Los Toros Especial San Isidro 01.06.2018

Voz 2 00:12 comienza en la onda media de Radio Madrid la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés

Voz 3 00:22 saludos muy buenas tardes bienvenidos

Voz 1395 00:23 toros como todos los días de lunes a viernes incluidos esta feria de San Isidro que todavía nos queda lo que resta de semana Illa próximo sea que estamos en la primera veinticinco la de hoy veintiséis veintisiete serán el fin de semana hasta llegar a las treinta y cuatro que compone la la semana siguiente y por tanto el final de la feria hoy tenemos la pérdida de Victoriano del Río con toros de Cortés uno que es el tercero restó más o menos viene a ser lo mismo ida actuación de tres toreros en yo creo que con cartel en Madrid Castella que acaba de triunfar la salida por la puerta grande tanto polémica pero otra opción interesante Manzanares y Cayetano componen esa terna ir los toros de veteranos del río y uno de Cortés son los siguientes epicentro el primero al segundo mareado el tercero que es el de Toros de Cortés me velas el cuarto duramente para Castella Caminero el quinto lógicamente para Manzanares soleares el sexto para Cayetano sobreros hay uno el primero de El Torero yo uno el segundo de Conde de Mayalde esperemos que no hagan falta sería buena señal porque la corrida funciona bien lo de ayer oxidada llamada Coordinadora donaciones dio muy poquito juego sobre todo por la desigualdad y la poca escasa embestida casta de los toros de El Pilar en duros con problemas fue el primero para Juan Bautista me por cierto uno de los toros con peor suerte en esta feria ni un toro potable a lo largo de toda sus tardes complicado de agresivo el segundo con el que estuvo dispuesto el colombiano Bolívar Juan del Álamo hizo lo que pudo con otro poco claro bueno detalles detalles de buen gusto de Joaquín a Galdós pero tampoco pudo rematar tener una vuelta al ruedo con algunas protestas Luis da vida dame o juega ese torero que tiene cosas muy buenas y el valiente y verde venezolano Colombo que no es un artista pero si llega al gran público poco más nada más la verdad que el festejo dejó muy poquito recuerdos y pensábamos que iba a ser mucho más entretenido y variado por la presencia de seis matadores cada uno de un país por tanto eso podría tener su encanto el cartel de hoy lo conocen o sea Castella Manzanares Cayetano mañana es una de rejones pero importante el sábado la de Hermoso de Mendoza única tarde hermoso con Sergio Galán Icon Lea Vicens que viene a completar el cartel Illa de Miura es el domingo Rafaelillo por delante Pepe Moral y Román por tanto vamos a hablar dos de las tres que quedan el fin de semana porque el domingo nos encontraremos de nuevo a las diez de la noche en Radio Olé a partir después en en la cadena en la Cadena Ser Corbacho como saben siempre lógicamente con la compañía de de cuatro emisoras en tres países tan taurinos con pueden ser Ecuador como pueden ser y son en este caso Colombia y México bueno pues vamos ya con el primero de los personajes que además es curioso acaba de salir de su tierra y que ya es andaluza se ha montado en el AVE se viene para Madrid es lea Vicent que mañana esperará el cartel de rejoneadores con Hermoso de Mendoza y Sergio Galán

Voz 4 03:34 sea muy buenas tardes buenas tardes ya en el tren no a puntito sí bueno

Voz 1395 03:43 se llama lógicamente tienen es para Carlos caballos extra en el Madrid vendrán también de camino no

Voz 5 03:49 los caballos ahora duermen Padrissa para que esté muy descansado mañana y tendrá mucha fuerza y muchas se quedan aquellos son cómo no

Voz 4 03:59 nosotros te has Beckham es verdad que los caballos duerme de pie

Voz 5 05:03 siempre procuro encontrar una cuadra en camino aunque sea cuatro horas para que duerman los caballos

Voz 1395 05:20 hay que ver pues bueno pues mira no nunca nunca te acostara una cosa acababa de aprender algo importante que me parece más lógico no porque me decía no no se duermen enfermera de pie en el camión no descansarán tendrán algo pero al final ahora me entero después tanto tiempo ahora la auténtica verdad bien

Voz 4 05:39 gracias sea fácil

Voz 1395 05:41 Carter fuerte con Hermoso por delante que vendrá con una un hambre y unas ganas Sergio Galán que además se siempre aprieta y Lea Vicens pero ya está acostumbrada a los grandes retos ya

Voz 5 05:53 si a un cartel precioso a mi me gusta muchísimo Él que es bonito porque además en Madrid de un cartel como de clasicismo mucha pureza e ha reunido al empezar en cartel pues tres rejoneadores un poquito de la misma línea entonces creo que traemos un público algo muy nuestro

