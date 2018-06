CORRESPONSALES DE IDA Y VUELTA 02/06/18. El nuevo inquilinio de la Moncloa.

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1113 02:11 no se puede negar que Mariano Rajoy es un hombre con un perfil digno de ser estudiado en cátedras de psicología que la tarde en la que se jugaba su futuro estuviesen un restaurante en el Congreso se corresponde con ese perfil singular siendo ministro de Interior nos dijo a las cuatro personas que cenábamos con él cuando hay un problema lo mejor es estar por ahí estuvo por ahí mientras la corrupción hacia metástasis en el cuerpo del PP yo estuvo por ahí cuando dijo que las quejas de gente de la enseñanza era materia de Administraciones Públicas quejas que no escucho siendo titular de esa cartera que dejó para pasar educación siempre ha estado por ahí una forma de sobre

Voz 0874 03:13 qué es lo que más te ha sorprendido la precipitación la normalidad con la que ha pasado los comportamientos individuales

Voz 0789 03:21 todo lo rápido que uno coloca la mente en una nueva situación que hace cuarenta y ocho horas era era inimaginable como habéis dicho esta mañana temprano imaginar ahora mismo el enorme terremoto en miles de familias que están ahora tratando de ver cómo organizan su vida puestos perdidos miles de familias con esperanzas de puestos por tener bueno toda la mudanza en La Moncloa es un tiempo que el diablo Consuelo levantara el el tejado de España puede sistiría aún una agitación de Hormiguero no es

Voz 0874 03:51 el nuevo tiempo yo no sé si cómo era aquella frase a los a los enemigos lejos a los amigos aún más lejos yo no sé si Pedro Sánchez es consciente de que los amigos están también esperándole con algún Puñal

Voz 0789 04:03 bueno los amigos están esperando a saber qué piensan es como el primer día de la ópera verdad que hay mucha gente que está esperando a ver si que dicen los críticos para saber si él está gustando lo que yo creo que ahora mismo en el interior el Partido Socialista que estaba viviendo pues con la mayor discreción posible pero una evidente discrepancia interna pues ahora estos reconozca mucho las cosas no por el momento de una forma superficial a la espera de ver qué pasa pero claro es una familia que está ahora mismo teniendo que medirse no paramos de observar las dificultades externas hay que ver también las dificultades internas que pueden derivarse cada movimiento externo cada acción que vayan a desarrollar en el Gobierno de Pedro Sánchez va a tener también que ser leída en la clave de la respuesta que que dentro como está siendo sentido percibido etcétera no

Voz 0874 04:52 Titín será consciente Pedro Sánchez de que el Partido Popular cuando está en el Gobierno es agresivo pero cuando está en la oposición es salvaje

Voz 0789 04:59 es posiblemente lo que explica que que Mariano Rajoy se haya tomado tan a beneficio de inventario de esta sesión parlamentaria en la que de repente no está en la que se marcha en la que no está porque tiene la impresión de que estaba participando en una espectáculo no democrático en especie de botellón en la que una turba de de maleantes pues estaban haciendo algo parecido un asalto al Congreso y él de forma bastante displicente no estaba tomándose demasiado serio sólo al final cuando tuvo el gesto en sus últimas palabras en el saludo pareció entender que lo que había ocurrido ayer algo impecablemente democrático que no estaba siendo lo que el Partido Popular tiende siempre a creer que es que pierde el poder porque le han usurpado el todo el Partido Popular no sabe perder las elecciones vamos a ver si sabe ganarlas Sánchez no sabe perder en el año dos mil cuatro le fue usurpado el poder presión del Partido Popular porque el Partido Socialista había coqueteado de manera difusa con el atentado del once ahora porque esta especie de juego no democrático de Tanguy Albert Rivera lo ha dicho también pues pues nada le hace le hace pensar que que se le usurpa el poder y eso anuncia una oposición feroz siempre se comporta en cuestión de una manera muy feroz porque tiene la impresión de que no han sido desplazados de una manera normal y democrática hoy todavía el oído Albert Rivera decir bueno esperemos que ocurra cuando ya de democráticamente ese decidida enfrentadas no parece que entienda que esto también es una solución pero eso es peligroso por por lo que te digo porque anuncia por otra parte tampoco es una sorpresa que el Partido Popular ejercer la oposición no era muy fiera porque tiene la impresión de que la sido han robado la cartera no

