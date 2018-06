Los deberes de Pedro Sánchez

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:47 quién nos iba a decir a mí hace un par de semanas que empezaríamos y el programa hablando de la toma de posesión de un nuevo presidente del Gobierno Lourdes Lancho buenos días

Voz 1312 00:54 buenos días me imagino además que deben pensar algunos veteranos del PSOE y de alguna federación un poco lo mismo no además se se deben preguntar quién le quién nos lo iba a decir no cuando decidimos que este muchacho guapo T que pusieron así como apaño como como en paz no

Voz 0874 01:08 quitaron por cierto Six lesivas

Voz 1312 01:11 es tan de película pero no de comedia romántica precisamente como dispensar

Voz 0874 01:15 el renacido les llaman no desde luego el infravalorado por supuesto y tenemos mucho de lo que hablar así que venga empezamos qué mil trescientas personas se quedan sin trabajo el próximo lunes son altos cargos y personal de confianza que trabajan en ministerios en entidades públicas Secretaría las empresas públicas organismos autónomos todos tienen que dejar sus puestos al dejar la Presidencia del Gobierno Mariano Rajoy

Voz 1312 01:45 es mucha gente a que además de imagino que al ver como sean probaban los presupuestos generales del Estado pensarían que tenían trabajo fijo hasta dos mil veinte uno de los que no se va a ir al paro o por lo menos no sé si ir al paro vaya o por lo menos trabajo es el traductor del presidente del Gobierno porque Pedro Sánchez habla inglés qué tristeza de país por favor que el que pueda o charlar en las cumbres el presidente del Gobierno relacionarse participar en reuniones sin interprete sea noticia lo recibamos así con alborozo es el creo que es el primero que que más o menos sedición tira una forma decente así así pedía el voto en contra del Brexit

Voz 0874 02:23 es el Living in Spain for less than extinguidos extra de seiscientos setenta quedando un poquito madre orgullosa de lo Penal del chaval en Inglaterra

Voz 1312 02:34 defiende es que a ver tienes que entenderme Javier es el primer presidente guapo el primero que hable inglés ya sólo falta que hubiera sido mujer y todos sería redondo ya perfecto

Voz 0874 02:42 a las once el Rey recibe en La Zarzuela nuevo presidente para tomar posesión de su cargo lo vamos a vivir en directo de hecho en este valle estará María Manjavacas

Voz 1312 02:50 ahí está imaginas que nervioso debe estar Pedro Sánchez preguntándose ahora para ir a la Zarzuela tomar posesión del cargo de presidente del Gobierno está preparándose ahora no sé si habrá desayunado no me entra nada eso tengo tantos nervios

Voz 0874 03:01 es como empezar un programa nuevo de ello el primer día para no me parece nada

Voz 1312 03:05 es verdad apuntaba ayer en el Congreso

Voz 0874 03:07 después de la votación en que por primera vez en nuestra democracia triunfó una moción de censura

Voz 3 03:12 voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad con entrega y sobretodo con mucha determinación primero para transformar y modernizar nuestro país que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado y en segundo lugar para atender

Voz 0874 03:25 las urgencias sociales de muchísima gente que sufre

Voz 3 03:27 de caridad que sufre desigualdad tres

Voz 0874 03:30 cameo en este programa una cosa con esto yo creo que el escucha la radio imagínate que está oyendo esto como dices tú a lo mejor habrá desayunando el último día que desayuna ya tranquilo tranquilo digamos entre comillas igual podíamos estar alguna idea de lo que tiene que hacer o pensar

Voz 1312 03:44 pues es lo que vamos a hacer no es por añadirle presión pero mucha gente recibido con alegría al cambio sobre todo pensando en las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno del PP en los últimos tiempos en temas además socialmente muy sensibles varios colectivos han tomado a la calle con sus protestas y les hemos querido pedí a representantes de alguno de ellos que nos cuenten sus deseos para el nuevo presidente y su Gobierno son Pilar González de ya yo flautas Madrid Ignacio González Vega Protón portavoz de Jueces y Jueces para la Democracia José Félix Hoyo presidente de Médicos del Mundo y Esteban Beltrán de Amnistía Internacional

