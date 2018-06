El Larguero (1ª parte /01/06/2018): Entrevistamos a Moisés Hurtado y a José Ramón Sandoval

Voz 0341 00:00 qué tal saludos muy buenas bienvenido bienvenidas Cela

Voz 2 00:50 pero de viernes uno de junio del año dos mil dieciocho sino

Voz 0341 00:52 no tienes cosa mejor que hacer gracias por estar ahí te acompañamos los chicos de deportes hasta la una media de la mañana ya ha habido contactos entre el Real Madrid y el Tottenham por Mauricio Pochettino es lo más destacado que te puede contar la Cadena Ser a esta hora de la noche es esta una semana de sobresaltos y reacciones inopinadas predecir hace una semana que Cristiano quería irse Bale amargar con hacer lo mismo Zidane desaparecer en España haber un nuevo presidente del Gobierno parecía cosa de ciencia ficción poseen estas cosas a veces pasa ni han pasado a no sé tuviste un Larguero con información de primera mano de lo que quiere sí hacer el Real Madrid y hoy vamos a ampliarlo en el día uno PD es decir día uno posición ibamos a charlar además con un hombre que lo conoce muy bien ya que es en el Español donde ha sido y es un referente aquí en España no es que demos por hecho aquí en la SER que Pochettino entrenará al Real Madrid pero sí es el objetivo número uno de Florentino Pérez Joachim Löw se auto descartado hoy no pinta que llegue un hombre de la cantera así que las opciones obviamente se reducen las sensaciones iniciales se cumplen las que contamos ayer el Tottenham no quiere dejar salir a juicio y pondrá todas las trabas posibles en seguía

Voz 0799 01:59 da insisto toda la información en

Voz 0341 02:01 el día uno pos Zidane mientras tanto cosas interesantes estamos ya a junio con lo cual eso significa que es mes de mundial

Voz 0799 02:09 estamos a viernes uno de junio justo dentro de dos semanas estaremos hablando aquí en el Larguero de

Voz 0341 02:18 lo que ha hecho la selección española en su primer partido frente a Portugal lo cierto es que para este lunes estaba prevista la presencia ya de los jugadores del Real Madrid que de forma tan brillante el pasado sábado consiguieron la décimo tercera Copa de Europa en Kiev pero ayer ya pareció Nacho Fernández y hoy lo han hecho el resto de futbolistas del equipo blanco colocan han adelantado su presencia con el equipo de Julen Lopetegui será este domingo es decir pasado mañana el primer amistoso de los de Giuly

Voz 0799 02:43 en en Villarreal frente a Suiza mientras que otra selección

Voz 0341 02:47 ya llevan unos cuantos amistosos caso por ejemplo de Francia me decía antes José Palacio que ha marcado un golazo de melé también ha marcado otro Antoine Griezmann le ha ganado Francia tres a uno a Italia es lo más destacado de esta noche amistosos que se van a ir produciendo ya durante todos los días mientras tanto hoy se ha conocido una casi noticia que muchos llevaban tiempo esperando y es que parece es según ha determinado de la Reunión entre Rubiales Cité Basque desde el curso dos mil diecinueve dos mil veinte la Copa del Rey se va a jugar a partido único mínimo hasta cuartos de final es algo que exhibió en recordáis a finales de los noventa primeros de los dos mil y se instauró de esposa abrasado a las eliminatorias a doble vuelta pues desde los dieciseisavos de final

Voz 0799 03:30 así pues para qué engañarnos logró que

Voz 0341 03:32 a ser una gran noticia para el fútbol español para hacer algo más atractiva la Copa del Rey a todo esto mañana es un día importante en Segunda División acabada la primera Copa del Rey champions esperando el Mundial son semanas de transición al final Cabo pero la segunda está emocionante finaliza la Liga regular y faltan por conocer los dos últimos integrantes del play off junto al Sporting y al Zaragoza dependen de sí mismo hemos es el titular Cádiz Valladolid y Osasuna y es que los vallisoletanos y navarros juegan entre sí por abajo una plaza de descenso en juego entre agarrar estos seis equipos vaya Carrusel mañana a las ocho y media de la tarde con todos los partidos Almería Albacete Cultural Leonesa Córdoba Nástic y Alcorcón en baloncesto el Barça ya semifinalista de la Liga Endesa ACB tras derrotar al Andorra en el tercer partido de cuartos de final sí justo el primer día ganó el segundo

Voz 0799 04:18 poco Joy paseo ante el equipo andorrano nueve uno siete uno

Voz 0341 04:23 a a esta hora de la noche porque empezó a las diez hora peninsular está en juego el duelo decisivo en la Fonteta entre el Valencia Basket y el Herbalife Gran Canaria y hay un hombre de la Cadena SER cómo va al partido Ximo más mano hola

Voz 3 04:36 Álvaro llenazo en la Fonteta para celebrarlo que de momentos victoria del equipo local faltan tres minutos quince segundos para que concluya el partido setenta y dos sesenta y cuatro esto es ocho puntos arriba al equipo taronja que ha sufrido más de la cuenta los dos primeros puertos pero tras la reanudación y sobre todo el final del tercer cuarto se vino arriba desde la línea de tres tres triples seguidos Deron cambió otro de Abalde puso tierra de por media la misma que tiene ahora en el marcador quedan dos cincuenta para que concluya el partido setenta y dos sesenta y seis récord Podemos que el que gane este partido se mete en las semifinales de la ACB y tiene premio gordo el año que viene jugará euros

Voz 0341 05:22 en la otra semifinal la disputarán en el Baskonia y el Barça y una duda y es que yo no sé desde ahí desde la Fonteta pero lo contábamos en la redacción yo es que no sé si soy de un poco de al técnico que lo soy pero me ha costado diferenciar Ximo las camisetas del Valencia Basket del Gran Canaria porque me parece una naranja obviamente con las la la del Valencia Basket y en la del Herbalife Gran Canaria me parece un amarillo anaranjado no sé si desde ahí lo veis me discernir bien Unai otra Vigo desde ahí desde la tribuna de prensa te entiendo

