Puertas giratorias del infierno

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios

Voz 2 00:03 pues vamos a al Ministerio a lo desconocido con nuestro experto en fenómenos paranormales Ángel de la Guarda qué tal que tienes un buen hacer una bastante

Voz 3 00:12 hola qué tal

Voz 4 00:14 el misterio de impecable hace frío madrugada y quiero hablaros de las famosas puertas giratorias de la política y fue por favor suba salvarla no hace buen día pero es igual bajar las puertas la entrada al mal está realmente el anticristo El ángel caído detrás diez puertas giratorias realmente condujera un gran despacho donde pactar con el diablo no Enrique Orejudo es un político que usó una de esas puertas Don Enrique bueno

Voz 5 00:48 muy buenas tardes el Castedo Enrique

Voz 4 00:51 interesante amigos ya que sorprendentemente dejó la política de forma voluntaria

Voz 2 00:56 así que yo decidí a ver si yo me meto en este tema de la política pues unos ideales no unas unas convicciones pero llegó un momento en que la política pues este Acciona Ángel no no es no es no no es lo que habías pensado tus ideales eran por el sumidero y entonces la vida ya te va dando una serie de señales de que ya es hora de abandonar

Voz 4 01:17 en caso señor Orejudo que fin el percibió

Voz 2 01:20 tras la policía entrando a mi despacho buscando papeles para demostrarnos se quede en malversación y cobro de comisión así está tratar Petrarca ahí pues ya me di cuenta de que era el momento de abandonar la política ya de paso el país pero poco después

Voz 4 01:39 pero era una apuesta aditamentos no les llevó a ningún despacho no no no no

Voz 2 01:44 tienes a puerta empezamos a ir a dar vueltas y vueltas y cuando salí me ofrecieron un puesto de barrendero vivos esto no esto no es para mí es una puerta giratoria buena entonces volví a entrar cuando saliera pues electricista luego otra vez camarero mamporros pero ayudante de más insistente de ancianos buen material del grupo rock

Voz 4 02:06 vale ojo a este escalofriante testimonio no era millón se trataba sin duda de una puerta giratoria maligna que funcionaba con la energía del infierno con una rotación que juega con el alma de los Cerezo humano como si fueran juguetes en manos de un niño loco ese bucle hija no y diabólico en el que estaba atrapado Leza puerta giratoria como acabó

Voz 2 02:28 pues que Nos dimos cuenta Ángel que el problema era la ubicación de la puerta giratoria es que estaba situado en una especie de barrio marginal de de Marsella entonces cogimos Illa colocamos en la City en fían Londre

Voz 5 02:41 sí ya hay ya te destino que merecía consejero de Barclays a vivir claro

Voz 4 02:56 decía el testimonio de López como el mismísimo señor de la oscuridad vivir maneja a su antojo algunas puerta giratoria y ahora antes de despedirme permitidme déjame que os recuerde con con la ayuda a mi esposa Lola Carmen algunos eventos sobrenaturales que vamos a compartir con nuestros oyentes

Voz 2 03:12 hola buenas tardes Ángel buenas tardes amigos de la Cadena SER pues sí porque me mañana en Santander el músico Ludwig van Beethoven interpretará a través de la médium Conchita su concierto número cinco para piano y huy hija magnífico el miércoles en Valladolid aprovechando la luna llena Concurso Internacional de hombres lobo matando ovejas bueno interesante tiene nombre nuevo de todo el mundo el viernes por la noche nos iremos todos juntos al programa ahí vosotros a la sierra madrileña para poder verdes día allí el aura de Cristiano