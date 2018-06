Para qué quieres series con políticos si está 'The Good Fight'

Voz 0159 00:00 ya abrimos nuestra sección de televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán que tales ex compañeros muy bien María Sanabria esta semana terminado la segunda temporada de Good Five

Voz 1 00:24 si veo que bueno estáis leyendo todo el rato intentando chupar lo máximo exprimir la sería a tope como almas en pena ir el enfoque que nos planteó es que nos proponemos es si las series políticas necesitan a los políticos

Voz 1084 00:43 bueno estamos un poco de luto pero bueno como como siempre pasa buenas es que políticamente de Guti Fighters a las series lo que nosotros a los programas de cine en su primera temporada pues ya se ganó quitarse la coletilla esa de spin off de debut Five y en esta segunda entrega pues la serie del matrimonio formado por Robert y Michelle King no ha parado de evolucionar y crecer en una de las ficciones más pegadas a la actualidad reivindicativas pues que podemos ver ahora en televisión vamos pues puro activismo sería afiló tanta política que ya se ha olvidado casi de lo que la crítica en nosotros mismos pues destacábamos en su primera entrega que era lo que es agradecía ver un bufete de abogados negros y una serie coral pero protagonizada por una mujer de sesenta ella porque

Voz 0457 01:23 de ser las aventuras legales del bufete de abogados de tu alter ego María te lo hemos dicho muchas veces de Diana

Voz 0159 01:29 ya quisiera yo por por las las perlas ya es verdad daría no y todo pero ya quisiera yo tener el sueldo que tiene ya que no es bueno en fin

Voz 0457 01:39 a ellos se han convertido en el azote de la Administración Trump semana tras semana y queremos tratar en esta sección de explicar como The Good Fight es un auténtico tratado de cómo funciona el poder

Voz 1 01:50 bueno pues para ello además hemos invitado a dos expertos que devoran series de televisión escriben tesis doctorales así inmensas también pero tenemos en Santiago a Luis jugando que es doctor en Comunicación e industrias creativas y cuya tesis trata de la serie de de David Simon y en fin que nos ha dicho es el primer un poquito el título de tus series Hola Luis

Voz 2 02:15 hola

Voz 1 02:16 cuando tú sería de tu tesis

Voz 2 02:19 cuando BVA citando al

Voz 3 02:21 el propio Simon

Voz 2 02:23 para no dejar dudas de por dónde va

Voz 1 02:26 que se joda el el espectador medio sea eso es el punto exactamente y en Barcelona estábamos no se escucha Ana TOWS que es doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación coordinadora de uno de nuestros libros de cabecera la política en las series de televisión entre el cinismo la utopía hola Ana hola bueno así que a modo de titular y es The Good Fight la serie más política del momento qué os ha parecido esta temporada sea las dos cosas a ver empezamos por Lewis que se le oye bajito Luis tienes que acercarte claro si ahora me escucha ahora mejor si no yo creo que sí que cerrarle

Voz 3 03:06 podría cuestionar el título el cuento de la criada que justo está en misión ahora mismo pero personalmente de a la ventaja de que está tan pegada a la actualidad y a lo que pasa en la política estadounidense que es difícil cuestionarle ese título de la gran serie política que tenemos ahora mismo

Voz 4 03:23 bueno si hablamos de género es una serie de revocados lo siento pero una serie de abogados entonces porque no es política institucional no es como el ala Oeste por ejemplo pero un evidentemente el tema es politica de actualidad entonces en ese sentido es

Voz 5 03:43 muy buena y muy política y qué te ha parecido la segunda temporada Ana bueno yo también estoy de luto no sé cómo voy a sobrevivir a al fin de de la segunda temporada muy buena muy buena mejor que la primera incluso Louis Dati también está de luto

Voz 3 03:58 sí sí yo creo que esta semana todos el lunes lo tomamos un poco con con una pequeña depresión

Voz 1 04:05 madre mía esto es impresionante ahora nos falta el capítulo de Roxanne

Voz 1084 04:09 quién no lo va a explicar pero sí

Voz 0159 04:11 es que esta semana han cancelado la serie

Voz 1 04:14 por qué Rosal le da el Twitter racista mente como ella sola bueno vamos a meter en ese jardín porque sino no podemos hablar de The Good Fight bueno entonces vamos a centrar un poco a los oyentes que Nolan no la han visto recordamos que está en Movistar Plus las dos las dos primeras temporadas decíamos que si por algo se caracteriza las series porque está muy pegada a la actualidad incluso ese adelanta los debates que aparecen continuamente en Estados Unidos a ver compañero vamos a hacer un repaso de los de los que de los que se ha tratado esta temporada

