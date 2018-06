Entre Tiempos: Los libros de nuestra infancia (03/06/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos pasear por la Feria del Libro de Madrid ha movido a la nostalgia al equipo de entre tiempos nuestra habitual vuelta al pasado se dirige hoy hacia las lecturas de nuestra infancia no sólo de la nuestra también hacia la de algunos compañeros de la SER que amablemente han compartido nosotros los libros que siendo niños les marcaron para siempre también nos preguntaremos qué leen ahora los más pequeños de la casa para ello entraremos en una biblioteca del municipio madrileño de Móstoles además

Voz 1473 00:31 como cada domingo me acompañará a María Romero para poner buen

la música para escuchar a los oyentes llena Domínguez nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 01:20 muchos asociamos el momento de irse a dormir con la lectura primero siendo pequeños son nuestros padres los que dulcemente Nos leen cuentos para que caigamos en los brazos de Morfeo luego cuando ya sabemos leer somnoliento si rendidos décimos sólo una pagina más mientras desde el fondo del pasillo Nos gritan que paguemos la luz de aquellas noches de nuestra infancia de las sofocantes siestas en verano y también del aula del colegio donde empezamos así la Bear con la cartilla traemos hoy él de los libros que más Nos gustaron entonces una selección de textos en las voces de los compañeros de la SER que han querido compartir con nosotros el más inolvidable de sus libros

Voz 0738 02:06 María

Voz 0142 02:07 el de Suárez compañera de La Ventana no recita en lagarto está llorando de nuestro admirado Federico García Lorca un texto incluido en senda un libro de lectura de tercero de GB de tapas marrones y que nos ha traído Matía la radio con el forro de plástico que entonces le puso para que no se estropeara

Voz 0738 02:27 el lagarto está llorando la carta está llorando lagarto lagarto con delantal y tus blancos han perdido sin querer su anillo de de esposados ahí su anillo de plomo hay aplomado un cielo grande sin gente monta en su globo los pájaros el sol capitán Redondo llega un chaleco de raso los que dijo son viejos son los lagartos ahí como lloran y lloran ahí ay cómo están llorando

Voz 0142 02:59 ni Blay Don es sin duda el nombre de la autora por excelencia de los libros infantiles y juveniles que leímos en los años setenta y ochenta emblemática es la colección de los cinco nos acerca una de las aventuras de esta pandilla de detectives Javier Álvarez jefe de Tribunales de la Cadena SER

Voz 0689 03:17 los cuatro niños decidieron al instante que el clima nunca sería tan malo como para eso qué divertido verdad dijo Dick elegiremos cada noche el lugar donde vamos a dormir allí plantearemos las tiendas también podríamos seguir en las bicis de noche y ahí Luna nos apetece

Voz 0978 03:33 un ir en bici a la luz de la luna

Voz 0689 03:36 K lo he hecho exclamó Anna suena de maravilla estuvieron muy ocupado durante todo el día porque había que meter en las mochilas las cosas que iban a necesitar doblaron las tiendas para que abultada lo menos posible y poder así llevarlas en las cestas de las bicicletas asaltaron la despensa para llevarse provisiones buscaron todos los mapas que les iban a hacer falta al día siguiente los cinco estaban preparados el equipaje estaba empaquetado y atado a las bicicletas a excepción de las mochilas que cada niño iba a llevar a la espalda en las cestas había comida suficiente para aquel día pero Julian compraría más a medida que la fueran necesitando hasta pronto tío Llanos vamos día Fanny emprendieron ya la marcha pedaleando por el camino que salía de la mansión sus tíos se quedaron junto a la puerta de la verja no dejaron de saludarlos con la mano hasta que el pequeño grupo dobló Un recodo del sendero y se perdió de vista bajo el sol timing trataba alegremente tras la bicicleta de George con sus patas largas y fuertes encantado ante la idea de poder correr a gusto

Voz 0738 04:35 no todos los niños eligen lecturas fáciles ni literatura amable Pablo González Batista nuestro compañero de Hoy por hoy nos lleva a la historia del vizconde de mediado de Italo Calvino una novela de género fantástico que en su voz suena así

