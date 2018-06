SER Aventureros: Mundial Lacrosse 2018 (02/05/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti sí

Voz 1025 00:40 bueno pues aquí estamos una mañana más qué tal estáis buenos días Ser aventureros bienvenidos al panorama que deseamos desde aquí desde la Cadena SER qué tal buenos días en la península en Canarias y muy buenas tardes porque nos escucháis por la tarde en en Radio Caracol en la voz de sesenta en la costa este de los Estados Unidos que tal estáis muy buenas tardes no sé si si

Voz 4 01:01 sigue lloviendo no porque estos días que he estado en Miami disfrutando lo que he podido lo que me han dejado eh nos ha caído toda el agua del mundo y más que estamos empatados agua básicamente

Voz 5 01:10 señor José Angulo buenos días buenos días hablando ayuda Feria del Libro hoy Feria de San Isidro pues ya saben lluvia agua seguridad garantizada todo lo que se a montar lío fuera garantizado señor Ángel Colina buenos días buenos días qué tal Ponseti todo bien preparado el tu camiseta preparado bien la camiseta de Joan Manuel Chaves que John Wayne

Voz 6 01:30 da el ídolo de mi madre y mi madre admiraba a John Wayne todo siguió incluso

Voz 5 01:33 es una cosa que cada John E

Voz 0645 01:36 Elvira camiseta y me pareció bonito es una rareza que mía

Voz 5 01:40 pero es boli dos huy oye pero sí que comentabais como este año realmente yo creo que vamos a hablar de tormenta bueno oye para una vez que hacemos de víspera y tormentas meta por ahí ahora me quedo aquí te quita en un libro pues sí estoy del único detenido sí ahora yerno que va a venir vuelva o que va a venir o por teléfono más viene la vamos a Llamas

Voz 1025 02:06 muy bien hoy quizá os creéis sorprendidos porque traemos un deporte

Voz 4 02:10 que no ha estado vamos tuvo que esté ni

Voz 1025 02:14 en los anales de la historia de la SER en algún rinconcito yo

Voz 5 02:20 me llaman mundial yo no nombre tampoco yo lo conozco mucho

Voz 1025 02:22 porque Estados Unidos es partes más tengo varios amigos que han jugado a la Cross pero la creo yo creo que en esta santa casa mira que hoy ha traído cosa rara se aventuró seguro no no no ni fueran aventureros dudo que

Voz 7 02:35 que que lo haya

Voz 5 02:37 hemos hablado de él de la creo que sí sí sí quién sabe lo que es la que el mundial como quién quién sabe te se invitados claro no pero como no sabe lo que es la Cross las camisetas es tal el cocodrilo déjame selección al estás y Álvaro I perdona Álvaro Portela selección

Voz 1025 02:59 Nacho que es centrocampista y capitán de eso que usted cambia o buenos días amigos buenos días muy guays días antes de que empecemos déjame que tengo que ir a saludar y todo eso pero ir pensando cómo me contáis a los oyentes que probablemente flipper ahora mismo porque ya no

Voz 5 03:15 los segundos no pero ahí

Voz 1025 03:18 eh en cuatro cosas básicas de qué va este deporte para para los que quieren hacerse una fotografía mental unos tíos parecido al fútbol americano entre comillas pero han con un palo

Voz 8 03:31 que la siguiente pregunta es por qué se practica este deporte como él

Voz 5 03:34 y eso un minuto os voy a dar dos pero lo tenéis claro por dónde viene la mano y luego ya hablamos de él

Voz 1025 03:41 todo lo que queráis muy bien a ver qué me voy a Australia que por ahí tengo a John víspera hola buenos días cómo estás qué tal todo bien vamos muy bien te pillan Australia no dónde estás

Voz 0645 03:53 sí estoy en siete estoy en se oye que ya ya ya visto que frío ya no que os todo ha cambiado ya ya

Voz 1241 04:00 a hacer el se empezó ya frío lluvia y bueno pues con ello bueno pues vienen vienen también cosas bonitas a como los los partidos de este yen

Voz 0645 04:15 que se es

Voz 5 04:19 dos pista ahora yo tuve esa complicada si te teoría

Voz 1241 04:24 a contar lo que ha hecho el capitán de uno de los equipos pero bueno

Voz 1025 04:28 sí sí sí siempre te dejamos ya desde aquí pues nunca eres anti

Voz 1241 04:33 además no no ya estuvo hombre oye vas a ver vamos a ver uno de los capitanes uno de los capitanes de de de Nueva Gales del Sur juegan contra Queensland los cada año tres partidos que se llama The State of no

Voz 5 04:51 estamos Capitanich

Voz 1241 04:53 uno de los capitanes ha dicho no ganamos a Queensland desde hace nueve años vale estamos jugando fatal los últimos años no tenemos equipo vamos a entrenar cuando acabemos Nos vamos a ir a un comedor social a dar de comer a los pobres hice van después de entrenar a dar de comer a los pobres a un comedor social vive los los jugadores de Nueva Gales del Sur ya ha dicho también he dicho hambre también sin móviles en la concentración de diez días que vamos a hacer no hay móviles en la tentación de porque los móviles no nos van a ayudar a ganar partidos entonces están en la condenación sin móvil dando de comer a los pose comunican se comunican como nos comunicamos nosotros hace hace diez años por teléfono de palabra o la de tal hola qué has las diez y a la diez abajo desayunamos no hay modelos

Voz 1025 05:46 hola qué has me parece un curioso ni y eso les va a ayudar a ganar tu crees lo cuál es esta historia

Voz 1241 05:54 bueno que son métodos que ese prueban en esta en esta series que va a empezar dentro de un par de semanas Igor bueno me parecen curiosas las las las situaciones el otro la semana pasada cuando os quería hablar de una cosa importante antes de la final de la

Voz 1025 06:17 Europa te cortamos M

Voz 1241 06:19 me metí este es un rollo de no sé qué historia se llame descentrar