Voz 1084 04:49 sí como decíamos debut se ha convertido en la gran serie para entender el traumatismo pero también el el poder empresarial tecnológico judicial a pesar de que al escribir los guiones pues los Kim contaban con la victoria de Hillary Clinton el giro electoral pues le ha jugado a favor la verdad y la idea era que da Jan se retirara pues tras romperse el techo de cristal con una presidenta pero la recién inaugurada era Trump marca la evolución de una serie en la que las referencias a la gestión de los presidentes son muy directas empecemos por lo básico la relación del presidente con Twitter y la sensación de censura miedo que Risto y fiscales se encargue

Voz 6 05:22 dos casos luego volverá al sistema de reparto habitual parte ya sabes porque el TUI te guste o no Trump pesa ahora nuestro jefe no creía que tú eras nuestro que si él es mi jefe y tú le llamaste supremacía hasta blanco que bueno

Voz 1 05:37 sí además no es nada eso prácticamente no ha caído

Voz 0457 05:39 el juez bueno pues a partir de ahí en la serie se trata un posible impeachment de los demócratas es decir un proceso de destitución pero claro aquí tienen un problema con qué cargos no se refieren a la obstrucción a la justicia por la trama rusa o hay que ir un poco más allá

Voz 7 05:54 esto no se trata de elegir un cargo u otro para procesarle Se trata del conjunto se trata de quiénes se trata de lo que significa la presidencia acusarle de obstrucciones seguir las viejas reglas las nuevas reglas son estas tengo un vídeo donde está el vídeo uno menor ha sido violada y tengo pruebas gris donde están en el mismo sitio

Voz 8 06:18 madre mía esto es demencial

Voz 7 06:20 esto es desvergüenza un impeachment tiene que ser descarado sino fracasaron sí que hay que mentir no no no sencillamente no recula pero no impidió esto ya no se trata de la verdad ni de mentir

Voz 1 06:33 se trata de ver quién retrocede quién eso es un vamos

Voz 0159 06:37 parece que está hablando era condición deciden que bueno S

Voz 1084 06:41 ese cambio de reglas no que decía es ataque los demócratas es otro de los puntos fuertes de esta segunda entrega y no queremos hacer muchos porque son audio sueltos pero

Voz 9 06:51 lo siento quiero los demócratas tenemos que dejar de ser tan pusilánimes

Voz 1084 07:00 Men más bueno los propios demócratas reconocieron los propios creadores perdón reconocieron que el capítulo no es una carta de amor a los demócratas sino que trata pues de satirizar los también es que mudarse al campo de juego detraen es para ellos pues una forma también de representar pues un poco la hipocresía y el cinismo demócrata por el camino muchas de las polémicas de la era Trump sin ir más lejos Se trata abiertamente el caso de la actriz y directora de cine porno estos Daniels que reconoció que tran silenció con dinero un encuentro sexual con ella

Voz 10 07:27 cree que los problemas que han tenido son casuales primeros investigador y ahora usted todo está relacionado saben que su bufete estaba llevando del impeachment y lo del vídeo está obsesionado con el Betis como de debut llamarla Garganta Profunda no hago Garganta Profunda solo doble penetración y chica chica ahora adereza por Dios oiga vaya si se quiere pero atrás le importan una mierda a los hombres trajeados o leer como en se las come con patatas a mí me tiene a opté como en clase tiene miedo de cualquiera que haya arista de Estado

Voz 0457 08:09 es buenísimo buenísimo ya como broche hasta amplia representación política retrata el cinismo y la hipocresía también las contradicciones demócratas no nos fijamos en como la rebaja de impuestos detrae beneficia a los más adinerados frente a los más pobres y en este caso a pesar de su odio hacia el beneficiarían que como decías María cobra mucho dinero

Voz 11 08:28 no habías perdido tanto como creíamos hemos invertido sabiamente has ahorrado tu participación en este bufete ha sido beneficios e Iggy vamos a festeja sus rebajas de impuestos son malas para los pobres y buenas para ti

Voz 0159 08:47 puedes comprarte casa es fuerte esto revisar Rey se a Guardiola aquel mono de la humanidad

Voz 1 08:53 esto es una representación de una clase social que es muy progresista pero pero a la a la lo en lo que nos beneficiamos bueno abrimos la la tertulia sobre Tram política representación de los demócratas cómo lo veis Ana ilumina realmente claro es verdad que decías Ana que es es de abogados pero tiene una flexibilidad a la hora de de representar la política

