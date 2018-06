Hora 25 Deportes: Pochettino deshoja la margarita blanca (01/06/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 4 00:21 a la baloncesto esto sí pero tú sabes que así como ha llegado a presidente del Gobierno de casualidad al baloncesto también llegó de casualidad es la casualidad

Voz 0919 00:33 eh mira el audio de una entrevista en El Larguero

Voz 1722 00:37 bueno y media en torno a unos setenta con doce años setenta y cinco Se de que ya bastante alto no tenía un par de amigos en aquel entonces qué les gustaba mucho el fútbol me animaron a a bueno pues seguirá irá al Bernabéu allí íbamos todos los chavales había una cola impresionante de chavales con diez doce trece años diciendo que querían hacer las pruebas del Real Madrid yo me apunte con mis amigos y también con mi hermano dio la casualidad de que un vecino pues se jugaba en el Estudiantes un muy buen amigo nuestro

Voz 3 01:07 y al final pues pues

Voz 1722 01:09 tuvimos la oportunidad entrar en el Estudiantes y fue de las mejores decisiones Astoria típicas de decisiones que te llevan pues por carambola a a conocer entorno a la Moncloa

Voz 0919 01:21 sí sí de hacer la prueba para ser futbolista del Real Madrid ajuares que le Estudiantes y al final presidente de Gobierno imagina en la vida bueno más allá de Pedro Sánchez deporte en directo tenemos en juego partido de baloncesto playoff cuartos de final de la Liga ACB están jugando el Barça y el Andorra el Palau el que gane estará en semifinales y jugará con el Baskonia cómo está el Xavi son buenas tardes

Voz 0684 01:46 hola Jesús Gallego buenas tardes desde el Palau queda un minuto ni un segundo para que lleguemos al descanso

Voz 0919 01:52 final del segundo cuarto de momento

Voz 0684 01:54 a gana al Barcelona cuarenta y dos a treinta y seis en un partido donde el Andorra llegado ganar de seis y el Barcelona llegado a ganar de 3D buena entrada en el Palau Blaugrana no juega Oriol en el Barça al completo practicamente almorzarán Andorra quién gane se enfrentará en las semifinales de momento a punto de

Voz 0919 02:12 con cuarenta y dos treinta y seis a las diez de la noche se jugará el Valencia Herbalife Gran Canaria el que gane jugará en semifinales ante el Real Madrid en Roland Garros hoy ha perdido Roberto Bautista con Djokovic ha perdido también Pablo Carreño la gran noticia del día es que Fernando Verdasco ha eliminado a Dimitrov iba a Juanlu la siguiente fase precisamente ante el serbio Djokovic aquí antes de ir con la actualidad del mundo del fútbol antes vuestros mensajes que claro tienen que ver con la sorprendente despedida renuncia de Zinedine Zidane en el día

Voz 5 02:48 hay que disgusto tengo gallego estoy en estado de shock Zidane Seba lo mejorcito que tenemos en el fútbol español se va muy verdad que la sima que la lástima de la sima P será para quien supongo yo particularmente luego yo he echado muchísimo de menos porque no se puede ser mejor entrenador no se va grande hay de verdad que los Juan hasta decir basta Zidane mucha suerte corazón mío

Voz 4 03:23 todo el mundo echa de menos ya tiene vuestro mensaje

Voz 6 03:28 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuando

Voz 7 03:42 lo otro pues ya soy felices el entrenador que no sabe él que ha sido más injustamente vapuleado por vosotros eh las críticas feroces que lo habéis dedicado porque es un injusto Zidane y no tiene ni puñetera idea de leer los partidos ya está ya se ha ahora que vais a decir a que es muy malo para el Real Madrid seguro Brito del mar si se va porque allí el que viene porque viene a dice recapacitar que el trato que nada Zidane eh ha sido de Laurent pobres

Voz 6 04:19 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 3 04:26 exprésate

Voz 5 04:30 el fútbol es España ha perdido gran tío

Voz 4 04:33 con Zidane no ocho treinta y cuatro empezamos

Voz 0919 04:47 uno de los protagonistas sin duda alguna el día es Mauricio Pochettino personaje clave en el verano del Real Madrid un verano