Voz 0978 04:54 la batalla comenzó puntualmente a las diez de la mañana desde lo alto de su silla el lugarteniente Medardo contemplaba la amplitud de la formación cristiana preparada para el ataque atendía el rostro al viento de Bohemia que levantaba dolor de TAM como de una era polvorienta no no vuelva la vista atrás señor exclamó Culio que con el grado de sargento estaba a su lado para justificar la frase perentoria agregó quedó dicen que da mala suerte antes del combate en realidad no quería que el con pese desalentar deparando en que el ejército cristiano consistía casi únicamente en aquella hilera allí dispuesta y que las tropas de refuerzo eran apenas algunos escuadrones de infantes de muchos pero mi tío miraba a lo lejos a la nube que se aproximaba en el horizonte y pensaba sin duda aquello

Voz 1473 05:37 nubes son turcos estos que a mí

Voz 0978 05:40 hilado escupen tabaco son los veteranos de la cristiandad está corneta que suena ahora es la orden de ataque el primer ataque de mi vida y este retumbó y temblor el bólido que se incrusta en el suelo observado con aburrimiento por los veteranos y los caballos es una bala de cañón la primera bala enemiga con que me encuentro que no venga el día en que tenga que decir esta es la última con la espada de nada se encontró galopando por la llanura los ojos en el estandarte imperial que desaparecía ahí volvía a aparecer entre el humo mientras los cañonazos amigos volaban en el cielo por encima de su cabeza

Voz 0142 06:14 los enemigos ya abrían brecha se enfrente Cristiano caían sombrillas delante

Voz 0978 06:19 pensaba veré a los turcos Perea los turcos

Voz 0142 06:24 María Romero que luego vendrá con su lista de canciones ha elegido Harry Potter y la piedra filosofal y además por una sencilla razón es su libro favorito en este el fragmento además el protagonista cumple el sueño de toda una generación milenium el momento en el que el sombrero seleccionador te asignaba casa en Hogwarts

Voz 1473 06:47 ya no quedaba mucha gente Not Parkinson después unas gemelas más tarde salían in finalmente mientras Harris adelantaba los murmullos extendieron súbitamente como fuegos artificiales ha dicho Potter ese Harry Potter lo último quejar vivió antes de que el sombrero le tapara los ojos Puel comedor lleno de

Voz 4 07:13 gente que trataba de verlo bien al momento siguiente miraba al oscuro interior del sombrero

Voz 5 07:18 espero dijo una voz recitan oreja difícil muy difícil

Voz 4 07:24 lleno de valor lo veo tampoco solamente es mala

Voz 6 07:27 hay talento vaya que sí

Voz 0142 07:30 una buena disposición para aprobarse asimismo estos

Voz 1473 07:32 interesante entonces dónde te pondré Harris aferró a los bordes del taburete y pensó en deslizar y no es Litri no es líder y no Él dijo la voz cita está seguro podía ser muy grande sabes lo tienes todo en tu cabeza deslice veinte ayudaría en el camino hacia la grandeza no hay dudas verdad bueno si está seguro mejor que sea Griffin indoor

Voz 0142 08:02 Alfonso Ojea compañero de redacción Madrid nos acerca el señor de los anillos que compró en la Feria del Libro de Madrid en el año mil novecientos ochenta y nos ha confesado que entonces tenía catorce años

Voz 0089 08:16 vez se incorporó hoy dio un paso adelante alzando la vara escucha bestia de Saura Un grito soy Gandalf huye sitas algún valor a tu horrible pellejo te sacaré el hocico a la cola Si entras en este circo el lobo gruñón y dio un gran salto hacia adelante en ese momento se oyó un chasquido seco luego las había disparado en largo un grito espantoso se alzó en la noche y la sombra que saltaba cayó pesada mente al suelo la flecha el frica le había atravesado la garganta los ojos vigilantes pagaron Gandalf y Aragón se adelantaron unos pasos pero la Loma estaba desierta la manada había huido el silencio invadió la oscuridad de alrededor el viento suspiraba Hinault traía ningún grito la noche terminaba la luna menguante se ponía en el oeste brillando de cuando en cuando entre las nubes que comenzaban abrirse Frodo despertó bruscamente de improviso una tempestad de aullidos feroces y amenazadores estalló alrededor del campamento una western de guarros se había acercado en silencio

