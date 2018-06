La Script matinal: Polanski explora el final de la ficción

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 Terry Gillian ha coronado su gesta por fin ha conseguido estrenar el hombre que mató a Don Quijote una oda al fracaso en toda regla

Voz 2 00:30 quizá debería afrontar la cruda realidad explicárselo todo las autoridades explicar tu crees que explicar si el billete en algo tienes una visión ingenua Telavit la Sancho como fútbol claro como tú eres tonto

Voz 1463 00:45 el veterano Roman Polanski sigue en el Tajo Suso treinta y cuatro años estrena basada en hechos reales una película sobre la turbia relación entre una escritora y una admiradora obsesiva

Voz 1457 00:54 venga uno en que hemos fallado

Voz 3 00:56 no estoy metida dentro de una me parece no Neville a nadie

Voz 1457 01:04 cine me los documentales que llegan a las carteleras recomendamos Camarón flamenco revolución

Voz 4 01:12 que la gente no me comprenden no como como yo canto Renedo de sentí todavía la gente no supo

Voz 1463 01:20 yo no en la sección de televisión analizaremos el enfoque político de la segunda temporada de The Good Fight que acaba de terminar en Movistar Plus y que se ha convertido en la serie más pegada a la actualidad americana

Voz 5 01:31 se llama Michael Caine páginas como Facebook ofrecen a empresas para afinar más sus inversiones publicitarias fue utilizado como arma por los rusos durante las últimas elecciones podían enviar sus artículos de noticias falsas a grupos cada vez más pequeños que los están utilizando

Voz 1457 01:45 sí a través de su en la sección de cine clásico recordamos al productor Elías Querejeta ahora se cumplen cinco años de su muerte

Voz 1463 02:25 sí hola buenos días bienvenidos a La Script matinal Hoy estamos separadas Pepa Blanes está en el Festival de Sundance en Londres que es eso Pepa hora guerra qué tal buenos días pues es un mini festival con una selección de las mejores películas que pasaron por el certamen del pasado mes de enero durante todo este fin de semana van a estar aquí en Londres zanjó hoy Idris Elba que van a presentar sus películas en un festival muy marcado por el debate sobre la desigualdad en el cine con respecto a las mujeres y que va a saber de hecho la película de inauguraciones de Tel un drama dirigido por una mujer por Jennifer Foxconn Laura Dekker de protagonista la cinta además estrena mañana domingo en HBO España así que ya la pueden ver nuestros oyentes es un relato autobiográfico en el que la directora cuenta el acoso los abusos sexuales que sufrió con trece años

Voz 8 03:18 el Consistorio

Voz 11 03:26 no estuvo Laura ver pero

Voz 1463 03:28 si la Directora Jennifer Fox que tuvo un encuentro con el público muy intenso en el que decía que había rodado la película cuando descubrió su propio caso de abusos y que esperaba que la cinta abriese ciertos debates Enrique

Voz 11 03:42 aunque muy

Voz 1463 03:45 espero que ahora el debate sobre cómo prevenirlo y no se produzcan estos casos de nuevo decía dentro de este festival quién se ha celebrado un encuentro titulado qué es lo siguiente nech que quiere poner en valor todo lo conseguido por las plataformas del Times Up in situ busca reunir a directoras productoras y periodistas para establecer propuestas concretas contra la brecha de género en el cine en el Festival de Sundance estrenó una cinta

Voz 1457 04:08 el terror hereditaria de la que todos

Voz 1463 04:11 mundo habla esperó que sea tu plan de esta tarde de sábado por supuesto me voy a ir a verla esta tarde Easy sobrevive ya Nos vemos la semana que la Script de momento déjame decir que también hay competición en este mini festival esta franquicia aquí en Londres es el certamen que dan los premios del Festival de Cortos de Sundance vi es internacionales online Illa hay ganadores el premio del Jurado lo agrado un director español el cineasta Mario Monzó con su corto titulado El Camino de Santiago también tenemos eh para España el premio a la mejor webserie para Bruno Martín y Víctor Losa con a todo riesgo

