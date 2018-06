“La mujer de Bárcenas, Rosalía de Castro, y su hijo Willy Toledo son españolis”

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:08 hablar con el apoyo de la familia

Voz 4 00:13 sí aprobó en el pleno del distrito de Chamberí que unos jardines llevaran el nombre que almirante cerveza

Voz 0027 00:18 qué Almirante Cervera la prensa italiana ha encontrado otras cuatro universidades extranjeras en las que no consta nada sobre Conte de Viena a Malta de la soborno de Paris de la Sorbona de París a la Universidad de Nueva York

Voz 3 00:30 animales la viuda negra

Voz 0313 00:33 bien pues en Lozán Paloma tan sólo vez yo creo que solo

Voz 5 00:36 se lo comenté a matar pero son la concreción de los que sólo se lo condenó la Mata pero se la con

Voz 0027 00:40 día Supremo revisa desde hoy los recursos contra la sentencia en el caso de las tarjetas black y consideró culpables a los sesenta y cinco acusados de un delito continuado de apropiación indebida

Voz 6 00:49 así que la Comisión Europea estima que de aquí al año dos mil treinta y siete salvarán en Europa veinticinco mil fallecidos mortales fallecidos mortales es una receta and como muy ancestral no

Voz 1623 01:00 es una cuestión ancestral de Bono hace más

Voz 7 01:03 de presumían de años dos niñas

Voz 0827 01:05 el de año podemos cometer

Voz 3 01:08 por ello iban los errores

Voz 8 01:10 rápido hay que emitir esta cinta es esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias urbana espías UU de V unidad de vigilancia

Voz 0313 01:26 no estaba pensando Isaías que esto del podemos cometer errores ya me voy que estoy un poquito cansado

Voz 0827 01:31 esta vetada está aquí allá creo que tendremos que discutirlo bueno bueno bueno bueno ya veremos a ver cómo llevaban el restaurante que estoy un poquito no puedo quiero comenzar esta unidad aclarando algo que ahora sí ya sabemos que la ironía a veces no se capta bien en la radio la semana pasada comencé común que bien lo pasemos en Salamanca y claro hay algún oyente algún vigilante que se estremeció por ejemplo Javier Guzmán David Herrero

Voz 0313 01:56 si el informe número cuanto es quinientos cuarenta y ocho seis no allí

Voz 0827 02:00 la semana pasada que bien lo pasemos bien lo pasemos si se dice así bueno creíamos que con las risas y con él se dice así se había subrayado la intención de ir nica pero no oye así que por si acaso aquí lo dejamos constatamos que era ironía también es ironía este cuál lo que soltar Francino y que te salvamos era ironía ahora lo del mayo del sesenta y ocho eh esto lo escucho un Mario no sabemos si sesenta y ocho se llama Mario Suárez

Voz 0313 02:30 hoy tenemos así la blanco asomándose a la ventana todo

Voz 1623 02:33 la radio con con con con

Voz 0542 02:35 los desde esta interesante hoy bueno en estos días estamos conmemorando el cincuenta aniversario de Mario de mayo del sesenta y ocho de Mar dio del sesenta y ocho

Voz 0827 02:44 Mario el sesenta y ocho a los mejores algún amigo de seis que nació en el sesenta

Voz 0313 02:48 yo estoy oyendo apacible

Voz 9 02:50 ese cuento tan bonito y regenta fascista y estudio

Voz 0827 02:56 a ustedes buenos días intensos se vivieron en mayo del sesenta y ocho días intensos estamos viviendo esta semana los hemos compartido hora a hora minuto a minuto con nuestros oyentes con nuestros tertulianos o contertulios o con tertulianos

Voz 0313 03:12 algunos de los parlamentarios que estar interviniendo en este debate son con tertulianos frecuentes de la Laura política dicho bien con tertulianos tertulia contertulio antes ya se ya cuando digo algo raro Miró Isaías Juan como tertuliano se contertulios

Voz 0827 03:27 ha dejado bazar aquí se acaba la discusión bueno pues Francino eh tú mismo te y si las terribles