Voz 5 06:24 es verdad

Voz 1025 06:26 déjame pero es públicamente fue culpa nuestra que

Voz 5 06:29 eh

Voz 1241 06:32 la censura pero véngame concentrado para que esta vez no me descentre y a ver quiero como la final la jugaron el Real Madrid y el Liverpool sin antes de la final han estado pasando los exfutbolistas del Bosque hitos estos Camacho contando anécdotas y tal sí quiero quiero que idea aviso a los oyentes que es la mejor anécdota verá la mejor anécdota de ese partido que se jugó en el ochenta y uno creo que la final que perdió el Real Madrid contra el Liverpool en París eh que Del Bosque ha ido contando por todas las radios las anécdotas y tal

Voz 5 07:13 la verdad

Voz 1241 07:15 o no la sé que nos escucha ya ya ya sé que es verdad que la mejor anécdota de esa final la va a contar Ángel Colina Ángel Colina va a contar la mejor anécdota esa colina apretando combinación

Voz 5 07:33 estás metiendo ya lo cierto es que estoy dando bola

Voz 1241 07:35 les no que le va a gustar contarla Ángel Colina colina deberá contaste tú a mí que me encantó Hinault la contaste antes de la final si es que eres un ERE es es es un tío es humilde que es que uno de enero eh

Voz 8 07:50 no de esto centro

Voz 1241 07:53 te voy a dar yo bola no te puedo dar bola a ver cuenta la anécdota porque a mí me encantó

Voz 5 07:59 es la típica

Voz 8 08:01 no no es que la tienes que contar la tienes que contar van a engordar el vamos a contar cosas el nombre del entrenador que era Milosevic era

Voz 1241 08:08 no Buján limbos único objetivo no es más y además del bosque el bosque que ha estado que que estuvo por las radios contando anécdotas al estaba en ese equipo

Voz 8 08:19 sí más la tiene que estabas Cunningham que falleció en un accidente de

Voz 5 08:24 Deutsche sí pero me me contaba anécdotas que lo dentro

Voz 8 08:30 el otro día precisamente tras buscando los archivos aparecieron por allí las fotos de ese día curioso no estaba José María García que tú tú y entonces como si yo empezaba a hacer fotos en aquella época vivía en París muy bien y está no no quería ser fotógrafo entonces empezaba hacer Mis primeras Potito sí tal y aquí el día llegará el Madrid a París que era un acontecimiento en aquella época jugar la final y tal y yo pues me fui a intentar entrar para hacer el el entrenamiento pero no Estonia acreditado

Voz 0645 09:01 de El entrenamiento de antes

Voz 8 09:04 espera en víspera de de antes de la final el último entrenamiento del Madrid antes de la final está haciendo es muy sencillo pero es que es muy sencillo yo yo quería ir y tal yo no era nadie no podía entrar no tenía gritas

Voz 5 09:17 día que trabajaba en ningún medio nadie nadie

Voz 8 09:25 sí sí va ahora soy menos que nadie caiga en todo lleno total que esté intentando entrar por ahí no podía no me no me dejaban paso en Italia y en eso que llega el el el autobús del Real Madrid se abre la puerta de Dante y estaba boscoso sentado en el asiento delantero yo estaba bajo ileso cómo están algo de tú te guste detuvo porque había un control avión control y entonces en ese control habla no se quedan todavía no no no era gendarme serán los vigilantes del esta

Voz 5 09:57 entonces

Voz 8 09:58 sí en ese control ha hablado aún con Bosco letal Ile Illes digo me mira y tal me me me sonríe y le digo no que es que no no no me dejan entrar dice digo quiere entrar dice que no te deja Andy de digo no que no estoy acreditado dice pues súbete ni me subió autobús

Voz 5 10:14 me metió al entrenamiento de esa anécdota vamos en serio que el autobús

Voz 8 10:17 mientras el Madrid sí sí entrecortado tuvo el Madrid Si bueno pues está bien porque bueno ahora lo ves además es es histórico porque entonces está bastante llana estaba con Iker estaban Del Bosque está está en una foto de José María García allí que ese sí tenía permiso la entrada de cuerpo entero la verdad que sí fue una cosa estaba Steely que también jugaba en ese equipo

Voz 5 10:43 si no estás tranquilo quiere decir que con tu objetivo no

Voz 1241 10:49 sí pero pero si eres un gambas y esto lo tenías que había montado a él Alberto les anterior pensaba que sí

Voz 5 10:56 me saca tu directora no no pero no

Voz 9 11:04 te viste tampoco quiero quiero anular te no no

Voz 5 11:07 el bloque gracias por recordarlo

Voz 1241 11:10 lo claro lo que te lo tenías que haber recordó la semana pasada con claros es

Voz 8 11:15 mira estoy todavía abierto eh todavía estoy disgustado con la lesión del egipcios

Voz 1241 11:20 te digo una cosa eso te da te da a entender que antes los jugadores eran de otra de otra cosa de otra forma los jugadores eran de otra forma eran de cuerpo carne te podías acercar a ellos el de carne y hueso iba a decir

Voz 5 11:37 no al igual

Voz 1241 11:40 pese a criarte si te podías te podías acercar a ellos hablarles bueno no te escupían en la cara como los de hoy pero Dios nos escupen en la cara a los jugadores de fútbol lo bien digo oye por cierto no crees que debería tener la cara

Voz 5 11:55 vale vale debería debería hacer por eso quiero que

Voz 1241 11:58 pierda la selección española porque daba seguramente selección dispersa selección a mí no me representa ya no me representa no no no no no serán yo no representan a José Luis si no recuerdos para tienen Qatar que dicen que están muy preocupados por sus trabajadores y cuando pasé por Qatar o recuerdos para Tito en esto

Voz 5 12:19 pocos jugadores pero no estaba de acuerdo con la clara diga lo vamos a dejar aquí hemos dimitir no me he comprado una casa debo dimitir como presidente me lo pienso ya te lo digo la semana que viene no es de quinientos es una dictadura no no está en la en la que manda por Sepi ya te para la época no tenía toda la vida a adiós

Voz 10 12:42 yo prefiero yo prefiero que sea une dictado corta mira cómo te corta miro ya verás

Voz 0645 12:47 a ver si se cortó

Voz 5 12:52 no importa no precisó que te te corta un poco de música mira qué música