Voz 1855 05:49 perfectamente tú también no gracias me siento más tranquilo comprendo a los miles y miles de personas que lo estoy viendo por la tele y escuchando la Ser pero es cierto es cierto que confunden no ha dado problemas nadie se ha quejado al trío arbitral de momento los hinchas son los que están por delante de los amarillos anaranjados como tú estas canciones

Voz 0341 06:13 los tonos cuantas como acaba el partido gracia Ximo esto pinta a un Real Madrid Valencia Basket Hume Baskonia Barça pero bueno falta por conocer el último de los semifinalistas Illa antes de analizar todo lo que ha pasado hoy en relación a Mauricio Pochettino el nuevo técnico del Real Madrid en tenis

Voz 1716 06:29 eh Roland Garros jornada agridulce para la Armada ganó verde

Voz 0341 06:32 Ascó tremendo su partido ante Dimitrov cayó Bautista ante Djokovic pero lo peleó sorprendente derrota de Pablo Carreño ante Sechin nato mañana vuelve a jugar Rafa Nadal si te quedas allí esperando una persona que conoce muy bien a Rafa en el que yo no sé si es el Roland Garros en el que aparece como favorito más destacado muchísimo tiempo

Voz 1716 06:51 no nos va a desgranar cómo está Rafa Nadal a punto de cumplir

Voz 0799 06:54 cierto treinta y dos años once y treinta y seis diez y treinta y seis en Canarias empezamos

Voz 4 06:59 atención señoras y señores noticia importante en el Real Madrid Antonio Romero buenos días

Voz 5 07:05 hola la noticia que puede adelantar la Cadena Ser que Zidane a la una de la tarde va a anunciar que deja de ser entrenador del Real Madrid no

Voz 6 07:12 con la decisión de no seguir el próximo año el cabo dentro ganando necesito otro discurso otra metodología de trabajo oí por eso que toma de esta decisión de no de no seguir el próximo que todo Simón tres Champions de tres posibles en esta emocionado Valentino perez la bien

Voz 7 07:36 Zidane una Liga muy listo sabe que todavía tiene que hacerse como entrenador dos mundialitos

Voz 6 07:43 decían tomó una decisión ya lo demostró en la poca el jugador dos mil seis dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España desde luego se cierra un ciclo un ciclo del Real Madrid absolutamente esplendoroso bueno Se Baus señor no es una laborista

Voz 8 08:01 pero es imposible adelantar que en esta rueda de prensa en esa comparecencia vendida en ha convocado a los medios para anunciar que deja de ser Real Madrid

Voz 10 08:13 SER pase lo que pase

Voz 12 08:35 es tremendo acabo de renovar hace diez días atrás por cinco años

Voz 13 08:41 yo estoy feliz que la gente entonces

Voz 0341 08:44 contento conmigo después de cuatro años frente al Real Madrid

Voz 12 08:47 no

Voz 13 08:48 algún día como en cualquier otro equipo por supuesto como la selección argentina

Voz 12 08:52 a un equipo como como el Madrid algún día será la posibilidad porque no

Voz 0341 08:58 todas las miradas giran en torno a Pochettino Ésta es la información que tenemos en la Cadena Ser y que nos amplía Antón Meana Zafraj o la Antón muy buenas qué tal Álvaro buenas noches y en el día uno Potsdam que podemos contar

Voz 0231 09:08 no bueno que el Madrid sigue teniendo claro que su objetivo número uno es Mauricio Pochettino no tiene prisa ayer lo adelantaba antes que nadie Mario Torrejón el Madrid no quiere precipitarse no se pone de plazo cuatro cinco seis días tiene todo el mes de junio por delante posiblemente no quieran llegar hasta el día uno de julio sin entrenador pero saben que la negocio con el Tottenham va a ser complicada ya han sondeado no solamente a Pochettino sino también al equipo inglés en la primera respuesta del Tottenham no pudo ser más contundente no hay ninguna posibilidad de que Mauricio se marche de Londres pero el Madrid quiere que las piezas se vaya moviendo que Pochettino apriete que Levy ponga precio a su entrenador y que se pueda cerrar la contratación del técnico que es objetivo número uno y número dos del Real Madrid barajan otros nombres por si acaso complica la cosa no puede entrena Pochettino los nombres que mucha gente ya conoce Antonio Conte que va a quedarse sin el banquillo del Chelsea Allegri entrenador de la la Juventus alguien de la casa que es la opción que perdía fuerza a las pocas horas de que Zidane dijera adiós al banquillo del Madrid porque no quieren que ese marrón lo coma un Solari un Guti o bendito por qué no decirlo pero eso que el Madrid insiste en que su opción número uno y número dos es Mauricio Pochettino

Voz 0341 10:29 ha habido contactos entre el Real Madrid y el Tottenham es seguro que el oyente de El Larguero se acuerda de él lo que le costó al Real Madrid fichar al Luka Modric a Gareth Bale cuando éstos formaban parte de la plantilla del delito tras hace ya algún tiempo igual lo que está pensando también en el el aficionado Antonio en qué plazo será también el Real Madrid decías antes lo contamos también ayer que que van a ir con tranquilidad pero claro es que el Mundial está ya a la vuelta de la esquina

Voz 0231 10:57 tengamos en cuenta que el Madrid ya tenía planificada la pretemporada con Zinedine Zidane es estaba previsto que el día que Zidane dimite como entrenador el Madrid anunciara más o menos su calendario de pretemporada es decir cuando se marchan a Estados Unidos la idea que tenía a Zidane y que creo que la de mantener el nuevo entrenador es no hacer unas semanas de entrenamientos en Estados Unidos como había hecho los últimos años o bien en Canadá o bien en Los Angeles este año prefería Zidane que el equipo se quedara dos semanas más o menos entrenando en familia porque muchos van a estar de vacaciones por el Mundial en Valdebebas viajar a Estados Unidos el veintiocho más o menos de de julio para jugar los partidos que tienen de la International Champions Cup eso es lo tenía planificado Zidane ayer mismo estaban reuniéndose entrenadores de la cantera para vivir que jugadores del filial del Castilla del juvenil podían estar preparados para irse de pretemporada con Zidane y eso todo cambia ahora el nuevo entrenador tendrá que decidirlo habrá que elegir uno eso el plazo que se marca el Madrid no ponerse tres semanas un mes como mucho es que la hoja de ruta es muy clara pelear si es posible por Pochettino aprovechar la buenísima relación que tiene Florentino Pérez con Levi para que se siente a negociar porque luego es muy duro negociar con Levi de acuerdo pero una vez que se siente a negociar el Madrid lo va a traer yo creo el problema es que a lo mejor donde no quiere sentarse pero por dinero no va ser por ganas de Pochettino yo creo que tampoco hilo únicos que el Madrid no va a haber una operación hostil con el Tottenham tendrá que sentarse el presidente del Tottenham siquiera a negociar con Florentino Pérez la salida de un entrenador capital para del Tottenham pero que el Madrid le considera su mejor opción