Voz 8 04:55 cada vez más agitado porque la salida de Zidane es una nueva trama a añadir al desafío de Cristiano Ronaldo tras lo de Kiev la amenaza de Gareth Bale y su representante a los cantos de sirena de Neymar y su familia realmente el mapa del Madrid mí

Voz 0919 05:10 como es difuso cada vez tiene más personajes implicados por eso es necesario un nuevo capítulo de la serie del verano las intrigas en el futuro del reino blanco

Voz 3 05:30 hueco de Champions en este momento en Madrid es el rey de Europa canta a nuestros aficionados

Voz 9 05:40 los paladas por la espalda lo te preparan para el combate auténtico ISO es lo que es el Reino ahora traiciones por Hogan lamé con los y avaricia

Voz 10 05:52 es muy bonito fue muy bonito estar en el Real Madrid deberían cambiar CR7 Champions hoy cinco Champions mejor el tele otra vez que que tiene más Champions más goles

Voz 3 06:10 porque lo que quiero decir es que aquí lo importante es el club el Madrid es lo más importante claramente en la institución es da que tiene trece Copas de Europa una yo derrota alguna casa que los caprichos y los deseos de sus hijos

Voz 0919 06:37 la familia por delante de los caprichos el trono del banquillo de Valdebebas está libre después de la renuncia de Zinedine el principal candidato al trono es Mauricio Pochettino Pochettino asentado en el Tottenham a él le gustaría venir pero el Madrid entraría en guerra con Daniel Levy porque Pochettino para Levi es como un hijo adoptivo el propio Pochettino ha dicho hoy que cuidado con Levi

Voz 11 07:03 que muerde como un perro

Voz 0919 07:05 tome Ana cómo está el asunto buenas qué tal Gallego buenas tardes el Madrid va de buenas por ese motivo sufrieron los mordiscos de Levi para atraer a Modric con Bale les llevó hasta el último día de mercado saben en Chamartín que la primera respuesta de los Espert ha sido no hay ninguna posibilidad de que Mauricio se vaya pero entre amigos todos es más fácil y la relación de Florentino y Levi es muy buena otro de los frentes de este juego de Champions quizá el más complicado Cristiano Ronaldo acuartelados ahora mismo en un lujoso hotel de Marbella aislado en una colina amenazó hace una semana con hablar no ha dicho nada que prepara Cristiano que espera el Madrid de Cristiano la estrella ha pasado a un segundo plano en los despachos del Bernabéu no se toman muy en serio la pataleta del luso y encima reciben llamadas permanentes de agentes que ofrecen delanteros para el puesto de Cristiano el que más llama Robert Lewandowski vamos que la marcha de Zidane saca a Cristiano del foco al menos de momento la mano de Cristiano el decir Jorge Méndez que ha capea el temporal que no es poco piensa ganador de su cuerda que pueda ocupar la silla de Zidane respalda a Cristiano pero no quiere líos con Florentino está muy pendiente de operaciones que tiene abiertas como por ejemplo llevar a Rodrigo Moreno a Old Trafford con Mourinho que se ha convertido en su obsesión y luego está el príncipe de Gales donde está Gareth Bale en paradero desconocido bueno es que no le enviado ni un cuervo a Zidane con un mensaje cariñoso de despedida no ha dicho ni mu el Madrid sabe algo del Príncipe sabe que Bale no tiene prisa que Gareth se siente fuerte que quiere ser tratado como una estrella de primer nivel y que la marcha de ciudad le viene como anillo al dedo al entorno del futbolista esto es noticia le gusta mucho Mauricio Pochettino tienen la sartén por el mango y quiere ser el actor principal de esta nueva serie luego están Aimar Neymar a punto de hacer un largo viaje a la fría Rusia de lo que pase en Rusia si hay victorias hay derrotas ya veremos qué dice su padre porque los Neymar

Voz 3 09:14 van siempre juntos veremos si

Voz 0919 09:18 su camino conduce al desembarco tiene Sea como fuere alguien va a tener que tomar una decisión trascendental