Voz 1457 04:45 seguro que vas a sobrevivir Pepa fíjate tú si ha sobrevivido hasta Terry Gilliam a su Quijote que es precisamente el primer estreno de la semana por fin llega a las pantallas esta película maldita que ha dejado de serlo se titula El hombre que mató a Don Quijote

Voz 7 05:07 casi treinta años

Voz 1463 05:08 después Terry Gilliam director de películas como doce monos Brasil y uno de los miembros de los Monty Python ha conseguido su hazaña más complicada estrenar su versión cinematográfica de la novela de Cervantes El hombre que mató a Don Quijote la idea de adaptar el clásico surgió en mil novecientos ochenta y nueve entonces Terry Gilliam empezó a leer la novela de Cervantes

Voz 12 05:28 campesinos cifrado creías que podías esconderte de viviremos grandes aventuras juntos

Voz 1463 05:35 en el año dos mil estuvo a punto de rodarse consagra los Ford Johnny Depp como Quijote y Sancho Panza pero la salud del actor francés una inundación en el set de rodaje problemas con la compañía aseguradora lo impidieron detuvo aquellos salió un documental dirigido porque Fulton Luis P titulado

Voz 12 05:50 los in La Mancha tiene que girar todo en torno a Tiflis Sancho Fresán

Voz 1463 05:56 años paralizado el proyecto finalmente se reanudó con un guión diferente y se rodó en dos mil diecisiete a punto ha estado también de no estrenarse debido a un conflicto con uno de los productores Paulo Branco que denunció el director pidió que no se estrenase la justicia le dio la razón a Gilliam de momento no hay más molinos de viento interrumpiendo su camino

Voz 0866 06:15 la pregunta es por qué está tan obsesionado el conmigo no me deja solo se habla desde hace muchos años podido decir que está abusando de Mills

Voz 13 06:24 eh

Voz 1463 06:31 Gillian no ha sido el primero en querer llevará al cine la considerada como primera novela moderna el gran libro en castellano el gran alegato en favor de que el idealismo y el realismo deben ir de la mano lo hizo Orson Wells en los años cincuenta con una versión inacabada y original también está Man of La Mancha dirigida por Arthur Miller con Peter O'Toole Sophia Loren y la miniserie para televisión española que Manuel Gutiérrez Aragón dirigió con Fernando Rey

Voz 2 06:54 yo soy ser recibidos claro sois vosotros levantaba Caballero yo iba de vuestras famosas proezas y conozco vuestra misión en pos de la dama Dulcinea porque hablas así que este caballero muestra la elegancia propia de un auténtico Hidalgo en El hombre que mató a Don Quijote

Voz 1463 07:26 han capta la esencia de Cervantes hay idealismo hay realismo hay historias que se entrecruzan está la España de una época en la que la plurinacionalidad era lo evidente una España que conserva su locura decía el directo

Voz 16 07:39 bueno que para el PP en el Senado bueno Douglas Price en serio es lo que me gusta

Voz 0866 07:47 de España es que es uno de los pocos países de Europa donde la auténtica locura sigue existiendo cada vez que miro los crucifijos españoles son mucho más extremos que cualquier otro crucifijo la carne mucho más desgarrada por el dolor las fiestas españolas aunque supongo que ya no tiran burros del campanario de son una auténtica cura son primarias y fantásticas España es muy interesante porque es un país muy organizado de alguna forma parecido veces más a Reino Unido que a Italia pero es un país muy apasionado por otro lado todo tiene que ver con la carne y los instintos primarios es fantástico aunque como vemos en las noticias la libertad de expresión está atacando en España y eso hay que destruirlo hay que ser violentos otra avería que España tiene que mantener su espacio

Voz 16 08:36 también metería

Voz 1463 08:38 los Willem cambia los moriscos por los inmigrantes que viven en condiciones infrahumanas la Inquisición es ahora la Guardia Civil hay mujeres explotadas sexualmente como la sabía en el siglo XVII villanos que acumulan riquezas y creen que pueden dictar las leyes villanos que sonríe Cachón es también los productores promiscuo y avariciosos del Hollywood aquí

