamos estábamos apuntó de escuchar una amenaza

Voz 0013 10:54 eso llamar gordo al siete tanto por eso parece pero si Le gusta nuestro rey y no sé si gorros y lustroso Kuti a esa lengua traerá complicaciones si llegan hasta el Rally Su Majestad que tiene suficientes aduladores no creo que no te la ausencia de uno Su Majestad tiene no pocos aduladores pero capitán reconocidos enemigos hecho es algo que me preocupa sea ganada fuego esos enemigos asfixian en puestos a sus súbditos un reino sino nos un reinado muertos hice mi reino que ahora no estos condados

Voz 7 11:29 debe de ser bueno tu salario para que lo defienda es así serie ahí sale

Voz 3 11:35 Justo viajes papeletas lleva tu nombre

Voz 1 11:39 pero qué demonios seas

Voz 2 11:40 capaz me ha rozado la cara sino me giro me atraviesa el cráneo otra vez a aquel conejo dispara balas estatura dos centímetros más y te toca dar explicaciones amiguita

Voz 11 11:49 a su viuda sabía que lo iba a dejar escapar este dato sí bueno el caso es que Roger estaba casado y tenía dos hijos pero sabéis quitando de la mujer que lo Kitty podría crear problemas cuando aparezca Mario Mario claro con nombre de leyenda necesita un amor de leyenda Fray tal vais entenderlo pero antes tenemos que hacer una colegio Conejo dispara vas esta altura los centímetros más hipotecas con

Voz 3 12:13 Carme Cabeza en tu salón como trofeos recuerda sólo cuando piensas en posicionar P contra Túnez

Voz 1594 12:17 cuida tus flechas sheriff alguien podría salir herido y vigila tus palabras Roger podrías acabar muerto le temo que este es el principio de una gran en amistad

Voz 2 12:42 en efecto soplaban vientos de guerra el entonces Rey Enrique III apretaba en los impuestos hasta límites inhumanos los granjeros pasaban hambre

Voz 1594 12:51 tres veían desfallecer a sus hijos fue un tiempo de tinieblas la violencia y el caos se apoderaron del Reino algunos no

Voz 2 12:57 les decidieron actuar se rebelaron contra el Rey decidieron

Voz 11 13:02 fue entonces cuando se rollo

Voz 1594 13:04 del se convirtió en un Robin Hood

Voz 2 13:08 señor Señor habéis vuelto bendito sea Dios que os trae de vuelta hotel John qué demonios ha pasado aquí los soldados de rediseño vinieron obligaron a nuestro Señor el conde de Leicester a vaciar los silos de grano para entregárselos el conde se negó al principio les dijo que ese era para su gente que no tendrían que comer mientras el Rey en gol en su palacio visión dentro

Voz 1 13:27 que no conoce límites ni la maldad de sus soldados tampoco dónde está asesinados

Voz 2 13:32 y colgado en la torre del castillo para su escarnio como aviso para los agitadores Celtic se bajando procurando un entierro digno el pedirle a todo el mundo que salga de sus casas pero el Rey ha ordenado obedecer a un tirano es una obligación John llama les a todos coma tiremos hasta el último aliento estos crímenes no quedarán sin castigo hay algo más señor qué ocurre

Voz 3 13:52 veinte de los soldados venía Reginald de decreto el sheriff de Nottingham se que es vuestro amigo señor y fue es verdad

Voz 2 13:59 pero su amistad murió junto a nuestra gente que para los caballos que reúna todas aldea tenemos que partir de inmediato a donde señor al Bosch no vuelvas a llamarme señor John ahora somos hermanos pero ser Jofre dice Roger Kot ha muerto

Voz 1 14:14 desde hoy sobre Robin Hood

Voz 11 14:19 desde hoy soy Robin Hood Elvis mismo puso el nombre porque no es cierto que suena un poco raro ya demasiado épico al contrario demasiado Gil Robin Hood era una forma de referirse a los bandidos a los forajidos Del Bosque esa era su intención convertirse en un proscrito junto con tantos otros además de que me parece que bautizarse asimismo no le hace quedar un poco como un Cesar

Voz 1594 14:43 eso tiene razón y además tampoco fue el único noble que se posicionó contra el reino tiene

Voz 11 14:46 está contando la historia está bien está bien así que desde hoy ser Roger doce Fred

Voz 1 14:52 a vía muerta desde hoy sobre Robin Hood no hemos visita de las buenas

Voz 13 15:09 todos estos puestos esperaba a señal John este es como cazar liebres liebre van forradas de oro y piedras preciosas

Voz 1 15:25 el cochero

Voz 3 15:28 a ver qué ocurre si baja jazz os mira Robbie hemos quedado bonito ejemplar Sergio locura tocarme ciento perturbado

Voz 11 15:37 los Melendi pero debo dar por terminado el viaje de EEES Zafiro que lleva en el dedo también de estas perlas