Voz 11 09:26 piano veinte Neymar Pochettino

Voz 0919 09:30 Florentino

Voz 3 09:32 para él la vida de todo hombre lleva ese día en que no es fácil decidí próximos capítulos de juego de Champions en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1284 10:48 ya en serio Pochettino ha estado hoy en Barcelona en la presentación de un libro todas las preguntas eran del Real Madrid pero que va a decir Pochettino Santiago Valle buenas tardes qué tal buenas tardes Gallego ha insistido mucho Pochettino en el respeto que tiene por el Tottenham ha dicho que ha renovado hoy está motivado para entrenar al equipo londinense la próxima temporada pero también ha aceptado que se ve algún día entrenando en el Real

Voz 0919 11:09 Liz que es un club al que siempre ha seguido cree que no sería difícil coger esa plantilla porque considera que es la mejor del mundo la escucha

Voz 17 11:16 la es es tremenda acabo de renovar e hace diez días atrás por cinco años y estoy feliz de que la gente entonces contra Ence contento conmigo después de cuatro años

Voz 0919 11:28 cter está entrenando al Real Madrid

Voz 17 11:30 algún día como en cualquier otro equipo por supuesto como la selección argentina en un equipo como como el Madrid algún día será la posibilidad por qué

Voz 0919 11:38 no Tino que acepta que algún día si le gustaría entrenar al Real Madrid ya veremos qué pasa porque el Madrid Se da dos tres semanas para fichar al nuevo entrenador no va a poder esperar más tiempo en el Betis hoy es noticia que se ha hecho oficial la contratación del japonés Inui Manolo Aguilar buenas tardes

Voz 0412 11:55 hola qué tal Gallego buenas tardes el primer fichaje oficial del Betis aunque ya se sabía su contratación tres años de contrato afirma el ex jugador del Eibar es el primer asiático que van victoria al Betis petición expresa del técnico Quique Setién Boeing ha entrado en la lista de veintitrés jugadores de la selección de Japón el pasa y Canaletas atados pero aún no es oficialmente jugador

Voz 0919 12:18 de los fichajes y de las salidas en el Valencia se está hablando ahora mismo al otro lado del mundo en Singapur donde el dueño de Valencia supongo que ya estará a punto de recibir a la comitiva que ha viajado desde la ciudad del Turia Fran Guaita que sabemos buenas tardes

Voz 0691 12:33 hola Gallego buenas tardes ya se han visto hay foto de familia foto de grupo en la página web del club ya hay decisiones tomadas por ejemplo la que contaba hoy Radio Valencia Cadena Ser propuesta en firme para Marcelino García Toral el Valencia quiere ampliar el contrato acaba la temporada que viene antes de que empiece la Liga decisión firme al respecto de Marcelino ahora hay que ver qué pasa con el futuro de Rodrigo de Zaza o de Cancelo al que pretenden Inter Juve Manchester City por el que no hay que preocuparse por Carlos Soler ha pasado por Radio Valencia hoy por la Cadena SER tiene muy claro dónde va a jugar la temporada que viene

Voz 18 13:04 se luchó en Mestalla cuando juegas contra el Depor eh acabó el partido y sonó el himno oí en la verdad que mi me impresionó imagínate si es en un en un partido el año que viene

Voz 19 13:16 en el campo escuchando pues

Voz 18 13:18 ahora que tengo contrato hasta al hasta veintiuno oí yo estoy muy contento aquí

Voz 0919 13:24 Nos alegramos vamos a hablar ahora del Leganés después de la marcha de Garitano han pasado unos días en Leganés ha estado buscando entrenador y aunque no es oficial Óscar Egido parece que va a ser Pellegrino buenas tardes

Voz 0412 13:37 hola a veinticuatro y ha pagado desde que hacer Garitano está vale en Leganés el tres semanas largas negociaciones Mauricio Pellegrino eh ya está cerrado que vaya a ser el nuevo técnico de Leganés por una temporada falta que aunque algunos dicen lo harán durante esta mañana va pasado Lumet y después de tres semanas largas la primera de granito han sido siempre Mauricio Pellegrino iba que capitanea el tercer proyecto él deja en primera dice