Voz 0874 06:34 todo lo que es suyo es un concepto patrimonial del poder no nos costó mucho entender perdón La la la mente de José María Aznar nunca la la entendimos de hecho aunque giraba en torno a la soberbia supongo en la mente de Mariano Rajoy tú lo puedes entender

Voz 0789 06:49 no tiene un corto bueno quiero decir de cerca es hombre educado es un un hombre amable etc pero tienen una displicencia olímpica displicencia aristocrática no de de de casino de provincias con perdón yo soy de provincias no Santín esa displicencia de del de alrededor pues está moviendo los camareros Si una cosa así no y esta es la actitud con la que yo creo que que que se comporta no quiere ser elegante pero lo es porque se maneja con una soberbia extraña la dio un aristócrata un poco de casino no pero luego un hombre amable y afectuoso por eso yo tengo la impresión de que sencillamente un hombre equivocado equivocado respecto a lo que es la democracia aunque sí me oye decir esto seguramente se va a echar las manos a la cabeza yo creo que están descolocados respecto a lo que la democracia es respecto a lo que es ocupar el poder a lo que es no tenerlo o dejarlo detener no también a lo que es gobernar porque por ejemplo la lectura de de su acción política que él cree que ha sido muy exitosa es porque selecciona un rincón de la posibilidad política que es la contabilidad entonces él ve que la contabilidad le va razonablemente bien no entiende cómo ese no es el único dato en suelo yo poner el ejemplo de una persona a la que yo encontrara no hubiera visto hace años y le ha preguntado yo cómo estás y él me dijera pues mira un tres coma dos por ciento más que en mismo año pasado no diríamos valen es un dato que no desprecio pero tendrás que explicarle más cosas para que yo entienda cuál es la realidad octubre realidad bueno pero la realidad de un país es mucho más que la lectura microscópica de la contabilidad litros por eso creo que hemos tenido nosotros un gobierno no hemos tenido un presidente de Gobierno hemos tenido un jefe de contabilidad y entonces eso es lo que creo que también le pasa Mariano que tiene una teoría un poco equivocada desde mi punto de vista de lo que es la gobernación que es algo mucho más amplio espectro que esa mirada selectiva contable no que es la que él exhibe al más que que en fin que la sí te con orgullo y que no entiende cómo no está siendo aclamada todo el tiempo

Voz 0874 08:53 no efigie menos en lo positivo por fin la corrupción ha pasado factura alguien demócrata

