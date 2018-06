Tito Rabat: "Es un punto negro, todo el mundo lo dice, ojalá se cambie"

Voz 1243 00:00 hablamos un poquito de motos que tenemos el Gran Premio de Italia de motociclismo allí tenemos que respirar hondo todos un poco después de la caída tan salvaje que hemos visto en el día a día hay allí en Mugello esta Mela Chércoles el enviado especial de limpieza del monopolio de el diario así también de la Cadena Ser hola Mela muy buenas

Voz 1243 00:21 sí sí sí la caída que ha sufrido y Micheletti

Voz 1104 00:29 ante unos instantes además realización de televisión no ofrecía imágenes eh bueno pues se mascaba la tragedia hemos pensado en otros pilotos que se nos fueron afortunadamente mira el no a poder político en el Gran Premio ha sido evacuado al hospital en Florencia pero el doctor Ángel Chartres les ya capitaneado ese tipo de intervención inmediata que le reanimado a pie de pista porque había perdido el conocimiento ha confirmado a todos que se encuentra bien Peter proveedores Ducati Igor aquí como piloto invitado hacía lo que tiene más preocupantes una subluxación de hombro que no es nada para lo que ha tenido pues aquí con más de trescientos por horas el no además de varios traumatismos torácico lumbar ya dominan bueno pues hubiera sonaban a estos por encima pero afortunadamente como te digo sin cornada hemos respirado tranquilos porque puede haber sido mucho más grave de lo que ha sido así que hoy los resultados son anecdóticos el mundial continúa he uno de los nuestros está en el hospital pero me dice dice ella subirse a la moto mañana eh que ha dicho que quería montarse la Ducati mañana de MotoGP y me han dicho que barbaridad sé que descanse que ha dejado ya ha hecho su trabajo en los libres de la mañana había estado muy bien había sido segundos no recuerdo mal bueno pues un susto muy gordo pero afortunadamente sólo susto

Voz 1243 01:41 sólo susto y mira hoy todos los viernes de de Gran Premio siempre charlamos con algún piloto español para que bueno nos comete sus impresiones a nivel personal como del Mundial y yo creo que nos viene como anillo al dedo porque encima la semana pasada tuvo una una acción gente importante un una caída pero es que ya está ya en Italia por los pilotos han así es Tito Rabat que nos está escuchando o latido

Voz 1243 02:04 a India Racing de de Moto GP bueno la la primera pregunta en concreto para el por lo de Michele Pirro no sé dónde te ha pillado si has visto después la caída y qué te ha parecido

Voz 3 02:14 bueno no eran quiero pasado por por el pueblo al final de recta he visto una moto hay al final de todo en la gravilla hay muy concentrado Albert bandera roja y ver que no que no daban imagen expuesto que edictos vela no ha sido escalofriante Hay es pues bueno por suerte no ha sido nada pero pleno caerse a trescientos cincuenta su cuarto iba pues es una locura no la verdad es que que EMI que le había vuelto a nacer yo creo

Voz 1243 02:44 y es esa esa zona es muy peligrosa deberían deberían cambiarla porque por ejemplo escuchado algún que otro piloto como Aleix Espargaró diciendo que lo que ha dicho textualmente Si hoy a Michel edad contra el muro estaríamos hablando de una tragedia metro más a la izquierda y hay una hay una desgracia lo tiene que cambiar la organización en concreto esa primera Bono

Voz 3 03:05 que cayó allí también la hace dos años un año Louis también por suerte no se hizo nada no se hizo nada pero sí que es verdad que es un sitio peligroso porque vas a A350 que llegamos ahí así se levanta toda la frontera no del aire es como si hiciera un salto entonces la la las suspensiones nada la telemetría indica que que la rueda extra de la Moltó esta se lo entonces

Voz 1243 03:32 particularmente cómo estás después de lo de la semana pasada que te callaste y tienes cuatro lesiones me ponen por aquí rotura muscular grado tres del flor profundo de los dedos rotura muscular grado II del Flex vital de Kárpov contusión en el nervio vital IED a Osio en el Olic grano en fin ya no sé ni como explicarte cómo cómo cómo se explica que estés ahora mismo subida ya la moto aunque hoy te ha costado creo no

Voz 1004 03:55 sí sí ha sido ha sido muy difícil la verdad es que me estaría estarían mejor porque hemos hecho una semana haciéndolo todo muy bien haciendo recuperación y bueno ha llegado aquí pues tuve la oportunidad de probar en casa por uno super montar una moto más pequeñita hay bastante bien pero llegado aquí hoy la verdad que no podía frenar no de de prisión de del te no era a mitad de la que echadas

Voz 1004 04:22 por la tarde y menos sonido ven jugador me he sentido mejor Si poco a poco la exclamación bajando a ver si si mañana para poder De3 porque no estamos tan lejos estándolo a unos cuatro oí el corte

Voz 1243 04:39 Mela están hechos de otra pasta lo decimos siempre pero es que Kerr hay que repetirlo otra vez osea entra en el el milagro de Pierro que es una cosa aparte pero es que también lo de Tito tiene mucho mérito eh

