Voz 1341

00:13

pues Pedro Sánchez expresidente de Gobierno las cosas van que vuelan no hace tanto tuvo que dejar la secretaria general del Partido Socialista no hace tanto ganó unas primarias de forma sorprendente hace menos se le daba por desaparecido en combate y hoy es presidente las novedades vuela también las inmovilidad de hace nada Mariano Rajoy parecía eterno como los toros revisando y ahora acaba de ser despedido y censurado por el Congreso con más pena que gloria todo vuela a Rajoy se despide por la puerta chica pero a lo grande dice que ha sido un honor dejar a España mejor de lo que se la encontró no piensan lo mismo los sindicatos no piensa lo mismo los defensores de la educación y la sanidad pública no piensan lo mismo los defensores de los derechos humanos no piensa lo mismo a los pensionistas que las feministas y los trabajadores de Radio Televisión Española y es que su gestión ha tenido muchas deficiencias a la hora de distribuir la riqueza de respetar los de de hecho cívicos y políticos dice Rajoy que espera que Pedro Sánchez en bien de España pueda decir lo mismo que él bueno es verdad que decir decirse puede decir cualquier cosa también es verdad que no es fácil la tarea que le queda a Pedro Sánchez antes de convocar elecciones pero como las cosas van que vuelan en vez de precipitarnos a pensar en el mañana vamos a disfrutar lo de ayer hilo de hoy íbamos a despedir a don Mariano y a la señora Cospedal al furibundos señor Hernando ibamos a volver entre tanta mentira a la verdad honesta de las cosas sencillas antes vivíamos una situación compleja en un país anormal ahora vivimos en un país normal una situación compleja dicen los jueces independientes que un partido ha estado robando el dinero público dicen que tenía una caja B y que el presidente mintió la democracia española ha tenido mecanismo para censurar a ese partido de una manera tranquila cumpliendo las leyes Si llegando a acuerdos políticos así debe ser y aquí paz y después gloria Se puede ser de derecha de izquierda o de centro pero no se debe robar que la impunidad se ha acabado es la gran lección para la democracia española y que todos debemos cumplir la ley no podemos apartarnos las leyes a la torera pues ni los correbous ni los toros de guisante nadie a ser normales es la gran conquista de esta moción de censura que ha dejado al Partido Popular fuera de juego y a ciudadanos con las banderas atragantado buenas noches Ángels sea ido también Zidane otro punto de encuentro en muchas sensibilidades del país pero hubo en fin de semana un beso soluciones encontraremos un beso