Voz 1 15:43 sin oponer resistencia tiene más fútbol en la que aparece

Voz 7 15:49 cual amigo no daño sólo quiere vuestras joyas aunque si me permitís decíroslo una belleza como Bosnia necesita de ellas para resaltar sus cualidades

Voz 10 16:00 o ruboriza es mi señora

Voz 1 16:02 yo estoy tan eso dolido o Dios

Voz 14 16:11 yo te aconsejaría que corriera el mi señora bosques profundo que os aseguro que hemos aprendido la lección nadie se acercará voz Ivor Bolton hay puestos caballos supuestas joyas no tenéis que creerme solo tenéis que elegir entre los lobos y la generosidad con nuestra causa y no tenemos

Voz 11 16:29 mucho tiempo empieza noche ceder

Voz 1 16:34 son un recuerdo delincuentes

Voz 7 16:36 desde luego es Valente acerca Lady respetaremos vosotros pendientes gracias señora ha sido un placer vamos hermanos como veréis de Halley aquí pero Del Bosque osada prisionero no somos secuestradores hay de todo padres alfareros carpinteros

Voz 1 16:57 la pocos y con demasiada poca experiencia la verdad pero no puedo quedarme aquí sola hacer sin camellos si no se ha desvanecido como una dama en apuros y no recobra el sentido eso es cierto

Voz 7 17:10 en un país tan pobre no todo el mundo es tan duro como vos Migue y estoy seguro de que una mujer de carácter sabrá cuidarse eso

Voz 14 17:18 sólo tenéis que ir al norte hizo escucháis con compañía tu técnica que habéis empleado por el John has puesto que aún tiene la voz aguda de de impresión muy divertidos

Voz 1594 17:26 quién sabes vuestros modales no son los de un forajido salvaje Del Bosque

Voz 7 17:31 hubo un tiempo en el que me parecía más a bosque a estos salvajes como los llamáis hará no hay nada que me distinga de ellos habéis dejado a ser un vulgar la señora si alguien entrara en vuestra casa ellos robar alimentos llamaría a tratar de recuperarlo yo no he robado el alimento a nadie os creo mi señora pero el Rey sí lo está haciendo ha subido los impuestos hasta el punto de que las familias de Notting han sólo pueden permitirse una comida cada dos días es son las más afortunadas y para que para que la mesa de un puñado de poderosos rebosan lujo y abundancia

Voz 1 18:04 repartir no es así que lo vais a los ricos para dárselo a los pobres sea si queréis pensarlo bien pues ahora que me habéis robado ellos y tan pobre como cualquiera de vosotros no me invitó a cenar

Voz 11 18:19 decir una cosa Little John estas dama que tan oportunamente ha entrado sustituir a la esposa de ser Fred no se corresponde más bien a una fantasía vuestras me parece que el sacerdote te ha pillado John muy respetado frita aprecio vuestra pasión por la rigurosidad pero me temo que desde el corazón del público una leyenda necesita una historia de amor a su altura sospecho más bien que es un narrador quién la necesita no es afrenta es padre pero siendo Fraile dudo que el amor sea una de vuestras especialidades Tucci proseguir por favor nuestra temas se había invitado a sí misma cenar por cierto como decíais que era su nombre

Voz 1 18:57 mañana será un placer que sean nuestra invitada esta noche

Voz 15 19:01 haría aquella noche la conversación dio pasó a las mira

Voz 1 19:06 las miradas a los que los gestos en las caricias las caricias a los huesos los cuerpos de Robin y Marian supuso abonen Un monstruo de Llull

Voz 11 19:19 tal vez estaba siendo demasiado descriptivos si por decirlo suave además de que has plagiado a seis pies bares y los antes de que nazca un detallito está bien dejando en unas cariz no lo dejaré las mira

Voz 2 19:30 me parece bien y ahora preparados madre porque entramos en escena

Voz 1 19:43 déjame ir lo dije no me te lo dicho

Voz 14 19:46 por qué temes que te ponga nervioso nuestra forma tres sillas se cuentan por cientos las pinzas de oro que ofrecen por mi cabeza y no quiero que te pongas en riesgo innecesariamente no te pones tu en riesgo no es igual yo elegí esta vida voluntariamente

Voz 1594 19:59 deberes crees que no hubiera salido de este bosque sola valgo por seis hombres y eso desarmada

Voz 7 20:04 sí son hombres del Rey vales por una docena al menos Marianne no es eso lo que me preocupa no me perdonaría conversé asaltantes de caminos

Voz 1 20:14 Biraghi despacio gacha entonces eso yo

Voz 11 20:27 pero por qué estoy borracho no os acordáis de cuándo llegas o no lo cierto es que no pues ahí tenéis vuestra respuesta al bosque