Voz 0645 13:03 sí sí

Voz 10 13:04 un crack bien pero es un crack tiro al portero automático

Voz 1241 13:08 sin techo que has quedado hasta bien colina

Voz 5 13:11 sí gracias tío a la democracia bueno he observado todo el rato esté con él charlamos de víspera para que cualquier la que vamos ahora esto me van a decir bueno tiene antes que han aparecido una entrevista vamos a ver al voley Nacho me tengo que contar que es la Cross lo primero porque estoy seguro que muchos oyentes no saben de qué les hablo empiece a Nacho venga contando un poco la la historia de la Cross cuando tú no te vayas tampoco hacía así rápido rápido no

Voz 0451 13:51 Estados Unidos de los indios y los intereses ahí del Norte Estados Unidos sur de Canadá nada jugaban para resolver sus problemas entre tribus ir a hacer la guerra moría gente igual pero menos un deporte duro

Voz 5 14:03 a sea que igualmente jugándose rama Di

Voz 0451 14:06 bueno igual exacto a bueno pues nadie vamos protecciones entonces estado jugaban simplemente con el palo IES podían golpear con él llevaban en el en el palo tiene una cesta lleva la bola dentro entonces estaba permitió el contacto sólo la persona que lleva la bola le pueden golpearle podían placar el deporte evolucionando empezó a jugar a las universidades de allí sal pegó el salto a Europa en Inglaterra los clubes ya tiene más de ciento cincuenta años ya llega en dos mil seis llega a España no me cuatro ese fondo Madrid lacrados que fue el primer club desde el primer club de España y la selección pero también jugaba en el dos mil cuatro

Voz 1025 14:38 el Príncipe de un solo club iban a torneos

Voz 0451 14:40 internacionales y luego empieza a montar la Liga Nacional de Champions sólo jugador

Voz 5 14:44 perdido en algún momento chaval momento cuánto Juan

Voz 0451 14:48 diez contra diez diez contra ese es un portero tres defensas tres centrocampistas y tres delanteros la portería aportarían que nadie imagine que es una portería de fútbol nada dos por dos dos por la ley también por detrás como en el hockey hielo poco traes el hockey hielo al al césped y en vez de llevar un día en el suelo pueblo te lo tienes una cesta se permite el contacto con con el palo igual da golpes el defensa además mide casi dos metros es es es Sadam buenos golpes con ellos sí pero bueno has protecciones eso llevas casco casco así antes que son son muy gordos porque el contacto con el martes en las manos el continuo innato es un deporte muy muy rápido se la bola va muy rápido de la bola de goma tamaño un puño no a usted así queda parado

Voz 5 15:32 si se situará la bola te hace daño como portero digo que se la pelota de los antidisturbios es el mismo material una tomadura maciza

Voz 0451 15:40 bueno ese y sale a más de cien por hora de los palos claro es el portero va especialmente protegido pero menos que hockey además del casco se lleva protección de garganta los guantes llevan a pedir protección está en el pulgar llevas pechera boquilla están bien

Voz 5 15:58 a antibalas no llega tanto para el portero tiene suerte de que el objetivo es meter gol no ven claro pero sí

Voz 0451 16:05 sino no los ojos contra jugadores buenos el no se preocupa porque no lo iban a dar quién

Voz 5 16:10 de nivel mundial España todavía

Voz 0451 16:13 puertas cuando hemos mejorado muchísimo desde gente desplegadas participaciones en las que había mucho digamos jugadoras que habían nacido creció en Estados Unidos pero o Canadá que tenía ascendencia española ahora ya todo el grueso del equipo ha crecido jugando en España hemos tenido algunos jugadores y alguno nacionalizado digamos pero el grueso español y ha mejorado mucho con la Liga al nivel estamos digamos a nivel mundial a mitad de tabla nuestro cuántos equipos tenemos en España es muy grande no no que va lo has hecho muy bien pues en España así a a ojo te diría que doce equipos no hay más porque jugáis una Liga nos obliga a Liga Nacional única y una división hay dos conferencias entonces hasta conferencia noreste y las urnas para abaratar costes pensando equipos portugueses juegan también la Liga española

Voz 5 17:02 ahí hay equipos son porque están poco

Voz 0451 17:05 detrás de nosotros a nivel pero siguen tentando a rayas entonces entrar en nuestra liga sin todos vosotros que vemos así relativamente joven

Voz 5 17:13 enteraba de corte

Voz 0451 17:16 qué le pasa levanta el día siguiente voy a jugar al hay una cosa que lo hemos contado que además nosotros de otra cosa que somos primos a lo que diga sí yo empecé por bueno que empiece empiecen a Chacón lo los jugadores es que tengan algún tipo de relación con EEUU que han ido a estudiar allí o tengan familiares o lo más fácil es que esa gente que ha traído el deporte a España pues contacte con otra gente y amigos familiares hay algún caso la verdad es que tengo bastante esperanza en la clase está saliendo cada vez más en en series en películas americanas antes salían hacia gracias salen

Voz 5 17:50 pero nadie habla de eso no digo en los medios no se habla no es más cuando salir en algún medio a veces debajo de mía pero pero cuando cuando cada

Voz 0451 18:00 es que sale más enseres sí que hay gente que lo empieza a reconocer por eso y también engancha pero por lo general es gente que como como como Nacho que ha vivido allí en Estados Unidos yo era portero de balonmano me lesioné y empecé a jugar porque me dijo prueba que que yo creo que esto

Voz 1025 18:12 ay bueno esta pregunta jugáis en el mismo equipo Chip se Madrid Carlos IV y dónde viviste donde empezaste tumor empezaba de los Boston en

Voz 0451 18:21 al final la costa la costa este de Estados Unidos es la que tiene más desarrollado este deporte

Voz 1025 18:24 ya es donde más se juega vaya porque yo es que a mí todos bueno todo lo que Boston

Voz 5 18:29 aquí de lo ves una cosa somos pioneros del avión

Voz 0645 18:32 Nini Celtic ni su madre

Voz 5 18:35 aquí no somos peones en cosas raras porque hay cosas raras y si luego triunfando en el futuro se usted estos chavales que van a vivir cuidado cuando cuando empiezan

Voz 0451 18:49 el Mundial pieza el doce de julio bueno el el partido algunas el once de julio el nuestro primer partido es contra Nueva Zelanda el doce julio acá va ser muy divertido

