José Ramón Sandoval: "Sentimos una gran responsabilidad, estoy con mariposas en el estómago"

Voz 1 00:00 una victoria que vale ese MR al calor de Alba nos está escuchando hasta ahora en el Larguero José Ramón Sandoval buenas noches hola buenas noches como estaba uno en la noche previa

Voz 2 00:10 pues porque ese decir que con muchas mariposas en el estómago como es Toledo que va a sondear en su vida esto no creo que hoy no jugamos mañana nos jugamos mucho hay mucha responsabilidad no la ciudad entera esperando que desde el club se salde y puedo nosotros somos responsable de puede conseguirlo

Voz 1 00:32 ese Mari poseo lo tienes desde hace ya una semana

Voz 3 00:35 o by o cayendo yendo poco a poco ha ido ya

Voz 1 00:37 lo poco a poco durante toda la semana

Voz 2 00:39 no la verdad es que desde que llegamos digamos esperanzas de que esto se pueda conseguir por esos trabajamos y trabajadora lo haya llegando el último día que esta es que lo tienes hay que tener estilismo pues ahora como Mary posee os no porque yo o no es de sabes que lo tienes ahí sería muy triste que te puede conseguir lo más difícil que que no se consiguiera no así que solamente por por toda la gente que hay detrás de de tenemos que dar el último aliento para poder con

Voz 1 01:12 eso de llegar a una ciudad tan importante como Córdoba con el equipo hundido a once de la permanencia a trece llegó a estar justo cuando cuando llegaste esta remontada que se han producido en las últimas semanas es quién no se ve muy habitualmente ni en Primera ni en Segunda División

Voz 2 01:27 bueno es decir que junta muchas cosas no hay un buen grupo humano dentro de vestuario e al final pues bueno nosotros llegamos con mucha fe conseguí las cosas empezamos a analizar las cosas que está perjudicando al Córdoba bueno intentamos hacer pérdidas al cero hicimos cinco porterías a cero superávit de goles a favor gol en contra Hay ir a lo práctico no ir a lo práctico y bueno en siete jornadas hacer veintinueve puntos es mucho quiere hijos nada puede cómo conseguir esta victoria podíamos conseguir tres dos sexos número de estaría arriba no voy eso no fácil con un equipo que prácticamente había ganado cuatro partidos antes de llegar nosotros el estado de ánimo no era muy allá

Voz 1 02:11 tú que te encontraste en ese vestuario el trece de febrero que viste en ese vestuario que caras gente que no está

Voz 2 02:20 venían de perder cinco uno con el Tenerife y se había Doña casi completamente todo no entonces eh resignación tristeza pero no sólo analiza muy bien la plantilla sabíamos que era cuestión sacar individualmente a cada jugador lo mejor de cada uno de ellos pues no lo al servicio del grupo y así poco a poco fuimos convenciéndola no yo creo que necesitaban confianza en puedes equivocar hay muchas veces cuando trabajas y tienes talento y te dan confianza y sobre todo están al lado tuyo saca lo mejor de ti bueno fue como consiguiendo eso y jugadores que lleva siete meses en pagos como Aythami como Quintanilla como reses los hemos ido poniendo físicamente bien han ido aportando y luego junto con los que ya estaban aquí se ha hecho un buen vestuario oí eso es muy importante para sacar esto adelante

Voz 1 03:15 pensabas cuando llega hasta el Córdoba que ibas a a que va a estar el Córdoba dependiendo de sí mismo para para salvarse en la última jornada de verdad lo pensabas

Voz 2 03:23 se juegan a mí me lo dijeron yo yo por eso yo soy es una persona que sería imposible traicionar sobre todo las emociones de la gente yo no podría venir aquí vendiendo una cosa si no creyera John eso el primero que tiene que creer soy yo para venir aquí y sobre todo transmitirlo a la gente yo viniera aquí engañando solamente porque

Voz 1 03:47 bueno que veía es tú cómo te convencieron para creer cogiendo un equipo que estaba en descenso a Segunda B a once puntos de la permanencia quién te convencido hispano