Voz 3 20:37 el control de mercancías padres que lleva ahí vino asqueroso es malo es digo que llevo Ruiz asqueroso hijo aparatito

Voz 14 20:50 lo vende también padre que no nos queda más remedio que probarlo

Voz 3 20:56 todo bien Padre Juan de alta habéis caído vos solo no ha hecho falta atacaron

Voz 1 21:04 si os lleváis mis barriles Solbes Fandi a mí

Voz 14 21:08 no es mala idea vendría bien un hombre de Iglesia en el campamento seguro que los hermanos tienen muchos pecados que confesó

Voz 3 21:13 dar me veréis Mi vino en cuanto acabe las concesiones cuántos hombres son más de cien Masoud mujeres y niños todo pese a ese desde hace meses va a tener usted

Voz 10 21:24 trabajo dos Chopard a veces les escucha se escritura hemos visita otro detenga el tarro padre Lord

Voz 3 21:37 ley del bosque de Sherwood que sales entre otras cosas que quién entre el bosque debe hacerlo con el rostro descubierto hacer la capucha que os vea

Voz 1 21:46 por aquí algo raro Jean este hombre el nuestro

Voz 3 21:51 os lo dice que en Álava recta callar

Voz 1 21:55 dice la verdad del sacerdote no sois cura tampoco vos sabes quién ser Mi nombre es Robin Hood Memphis Roger series como Nottingham mantis tocó

Voz 3 22:18 Roger Got Brel conocido también como Robin Hood quedas arrestado en nombre de Su Majestad el Rey Enrique III

Voz 2 22:25 no cámaras conmigo tan fácilmente

Voz 1 22:28 eso ya lo veremos llevados

Voz 2 22:45 lo llevaron directamente a una celda pero allí duró menos de un día para el momento en el que llevaron preso a Robben las redes del ejército de marginados habían arraigado con tanta fuerza que llegaban a todos los rincones de la ciudad de Nottingham incluida por supuesto la prisión

Voz 11 23:01 la Guardia abrir la celda del prisionero Robin Hood buenos días Roger ese no es mi nombre me temo que tu título nobiliario dice lo contrario son conscientes Tus ladrones de que cuando te casas de esta pequeña aventura volverá a tu Castillo mientras ellos tendrán que trabajar de sol a sol para aquí

Voz 7 23:24 las demás hermanos tú nunca podría entenderlo pero vas a ver antes de lo que te imaginas cuánto razón de falta guarda tus espaldas sheriff de Nottingham cuando se roba la mayoría esta tarde o temprano son vuelve contra Ci afortunadamente no manda la mayoría manda quien tiene el poder en eso no te falta razón sede podéis apresarlo pero no las años como los guardianes con los que has venido serie son dos de mis hermanos pues espada contra mí alguna vez han usado la tuya para defenderlos bastardos siento que la visita haya sido tan corta me encantaría decirte que volveré pronto pero sinceramente no ha quedado satisfecha con las atenciones de este lugar espero que no te moleste que cerremos por fuera pero nos persiga sobre todo para Iscar a vuestra usable

Voz 1 24:12 hasta la vista

Voz 14 24:26 visto su cara toda una vida persigue para que no pase siquiera una noche bajo llave

Voz 1 24:31 me pregunto si estará una encerrona llamando al Rayo

Voz 1594 24:36 a mí me John pero el sevillano dejará que estos quede impune tarde o temprano encontrará momento qué es eso que sería que éramos al dicha cerca

Voz 1 24:47 rápido a gustar puestos conmigo llegan al campamento

Voz 3 24:57 vaya vaya parece que encontrado la madriguera de Larra se que abraza es Condé eh no tengo prisa se que todos los animales terminan por salir de sus agujeros tarde o temprano

Voz 1594 25:12 aguanta John vosotros conocéis el bosque ya no

Voz 3 25:14 Se Roger cofres me está escuchando sí claro que me estás escuchando sólo que eres demasiado cobarde como para salir a dar la cara pero no importa tus hermanos la Dama Kospi ellos son los que me han dicho cómo llegar a España Butra ido lugar como era lo que dijiste sí que cuando Rosa al alguien se revuelve contra Tino pero yo te digo cuando haces rico vuelve hasta contra su propio paz incluso hermanos ni siquiera saben lo que es ser ricos si supieras lo barato que me ha costado llegar hasta aquí quedarías muy decepcionado pasó dos los ladrones que vivís aquí tenéis dos opciones salir de la maleza ya entregaron ver como cuando les Brendan nuestro campamento

Voz 1 26:18 no será capaz

Voz 3 26:21 queréis con vuestras mujeres sin vuestros niños pensándolo esa era vuestra lucha entrega Robin Hood os perdona arregla vino Basora hizo el resto de días en prisión con una comida al día hay bajo techo más te lo que tenéis aquí uno pero sabéis me cansé de darlo todo