Voz 5 19:00 bueno el tema Jaca o pero a ver si es él

Voz 0645 19:07 Israel

Voz 5 19:07 el Mundial se van cuál es al norte nuevo voy a poder ir ya es que quedado ya pero bueno no me puedes pero bueno esperemos que no es piel algún canal

Voz 0451 19:16 los pueda retrasar lo que hicieron e hay

Voz 5 19:18 Michel doce hasta que Juan

Voz 0451 19:21 el día veintidós de julio vale ir aparte

Voz 5 19:23 lo que es nuestro primer partido contra quién nos cruzamos

Voz 0451 19:26 después contra Croacia que pasa como a todos pero más asequible es un es una liga que lleva en poco menos tiempo nosotros yo creo que va a ser más asequible y a partir de los cruces pues todavía no lo sabemos para tocar Puerto Rico que es muy muy bueno porque tienen muchos jugadores eran lógicamente luego eh

Voz 5 19:43 ahí es que España digamos que en el Mundial es como Arabia Saudí en el Mundial de fútbol esperemos con poco mejor ya lo veremos a ver una pregunta que a mí me interesa a mí hay tercer tiempo Hessel lo tenemos obligatorio en las

Voz 0451 20:03 Liga española claro si alguien tiene que dejar de Barcelona Sevilla jugar no vas a dejar para jugar un partido volverte entonces si tú tienes que organizan esa noche empieza interesante claro

Voz 5 20:11 pues el partido no no lo justo después no solamente como pues espero

Voz 0451 20:15 con el siempre da un poco de margen y ya por la noche cena se organiza

Voz 5 20:19 es como jugador del equipo contrario sí sí sí

Voz 0451 20:22 sí sí en los mundial en los Mundiales no porque son muchos partidos muchas

Voz 5 20:25 la corrala de toda mundial no lo has hecho polvo para rematar todo esto la gente que nos está iguana chavales

Voz 1025 20:36 está en escuchar doy esto pues sí que hay que hacer y dónde donde nos no

Voz 5 20:40 pues adiós Pima vuestro pero lo morimos ahí

Voz 0451 20:47 Barcelona es hay una hay un equipo muy potente este año nos han ganado la Liga tengo que decir es el último con un gol como segunda está muy emocionante hay un buen equipo en Xevi ya en Cuenca en Salamanca están creciendo Valencia también echó ahí ahí Federación eso te Mossos asociación la Fedra vaya hacen falta más crecimiento no Dios puede buscar por sí España la Across Madrid club de la Across además este fin de semana creo que si hay gente interesada al cerca de de Barcelona estamos jugando un torneo último torneo preparatorio el del Mundial y los partidos juegan en la avenida Litoral no estoy equivocada de unos campos a la playa aquí han venido a la mejora de las mejores selecciones de Europa están jugando los partidos complicados contra ellos como jugamos contra Holanda huelgas contra Noruega así es ayer en Twitter el marcado es lo de menos pero pudimos jugar controlados mejoras es un SA de ese estadounidense es un equipazo que es Notre Dame que han tenido a bien venir a sus vacaciones de equipo la son pasado

Voz 5 21:47 la Cross como en fútbol americano cuál es nuestro

Voz 0451 21:51 el Madrid se llama Madrid que hay dos equipos estaba Madrid club desde la Clos que es el nuestro también están Montes la Cross

Voz 8 21:57 en cualquiera que quiera jugar se acerca de equipo se en contacto tu aquel no

Voz 5 22:01 has jugado el mundo aunque había jugado en todos los años te lo más típico alrededor de diez goles en nuestro caso hay equipos que no

Voz 0451 22:09 meter veinte hay otros que no vamos a quedar seis seis pero yo calculo alrededor de diez quince goles eh

Voz 1025 22:17 no hemos contado con una cosa que a lo mejor es importante también cuatro cuartos dos dos

Voz 0451 22:21 a cuatro cuartos en el Mundial son veinte veinte minutos cada cuarto que se hace un partido largo y duro

Voz 5 22:28 bueno yo estoy fuerte físicamente muy

Voz 0451 22:30 si no hay gente puede cambiar se puede cambiar continuamente de jugadores entonces sí cuántos jugadores del equipo aparte de los diez que decíais en el jugador miramos a nivel mundial veintitrés pero es que las unidades estadounidenses por ejemplo como bien sabes igual que en un americano van con cincuenta cinco el Mundial son veintitrés veintitrés seleccionados somos

Voz 5 22:48 muy bien pues ojalá que os podamos ver en algún lado ojalá que haya obtenido treinta y seguramente sí yo en la red

Voz 0451 22:54 es no pueden seguir todos los resultados y esperemos que también algún alguna streaming sí pues a ver si hay suerte y quien quiera apuntarse ya lo sabéis en todos los equipos de las ciudades donde hay equipos y buscar la Cross como deporte instó a mí lo que me gusta

Voz 5 23:07 el partido haya perdido por el puñetero por cambiar deporte parte de culpa Álvaro Nacho Nacho Álvaro muchas gracias muchas gracias luego seguimos con más historia Center aventureros

por cierto chicos y hay que hay que empezar a recordar en la gente deseamos contado ya en arroba Ser aventureros en la cuenta de Twitter y los a oye a un montón de un montón de fotos que queréis participar en la quebrantahuesos la prueba ciclista con nosotros este año sí sí del fin de semana aquí veintidós veintitrés y veinticuatro de junio diseño y nosotros vamos a dar el viernes veintidós en Sabiñánigo haciendo haciendo es va no dando ahí a la bici pero haciéndolo vale nosotros que ponemos nosotros podemos el alojamiento que hemos pillado casa rural para compartir es lo especifica hito creció aunque lo más importante y el maillot Weise uno de mayo en aventureros que hemos hecho uno nuevo para este año y simplemente en la cuenta de Twitter en arroba hacer aventurero no seis que mandar una foto en los comentarios con la bici que va a participa será que esto está tirado entre todos los que no se escribáis es completamos el equipo de sabio creo que podemos hacer un buen equipo vamos a tener paz otra vez ya era veinte no le a la Olimpiada oye pantalón Terol tiene que yo sé si supera la camiseta en mayo te el mayor de ellos traer pantalón lo zapatillas zapatilla y la bici la te muy bien