Voz 1395 06:18 qué bueno y qué bonita la la bueno la publicidad que echó Joserra no con seis seis protagonistas la tuya es Francia de espaldas guapísima y muy bonita no y sobre todo hombre lo que sí es verdad es que es una policía muy muy avanzada y fuera de de lo que era habitual y al mismo tiempo respetuosa yo creo eh

Voz 5 06:43 si cambia un poquito de entrecomilla arcaísmo publicitarios que suele mover de carteles taurinos si acatar respecto Desire ya a estos pero esto me dos soso

Voz 7 06:55 es original de coca a un público que

Voz 5 06:58 no es se puede ver en en la plaza quizás Carter Majó veo más jóvenes más diferentes yo no lo veo bien

Voz 4 07:09 pero bueno intentar cambiar

Voz 5 07:11 no solo todo el tiempo

Voz 1395 07:14 no forman parte porque digamos que toda la litografía de de de carteles que que se hicieron en Valencia pues en su época en su momento tienen tienen su encanto y ahora pero es que son como joyas de pasado no llegarán dentro de treinta o cuarenta años pasará lo mismo con los carteles de gente de este año el Madrid no creo que son épocas y esos momentos importante de no muy mucho de menos a maestro

Voz 5 07:37 sí sí sí muchos bueno tanto en la plaza si en la plaza me acuerdo cada vez que alguno si no me acuerdo quién adoptado como su a conmigo todos los días pero bueno la vida es es así

Voz 4 07:55 era muy duro y que no recuerdo una muy duro

Voz 1395 07:58 para para para decirte lo que tienes que hacer yo una suave como como sus poemas pero yo me imagino que con un trabajo debía ser debía ser duro no

Voz 5 08:07 no no era duro verán como seguido él con insistencia pero bueno la ley allí vi pero en el buen sentido de la palabra

Voz 7 08:21 pero bueno gracias a él pues imprimió una

Voz 5 08:25 una rectitud de mi entre Daniel lado hubiera adoptado una forma de dar recta con con con mi pasión que ha sido única la la la constancia Hermes

Voz 1395 08:42 cuántos caballos tiene preparados para torear

Voz 7 08:46 tengo diecisiete caballos

Voz 4 08:49 preparados

Voz 5 08:52 pero para por ejemplo para Madrid

Voz 4 08:54 sí sólamente y mi voy a llevar

Voz 5 08:57 los diez mejores porque no traigo yo no me la juego trayendo lo mejor lo más puestos

Voz 1395 09:04 el el Rey de ese grupo de diez quién

Voz 5 09:09 los nombres antes

Voz 1395 09:11 el rey de los diez

Voz 5 09:13 aunque se enfade los sevillistas pues se llama béticos

Voz 1395 09:16 ah es bueno muy bueno bueno pues te has buen viaje y nos vemos en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid espero mañana va a haber muchísima gente en la plaza posiblemente sea un día de de cartel de no hay localidades no ponen que no que no hay billetes tú no te fijas billetes ahí cuando Sabino eh lo que no hay localidades hay consiga el precioso Hermoso de Mendoza única tarde Sergio Galán Lea Vicens única tarde en Madrid

Voz 4 09:43 mucha suerte muchas gracias

Voz 1395 09:56 por eso va a ser el sábado pero cómo queremos coger en todo el fin de semana vamos a dar también la calidad importantísima del domingo corrida de Miura que no cierra la Feria sino creciera la cuarta semana porque la la quinta semana la cierra la corrida de Victorino Martín y lógicamente el cartel de de la son toreros de enorme respeto por parte del aficionado Rafaelillo Pepe Moral Román Rafaelillo muy buenas tardes bueno hoy todo kilos todavía no

Voz 4 10:29 bueno cuerpo ya ha empezado a vueltas

Voz 7 10:33 sí ya tenemos la procesión por dentro si bien pero bueno se Madí hizo el toreo no sentí esa sensación es bueno ya que lo mismo no

Voz 1395 10:48 claro y además te has hecho especialista triunfos con los toros de Miura con lo con lo fácil que sería que fue te te triunfales con los de Cuvillo bueno cuidado al quiero decir una cosa que hay una primera etapa en la que Rafaelillo es un torero de bueno misma cuadra de de Ponce con el mismo apoderado Ivi con unas condiciones artísticas tremendas eh