Voz 1 26:49 la salud ves todos quietos

Voz 19 26:53 no es preciso que muera nadie con Ricardo Jaime que cunda salvo estribillo sobre entregarse a la Justicia con un niño en brazos una mujer llorando porte

Voz 1 27:15 la voy

Voz 20 27:22 estáis bien si yo milita John tú conocías bien a las

Voz 11 27:29 gente del campamento quien traicionó a Rubín sólo los que debíamos en el bosque sabíamos el camino al campamento así que tuvo que ser un hermano pero nunca supimos que Robin comprendió que cualquiera pudo sucumbir a la tentación prohibió que se investiga si al día siguiente apareció la bolsa con la recompensa en la puerta de sheriff

Voz 21 27:49 el traidor arrepentido lo había devuelto devuelta a prisión

Voz 11 27:54 Robin recibió la noticia de que Eduardo I volvía de las Cruzadas eso significaba que el tirano Enrique perdía el trono así que no hizo falta escaparse de nuevo porque el Rey legítimo mandó liberar a Rabin entonces Robin vive dejemos eso

Voz 22 28:07 ahora hablemos con Marilyn al el interés en la historia demore padre la voz les gustaría que fuera condenado Chun escribirlas si viven felices si así lo queréis así

Voz 11 28:20 vivirlo pero hay que dice que murió hace ocultos en el bosque de Sherwood

Voz 22 28:24 y que un manto de flores creció sobre esos cuerpos para protegerlos

Voz 11 28:29 que fuera es un apasionado de la bueno al fin y al cabo no conozco ninguna leyenda que no acabe con una muerte honrosa

Voz 21 28:37 escribiré sus muertes entonces no no las escribes pero por qué

Voz 1594 28:42 porque las leyendas aita nunca mueren

Voz 23 28:45 sí

Voz 24 28:48 eh

Voz 26 28:56 sí

Voz 25 28:59 en este crono ficción han participado más rico como Robin Hood Íñigo Álvarez de Lara como Little John Rafael de la Rica como franquista Antonio Muñoz como el Cherif T no tenga Ana Isabel como Marianne guión de Rubén Ruiz y Mona León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan Ochoa realización y diseño sonoro Alejandro Otegi y Mona León Siminiani producción Fermín gusté dirección Mona León Siminiani

Voz 27 29:27 a este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede no ser una coincidencia

Voz 0772 29:40 una crono ficción que nos ha acercado a una realidad de histórica de de de Robin Hood Robin de los bosques totalmente histórica además está

Voz 5 29:49 muy bien porque es verdad que enlaza esos episodios históricos de Robin Hood que eran muy interesantes pasó entre los más tópicos los más típicos pero también los que son necesarios incluso se habla del nombre auténtico que tenía Robin Hood y que ahora desarrollaremos un poco más yo creo que es muy interesante porque hay una versión por decirlo así oficio

Voz 1399 30:07 qué tal vas infantil OID que era

Voz 5 30:10 sexto el ladrón fue lo que roba a los ricos para dárselo a los pobres que tenía una puntería increíble que luchaba contra la dominación inglesa él también era inglés pero bueno ya sabes estamos dentro de unas batallas unas guerras civiles en aquella época es que es muy interesante

Voz 1399 30:26 hacer las fotos

Voz 5 30:27 pues era un poco la lucha entre los novatos los sajones no los Normando será por decirlo así unos malos será los Reyes que en ese momento había en este caso por ejemplo Enrique III o a darlo primero el hará sajón y por lo tanto pues tenía que luchar contra la subida de impuestos ir defendiendo siempre al noble incluso hay todo una historia de amor con Lady Marian que también es muy controvertidas si realmente existió no existió pero da igual porque todo héroe necesita suda Michela en apuros en este caso lo tiene junto con sus compañeros alegres estos compañeros alegres que por cierto fue el nombre que le dio Walter Scott no sabemos eran alegres sonó que estaban huidos de la justicia ya pero el hecho es que crean todo un cuerpo eh casi casi fraternal eran más de cien no eran cuatro-cinco como se ha dicho pero un cuerpo fraternal que da ese aspecto mítico legendario a Robin Hood y sus secuaces y eso es lo que ha perdurado hasta hoy día eso es lo que todavía en el bosque de Airbus se sigue recordando

Voz 0772 31:21 bueno pues como siempre tenemos aquí preparado el el teclado para hacer nuestro viaje en el tiempo imagino que al siglo XIII

Voz 5 31:29 se algún lugar cercano al bosque de

Voz 0772 31:31 de ser Bud este espacio en donde tuvieron lugar las aventuras de nuestro protagonista Robin Hood Jesús Callejo Cronomap pauta cuál es la fecha que tengo que poner en el

Voz 5 31:42 pues atentos porque nos puede salpicar esta esta fecha y tenemos que estar a resguardo la fecha es el cuatro de agosto de mil doscientos sesenta y cinco

