Moisés Hurtado: "Sí veo capacitado a Pochettino para entrenar al Real Madrid"

Voz 0356 00:00 es es Hurtado es comentarista de Catalunya ex jugador coincidió con Mauricio en el Espanyol pues fíjate como jugador en dos mil cuatro dos mil seis espero tener bien los datos como entrenador en dos mil nueve y dos mil diez siendo Moisés jugador insisto y Pochettino primero jugador después entrenador hola Moix es muy buenas

Voz 0503 00:17 hola buenas como este en el plano personal en el plano más cercano Mauricio

Voz 1 00:23 bueno evidentemente tú lo has dicho el diferente

Voz 2 00:27 como compañero que como que como entrenador pero sí que es una persona que que es lista que es eh le gusta tenerlo todo bastante controlado como jugador era pues tenía muchas tendencias dentro del vestuario tenía muy buena no hubo una oratoria comenta claro pues también pero sobre todo pues el el tema de que le gustaba tener todos los detalles controlados controlar un poco en lo que se movía por eso que Le yo creo que le gusta más trabajar con gente joven que quizás no con con veteranos no

Voz 0503 00:58 es decir le gusta más la gente joven que los veteranos y es muy meticuloso

Voz 2 01:03 bueno me Si bueno más me meticuloso y que te comento que le gusta tener un poco todo bastante bien atado no que no se le escape ningún ningún cabo suelto si es meticulosos evidentemente yo como entrenador lo lo tuve el el primer año que eh que es el entrenador había estado anteriormente fueron femenino nos coja nosotros evidentemente pues eh no tenía un modelo tampoco muy muy muy claro lo dejó en sus inicios pero evidentemente si una persona bastante bastante inteligente bastante lista los sólo hay que ver la carrera que ha tenido no sé dónde allí donde ha estado a lo ha hecho bien ir al altar un poco también algo que a lo que tiene a circunstancias no

Voz 0503 01:50 le leves capacitado para entrenar a un grande como el Madrid ahora en este momento de su carrera

Voz 2 01:55 sí yo creo que sí porque porque evidentemente la gestión del vestuario supongo que no es la misma la de la en la del español en el Madrid hay tendrá que lidiar con con con muchos egos quizás eso es su asignatura pendiente pero ya te digo que es una persona que es bastante bastante lista Bazayer a adaptar a esa situación no eh yo creo que sí que se sabría adaptar no sé si es el hombre indicado no para el Madrid pero evidentemente que que sí que lo podría hacer

Voz 0503 02:27 más más de el club de dialogantes que de los de mano dura

Voz 2 02:33 bueno yo si apostaría apostaría que es en más de de mano dura pero evidentemente también

Voz 1 02:40 es es el se tienen que saber adaptar y creo que también

Voz 2 02:45 en Madrid optaría por ser más dialogante pues te decía ayer el tema de de que le gusta más a a gente joven no yo creo que tanto en en el español que bueno que quizás de Quito a a gente más veterana ahí ya puesto por gente más más joven con su no no nada sí que ha pues ha tenido plantillas y el recuerdo de un perfil más joven que el Kiel ha podido más controlar el pero también es dialogante también es un entrenador que rehuya el diálogo evidentemente

Voz 0503 03:17 a ti te dijo alguna vez también que nunca entrenar al Barça

Voz 2 03:22 y que nunca entrenar al Barça no no no dijo nada bueno él PD bueno no sé si es perico del Madrid y entonces ha tenido mucha carrera en el español eh ya sabes que la gente que está muchos años los que estamos muchos español pues al final la rivalidad con el Barça pues siempre se nota

Voz 1 03:40 y no se le ve por aquí

Voz 2 03:43 era el madridista bueno a lo mejor es una estrategia también para un poco para al Madrid pero pero bueno evidentemente no