Voz 12 24:47 claro

Voz 5 25:57 a los chavales de la hasta luego hay que tengáis Un hombre pues la semana pasada hablábamos de Carlos Soria de que no había conseguido hacer cumbre en el aula ya está Carlos suele en Madrid seguramente la semana que viene

Voz 1025 26:12 eh le tendremos físicamente con nosotros porque hemos dicho hombre ya que estás de Madrid así te vamos a azote ya a estas horas con sus historias que no tiene nada que ver con Carlos sueña pero es que me ha venido a la cabeza ya que

Voz 5 26:23 vamos a saludar a Carlos Barrabés pues les saludamos

Voz 1025 26:25 buenos días buenos días qué tal muy bien por dónde nos lleva Barrabés esta mañana bueno

Voz 0322 26:31 pues me vais Carlos Soria pronto al Shisha Pangma siguiente cita así pues fíjate que ha estado allí Inés pater Luca el indica es que esto es una muchacha alemana que es una de las grandes alpinistas del momento bueno un compañero que esloveno que son pues como todos de la de las personas así MAR dos grandes referentes que ahora bueno total que iban a la eran los únicos del año es una pareja descomunal enorme así que llegaron decidieron ir al clima atar para aclimatarse fueron aún pico callan la que tiene siete mil setenta metros que es el Niágara no sí bueno este digamos que la última partes de esta montaña es realmente difícil osea que era una aclimatación

Voz 5 27:22 a lo bestia

Voz 0322 27:25 así que nada se van para arriba llegan ya a seis mil trescientos metros

Voz 1025 27:29 sí la verdad que hay bastante bien alpinos

Voz 0322 27:32 lo sin Serpa sin nada con que plantean la tienda en una grieta de la y se ponen a dormir y a mitad de la noche a las cinco de la mañana de repente toda la noche hasta estado nevando muchísimo no bueno estaban preocupados porque llevaba mucho mucho que de repente sienten cómo se les va para abajo latín como todos

Voz 1025 27:51 vale adiós

Voz 0322 27:53 y entonces bueno básicamente están encima un aval bueno él sale por la puerta ella rompe la la tienda de campaña está haciendo un agujero sí bueno consiguen salir nadie sabe muy bien cómo pero de repente se dan cuenta que están descalzos a las cinco la mañana siete a seis mil metros como digo

Voz 16 28:13 el ICAA encima claro es una tapia

Voz 0322 28:16 en una pared que como se vayan las cuerdas con la balanza ahí se quedan imagínate

Voz 1025 28:23 porque así que nada él coge y se mete

Voz 0322 28:25 para dentro si debajo de la nieve es a las votar a buscar las cuerdas se sumergen empiezan a hacer agujeros y te pega encima de la avalancha dos horas con aquello moviéndose que si bajaban poco que si no y al final consiguen recuperar las botas sí después a las dos horas consiguen recuperar una parte materia total que imaginamos lo que significa esto sea imagino que la situación en medio de una pared agarrados a una grieta contó bajando y con una sensación de Despres ahí descomunal así que tal y como consiguen un acuerdo hace tiran para abajo y el va a y bueno todo esto cuenta Inés que es una tía supervivientes de las leyendas que pueda imaginar que no sea hablaron en todo el rato tal cosa es una idea actuaciones extrema estaban tan

Voz 1025 29:22 concentrados en el lío que hablaban si no recuerdo

Voz 0322 29:26 se ha hablado

Voz 1025 29:28 esta situación tan tremenda que te salieron vivos entiendo de milagro por lo que estás contando

Voz 0322 29:33 vamos absolutamente de milagro no más fuerte de todo es que descansaron pocos fueron ese fueron otro pico porque decidieron que es muy interesante la conversación que tuvieron pues decidieron que ellos eran activistas Iker esto formaba parte de su forma de vivir la manera de curarse de esto pues subir para arriba otra vez total que que bueno fueron a otro pico cae al lado de siete mil cuatrocientos cincuenta metros el dirigir llegan unas seis mil quinientos que bueno hicieron estallaron pues para hacer un Millás Mundi basta a veces detallaron digamos el hielo no tienen una repisa durmieron allí entonces Inés empezó a encontrar mal y el compañero salió con ella hay bajar

Voz 1025 30:20 pero no entiendo entiendo carros que bueno ceses de desconocimiento porque afortunadamente y ojalá nunca me pase no he estado nunca encima una avalancha pero entiendo que esto es como subir en bici un accidente en coche no que al día siente o te puedes a conducir cuando Wolves a tocar el coche en tu vida o no te vuelve a subirse a la bici

Voz 0322 30:40 claro de lo normal es que después de haber salvado al una descarga

Voz 1025 30:43 no vuelvas más claro eso te iba a decir

Voz 5 30:46 que no vuelves más

Voz 0322 30:48 es que es curioso porque yo creo que falta que expliquen un poco más cómo fue pero imaginar que estáis en la grieta un piar no es conseguir un sitio que pensar es que estáis protegidos porque hombre sería mala suerte que se abriera Mata grieta o no que estamos que es una cosa que puede pasar pero no te va a pasar de esta no piensas en eso y que de repente te sientas que se están moviendo toda la toda la montaña que te vas como un desprendimiento una situación brutal brutal

Voz 1025 31:19 absolutamente eh pero estos tipos

Voz 0322 31:21 ha pasado una de estas su interés vamos

Voz 1025 31:24 ya pues ya han vuelto al hacer porque estás igual te te traga no igual igual los sur feas como es el caso de ellos entiendo

Voz 7 31:32 que igual se te lleva ahí

Voz 1025 31:34 te cae toda la nieve encima al final

Voz 0322 31:37 efectivamente una de aquí hay varios temas uno es el pedazo de nivelón técnico que tienen Lines y Luca hay cada vez más en el mundo que son capaces de subir a día siete mil metros a aclimatarse al montañas que sonda montañas alucinantes y luego la fortaleza mental y alucinante que tienen la capacidad de la capacidad enorme que tienes de salir de problemas que son gente con niveles físico extraordinario con un nivel mental Chipre potente pero con un nivel técnico también que es una combinación son son ya digamos alpinistas capaces de esto muchísima gente no saldrá de ésta de los alpinistas tradicional se al final se suben a aclimatarse y siete mil metros a dar una vuelta por unas paredes alucinantes en estas montañas el lado de las grandes montañas no que siempre pasa en un poco desapercibidas pero que si no tuvieran el Montaño al lado de eso serían montañas estamos