Voz 7 09:18 ahora atacaban desde todos los lados a la vez rápido Chad combustible al fuego gritó Gad las a los hobbits desembalse nace imponemos espalda contra espalda a la luz de la leña nueva que es inflamable y ardía

Voz 0089 09:30 Frodo vio muchas sombras grises que entraban saltando en el círculo de piedras otras y otras venían detrás Aragón lanzó una estocada atravesó la garganta a un lobo enorme uno de los jefes golpeando de costado Voro Mir le cortó la cabeza Kimi estaba de pie junto a ellos las piernas separadas esgrimiendo su bache Adena el arco negó las

Voz 8 09:56 María Guerra compañera de

Voz 1473 09:58 esquí hizo flamante directora de los Premios Feroz

Voz 0142 10:01 Nos le Celia de Elena Fortún los libros con los que pasó algunas tardes de verano en casa de su abuela

Voz 1473 10:06 hola el abuelito deja el periódico violentamente suelta una palabrotas Teresita le mira con los ojos redondos de asombro María Fuencisla que come Suso Pita hace un puchero con su boquita

Voz 1457 10:19 incide abuelito que has asustado a las nenas más a esto yo no sabría qué pasa no no no no lo sé sea sublevado la guarnición de África bueno digo tranquilizando M eso ha ocurrido siempre sublevación es motines revoluciones la Historia de España está llena me callo al ver la indignación del abuelito que se ha quitado las gafas para mirarme pero qué chance páginas de Historia os enseñan esos institutos de cuerno es que te figuras que el pueblo da armas a sus soldados para que opine y quite gobiernos que ponga Reyes sí ha metralla el mismo pueblo es que puede haber en las naciones un elemento armado con todas las armas de la nación para utilizarlas contra quien quieras es que es que tú crees eso es que lo crees abuelito abuelito

Voz 9 11:05 sí es que eso es lo que tú crees es una es tu vida yo no sé lo que me dijo

Voz 0142 11:12 Gina Domínguez ha cambiado la evoca Teka adentre tiempos por la lectura también ella nos propone la historia

Voz 10 11:19 terminaba le porque es el libro que más le gusta ir porque este texto fue su puerta de entrada al mundo de la fantasía ante él se extendía un claro del bosque y allí a la luz de la hoguera había tres personajes de Clausí tamaño muy distintos un gigante que parecía hecho bis y que tenía casi diez pies de largo estaba echado sobreviviente que apoyaban los codos la parte superior de su cuerpo y miraba a la hoguera en su rostro de piedra erosionada ocultaba extrañamente pequeñas sobre sus hombres poderosos la dentadura sobresalía como una hilera de centrales de acero el fuego fatuo se dio cuenta de que el gigante pertenecía a la especie de los comer rocas era ser escribían inconcebible en mente lejos del Bosque Daul en una montaña pero no sólo vivían en esa montaña sino también de ella porque se lo iban comiendo poco a poco

Voz 0142 12:05 Celemín de rocas Sonia Lus de la redacción de deportes ha escogido un clásico El Principito uno de los libros más vendidos de todos los tiempos un texto traducido en más de trescientos idiomas y dialectos un libro que en definitiva es una delicia

Voz 1914 12:23 por la noche miras las estrellas no te puedo mostrar donde se encuentra la mía porque mi casa es muy pequeña será mejor así mi estrella será para ti una de las estrellas entonces te agradar a mirar todas las estrellas todas serán tus amigas y luego te voy a hacer un regalo volvió a reír a hombre Fito hombre cito me gusta tu Prisa precisamente será mi regalo será como el agua que quieres decir las gentes tienen estrellas que no son las mismas para unos los que viajan las estrellas son guías para otros no son más que lucecitas para otros que son sabios son problemas para mí hombre de negocios eran oro pero todas esas estrellas no hablan tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido que quieres decir pues y cuando mires al cielo por la noche como yo habitar en una de ellas como yo reitere en una de ellas