Voz 0313 03:35 ya nuestro contertulio es esas son las dos opciones regir

Voz 0827 03:38 tras la sede veremos qué pasa con tus contertulios que hay mucha gente que te considera referencia bueno hemos tenido que comentar tantas horas de radio que hemos tenido que tirar de todos ellos de todos nuestros contertulios incluso algunos en los saco la delantera esto lo escucho también Mario Mario Suárez

Voz 10 03:55 curso en el que ya ha dicho que mantiene el presupuesto que Serginho fundamental para el PNV tengo que despedir a Ernesto Sáez de Bureau hoy a Ernesto saberlo tengo que despedir a Hernán

Voz 11 04:03 profesores de arresto saber algo

Voz 0827 04:06 la duda para todo mañana intensas legalmente y no era Ernesto Sáez de Buruaga era él esto pero no ha sido la única cosa desconcertante por ejemplo anti Antonio García Ferreras ha vuelto a la Cadena Ser estos días para dirigir la programación especial si esto es lo escucho Arsenio García

Voz 12 04:26 lo vamos a contar aquí en directo desde las ocho y media un poquito más la programación especial de la SER la programación especial de la SER el jueves y el viernes programación especial de Al rojo vivo

Voz 0827 04:34 va a ser una forma de salir del error segura e como si nadie te hubiera escuchado pero sí Antonio García Ferreras ahí estaban nuestro vigilante Arzalluz bueno España estado pendiente del intenso debate de la moción de censura es a España en la que Albert Rivera sólo ve españoles que José Luis Ábalos cree que es más plural hay también español is

Voz 2 04:57 pero el vengaremos con el respeto a la ley ya la Constitución que ve haremos pues con sus vivencia preservando el respeto entre ya hacía todos y todas las españoles pues españoles y los españoles

Voz 0313 05:13 sí connivencia uso

Voz 0827 05:15 a nadie de los españoles es el problema de los dioses dos oye te vas a llevar liando a favor y acabas diciendo las españoles que ha dicho Avalos crías además una nueva nacionalidad españolista te suena un poco a españoles Nolis no más o menos totalmente serían esas personas fáciles y simples y fáciles de engañar puede claro con españolas españoles español is pues ya está mostró dos

Voz 13 05:41 yo entiendo que el Grupo Parlamentario Popular hoy novia la necesidad

Voz 1623 05:45 eh apoyar lógicamente esta moción de censura y por tanto eso pues para que entre todos que entre todos abramos un nuevo tiene

Voz 0827 05:56 a gobernar le va a resultar difícil pero es decir entre todos ellos como lo podrá aprobar es si son más sólidas y si si es que hay emboscada entró que es muy complicado

Voz 2 06:07 diría que lo más bueno

Voz 0827 06:11 cualquier día vendrá pero imaginamos a Pedro Sánchez tarareando hoy algo parecido a esta canción la verdad es que lo que ha conseguido pasar a la historia el primero que gana una moción de censura el primero en llegar a la presidencia del Gobierno sin estar en el Congreso de los Diputados y atención el primer presidente del Gobierno de España que será de más presidente de los Estados Unidos esto lo escuchó Marta Estévez qué tiemble Trump

Voz 14 06:35 sí yo tampoco lo doy mucho valor ni en un sentido ni en otro a corto plazo pero sí hay que marcarlo para el récord para el récord hay que decir que en el momento en que Pedro Sánchez fue elegido próximo presidente

Voz 15 06:48 al menos próximo es Reino la prima de riesgo bajó y la bolsa asustados ríos todavía no por el por el momento expresidente de España que dicho que voy a volver a todos severa

Voz 0827 07:00 todos severa e pero imaginamos a Melania Trump que seguro que estaba escuchando la emisión desde la Casa Blanca diciendo

Voz 16 07:08 hoy que me quedo

Voz 10 07:14 pero bueno y Joaquín Stefan

Voz 0827 07:16 ya quería hacer ya a Pedro Sánchez presidente de Estados Unidos quizás para compensar pues ha estado lo de Aimar Bretos que a los veinte minutos de haber sido investido Pedro Sánchez en el Congreso Geli quería sustituir por su segundo señor Ábalos enhorabuena

Voz 17 07:31 pues responsable agradecida no se va a ser usted va a ser usted presidente de no va a ser usted ministro del presidente Pedro Sánchez