Voz 0789 08:58 sí bueno están pasando cosas muy importantes se ha sido todo tan rápido pero bueno es el primer día del nuevo tiempo parlamentario porque no es que ahora dice cómo se va a gobernar con un Parlamento fracturado prepárense porque esto es lo que va a haber ya claro basta tiempo inmemorial para siempre aparece el Parlamento español a otros parlamentos de otros países y esto que es consideramos ahora pues la la la prueba de la Suprema catástrofe en la que vivimos es sencillamente la entrada en la normalidad europea en la que gobernar es algo mucho más difícil de lo que ha sido hasta el momento es que claro ha sido muy sus muy doliente para el Partido Popular este último tiempo porque como no tenía mayoría absoluta no sabía que cómo se hacen las cosas claro es que actuando con mayoría absoluta tú te reúne es en Consejo de Ministros tuvo es una decisión la tiras por el Parlamento que sencillamente se homologa legalmente a otra cosa mariposa cuando de pronto te ves en la tesitura de lo que el mundo europeo llama hacer política pues te pilla muy entrenado porque no tienes esa esa costumbre entonces ahora como tal poco los demás tienen no tenemos esa costumbre muy desordenada estamos en primero de democracia a a estos efectos que vamos a tener ahora que ver cómo se manejan sin cuando en otros países del mundo pues vemos como se establecen acuerdos desacuerdos alianzas sino alianzas aparentemente extrañas fíjate en las películas que tanto nos ilustran las series de televisión pues el ala oeste de la Casa Blanca o o House of cards etcétera como vemos la democracia como pacto vete nos encontramos ahí que se está negociando con el con él el representante del de de Arkansas además como no existe esta especie disciplina de voto no tiene que estar negociando con las casas para conseguir su voto para esta acción en el cine no parece de lo más normal que la política sea eso pero es que es eso la es sé si ese juego de negociación y de pacto y aquí nosotros no tenemos la costumbre en el País Vasco sí y por eso muchas de las cosas que se están ahora que he interpretado por el Partido Nacionalista Vasco es que además parece que no entiende partidista vasca es una organización muy particular posiblemente sea el partido más macizo en ese es decir nadie I Centenario albergue hay y que tiene un mecanismo muy singular que consiste en que tiene Euskadi Buru Batzar que es una organización de catorce personas diez hombres y cuatro mujeres que están a una distancia de la cocina donde a veces los parlamentarios sus representantes el Madrid pues hombre no digo que se contaminen digamos se se comprometen se se realizan con otras cosas es una especie de sanedrín que a distancia maneja perfectamente la brújula de lo que les interesa con una presión enorme sólo aquella crisis agudiza sima en el enfrentamiento de Carlos el coche con conozco Albiol maneja de una forma portentosa o que otros partidos viven con gran calvario esta bicefalia entonces pero salvo allí donde existe una tradición de de de manejarlo practico como como pongo la clave de la acción política pues aquí se ido viviendo como juego de otras cosas yo creo que en España no se ha secularizado la política eh es hacemos Teología en vez de Paul y entonces las las actuaciones políticas los precipitaciones de programas los proyectos etcétera Se venden de manera teológica yo cuando yo creo que la democracia democracia no es un invento para resolver los problemas es un invento para establecer la mecánica de resolución de aproximación a la a la resolución de problemas con intereses contrapuestos para gestionar los intereses contrapuestos no parece lo más Santos impartieron más nobles ni siquiera para tener la seguridad acertar para ver cómo se gestionan los intereses contrapuestos pero ya digo como tenemos una mirada tan teológica de las cosas claro pues nos llama la atención cuando se hacen maniobras que forman parte del juego natural de la política vamos a tener que no es acostumbrando a esto vamos a ver si es posible porque ahora el control de las expectativas el control de las ilusiones es muy importante yo cuando mi hermano Age le nombraron ministro yo como soy mayor que él me dijo Iñaki el rector me dice un consejo Le dije defrauda pronto no Hacienda e al no defrauda pronto es decir no no que no se tarde en entender la realidad que no se tarde en entender la realidad porque el control de las expectativas

Voz 0874 13:19 es muy muy muy importante hablemos un poco entonces de Podemos tú crees que han han bajado un escalón de lo revolucionario ya han subido uno de lo parlamentario entienden que el cielo no asalta se negocia

Voz 0789 13:30 claro es que todo el mundo aprende todos aprendemos según vas viviendo vas acumulando experiencia si descubres errores y más matizando puntos de vista efectivamente el frikismo digamos que acompañaba a la llegada de Podemos con lo que el aire fresco de aire renovador el color pero también tenía un frikismo pues tan doloroso un poco colegial y ahora en este tiempo que ha pasado pues eso ha se ha se ha atenuado sea atenuado hay una conciencia de las cosas distinta de la que se tenía nos ha pasado un poco de la teoría a la práctica un poco más y por eso ahora mismo esa turbamulta Vista desde el lado del Partido Popular es esta cuadrilla de malhechores Reunidos en botellón eh para echarnos anti democráticamente el poder pues tiene seguramente una madurez mayor de la que tenía yo he de decirte que me hago muy pocas ilusiones vamos yo mi lema de vida ha sido siempre tener ilusión y no hacerse ilusiones hay que ver cómo se gestiona el tener ilusión y no hacerse ilusiones no yo no me hago muchas ilusiones porque hay muchas dificultades en esta historia pero sin embargo me hago alguna ilusión porque la la esta interpretación que veo en muchos periódicos muchos medios de comunicación que da por pues bueno condenado a la hecatombe esto bueno yo lo pondría un poquito en sordina vamos a ver porque para empezar van a tener la posibilidad de hacer siete ocho cositas pronto rápido de las que el público entiende bien muy táctiles no vamos a acercarnos a otro sitio y luego tendrá que llegar el día en la que el día por el momento no se deben venir en el que todas las fuerzas grandes de españolas entiendan que es necesario reconstruir el pacto de la transición Transición que saque quebrado inició pero hay que reconstruir el pacto porque ahora nadie puede resolver los grandes problemas de la gente que se cree es que el PSOE va a poder resolver el problema de Cataluña o que el PSOE más Podemos las madre sobre el problema castaña basta ver la Constitución artículo ciento sesenta y ocho ciento sesenta y siete para ver cómo se reforma de las constituciones como se revisan las grandes normas como establece la enorme no los mecanismos son de unos sistemas de control tan agravados necesitas mayorías tan grandes que no se puede hacer nada sin el PSOE y Podemos más el PP fuego sin el PP y Ciudadanos más el PSOE entonces terminaremos un día aprendiendo esa lección parece que todavía no lo hemos aprendido pero os vamos a ir