Voz 28 32:03 sí

Voz 1 32:10 está esperando junto al Cronovisor

Voz 29 32:14 no

Voz 7 32:24 donde más traído vuelan las flechas echan las espadas

Voz 0772 32:28 gritos de de batalla error Guerra

Voz 1399 32:31 pues estamos en una etapa crucial para la Inglaterra de este siglo XIII estamos en la segunda guerra de los varones y una guerra civil definitiva no porque los barones intentaban poner freno al poder real lo mejor tiempo y ahí ya mejor historia Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra cara hermanos ya sabes que estaban allí posible firmaba no firmaba la Carta Magna que en el fondo era poco dar los derechos en las libertades al pueblo bueno pues sus descendientes y en este caso que tercero el príncipe Eduardo el que luego se convertiría en Melgar lo primero pues bueno

Voz 0772 33:10 muy reacios a que

Voz 1399 33:12 pese a que su poder que han disminuido los barones intentaban por una parte limitar ese poder real que era omnímodo por otra parte intentaban una especie de parlamentarismo y aquí entra en liza en esta batalla que estamos viendo a Simón de Monfort pues suelen te muchos de nuestros oyentes hayan oído hablar del Simón de Monfort de la de la herejía acatará que el sitio de Toulouse el muera más de una pedrada pues este es alijo en por lo tanto ya viene de Real vengo viene de un gran linaje excesivo de Monfort que es el sexto el sexto contra el Leicester a su lado tiene a unos Contés unos barones a unos Lores rebeldes uno de ellos es este personaje tan emblemático del que vamos a hablar y que y que es el que da pie luego a toda la historia de Robin Hood de Roger golpes bueno pues en esta batalla que fue una encerrona es decir muere muchísima gente Igor además de una forma totalmente ignominiosa porque más que una batalla fue una especie de asesinato en masa muere por muere su hijo su caballo pero también mueren muchísimos nobles muchísimos de los varones que la apoyaban los que sobreviven entre ellos este personaje tan emblemático Roger cuatro ver esto se tienen que fue fumigar por qué porque su precio a su cabeza tiene precio están muy perseguidos sobretodo porque en ese momento esa pequeña guerra civil que están dilucidando los ingleses no se decanta a favor real los proscritos se tienen que refugiar donde se refugia en el bosque de uno de los lugares muy cerca de Nottingham y a partir de ahí es donde surge esta figura por eso es tan importante esta batalla porque aquellos que ganan en su poder queda mucho más reforzado en este caso Enrique III está basado de los planta Gené de de esa dinastía los que pierden los que pierdan además en una guerra civil que mueren al final unas quince mil personas en esos tres años que duró la de recibir aquí mueren hasta dos mil Baró quienes mueren cinco mil jinetes hay galeses también entre ellos pero los que sobreviven Se tienen que escapar uno de los que sobrevive es este personaje acordaros del nombre Roger Gual que ver porque era noble estaba casado en ese momento tenía dos hijos pero en ese momento se queda y se convierte en un proscrito ahí termina la historia de Roger ver empieza la leyenda de Robin Hood porque los Robin Hood ya existían en aquella época pero él para enmascarar se para coger el apodo que de alguna forma infunde respeto se hace llamar Robin Cook Robin de los Bosques su corte esa esa especie de

Voz 5 35:45 eh de guardia de Corps son muchos de sus súbditos muchos de las personas que la apoyaron por lo tanto estamos la

Voz 1399 35:51 campesino no estamos la de de un arquero desarrapados en lo que estamos hablando de alguien de alto linaje

Voz 5 35:55 qué le desposa entre sus títulos se tiene que convertir

Voz 1399 35:58 en un forajido

Voz 0772 36:00 un forajido que como decía antes ha sido protagonista de infinidad de de las de relatos algunos de ellos infantiles juveniles pero que nada tiene que ver con el mundo infantil juvenil no son no están en absoluto no es negativo no que los chicos quedan a la literatura a través de estos relatos pero también hay que pensar que hay un trasfondo histórico detrás de de ello como los estaba contando ahora Jesús Callejo yo te estado mirando a la camisa y me gusta tu camisa luego viene bien a cambio de donde la luz de las comprado te parece Jesús vamos a escuchar un fragmento de un documental de Canal Historia sobre la película Robin Hood que se hizo en el año dos mil diez que los puede apoya un poco no al al testimonio que has contado de ese entorno histórico de de la época que rodeó al nacimiento de de Robin Hood en el siglo XIII

Voz 0775 36:52 así más de setecientos años la gente contaba historias de Robin Hood alrededor de hogueras y Tabernas en la Inglaterra medieval

Voz 10 37:03 en aquellos tiempos había una enorme cantidad de pobres contra una pequeñísima minoría de ricos es Robin Hood claramente siempre estará con la opresión