Voz 0827 07:38 no a ella estamos buscando Gobierno decían oye en el PSOE han pasado horas viendo si le salían las cuentas sonó al final a ellos les han salido no como a nosotros con la prima de riesgo por ejemplo estos días nos dice José María Riol

Voz 0027 07:51 ayer miércoles a pesar de la inminencia de la moción el Ibex subió medio punto y la prima de riesgo española cayó de los ciento treinta y seis a los ciento dieciséis puntos básicos un descenso de treinta y un descenso de treinta

Voz 0827 08:03 vamos a ver si Cayo de ciento treinta y seis a ciento dieciséis Roberto es un descenso de

Voz 0313 08:08 el ciento treinta y seis al ciento dieciséis se ve desde veinte veinte y no de tres pero creía que no porque si no no porque escuchando Aimar me creía que había hecho a la revista a la inversa es decir que había caído de ciento dieciséis a ciento XXXVI no dieron negativo

Voz 0827 08:24 la cosa era la resta arresta a veinte o treinta como digo Deimos bueno en fin ayer Albert Rivera seguro que su novio españoles en el Congreso de los Diputados no como Joan Baldoví que veía ciudadanos después españoles

Voz 18 08:37 una puñetera vez la calculadora defiende mirar los sondeos dejen de pensar lo que le conviene a los ciudadanos dejen de pensar lo que le conviene a los ciudadanos y piensen por una vez lo que les conviene a los españoles

Voz 0827 08:52 bueno más o menos no hablando en el Congreso de los Diputados de España ambas cosas diría lo mismo pero claro seguro que él quiso decir dejen de pensar en lo que conviene a ciudadanos al partido político Hinault a los ciudadanos que bueno son españoles y los que no son españoles también por cierto tras lo sucedido hoy cada uno habrá sacado sus propias lecciones pero los ciudadanos pues también las hemos sacado hemos refrescado por ejemplo algunas lecciones del latín porque emoción vamos a recordarlo viene del latín no tío que es la acción y el efecto de mover idea viene por ejemplo locomoción automoción y de la misma familia motor que mueve o motivo que es la causa del movimiento o emoción que es lo que altera el ánimo

Voz 20 09:38 moción que es cuando esa emoción es violenta tenemos también la palabra candidato que deriva del verbo latino Candela blanquear o brillar porque los que optaban a un cargo público en la antigua Roma pues vestían así vestían una túnica blanca de la familia por brillar pues tenemos Candela el candelabro incandescente o candeal que es el trigo que da harina blanca no en fin que sabemos más latín de lo que pensamos ya veces hoy es conveniente recordarlo

Voz 2 10:12 me experta no

Voz 0827 10:16 mire el banquillo al taburete la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel fue en realidad la desencadenante de todo este proceso de vértigo que ha sacado a Mariano Rajoy de La Moncloa Luis Bárcenas por ejemplo que ha sido condenado a treinta y tres años aquella persona a la que usted se refiere de la que Rajoy dijo en un momento determinado en una AV ellos hobby

Voz 8 10:36 afirman su inocencia yo estoy convencido de que nadie proceda productos

Voz 0827 10:41 para probar que no son inocentes ahí la tienes Francino la comunicación bueno la sentencia recoge el por menor delictivo de Luis Bárcenas también de su mujer a parte de la biografía delictiva hemos completado también en estos días datos desconocidos de su pasado desconocidos y muy sorprendentes por ejemplo si Luis Bárcenas es el padre de Willy Toledo no Pozuelo dijeron el otro día en laSexta lo escuchó Íñigo Sastre

Voz 21 11:07 pero antes de nada nos vamos a ir a redacción con el marco Arakama que nos va a traer algunas de las declaraciones que hoy ha hecho Willy Toledo Willy Toledo que no sólo es conocido por ser el cantante de Taburete sino que también es el hijo de Rosalía Willy Bárcenas perdón ha toreado llene luego ahora vamos con Willy Bárcenas estoy un poco espeso

Voz 0827 11:28 bueno ya confesaba el propio Iñaki López que estaba un poco espeso Ivair porque después de otorgar a Bárcenas la paternidad de Willy Toledo por el mismo precio le casó con Rosalía de Castro sí se han oído bien Rosalía de Castro por lo visto entre varios bien