Voz 4 11:13 que mucha gente me acuerdo la vida

Voz 7 11:16 su y al final pues bueno empezamos como como dice no que ese pues las el camino de la bueno hay que mi sentimiento una manera de sentir el toreo la he otra la que sitúo que que que sí muchas pero no puedo expresar porque al final esto lo he que macro yo no impacta la pauta no de de la tarde pero bueno entiendo que en cualquier momento que uno me bien me metí dice y eso es algo que me gusta como me gusta hacer el toreo yo creo que todo el último año en lo que por lo menos

Voz 5 11:49 eso es bueno

Voz 7 11:50 soy la concesión puesto en este camino ya me siento orgulloso de lo que estoy consiguiendo y lo que estoy superando que lo más difícil no en esta progresión bicicleta estético corría tras no era muchas finales

Voz 1395 12:02 como lo es la partida a un miembro sea normalmente no sea cómo se consigue que el miura de lo mejor y lo más lo más templado de de de de son vestida cómo estás

Voz 7 12:17 bueno yo creo que el animal no siempre adelantarse a la a las suyas no

Voz 1395 12:24 no porque lo tiene todo muy muy muy tempranito no también no sea no es violento por la respuesta de un toro como como Nino no hay que hacer las cosas contemple con buenas maneras porque si se cabrea

Voz 7 12:36 está claro que hay que hacerlo con mando con poder consentimiento que voy a firmeza pero

Voz 4 12:41 bien pues que nada podría sentimiento

Voz 7 12:44 claro y sin brusquedades no pero que él ve también que hay ahí un una obligación pero que vayan como no lo que te pide obligación sometimiento pero tiene que el cómodo y sobre todo la violencia pues se pone más violento no como a las personas no una persona violenta te pones con agresivo pues se potencia no hay que decir hablarle la baja la Yamaha lo los Siberia no lo que pasa que es lo difícil no

Voz 4 13:14 yo me levanto animal

Voz 7 13:16 muy conocida reacciona pues llevarlo pues por el camino que uno quiere no y sobre todo lo más importante no como el toreo no adelanta que siempre a la embestida aclaración que tenga Hay que psicología el toreo no le pues tutor Omaña tu oficio dominado cuando no te deje pues con el sentimiento conlleva no

Voz 1395 13:35 bueno pues la verdad es que que viendo todo esto no me extraña que tenga tardes dejan tan positivas fíjate tienes otra más qué es la de bueno me casi seguidas en en casi seguidas el domingo es la de Miura y casi sin respirar y salta es la de Saltillo que va el lunes Pilar escolar con Robleño con Bolívar el el día siguiente martes sí

Voz 7 14:02 que no hay Meca a Murcia si sale todo bien ideas electro como ha quedado muy bueno yo de que la semana que viene puedo asegurar que puede estar relajado y tranquilo sobre todo la importancia no feliz conmigo mismo voy con la sensación de que he intentado dar que viene o que haya está por encima circunstancia no porque sabemos que una pasa que una fase triunfar pero pero siempre que está por encima circunstancia haya pues las posibilidades que puedan haber más importante

Voz 1395 14:38 pero ya ese triunfo tardes importantes en Madrid que las han disfrutado después de esfuerzo tremendo en la última que has toreado antes de Madrid cuál es

Voz 7 14:47 fue salpicadas de Puerto un año era el día veinte de mayo y que hace dos semanas en puerto una corrida Miera

Voz 4 14:55 un Castaño Benega

Voz 1395 14:58 hace ya a Castaño para dos semanas

Voz 4 15:00 para el domingo pasado no lo anterior que tengo

Voz 1395 15:03 Castaño no pudiera torear en Madrid ha quedado sin la Feria San Isidro es un personaje ejemplar no yo lo tengo un cariño especial una admiración grande no invito hombre duele siempre que que una cosa es ser suspende que dottore pues los tres no pero de Javier Castaño me parece me da me duele más no porque es un personaje que ha superado cosas muy duras es el cáncer no es aparición de acuerdo en Sevilla con la cabeza rapada hay un tipo B que me merece todos nuestros respetos

Voz 7 15:31 totalmente yo ese día hacía compartimos cartel que fue la última pericia en Sevilla junto los dos me venía de superar una enfermedad hay espacios caballo viéndolo vestido de torero hoy se puede se muy bien a mi mano no te diría que padezcan se sacar ahí mí me tocó mucho la sensibilidad no hay me hizo Mendi muy humano con mucho cariño personal groseramente le tengo mucho respeto oí iré tú hecho mataré muy de tío y una una grande y la verdad que fue un ejemplo no como torero y un ejemplo como como suena como hombre no