Voz 0341 12:40 verano movido en Concha Espina después de haber conseguido la tercera Copa de Europa consecutiva amenazas a menos que tengas algo más que aportar gracias Antón hasta mañana

Voz 0231 12:49 decirte simplemente que ya está colocada la decimotercera Copa de Europa en el museo de Madrid

Voz 0341 12:55 han ampliado no lo un poquito

Voz 0231 12:58 no hay tantas Copas de Europa en casi ninguno en ningún país del mundo hay tantas Copas de Europa como en el Bernabéu Florentino Pérez entre llamada a un entrenador entre gestión de de técnico ha ubicado ya la décimo tercera puede también te cuento rápidamente a la salida de Zidane y la posible llegada de Pochettino está muy bien vista por Bale por su entorno les gusta la salida de Zidane y les gusta el nombre de Mauricio Pochettino también te cuento que cada vez son más los entrenadores jugadores que llaman al Bernabéu en las últimas horas se ofrecen entrenadores de todo tipo se ofrecen de todos los colores desde gente que conoce la casa como Cannavaro hasta nombres que sorprenderá hoy han dicho que hasta Tutumlu ha llamado a ofrecer a Laudrup sea un poco de todo jugadores el que más llama llamó a con Zidane y ha vuelto a llamar en las últimas horas es Lewandowski que se cambió de agente para que le lleve el Ciani que está metido ahora también en la operación de Aimar Lewandowski dice que quería venir con Zidane y que quiere venir con el nuevo entrenador que esté Alvaros en fin es normal

Voz 0341 14:05 estamos hablando de uno de los grandes de Europa del mundo el que más Copas de Europa tiene este movimiento de Zinedine Zidane provoca que el Real Madrid se tenga que mover pero que también los propios jugadores del Real Madrid los que están y los que pueden venir pues tenga que pensarse muy bien cuál es su posición de cara a la entidad presidida por Florentino Pérez seguiremos informando un abrazo Antón hasta mañana otro para días esta mañana se Hurtado es comentarista de Cataluña ex jugador coincidió con Mauricio en el Espanyol pues fíjate como jugador en dos mil cuatro y dos mil seis espero tener bien los datos como entrenador en dos mil nueve y dos mil diez siendo Moisés jugador insisto y Pochettino primero jugador después entrenador hola Moisés

Voz 1716 14:46 buenas hola buenas como es en el plano personal el plano más cercano Mauricio

Voz 14 14:53 bueno evidentemente tú lo has dicho el diferente

Voz 15 14:57 como compañero que como que como entrenador pero sí que es una persona que que es lista que es eh le gusta tenerlo todo bastante controlado y como jugador era pues tenían muchas tendencias dentro del vestuario tenía muy buena no hubo una oratoria y comenta claro pues también pero sobre todo pues el el tema de que le gustaba tener todos los detalles controlados controlar un poco en lo que se movía por eso yo creo que le gusta más trabajar con gente joven que quizás no con con veteranos no

Voz 1716 15:27 es decir le gusta más la gente joven que los veteranos y es muy meticuloso

Voz 16 15:31 conclusión

Voz 1867 15:32 bueno sí

Voz 15 15:35 lo más JEME meticuloso y lo que te comento que le gusta tener un poco todo bastante bien atado no que no se le escape ningún ningún cabo suelto así es meticulosos evidentemente yo como entrenador lo lo tuve el el primer año que eh que es el entrenador había estado anteriormente fue el femenino nos coja nosotros evidentemente pues eh no tenían un modelo tampoco muy muy muy claro lo dejó en sus inicios pero evidentemente señor una persona bastante bastante indigente bastante lista los sólo hay que ver la carrera que ha tenido no sé de donde ha estado a lo macho ver altar un poco también algo que a lo que tiene a circunstancias no

Voz 0341 16:19 leves capacitado para entrenar a un grande como el Madrid ahora en este momento de su carrera

Voz 15 16:24 sí yo creo que sí porque porque evidentemente la gestión del vestuario supongo que no es la misma la de lastraron en la del español en el Madrid hay tendrá que lidiar con con con muchos egos quizás eso es su asignatura pendiente pero ya te digo que es una persona que es bastante bastante lista basado ayer a adaptar a esa situación no eh yo creo que sí que se sabría adaptar no sé si es el hombre indicado no para el Madrid pero evidentemente que sí que

Voz 17 16:55 es que no podría ser más más de el club

Voz 0341 16:58 de dialogantes que de los de mano dura por lo que tú lo conoces

Voz 15 17:03 sí yo si apostaría apostaría que es lo más de de mano dura pero evidentemente también

Voz 14 17:09 es es el se tienen que saber adaptar y creo que también

Voz 15 17:14 en Madrid optarían por ser más dialogante pues es decir el tema de de que le gusta gestionar más a a gente joven no yo creo que tanto en en el español que bueno que quizás de Quito a al gente más veterana ahí y apostó por gente más más joven como Janto no tenían sí que ha pues ha tenido plantillas y no mal recuerdo de un perfil más joven que el Kiel ha podido más controlar el pero también es dialogante también es un entrenador que rehuya el diálogo evidentemente

Voz 0341 17:47 a ti te dijo alguna vez también que nunca entrenar al Barça

Voz 15 17:52 y que nunca entrenar el Barça no no no dijo nada bueno él PD bueno no sé si es perico del Madrid y entonces ha tenido mucha carrera en el español eh ya sabes que la gente que está muchos años en los que estamos muchos español pues al final la rivalidad con el Barça pues siempre se nota