Voz 17 08:57 vale pero no te preocupes por la poli Alexei les tiene agarrados por los huevos Alexéi el empresario del Boca no alejamos en su casa esta noche va a dar una fiesta de disfraces por todos hijo

Voz 1463 09:12 Sancho pandas son los héroes de la historia héroes que tienen claroscuros que fallan y que discuten Jonathan Price el gorrión Supremo dejó de Tronos es ahora un Zapatero que se cree Don Quijote y Adam Driver el de Star Wars un director de cine ególatra que a la fuerza se ha convertido en Sancho Panza y al que no le queda otra que recorrer la Mancha con el caballero de la triste figura

Voz 2 09:31 tomados pero más indignado por favor controla la energía

Voz 0866 09:49 medidas más real más inspirador más creíble que otros superhéroes de ahora pasamos demasiado tiempo viendo a estos super héroes villanos de superpoderes increíbles pero en realidad sino humanidad por eso creo que el Quijote es más interesante y más inspirados rachas

Voz 1463 10:07 la cinta se rodó en La Mancha en Madrid Portugal y Canarias con un equipo lleno de profesionales de nuestro cine en el reparto conviven los actores de Hollywood junto con actores españoles como Jordi Mollá Sergi López Óscar Jaenada o Rossy de pan

Voz 2 10:21 recuerdas que hace un tiempo unos diez años y tengo una película tú no eras más que un anciano que encontré estaba silla ya pero te encontré pensé este hombre tiene una tan interesante como las que se usan para vender seguros visto Sancho tú un mes resucitado este de verdad que no te acuerdas de La Mancha El caballero de la triste figura venido

Voz 18 10:48 para resucitar la pena caballerías

Voz 1463 10:53 Borges escribió un relato acerca de un hombre que reescribió Don Quijote manteniendo todas las palabras de Cervantes de alguna manera Terry Gilliam ha hecho lo mismo ha reescrito un Quijote adaptado a los tiempos sin perder la esencia de los personajes un retrato de la España del mundo que Cervantes retratará hoy insiste Terry Gilliam

Voz 1457 11:19 otro cineasta veterano Roman Polanski estrena película se titula basada en hechos reales es un thriller sobre la fascinación que los artistas producen en su público y la obsesión por la realidad en plena Feria del Libro muchos de ustedes harán cola para que es un novelista favorita les firmen un libro incluso algunos se van a atrever a hacerle una pregunta poco personal

Voz 19 11:50 me encantaría saber cómo otra toman no tiene una grabadora tomos notas si tengo muchos cuadernos siempre siempre si me tranquiliza

Voz 1457 12:02 Puerto de Emmanuelle Seigner la actriz de lunas de la Venus de las pieles interpreta a una escritora en crisis lleva Green es una admiradora muy inquietante el momento con el que

Voz 19 12:17 le éxito los comentarios la reacción de su familia ser el centro de atención no me extrañaría nada que se desmorona

Voz 1457 12:25 a sus ochenta y cuatro años el director de repulsión La semilla del diablo Chinatown vuelve a su ambiente favorito la atmósfera opresiva ahí desasosegante donde la manipulación y los juegos de poder son protagonistas

Voz 3 12:40 venga un último esfuerzo por su mayor admitida como firme ocho ser Zico en serio que decepción tan grande y Benito hace muy lejos

Voz 20 12:51 no

Voz 1457 12:56 fue Emmanuelle Seigner mujer de Polanski protagonista de esta película quién le propuso adaptar la novela de delfín de Ballan thriller que explora la nueva fiebre por la realidad Polanski presentó esta película en el Festival de Cannes de dos mil diecisiete y explicaba este Aller amianto de la ficción tradicional

Voz 11 13:16 es su apuesta

Voz 0866 13:23 ahora hay un apetito por la verdad cómo garantizar al público que estamos diciendo la verdad y no estoy hablando sólo de películas me refiero también al público de televisión y radio todos los días escuchamos que la información que damos por buena el día anterior es falsa creo que esa es la razón de ese apetito de realidad