Voz 11 32:37 sí Holy amigo o la semana que viene más es muy felices

Voz 5 32:42 es un abrazando luego

Voz 1025 32:54 venga que vamos a frica que me ha prometido mi querido amigo Ángel Colina en que teníamos hoy invitada la protagonista el libro que él

Voz 0451 33:02 entre sus Manas entre sus manos de ustedes no

Voz 1025 33:06 ni el tiempo detenido y otras historias de África Lola Hierro era la protagonista que me tenías preparada

Voz 8 33:13 sí fíjate que Lola ayer nace en el en el mil novecientos ochenta y tres el año en el que yo comienzo inicio en la base en el fotoperiodismo bueno la hierro es una joven periodista viajera fotógrafa que escriben en el Planeta Futuro de del país en la sección de derechos humanos y luego también coordina un bloque que se llama emigrantes ha viajado por África pues multitud de países ha recorrido y escribiendo sobre los derechos humanos defensa de la mujer etc etc bueno

Voz 5 33:42 ella no va a contar un poco ahora toda la historia de esta

Voz 8 33:45 Illa voy a saludar que está por ahí esperando

Voz 0451 33:47 desde que la salud de si tengo una duda que esa comparativa

Voz 1025 33:51 de hecho con la edad de ella en la nave

Voz 5 33:53 que donde pone viene ella pone de mi abuela te hola hola qué tal hola qué tal estás buenos días

Voz 16 34:05 hola buenos días pareja qué tal muy bien no sé si te han dejado a ti muy joven angel muy viejo no sé cuál es el punto intermedio pero bueno bueno en cualquier caso yo

Voz 0585 34:14 no siempre joven

Voz 1025 34:17 ninguna duda destrozo oye Lola cuéntanos lo que nos puede contar y no me hagas spoiler el tiempo detenido yo otras historias de África un poco que que nos cuenta Lola Hierro en este libro aparte por por cierto hago un pequeño paréntesis que no sé si compartirá conmigo Ángel la misma opinión las fotos son muy muy interesante muy buena

Voz 8 34:39 las fotos y además de todas las todas muy interesantes porque ya no solamente es que la foto es sea mejor o peor que que lo que tienen mucha mucha calidad técnica pero es que lo de los lugares son especiales si realmente se ha movido mucho y además casi siempre sola no

Voz 0585 34:54 sí sí sí sí la mayoría de las noches que que he ido de viaje la verdad es que estoy dos yo sola ya por trabajo o por vacaciones pero bueno mochila lo pro hoy para la verdad que sí

Voz 1025 35:07 cuéntame un poco y no se desde las teoría masai que por cierto la es en capítulos está yo los campesinos del mar no sé qué hay que puede contarnos de de este tiempo detenido

Voz 0585 35:21 pues mira te cuento que son XXV relatos escrito durante los últimos cuatro años desde ocho países de África Subsahariana yo todo esto lo empecé a escribir en un bloc personal que tengo que no conoce nadie la verdad es que mi madre por eso no ver a tres

Voz 5 35:39 a nadie eso son lo que es personal y lo llevamos pero pero eso te hiciste un bloc paralelo para tío cómo es eso no yo

Voz 0585 35:50 desde el años anomalías y entonces ahí cuento todo lo que no me todo lo que no me cabe reportajes periodísticos porque es demasiado zonal presiones vivencias cosas que en un reportaje no no tienen lugar in bueno como para mí escribir es muy terapéutico para entender mejor lo que ocurre a mi alrededor para aprender para desaprender pues me porque me gusta escribir la verdad pues ahí va volcando todas mis vivencias

Voz 1025 36:18 que tu teoría es que no tenía más que tu madre pero que probablemente haya más gente que haya descubierto se blog no es que sea un Bloc Party tú me tienes

Voz 16 36:24 sí pero no se conoce como pueden conocer

Voz 0585 36:27 yo trabajo en el país

Voz 16 36:30 eso sí a Valdo

Voz 8 36:33 ya hay que decir una cosa seguro que quizás su madre y que andas leyendo mamá que que anda leyendo tú pues hay que decir una cosa de Lola que se olvidaba en la presentación es es que es ha sido premiada varias veces ya por sus trabajos en El País es decir que que el trabajo que haces es no es que está ahí adelante y está mal decirlo pero es bastante bueno

Voz 16 36:53 oye muchas gracias sobre si tú ya te digo dónde va pero no hay problema venga que te Bosch portavoz de Moto dos da igual al juez sabe venga

Voz 0585 37:06 bueno pues fíjate que la mayoría de los relatos ya estaban escritos cuando me propusieron los chicos de Kay las editorial hacer el libro ellos habían visto mi blog les gustó mucho y querían llevarlo al papel entonces bueno pues hicimos una selección los editaban los pueblos más bonitos acogerlos a la ría otros acortar escribía algunos nuevos con todo eso salió el tiempo detenido entonces pues va en orden cronológico desde mi primer viaje a Etiopía cada año los catorce igual sólo la mochila el hombre con más miedo que vergüenza hasta el último que hice a Zimbabue Botsuana Namibia en diciembre dos mil diecisiete que allí bueno pues ya voy mucho más segura de mí misma porque ya son cuatro años pateando ya digamos más herramientas yo para manejarme indio etcétera Si bueno yo creo que libró al principio es muy personal eso es verdad pero también es verdad que al principio no refleja mucho más la digamos la inexperiencia de quién que acaba de llegar a la primera vez de absolutamente todo está más centrado en mi en mi sensaciones y luego a medida que pasa el tiempo que voy viajando más resulta yo creo que la evolución va hacia más las historias de otros más que la mía entonces cada vez habló más de lo que les pasa otra persona de lo que ocurre delante de mí pero no porque ese gran tenis sino por el hecho de que ocurre siempre todo intentando mostrar