Voz 1 37:16 rozaba al explico es una especie de campeón

Voz 0772 37:26 escuchábamos Jesús que en la vida de Robin Hood como sucede con todos los héroes de la historia con todos los mitos con todos los grandes protagonistas que una vez muertos una vez fallecidos pues sus biografías se convierten casi en hagiografía es es decir en vidas de santos hay elementos que ayudan a pensar que más allá de esa realidad histórica quizás sea exagerado un poco no pues para ensalzar lo no seguramente a lo largo de su vida protagonizó hechos que merecían que el bueno pues se tuviera ese esa idea estancia ese valor histórico en la comarca en el lugar donde de dónde dónde vivió pero insisto no comentaba una de las voces que escuchábamos la idea tradicional no que hemos identificado siempre con Robin Hood de robar al al rico para dárselo

Voz 1399 38:14 pobre pero pues los datos históricos que cada

Voz 5 38:16 de ese van descubriendo más nos dan otra idea

Voz 1399 38:19 tinta él no necesitaba bueno

Voz 5 38:21 Adecco procedía de una familia rica el nota

Voz 1399 38:24 tenía necesidad de robar para alimentarse pero sí robar para hacer daño a las arcas reales por eso cuando había una caravana de comerciantes cuando había transporte real sí que lo robaba pero por el hecho de hacer daño para reivindicar que ellos estaban allí que no estaban de acuerdo con la política que es estaba llevando en la corte ingresa sencillamente pues para hacerse notar es verdad que no se les atribuyen muertes como tal evitaban las muertes intentaba sólo que fuera raptos o robos pero claro eso no no impedía de que tuviera esa fama ahí viene un poco lo interesante de la historia porque luego con los distintos personajes que se han establecido alrededor de Robin Hood quién podría haber sido una haber sido yo me he basado en la última biografía que hay suya como tú decías casi hagiografía pero desde mi punto de vista muy real no porque es la investigación que hizo un autor británico Brian Benson se titula Robin Hood la historia verdadera yo creo que es el título es bastante significativo para poner los puntos sobre las íes de quién era realmente esto no sirve un poco para seguir doctor lo lógico de lo de lo que pasó después de esta batalla no está batalla bastante cruenta donde ella se convierte en un outsider no en un tránsfuga en un fuera de la ley en ese momento se hay un enemigo no ultradefensivo ya sabes que todo gran héroe necesita su tu enemigo que es el sheriff de Nottingham es heredero tengan que por cierto en su primera etapa eran amigos iban de caza entonces para que te da idea de la complicidad trocar de tras la batalla tras esa guerra civil entre ingleses el heredero téngase pone a favor de Enrique III que era el que estaba gobernando el príncipe Eduardo que también estaba acentuó las suyas porque realmente Robin Hood está a caballo entre esas dos monarquías de tengan está obligado por fuerza a prenderle Icesave que le llegan a capturar en una ocasión donde el al final huye porque en fin que era muchos amigos tiene muchas influencias llegan a capturar incluso una segunda vez a esa segunda vez hay como una especie de peregrinaje por distintos castillos ingleses porque sabía que se podía jugar porque tenía muchas influencias porque seguía siendo uno de los barones rebeldes pero el potente con dinero y con influencias entonces todas esas peripecias Se van contando muy bien en este libro de Brian Benson que me parece revelador porque muchas de las sombras que había alrededor de este personaje antes del dos mil cuatro han quedado iluminadas esto es lo que vamos a contar aquí porque ya sabes que estamos a la última está bien informado

Voz 0772 40:48 fíjate que el segundo que estaba escuchando ahora me recordaba pues en esa geografía no que comentabas al principio de la vida de de Robin Hood en definitiva pues tienen muchos de esos elementos de esos mimbres que convierten una vida normal en una extraordinaria es decir la amistad en un principio muy unida con entre dos personajes se separan uno traído son al otro es lo mismo que sufrió hace miles de años Osiris con su hermano Set lo mismo que sufrió Jesús con con su discípulo Judas es decir son son argumentos de de vitales de de una gran biografía no que no sabemos si fue verdad o no pero que desde luego en aquella época en el siglo XIII inspiro ya las primeras menciones en la en la literatura de de la época vamos a escuchar otra fragmento de este de este documental de Canal Historia sobre la película de el Robin Hood del año dos mil diez donde se nos habla precisamente de las primeras menciones por escrito

Voz 0775 41:42 de de de Robin Hood nuestra búsqueda del verdaderos Robin Hood Nos remonta seiscientos cincuenta años a las fuentes originales de la leyenda donde primero encontramos el nombre y las historias de Robin Hood es en baladas medievales escritas en los siglos XIV y XV

Voz 0772 42:03 la primera es una línea del poema guías de Julián Lange que este escribió a finales de mil trescientas setenta