Voz 21 11:46 desde el Partido Popular ha comentado siempre que si la mujer de Bárcenas entraba la cárcel el suelo se abriría bajo nuestros pies Rosalía de Castro ha sido condenada a catorce años la madre de Willy Toledo no

Voz 0827 11:58 el Toledo por supuesto desde luego así Rosalía de Castro ha sido condenada bueno eso es justicia poética podríamos decir injusticia poética a título póstumo es verdad que a veces nos ponemos elevados sin querer ya a veces nos queremos poner elevados por querer ponernos elevados tropezamos Antonio José Victoria nos envía esto

Voz 1623 12:24 hablando de esto JFK era todo implica a flor diente de sus supuestas amantes estaba la rubia por autónomas Yacla rubia foto más o no

Voz 0827 12:32 a Rusia por antonomasia no han dicho ha dicho que es una palabra que no existe presupuesto eh bueno yo diría existir debería debería autónomas antonomasia antonomasia que es la es lo que denota que a una persona una cosa le conviene el apelativo con el que se la designa entre todas las de su clase la más importante o conocida Marilyn Monroe por supuesto sí que puede ser rubia por antonomasia y Agustina de Aragón es heroína por antonomasia eh lo que duda Dani Esteban es que fuera polígamo

Voz 1623 13:08 igual no lo sabía espera Agustina de Aragón era o fue tres opciones uno fue lesbiana era lesbiana esto no se sabía era polígamo

Voz 22 13:18 otra opción era virgen Hinault conocía creo que cuál de las tres Donato

Voz 1623 13:29 bueno al principio así pero luego no hombre fue con quien se casó con dos hombres Alavés

Voz 0827 13:35 fue polígamo porque se casó con dos hombres a la vez y nuestro vigilante Dani dudas y la relación de una mujer con varios hombres es poligamia o Polly Andriy

Voz 0313 13:44 no tengo ni idea es una duda razona

Voz 0827 13:46 hable porque es verdad que el estado de la mujer emparejada simultáneamente con dos o más hombres expoliar diría específicamente eh o aunque poligamia es un régimen de parejas en el que se permite generalmente al varón dice el diccionario pero no sólo al varón la pluralidad de cónyuges sin embargo el adjetivo para referirnos a uno o a otro es polígamo o polígamo eh no hay una Polly Andra por ejemplo de es polígamo o polígamo si son dos no sería bigamia Si son dos efectivamente sería griega manso eso les da el Poli aquí seguro que no bueno poli serviría pues son varios pero en este caso no sería digamos entonces ya decimos que el adjetivo sería o polígamo obliga polígamo además tiene una definición ya más moderna más abierta para recoger las nuevas realidades sociales no y se refiere a una persona casada o emparejada con varias personas a la vez es decir no una mujer con varios hombres y no puede ser una mujer con varias mujeres o un hombre con varios hombres porque la cosa ha evolucionado también evoluciona a la lengua y hablando de relaciones por supuesto por cierto lo que no podemos salvar son estos canalones

Voz 0313 14:52 a este es un clásico que no señala José Luis Martín

Voz 0827 14:54 pero vamos ahora con típico dialogo conyugal

Voz 23 14:57 a cargo de nailon ains estos canalones estos canalones estaban de muerte de cariño eso dice siempre y luego nada

Voz 0827 15:05 yo creo que en Cataluña en catalán no lo ganar alerones son Canal algunas zonas pero pero entre asturiano cada Long es sólo el conducto que recibe y vierte el agua de los tejados y sólo eso eh a lo mejor que la alguien que coma los canalones roja canalones pero eso sí

Voz 0313 15:20 sabes estarían de Gurtel sí si estaría de muerte vamos

Voz 0827 15:22 que atraganta inmediatamente este verbo tampoco está nada mal quisimos decir acarrear pero dijimos otra cosa

Voz 0978 15:29 durante la tarde veremos más clubes por una parte en el sur de Baleares y sureste de la península Laguna lluvia débil las cumbres más activas cerca de los Pirineos y en la Ibérica con tormentas que pueden

Voz 17 15:38 a la red

Voz 0313 15:41 más severidad como granizo viento debería darle el resto merecería otra unidad de vigila