Voz 0322 38:26 continente que es muy diverso que es muy homogéneo

Voz 0585 38:28 eh perdón muy heterogéneo al contrario de lo que se piensa donde ocurren muchas cosas absolutamente normales y rutinarias como nuestras vidas aquí porque se tiende a pensar que África es otra guerra fiambre o solamente safardies exóticos y hombre a Guerra también hay mucho día a día hay mucha rutina hay mucha normalidad de lo que intento transmitir

Voz 1055 38:47 no quiero que me contestes todos y ahora te hago la pregunta para quién va dirigido el libro gente que ya conoce África o gente que no ha viajado no

Voz 1025 38:55 a sí sí dedicación que me que me he vuelto un poco lo mismo más

Voz 0585 39:00 a pesar de que pico primero lo de las

Voz 5 39:03 no no por favor no lo bueno

Voz 0585 39:08 en el libro claro que para todo el mundo de esas está leyendas también los once años que me he hecho mira Mi primer libro de mayores cosa sea que veo que a los niños de gustar incluso pero a mí me gustaría que las leyes son personas que no están comercializadas con África precisamente para intentar derribar un poco ese estereotipo que esos topicazos que existen esos prejuicios sobre el continente entonces igual que lo lea todo el mundo pero sí me hace especial ilusión que se anime a leerlo gente que crea África pues eso como algo homogéneo ahí misterioso y raro y queda miedo por un lado por otro lado misma maman tiene un doble sentido por una parte mismo más a mi abuela materna y Mi madre por porque sí porque porque son las mujeres de mi vida que no es claro la Casa África se llama igual que te vayas a Mali que te a Tanzania que son las amas estoy que a mí siempre me adoptan y siempre me tratan súper bien y allá donde voy hay una mama alguien me alimenta me pregunta por mi vida que cuando me caso si les tengo mogollón de cariño conocido momento nace de mamas desde que y Manas o ciudadanas de una capital como Nairobi da igual ir Esther

Voz 8 40:21 muchísimo cariño para mí África son sus mujeres eso oye te iba a preguntar justamente y qué diferencia hay entre los viajes actuales digamos cuando ovejas ahora sus primeros viajes es decir en en sentido Este pues el que hablas no dice las mamas que me ayuda en qué tal como fue el principio y cómo son ahora los viajes han cambiado mucho en tu

Voz 1025 40:39 en fin fue malo no en Adís Abeba o no sí

Voz 0585 40:41 sí el principio fue bueno regular

Voz 16 40:44 bueno vale me plantea un poco

Voz 0585 40:46 precipitada sin pensar me lo que también estaba metiendo porque yo sola con la mochila al hombro para estar un mes dando paseos por ahí a lo loco bueno con todo súper mega planificado al detalle es una agenda muy completa pero tenía mucha inseguridad porque como mujer blanca occidental que no había salido hasta entonces a países así es la vida pues yo también tenía mis prejuicios como cualquier persona que no conozca claro pues todo fue muy sorprendente al principio me daba todo mucho miedo con los años creo que es inevitable tener esa esa mirada prejuicios es muy difícil quitársela ya aunque pienso es que te has quitado yo creo que sí Nos podemos al a nosotros mismos con algún pensamiento estereotipado pero bueno voy trabajando en quitar metros y ahora pues ya de una manera mucho más tranquila ahora me voy y no como hicieron en lo que ha hecho la maleta me mucho más a lo que hay más les preocupa

Voz 16 41:41 nos están esperando allí no cuando llegas no sí bueno es algo que ya me imagino oye

Voz 1025 41:50 sí rematando veo que el prólogo de Xavi Aldecoa que cuenta una anécdota muy divertida no lo eh te conoció estuviste a punto de pegar tú has cuidado que él no te conocía es curioso luego Avis coincidió en África o no

Voz 16 42:03 en África no hemos coincidido pero se vio para

Voz 1025 42:06 no coincidir en África es que África muy grandes

Voz 16 42:09 ya también es verdad que nos hemos coincidido en América Latina

Voz 1025 42:12 pero estarás de acuerdo conmigo que África es muy muy grande pero que pasan cosas muy raras que de pronto coincides con gente dices bueno y esto

Voz 16 42:20 pues no te pasas penal no lo quiera

Voz 5 42:26 a ver con lo que adecuado todavía nada no sido

Voz 0585 42:32 no lo hemos coincidido en Madrid y en Barcelona pero en África no hay ningún país africano ya ya va siendo hora de todos hasta en los mismos sitios

Voz 0322 42:40 pero en momentos distintos muy bien

Voz 0585 42:44 Pia por ejemplo uno mismos sitios por el momento diferencias a que un despropósito

Voz 9 42:49 bueno a ver qué te remata la última pregunta de Ángel Dale no bueno una una una de las cosas que quiere proponer a Lola

Voz 6 42:55 es que cuando en su próximo viaje cuando esté un de estos que

Voz 8 42:58 Nos llame te llamamos nosotros

Voz 1025 43:00 los cuál es tu próximo Chema viaja donde hoy algo previsto

Voz 0585 43:05 pues mira es que el siguiente ya sé que voy a hacer esa pasiones y me voy a Myanmar que no tiene nada que ver porque decido descansan cómodo o de África a aplicar seguro vas a descansar pero es que me al mar es de los pocos países que me quedan por conocer y tengo como esa espinita clavada tú te quiero conocerlo ICO olvidarme de seguir explorando acerca pero tengo que hacerlo rollo un poco obsesivo compulsivo tengo que tachar ese país y voy a seguir con lo mismo entonces

Voz 16 43:33 claro que si queréis os llamo de Myanmar

Voz 8 43:36 en la tuvimos la tuvimos en su primer viaje uno de sus primeros viajes a Asia en Ser aventureros que se fue con su pareja en su momento y creo que era Vietnam no

Voz 16 43:45 en dos mil dos foto

Voz 0585 43:48 todo el sureste asiático de países

Voz 16 43:50 si hablamos yo vivía entonces en Santander efectivamente sí sí

Voz 8 43:54 Nos conocimos Pablito hojas hace mucho tiempo

Voz 16 43:57 sí es verdad un beso así nos escucha Pablo muy bien pues el tiempo detenido yo te las Historias de África