Voz 31 42:15 Piers plomo no habla de las historias de Robin Hood sino de un personaje llamado perezoso Pereza

Voz 32 42:23 perezoso le preguntamos saber rezar tus oraciones al Señor sabe rezar el Padrenuestro y el perezoso responde rezar el Padrenuestro pero se cada una de las rimas de Robin Hood es la primera referencia literaria arroba

Voz 0772 42:39 y tenemos que es una pena que no tengamos ningún las rimas de Robin Hood de este periodo fue que fueran fíjate Jesús como la la Historia al final pues aunque sea una leyenda tiene ese poso de realidad Fiji permite a los investigadores comenzar a tirar del hilo pues casi en una en un proceso detectivesco antes detective como se dice detectivesco apasionante en cualquier caso y que y que tirando tirando del hilo llegas a ese siglo XIV en mil trescientos setenta las primeras menciones a solamente una mención en un poema pero que te hace pensar que ya en aquella época apenas se un siglo y medio después de haber existido este Robin Hood pues ya era un un un referente en la hermosura popular de la época

Voz 1399 43:30 era un ídolo era un icono era pues bueno pues un poco el referente de los oprimidos porque evidentemente los reyes incluso se seguían haciendo lo mismo intentaban siempre es subir los impuestos IBI vivir pues un poco a costa no de de sus campesinos cierto porque hay como dos fechas claves en estas primeras crónicas históricas una seria es mil trescientos setenta y siete que es donde aparece la primera mención a Robin Hood la otra en ese mismo años el escote crónico de Walter en donde también se hace una pequeña mención no a ese Robin Hood de los bosques a esa especie de tránsfuga que estaba por ahí y la otra es el mil cuatrocientos sesenta esto es un dato además que se ha revelado hace relativamente poco tiempo gracias a Julian luz por entonces un profesor de la Universidad de san Andrews en Escocia donde encontró humanos escrito inglés el primer manuscrito inglés que hace referencia porque los no los anteriores eran escoceses galeses este manuscrito inglés en veinticinco líneas en latín escritas en latín dicen algo revelador por una parte e confirma la existencia de un tal Robin Hood Por otra parte desmitifica que fuera tan borracho diciendo que tenía una partida de criminales que no hacían más que fechorías

Voz 5 44:36 entonces aparte romántica por lo menos en esos veinte

Voz 1399 44:38 cinco líneas en latín no están estamos hablando de un manuscrito de mil cuatrocientos sesenta en las pequeñas primeras referencias luego es verdad que ya empieza a escribir mucho más amplio sentido sobretodo en el siglo XIX el siglo XIX tanto como Walter Scott con Alejandro Dumas que fíjate que también él eh escribía de oídas pero ACS príncipe de los ladrones en una novela de mil ochocientos setenta John Keats por ejemplo le dedica también un poema y a partir de ahí se mitificar se convierte en ese aspecto romántico to también se meteórica su relación de amor sabemos perfectamente por la biografía de Rayán Penny son que él posiblemente no tuviera ninguna relación con Lady Marian siento desmontarlo esto pero pero por qué porque ya estaba casado ya tenía dos dos niños te acuerdas sí sí tan a dar ahora

Voz 0772 45:23 otra cosa es que tuviera sus aventuras conjuga prófugo ya saber lo que haría no hablando de los bosques salvo ya tenía lugar

Voz 1399 45:31 un Fraile fe recordé te cachondo y el Little John que también hace de las suyas en fin toda esa pequeña cuadrilla no de los de los hermanos alegre como se les llamaba se que pueden hacer sus historias incluso sentimentales pero él ya te digo tenía descendencia es en esa segunda vez que el que le meten en la cárcel de Nottingham que era rellenar pues seguía la zaga también porque habían puesto una recompensa bastante amplia no en los tres condados por lo tanto se movía al final llegaron a a recoger una suma importante para que fuera de la tarde ya sabes que al final los grandes héroes

Voz 5 46:05 tiene que morir pero tiene que morir traicionados en este caso no le traiciona le meten en la cárcel no tiene una muerte hoy

Voz 1399 46:14 por eso a lo mejor sus sagas sus baladas y luego sus las obras de teatro las novelas y las películas no tiene nunca una muerte heroica ni honrosa porque la vida real fue mucho más prosaica al final es el propio Rey en este caso ya sería Eduardo primero el que el indulta tú te imaginas un forajido que después de haber hecho todas las tropelías queda indultado pues en este caso ocurre pero sí que esos diez años ya está contabilizando un poco desde que el empieza desde la batalla ésta que hemos comentado de Tévez Jan hasta que el indulta ocurre una serie de deficiencias cuando le indulta más somero sería en mil doscientos setenta y cinco en esos diez años el hace muchísimas cosas pero lo que no sabemos es lo que ocurre desde mil doscientos setenta y cinco en adelante Se sabe que le indulta en sus tierras Se va con su mujer con sus hijos y con los hombre es que les siguen a partir de ahí ya tiene una vida gris anodina ya no delinque ya no utiliza su arco para defender al oprimido es decir cómo es esa parte más prosaica Aimar real posiblemente fuera se porque ya se dio cuenta de que quería vivir unos cuantos años más en paz esa parte ya no se mitificar lo que significa es es cuando él está en el bosque de Sérvulo que posiblemente ni siquiera estuvo el bosque de árboles su radio de acción hará mucho más amplio no traslado del centro de Inglaterra pero sí es verdad que el sheriff si consigue el triunfo de meter en la cárcel incluso en el castillo de Nottingham hay una celda que estuvo allí Robin Hood otra cosa es que estuviera los llevará porque allí no puso un grafiti diciendo aquí