Voz 20 14:04 Temas

Voz 0919 14:04 qué lugar una primera reunión entre el nuevo patrón del furgón el presidente de la Federación Luis Rubiales el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas ya sabéis que se aventuraba una la relación distante tensa y entre ambos bueno pues parece que la primera ido bien porque después de esa primera reunión después de ese primer encuentro Luis Rubiales ha salido a anunciar que dentro de dos temporadas la que viene no la siguiente la Copa del Rey se jugará a un solo partido hasta los cuartos de final es una reivindicación yo creo que en general del mundo del fútbol para dar emoción a esta competición eh Javier Tebas ha dicho que el año que viene no puede ser porque hay unos contratos firmados con los operadores de televisión que decían que el dieciseisavos y octavos de final eran a doble partido pero que la siguiente temporada sólo habrá doble partido a partir de cuartos de final Rubiales estaba contento

Voz 1346 15:05 hay un problema quizá de Filosofía él ve el fútbol más como un negocio el tema de la Copa del Rey en cuanto a la posibilidad de hacer un partido único en cada eliminatoria hasta llegar a cuartos estaban más cerca de lo que yo podía pensar que años imposible puesto que los derechos de televisión están vendido en la temporada diecinueve veinte podrá ser una una realidad hay discrepancias en cuando termina la Liga si la final de Copa se tiene que

Voz 3 15:29 jugar antes o después se pero

Voz 0919 15:32 nos ponemos de acuerdo parece que está de moda últimamente la selección española sigue trabajando en la Rozas recuerdo que el próximo domingo jugamos el primer amistoso de preparación ante Suiza allí en ese entrenamiento con los hombres de Lopetegui está Paco Hernández novedades Paco buenas tardes

Voz 19 15:47 qué tal la selección española en el campo de Las Rozas los primeros quince minutos han sido a puerta abierta ahora a puerta cerrada y en estos quince minutos por lo visto ya los jugadores del Real Madrid Asensio Ramos Isco Lucas tiene su que ya tanto la selección española y que mañana van a viajar van a entrenar en el Estadio de la Cerámica para jugar el domingo como tú decías el domingo ante Suiza en Villarreal hoy ya sin Oyarzábal los sitios culo tres de los siete jugadores que me han venido a completar los entrenamientos que ya dejan esta concentración de la selección

Voz 0919 16:18 saber qué once pone Lopetegui ante Suiza el domingo gracias Paco hoy hay amistosos ya de selecciones que van al Mundial y bueno de alguna que no está en el Mundial por ejemplo se juega un gran Francia Italia entre otros Bruno Gama en buenas tardes

Voz 0301 16:34 qué tal muy buenas pues sí partidazo en Niza que va a empezar en unos minutos en la alineación de Francia mucho jugador conocido de la Liga española juegan un Tití y también Lucas en la defensa el jugador del Atlético lo hace como lateral izquierdo en la delantera además de en papel va actuar Griezmann en principio como fue eso delantero centro hijo de Mel el jugador del Barcelona en principio en banda derecha por la selección de Mancini la nueva Italia de Machín iba al hotel va a jugar en punta de ataque del resto hoy derrota de Corea por uno a tres contra Bosnia oleada de Australia la ganado cuatro cero a la República Checa y ahora también a las nueve y cuarto juega un Egipto Colombia

Voz 0919 17:14 si ayer jugó uno de nuestros rivales en la primera fase Marruecos

Voz 0301 17:17 no pudo pasar del empate a cero la selección marroquí empezó con línea de tres centrales con un tres cinco dos La selección de Bernard no funcionó demasiado el invento de hecho Ucrania y creo bastante peligro por las bandas sobre todo en el primer tiempo cambió el dibujo en el segundo acto y mejora bastante la cosa mereció seguramente ocasiones ganar Marruecos estuvo bien sigue la estrella del equipo el jugador con más talento al menos el jugador del Ajax pero al final empate sin goles del que va a ser rival de España en la fase de grupos

Voz 0919 17:46 de ahí la gran emoción del fin de semana es la segunda

Voz 4 17:48 de misión están por decidir dos puestos del play off de ascenso y un montón de descenso

