Rodríguez Ibarra insiste: “No me fío de los costaleros que sostienen a Sánchez”

yo esta mañana no podía por menos de acordarme de una conversación que tuvimos muy agradable el lunes en La Ventana en Todo por la radio hablamos con Juan Carlos Rodríguez Ibarra que lo recuerdan los oyentes fue durante muchos años presidente de la Junta de Extremadura es aún un dirigente político de de referencia en su partido el Partido Socialista y además de intercalar eh chanzas de piezas de humor que es lo que hacemos en Todo por la radio bueno algún minuto dedicamos a hablar en serio no ir recuerdo que le preguntábamos por el tema de Cataluña hay que vivir cómo veía triunfaba dejaba de triunfar la moción de censura él llegó a decir recuerdo en la conversación que le preocupaba más el el el lo que hacía el independentismo por la vía unilateral que que lo que hubiera robado la la gente del Partido Popular a través de la corrupción no tuvimos hay un intercambio de pregunta respuesta muy interesante que hoy me apetece mucho recordar

bueno con muchas sensaciones de ella es que cuando hablamos usted dio mi hoy han pasado sólo cuatro los días ahí cambió todo todo todo cambió todo lo ha cambiado todo gracias a la Constitución española porque en contra de lo que ha dicho el portavoz de esta mañana la Constitución permitía que hubiera una moción de censura lo que me lleva a una primera ocupación la cocina española posibilita casi todos por lo que hay que cambiar la cosa funciona cambiar muchas veces no a lo jurídico porque la Constitución posibilita por ejemplo que hoy tengamos mañana vayamos a tener un presidente del Gobierno distinto del que había gracias a que hay un artículo ciento trece que tiene tanta validez con doscientos cincuenta y cinco es decir que cuando se dice que hay que cumplir la Constitución hay que cumplirá en todos y cada uno de sus artículos ya ciento trece ha posibilitado que mañana vayamos a tener un presidente de Gobierno de ciento por yo estoy preocupado porque el candidato que mañana va a ser presidente sólo tiene ochenta y cuatro diputados mientras tanto va a ser un santo que va tener debajo unos costaleros uno fiables los socialista ni otro de los que no me fío nada que son el resto de quienes han apoyado al a Pedro Sanz que es lo que puede pasar puede pasar que sean leales al santo en procesión o puede ser que a lo mejor a mitad de camino lo dejen caer dice Martín sabían de las Asanda dice Marchena o bien que lo intente meter por algún callejón tan estrecho que al final el Santos saldar como mucho julio y muy deteriorado vamos a ver qué es lo que pasa

Voz 1175

03:20

no no lo que lo que eso sería razón de que los costaleros que le apoya ha sido reales lo que pasa es que yo me fío de ochenta y cuatro pero el resto hasta ciento sesenta y tantos os ciento ochenta no no no acabo de firme porque creo que no son leales con la Constitución ni con el proyecto que no socialista tenemos para común todos de ese país y vamos a ver vamos dura vamos a sido y dura una de dos o es que se ha hecho efectivo raro rasguños a meterse Bornos terreno que no debería haber circulado o bien que que quiénes estaban demandando la independencia de algunos territorios han cambiado de opinión ya han decidido aceptar una convivencia con otros parámetros distintos de correage señor Rajoy sería posible y deseable y ojalá que fuera así