Voz 1104 04:50 además en el caso Tito no es la primera vez pues la de la mayoría de ellos todo el caso probablemente que la gente más recuerda o el que más me impactó es el de

Voz 4 04:59 Jorge Lorenzo una clavícula en Holanda

Voz 1104 05:03 le operaron en Barcelona veinticinco horas después estaba encima de la moto haciendo quinto cuando hemos viene que son de otra pasta pero bueno es lo quite que es es si ha sido la Comisión de Seguridad Iceta se ha hablado de ese de esa curva uno porque claro en la curva uno de de Mullelo la curva en la que perdió la vida Luis Salom también una curva de Austria son los puntos en los que los pilotos más hincapié habéis hecho para que se transformen se reformó Austria reformó melón pero yo no murieron nos ha reformado hay un rasante estrenada algunos frutos como Márquez apuntaban hay que a lo mejor una posibilidad era Sergio Sánchez no sé si si habéis hablado de ello y aquí conclusiones habéis llegado Tito

Voz 1004 05:45 bueno yo yo creo que el año pasado que que era peligroso pero pero

Voz 1004 05:56 que la intención de cambiarlo lo que sí que bueno te lo veo y pues pues ya se verá otra cosa cero la verdad es que en una cosa un euro un punto peligroso oí ya verán lo que lo que decidan ellos partirán el tiempo es decir es la organización

Voz 1104 06:16 tres vela por la seguridad de los pelos y eso en este campeonato

Voz 1004 06:24 sí exacto sí es decir un puntos

Voz 1004 06:31 a ver si se cambia a ojalá ojalá que te cambie pero al final también yo lo tienes canto muy minada ya ya se verá

Voz 1243 06:40 que te iba a preguntar Tito acerca de bueno más allá de estos problemas sesgos y además estas ahora mismo décimo en el Mundial con veinticuatro puntos eh tú siempre has dicho que tienes moto para estar en el en el top ten del del Mundial tan sólo llevamos unas unas cuantas grandes pruebas pero ETB es al final de de esta temporada es alguien ahí entre entre los diez mejores en en tu cilindrada Moto GP o no

Voz 1004 07:03 bueno hemos empezado muy bien la temporada y la verdad que que hasta hasta Jerez y en Le Mans a lo mejor la carrera que sea más competitivo Iberia por primera vez con opción a este de estar delante y creo que que yo pequé de cómo co cómo un niño no porque me veía ahí delante veía que sea bien que que podía estar con ellos si al final al suelo todo pero bueno así que hay que aprender de estas cosas hay que paren de estar pugnas calma o principio de carrera sí yo creo que si seguimos haciendo mis paseos y estando contentos con con dulces con con con resultados que nos toca hacer pues pues podremos acabamos las carreras podemos por qué no soñar con acabar en topten a Jorge

Voz 1243 07:53 Benzo vuelve a a a Yamaha se ha conocido que ha cerrado ya con éxito su regreso a esta escudería una estructura satelital claro no no no sea oficial pero parece que va a ser así Mela no

Voz 1104 08:03 lo digo yo lo digo yo porque bueno me lo sé de buena fuente está trabajando en ello iba a ser así vale seguramente te lo digo ya como con con con el pescado con su hija Fischer in compañero de equipo equipe con el patrocinio de Petra pero aún no sé

Voz 5 08:19 eso que dijeron equipo satélite eso sí con soporte de fábrica que tiene en el box de valentía efectiva y que te parecería que

Voz 1243 08:27 bueno se está hablando mucho del futuro de Lorenzo también del futuro de muchos pilotos que te parecería se cambia Tito

Voz 1004 08:32 y y bueno yo no sé parecería pues creo que la educativo adaptado pero al final de su carrera ediciones yo creo con la Yamaha pues eh es más una moto que se adapta a su estilo que él conduce de una manera muy fina muy tipo de de Flow que me parecería pues que Si vaya Yamaha pues bien Ducati pues pues también bien

Voz 1243 08:59 Tito Rabat que haya mucha suerte el fin de semana y sobre todo que no te duela mucho vale

Voz 2 09:03 muchas gracias hasta luego

Voz 1243 09:06 eh cerramos contigo Mela lo has dicho antes osea los entrenamientos de hoy tampoco tiene mucha importancia al tema de los equipos pero mañana así porque es la calificación

Voz 1104 09:14 es decir mañana si hay pilotos como Dovizioso Pedrosa tendrán que poner las pilas en el primer libres de la mañana siguiendo un acceso directo a la Q2 fuera de ella ha liderado Iannone tanto por la mañana como por la tarde aquí he detrás del anterior Maverick Viñales Ismar Márquez es la primera Ducati ha sido la de Miller quinto Rossi séptimo y Jorge Lorenzo décimo en cuanto a Moto2 el más rápido ha sido Joan Mir que por vez primera lidera una tabla de la categoría intermedia Moto3 tú Beppe español con Jorge Martín y Canet como los mejor clasificados

Voz 1243 09:44 mañana analizamos cómo ha ido la calificación espero que te haya sentado bien esa cena de la Toscana como te gusta cuando te dejas caer por allí por Italia un abrazo muy fuerte Mela