Voz 0142 13:11 será para ti como sirvieran todas las estrellas tú tendrás estrellas que saben reír

Voz 1914 13:18 y cuando te hayas consolado siempre se encuentra consuelo estarás contento de haberme conocido será siempre mi amigo tendrás deseos de reír conmigo y abrirá a veces tu ventana así por placer y tus amigos a sumarán Albert de reír mirando al cielo y entonces les dirás

Voz 11 13:35 si las estrellas siempre me hacen reír y ellos

Voz 1914 13:38 creerán loco que habré hecho una muy mala jugada ISE volvió a reír será como si tuviera dado en lugar de estrellas un montón de cascabel hitos que saben reír

Voz 1473 13:49 volvió a reír pero después se puso serio esta noche sabes no llega no me separar

Voz 0142 13:57 Javier Torres jefe de Cultura de la SER siendo preadolescente palabras textuales suyas me gustaba la novela de misterio por eso elemental querido Watson ha optado también por un clásico Sherlock Holmes modelos basket Bill es el título de la novela que no ha leído

Voz 13 14:18 esa es la historia hijos míos de la aparición del sabueso que según se dice atormentado tan cruelmente a nuestra familia desde entonces lo he puesto por escrito porque lo que se conoce con certeza causa menos terror que lo que son los y se lo adivina como tampoco se puede negar que son muchos los miembros de nuestra familia que han tenido muertes desgraciadas con frecuencia repentinas sangrientas misteriosa podamos sin embargo refugiar Nos en la bondad infinita de la providencia que no castigará sin motivo a los inocentes más allá de la tercera o la cuarta generación que es hasta donde se extiende la amenaza de la Sagrada Escritura a esa providencia hijos míos os en comiendo ahora Llosa consejo como medida de precaución que os Avs tengáis de cruzar el paran durante las horas de oscuridad en las que triunfan los poderes del mal de un vil para sus hijos Roger John instándoles a que no digan nada de su contenido a Elisabeth su hermana

Voz 0142 15:27 les decíamos al inicio que para completar la visión de las lecturas infantiles queremos saber qué es lo que les gusta leer a los niños ahora para ello nos hemos dirigido a la biblioteca municipal de Móstoles en Madrid para hablar con María calle técnico encargada de hacerlas elección del fondo infantil y juvenil María cuéntanos qué libros son los que les gustan ahora a los pequeños

Voz 14 15:49 pues vamos a distinguir un poquiño entre el público infantil infantil y el público juvenil en el público infantil bueno tenemos de un una gran ahora mismo auge de la literatura infantil para bebés y niños muy pequeños afortunadamente las editoriales se están volcando con con estos niños porque está sacando unos libros maravillosos con sonidos texturas y y bueno un amplio panorama son libros gorditos libros a prueba en mordiscos como yo les el testigo sí es un buen comienzo de la idea un poco es que el niño de este que es bebe de hecho en las bibliotecas se hace el carnet para que puedan disponer de materiales que puedan llevar los prestados de de que representa la primera vez en la biblioteca luego después para más adelante digamos que hace siete años que ya siempre lectores lectores también la verdad es que hay un amplio panorama dentro del mercado y cada vez es un poco lo más dificil la la selección hay que porque cuando tienes un panorama tan amplio hay que buscar hay en reflexionar un poco en lo que tiene calidad y lo que es importante tener en sobretodo en las bibliotecas que son lugares públicos

Voz 0142 17:24 una vez que crecen un poquito que les influyen más para para elegir por ejemplo series de televisión películas etc eso es lo que se pone de moda

Voz 14 17:36 pues sí igual que en las personas adultas igual que no es adultos no influye también bastante son modas pasajeras no sea que eh vamos no no sorprende nada que Harry Potter por ejemplo que ya películas más en los niños acudan a al libro que también y y bueno pues tiene toda la vía daba a pesar de todos los años que lleva todavía hay muchos niños que sí en leyéndolo o sea que la influencia es muy grande entonces todo lo que entra por la televisión y demás pues a de los medios de comunicación en general no influye tanto nosotros como ellos