Voz 14 18:09 y no se leído por aquí

Voz 15 18:12 la ex madridista bueno también a lo mejor es una estrategia también paras un poco para es al Madrid pero pero bueno e evidentemente no

Voz 1716 18:22 el vestuario de los les sirves Fares y un placer como siempre un abrazo amigo

Voz 15 18:28 muy bien un abrazo la información barato me

Voz 0341 18:31 con alguien que lo conoce bien como Moisés Hurtado hay dos comentaristas de la Cadena Ser que conoce muy bien al Real Madrid y que nos pueden poquito a descifrar qué es lo primero que tiene que hacer el nuevo entrenador del Real Madrid sea Pochettino o sea quién sea estaba por ahí Rafa Alkorta

Voz 1716 18:45 hola Rafa muy buenas hola buenas noches Santi Cañizares muy buenas buenas noches Rafa

Voz 0341 18:50 te crees que Pochettino es el técnico ideal o el perfil de técnico ideal para el Real Madrid una vez que ha salido Zinedine Zidane

Voz 18 18:56 bueno a mí el perfil me gusta porque porque es un hombre joven porque lleva una trayectoria muy buena porque ya está en la con las riendas de un equipo no tan grande como el Madrid pero muy grande la Premier que es sobre todo estas últimas temporadas porque creo recordar que tiene un número increíble de de jóvenes que has sacado al primer equipo y eso es buena noticia siempre sobre todo para para la cantera sin este caso al Madrid si es él ideal pues eso lo sabremos con el tiempo no y eso como como sabemos todos lo indicarán los resultados pero a mí no sé si es un perfil que me gusta para para el Madrid

Voz 0341 19:34 Santi

Voz 16 19:35 sí yo vamos a ver yo suelo estar de acuerdo con Rafael también

Voz 19 19:40 la calidad parece que es un buen entrenador

Voz 16 19:42 la demostraron todos los equipos donde donde ha estado que ha sabido construir un equipo que ha sabido manejar un grupo que jamás ha tenido problemas incidencias es una persona yo la conozco muy poco pero lo poco que le conocí muy elegante en el trato pero que esto también es muy importante porque queremos que el Real Madrid necesita una persona muy elegante con la prensa muy elegante me trato porque todo lo que pasa en el Real Madrid se magnifica mucho

Voz 1716 20:08 en esa elegante también como imagen como portavoz en muchos casos dio el club como

Voz 0341 20:13 el Real Madrid poco elegante no

Voz 16 20:15 pero es que me quién lo que quiero decirles que su equipo y que cuando aparece en una rueda de prensa que es el máximo ejecutivo que tiene un club que es el técnico no el entrenador de fútbol en un equipo como el Real Madrid es muy importante que son una persona

Voz 20 20:30 no es elegante en el trato

Voz 16 20:33 Iker nada polémico no y que tenga buena mano con con con el exterior buena mano eso es eso no provoquen mucho más problemas de los que ya han sí siempre existe dentro de un equipo de la grandeza del Real Madrid ya hemos cuando empata un partido cuando pierde un partido incluso cuando no gana llegue algún jugador importante que está en el que ella pues se estima en torno a esto un debate que si gana manejado muy bien porque a nada importante de estuvo dos años y medio en el Real Madrid nada su importante para de puertas hacia afuera esto quiere decir que todo lo que sucedía en torno al equipo en lo que hacía este local muchísimo lo permitía a los jugadores que uno en un ambiente tranquilo blandiendo donde no solamente tiene que jugar en el fútbol no hemos tenido otros entrenadores en España no solamente en Madrid que han hecho todo lo contrario esto para el Real Madrid me parece que no es bueno me parece que el entrenador tiene que ser primero obviamente pueden entrados de fútbol segundo juez gestor del grupo porque los egos sí la grandeza de cada uno de los jugadores son difíciles de manejar mi tercero tiene que ser también de puertas afuera una persona muy elegante que le al Real Madrid la digamos la categoría que merece no tiene que cumplir ese aspecto solamente suyo

Voz 0341 21:49 Rafa y un poquito ahondando en lo que dice Santi es curioso porque muchas veces cuando pensamos en lo que hacen los clubes de cara contratar a este entrenador o al otro entrenador piensas pues que sea un buen entrenador que saque ocho de la plantilla pero es que el Real Madrid es un club tan gigante tan especial que claro Santé añadido la coletilla de muy importante buen gestor de grupos muy importante que sea elegante y que sepa estar en un club como el Real Madrid de la imagen que sea un buen encajado por que después de cada empate cada derrota va a haber run run

Voz 18 22:21 entonces todo no claro que un todo todo bueno evidentemente hay que reunir muchas cualidades no para para llevar a un equipo como el Madrid y sobre todo para llegar a un equipo que lleva tres Champions seguidas no y con y con jugadores increíbles yo no le conozco cruza con el dos palabras no me parece un tipo muy educado me parece un tipo con sentido común que eso ya es mucho y luego yo creo que una de las claves que es algo que yo creo que puso encima de la mesa Zidane es que el protagonista tiene que ser el jugador sea yo creo que el protagonista tiene que ser el jugador no hiciese sólo hizo Zidane que ha sido una estrella del fútbol y seguramente ha sido el ídolo en muchos otros de la plantilla bueno pues no solamente no ha sido el ídolo de es de esos jugadores de la plantilla como como como futbolista pero sí que creo que me da la sensación de que tiene las suficientes

Voz 0341 23:11 a ver pasar a un segundo plano es saber que el protagonista no

Voz 18 23:14 el Real Madrid exactamente para decir que está en un club muy grande que está en un club con con muchos detalles a tener en cuenta con mucho trabajo con una plantilla eh que no olvidemos que lleva dos años habiendo dieciséis diecisiete dieciocho titular en no y entonces esto gestionarlo no es fácil lo que pasa es que lo que no lo que tiene que intentar es al final lo que le ha salido a Zidane no que que todos algunos desde hace mucho tiempo ya todos desde menos tiempos decidió lleno que no no es sólo un buen gestor es un buen entrenador a nivel táctico a nivel estratégico a mi me parece que el Pochettino al nivel táctico el nivel estrategia es un entrenador con mucha riqueza con mucha riqueza filo buen gestor es que no le queda otra es que tiene que ser así porque sino es muy difícil llegar a épocas donde te juegas la Champions que es donde el Madrid está siempre en el mejor momento tener a diecisiete dieciocho tíos que que se sienten importantes no yo creo que eso es lo difícil que tiene Pochettino por delante

