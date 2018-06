José Asensio: "Si no tuvo futuro como jugador fue porque no lo tendría que tener"

Voz 1722 00:00 bueno yo media entorno a unos setenta con doce años setenta y cinco Se de que ya es bastante alto no tenía un par de amigos en aquel entonces qué les gustaba mucho el fútbol me animaron a a bueno pues a ir al Bernabéu allí íbamos todos los chavales había una cola impresionante de chavales con diez doce trece años diciendo que querían hacer las pruebas del Real Madrid yo me apunté con mis amigos fui también con mi hermano y dio la casualidad de que un vecino pues se jugaba en el Estudiantes un muy buen amigo nuestro y al final pues bueno pues unos tuvimos la oportunidad a entrar en el Estudiantes y fue de las mejores decisiones emplean típicas decisiones que te llevan pues por carambola a a conocer un entorno completamente nuevo al final el Estudiantes es educación y deporte baloncesto mi gente mis amigos de entonces esto que estamos

Voz 0570 00:48 escuchando corresponde a una entrevista en la Cadena Ser en El Larguero de Pedro Sánchez el nuevo presidente del Gobierno de hace tres años y es que en estas dos horas de programa en un día tan importante como el de hoy viernes una de junio ya Sábado dos de de junio eh queríamos tener un pequeño espacio para conocer la faceta más deportiva del nuevo presidente del Gobierno y esa nueva faceta esa faceta deportiva tiene que ver está muy ligada con el eh que es ahora mismo Movistar Estudiantes José Asensio es el director general de este equipo de la Liga antes la ACB hola José muy buenas hola muy buenas gracias por atender la llamada de la de la Cadena SER hago todos estábamos esta tarde la reunión estaba Marta Casas que es una de nuestras personas más dedicadas enfocadas al mundo del baloncesto lo decía tienes un encargo fundamental buscarme alguien que conozca bien como juega al baloncesto el nuevo presidente del Gobierno y médico seguro cogió José Asensio de lo puedo decir cómo juega al baloncesto el nuevo presidente del Gobierno José

Voz 1 01:43 bueno no no sé cómo juega sé cómo jugaba

Voz 0570 01:45 vale pues como jugaba que al fin y al cabo es lo mismo o casi parecido José

Voz 2 01:49 cómo jugaba jugaba bastante bien eh

Voz 1089 01:52 bueno él estaba en lo que nosotros llamamos cuando estás en cantera tenemos distintas categorías de equipo y el estaba en el equipo más importante de su generación ya era uno de los que estaba con lo cual espera un jugador en cantera en en de quince diecisiete años

Voz 3 02:07 pelos que bueno destacaban dentro de su generación tú

Voz 0570 02:10 no lo conociste

Voz 2 02:12 bueno pues yo le conocí yo creo que sería infantil yo sería excepto eh

Voz 1089 02:18 bueno nos llevamos un unos pocos años osea que sería en el Ramiro pues siendo el infantes vi bueno siempre hay mucha relación entre los equipos y sobre todo cuando hay pocos años de diferencia y bueno pues te conozco desde aquí de aquella época y luego a partir de la relación

Voz 0570 02:32 de qué jugaba

Voz 1089 02:33 era un alero era un alero un alero bueno un poco todo terreno podía tirar penetrar bueno digamos que en pequeñito un Carlos Jiménez no

Voz 0570 02:42 un Carlos Jiménez podría comparará hombre Carlos Jiménez yo me pongo de pie le echó Carlos Jiménez y el Estudiantes no

Voz 1089 02:50 sí sí pero oye decir que en formación para que nos hagamos una idea pues eran tres son resalto para hacer de de de esa época de esa edad que jugaba eso o a un poco de todo todo terreno en entraba al rebote podía tirar penetrar fueron jugadores que en su época de campeón completo era más de todos

Voz 0570 03:10 antes de los que rebosaban calidad y talento

Voz 1089 03:13 yo creo que a término medio era más currante que calidad talento

Voz 2 03:17 puro

Voz 1089 03:18 he pero sí era un jugador de nivel medio alto había tres años

Voz 0570 03:24 de de diferencia bueno hay tres años diferencia entre entre el presidente del Gobierno que es que claro es que tenemos que hablar de nuevo presidente del Gobierno que tiene cuarenta y seis años que se notaba esa diferencia de dedazo o hacíais como me decías antes también o reuniones todos los equipos ahí del del del Ramiro de vez en cuando no sé si tenías trato directo con los sigues teniendo

Voz 2 03:44 sí a ver lo que ahí siempre en todo el Ramiro

Voz 1089 03:48 eso pues entrena siempre damos antes después de partidos de relación muchas veces con entrenadores al señor entrenador que he tenido tienes mantiene relación lo que pasa es que luego con él mantuvimos relación como con mucha gente que son estudiantes porque él siguió