Voz 0874 15:48 poco a poco acercando no de todas formas tú hablas de los vaticinios tan negros de de la prensa por ejemplo no tienes la impresión de que no pintamos nada todo lo que los editorial le recomendaban no sea aproximado en absoluto a la realidad de que ha pasado han pasado cosas que nadie ha servido vaticina bueno esa es la emoción de la vida de la gracia que tiene no

Voz 0789 16:07 eh

Voz 0874 16:08 pues por eso vamos a fútbol porque a veces la real gana el Madrid no es que es muy difícil vaticinar vaticinar las cosas pero no escena parece bien feriales cada vez tengan menos peso sabes no a mí lo que me

Voz 0789 16:18 me parece bastante bien es que no acierte a los editoriales que se colocan en posición sobre la realidad es decir los tú puedes expresar un punto de vista que a ellos les gustaría no lo te puedes equivocar puedes expresar podéis de vamos no paramos de de expresar punto de vista de equivocarnos pero hay posiciones que se colocan como en una especie de extraño olimpo desde el cual más o menos editan las las en fin se dirige el tráfico no pues a mí eso no me parece mal que equivoquen listo ya

Voz 0874 16:44 José Martí lo conoce sobre estás por ahí eh

Voz 0789 16:47 Javier buenos días qué tal hola no hace falta aquí

Voz 1113 16:50 buenos días

Voz 0789 16:52 todo todo tuyo Miñambres José hola hola a falta te escucha sí sí

Voz 0874 16:57 hola Javier es que puedes hablar con que siquiera

Voz 1113 17:03 hola Iñaki buenos días José buenos días a mí lo que me llama la atención por el perfil que has hecho tú antes de de Rajoy no de esa a lo mejor incapacidad un poco para la gobernación que eso sea propio de un hombre que debe ser el presidente del Gobierno con más experiencia de cuestiones de Estado porque he estado en educación ha estado en Administración Pública astado el interior ha estado en Presidencia cómo es que asimilando todo eso lo ha funcionado como presidente

Voz 0789 17:29 es que yo no creo que sea sólo un tema del yo creo que tiene que ver con lo que la política cree que puede hacer lo que tiene que hacer vamos a ver si me explico yo sé que la política no puedo hacerlo todo pero la política tiene una capacidad de transformar la realidad que a los políticos se les ha olvidado los políticos no Zack no se acuerdan de que tienen una gran capacidad de transformar la sociedad a lo mejor no tanto como sus fans quieren pero tienen una gran posibilidad de transformar la sociedad bueno los que vivimos algunos años de de de aquellos Milagros que vimos que la la política es capaz de hacer cosas inesperadas o sea que tiene una gran capacidad transforma la sociedad a los políticos actuales se les ha olvidado a casi todos se les ha olvidado o a todos se les ha olvidado bastante y entonces se colocan en posición más de gestión de pura gerencia de lo que hay la gerencia es una importante parte la acción de gobierno pero no es de gobierno en sí misma la capacidad transformar la realidad cuando yo les digo a los políticos decir en el año dos mil XXXIV habrá medio hijo por por mujer porque la evolución están cogiendo en la realidad la están proyectando cuarenta años están decidiendo lo que va a pasar como si en el medio no fuera hacerse nada como si no hubiera nada que en el medio fuera capaz de modificar esa cosa no entonces decir esto es lo que pasaría si no hiciéramos nada pero cómo podemos hacer cosas a lo mejor no pasa eso entonces yo creo que en ese sentido Rajoy representa bastante bien esa especie de de de de política política light que consiste en creerse que la acción política pues consiste en llevar bien las cuentas no digo que no sea importante yo ver las cuentas no la no transforman los ir cuando se confía en esa en se muy bien todas las cuentas para no transformar la sociedad pero para llevar el agua a su molino porque en todo lo que ha ocurrido aquí durante la crisis etcétera etcétera no sea llevado solamente una contabilidad para que pudieran salir unas cuentas en un periodo difícil sino que se pastorear la realidad sea un territorio que ideológicamente estaba predeterminado no es han aprovechado esas cosas para hacer cosas porque tenían una intencionalidad ideológica pero no transformando la la la sociedad no no haciendo mucho en ese sentido me parece de Mariano se parece bastante a a a la política hoy osea creo que la política hoy carece de personajes edades su partido So Ho pensamiento que encomiende a la política tareas de transformación que son posibles a lo mejor no en el grado como digo en el que creen los que pueden enseñar más pero en un grado superior al que ahora mismo se ejerce