Voz 5 44:04 la Lola Hierro editorial Lass

Voz 11 44:07 o Kylie skyline es una cosa y dos

Voz 0585 44:12 pues mira que el el día nueve de junio de doce a dos de la tarde había está firmando la ejemplares en la Feria libro en Madrid

Voz 16 44:19 a a casa

Voz 8 44:21 hasta trescientos que vía

Voz 16 44:23 pues mira el domingo tres Sábado nueve de junio a qué hora de doce a dos de la tarde de doce a dos ahí

Voz 1025 44:31 tendréis si queréis llevar a un libro de Lola Hierro y llevarlos a Lola un pedacito

Voz 5 44:36 pero claro lo que es una firma de libros vamos eso es bueno

Voz 0585 44:45 sí yo voy a estar ahí que me haría mucha ilusión quiere saber

Voz 5 44:48 ojalá que la gente vaya a ver tengo un beso enorme Lola un abrazo hola

Voz 5 46:30 de la aventura real porque hoy en día ya sabéis que la aventura está más allá de la última frontera Javier Gregory vamos con sintonía buenos días había buenos días

Voz 22 46:42 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar

Voz 5 46:54 dónde nos llevas querido amigo llevó a la luna porque esta semana hemos perdido a uno de los buques a uno de los ERE

Voz 0882 47:01 caminantes lunares si Alan Bean fue el último

Voz 0451 47:04 sí perdón fue el cuarto astronauta

Voz 0882 47:06 la de la NASA en pisar la Luna bueno ya sabéis que sobre todos los primeros los que estuvieron con mucha presión no para para ganar la carrera la Unión Soviética pues les les presionó tanto que que vinieron medio lunáticos no y Alan Bean afortunadamente por ejemplo a basto él le dio por la bebida Hay acabó alcohólico perdido Armstrong

Voz 5 47:29 pero eso tiene que ver con la a si no habría pasan cualquier bebida o no

Voz 0882 47:34 todo con Armstrong y con el dream yo lo que hablo con nuestros me dijo que lo único que quería que fueran más astronautas a la Luna para borrar sus huellas en la Luna no hayan no serán entonces no hay viento todo con lo cual la huella seguir ahí no

Voz 8 47:45 claro

Voz 0882 47:46 entonces bueno Alan Bean que fue el cuarto la cosa fue mejorando ya con menos presión ya habían ganado a los soviéticos y a él le dio por algo muy bonito y es por pintar cuadros de astronautas en la Luna entonces en el Museo de Houston hay un montón pero sí por meterse en Internet veréis un montón de de cuadras más que pintaba muy bien pero sólo Pino

Voz 5 48:05 sí al osea la luna le dio por el Depor ahí no porque no ha vuelto bien del alumno me estás diciendo que a lo mejor ahora cuando volvamos a la banda a la gente a la luna

Voz 0882 48:15 yo creo que no que eso fue fue hace cincuenta años porque se ha cumplido también esta semana cincuenta años del Apolo VIII que fue el primero en dar una vuelta a la luna no llegaron a aterrizar porque estaban de pruebas ay no yo creo que fueron los primeros Moon Walker se los había tanta presión no se les presionaba tanto que tenían que llegar que tenían que ganar a los soviéticos que tienen que ser superado hombre es que luego

Voz 5 48:37 vueltas por el mundo va a ser de menudo lunático y tal vez de ahí que igual que ya venía de antes no sé yo si

Voz 0882 48:46 fíjate al padre al padre de los cohetes le llamaban el lunático Godard y hay una famoso primera página del New York Times donde en los años treinta en titulares el lunático Godard dice que el hombre puede ir al espacio no y el New York Times cuando el hombre fue la luna E hizo otra una editorial diciendo pidiéndole perdón ya sabía muerto Godard

Voz 0451 49:08 por vacile vacilar

Voz 0882 49:10 otros momentos años treinta claro no se sabía es decir en el vacío un vehículo no se puede propulsar porque no hay oxígeno no entonces pero bueno Godard inventó pues la combustión interna de los cohetes

Voz 1055 49:23 muy bien yo no quiero morir pero quizás los alcohólicos hay en todas las profesiones místicos pero que hace mi mística más que seguramente si no son conocidos nos llegamos a saber que son alcohólico te yo no estoy muy de acuerdo en que la mayor astronautas allá no no yo no he dicho eso o lo dicho en los primeros días

Voz 0882 49:42 los primeros que pisaron los tres cuatro primeros

Voz 5 49:44 Yaron todos que empezó

Voz 0882 49:47 no Aldrin fue acabó alcohólico perdido y Amstrong neurótico perdido tardó muchísimos años en conceder entrevistas el tercero no recuerdo cómo acabó pero el cuarto acabó con contornos

Voz 5 50:00 Moraleja no aspira a darle las gracias ayer hay que Pedro con la cerebro viene mueble se señoras y señores de viene

Voz 4 50:10 es la sintonía de lo que viene ahora

Voz 1 50:16 viajeros

Voz 1520 50:17 ha sido

Voz 1 50:23 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 0645 50:27 bueno estando una investigación en Ibiza en Ibiza parece ser que hay

Voz 4 50:32 mucho muerto o qué pasa tema que pasa bueno

Voz 0412 50:35 no no aportar que que la palabra lunático viene desde la época el término lunático vienés de la época de los romanos

Voz 5 50:43 máis saque ya los romanos sabían que el ideal una astronauta cura

Voz 0412 50:49 en bienes de las fases de la luna porque yo ya ya habían notado que durante la Ep cuanto en los momentos de la luna llena

Voz 1025 50:55 la gente Philippe cabo más frecuente

Voz 0412 50:58 los los subsidios lo delito

Voz 5 51:00 pero eso está claro está entiendo un poco

Voz 16 51:03 pues bien ahí se bien claro porque te has incluso del programa es que no puedo salir que hay poca cobertura

Voz 5 51:12 SATE te quería pegar aquí por la derecha babor

Voz 0412 51:17 pensar que esta semana ha sido semana de luna llena entonces pues

Voz 0322 51:20 me he venido me he venido celebrarla