Voz 0536 04:24 yo ya yo flautas queremos pedir al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez unas cuantas cosas lo primero derogación de la Ley Mordaza Il la de reforma laboral presupuestos para la ley de Dependencia y para la memoria histórica las pensiones deben de ser un derecho constitucional deben de estar incluidas en el Presupuesto General del Estado de perderíamos más presupuesto para educación sanidad vivienda también le perderíamos que trabajara por el bien común no para unos pocos que es lo que ha hecho el Gobierno saliendo

Voz 5 05:08 desde juezas y Jueces para Democracia le pedimos al nuevo presidente del Gobierno que ponga la justicia española que está en el siglo XIX en el siglo XXI un servicio público que atienda adecuadamente al justiciable una justicia amable y además también cuna justicia que esté exenta de presiones e interferencias de

Voz 0874 05:32 dos poderes políticos

Voz 5 05:34 es imprescindible reforzar la independencia del Poder Judicial va

Voz 6 05:42 el año pasado e para conseguir una sanidad pública universal setenta organizaciones junto con el con Médicos del Mundo firmamos un pacto por la sanidad pública universal por recuperar esa sanidad pública difícil Arshad esa proposición no esa propuesta de proposición de ley para tener un impacto social por una sanidad que a nosotros nos parece que la salud es una política de Estado y que no debería veten ver de qué partido político estuviera en el en el cole con firmada por todos los partidos políticos en el Congreso excepto PP y Ciudadanos pero nunca se pudo llevar a cabo porque había una una una política de bloqueo de la las nuevas iniciativas legislativas en el Parlamento entonces el nos las palabras de Pedro Sánchez hablando de que se iba a recuperar la asume publicaría saldría machetas real decreto pues nos parecen un hecho positivo que tendremos que ver qué se haga realidad y luego la recuperación de los presupuestos en en en cooperación internacional para hacer de España un país más acorde con sus capacidades en la presencia internacional en este experto

Voz 7 06:49 bueno pedimos al nuevo Gobierno desde Amnistía Internacional cambios importantes en materia de humanos e iniciativas que se pueden poner en marcha ya el primero tiene que ver con la apoyen el Pacto de Estado siempre entre género con medidas inmediatas de protección y de formación a funcionarios en el Poder Judicial pedimos también que se agilice el trámite para cambiar radicalmente la Ley Orgánica de seguridad ciudadana y que permita desandar el paso de restricciones a la libertad de expresión de los últimos años pedimos también lo que es muy importante cambios reales en la política la del derecho a la sanidad pedimos derogar el decreto ley que restringe la sanidad gratuita para los inmigrantes la Atención Primaria pero también que ese decreto que hace que se deteriore hasta la hasta extremos alarmantes sol todo el Sistema Nacional de Salud en España y pedimos dos en política exterior dos cambios radicales importantes que señalar un cambio uno que tiene que ver con parar el envío de armas que violan derechos humanos al Gobierno de Israel y además saudita y en segundo lugar que España cumpla con sus cuotas de recepción de refugiados de personas refugiadas y mientras tanto paralice las devoluciones en caliente en la frontera no bastó para empezar mira

Voz 0874 08:18 Esteban Beltrán acaba de sacar un libro de poesía magnífico habría que recomendarle Pedro Sánchez que lea poesía que escuchen música que escucha a la gente que salga a la calle que pasé que vaya al cine que vaya al teatro y que no se rodea de gente que le dé siempre la razón que esto es el pecado que cometen siempre los presidentes no

Voz 1312 08:35 el pecado de quienes quisieron quitarle

Voz 0874 08:38 todo bien la

Voz 9 08:58 el resultado de la votación ha sido el siguiente votos emitidos trescientos cincuenta votos a favor de la moción de censura ciento ochenta votos en contra ciento sesenta abstenciones una se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo noventa y nueve de la Constitución Pedro Sánchez Pérez Castejón muchas gracias señorías muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente se rompía la voz

Voz 1312 09:29 presidenta del Congreso Ana Pastor al anunciar los resultados de la moción de censura