Voz 21 17:56 bueno uno en concreto como son los partidos donde se juega todo Héctor González buenas tardes Gallego muy buenas mañana a las ocho y media todos los partidos con algo en juego empezando por un Córdoba

Voz 0691 18:05 Sporting que afecta la zona de descenso en la de playoff los asturianos necesitan un empate para asegurarse la tercera plaza y no perderla en favor de un Zaragoza que también tiene asegurada la promoción y que juega en el Miniestadi a partir de ahí cinco equipos como decías Cádiz Valladolid Osasuna Numancia y Oviedo se disputan dos billetes para el play off dependen de sí mismos el Cádiz que juega en Granada el Valladolid cosas una que se enfrentan entre ellos en Zorrilla tienen que ganar y esperar algún fallo el Numancia contra la Cultural Yell Oviedo contra el Huesca y por abajo entre seis equipos bajará uno ahora mismo el Almería que visita al Lugo marca el descenso un punto por encima está el Córdoba de Sandoval que juega contra el Sporting el Albacete que va a Tenerife y la Cultural que visita al Numancia dos por encima el Nàstic que recibe al Rayo Yell Alcorcón que también juega en casa contra el reo

Voz 0919 18:49 José Palacio este fin de semana vamos a tener ser campeonas de la Copa de la Reina de fútbol

Voz 3 18:54 en a las ocho y media de la tarde en el Estadio Romano de Mérida con catorce mil quinientas personas en las gradas

Voz 0919 18:59 qué gran gran noticia quince mil personas midió una final

Voz 3 19:03 van a disputar el título al Atlético de Madrid Barcelona son las dos grandes dominadores del fútbol femenino español por tercer año consecutivo se enfrentan rojiblanca así culés el Athletic busca el doblete tras ganar la Liga precisamente al Barça en la última jornada el Barça que quiere revalidar el título

Voz 22 19:20 su sexta Copa veremos el ambiente mañana espectacular casi quince mil personas

Voz 0919 19:26 cuando el Estadio Romano m es una gran noticia seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 23 19:34 nosotros habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande

Voz 20 19:57 cadena SER

Voz 3 20:55 y del fútbol Nos faltaba pues recordar las citas de la fase de ascenso de Segunda División B a Segunda cuáles son Héctor

Voz 25 21:05 pues la semana pasada habían ascendido el Mallorca y el Rayo Majadahonda así que quedan dos plazas por decidir cuatro partidos este fin de semana ida de las semifinales mañana Fuenlabrada Villarreal B y el domingo Celta B Cartagena Extremadura Mirandés y Elche Sporting B

Voz 0919 21:19 baloncesto volvemos a ese partido de cuartos de final de la Liga ACB que está jugando el Barça y el Andorra en el Palau Xavi

Voz 0684 21:26 pues de momento ha empezado ya el tercer cuarto y aumenta la diferencia al Barcelona que ahora está ganando de doce puntos cuarenta y nueve a XXXVII el mejor del partido de momento Ante Tomic que lleva once para el equipo azulgrana ahora vaya una canasta prácticamente hecho almorzarán cuatro nueve tres siete inicios tercer cuarto

Voz 0919 21:45 por delante el Barça luego a las diez jugará en el Valencia y el Herbalife Gran Canaria el partido decisivo de su playoff el que gane será el rival del Real Madrid y la pasada madrugada se disputó el primer partido de la Gran Final de la NBA entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers Kio oportunidad ha perdido el equipo del Hebrón de ganar en la cancha de los campeones porque Marta Casals buenas tardes el partido se ha decidido di perdón se ha decidido en la prórroga después de que Cleveland tuviera dos tiros libres que le podían haber dado la victoria