Voz 11 13:45 si Luis fotos

Voz 1457 13:47 la admiración por el artista sea mutado en curiosidad malsana las biografías los documentales con todos los detalles de la vida privada y sobretodo con las debilidades morbosas de los iconos culturales interesan a veces más que su propia o

Voz 19 14:03 desbordante tocó hay que exagerar a unas y seguro que a veces se siente muy sola

Voz 1457 14:09 Polanski rueda con sobriedad hace una irónica incursión en la fama que tanto fascina al público del siglo XXI cansado ya de ficciones realistas

Voz 1463 14:19 ya acostumbrado a ver imágenes engaño

Voz 1457 14:21 las huestes de Ndong

Voz 11 14:25 ches del grifo a red France API Coming Focus

Voz 0866 14:34 lo que es nuevo es que esas fotografías que antes servían como referencia de la verdad ahora pueden ser falsas ya ni siquiera puedes confiar en una fotografía como documento verdadero antes no había duda de que una foto reflejaba la realidad y eso ya no pasa todos se puede truncar en minutos y esparcir esa mentira de manera ilimitada

Voz 11 14:53 eh al Better Name of Oz

Voz 1457 14:57 Di basada en hechos reales no es precisamente la obra cumbre de Polanski pero sí propone un juego de espejos una interesante reflexión sobre las mentiras y los ídolos que generamos podíamos la necesidad de saber que tiene en mente ex entrenador que dicen los cuadernos de aquel presidente del Gobierno o de esta escritora

Voz 19 15:17 tengo uno para el libro que estoy escribiendo para títulos o ideas insiste en las cosas más íntimas

Voz 1463 15:42 esta semana entre Jan sólo en los dinosaurios de Bayona que llegan la semana siguiente los cines tienen hueco para documentales hoy destacamos Camarón flamenco revolución que recuerda la obra y la vida de Camarón de la Isla es un reportaje de Laura Martínez

Voz 13 16:02 era un incomprendido hay veinticinco años después de su muerte muchos afirman que lo sigue siendo Camarón de la Isla fue la figura que revolucionó el arte flamenco sus innovadoras formas fueron despreciadas por los más puristas pero eso no impidió que se convirtiera en todo un icono para el público a nivel internacional en un referente para el pueblo gitano preparándonos

Voz 1457 16:22 en su historia el director Alexis Morante no

Voz 13 16:25 minado un Goya ya un Grammy Latino ha creado el documental Camarón flamenco y revolución tras haber estrenado recientemente otro sobre Alejandro Sanz

Voz 24 16:33 cuando José Ramón el club Naher cinco de diciembre de mil novecientos cincuenta Suiza era más bien la de los oficiales luego estaban la otra isla la de la miseria

Voz 13 16:46 la cinta supone un homenaje al XXV aniversario de la muerte de Camarón y una retrospectiva sobre su vida y trayectoria artística desde su nacimiento en San Fernando hasta su muerte Se trata de un retrato íntimo compuesto en su mayoría por imágenes del archivo inédito de la familia la película son conjunto de vídeos fotografías y documentos de Camarón acompañados de una narración en off del actor Juan Diego en tiempo presente una voz que aporta un tono sabio añejo profundo y en ocasiones burlón pues cuando Morante y su coguionista Raúl Santos escribían tenían siempre mente su voz

Voz 24 17:19 Paco y algún trataron de volver absolutamente a los orígenes del flamenco

Voz 13 17:26 todo comienza cuando Curro Sánchez el hijo de Paco de Lucía en Le propone Alexis Morante dirigir el documental ya que ambos estudian cine en Estados Unidos ignorante posee raíces andaluzas y a la vez una visión externa e internacional pues ha estudiado cine en Cádiz Suecia Cuba y ahora reside en Los Ángeles el director sólo puso una condición libertad absoluta de este modo combina todas las imágenes de archivo con imágenes oníricas y animaciones para aportar descanso al espía