Voz 1395 16:09 el caso el cáncer reaparece en enero y en el mes de abril está contigo toreando o la de Miura bueno pues para que eso digo llevo eh para que veas lo agradecido que este mundo de los toros no le han vuelto a poner a Sevilla un abrazo muy fuerte torero y esa tarde que que esta tarde es anti víspera estás en Madrid cómo estás todavía

Voz 7 16:28 no no ayer estuve por allí pues Marie y muy bueno ya que una cosa en casa descansando ya mañana sigue subir otra vez para llegar ahí

Voz 4 16:38 con ese sábado sí

Voz 8 16:41 es un abrazo muy fuerte día lo dijiste

Voz 1395 16:43 sí se dijiste que el pan duro también España fue bueno

Voz 4 16:48 sí hombre decirle todo un poquito sí que bueno Purito jamones eso séquito bueno hay tomate demasiada siempre en la época de los albaricoques tú de allí cuando la época

Voz 1395 17:07 está muy duros en todos los de todos los sitios no está están verdes los bueno escoger antes de oro o algo raro

Voz 4 17:13 no puedo aquí estando abierta hace dos días me te en París cuando vengas a Madrid mira lo remata muy fuerte no fue un abrazo mira mira eh

Voz 9 17:22 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquilo del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 2 17:55 era un día más la diciembre el autobús y el conductor diciembre pero Messi así vivir una aventura inolvidable un libro te cambia el día y hasta el seis de junio en la Feria del Libro de Madrid los tienes todos con cinco por ciento de descuento en el departamento de librería del Corte Inglés y un diez por ciento en su caseta del recinto ferial vive esta Feria del Libro con el corte inglés yo leo

Voz 10 18:17 se vende en Benidorm Torres Lugano el residencial más alto de España disfruta de la playa hay buen clima con espectaculares vistas en al cima del treinta y uno de mayo

Voz 11 18:27 el tres de junio si compras una vivienda dicte te regalamos dos bicis eléctricas los encontrará en el stand de Acciona Inmobiliaria más información en Torre Lugano punto com

Voz 12 18:38 algo pasa cuando te das cuenta de que no necesitas más camisas ni la novedad más reciente el último grito algo pasa cuando dejas de ser dueño de las cosas

Voz 13 18:48 que empieza a ser dueña de timo

Voz 14 18:50 mismo presentemos el nuevo código X de cuarenta por fin un coche al que puede suscribir te prueba Logia en tu concesionario Volvo Benach conocerlo active el motor sur

Voz 1395 19:06 bueno pues hoy Sebastián Castella Manzanares Cayetano mañana Hermoso de Mendoza Sergio Galán Lea Vicens y pasado mañana al domingo con Rafaelillo Pepe Moral y Román Pepe bueno buenas tardes

Voz 8 19:17 hola buenas tardes siempre tengo muy buenas noches

Voz 1395 19:19 lo que es lo que es alto pero bueno además me he acostumbrado también a la tarde digo una cosa que

Voz 4 19:25 que que otra vez otra temible e otro es otra vez pero bienvenida sea no

Voz 1395 19:33 eh que estaba uno lo malo

Voz 7 19:36 feria sí sí sí sí

Voz 1395 19:39 Dice Maeso que es lo peor de todo quizá lo peor de todo como en la plaza de Las Ventas veía salía carretera de de de Alcalá de Henares no voy de Barcelona cesaría por ahí no quizá lo peor de todo es pasar el coche de de los demás con las cuadrillas para torear y el tuyo en el garaje no lo más duro de todo tenía razón al viejo eh

Voz 15 20:03 totalmente además estos casi todas las cosas que decía la sentencia

Voz 1395 20:08 pero luego me decía otra cosa luego siempre tenía dos dos dos explicaciones para cada cosa decía bueno es otra cosa que es peor hecho no que estar pasándolo mal estas canino sabes que no torea no ganas dinero vas por la acera de la derecha viene uno de cara que sabes que te conoce cambia de acera para que hay maestro Carlota según toque

Voz 4 20:28 tiene mucho arte en en ese tipo

Voz 1395 20:31 a saber llevar porque su vida fue como carrusel de subidas y de bajadas no y por tanto no tenían mucho mucho mérito no preparado no

Voz 8 20:39 pero si ya me hallo en capilla no minado todo capo entrenar y ahora pues en casa tranquilito buena familia conmigo nada hay que esperar a

Voz 1395 20:54 tiene el niño

Voz 8 20:56 el niño pues va a cumplir ahora uno

Voz 1395 20:59 para el niño todavía no sabe si el Papa es el futbolista o es torero ido

