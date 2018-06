Toni Nadal: "Creo que Rafa es uno de los máximos favoritos, si no el máximo"

Voz 1 00:00 hola qué tal unos ocho qué tal te va por París

Voz 2 00:04 muy bien bueno siempre va bien venir a París ciudad que invita al paseo indica juvenil

Voz 3 00:12 la edad son lo ha sido por trabajo en los meses de mayo junio o alguna vez has dicho es que me siento raro en París porque estoy aquí de vacaciones y no voy al complejo de Roland Garros

Voz 1398 00:22 bueno pues los heridos para para ver algún partido de Rofa

Voz 3 00:26 eso es Mallorca

Voz 2 00:28 el Estado está hecho para para dar un paseo pero se claro si de mi sobrino no lo estuviera jugando Roland Garros no hubiera

Voz 3 00:38 es es obvio es evidente y pasa estar durante las dos semanas o hasta que Rafa o hasta que Rafa sea elimina

Voz 1398 00:48 y tengo que regresó el lunes sino hacerlo algunos está de fin de semana

Voz 1 00:56 a vivir un curso de Dennis y nada unas osea que pase lo que pase el lunes tú te vuelves

Voz 3 01:03 sí igual tienes que igual tienes que volver otra vez el sábado

Voz 2 01:09 bueno para ella de digamos comentó Rafael se topó ante el juez de Ronda aquí a salvo que vienen está leído muy lejos todavía brinda que Rofa del el que está jugando bien pero bueno el deporte es cosas cambian

Voz 3 01:33 ahora que estás fuera a ver fuera entre comillas porque bueno sigues viendo obviamente a a tu sobrino pero llevamos ya cinco meses de este año dos mil dieciocho eres más crítico con él que antes

Voz 1 01:46 o más no mucho menos mucho menos

Voz 2 01:48 mucho menos porque te haré porque no me corresponde a mí sueño europeo los partidos como un tío faltaría más que yo como tío fuera críticos no me corresponde yo yo no he sido muy crítico con mi trabajo que nadie enteramente no es echar abajo eso corresponde a Carlos de ahí enfrente Roig yo no no no me corresponde a mí para ser critico es todo lo contrario los partidos sí voy a hacer me pide al menos la opinión pero no sin ningún ánimo en contigo

Voz 3 02:33 habitualmente te pide tu opinión después de los partidos de este año en los que no has llegado

Voz 2 02:40 no en alguna ocasión he llevado te comentaba el partido con él no creo pero a veces mundana a veces no pero no es que es quién no

Voz 3 02:53 evidentemente porque mí es bueno es no eres entrenador Pepe pero igual con después de en fin toda una vida con con con Rafa lo lo lo lo vive es ahora más más nervioso evidentemente más como aficionados obviamente como tío pero ahora ahora lo vives con más nervios son menos

Voz 1398 03:10 no con bastante menos evidente cuando uno está como yo muy involucrado en aquel tiempo pues uno de los dos por el otro día cuando de a la final de ropa pues es en los momentos finales claro que me pongo nervioso porque soy familiar de Rafa es su tío oí iría además aparte del tío puede estará muchos años si me gusta que gane pero no lo veo más normal más de familia Hervás que bueno queremos que gane pero no son los nervios aquellos

Voz 1398 03:53 de cuando estás cada semana involucrado

Voz 3 03:59 no con el durante estos días a estará hasta el lunes hoy te hemos visto en algún vídeo que estabas ahí en la sesión de entrenamiento con él con con Charly Moyá en tu conoces perfectamente a Rafa le has visto ganar diez veces en en París en un poquito haciendo balance de de estos últimos años en qué momento está en Rafah en París quiero decir está está en uno de sus mejores años para para ganar Roland Garros ha llegado a estar jugando mejor en París de lo que tú le has visto en los dos primeros partidos y los entrenamientos como leves

Voz 2 04:32 bueno es que llegue a se no lo jugó muy bien y se lo dije Clara

Voz 1398 04:42 acabó pero yo de los dos siguientes ya juzgado muy buen niveles el primer día