Voz 25 17:53 tal como llegaríamos hacer una imagen onírica que representara a un poco la fuerza Isla el ansia de libertad de revolución de de Camarón el último disco de Camarón se llama Potro de rabia y miel

Voz 0866 18:03 es como la fuerza de un caballo él cuando muy

Voz 25 18:05 dio se descubrió una nota en su cama que ponía que él ya era libre entonces yo a mi se me ocurrió que ese caballo lo va siguiendo a él por todas las partes donde va hasta que al final el caballo corre sólo el libro igual que el cuando mueren

Voz 13 18:21 la cinta aporta también una perspectiva histórica en la que se habla entre otros temas del pueblo gitano de los acosos y asesinatos en masa que han sufrido durante siglos

Voz 11 18:30 cómo está España democrática hasta qué punto

Voz 26 18:34 varios racistas contra el pueblo

Voz 11 18:36 estado todos Jesús

Voz 24 18:39 también lo espera acabar la película

Voz 13 18:41 más allá de Camarón están presentes temas como los orígenes la pureza frente a la innovación o la incomprensión social aquella que sufrió en primera persona por ser un artista adelantado su tiempo

Voz 27 18:51 no en la han escuchado no le gusta mucho la yo creo que tienen que escuchar lo dio el flamenco puro como lo llevo dentro si encuentro posibilidades hacer otras cosas pero no voy

Voz 4 19:02 lo único que veo que la gente no me comprende no como como yo canto manera de sentir todavía bastante no indirecto supo que no de cuenta

Voz 13 19:11 Baron nada le frenaba el documental muestra su paso por los repletos escenarios de París Nueva York o Suiza esta película se convierte así en un detallado desglose de cada uno de los pasos que el artista dio en vida y que le permitieron convertirse en leyenda una cinta que muestra con claridad emoción y buen ritmo el porqué llegó a ser uno de los artistas más influyentes y determinantes del siglo XX a pesar de su prematura muerte en un año de cambio para España como fue en mil novecientos noventa y dos

Voz 25 19:37 pues a mí lo que me gustaría que descubrieran a Camarón que descubrieran el flamenco tememos una música en España que está al nivel de rock del blues o de cualquier música grande de internacional y el máximo exponente de esta de esta música Camarón porque de verdad es una persona que desde dentro evolucionan género entero además se erige como representante en un contexto social es un pueblo como el gitano y creo que el público va a descubrir un viaje muy emocional la gente se emociona mucho al ver lo que les

Voz 1457 20:18 ya abrimos nuestra sección de televisión José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal buenos días

Voz 1084 20:23 qué tal María buenos días hola buenos días hijos está

Voz 1457 20:25 semana ha terminado la segunda temporada de debut Fight después de verla el enfoque que nos plantea planteáis es si las series políticas necesitan políticas bueno mira aquí oportuno precisamente en estos días que vivimos sí

Voz 1084 20:40 porque a pesar de ser una serie de abogados de esa convertido en esta segunda temporada en la gran serie para entender el trampilla como el poder empresarial tecnológico y judicial de Estados Unidos la serie del matrimonio formado por Robert y Michelle King ha azotado a la Administración Trump semana tras semana llegando incluso a plasmar el plan de un impeachment un proceso de destitución al presidente por parte de los demócratas

Voz 26 21:03 esto no se trata de elegir un cargo u otro para procesarle Se treta del conjunto se trata de quien se trata de lo que significa la presidencia acusarle de obstrucciones seguir las viejas reglas las nuevas reglas son estas tengo un vídeo donde está el vídeo una menor ha sido violada y tengo pruebas y donde están en el mismo sitio

Voz 27 21:27 me digáis Twitter Mencía

Voz 26 21:29 esto es desvergüenza un impeachment tiene que ser descarado sino fracasaron si quiere hay que mentir no sencillamente no recula pero no impidió eh esto ya no se trata de la verdad ni de mentir Se trata de ver quién retro Gezi y quién natal