Voz 0874 09:34 a Ana Pastor tiene una enorme vinculación no solamente política sino personal con Mariano Rajoy en dos días hemos estado pendientes de lo que pasaba en la Cámara baja dos días mirando interpretando en los gestos algunos que dicen tanto de lo extraordinario de la situación que más que una película necesitaría una serie de Netflix varias temporadas

Voz 1312 09:51 por ejemplo el gesto del presidente Mariano Rajoy de no regresar al debate tras la comida ocho horas estuvo reunido con algunos ministros y estrechos colaboradores en el reservado de un restaurante

Voz 0874 10:01 espanto de en la cuenta de la comida y la sobremesa como cobrar la mayoría la escenificación es tan importante esa imagen del bolso de la vicepresidenta en el escaño vacío les bancada azul del Gobierno casi desierto

Voz 1312 10:14 ante cuando Mariano Rajoy hizo su entrada justo para votar y despedirse de la cámara lo hizo de esta manera

Voz 1487 10:19 si alguien se ha sentido en esta cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado Le pido disculpas gracias a todos de manera muy especial a mi partido sin el cual nada hubiera sido posible gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión hizo su apoyo suerte a todos ustedes por el bien de España

Voz 0874 10:42 y al final yo creo que esto lo vamos a repetir igual todo a los sábados podíamos repetirlo no ciudadanos votó en contra votó en contra de hecharon presidente machacado por la corrupción que abanderar la lucha contra la claro

Voz 1312 10:53 el presidente que además en tribuna del Congreso dijo que era algo o la corrupción que afecta a todos ya que nos tenemos que aguantar con ella bueno quiero que escuchemos esta declaración está estas frases de Albert Rivera

Voz 10 11:04 yo creo que ante tanta irresponsabilidad ante tanto ocho

Voz 11 11:06 bueno los españoles nos merecemos un poquito más tenemos que aspirar a más en nuestro país hay esperanza porque este país es un gran país y desde luego de esta etapa el bipartidismo que da los últimos coletazos también lo España éramos de los españoles democráticamente nos daremos la mano volveremos a levantar Rehman democráticamente nuestro sistema político

Voz 0874 11:25 los que levantar democráticamente sistema político no sé que se refiere porque hay otra manera de levantar un sistema más democrático que una moción de censura sí perfectamente contemplada por la Constitución y además que se ha desarrollado suavemente en las cámaras estoy que precisamente el sistema democrático español ha reaccionado por fin ante la corrupción de lo cual tenemos que estar todos orgullosos tanto desde la justicia como desde el Parlamento ha dicho que la corrupción no se tolera ese es el mensaje

Voz 1312 11:49 ese es el mensaje se han abierto las ventanas ha entrado el Aires empieza a golpear la casa para limpiarla hay que decir que lo de la corrupción como decía no es algo que que pase a todo si tengamos que aceptar como inexorable no y menos en boca del presidente del Gobierno el que tienen que empezar a reflexionar sobre lo que se dice porque además es la segunda vez que Pedro Sánchez tiene la Hoyo de la opinión pública y no el de la opinión publicada la segunda vez ahora desvía a pedir perdón por la calidad del sonido de lo que vamos a escuchar les describo la imagen primero la salida del Congreso el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero coge por los dos hombros a Soraya Sáenz de Santamaría cara a cara de forma muy cercana le dice que se alegra mucho que se vayan

Voz 12 12:40 pero a mí no me alegra que hayan esto sería estupendo

Voz 1312 12:45 me alegro que que os vayáis ella dice a mí no me alegra que llegue sí pero esto es la democracia lo que me parece feo horrible es que es un gesto casi amenazante un poco de Machín lulo

Voz 0874 12:54 que no era necesaria o sea coger por los hombros así a dice esto porque tú siempre ha tenido mucho cariñoso hacía el programa de los sábados cuando yacía la rueda de prensa esa es parte es feo

Voz 13 13:04 ah no ahora

Voz 1312 13:22 ayer también conocíamos la sentencia del llamado caso Alsasua recordemos la que era la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas en esa localidad navarra el quince de marzo de dos mil dieciséis La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional no ve terrorismo la agresión sufrida pero tampoco lo considera como una simple pelea de bar porque aprecia que hay animadversión y menosprecio al cuerpo por parte de los ocho acusados