Voz 0827 15:48 ya pero hablemos del verbo acá errar que no existe ahora eso sí parece una palabra de Luis Piedrahita no a caer sería acarrear errores y seguro que hacemos por ejemplo en esta de edición bueno Julian canales nos envía Expo de Pacojo el extraordinario caso de jugadores de fútbol que juegan en dos equipos a la vez

Voz 24 16:09 os cuento vamos a estar en el último deportivo del Real Madrid y del Liverpool van a pasar por aquí jugadores que han jugado la Champions con uno y con otro equipo Ike han jugado en los dos conjuntos árabe y que han jugado en los dos conjuntos

Voz 0827 16:21 estos bueno estaremos a la vez con los dos jugadores pero claro al intercambiar el orden eh eso de que han jugado en los dos conjuntos a la vez casi casi habría que comunicárselo a la UEFA y la FIFA

Voz 0313 16:30 la bigamia fútbol sería más o menos eh

Voz 0827 16:33 también sería un gran expediente este que nos envía Luis Lafuente Extremadura ha dejado de ser comunidad autónoma pasa a ser provincia y acaba de llegar Pedro Sánchez al pagos Odiel entre lo encontramos en la Cadena Ser

Voz 0978 16:45 de madrugada algunos chubascos en Andalucía también Murcia la Comunidad Valenciana Baleares en general débiles cuidado mañana a primeras horas de la mañana con las tormentas que pueden afectar a provincias como Huelva Extremadura provincias como Huelva y Extremadura

Voz 0313 16:58 hasta pan provincias como Huelva y Extremadura eh

Voz 0827 17:01 para tranquilidad de sus ciudadanos aclaramos que Extremadura sigue siendo todavía comunidad autónoma para tranquilidad de sus vecinos los portugueses aclaramos que su país sigue bañado por el Atlántico no por el Mediterráneo no rendía Julián Vega

Voz 25 17:15 pues sí y menos mal que nos queda Portugal porque si miramos a Grecia a Italia a España si miramos al resto del mediterráneo europeo al resto del mediterráneo europeo

Voz 0827 17:28 bueno es entiende muy bien lo que decide pero claro tal y como se expresó parece que incluye a Portugal en ese mediterráneo europeo de momento no hemos dado la vuelta al mapa Portugal está bañado por el Atlántico por cierto no por el Atlántico que también suele ser algo frecuente esto por ejemplo nos lo envía Angélica lo escucho en La Sexta

Voz 0542 17:48 hasta doce playas de la Costa del Levante han prohibido el baño por la presencia de carabela portuguesa que es una falsa medusa muy tóxica natural del Atlántico natural del Atlántico

Voz 0827 17:58 cántico bueno sería Atlántico bien pronunciar

Voz 0313 18:01 porque falsa medusa además pues esto ya no lo los es eso es un tipo de medusa no es una falsa medusa bueno no sé

Voz 0827 18:08 bueno para la próxima unidad se lo se lo preguntas a Susana Ruiz que es además If Fernando carne Lotto también cree que se liaron en A vivir que son dos días sí cuando a Colombia dentro del continente americano día aparte sudamericano de verdad porque aquí se comete una gran injusticia cuando mexicanos colombianos se les llama sudamericanos porque son norteamericanos centroamericanas acto claros la americanos somos nosotros chilenos Uruguay con el ganó los confundo bueno no sé yo no sé yo a colombianos norteamericanos yo creo que va a ser que no centroamericanos pues tampoco Centroamérica en teoría políticamente se divide en siete países Guatemala Belice Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá de momento sí que es fronterizo Colombia pero Colombia ya está en América del Sur creemos nosotros pero bueno lo dejamos ahí por si acaso

Voz 26 18:53 todo

Voz 0827 18:57 llevamos acabando Francino Roberto y sí que es uno de esos días para la historia lo hemos dicho a la historia de verdad eh

Voz 20 19:03 la primera vez en democracia

Voz 0827 19:05 restaurada desde el setenta y ocho que triunfa una moción de censura la primera vez lo decíamos que llega un candidato que no estaba ni siquiera sentado en el Congreso de los Diputados y es el día del adiós de momento de un hombre al que la historia juzgará pero que tantos grandes éxitos nos ha proporcionado esta unidad de vigilancia preventivamente Toni Martínez ya le rindió homenaje hace dos días