Voz 0457 21:44 otro de los temas que han utilizado los creadores que obviamente no podía faltar el movimiento Mi tú con el que han sabido canalizar el debate y marcar diferencias sin medias tintas como suele ser habitual utiliza a un caso real en este caso basado en una denuncia de violación de un reality show de citas muy popular en Estados Unidos dentro y fuera de la serie abre un debate que llega en un momento importantísimo especialmente para definir el consentimiento emborracha está sujeta

Voz 26 22:12 le obligase a hacer lo que hicimos y no te dije que no pero en algún momento perdí la capacidad decirte que no tu problema es que estás tan seguro de que no eres uno de esos tíos que no te das cuenta de que ese tía de convertirse en uno de ellos Play guardias rojos de la verdad que cortes

Voz 1457 22:28 muy bueno para resumir todo lo que ha pasado con estos casos que más que más temas podemos encontrar en esta seguía otro modelo

Voz 1084 22:36 el grandes temas de actualidad que está presente la seria en sus tramas de la ficción es el control de las armas debido a una serie de asesinatos contra los abogados de Chicago en el desenlace se crea una comisión para destinar una partida a solucionar este grave problema que azota Estados Unidos claros y está a la Asociación del Rifle no hay medias tintas

Voz 0277 22:54 comparto la preocupación de irían por estos homicidios es un buen nombre se ha visto afectado pero aquí no sólo se trata de armas un abogado murió atropellado y otros supuestamente ahorcarla mayoría sus lo disparos sin matar Mitchum hay que conseguir que los abogados puedan defenderse esa es la cuestión a BP me ha gustado lo del anuncio sobre todo la canción pilla pero si queremos ir por delante tenemos que emplear este dinero en armar y entrenar a los aboga armas cada vez más no la respuesta es entrenar y armar a los abogados no se trata de armas Se trata de autoprotección diez millones de dólares gastados

Voz 0457 23:32 también han tratado temas como el avance de los súper nacistas blancos y los sucesos de echarlos Bill las seis News o la influencia de Facebook en la selecta

Voz 1457 23:41 mucha política sin duda en esta serie de abogados esta tarde ampliamos todo lo que ha dado de sí esta temporada debatirá hemos si también se puede hablar de política sin la figura en los políticos hasta luego

Voz 1084 23:55 hasta la próxima hasta luego

Voz 28 24:00 esta semana en la sección de cine clásico que nos ofrece Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche vamos a recordar a Elías Querejeta el gran productor cuando ahora se cumplen cinco años de su muerte

Voz 29 24:14 maquiavélico discutido incansable discuto descubro mucho antes

Voz 15 24:19 pero no informa nunca nada a lo largo de su carrera Elías Querejeta se ganó muchos calificativos lo que nadie puede negar es la evidencia de que entre sus producciones están algunas de las mejores películas de la historia del cine

Voz 29 24:31 hola Pascual Pascual Duarte

Voz 15 24:34 el sur Tasio deprisa deprisa Los lunes al sol películas de las que además él fue una parte creativa fundamental

Voz 30 24:41 no no trabajar au producimos películas en sí sí vengo en el proceso de desarrollo del proyecto de la película en el proceso de rodaje profesor montaje digno proceso posterior interregno de una manera muy directa hay que agradecer muy profundo

Voz 15 24:58 Elías Querejeta nació en mil novecientos treinta y cuatro desde muy joven tuvo dos pasiones el fútbol el cine con apenas dieciséis años recorría Guipúzcoa organizando proyecciones en los pueblos fundó varios cine clubes

Voz 31 25:10 eran los lugares donde se podía hablar de alguna manera con más libertad e incluso hacía películas que estaban prohibidas en censura espero que conseguíamos pasarla

Voz 15 25:20 cuanto al fútbol tampoco le fue mal jugó seis temporadas en la Real Sociedad

Voz 30 25:24 es lo que ahora se llama en el moderno lenguaje futbolístico

Voz 15 25:29 de medio punto a los veinticuatro años colgó las botas y se fue a Madrid quería escribir guiones para el cine pero tras sufrir algunas negativas por parte de productores que ponían pegas a su trabajo tomó una decisión consumo