Voz 8 21:04 no no no para nada

Voz 4 21:07 sí sí

Voz 1395 21:07 bueno pues ya el cartel es bonito porque estas está Rafaelillo que que es lo que tiene una gran una noticia con estas ganadería tú ir Román que que vamos a ver por dónde anda el valenciano no eh

Voz 8 21:24 sí la verdad que que te tiene mucho atractivo no voy debo salir yo con todas las corridas

Voz 1395 21:32 el Museo Marítimo

Voz 8 21:34 mérito que a eso ahora me di cuenta no todo el mérito que tiene no mandar todo tipo de corría tan difíciles ir Román sobre el año pasado abrió la Puerta Grande de Madrid que apueste

Voz 4 21:48 es una ganadería

Voz 1395 21:51 lo que no que no es facilitar hecho cartel si cada día zas en más lugares a los brazos de España también has abierto y este año puede ser un año muy bonito sería muy importante suerte ese día el próximo domingo pero no hay que olvidar una cosa que te vuelves el día ocho viernes Corolla de Adolfo Martín no con ir por delante como las figuras eh y el Cid por delante y por detrás Castella ir de de de figura bueno en los dos Rafaelillo que tengan mucha suerte de que lo disfrutes

Voz 15 22:32 gracias a que se extremo que a motivos hay para que tengamos esperanzas un abrazo hacía un abrazo

Voz 16 22:40 vive el mejor ciclo musical de la Comunidad Valenciana junto al mar la escena dan día del veinte de julio al cinco de agosto Bunbury Pablo López Juanes Rafael Loquillo Daddy Yankee Osuna muchos más con zonas de ocio y restauración escena Gandía Entradas ya a la venta en escena Gran punto com

Voz 17 23:01 regresa el ciclo de conciertos de los Veranos de Madrid Noches del Botánico Elvis Costello que la juerga Jeff cintas Minds David Vann Caetano Veloso Phoenix Calexico muchos más

Voz 14 23:15 del veintiuno de junio al veintinueve de julio disfruta de la mejor música en la naturaleza más información inventar entradas en Noches del Botánico punto com vuelven las cornadas del rabo de toro a Taberna La Caritat disfruta de un increíble menú con cinco entrantes ardid más nuestro amado timbal de rabo de toro y una selección de los mejores postres caseros por solo veintinueve euros con cincuenta cornada del rabo de toro en Taberna la calle Fuente del Berro veintitrés Taberna la gaditana punto com

Voz 3 23:50 el programa lo dedicamos

Voz 1395 23:51 todo el fin de semana a la tarde de hoy no recuerdan que además es cartel muy muy interesante con una Sebastián Castella José María Manzanares y Cayetano van con la corrida de Río de de Cortés que remiendo al acabar la corrida mañana festejo de rejones importante Hermoso de Mendoza Sergio Galán a Vicenç ir el domingo que también estaremos ya por la noche con todo ustedes pero van Rafaelillo con la de Miura Pepe Moral Román Román el torero valenciano que ha pegado un estirón en la última temporada Román bueno tal

Voz 4 24:29 ves buenas tardes no lo qué tal ya no pueden El Casar Casares

Voz 1395 24:35 el pueblo de Guadalajara donde donde estaba recluido no

Voz 5 24:40 sí sí sí aquí yo no sé si bien no

Voz 4 24:43 además dos años viviendo día que ha cambiado el el el vivir solo el el meditar el pensar en el que él no se tenerlo cerca

Voz 8 24:54 sí claro pues todo eso se nota luego la plaza ahí bueno pues aquí estoy a gusto y yo hombre pues que captó más facilidades a él mi día a día prácticamente se entrenar

Voz 4 25:06 yo tampoco tengo o otras muchas cosas que hacer aquí estoy todo el día a día no que que más o menos pues hay muchas otras que no es válido no no

Voz 1395 25:19 qué mejor que que que entrenas que paseas qué piensas

Voz 4 25:23 sí les a cuestas que dedicas las veinticuatro

Voz 1395 25:25 bueno al tiempo que duermas estás dedicando a al

Voz 4 25:29 a la que va a venir no la corrida si ver vídeos tal si vídeos de de quién

Voz 8 25:35 bueno pues no general no que lo que me te quiero decir es que que sí que es verdad que aquí pues con muy tranquilo y al final pues los que estás como todo el día metido en la profesión

Voz 1395 25:51 desde luego sólo

Voz 8 25:53 bueno ahora mismo por ejemplo está realmente cada semana pero ya era pues está Raúl partía aquí conmigo oí bueno pues depende nombro fundamente cada semana