Voz 0772 47:42 porque yo pero da igual para el recorrido

Voz 1399 47:45 turístico histórico sirve entonces hay todo una parte noble legendaria hay una parte oficial por decirlo así la parte de proscrito y luego una parte final de sus años que no sabemos si vivió cinco o diez años más que está totalmente en la oscuridad a partir de ahí tú puedes inventar lo que quieras

Voz 0772 48:01 has mencionó un personaje que me ha me estaba sonriendo mientras te escuchaba voy a hacer porque es que recuerdo cuando era niño yo tenía una una tía bueno pues como todos yo creo que de niños hemos tenido una buena tiene un poco un poco loca no yo un día se presenta en casa estamos mi hermano yo iniciáis en olvido traerlos un regalo lo traigo mañana es un muñeco es un Superman un no sé qué tal aquella época estaba la película de Superman ahí de moda a finales de los setenta birmano accionado ya soñando con esa noche corre el muñeco que no iba a tener nuestras día ETA que ciega el día seis es con que se presenta de procede del monje del Fraile de Robin Hood lo que no es llevábamos Mi hermano y yo al al interpretar que se es Superman era uno de los protagonistas de la de la historia de de Robin Hood pero bueno vamos a pasar vamos a escuchar un fragmento de una película el arquero del bosque de ser Bud de mil novecientos sesenta que me va a dar pie a contextualizar una de las preguntas que tengo aquí preparadas práctico

Voz 33 49:16 bien el equipamiento escuchamos ninguna me encanta es legítimo polvo responde con que que la muertos

Voz 0772 50:06 fíjate Jesús que en esta escena de la de la película del año sesenta el arquero del el bosque de ser Bud están muertos un litigio sobre unas tierras de un noble que han muerto en Tierra Santa está refiriendo a las Cruzadas en aquella época había muchos ingleses católicos que estaban viajando hacia Tierra Santa para luchar en la recuperación no de de los Santos Lugares vemos que la figura de Robin Hood enmarca perfectamente en el entorno histórico de de de este momento tan tan convulso de la Historia de Occidente

Voz 1399 50:38 el persa culpa la tienen ciertas crónicas entre el siglo XVI XVII sobretodo Walter Scott cuando Walter Scott ya digo que la mención a Robin Hood les menciona como Robert de los le menciona en la época un anterior a la que estamos diciendo que es la época de Ricardo Corazón de León pues a los que recordó son iguales enviado era los dos hermanos Enrique II Ricardo Corazón tenemos las cruzadas a la Tercera Cruzada pero bueno ver prácticamente pisa Inglaterra nadas se ha contabilizado el tiempo que debió estar Inglaterra foros seis meses a los dos

Voz 6 51:07 su saque para nada Juan sin Tierra sí que es el que intenta usurpar el poder el que fin

Voz 1399 51:15 más regañadientes la Carta Magna el que intenta oprimir al paro

Voz 5 51:19 Pablo y en ese momento es donde aparece ese rol

Voz 1399 51:21 los le tal como se define en ciertas crónicas lo más o menos apócrifa su espurias que no correspondería en este personaje real que fue un vasallo de Simon de Monfort entonces de ahí vienen poco muchas de nuestra desinformación por Walter Scott por las películas por las baladas por los poemas que en aquella época porque puestos a imaginar pues hombre Robert se supone que estaba bastante informal que además le gustaba mucho la historia pero de ahí viene esa vinculación con las cruzadas el la más que les estamos colocando nosotros ya Juan sin miedo y por supuesto Ricardo Corazón de León ya habían muerto y lo que estamos hablando son otros planta Jenner otros qué les sucede en esa segunda guerra de alabar unía porque los barones ya se habían revelado anteriormente de hecho incluso se le considera como él el padre del parlamentarismo europeo porque es el que intenta meter el Parlamento que una especia

Voz 5 52:08 consejo de quince nobles para limitarlo

Voz 1399 52:10 poderes toda ese tipo de referencia son muy interesantes

Voz 5 52:13 un protagonista que estaba a la sombra en aquel momento era este rol