Voz 2 03:57 profesión sólo hay dos o tres que pueden elegir que son propios demasiados los demás no me siento entrenador independientemente de la clasificación del equipo yo he venido aquí a trabajar a a ofrecer lo que mi método de trabajo mi equipo de trabajo el entrenador que entrenan independientemente de la categoría también es verdad que es un poquillo de trampilla no mi familia política todas aquí de de

Voz 1 04:21 Córdoba amigo tenía muchas ganas de venir aquí

Voz 2 04:23 y sobre todo de de de poder conseguir algo no porque a su sueño desde que me hice novio de mi mujer con diecisiete años veía al Córdoba jugar Trofeo de Verano allí Pozoblanco de pueblo de mi mujer siempre dos lo deseado no entrenar al Córdoba entonces pues bueno llegó el momento no era el mejor momento pero yo creo que muchas veces los caminos se cruzan no sé cuándo lo malo los huesos lo intentamos Si por suerte hemos tenido mucha gente detrás que no son ayudado mucho sobre todo la nueva propiedad que ha llegado hizo han facilitado muchas cosas hizo de todo ha hecho que la afición esté al lado del equipo y tú sabes que para mí eso fundamental en todo lo puedo de Estado he tenido grandes aficiones y son los han empujado

Voz 1 05:11 esta hacia adelante que te dice la gente por la calle MR

Voz 2 05:15 bueno y al final todo es en conjunto no yo me siento mucho que es desde que llegué a sentir mucho cariño no es mucha aceptación en paz dice mucho con la gente y cuando uno está a gusto en su puesto de trabajo dos porción de cinismo no yo creo que para mí era muy importantes no llegar aquí y ver la reacción de la gente hacia mi persona tras día cada día dormía una hora menos solamente en pensar cómo sacar esta ciudad pues no fallan los no

Voz 1 05:49 me dice sí nota el cariño pero que te dice esta semana que te dice la gente por la calle te alguien te voy a regalar de todos y salvas al equipo os lo vais al Sporting

Voz 2 06:01 esta semana margen nunca veo esa sensación que no he visto de ese dimisión pero al mismo tiempo de un poquito de miedo

Voz 1 06:09 lo no

Voz 2 06:10 lo mucha ilusión mañana va a estar esa pues lleno no va va a ser un día especial pero que nadie se equivoque porque mañana es una final no hay que celebrar nada de momento eh hasta que no se consiga el objetivo

Voz 1 06:23 el Córdoba se quedara en Segunda División en caso de que gane al Sporting uno de los seis equipos del míster de José Ramón Sandoval estuvo en el Sporting el Rayo en otros equipos y demás

Voz 2 06:32 el sonido bueno

Voz 1 06:34 otro día en el larguero y el sonido cuando te emocionaba en en sala de prensa de Catí Córdoba Cicala buscó te cala de ciudad y Córdoba bacalao esto Dios mira

Voz 4 06:44 le hago hasta ente vita no se crean creamos conseguido When I put habidas no los vamos a comer fuera pelotas al Sporting de Gijón y el sábado la vamos a liar chico la vamos a la sede huy ayuda al día siguiente borracho lodo

Voz 1 07:00 en el presente que en esa Telebista abajo en el freno de mano echado maldiciendo no ese otro contexto es entendible

Voz 2 07:08 eso de verdad la han querido manipular eso eres de un grupo de amigos en Gijón que me manda mucha felicitaciones todas las semanas están muy contentos conmigo y el otro día me mandaron un mensaje te vamos a comer pesando el domingo no lo vas a conseguir pero en plan broma Flandes coña