Voz 4 26:04 pero es esa mejor para entrenar no iba a entrar en paro

Voz 1395 26:07 el salón para para corre juntos no claro

Voz 4 26:10 ah sí

Voz 1395 26:12 qué diferencia de peso tienes entre ahora ya hace

Voz 8 26:16 cuatro años de peso perdón de peso de lo que pienso yo pues

Voz 4 26:23 está claro es si estoy más delgado

Voz 8 26:25 la esa te que hace mucho eh osea yo más como siempre estoy entre sesenta y seis setenta kilos es cuando estoy perfecto sea perseguido delgado pero eso que me he sentido bien como el traje de luces Si digo un hecho bien los deberes ya pues esos sesenta y ocho sesenta ahora estoy yo estoy ahora mismo esperar al hace tiempo que me

Voz 7 26:50 claro está cuando a la gente que pregunta

Voz 1395 26:52 por qué el cambio tan fuerte de de Román bueno pues porque hay momento la vida imagino yo creo que que uno piensa quiero seguir p'alante yo me conformo con lo totalmente claro supongo que llegó un momento que te he visto en el espejo de Román que hacemos sí o no no sí claro dos veces ahí

Voz 8 27:10 dije vamos a darle una vuelta de tuerca esto que no se va bueno pues

Voz 4 27:16 se nota el trabajo pero fíjate es curioso eh que es mucho más duro todo pero al final me ante tan claro claro

Voz 1395 27:26 porque todo el esfuerzo ese que te pegas una semana en ese en ese soledad de la casa donde viven aquí después de repente una tarde triunfó en Bilbao una tarde de triunfo en Madrid estos Maite eso sí

Voz 4 27:39 joe hasta hasta hecho poco no totalmente bueno pues se te queda

Voz 1395 27:46 te queda al fin de semana para la de Elena

Voz 4 27:49 ya el domingo ya allá ellos

Voz 1395 27:53 con Rafaelillo que que es un torero podíamos ya

Voz 4 27:55 al especialista también porque como un maestro ese tipo de corridas no que anda muy bien

Voz 1395 28:01 es Pepe Moral que que es un tipo que sale

Voz 4 28:03 no sólo también con la dureza e sea levantado

Voz 1395 28:06 el poco a poco oí ya está ahí no ir Román que eres el más joven de de la terna

Voz 4 28:12 Iker y que has has probado de todo en esta vida dulces medio pensionistas amargas de todo no

Voz 8 28:20 sí bueno pues mi con el Icex el domingos pues enviaba vía bonito además una corrida que que bueno pues ante la Legión con lo cual es como que tengo Lahm

Voz 4 28:33 no que la oye

Voz 8 28:36 la labor que querido se es muy bueno pues no sé tengo muchas ganas de que de que llegue el día

Voz 4 28:44 pero eso vino por el triunfo en Bilbao los miuras no te encontrás te guste lo encontraste gusto no

Voz 8 28:53 me gusto gusto

Voz 1395 28:56 parece difíciles y no ves eh no no no no hombre el año en la Historia de Miura y hay muchos toreros que claro pero vamos a ver un momento que todas las figuras matado a Manolete si te toda la gente no de de esos años ha matado toros de Miura ir así puras yo asalto hasta tu paisano Ponce si mató también en el Linares no que ve que todas las figuras mataban corridas duras no como un hábito sino de cuando en cuanto para decir oiga

Voz 4 29:30 yo te quiero es muy capaz

Voz 1395 29:33 tema no te deseo muchísima suerte oye dijo hola que vaya todo bien lo veremos el domingo oí que el domingo por la noche lo Celia veremos telemando opta por la radio y hablamos para todos los aficionados

Voz 4 29:46 un abrazo muy fuerte abrazo muy grande

Voz 1395 29:56 vamos con un muy buen aficionado que ya hemos estado con él Domingo Delgado de la Cámara domingo muy buenas tardes buenas tardes bueno pero aquí estamos con el fin de semana cima domingo el viernes que esta corrida que es una corrida de las que se vayan a la plaza que va en las figuras Sebastián Castella Manzanares y Cayetano mañana la de rejones Hermoso Sergio y ya Vicenç aquí el domingo la de Miura analizamos un poquito todo lo de esto pero yo creo que hay un tema que te preocupa aquí preocupa a muchos aficionados no en la política la política ha habido un cambio radical entonces de Gobierno tremendamente radical el pasado del PP que bueno en el tema de de toros bien tempranito a un PSOE apoyado por nacionalistas etcétera me me gustaría que escucharon las palabras de Felipe González no sospechoso de ser socialista anoche en la Cadena SER las tenemos vamos a escuchar