Voz 10 19:26 en la víspera de la moción había mentido Mariano Rajoy Locke

Voz 1623 19:30 nosotros hemos hecho Costa que no ha

Voz 8 19:34 engañar a la gente

Voz 10 19:37 el se le presentó la crisis catalana frente a la que desplegó las más sutiles técnicas de dirección política

Voz 11 19:43 que un vaso es un base y un plato es un plato y esto créame

Voz 10 19:50 ya en su anterior etapa gubernamental como vicepresidente de José María Aznar había mostrado su facilidad para combinar los asuntos graves con el lenguaje campechano

Voz 11 19:58 salen unos pequeños y litos con aspecto de plastilina

Voz 10 20:03 muy eficaces también sus conocidas doctrinas económicas ficciones su sueldo procuro ahorrar un poquito siempre siempre siempre a cada paso cada día cada mes cada año la misma pregunta

Voz 11 20:14 mintió usted sobre Luis Bárcenas la segunda ya cuando no era Bárcenas era Cataluña me gusta Catalunya me gustan sus gentes son emprendedores hacen cosas

Voz 10 20:24 había ganado las elecciones otra vez pero muy castigado en su última etapa entró ya de lleno en la era de

Voz 3 20:30 los lapsus antes de hablar tras pensar

Voz 10 20:35 hablaba cada vez menos en público se equivocaba con frecuencia perdía el hilo especialmente comentados fueron dos seguramente fueron los grandes éxitos del ya

Voz 1623 20:46 ex presidente Mariano Rajoy los vecinos es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde otro grande Kansas eh del cuanto peor mejor

Voz 8 21:01 cuanto peor mejor para todos cuanto peor para todos mejor mejor para mí el suyo beneficio Olic

Voz 10 21:10 es verdad que siempre había tenido frases desconcertantes como la de la lluvia

Voz 27 21:13 esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué

Voz 0313 21:18 sí

Voz 10 21:18 todas las exaltaciones desordenadas de España

Voz 28 21:21 los españoles muy españoles ir mucho España

Voz 10 21:27 por equivocarse llegó a crear algunas naciones inesperadas una gran nación estaba Mariano Rajoy en Perú y saludó así

Voz 29 21:36 quiero agradecer al Gobierno cubano

Voz 10 21:41 al rey Juan Carlos I play añadió un heredero

Voz 30 21:44 de Su Majestad el Rey Felipe VI el jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado el Rey Don Juan Carlos II

Voz 10 21:55 pero su final abrupto como presidente del Gobierno llegó como una una mala broma de aquel personaje que interpretó para una serie de televisión

Voz 11 22:04 es un cameo caramba el gran Isaías

Voz 10 22:09 y así llegó el final de Mariano Rajoy ya ex presidente del Gobierno cuanto peor

Voz 31 22:15 el mejor mejor cuanto peor mejor cuanto peor mejor dejó al pobre hombre

Voz 0827 22:31 a lo mejor bueno ya decía ayer que hoy hubiera sido un buen día y todo por la radio hemos tenido un poquito de todo por la radio y queremos de verdad darle gracias a Mariano Rajoy por los servicios prestados en el Gobierno de España y sobre todo por los grandes momentos que nos ha proporcionado a esta unidad de vigilancia pero yo ya me voy que como él hoy también no sé si por última vez estoy un poquillo

Voz 11 22:54 sábado bien señoras y señores si me lo permiten que me voy a ir soy un poquillo cansado gracias

Voz 0313 23:01 la última aclaración de la unidad vigilancia efectivamente la carabela portuguesa es una falsa medusa e es una medusa ni tiene constancia consideración de ser vivo se trate de un conglomerado de organismos que se asocien como colonia para sobrevivir pican huevo salpican muchísimo y Málaga picaduras son terribles

Voz 0827 23:19 sea que te has columpio y te has metido tú sí

Voz 0313 23:22 esta mañana vamos a hacerlo ya lo corrija los haciendo algunos comentarios técnicos

Voz 0827 23:26 perdamos nuestra dirección de correo Miquel dvd arroba Cadena SER el punto com como nos hemos equivocado sobre a todo mucho

Voz 1623 23:35 oye no volverá a ocurrir