Voz 0874 20:05 hemos sobrevolado por encima de ciudadanos ellos han basado casi su existencia en dos argumentos uno lucha contra la corrupción dos la unidad territorial de España han votado en contra de una moción de censura que pretendía castigar la corrupción de un partido con lo cual uno de los dos argumentos ya desaparecido solamente les queda el otro anticipa

Voz 0789 20:23 pues no sé una agitación desde este grupo de escaños no sé yo yo creo que cómo quedan pendientes asuntos tan sumamente delicados como tan sumamente difíciles yo creo que no va a tener de ciudadanos mucha dificultad en mantener encendida la brasa de su de su pensamiento no yo creo que Rivera supongo que ha aprendido un poquito no al manejar con cuidado este juego de de banderas llevar la puja sea convertir la política en una subasta e entorno a la idea de España o de la bandera no eso es extraordinariamente peligro porque en las subastas muchas veces se dice es importante cuando empiezas saber cuál es tu límite porque a veces en el fragor de la subasta te vas cuando ibas llevando las cosas mucho más arriba de tu límite y es lo que yo creo que le está pasando a a al ciudadano que en el fragor de la subasta ha llevado las cosas a un límite que se le ha ido un poco de las manos lo que tenía un valor como mercancía interesante como consecuencia de los excesos absolutos o sea si tal estaba provocando una natural respuesta que él estaba en fin administrando bien correctamente era natural que se produjera ese tipo de fenómeno pero yo creo que se ha subido a la cabeza la Laurel se le ha subido en la cabeza la demoscopia me parece equivocado la demoscopia yo tengo la impresión de que ahora tienen una oportunidad de de de de regresar a sus esperanzas que son legítimas a su discurso que puede estar muy bien eh pero bajando un poco de esa especie de de de trono en el que ya previamente se ha instalado prematuramente porque yo creo que estaba absolutamente comer decido de que estábamos en elecciones en la victoria y claro eso eso es si yo creo que que falta le falta un hervor me parece a mí edad no

Voz 8 22:17 del siempre me

Voz 0874 22:27 Saura Iñaki solemos juntarnos aquí un grupo de corresponsales en activo corresponsables del pasado ex corresponsal Éste presenta algunos de ellos Ana Fuentes bajo para la SER la conoces perfectamente en China Nueva York Carrera redactora jefe de la revista económica The Corner cómo estás Ana qué tal buenos días Íñigo Domínguez aquí en tu nave llamaste el romano cuando me pregunta esté él fue corresponsal para Vocento en Roma durante quince años y creemos en las páginas del país cómo estás hola qué tal Hans Günter Kellner informa desde nuestro país para la Deutschland Funk Radio alemana cómo estás Hans buenos días buenos ya Mathieu de Jack escribe en el diario Le Figaro entre otros medios franceses cómo estás Mathieu el el titular de Le Figaro del viernes es la caída anunciada de Rajoy sumerge a España en la incertidumbre no no estuvo claro que son tuvo que tampoco lo compartes imagina

Voz 0754 23:17 yo creo que la incertidumbre ya sea ya sea evacuado no ahora la han