Voz 2 04:03 vinculado incluso patrono de nuestra fundación con lo cual si

Voz 1089 04:06 pero relacione y bueno la mantengo la mantengo de Chase no mucho estaba hablando con él

Voz 0570 04:13 qué te ha dicho

Voz 2 04:15 no hablamos de estudiantes

Voz 1089 04:18 hay cosas siempre relacionadas un poco de siempre se interesa qué tal qué tal estamos qué hacemos preguntaba con resultados oye que fue una temporada

Voz 0570 04:27 pues es pero si has hablado con él hoy pregunto no no y no vale fue patrono de la Fundación no

Voz 1089 04:36 sí fue cuatro después en esa época bueno profesional una de las cosas que mantuvo ligazón fue toda la Fundación estridentes yo no sé si existe

Voz 0570 04:46 de la categoría de socio de honor en Estudiantes osea yo pregunto por preguntar existe

Voz 1089 04:51 no no la tenemos no tenemos la de socio

Voz 0570 04:54 ya alguien alguna distinción especial lo digo porque claro también en cuenta que es de estudiantes el presidente del Gobierno o a los lo planteáis

Voz 1089 05:00 para era incineradoras brillantes que son personas que han destacado por su contribución colaboración y apoyo al al Club Estudiantes en algún momento no la había mucha gente pues lo tiene Francis Cruz presente Argentaria la tiene de de bueno la tiene César Alierta ahora en unos días se lo daremos al presidente de Telefónica Emilio Gayo bueno pues tienen gente ya contribuido a colaborando a mantenimiento de

Voz 3 05:28 de Moix a este antes vamos que le va a costar un poco obtenerlo no sé todavía

Voz 0570 05:34 qué tiene que hacer méritos todavía me imagino que un sitio en el palco va a tener de manera permanente no

Voz 1 05:42 sí claro eso por supuesto

Voz 1089 05:44 hicieron seguiría en el palco él y que cualquiera siempre Gobierno la tenido también es bueno cualquier institución que represente a que esté ligada con nosotros porque usted en el palco

Voz 0570 05:56 la más complicada crees que será mejor presidente del Gobierno que lo que fue como jugador de las categorías inferiores de Estudiantes

Voz 1089 06:03 bueno no lo sé yo me ente

Voz 2 06:07 tema político no debo entrar yo lo que sí te puedo decidir

Voz 1089 06:11 estoy seguro

Voz 2 06:12 es que teniendo los valores del Ramiro y de estudiantes

Voz 1089 06:17 está claro que es que te emprenderá que sabrán sobreponerse a las dificultades que tendrá muchas pero se se levantará seguro porque está está acostumbrado a ganar

Voz 0570 06:29 ya hace mucho que dejó el baloncesto por la política pero habría tenido de futuro como jugador de baloncesto siendo realista no

Voz 2 06:34 bueno si no lo tuvo sería porque no no

Voz 1089 06:37 no diría que tiene su momento y así es difícil ya yo siempre digo que cada generación llegan entre cero y uno no eh bueno pues pues él no no llegó a ser jugado como os damos ha dado mucho se genes que son más los que no han llegado de los que han llegado

Voz 0570 06:55 en fin hemos querido conocer un poquito más la faceta deportiva de del nuevo presidente del Gobierno con José Asensio director general del Movistar Estudiantes y que coincidió averno exactamente en el mismo equipo pero que conocía cuando jugaba al baloncesto hace ya pues fíjate treinta años tanto José como Pedro Sánchez en en las categorías inferiores del Estudiantes oye te voy a aprovechar que tengo aquí para hacerte una pregunta del accidente si me permites porque se ha conocido que Salva Maldonado no va a continuar en el próximo año no sé si tenéis más o menos definido quién va a ser el nuevo técnico lo tenía pensado habéis hablado ya con alguien

Voz 2 07:27 no no tenemos definido el lo que hay es que Salvà muertos

Voz 1089 07:32 igual comunicado esta mañana no continúa ha acabado un ciclo y tenemos palabras de agradecimiento doy bueno esperemos que sea un un hasta pronto

Voz 2 07:44 sí la verdad es que no va a estar trabajando el director deportivo

Voz 1089 07:47 el tema entrenador pero no tenemos avanzado

Voz 0570 07:50 José Asensio gracias por atender la llamada de la Cadena SER Isère y algo relativo que entregar la insignia de oro y brillantes y demás que parece que por ahora no llegan los lo vas contando de acuerdo

Voz 1089 07:59 perfecto avisados puntualmente