Voz 2 04:47 pues el rival jugó muy

Voz 1398 04:50 en Rafael jugos normal pero te diré durante todos estos años que

Voz 2 04:55 que yo le en París he visto muchas veces partidos de primera ronda segunda rondas ya era bastante bastante malas hoy todavía lo comentaba con Carlos Costa

Voz 1398 05:09 si yo hago un muy buen nivel la verdad

Voz 2 05:13 creo que tal y como veo creo que los máximos favoritos diríase que mañana con las que se puede perder pero yo creo que eso niveles muy bueno

Voz 3 05:29 qué crees que es el claro es que hace unos cuantos años estábamos habituados al Big Four a Federer aún Djokovic que estaba en mejores condiciones ahora hay un nuevo recambio nuevos tenistas oye Alexandra es la vuelta a costar muchísimo ganar un partido que que es cierto que la ha ganado a ha ganado a Nadal algunos partidos pero pero le costó en segunda ronda cinco sets lo acostó en tercera cinco sets Dominique Tim hay otros tenistas por ahí que ya saben lo que es ganar a Rafa pero tú crees que es el Roland Garros en el que llega con mayor superioridad con respecto a sus adversarios teniendo en cuenta que ha ganado diez veces en París que no es lo mismo jugar al mejor de tres que al mejor de cinco sets pregunto

Voz 2 06:06 no yo creo tiene el dos mil ocho la sensación que ya tenía en el dos mil ocho es mucho eso prioridad cuando llegó aquí el año pasado pues creo que con correo de superar el que no tuvo problemas en ningún en ningún partido aquí no sé siente en el dos mil diez cuando jugó muy bien

Voz 3 06:35 que hay otros años donde has visto que incluso tenía mayor superioridad no o que o que le veías Marlasca

Voz 2 06:39 yo no yo lo que creo que a ver yo creo que este año igualmente pértiga muy bien vale nada de Montecarlo en Barcelona y en en Roma verdad que sirvió pero no creo que dada la temporada de tierra que integró a los muy bien si mejor que otras ediciones no lo sé pero no está lejos de eso eso mejor nada entonces

Voz 3 07:16 a quién ves que puede hacer más frente a este Rafa o al Rafa que por ejemplo vimos ayer quitando el primer set que jugó muy bien frente a frente a tope ya es Bread Djokovic que ha ganado ya Bautista aunque es veintidós del mundo tiene nivel para ser mejor que el XXII del mundo a quién ves ahí

Voz 2 07:33 hombre yo cuando yo viví la época que de Djokovic yo siempre apostaron por lo que son muy buenos aunque no hay mejor momento porque siempre tengo la duda de que soy un shui yo creo que Djokovic un rival bastante peligroso siguió bueno yo pensando en el torneo Djokovic que he visto durante muchos años siempre pondría como máximo a China dificultades para Djokovic que digo

Voz 1398 08:10 antes después dependerá si no lo he visto jugar muy bien nadie y los otros días

Voz 2 08:21 pero a medida este pasan nuevos partidos puede vivir nuevamente un juego como Djokovic va cogiendo forma se convierte en verde ante un rival peligroso expuesta aquí esta de tres bebés yo les pues los más sólidos que van a tocar y lo digo observan Gasquet si Silvana encierra padre ganar mañana pues el siguiente

Voz 1398 08:52 pues también

Voz 2 08:54 a ver a priori vista el cuadro antes de de que se sepa con quién jugamos con diez puntos menos creo yo con mucha aquí les bebés

Voz 3 09:06 es muy interesante siempre muy interesante

Voz 2 09:09 es muy interesante siempre charlar contigo tenía

Voz 3 09:12 desde preguntarte por por eso tu relación también con Rafa durante estos cinco meses pero también por cómo ha vivido Toni estos cinco meses en los que por primera vez en muchísimo tiempo no ha viajado como te has encontrado sin viajar tu día a día se ha sentido vacío

Voz 2 09:30 no porque ocupado bastante tiempo leyendo interior tuve la suerte de viajar durante muchos años el entrenador vasco que mi siempre me me gusta mucho pero de las que diez días con un gran jugador que el Chiva una familiar mío pero suerte debido a sitios espectacular en Montecarlo Roma París entre pues claro hay momentos que uno va mucho en falta pero bueno nadie entre en su día que la mía