Voz 9 23:23 moción de censura constructiva yo eso lo que explicado en el artículo que sale hoy en el que salía ayer pues tiene esa peculiaridad que no que no es tan común Alemania sí sí que la hay también creo que de ahí se Sebin hito pero es bastante pues edificante Number que el el el día siguiente de la moción de censura y nuevo jefe de Gobierno iba a tomar posesión no entonces la teoría de la incertidumbre se cae por su propio peso creo con con esa modalidad no

Voz 0874 23:54 bueno pues conocéis todos absolutamente Iñaki ya os aviso que es la persona lo que yo más quiero en esta procesión seguramente la que más debo también lo cual no suele ir de la mano así que si queréis preguntarle cualquier cosa creo que su visión siempre aporta mucho

Voz 0789 24:08 a mí no yo todas son preguntarles a ellos no sé más que ellos y su mirada es mucho más interesante que la economía no sé si me gusta ya volver esto está impresión que yo tengo de que de que se abre un territorio un tiempo extremadamente difícil pero que tiene algunas posibilidades más de las que en principio les han sido adjudicadas por digamos por los grandes eso Paul etcétera Si a compartir eso no

Voz 0798 24:36 yo sí que creo esto que has dicho de que haya estado muy teológico es que lo ve igual porque hay ayer por ejemplo los ataques de argumentos del Partido Popular de Ciudadanos no hay esa especie de de de de prejuicio de de mala prensa de de de desconfianza hacia lo que significa cambiar de opinión

Voz 0789 24:55 barajar las cartas eh

Voz 0798 24:59 ceder cosas todo lo que sea fuera del de esa concepción que es el blanco y negro el que la hace la paga si si si mientes vas al infierno

Voz 0789 25:08 pero estas cosas de nuestros países yo un idioma manejo pero el el término llevarme la contraria porque el el el hecho de que una persona tenga un punto de vista distinto del tuyo que es un hecho de la vida podría dar lugar a discusiones conversaciones de toda naturaleza en general se suele interpretar como una voluntad obstinada Éste es que me quiere llevar la contraria es como es que tenga una opinión diferente de la mía sino que es una una actitud e intencionada yo no sé si el llevarse la contraria se maneja en otros países con la misma naturalidad con que soy yo

Voz 0754 25:43 es cierto que en castellano el a veces este tenía algún problema de interpretación en ese sentido e incluso con parejas que en la familia la palabra discusión tiene connotaciones negativas hemos discutido es como como si fuese un negativo en Alemania

Voz 0789 26:02 te estás con otra vez lo que ellos son cambios

Voz 0754 26:07 argumentos que no incluso por eso porque tiene unas connotaciones emocionales pero en ningún caso es es es algo negativo no el pero tú preguntaste por por oportunidades y hay dos grandes una es evidente en la corrupción el ha tenido un precio y ha tenido un precio los españoles muchas veces cuando se comparan con otros países dicen que lo que ahora por fin también en España no es que en España ha tenido un precio como en ningún otro país en Alemania es luego no ha sido así el escándalo de gran escándalo le la la financiación ilegal de la CDU no ha tenido estas consecuencias como a quienes

Voz 0789 26:46 también

Voz 0754 26:48 ni judicialmente ni políticamente el y en España además ahora también tiene una gran oportunidad de que de que se vuelve a hacer política también en relación con Catalunya por ejemplo no es es decir el cambio en el Gobierno o ya la moción de censura ha provocado que en el lado de las separatistas

Voz 0789 27:09 era vez mucho tiempo los que quieren hacer política

Voz 0754 27:11 algo se han impuesto un poco a los activistas que tiene mantenían posiciones más radicales no han votado a favor es decir tenemos la hay una gran posibilidad que se rebajan las tensiones en Catalunya idealmente en puede establecerse un diálogo más allá de que cada uno está en sus posiciones maximalistas esos son son es una gran oportunidad para de país no desaprovecharla también es cierto depende mucho y como el PP va a ejercer la oposición y ahí la también es decir se parece mucho de España Alemania la derecha en general creo que creo que tienen más la sensación de que el país les pertenece y si están en la oposición al menos será un accidente