Voz 4 09:20 sí sí afortunadamente tiene esa flexibilidad hubo hace unos años un un intento Se llamaba Castril era una serie que seguía la la actualidad política semanas semana que no no funcionó muy bien tuvo sólo una temporada pero bueno es esta idea no de los más actual la de la política se va se va comentando lo que diría de él con los demócratas sean a ver tiene un punto de vista bastante digamos que crítico con la Administración Trump esto es innegable entonces digamos que para de un modo que matiza la situación pues tampoco es abiertamente a favor de los demócratas pero el el punto crítico no deja de ser Trump sí eso es hora aunque pueda decir bueno pues también tengo cierta crítica con

Voz 3 10:13 con los demócratas a ver un poco como lo

Voz 4 10:16 el precedente del ala oeste yo creo que aquí está muy claro porque hay una función divulgativa no hay una función de explicar muchas cosas detener esta yo creo que es es una reacción a la perplejidad en la era pos Trump

Voz 1 10:31 luego entrado antes hablamos de estábamos en la sección de cine hablando de del Quijote decía Pepa Blanes que hara Aaron Sorkin no Pepa siempre está hablando del Quijote pero en realidad aquí lo que por lo menos en esta sería no hay idealismo cosa que se agradece

Voz 4 10:45 eh

Voz 12 10:46 sí totalmente meses estáis de acuerdo con eso pero es verdad que es muy cruda y sobre todo retuerce mucho los temas a esas siempre a mí lo que me gusta es que les da la vuelta a muchas de esas convenciones que probablemente serían de ese de esos demócratas idealistas no que podrían de El Quijote no sé yo creo que

Voz 3 11:07 qué parte de un Navas ser pesimista creo que es una serie pesimistas sobre tiempos oscuros en Estados Unidos y quizás un poco en todo Occidente y eso se nota en el tono de la serie en los debates que crea y en los temas que trata ahí es verdad que más que criticar la ideología demócrata digamos lo que critica es la estrategia demócrata entonces ellos parten de la base que los demócratas tienen que ser más valientes enfangar Se si quieren vencer a a Trump pero

Voz 1 11:39 si es que de verdad es que claro está es verdad que está está hablando de todo el mundo está hablando de todo el mundo ahora no

Voz 3 11:46 sí sin duda bueno esta semana que tendrá poco estamos lejos en Italia aún más complejo sí creo que al final la la globalización también se nota en estas cuestiones que al final casi todas las democracias occidentales tienen los mismos

Voz 1084 12:02 leerlas y luego en narrativa mente cómo cómo creéis que la serie ha conseguido llegar a ese punto viene de de The Good Wife indudablemente pero el salto quizá de The Good Wife aquí ha sido de la política local lo lo pequeños núcleos de poder no a la alta política que sol a lo que se dirija ahora su debut Fay pero cómo consigue narrativa mente combinar lo que decíamos lo judicial con lo político siendo una serie de abogados Icon esa estructura que tiene de un procedimental pero que no sigue las reglas si cae un caso pero hay un un un desarrollo continuo no a lo largo de de la temporada

Voz 4 12:37 yo creo que bueno de hereda la la rabia y la frustración de Alicia en The Good Wife no como motor narrativo muy bueno que sea una serie de de abogados a ver es es muy adecuado por el tipo de de casos sí bueno este procedimental así a medias pero bueno no es que pudiese ser exactamente cualquier tipo de género pero bueno lo que les afecta es esta situación política este está ahí apostará que decíamos plenamente Trump y ese día a día cómo van solucionando las las cuestiones no apelando siempre a una especie de sentido los aquí lo revolucionarios como un sentido común básico no que deviene algo que en ocasiones puede ser hasta hasta que mico sea yo no sé si es tan pesimista sino que intenta dar un punto como de de esperanza no sea la situación es la que es pero sin caer en la utopía intentemos pues sobrevivir aunque sea pues con Diana alojar con con las drogas incluso no fíjate has Fides

Voz 1084 13:43 veo a través de de utilizará los abogados no de una serie de de abogados Leal le permite abrir los puntos de vista especialmente en juicios no o o enfrentamientos hay un toma y daca entre abogados que es lo interesante de la serie como creéis que por ejemplo si es una forma en que se está articulando mejor a la hora de contar en la política que una serie propiamente de políticos no que por ejemplo vemos pues las últimas series quizá bueno House of Cards que que ha definido en una cosa espantosa diría cómo acaba siendo más maniquea no de de pura lógica de poder de de sombras y aquí sin embargo tienen la capacidad de Art un toma y daca Louis