Voz 1 10:12 sí ha terminado vives más tranquilo ahora sin sin tener que hacerlo

Voz 2 10:17 no la verdad es que se he vivido bastante no tener por qué pasa

Voz 3 10:25 no preguntar en en en que pasas el tiempo ahora bueno sé que estás muy involucrado en la en la Academia y en Manacor pero pero DoCoMo matan el tiempo que antes ocupaba Asen entrenamientos viajes

Voz 1398 10:37 no hemos vivido bastante charlas

Voz 2 10:41 eso sí claro he tenido que dejar bastante estado viajando constantemente siempre por España pero parda antes y los días que hubiera más largos con lo cual me cansaba bastante vemos porque me iba a gustar al día quince o veinte días por allí yo veinticinco bueno aquí muy muy pesado teníamos un ritmo del bastante capaz y sólo Javier momentos de depresión los partidos pero el resto estaba bien ahora enfocaron me cojo lo mejor joven vuelo por la mañana tengo el al por la noche pues claro digo

Voz 1398 11:28 levantar a las cuatro las cinco Golden bastantes veces

Voz 2 11:32 estos cinco seis meses yo después lo digo Academia bueno he tenido el tiempo bastante ocupan algún

Voz 3 11:43 en te imaginas a corto plazo con otro jugador que no sea Nadal no se en top veinte top treinta top cincuenta volviendo a viajar durante treinta semanas al año

Voz 2 11:54 no no me lo imagino oí tampoco lo veo muy muy factible ya que primero que lo que hago me gusta estoy con chicos en la Academia creo que les pueda para aportar algo a ellos después siga y ahora acompañado una semana así tendría un conflicto evidentemente porque si juego a mi sobrino

Voz 2 12:25 yo no era complicado en el que es difícil yo sino que vive etapa dividida dejando por estar en otros eran otra etapa veinte intentando la Academia según los jueces

Voz 3 12:47 para acabar y no sé si te atreves a completar estas dos frases a este nivel bueno Rafa que va a cumplir pasado mañana treinta y dos años a este nivel Rafa puede jugar hasta los

Voz 2 13:00 a ver yo el primero es que uno puede jugar hasta aquí en la cabeza llegue si no la cabeza una vez que es sigue siendo competitivo hicieron una suerte de que no no existe mucho yo creo que Rafael capacitado para jugar por bastantes unos años aparte creo que eso en juego es cada vez menos hostil Psicosis o lo cual permite jugar los tiempos yo lo mío jugando vamos con todo lo más no lo sé si tres cuatro cinco todo depende porque el consiste entienda que que ya es suficiente

Voz 3 13:49 cuántos Roland Garros más crees que es capaz de poder ganar Rafa

Voz 2 13:58 yo soy sincero yo que cada día pues pues bueno creo alguno ahora bien algunas uno bueno yo pienso otra cosa es que no es viable pero te digo que cuando estuvimos unos unos años sin ganar hijo me preguntaba constantemente crees que Rafael donde era ganar alguna de Beslán yo siempre les decía seguro seguro que devolviera quebrar si cuando volvimos a los galos en el dos mil dieciséis este año vamos a ganar después lesionado no fue posible y el hay dos mil diecisiete de volvía a decir este año para ganar y al final lo consiguió pues yo creo que él tiene opciones yo no sé si va a ganar alguno más muchos más lo que yo sí que creo es que va a ser uno de los candidatos a ganar en los próximos

Voz 3 14:57 Toni Nadal mañana el partido de tercera ronda frente a Gasquet pero lo cierto es que no está ilusión a Rafa

Voz 6 15:02 pues como en sus mejores tiempos no sé si un poco mejor un poco peor que otros años como tú decías en dos mil ocho en dos mil diez dos mil diecisiete pero que está a un grandísimo nivel yo creo que lo vemos todos si vosotros hay especialmente que sois los que habéis detenido

Voz 3 15:15 un abrazo muy fuerte que gracias por atender a la Cadena Ser que vaya todo bien en este torneo Vuelta a Mallorca durante el resto del año que sigas viajando mucho vale