Voz 0142 18:19 claro en cuanto a clásicos no me refiero a clásicos tipo El Principito etcétera clásicos como las colecciones de Barco de Vapor ha vuelto a alguno ya están muy pasados

Voz 14 18:33 bueno hay autores que permanecen en ellos o sea yo también a los padres que me preguntan yo les digo que yo pienso que no hay que hacer colecciones por colecciones a los niños hay que mirar autores entonces te Barco de Vapor que ha tenido muy buenos hay muy buenos escritores que siguen publicando en en en esta editorial o en otra editorial a ver si hay colecciones nuevas está saliendo con una calidad bastante buena calidad me refiero a las personas que eligen tanto a escritores autores como ilustrador es una cosa que me encanta decir y recordar es que en España tenemos vamos un un un una cantidad de escritores digo de ilustradores ilustradora buenísimos sea con una calidad impresionante yp premiados mundialmente

Voz 0142 19:35 los cómic funcionan siguen funcionando con los niños

Voz 14 19:38 me maravilla y si el comité todavía hay muchos niños que que como antes nosotros empezaban a leer a través del cómic pero vamos yo más en ilustración más me refería a al álbum ilustrado al aluminio cantil incluso de libros de de cuentos clásicos de cuentos populares también Karan Drac ha apostado por por una unas unas colecciones prestigiosas cuidad disimular en cuanto ilustración y todos los cuentos de de Rodríguez Almodóvar que son nuestros cuentos populares españoles pues los han ido editando y sacando sí la verdad es que es un es una gozada alerte tener la posibilidad de leer el cuento de Caperucita en diez ilustraciones diferentes diez propuestas diferentes de del mismo del mismo cuento lo único que ya te digo que el panorama es muy amplio y hay que ver ver y molestas mucho y en en escoger en llegará la calidad hay por ejemplo y otra colección de clásicos es bueno que que da un gustazo volverlo a leer a

Voz 0142 21:03 qué gozada bueno pues entonces como Nos estás poniendo los dientes largos ya no tenemos excusa para no acercarnos a la biblioteca porque aunque hayamos leído verdad todos esos clásicos tenemos una opción

Voz 15 21:15 con renovada de devolver las grandes los y devolver a a disfrutarlos pues María muchísimas gracias por abrirnos la puerta de la biblioteca municipal de Móstoles cantada de ha de Estado como se atrevían saludo de acuerdo hasta lo que debía ser adiós

Voz 0142 21:35 hola María qué tal Ana después de estas lecturas infantiles tan bonitas te toca ponerle música al programa seguro que ya tienes algo bien chulo para hoy pues yo creo que sí aunque en realidad es una segunda parte Yuyu y pues con las listas que nos has traído miedo me das que no mujer que es algo muy bonito que vuelvo a traer a colación porque sé que tuvo mucho éxito entre los más pequeños y los no tan pequeños que no me puedo negar que te desgañita esté escuchando el programa en casa vamos ya te digo es que me emocione mucho con las canciones por qué pusiste el Rey León con jacobina mata a Matas estaría mejor pronunciado que a ver quién se resiste a cantar eso también pusiste

Voz 16 22:17 la euro vital

Voz 1473 22:21 el libro de la selva minado

Voz 0142 22:23 que se note el cobro de pequeña o existe también a los enanitos de Blancanieves volviendo a casa de trabajar ese ay ay hijo

Voz 1473 22:31 sí también puso el tema más bonito de las películas Disney que es el el baile de La Bella y la Bestia también sonó la banda sonora de Toy Story sonaron dos que no son de Disney la película delegó El viaje de Chihiro hice

Voz 0142 22:43 la Sirenita pues quedó una sección muy completito está recorriendo los toma pero quedaron algunas en el tintero muchísimas pero las encontrarán todas en la lista que hicimos en el Spotify de entre tiempos aunque hoy vamos a volver a rescatar un puñado corto así que ponemos rumbo a esta nueva era