Voz 0874 13:45 las penas van entre los dos y los trece años de prisión pero es que recordemos que la petición de la fiscalía era de hasta sesenta y dos años de cárcel al considerarlos delitos cometidos como terrorismo por ese motivo pastos juvenil se les ha juzgado en la Audiencia Nacional en el juzgado pertinente de Pamplona no

Voz 1312 14:00 por eso también llevan más de un año y medio en prisión preventiva en Madrid Amaya Izco es abogada defensora en este caso buenos días Amaya

Voz 15 14:08 buenos días qué tal como habéis recibido esta semana

Voz 1312 14:10 lo que aleja el delito de odio y terrorismo pero siguen siendo sentencias muy duras

Voz 15 14:16 pues no no lo hemos recibido como como algo positivo indudablemente una de las peleas fundamentales de las defensas medie durante todo el procedimiento también un el juicio especialmente fue rechazada esa calificación de delito terrorista que creemos que es decir el minuto cero está claro que no que no concurría no pero indudablemente el hecho de que esa calificación se allá haya rechazado no puede salvar una condena que es a nuestros en esta opinión Asetra dente desproporcionada para los hechos para lo que se probó en el juicio

Voz 0874 14:54 claro yo imagino que vais a recurrir la sentencia ayer escuchábamos a las familias convocar una manifestación para el dieciséis creo que este junio no es cómo están las familias y cómo están ellos ahora mismo

Voz 15 15:04 bueno pues el golpe ha sido ha sido importante pero también es verdad que todo el año y medio que llevamos de de recorrido en lo que han ido ocurriendo cosas pues en poco sin precedentes

Voz 16 15:16 ha ido preparando estas personal de alguna manera dice por decir así de psicológicamente para lo que por fin ha venido no nunca sabes

Voz 15 15:24 mención de lo que de lo que realmente va a venir pero ya esperábamos entre entre comillas eh pues que la Audiencia Nacional frente evidentemente lo que hubiese hecho un jugador natural condenar a estas estos hechos con unas tenazas pues desorbitadas no es bueno el ir preparando durante año y medio ayuda a sobrellevar este este golpe pero bueno pues la la desazón la preocupación ellos hablaban de de de dolor y de sufrimiento pues es es muy grande en este momento

Voz 1312 15:59 porque me parece parece intuir por lo que decías ahora que consideras que ha perjudicado a mayores y que este caso sea juzgado en la Audiencia Nacional lugar de de el juzgado de Pamplona que lo hubiera tocado si hubieran considerado pues es una una pelea de disturbios o agresión simplemente

Voz 15 16:14 evidentemente también tal y como se considera en una sentencia adversa nacional esto es que determina que había es una agresión y que esa agresión ha sido por la condición de estas personas de de Guardia Civiles eso se podía haber jugado igual igual en en Pamplona entonces la impresión desde luego que queda en este en este procedimiento es que sea llevado artificiosa mente unos hechos que todas las partes sabíamos yo estoy rurales también que no eran delito de terrorismo a esa calificación ya esa jurisdicción de la Audiencia Nacional para conseguir precisamente esto lo que se buscó desde el principio un castigo muy duro un castigo ejemplarizante castigo que ponga estos estos estos en un ámbito de gravedad que realmente lo supieron eso no iba a ocurrir en Pamplona yo no digo que no fuera haber condenas en absoluto y que los delitos licenció a exactamente los mismos que decía atentado y lesiones pero desde luego en la entidad de la condena hubiese sido mucho menor sin duda porque lo es en todos los días juzgar asuntos así en en los fugados naturales también en Pamplona

Voz 0874 17:23 Amaya Izco que es abogada gracias por atendernos esta mañana un abrazo

Voz 15 17:27 gracias a vosotros honradamente

Voz 17 17:33 bueno si hay un día

Voz 0874 17:34 tras preguntarse qué dicen los bancos es este no si además los bancos frente al Congreso de los Diputados porque una hay mucha gente ahí ha había una multitud muy triste no vendía estampitas de la Virgen de James