Voz 5 07:28 si sí no de Reus y que hubo

Voz 2 07:32 es una persona expedir llevamos agrado matar Infoempleo de coña pero en un grupo de Whatsapp eso no tiene nada que ver yo si algo tengo es cariño a Gijón no hija más de área aún un mensaje de eso de cara a la afición y el Granada eso de cara a mi grupo de amigos que me están dando todos los días caña muy bueno es una cosa privada lo que yo sé cómo ha podido salir eso pero que esté muy tranquilo el Sporting que si después Demi Korda si algo tiene Hacienda Ike Ike por supuesto se clasifique para ofreció en el puesto que el quiere ha hecho te pregunto

Voz 1 08:12 más allá del Sporting del Real Zaragoza a quién crees que va a acompañar a esos dos equipos en esa lucha por la fase de ascenso a Primera División venga

Voz 2 08:21 bueno no lo sé no lo sé está todo muy igualado igual que en la parte de abajo yo creo que va a depender mucho de del equipo que tenía el más temple en esta última jornada y separa hace está el rol que que va a jugar el cuplé hay veces que es muchos equipos que llegan a estas situaciones y no las sabe afrontar bastante bien hombre el Sporting es un equipo grande es un equipo que que yo por suerte vivido allí está acostumbrado a estas situaciones no a la hora de mucha gente detrás que les va ayudar

Voz 6 08:52 sí luego en Zaragoza es una

Voz 2 08:54 ciudad que el tren de civil personas pero que te pide un caddie de un Oviedo de un Numancia seis que todos cualquiera de ellos puede estar ahí sí que es verdad que por afinidad y por empatía te voy a ser sincero más mucha alegría que el Rayo ascendiera medida me daría mucha alegría que el Sporting se clasificara parados pues yo tenía era porque allí tengo muchos amigos

Voz 6 09:16 aquí nadie cero

Voz 2 09:19 eh a mis amigos le deseo todo lo mejor y eso por supuesto

Voz 1 09:22 pase lo que pase José Ramón Sandoval va a seguir en el Córdoba el año que viene

Voz 2 09:26 no lo sé y eso no lo que sí que tenemos claro es una cosa o cuando llegamos aquí la situación que está acordado no quisimos hipotecar al club con otro año en casos de esto en caso de lo otro y ahora cuando sacaba la temporada yo voy a estar siempre donde me quiere aquí estoy te hace eso ya es cuestión de que se pongan de acuerdo con con Vicente vamos a una situación que fase muy fácil para todo pases muy fácil para todo hay presupuesto estaría encantado de en esta ciudad como has hecho para que éste tampoco

Voz 1 10:02 Nos José Antonio Reyes dímelo

Voz 2 10:04 bueno pues al final el partido es culpa la tienen los propios jugadores no es sino una persona citado mucho he entrenado mucho y no escatiman esfuerzos entonces al final cuando viene de un decalaje que tiene siete meses no está en competición hay gente que que le da por coger un poquito más de peso y una que se ha puesto otra vez de los entrenamientos de competición ha empezado a bajar a bajará a bajar incluso han contra series in la culpa suya la culpa suya porque esa metió la dueña de esta positiva tanto Vestuario cómo es el juego y creo que a él

Voz 1 10:46 por último me imagino que ya te habrán preguntado alguna vez amigos familia o incluso dentro del club si salvas al Córdoba hago esto has hecho alguna apuesta apuesta no promesas no venga si se apuesta pro promesa no se lo típico del Camino de Santiago el pelo no sé

Voz 2 11:07 dice un par de promesa una que la conservando porque no se puede decir que hay otra aquí pues fue a hacer la romería de la Virgen de Luna que desde el pueblo de mil pues que de aquí de Córdoba hay mucha gente aquí en Córdoba que que es muy vuestra de Luna y bueno ahí si se consigue todo esto vamos

Voz 7 11:27 hacer un arroz íbamos a llegar a Santos avisé dunha todo bebesita apuntar pasarlo bien no con veinte kilómetros

Voz 2 11:35 bueno vamos a ver pero bueno

Voz 1 11:38 hacemos una cosa hacemos una cosa dos promesas una las juntado la otra no si mañana salvo al Córdoba entras en el Larguero la cuentas te parece encajar un abrazo José Ramón Sandoval del Córdoba suerte para mañana