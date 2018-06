Tempestad o calma

Voz 0313

00:22

ah y además tampoco sirve para nada qué les parece si hacemos una una lista de pros y contras de la nueva etapa política que hoy comienza con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa la primera nota positiva y no me parece poca cosa es que el presidente censurado haya tenido un rapto de lucidez y de fair play y haya corregido su vergonzosa espantada de ayer felicitando y deseándole suerte a su sucesor medirán peajes sólo es sólo de boquilla ya lo sé que es de boquilla claro cómo va a ser pero en democracia las formas también son importantes a mi juicio muy importantes la segunda nota positiva para mí la más trascendente sin duda es que este relevo forzado de Rajoy envía un mensaje nítido de que la corrupción tarde o temprano tarde o temprano se acaba pagando incluso como es el caso al máximo nivel y la tercera es que Pedro Sánchez se ha ganado el derecho a gobernar siguiendo escrupulosamente los procedimientos ha sumado apoyos parlamentarios que representan a trece millones españoles no es un astronauta no es un tramposo sea limitado hacer política dicho esto dificultades todas todas absolutamente todas un gobierno que nace con la debilidad en su ADN unos aliados muy heterogéneos una crisis la de Cataluña de una magnitud enorme y con un partido socialista que no tiene una única voz otra crisis la económica de la que vamos saliendo eh pero al tran tran Icon una desigualdad hay precariedad lacerantes y lo que a mi más me preocupa con unos adversarios que va a tener Sánchez los defenestrados el PP hilos que aspiran a estar ahí ciudadanos que me temo van a salir con el cuchillo en los dientes pero bueno si se dedican al incide yo ya la tempestad por sistema también será un buen termómetro para medir su verdadero amor a España porque ahora sinceramente un poquito de sosiego no le vendría mal este país los cien días de gracia al menos un poquito luego habrá que ir a elecciones eh naturalmente más pronto que tarde pero unos meses de calma iré recolocarse todos serían fantásticos vamos a ver si existe la generosidad suficiente para conseguirlo hay una cosa más que no se me olvide esta mañana escuchando las invectivas del portavoz del PP Rafael Hernando contra Sánchez y su moción de censura lógicas por otra parte comprensibles me acordaba de que las palabras que un día pronunció Marta Ferrusola esposa de Jordi Pujol cuando Convergència fue desalojada por un gobierno tripartito soltó aquello de es como si entraran a robar en casa por no señora o no señor en este en el otro caso son simplemente las reglas de la democracia Convergencia por cierto que ya no existe hubo que cambiar las siglas porque el tsunami de su corrupción en este caso la del tres por ciento será llevó por delante osea que cuidadito con los que a partir de ahora se dediquen a darnos o a intentarlo lecciones de moral