Voz 0341 24:18 Santi estamos a uno de junio es un verano especial para el Real Madrid aquella de tenga tres Champions seguidas de forma sorpresiva empieza el Mundial el próximo catorce de junio acabará el quince de julio muchos jugadores se van a revalorizar durante el Mundial porque eso sucede siempre cada cuatro años hubo uno cada dos cuando hay Eurocopa y después mundial y lo que tiene que hacer el el Real Madrid quiero decir con la plantilla actual que tiene tú crees que el hecho de que llegue un nuevo entrenador pueda hacer que sigan manteniendo el mismo hambre para obtener la cuarta Copa de Europa seguida que puede ser un ahora

Voz 19 24:51 que Angry gente estoy uno llegaron en buen momento Poquetino no serlo ya es un marrón llega ahora el Madrid

Voz 16 24:58 se va nunca es porque sino no comer querría venir mal el Real Madrid el equipo que al entrenador que llaman pues inmediatamente trata de hacer todo lo posible para para ir porque sabe que es una oportunidad a veces única y a veces no se presenta ahora un buen momento no es no es porque obviamente la sombra entre el Madrid y ahora mismo está en la cúspide la gente no está dominando en Europa obviamente pues eso es lo máximo que puede hacer mucho más bajas que también ganar la actividad no pero es muy complicado dentro de esto yo creo que es más difícil cuando tienes hace una plantilla nueva tienes que dar la baja muchos jugadores con contratos saltos porque no funcionan cuando tienes una plantilla muy completa y tienes que elegir entre diecisiete dieciocho jugadores once no yo creo que eso es lo que quiere Canal senador es que esa sencillo lo ha dicho Rafa claramente no es nada sencillo porque tienes que elegir entre jugadores que cuando todo el mundo podría jugar perfectamente todo el mundo además te pregunta qué hay de lo mío no cuando hacen gol de tiene nadie diría que a la gente que pasa conmigo el cuando dan a la cita Champions ya en su haber pues inmediatamente bueno el centro que Walker te pasa despacho cada uno que haga lo mio

Voz 1716 26:14 qué hay de todo

Voz 16 26:17 yo prefiero esto en un equipo que tener que ir buscando salida futbolistas no han rendido antes espera verlos sea digamos en uno de los problemas crecen cuenta con dos equipos cuando las cosas se sale bien no cuando el equipo está bien pues todos los jugadores tienen cobrar más del estatus todos quieren ser titulares se sentencie una pasión y obviamente que problemas que resolver pero no difíciles cuando ha hecho una plantilla gastando mucho el dinero y el equipo no funciona en esta sí estaban cambia la tres o cuatro jugadores perdiendo dinero porque evidentemente lo has comprado precio para un rendimiento que no ha sido el correcto y te tienes que tiene el mercado ya no dice lo mismo y tienes que buscar sustituto es que se puede costar incluso más no construir equipos mucho más difícil mantener lo que ya tiene ahora bien hay una secta psicológica importante el equipo viene de ganar viene de estar en la élite y hay que volver a ponerse a trabajar muy duro para poder estar ahí otra vez

Voz 1716 27:16 aún así Rafa es lo más complicado

Voz 16 27:19 a esa a veces estrellas ponerlas a trabajar desde el primer momento para que no hagan una temporada mucho más completa sobre todo el de lo que hizo una reprocha no

Voz 0341 27:27 empezar desde cero con un nuevo entrenador nueva metodología ya para acabar Rafa aún así la sensación es curioso de lo decía un amigo esta tarde es que desde que Macy's pitó el final en Kiev todo han sido turbulencias y malas noticias

Voz 0235 27:38 para el Real Madrid lo debe y las palabras de Cristiano Zidane que se va claro que han pasado sólo seis

Voz 18 27:45 es curioso no es curioso que que hayan pasado estas cosas bueno yo creo que han sido cosas puntuales de de personas muy puntuales sobre todo lo que tiene evidentemente es lo del entrenador de los jugadores bueno yo creo que no no eligieron un buen momento pero bueno cuando éstas así que caliente pues pueden puedes decir cosas de las que luego igual te tienes que que repentino no a mí me parece lo más relevante lo de lo del entrenador no no no por por por gravedad no porque al final como dice Santi es un equipo que está hecho es un equipo muy difícil de mejorar pero siempre hay que intentar mejorarlo eh yo lo decía hace unos días que mirar la edad de los jugadores hay que hay que no bis

Voz 0341 28:31 sí sí claro que atesora a pesar que no

Voz 18 28:34 sí claro hay que hay que hay que ver cómo cómo está la plantilla no hoy después de ganar tres Champions su deber es ganar la cuarta porque para esos son profesionales es ya más yo creo que son jugadores que no hay ninguna duda que que no no no no paran de tener hambre de cuál de cualquier manera es un es una situación que no que no ha sido normal sea yo no sé si esto ha sido de repente o lo tenía ya claro pero sí es cierto

Voz 0235 28:58 que parece que sólo sea disfruta de está está a trece Champions durante muy pocas horas entre una cosa y otra parece que

Voz 0341 29:06 que que ha sido no sé algo algo demasiado rápido lo que ha pasado demasiado no es lo mismo pero a mí me ha recordado un poco quiero decir que no es exactamente lo mismo ni muchísimo menos pero cuando el Real Madrid ganó aquella Liga del año dos mil tres y al día siguiente Vicente del Bosque Ése fue Fernando Hierro también aquella Liga frente al Athletic en el Bernabéu el último partido de Liga apenas se celebró esta se ha celebrado pero es que lo que han venido los seis días siguientes relacionado con Bale Cristiano y sobre todo Zidane se lo ha llevado todo por delante Rafa Alkorta Santi Cañizares yo creo que vamos de enero un verano por delante para hablar y mucho del Real Madrid sea el entrenador después de los jugadores

Voz 0235 29:44 los que llegan los que se eso está bien porque nos da trabajo y eso está muy bien