Voz 18 30:55 así tanto si pasa la moción de censura como si no pasa ya parece que se anuncian encadena a otras creo que lo más razonable para los intereses generales de España Hinault para el particular de uno de otro es ir pronto a un proceso electoral

Voz 1395 31:16 bueno eso decía anoche a Felipe González no

Voz 4 31:20 sí yo creo que

Voz 1395 31:22 que además la experiencia y el conocimiento no la lógica la sensatez de las cosas porque de repente parece que que se ha desmontado la casa entera y que todo esto va patas arriba no no lo sé vamos a ver porque también ese tema sí puede afectar a montó el toro evidentemente lamentablemente porque te voy a ser un tema al margen absoluto de los políticos no

Voz 6 31:42 bueno yo no sé bueno lo has visto el comen el ha hecho un comunicado de prensa

Voz 8 31:47 mamá esta misma mañana se feliz

Voz 6 31:49 está feliz y dice que claro que ahora es el momento pues de defender a los animalitos ahora que hay un gobierno de progreso en España no

Voz 4 31:57 sí dependerá el mérito es criarlos pero no no no no

Voz 1395 31:59 es muy lógico no mató a hacer o no prohibir que nazcan no

Voz 6 32:03 puede ser un puede ser muy malo para el toreo porque claro los que esos van a sostener a Pedro Sánchez al Gobierno son declarados anti españoles ni los toros son un símbolo de lo español y además son muy simbólico se puede hacer auténtica política porque para eso no vale pues se dedican a contentar a su electorado pues con este tipo de iniciativas

Voz 4 32:25 sí sí improbable la fuerza que ahora con todo esto porque

Voz 1395 32:29 el yo no sé e independentistas Si todos estos hayan valido para para que para que pueda ser presidente Pedro Sánchez pues ahora todos todos pasos el platillo dice yo te apoya Oti te pasa

Voz 6 32:44 sí sí entonces pues eso o es independentista son los de Podemos son muy enemigos de lo español le pueden pedir esta factura a Pedro Sánchez y la factura es pasaban no les

Voz 4 32:56 vamos a Pedro Sánchez que es un oportunista propicio

Voz 6 32:58 penal pues se lo dar esa que pueda haber una época muy convulsa pero ya adelantó con nosotros no van a poder

Voz 1395 33:03 bueno esperemos que no el hombre lo que está claro es que que dejaron unos vamos a dejar pero ya llevamos ya un montón de de festejos no ya estamos en eh finalizando la la cual

Voz 6 33:16 también es que esto está el barco que todavía no espera verán pasa no veinticuatro

Voz 1395 33:21 Nos quedan tres están hoy la XXV exactamente nos quedan esta semana tres Nos queda toda la semana si eso es bueno Elijah generales ha habido de todo no así de alguna alegría más que otros años y algún disparate más que otros años también no

Voz 6 33:37 hombre yo creo que como como está más importantes de las actuaciones de El Juli Talavante

Voz 1395 33:43 yo que aparece en la parte Boris

Voz 6 33:46 durante el torneo ha enmarcado un nivel muy superior al de todos los demás esa yo creo que es una una una nota muy importante ayudas una nota

Voz 8 33:53 la cantidad de toros importantes que hemos podido ver

Voz 4 33:57 sí que habla muy bien unos aprovechados y otra nota en la aprovechado esperó mucho mucho mucho

Voz 6 34:05 habla muy bien de la cabaña ganadera IS a mí me me me induce al optimismo yo desde luego lo que más me ha gustado es el país donde El Juli al toro licenciado al que yo hubiera dado la vuelta al ruedo

Voz 1395 34:17 pero no todos lo eh toro excepcional

Voz 6 34:19 para un toro que descubre a toreros porque era muy bravo y repetía mucho ya que tener el poderío y el valor de El Juli torear los conoce y además muy bien

Voz 4 34:27 ganadería e Iván luego te ha gustado mucho

Voz 1395 34:31 a Talavante ha sido de las de las cosas fantásticas no hay que decir que ha habido alguna persona que que las han ninguneado que sido Fortes

Voz 4 34:39 luego es un regalo que ha sido

Voz 1395 34:41 el de España al chaval buen chaval no

Voz 6 34:43 cosa de transportes digamos que a Fortes le negaron una oreja

Voz 8 34:48 sí sí previamente merecido pero son luego

Voz 6 34:50 lo ha hecho que hayan dado muchos regalos es decir el castigo de los hombres