Voz 1312 17:46 por el Congreso en un día histórico que ahora te perdiste

Voz 0874 17:49 es de Ciudadanos por cierto oye nuestro compañero

Voz 1312 17:51 política Adrián Prado estaba por allí Le pedí que hablase con la gente que estaba siguiendo desde fuera lo que estaba pasando dentro de la cama

Voz 10 17:59 bueno pues que tiene que haber una una renovación a limpieza jugar con limpieza no haciendo trampas esto no es un cheque en blanco no esto es para que abramos un camino eh lo primero bueno dejarle contaminan a la gente que hay una televisión pública que llega a todos los rincones de España y que sea plural elegido por profesionales y quién esté en contra de esto que se defina a ver qué educación democrática tiene porque quizás ese sea el problema que España no tenga una buena educación democrática porque es una buena educación democrática no se hubiera permitido no apoyar a esta gente que ha tomado la democracia para su propio beneficio porque comer mucho ladrones atracador que cambie por lo menos a lo mejor cambiamos a peor pero bueno

Voz 18 18:45 hay marcaron ya era demasiado no hubieran cambiado ellos también que Rajoy hubiera cuando tuvo la oportunidad de marcharse que hubiera puesto otro no entonces pero ahora ya nada

Voz 19 19:01 me parece estupendo esto es un histórico para yo estoy que no que ponme de la alegría que tengo de que estos elementos que nos están arruinando a la gente de a pie porque están beneficiando a los ricos a los bancos a los empresarios no les cobran iba a nosotros lo está machacando y asfixiando cada día más la gente les sigue votando y no devuelven millones que se han llevado pero esto qué es así que yo estoy no sé cómo lo harán los otros pero desde luego peor no creo no creo estoy estoy pletórico vamos que que yo hoy me hambre tengo de la ilusión

Voz 10 19:34 porque es que para la SER además muchas gracias muy ahora voy a contarle una historia dígame yo soy de un pueblo apunte hay que hace muchos años un señor robó en un banco trece mil euros trece mil duro echaron un año y medio en la cárcel en Zamora salió de la cárcel se metió en su casa sólo volví a salir veinte años después en una caja de pino porque tenía vergüenza torera

Voz 20 20:02 esto es no tiene

Voz 0874 20:09 sí se puede otra vez tenemos un largo camino por delante hasta las once que es la toma de posesión que otro emitiremos no me de todo te puedes ir además hay alguna sorpresa de promedio gente a la que te gusta a conocer los conoces pero que no está exacto vale me pregunto qué estará pensando el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 23 21:43 una persona que ha jugado la vida delante vuelve a jugársela para salvar a un desconocido sabe muy bien lo que es vida me refiero a Gassama de Mali que llegó a París sin papeles y escaló los balcones de un edificio para salvar a un niño pequeño que colgaban en la barandilla abajo la gente mira bailó lo filmaba con el móvil ICS mogollón ciego de imágenes procede el vídeo que hemos visto todos eso ocurrió el domingo pasado el lunes siguiente el presidente Macron ya le había concedido la ciudadanía francesa este ciudadano de la vida en algunos titulares le han llamado Spiderman no este hombre tenemos un cerebro lleno de palomitas incapaces de distinguir entre un héroe y un superhéroe de hemos acostumbrado a vivir en teleserie a cambiar lo que directamente procede de la vida referentes culturales de bajo presupuesto no era un personaje de cómic lo que irrumpió entre en paralizado y Patti difuso sino alguien como nosotros es decir una persona real y corriente nadie es otra cosa disimulando la realidad de este hombre de la calle lleva un traje de hombre araña ocultamos la irrealidad en la que nos hemos refugiado pero no es lo mismo que en buscar refugio a pesar de las alambradas que quién se refugia entre sí yo el hombre anónimo que trepaba por la pared ahora es Spiderman y ahora es francés así nos hemos reconocido a nosotros mismos en vez de reconocerle a él lo que ha hecho esta persona por salvar a un niño pueden hacerlos nuestros gobiernos por salvar a todos los que vienen aquí

Voz 1 23:20 y eso sí que sería reconducirlo Tapia