Voz 1 14:22 sí realmente es muy House of Cards

Voz 3 14:24 yo creo que tenía una visión del poder destructiva es decir en House of Cards los que están enfermos de poder y hacen todo lo necesario para mantenerlo en todo realmente la Etna entraba a tratar temas en concreto de

Voz 1 14:37 política americana en cambio en Begur

Voz 3 14:40 o si se hace en cierta forma el procedimental o casi proceso procedimental juega a su favor a la hora de tratar una serie de temas en cada capítulo uno o dos temas en concreto les permite exponerlos perfectamente crear debate seguir avanzando en la visión global que ese es América de trampas

Voz 1 15:00 bueno pues vamos a evolucionar un poco más para en fin para que los oyentes se acerquen a The Good Fight si todavía no lo han visto y es un poco que repasemos esa gama de grises que decís en la que se mueve ir a ver qué debates planteada ni

Voz 0457 15:17 sí vamos a hablar de otro de los grandes temas que han utilizado los creadores que obviamente no podía faltar y el movimiento mi tú que ha puesto patas arriba la industria de Hollywood y han sabido además muy bien canalizar el el debate y marcar diferencias sin medias tintas primero adaptando un caso real cuando el bufete desciende a una concursante de un reality de citas que denuncia a otro por violación dentro del programa esto

Voz 1084 15:42 qué ocurrió realmente en Back in Paradise

Voz 0457 15:45 llega en un momento importantísimo especialmente para definir el consentido

Voz 7 15:48 tanto tú no me emborracha este no me sujetó más temía hacer lo que hicimos y no te dije que no pero en algún momento la capacidad decirte que no tu problema es que estás tan seguro de que no eres uno de esos tíos que no te das cuenta de que ese Pía

Voz 1 16:04 un despiste en uno de ellos es maravilloso es de corte no porque además plantea el pro el problema son un monstruo o es que puedes estábamos rodeadas de monstruos que no lo sabe

Voz 1084 16:15 sí capítulos más tarde trató también un caso muy parecido al del actor así sari con la web y viven en la que ese publicó el testimonio de una mujer que había quedado con el guionista y la cita acabó siendo muy desagradable para ella como sabéis se generó un intenso debate sobre si era realmente una situación de acoso o una cita patoso por parte de Ansari en la serie la historia se publican una web algo diferente que recogió rumores de mujeres que habían quedado con hombres con un resultado pues nada agradable

Voz 9 16:40 se me dejé llevar tan insistente que lo que le obligó a que aceptara el sexo protesta sigo cabreada conmigo usted si me hubiera dicho que parara yo habría parado y ese fue el final de la cita si cogió un taxi y me fui a casa oiga conoció usted gilipollas a evitar sí claro que si bien después de suscita se publicó aquí un resumen de su versión coacción sexo oral no con sentido petición de felación esto es correcto así han resumido y me diversión no está de acuerdo con ello no si estoy de acuerdo

Voz 0457 17:23 y finalmente este toma y daca entre abogados les lleva un debate que incluso nosotros también hemos podido llegar a tener últimamente en la redacción sobre El mito

Voz 9 17:30 el paro es muy controvertida subirlos demasiado lejos eso cree que las buenas causas comienza siendo pueblos luego se convierte en el linchamiento como viene creéis mate no te entiendo las mujeres se agrupan y de repente los hombres de todo el mundo os preocupéis por los linchamientos sopor las cacerías te preocupas pero os da igual que el movimiento blanqueis máter dañe la reputación de la gente

Voz 13 18:05 fue una mala cita

Voz 9 18:07 cualquier puede tener un eficaz sí sí pero no nos quedaremos con la cita ahora intentamos acabar con una destruye reputación de hombres no es esto lo mandó

Voz 8 18:22 no no son estas dejando Burela un punto de vista impactado distintas me vendo

Voz 1 18:27 bueno es que es una realidad es la serie no que ha que enfoca directamente lo que está pasando en este en este momento estás es es una serie que eran feminista porque estaban las mujeres en el centro como la veis en este sentido a ver Ana