Voz 32 25:40 bien me dije a mí mismo que por qué no decir yo mismo

Voz 15 25:43 quise hizo productor su primera película importante llegó en mil novecientos sesenta y cinco con la caza

Voz 0866 25:49 el Ritz soportable

Voz 19 25:51 como suele ocurrir que fía lo de la CAM

Voz 15 25:54 y además iniciaba su colaboración con el director Carlos Saura un tándem que trabajaría junto durante más de quince años

Voz 33 26:02 te deberías con los matrimonios verdad hemos estado que quizá añoro ese cuando se tiene un momento determinado ya Nos dábamos la verdad es que siempre nos hemos llevado bien pero ya hemos decidido separarnos pero es así un matrimonio fructífero e ir tan fructífero hasta trece películas rodaron juntos

Voz 15 26:22 Mamá cumple cien años Cría cuervos La prima Angélica Elisa vida mía o deprisa deprisa pero Querejeta no sólo trabajaba con Saura también lo hizo con Víctor Erice en el sur o en la que hoy todos consideran una de las mejores películas españolas de la historia

Voz 34 26:49 yo creo

Voz 15 26:54 el espíritu de la colmena también lanzó las carreras de Manuel Gutiérrez Aragón o de Emilio Martínez Lázaro produjo a Ricardo Franco Pascual Duarte a Jaime Chávarri el desencanto

Voz 35 27:05 muy tú y yo hago lo que era una niña rubia

Voz 15 27:10 Querejeta siempre demostró un gran ojo para descubrir a nuevos directores en los ochenta por ejemplo apostó por Montxo Armendáriz

Voz 9 27:17 sacaban para las que te dan no me hace partir de pie

Voz 0277 27:19 para hoy está algún puedo ganarme la vida

Voz 9 27:22 solo

Voz 15 27:23 son Andorra haciéndole la venia para conseguir un trabajo Tasio y otras películas suyas como veintisiete horas horas Cartas da luz ya los noventa descubrió a Fernando León de Aranoa cumpleaños la gente contrata payasos no

Voz 1463 27:34 o putas yo que se estaba sola porque no hayan una puta porque es la mejor quiero troncos como que pues como la familia a mí me parece más entrañable

Voz 15 27:42 Lilia barrio o Los lunes al sol son producciones de Querejeta también produjo las películas documentales de Javier Corcuera y etéreo Ortega o los primeros films de su hija Gracia

Voz 0866 27:52 si un día le preguntan cómo trabajaba conmigo

Voz 36 27:54 sí dijo con mi padre a gritos

Voz 15 28:00 Elías Querejeta nunca concibió la producción cinematográfica como un negocio para ganar dinero

Voz 30 28:04 no te muchas tiempo sea tenida aquí la la idea de que el un nombre sobre la derecha es simplemente establece unas inversiones dinerarias y que espera una rentabilidad de esta inversión

Voz 15 28:16 el productor apostaba por las películas que a él le gustaría ver también como una forma de compromiso el mismo día en que ETA asesinaba al político Fernando Buesa Elías escribió unas notas en su oficina que se convirtieron en el guión del documental Asesinato en

Voz 37 28:31 ya mal desde que está amenazada y no sé si lo hacía por tranquilizarme a mí siempre me decía que no pienses en eso

Voz 15 28:38 fue el escultor Eduardo Chillida el que le aconsejó dejar el fútbol y dedicarse al cine el deporte perdió ese día un buen mediapunta pero el cine español ganó un montón de películas que convierten a Querejeta en uno de los personajes imprescindibles de la historia de nuestro cine aunque él nunca aceptó ese papel estelar Servei asimismo como simple profesional de las películas bueno pues

Voz 32 28:59 un ciudadano que trabaja en cine que tiene pasión por el cine tiene un entendimiento que cada película que tiene que hacer muy preciso y que trata de que esa el que quiere ser la película llega a la pantalla

Voz 15 29:12 días Querejeta falleció el nueve de junio de dos mil trece a los setenta y ocho años víctima de un cáncer de pulmón