Voz 0341 29:49 bueno mundial ya ni te cuento un abrazo Rafa Alkorta Santi Cañizares por encima pero hay señales horarias de las doce de la noche las once en Canarias este no va a ser el último paso que lo voy a dar a Ximo más mano

Voz 0799 30:01 ver para creer lo que ha pasado en la Fonteta tenemos prórroga Ximo

Voz 21 30:06 daría al partido Nadal de basket se le escapó

Voz 3 30:08 los últimos segundos al final dos hombres convertidos al tanto cuatro segundos ya a partir de ahí los dos tiros libres convertidos por el Herbalife Gran Canaria empate a ochenta y uno así que cinco minutos más de máxima emoción en la Fonteta quedan cuatro treinta para que concluya la prorroga no se ha movido el marcador desde que terminaron los cuarenta minutos es decir ocho uno

Voz 0341 30:33 premio gordo para quien gane este partido en la prórrogas el tercero definitivo de los cuartos de final jugar frente al Real Madrid las semifinales de la Liga Endesa ACB y sobre todo la Euroliga de baloncesto el año que viene

Voz 0799 30:43 ya estamos a dos de junio cómo pasa el tiempo pausa ya la vuelta

Voz 0341 30:47 contamos cositas de la selección española de fútbol y también de la segunda división que mañana se juega muchas cosas eh

Voz 22 30:53 sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando el ritmo que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa darte un atracón de series de las que todo el mundo habla una buena sesión de deportes que posiciones todos a tu ritmo cómo donde y cuando tú quieras hay cosas que sólo ocurren en Movistar y ahora cuatro meses gratis del paquete premium al contratar fusión Pablos para verlo todo Movistar

Voz 23 31:21 Cuco

Voz 7 31:26 sigue giro y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook Alargue

Voz 12 31:40 yo escuché trucos es que vosotros no Crivillé mil hombres contar cómo subían a los picos más altos del planeta escuchado de personas narrar cómo bajaron a las oscuras profundidades de los océanos sí me he emocionado con aquellos que vivieron las más arriesgadas aventuras pedía ajado cientos de países y he conocido a miles de personas todos esos momentos jamás se perderán porque yo seguiré ahí excusas cuando se quiere aventurera tu imaginaciones la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti y síguenos en Ser aventureros punto es y en redes sociales Cadena Ser

Voz 4 32:27 este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en cómo se hablaba

Voz 24 32:34 qué pausa nadie sabe nada aquel programa en el que puede pasar de todo

Voz 25 32:40 Pau buenos días hola puede intentar hablar contigo fingiendo absoluta normalidad pero Veu kleenex debajo de tus huevos

Voz 24 32:49 a Debedado nadie sabe nada cascabeles Air

Voz 0341 32:55 nos vamos al doce de noviembre del año trescientos treinta y tres antes el cristal

Voz 6 33:02 entre agosto mil setecientos cincuenta y cinco de julio de mil ochocientos trece hectáreas

Voz 12 33:10 hasta el fin de semana a cuando has viajado Cronovisor de Ser Historia cada fin de semana Un viaje al pasado junto a Jesús Callejo

Voz 6 33:18 la madrugada del sábado al domingo a la una Iberia SER Historia con Nacho Ares

Voz 26 33:31 buenos días Juanjo bonita corbata la tuya tampoco estará Juanjo que ha quieres Juanjo que creo que me merezco un is Juanjo no sigas vas a ganar cinco mil euros al mes durante veinte años como y Juanjo considerado gracias gracias gracias gracias a Ci Juanjo te lo mereces quién soy yo para negar celeste

Voz 27 33:54 es fácil es subirse el sueldo ahora mismo suelta lazo de fin de ETA

Voz 0341 33:58 para de la Hoz de cinco mil euros al mes durante veinte años

Voz 27 34:00 los trescientos mil euros al contado su el sueldo

Voz 28 34:04 el larguero

Voz 0341 34:14 sonido Larguero sonido Pablo González dos y cuatro de la noche once y cuatro en Canarias yo creo que todavía el admite esta un poquito frío de mundial tiene que pasar un poquito de tiempo está lo de aquí SER Pochettino en fin son muchas noticias relacionadas con el Real Madrid todavía no y ese ambiente entre aficionados y prensa pero seguramente que lleva a llegar recuerda catorce de junio arranca el Mundial el día quince es cuando debuta España frente a Portugal hoy en Las Rozas bueno ha sido nuestro enviado especial a Las Rozas Paco Hernández hola Paco muy buenas

Voz 1716 34:43 qué tal buenas noches la noticia es que ya están

Voz 0341 34:46 los futbolistas del Real Madrid

Voz 29 34:47 sí ya a los jugadores del Real Madrid Isco Marco Asensio Sergio Ramos Nacho y Lucas Vázquez sólo jugadores del Real Madrid que se han incorporado hoy a la convocatoria la concentración de Julen Lopetegui ha estado toda la semana con su equipo de vacaciones porque recuerdas que jugaron la final de la Champions el pasado fin de semana ir durante estas semanas estábamos de días libres hiciera ya están a tope con la selección española y hoy también han salido tres jugadores de esa concentración como son Williams una ahí Oyarzábal que venían eran tres de los siete jugadores que venían a entrenar con la selección para completar los entrenamientos yo ya han abandonado la concentras

Voz 0341 35:23 y a todo esto eh recordemos que España juega pasado mañana en Villarreal es el primer amistoso de los de Julen Lopetegui

Voz 29 35:28 si España va a viajar mañana a Villarreal entrenamiento en el escenario del partido en el Estadio de la Cerámica el domingo el partido de momento con dos dudas porque Monreal había tenido molestias durante la semana aún que hoy en los quince minutos hemos podido ver a puerta abierta ha entrenado con normalidad las dudas quién puede sustituir a Carvajal que está lesionado recordemos es duda para el primer partido del Mundial y que jugará arriba en el nueve que es el debate más abiertos ahora en el once decirles Lopetegui veremos si apuestan este ensayo por Diego Costa portavoz pasó por Rodrigo

Voz 0341 36:00 dudas de las que iremos saliendo poco a poco a ver qué planes tiene Julen Lopetegui que tampoco quería decir mucho la entrevista con Manu Carreño en El Larguero el paro