Voz 1395 34:56 dos días después hubo una oreja de de regalo por no a la Fortes no Ureña es una pena que no sé que que que que que ahí se lesionó en el campo no termine su feria eso va a ser una una lástima no Ferrera me apetece verlo porque es verdad tiene tiene sabes ese poso esa madurez que hay que verlo otra vez lo que hay que ver

Voz 6 35:14 lo curioso de decir una cosa duren ya existe era Ureña se elevan los toros de acuerdo pero se van con veinte muletazos pegados que son cumbre

Voz 1395 35:22 no yo creo que es mucho

Voz 6 35:25 los Toros como se elevan a una ella muletazos pero cumbre se siempre

Voz 1395 35:31 él tiene tiene valor no espera con la muleta en atrás pero ese ese remate de de de muletazo es muy puro y además es buscando la pureza no admite los mexicanos al que me más me gusta a mi me parece que tenemos un punto de frescura idéntica te el otro día dijo José Luis Lozano que de cuando en cuando venta también gente que han sido importantes en esto dice me gusta porque además torea como español y es verdad

Voz 4 35:55 no yo yo yo no sé si si tiene

Voz 6 36:01 muy buenas coplas no es decir no es nada mexicana me parece extraño

Voz 1395 36:08 sí señor tiene razón sí sí sobre todo lo que

Voz 6 36:10 esto fuese la acusación ir al toro jabonero de Juan Pedro un gran toro sí pero no

Voz 1395 36:17 cinco malos

Voz 6 36:19 pero fue un gran todo porque hizo muy bien las cosas y porque un toro justo en nuestras manos menos templadas es decir con menos

Voz 4 36:27 van más despacio

Voz 1395 36:29 estamos totalmente de acuerdo Talavante hizo hizo muy bien de devolver en la en la de Cuvillo no puede salir por la puerta grande López Simón oiga que ojalá que les valga para para para para que no sea tan variables lo que si cojo una línea un poquito de regularidad

Voz 6 36:44 es lo que les pasa no hay toreros que con cinco puertas grandes son figuras consagradas

Voz 4 36:50 sí sí y López Simón no porque

Voz 6 36:52 hay que agradecerle lo que se arrima a los volteretón es pero nunca termina de cuajar esto no le permite salir por la puerta grande pero todavía nos consolaremos estamos esperando que cuaje

Voz 1395 37:04 es que un día les un día sale el sol yo estos días no toleró que te cambia mucho de que le falta regularidad llámale como quieras no sea hipócrita editor que sabes cuál es su línea no sea conocemos dice cuando ya que no está alta lo dejamos pero cuando me vale sabes lo que va a hacer no pero bueno ha pasado a Castella las eh la segunda oreja de Castella es es la discusión de de de la cogida ahí de la paliza que pudo tener el asunto es pues sí sí sí pero con esa segunda oreja viene a través de del volteretón tan brutal que de repente claro no le damos importancia o no a que puede reventar un toro un nombre que ahora es cómo se premia eso con una ovación no con una oreja

Voz 6 37:54 Castro ya es un poco lo aquello que dijo la guerra los del valor a manta

Voz 4 37:58 no no es fundamentalmente es un torero

Voz 6 38:00 por si los toreros de valor siempre flotan

Voz 1395 38:04 una cosa curiosa este torero entregado que está más a gusto en Madrid que en Sevilla fíjate

Voz 6 38:11 pero claro este Madrid está mucho más dado a la épica Madrid levas en el estamos muchísimo mejor a los toreros de valor entre el Sevilla su torero más de mientras que Sevilla es una plaza más lírica

Voz 4 38:21 sí señor valerosos

Voz 6 38:23 mejor es en Madrid todos los toreros valeroso Miguel todos verdaderamente contar asentado su carreras en Madrid

Voz 1395 38:31 de Miguel Ángel al Madrid Andalucía cortó un rabo una vez un toro de Miura

Voz 6 38:38 estaban carteles en Madrid de verdaderamente falta a basó su carteles el Madrid siempre

Voz 1395 38:43 he cometido un error llamarte tarde porque estoy muy a gusto hablando contigo pero si es que eso te seguiremos hablando que sigamos hablando las próximas semanas eh bueno pues hoy tenemos a Sebastián Castella Manzanares y Cayetano a ver qué es lo que pasa es que hay que dar un paso adelante Castella saldrá calentito Cayetano tienes la única tarde bueno leerle la de errejones Si viene la te Miura la próxima semana en cuanto pase eso el lunes o martes estamos de nuevo hablando con un gran aficionado que es delegado de la Cámara que ven las cosas además perfectamente bien

Voz 4 39:13 una fuente un abrazo fuerte abrazo grande bueno pues