Voz 4 18:46 bueno es una serie que está digamos que da un protagonismo muy obvia

Voz 14 18:53 yo bastante inusual minoría

Voz 4 18:55 has étnicas y de mujeres que es crítico con casos que pueden parecer beneficios beneficiosos con estas mujeres pero que son vaya exageraciones Si polarización es del tú no sea que por eso decía yo antes lo del sentido común revolucionario porque digamos que tiene un un punto de vista crítico incluso con las propias minorías que protagonizan la serie

Voz 1 19:24 sí eso es verdad Luis

Voz 3 19:26 yo creo que que es algo muy interesante de Buffett que retrata esas pequeñas incoherencias que tenemos todos igualmente pone a todos sus personajes un poco en la picota moral de dictaminar qué piensan sobre cosas que en teoría deberían pensar todo similar porque todos son progresistas a un bufete de abogados mayoritariamente afroamericano donde hay muchas mujeres Un canto eso progresistas barra pro demócratas y en cambio estos casos permiten bucear en esas pequeñas incoherencias esos pequeños varíe variedades de opinión que hay en torno a estos temas sobre todo al al ni tú

Voz 1 20:03 bueno ahí también otros temas que que esta serie no no olvida vamos a darles un pequeño repaso Jose

Voz 1084 20:10 bueno sí porque además la serie entiende muy bien la que la política no está solo el en la Casa Blanca en el Congreso no sé como decíamos están las empresas en los juzgados en Internet ya tratado por ejemplo pues la Fake News y la influencia de Facebook en las elecciones

Voz 9 20:24 se Gemma macro Target en páginas como Facebook

Voz 15 20:27 ofrecen a empresas para afinar más sus inversiones publicitarias fue utilizado como arma por los rusos durante las últimas elecciones podían enviar sus artículos de noticias falsas a grupos cada vez más pequeños que lo están utilizando con Toulouse

Voz 1084 20:38 bueno además de de de este tema pues ha tocado también por ejemplo el tema de las armas que es recurrente el de los disturbios de echarlos Vil la de él los los nazis no el auge del Supremo afirmó Blanco o incluso un tema como como la educación y la manipulación de notas porque los profesores están evaluados según un ránking pero sobre todo que nos deja para cerrar la temporada una reflexión que resume muy bien la situación social yo creo de de Estados Unidos y de muchos países escucha esta invitación sobre todo tu p

Voz 10 21:07 ayer leí que una mujer indocumentada que estaba embarazada había sido deportada a su país ahí está amenazada de muerte en seis meses exacto que más nos Taser una nación de leyes y las leyes no son justas

Voz 9 21:36 qué opción tenemos la justicia por encima de la ley no es la justicia la que definen la es la conciencia debería servir no está bien infringir las leyes si ofende a tu conciencia sí

Voz 1 21:51 bueno es que

Voz 8 21:54 Terry Gilliam diciéndonos que seamos violentos y esto me me voy

Voz 1 21:58 bueno es que es esta serie es insuperable para el Twizy para Ana

Voz 3 22:04 si no la serie yo creo que sobre todo en este último capítulo Custo con este corte que que escuchamos ahora de esta reflexión sobre la justicia la ley se metió en un terreno muy complicado en el que es muy difícil posicionarse porque es verdad que él leyes no son justas pero si no cumplimos las leyes que nos queda entonces es como el punto crítico de nuestras democracias

Voz 1 22:29 Ana bueno

Voz 4 22:31 es muy buena y espero que no sean superable pero es muy buena yo el tema que decíamos antes del SAS que es política por el tema político aquí Le veo similitudes con el ala oeste de la Casa Blanca de Sorkin la fundacional de esta oleada de series políticas que tenemos ahora porque es como cuando la secretaria de prensa CIJ decía no entiendo el censo no hay lo explicaban y eso era una función divulgativa que llegaba todo el mundo y que así quedaba claro o cómo funcionan las papeletas electorales en Estados Unidos este tipo de cosas pues aquí con las FARC News por ejemplo que en el micro Target in o con a este tipo de de nota dichas cumple entiendo que cumple la misma función que está está informando al al a la audiencia de de estos temas y esa esa es una función divulgativa muy muy importante bueno pues lo tenemos que dejar aquí

Voz 1 23:29 lo hizo Gando muchísimas gracias Ana TOWS muchísimas gracias por vuestras en fin perversa mirada crítica profunda que que aportarais cerramos ya la escribe Juan Aranaz puede subir la música porque no nos va a dar tiempo a cambiar la sintonía te damos las gracias te hacemos la ola ya en la realización Juan Aranaz y en la producción y en las redes sociales Laura Martínez hasta luego cine en la SER con escrito