Voz 1716 36:07 el martes un abrazo Paco hasta mañana

Voz 29 36:10 otro para pieza mañana galerías no

Voz 0341 36:13 Nos hemos olvidado del Valencia Basket Gran Canaria En seguida estamos con Ximo más Mario el final de ese partido tremendo que está en la prórroga pero antes segunda división ya sabéis que mañana tenemos Carrusel especial con la segunda porque todavía tenemos que conocer a los dos equipos que iban a acompañar a Sporting y Zaragoza en la fase de ascenso a Primera División estamos hablando de ciudades muy grandes

Voz 0799 36:31 qué tiene el fútbol moderno al menos

Voz 0341 36:34 estos últimos años en España donde ciudades

Voz 0799 36:36 realmente pequeñas meten a equipos en Primera División bueno el Villarreal cincuenta mil habitantes aunque ya lleva tiempo en primera Éibar ciudades dormitorio Leganés Getafe ahora el Huesca que tiene sesenta y uno sesenta mil habitantes cincuenta sesenta mil habitantes y mientras tanto la Segunda división que no es una crítica simplemente estoy diciendo lo que es la realidad se Pola de ciudades que tienen de equipos de ciudades que tienen muchísimos habitantes doscientos trescientos cuatrocientos mil habitantes y así tendríamos ahora mismo unos play con Sporting Valladolid Zaragoza Cádiz que representan a muchísimos muchísimos habitantes ahora mismo insisto

Voz 0341 37:11 por tinta cero cuarto Zaragoza quinto caddie sexto vallado

Voz 0799 37:14 dice por abajo la situación es la siguiente quién bajaría sería

Voz 0341 37:18 el Almería pero Albacete Cultural Leonesa Korda

Voz 0799 37:20 el Nàstic y Alcorcón todavía en tienen que a sellar su permanencia lo que parece un milagro es lo de el

Voz 1716 37:26 Córdoba ahí está José Antonio Alba hola Alba muy buenas

Voz 1867 37:30 hola qué tal muy buenas

Voz 0341 37:32 Timo partido del Córdoba en casa frente al Sporting de Gijón y es que parece un milagro que el equipo está ahora mismo fuera del descenso después de todo lo que le ha pasado

Voz 15 37:41 sí es que es verdad es que tú lo has dicho que ha sido una temporada tremenda la vuelta ha sido brutal en lo negativo y la verdad es que cuando Sandoval cogió el equipo hace semanas que se dice pronto hace nada hace dos días como quien dice el coro estaba a trece puntos de la permanencia a trece puntos han sido capaz de remontar a base de esfuerzo de Unión de una nueva directiva que ha sido el impulso clave que necesitaba este Córdoba porque eso ha sido fundamental los nuevos fichajes que han llegado en diciembre evidentemente pero sobre todo esa unión y ese empuje de la gente no Córdoba mañana va a volver a llenar el estadio por vigésima perdón por décima vez consecutiva en estas últimas diez semana veintidós mil almas apoyando al equipo y bueno parece increíble pero ahora mismo el cordón depende de sí mismo cuando hace tan sólo tres meses nadie daba un duro por éste es por este equipo Córdoba está como loca las entradas agotaron el pasado lunes ya no quedaban una sola entrada y creo que vive en taquilla después de liberar los socios algunos aciertos quedaban como unas cuarenta firmas que vayan allí no está asegurado igual en una ciudad como tú decías antes Córdoba de trescientos cincuenta mil habitantes que mañana va a vibrar con un Córdoba que tiene a un motivador detrás que José Ramón Sandoval Elena Ike Ike ha provocado que este equipo ahora mismo esté pues eso a falta de muy poquito para culminar un milagro si es que al final lo consigue porque palidez al Sporting no va a ser ni mucho menos fácil

Voz 0341 38:58 una victoria que vale ese MR al que de al está escuchando a esta hora en el Larguero José Ramón Sandoval

Voz 1716 39:03 buenas noches hola buenas noches como esta uno en la noche previa

Voz 17 39:08 pues porque este es decir que tocó muchas mariposas en el estómago como es torero que va a tunear en su principal Javier no creo que hoy no jugamos y mañana nos jugamos mucho

Voz 0341 39:21 sí mucha responsabilidad

Voz 17 39:23 la ciudad entera esperando que es el club se salve y bueno nosotros somos responsable de puede conseguirlo

Voz 0799 39:30 se mariposa lo tienes desde hace ya una semana o by o cayendo poco a poco ha ido yendo poco a poco durante toda la semana

Voz 17 39:37 no de la verdad es que desde que llegamos digamos esperanzas de que esto se pueda conseguir por eso trabajamos y trabajadora lo haya llegando el último día que sabes que lo tienes hay que tener estilismo pues ahora como Madrid museos no porque yo o no es de sabes que lo tienes ahí sería muy triste que te puede conseguir lo más difícil que que no se consiguiera no así que solamente por por toda la gente que hay detrás de de tenemos que dar el último aliento para poder con

Voz 0799 40:10 eso de llegar a una ciudad tan importante como Córdoba con el equipo hundido a once de la permanencia a trece llegó a estar justo cuando cuando llegaste Iggy esta remontada que se han producido en las últimas semanas es que no se ve muy habitualmente ni en Primera ni en Segunda División

Voz 17 40:25 bueno se tiene que junta muchas cosas no hay un buen grupo humano dentro de vestuario y al final pues bueno nosotros llegamos con mucha fe conseguí las cosas empezamos a analizar las cosas que estaba perjudicando al Córdoba bueno intentamos hacer porterías a cero hicimos cinco porterías a cero superávit de goles a favor gol en contra Hay ir a lo práctico no ir a lo práctico y bueno en siete jornadas veintinueve puntos es mucho quiere decirse que las jornadas puede cómo conseguir esta victoria podíamos conseguir dos sexos número de estaría arriba no doy ileso no fácil con un equipo que prácticamente había ganado cuatro partidos ante de llegar nosotros el estado de ánimo no era muy allá

Voz 1716 41:09 tú que te encontraste en ese vestuario el trece de febrero te viste en ese vestuario que caras gente que no está

