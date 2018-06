Iturralde y las dificultades que generan los pinganillos

Voz 1 00:00 vamos a centrarnos Antoñito que esto voy estoy muy concentrado pero sabes qué pasa cuando llega a sacar la segunda amarilla por protestar sabes qué pasa que todos los ahí arriba disparatado proceso de

Voz 1621 00:13 en foros de Carrusel con los de larguero

Voz 2 00:16 de Lardero no tengo mucho

Voz 1621 00:19 bueno por ahí doce doce y doce en Canarias estamos acabando ya está Larguero pero fijaos que son Samaras insisto de transiciones entre la final de la Liga de Campeones la final de la temporada de clubes y el comienzo del Mundial de fútbol aquí Iturralde González ha dicho que estaba este viernes en directo Eduardo Iturralde González árbitro de la Cadena Ser muy buenas

Voz 0341 00:37 hola muy buenas noche tienes anécdotas e historias para todos los viernes de este año y cuando sea necesario quiero decir yo pensaba buf primeros de junio a ver si todavía Iturralde tiene todavía el cerebro como pensando a ver si tiene alguna historia para contar y demás pero todo vamos bien es para vivir todos los libros que sean

Voz 3 00:56 diecisiete años la cuestión no es que te hayan pasado historia sonó la cuestión es tener memoria para recordar las por mil diecisiete años al final tienes un montón de tu tenías algún diario describe las cosas no no lo pasa que siempre tiene buena memoria y luego cómo hacer los juega

Voz 0514 01:08 es ACS solemos hacer en hecho aquí en casa comida bueno comida cena con con los árbitros pues las las recordando no vas contando generalmente pues eso hoy hoy estado con en el choco de Íñigo Marquínez que por fin después de un año oí tanto más invitado

Voz 4 01:25 al Chacho cómo estaban las cosas y dos patéticas pones ya lo contaré mañana en el nada nada

Voz 0341 01:32 desde diciembre de un adelanto de lo que mañana va a contar en Carrusel de las cocochas de El Choco de Íñigo Marquínez que tampoco eran para tanto que nos cuentas en este viernes Iturra

Voz 0514 01:41 de esas conversaciones muchas veces dicen que ese dirán árbitros y árbitros asistentes no cuando hablan por el pinganillo hubiese tenido las dos versiones yo te de árbitro sin pinganillo y luego árbitro con pinganillo voy a contar dos muy buenas una el primer año del pinganillo yo pito la final de Túnez

Voz 0514 02:01 hay una jugada ya te digo era cuarto quinto partido de de con pinganillo cambiamos hay una jugada por banda izquierda el balón a la banda derecha lo del árbitro asistente y hay una entrada dentro del área para mí se oigo por el pinganillo vaya hostia o capas aunque le miro al al árbitro resistente que estaba enfrente me dice joe si no he dicho nada lo había comentado el otro asistente que estaba a setenta metros y le digo pero a ver si estamos los dos a diez metros que he visto a setenta esquema parecido pues que como no sabía que teníamos pinganillo el lo había comentado como que no se oía caro tú imagínate el partido la final de Copa ante estas y vaya hostia en una jugada que ha habido dentro del área que vidas menos no nada no no piten porque la vi clara pero tú imagínate que tengo dudas tiene dudas y pitas penalti para que vean muchas veces las nuevas tecnologías

Voz 0341 03:00 hay que tener mucho cuidado con eso que tienen esos pasan a también a vosotros armen cuántos tienes un micrófono abierto no que bueno porque cuando o a veces cuando te dicen cosas por baja es una decir bueno aquí tendremos unos cuantos tomos por eso te digo y eso va a ser una final de Copa ya te vaya hostia hay digo joder pues menos te igual interpretadas cara a pitar lo que sea pero no

Voz 0514 03:27 eso es y estaba justo enfrente del otro asistente otro asistente así con la cabeza de que yo no he dicho nada en que yo no he hablado que para mí no hay nada ese tira esa las primera y luego otra buena ese no Galatasaray Olympiacos entrenador era Valverde por cierto el Olympiacos UEFA

Voz 0341 03:44 también en la Cham

Voz 0514 03:46 los que Leo Inti hay una jugada minuto ochenta y pico y Cova así que el que fue delantero de la Real que luego se lo llevó a Olympiakos Valverde hay una jugada que la agarra al bueno de estas que hay un forcejeo dentro del área era una contra min ochenta y pico yo vengo en carrera pues tienes esas dudas tal y le comentó al asistente le digo qué has visto no te voy a decir el nombre porque todavía están activos mejor eso ya para el libro de memorias no cuando deje estar aquí y voy a la poco nombre y digo que has visto y me contesta difícil de gestionar pero no dices joder pues me quedo blanco pues en esos momentos coges deja seguir en el fútbol el fútbol esas cosas hay que hacerlas inmediatas porque sino fútbol Un segundo es muchísimo tiempo eh muchísimo tiempo esas cosas olas hace sólo las haces claro tienes esas dudas puede que hay un forcejeo digo voy a pedir ayuda Pires ayuda de dices que has visto ya contesta difícil de gestionar como te quedas pues me quedo que que pues eso blancos sigan civil de gestionarlos

Voz 0341 04:58 con con perdón es lo mismo que te digan con perdone vaya hostia ahí sí sí bueno o a decir es difícil de gestionar pues sigan sigan bueno te diga

Voz 0514 05:08 presionar por lo menos te deja la dudas Death y bueno pues es difícil no es nada claro no sabía eso es eso es raro pues eso pues pero

Voz 4 05:15 joe pero yo me hubiese gustado cómo hubiese dicho déjalo seguir o nada nada un forcejeo pero joder

Voz 0514 05:23 ante este difícil de gestionar