Voz 1509 22:18 es un partido que se salió por completo del guión que parecía más probable un partido que se tuvo que decidir en la prórroga como bien dices un partido que tuvo de todo mucho baloncesto mucha igualdad hasta quince cambios de dirección en el marcador y dos instantes claves uno la revisión de una falta personal que en un principio pitarán en ataque a Kevin Durant sobre Le Bron y que luego cambiaron de dirección pero sobre todo es un despiste garrafal del que todo el mundo habla un despiste que sacó de quicio a Le Bron James a falta de cuatro segundos con el empate a ciento siete en el marcador tiro libre fallado por Gil para los Cavaliers que podía haber significado la victoria para el equipo de Tyrone luz cogió el rebote year Smith que aparentemente pensó que estaban por delante en el marcador a falta de esos cuatro segundos y medio más o menos en lugar de buscar la canasta intentó asegurar esa posesión cogió el balón

Voz 0919 23:06 en lugar de lanzar corrí hacia atrás Se salió

Voz 1509 23:09 de la línea del seis setenta y cinco

Voz 0919 23:11 entre los más desesperados elimina eliminaba diciendo pero que hace expira o pasamos

Voz 1509 23:16 la octava Lebron desesperado gritando ayer Smith todos los compañeros todo el pabellón practicamente cogiendo aire sin explicarse qué pensó en ese momento Gerard Smith aparentemente decimos que pensó que iban por delante en el marcador Tyrone Lu en la rueda de prensa así lo dijo el entrenador de los Cavaliers que pensó que iban por delante en el marcador y que ese rebote significaría la la victoria pero pero el propio year Smith dijo que no que el cogió el rebote que pensaban que iban a pedir tiempo muerto y que el Xavi en todo momento que el marcador era de empate en ese momento en definitiva bueno despistes garrafal que ha supuesto la victoria de los Warriors en el primer partido con bueno veinticuatro puntos de Clayton son veintiséis de Durán veintinueve de Stephen Curry ya haciendo que el partido sublime del Lebron cincuenta y un puntos ocho asistencias y ocho rebotes no valiera para nada así que el primer partido de las finales el primer capítulo se lo han llevado los Warriors veremos qué es lo que pasa en el segundo que se va a jugar en la madrugada del dolor

Voz 0919 24:09 a ver si Calderón que ayer jugó dos segundos si al final cuando ya no valía para nada gracias

Voz 3 24:15 andaluz

Voz 0919 24:16 vamos a hablar de tenis Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 11 24:18 la gran victoria de Fernando

Voz 0919 24:21 os conté Dimitrov hoy en París eh

Voz 11 24:24 sí la verdad es que Fernando jugó muy bien tímidos estaba bastante despistado últimamente pero hay que ganarle Fernando ha jugado muy serio la edad opciones siete seiscientos seis cuatro y se muy la victoria por lo demás Bautista perdido con Djokovic seis cuatro seis siete siete seis seis dos ha tenido break de ventaja en el tercer se lo ha debido de ganar se ha escapado con el sábado después el partido en el que ha perdido de forma inesperada tío Pablo Carreño con un italiano más desconocidos sets innato dos seis siete seis seis tres seis uno empezó muy bien pero se desinfló absolutamente y para mañana los tres españoles que tenemos en la pista central a las once de la mañana Muguruza esto sur después de un partido que no se ha acabado hoy entre Lucas Puyi Icaza no luego a jugar Sharapova es un partido después va a jugar Nadal Gasquet Ibarra dada la jornada tardamos contra Del Potro así que mañana día de central de va a Philippe Chatrier a los españoles

Voz 0919 25:27 gran día gracias Miguel Ángel y en motociclismo este fin de semana Gran Premio de Italia Mugello cómo han ido los primeros entrenamientos Mela Chércoles hola

Voz 0412 25:37 uy hubiera hoy la verdad es que los resultados son anecdóticos primero Tiki importantes es que emitiera Pirro dice que más de trescientos kilómetros por hora en el final de resto de San Donato no tienen nada más importante porque nosotros hemos tenido todos que bueno pasar una tragedia había que Mullelo eh afortunadamente finalmente ha quedado solamente una subluxación de clavícula traumatismo torácico el pan también atómica tal milagro se como te digo a más de tres pruebas el piloto italiano el equipo corría como piloto invitado tratando de tiempo sus más rápido portazo de Maverick Viñales y Marc a Peter Moto GP y Moto2 el más de soy de Joan vivir quién Moto3 Jorge Martí de caer así que los españoles una vez más haciéndolo muy bien el Mundial demócrata