Voz 17 41:17 pues venían de perder cinco uno con el Tenerife y se había ido ya casi completamente todo no entonces eh resignación tristeza pero no suena bien la plantilla sabíamos que era cuestión de sacar individualmente a cada jugador lo mejor de cada uno de ellos bueno la servicios del grupo y así poco a poco fuimos convenciendo los no yo creo que necesitaban confianza en poder equivocar hay mucha es es cuando trabajas y tienes talento te dan confianza y sobre todo están al lado tuyo saca lo mejor de ti bueno como consiguiendo eso y jugadores que lleva siete meses en pasados como están y como Quintanilla como reses los hemos ido poniendo físicamente bien han ido aportando y luego junto con los que ya estaban aquí se ha hecho un buen vestuario y eso es muy importante para sacar esto adelante

Voz 0799 42:12 pero de verdad pensabas cuando llega hasta el Córdoba que ibas a a que iba a estar el Córdoba dependiendo

Voz 0341 42:17 asimismo para para salvarse en la última jornada

Voz 0799 42:20 la lo pensabas

Voz 17 42:22 bueno a mí me lo dijeron yo yo firmé por eso yo soy es una persona que tenía imposible traicionar sobre todo las emociones de la gente yo no podría venir aquí vendiendo una cosa si no creyera yo en eso el primero que tiene que creer soy yo para venir aquí y sobre todo transmitirlo a la gente yo viniera aquí engañando solamente porque bueno

Voz 0799 42:46 que veía es tú cómo te convencieron para creer cogiendo a un equipo que estaba en descenso a Segunda B a once puntos de la permanencia

Voz 0341 42:52 quién te convencido de pago

Voz 17 42:55 profesión sólo hay dos o tres que puedes elegir que son propio desviado los demás no me siento entrenador independientemente de clasificación del equipo yo he venido aquí a trabajar a a ofrecer lo que mi método de trabajo mi equipo de trabajo entrenador tiene que entrenar independientemente de la categoría también es verdad que es un poquillo de trampilla no Mi familia política todas aquí de Deco

Voz 1716 43:19 amigo tenía muchas ganas de venir aquí

Voz 17 43:21 y sobre todo de de de poder conseguir algo no porque ha sido un sueño desde que me hice novio de mi mujer con diecisiete años veía al Córdoba e jugar Trofeo de Verano allí Pozoblanco de pueblo de mi mujer siempre dos lo deseado no entrenar al Córdoba entonces pues bueno llegó el momento no era el mejor momento pero yo creo que muchas veces los caminos se cruzan y no se sabe cuándo lo malo los huevos

Voz 1716 43:49 lo intentamos sí

Voz 17 43:51 Arce hemos tenido mucha gente detrás que no son ayudado mucho sobre todo la nueva propiedad que ha llegado hizo han facilitado muchas cosas hizo de todo ha hecho que la afición esté al lado del equipo incluso sabes para mí eso fundamental en todo lo puedo de Estado he tenido grandes aficiones y sólo empujado para

Voz 1716 44:08 a esta hacia adelante que te dice la gente por la calle MR

Voz 30 44:13 bueno Gemma al final todo

Voz 17 44:16 es que se den conjunto no yo me siento mucho Liz que es desde que llegué a sentir mucho cariño no es mucha aceptación en paz dice mucho con la gente y cuando uno está a gusto en su puesto de trabajo Daesh doscientos por cien de cinismo no porque para mí era muy importantes no llegar aquí y ver la reacción de la gente hacia mi persona

Voz 30 44:38 ese día tras día

Voz 17 44:40 cada día se dormía una hora menos solamente en precisar cómo podía sacar esta ciudad

Voz 1716 44:46 sí pero ahora pero que te dice si tu cariño pero que te dice

Voz 0341 44:50 esta semana que dice a la gente por la calle te alguien

Voz 1716 44:53 no te voy a regalar de todos y salvas al equipo os lo vais a al Sporting

Voz 17 44:59 esta semana margen nunca veo esa sensación que no hizo otra vez en misión pero al mismo tiempo de un poquito de miedo

Voz 31 45:06 en y no puede conseguirlo no muy bien

Voz 17 45:08 lo mucha ilusión mañana va a estar el campo lleno va va a ser un día especial pero que nadie se equivoque porque mañana es una final no hay que celebrar nada de momento eh hasta que no se consiga el objetivo

Voz 0341 45:21 el Córdoba se quedará en Segunda División en caso de que gane al Sporting uno de los ex equipos del míster de José Ramón Sandoval estuvo en el Sport cedido al Rayo en otros equipos y además fíjate el sonido bueno ya ya ya te sacamos el otro día en el Larguero ahí el sonido cuando te emocionaba en en sala de prensa de Catí Córdoba Cicala buscó te cala de Ciudad gente y Córdoba bacalao esto Dios mira

Voz 2 45:44 no se ha conseguido

Voz 9 45:46 buen y habidas no nos vamos a comer por las pelotas al Sporting de Gijón y el sábado la vamos a liar chico la vamos a la sede muy ayuda al día siguiente Horrach

Voz 1716 45:58 da la impresión de que en esta entrevista Bach con el freno de mano echado más la tranquilidad es en otro contexto es entendible

Voz 17 46:06 eso de verdad la han querido manipular eso eres de un grupo de amigos

Voz 16 46:13 exijo que demanda muchos día

Voz 17 46:15 acciones todas las semanas están muy contentos conmigo y el otro día me mandaron un mensaje vamos a comer Sando el domingo no lo vas a conseguir pero en plan broma plan de coña aquí viendo RU

Voz 32 46:28 que hubo una persona

Voz 17 46:31 estoy llevamos agravado eso Malta hizo en plan de coña pero en un grupo de Whatsapp eso no tiene nada que ver yo si algo tengo es cariño a Gijón no hija más de área aún un mensaje de eso de cara a la afición y Granada eso de cara a mi grupo de amigos que me están dando todos los días caña y bueno es una cosa privada lo que yo sé cómo ha podido salir eso pero que esté muy tranquilo el Sporting que si después Demi Korda si algo quiero desde que la Hacienda y que y que por supuesto se clasifique para ofreció en el puesto que él quiere

Voz 0799 47:09 de hecho te pregunto más allá del Sporting del Real Zaragoza a quién crees que va con

Voz 0341 47:14 mañana esos dos equipos en esa lucha por la fase de ascenso a Primera División venga