Voz 1473 22:57 de las canciones Disney pero con un objetivo muy concreto la segunda estrella a la derecha agrada que bonito andando no qué es exactamente la estrella en la que se alojaba el País de Nunca Jamás esa isla en la que los niños nunca crecían Iker ahogar de la adorable Peter Pan por cierto hablando de astros bien podríamos recordará la estrella azul que convirtió a Pinocho en un niño de verdad pero mejor nos quedamos con su conciencia cantemos

Voz 18 23:47 a Dios por tu mal muy selecto también

Voz 1473 23:56 hay Pepito Grillo no era sólo la voz de la conciencia de Pinocho es que además será un amigo leal y estupendo pues ya que hablamos de los mejores compañeros que un personaje de Disney puede tener no nos podemos olvidar del genio más genial

Voz 16 24:13 OTAN

Voz 19 24:16 yo algo es mejor no

Voz 1473 24:24 hay hay más tocada al corazoncito es que cómo no va a ser genial un genio que cumple todos tus mejores deseos tres Easy recordamos que además en su versión en inglés la canción para la banda sonora de Alhaurín fue interpretada por el maravilloso Robin Williams pues ya la perfección definía azules plena como la de nuestro siguiente personaje

Voz 20 25:07 sí

Voz 1473 25:13 el poder de un héroe está en su corazón cantaba Hércules el hijo del dios Zeus que en su banda sonora en español tomaba prestada la voz de Ricky Martin tú crees que este es uno de los mejores héroes que nos ha dado una factoría Disney no te sabría decir pero yo tengo guerrera favoritas

Voz 18 25:30 L a mí

Voz 16 25:42 eh porque no hay nadie con mejor dominio de las para

Voz 1473 25:50 qué Moulin que es una cinta de mil novecientos noventa y ocho

Voz 16 25:53 basada en la historia de Juan Moulin una

Voz 1473 25:55 lo que se hizo pasar por hombre se alistó en las filas del ejército chino ha pero que

Voz 0142 26:00 Moulin existió de verdad que no escaso desde lo está

Voz 1473 26:03 entrando al parecer no está del todo claro si fue una mujer de carne y hueso o es fruto del mito pero bueno es una leyenda muy especial en la que se resalta el coraje y el valor de una joven en medio de una guerra de hombres

Voz 21 26:23 has

Voz 0142 26:39 Pocahontas es para mí una de las mejores personajes de Disney pero eso de que sea de entre en un mundo nuevo por amor no sellos es será el mejor motivo María

Voz 1473 26:49 lo que sí es bueno es considerar que tiene una de las mejores bandas sonoras claro porque este colores en el viento en su versión original en inglés claro se hizo con el Oscar a la mejor canción original en mil novecientos noventa y cinco año en que se en la peli

Voz 9 27:02 a ver viril de la carne pondrá

Voz 22 27:15 a la uno

Voz 16 27:18 no

Voz 9 27:22 se modere un poco débil

Voz 23 27:27 no yo con sólo escuchar el nombre de Cruela de Vil vamos que me entran escalofríos que mira que era malvada y siniestra pero bueno en ciento un Dálmatas esta histriónica hay caprichos a empresarial no se hizo con los perritos pero sí con la canción más pegadiza Yoyes y de animalitos hablamos

Voz 17 27:48 es una

Voz 1473 27:59 teníamos que hacer un poquito al cervatillo más dulce de todos los tiempos a Bambi ya que estamos en fechas pues nos quedamos con esta canción de primavera pues yo qué quieres que te diga con el trauma que tengo desde que vi la peli sé sí me apetece mucho quedar Del Bosque ya sabes lo que te digo que tienes toda la razón y que me apetece irme por todo lo alto Illa hace falta echó mano de las dianas como hace el mismo Tarzán qué grandes así que con el mismísimo Phil Collins Nos vamos a la jungla

Voz 20 28:59 M

Voz 1473 29:27 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María la canción gracias gracias Marcos y hasta la semana que viene y recuerdan que tenemos nuevo horario hasta el final de temporada podrán escucharnos de tres y media a cuatro de la madrugada