Voz 0132 27:55 qué es lo que queda una foto mucho más rica también mucho más parecida a otros países europeos y ahora mismo yo esta semana estaba en Estrasburgo y la gente llevaba quince meses negociando cuatro-cinco líneas de ciertas políticas comerciales al final la gente en Europa está acostumbrada a hablar ya tener pues y fotos con más colores más matizadas a tener que hablar a sentarse efectivamente a creer que el poder no les pertenece sino que es algo que se configura entre todos no

Voz 0789 28:23 de la primera cosa que deberíamos intentar hacer no es decir lo que nos está pasando no es una enfermedad que den pone de manifiesto la patológica cosa sino está pasando no es lo que suele pasar en la política ahora que ya Gestió vivamos esas dificultades como las dificultades que sean pero no como quién cree que estamos malditos para para la sí porque están pasando

Voz 0798 28:46 si además esa sensación de de urgencia de emergencia excepcionalidad da una sensación de inminente desastre o de o de que se avecina el castigo divino no si seguimos en la en la chapa ahora es el apocalipsis osea esto esto va va a acabar muy mal entonces este fatalismo ibérico de de que el mundo sacaba cada tarde en oí entonces ya seguramente alguien ha levantado abierta la Ventana has visto que está nublado ya es que esto es el día a tomar posesión de Sánchez mira El día que hace esa allá esto es otra señal más no ir por eso yo creo también con lo que decías que como hay cero expectativas cualquier cosa que haga la gente pues pues mira no haces de en ese sentido el guión de Pedro Sánchez está muy abierto porque bueno a pongo cara o cuatro cosas que tengan un poco de suerte que es verdad que este hombre tiene suerte yo no sé si pero no

Voz 0789 29:38 pero si esto es bueno

Voz 0798 29:40 mira hasta donde ha llegado no de hecho fue lo que le deseo Rajoy antes de irse suerte

Voz 9 29:44 esto es tremendo artículos de la Constitución a después del ciento cincuenta y cinco el centro trece ya sabía utilizado es decir a presentar una moción de censura pero al ciento catorce que hice cómo se aplica una vez que sería no no sabía aplicados a que hay un máster de Derecho Constitucional para todos los españoles Express no sé si de la Universidad que Juan Carlos Rico que es interesante pero antes Iñaki hablabas de de de Si es democrático o no que el PP dice que no es democrático llegar sin pasar por las urnas qué democrático porque porque lo dice la Constitución cómo cómo puede funcionar de otra forma que no sea justo después de unas elecciones generales no pero creo que es es es bueno explicar que eso es una democracia parlamentaria entonces lo de ganar

Voz 0789 30:25 las direcciones

Voz 9 30:27 con mayoría absoluta

Voz 0798 30:30 me decepciona que quién tiene esa duda

Voz 0789 30:32 no es una persona que pasa por la calle ves que es merecedores de Cospedal que es abogada del Estado que es ministras de Defensa y secretaria general del Partido Popular y que dice cosas este calibre no de sobre todo once se manifiestan estos términos no como que que que que ha sido se ha producido un asalto dice pero cómo vamos nosotros a dimitir si sería igual si resulta que íbamos a tener la mayoría si tú estás diciendo que no vas a tener la mayoría parlamentaria ya lo estás diciendo todo porque es indiscutible que el que gobierna el que tiene la mayoría parlamentaria entonces lo estaba diciendo alguna abogada del Estado ministra de un partido que sea que nos nos falta bastante para llegar a ese a ese punto de aprendizaje que es el primer renglón

Voz 9 31:12 pero todavía no hemos llegado pero creo más lucrativo o de espesa es anti parlamentarismo yo es decir a presentar la Cámara de los representantes del pueblo como pues casi una molestia no trescientos cincuenta personas que no son capaces de llegar a un acuerdo o cobrándolo son capaces sus acuerdos solicita porque tiene una relación directa entre el pueblo y el Gobierno de eso existe en España existen muchos en muchos países pero lo lo lo un poco preocupantes cuando pasa eso es que lo lo intentan utilizar los propios diputados el PP lo hace no es el primer hay manifestación anti parlamentarismo habituales es una forma de demagogia también porque que explica la gente hay gente que cree que ha votado a Rajoy como presidente del del Gobierno cuando ha puesto su papeleta en alguna no es verdad ha votado a su diputado en su circunscripción para que sea una lista diputados para que sean elegidos y eso es una ocasión creo de de explicar un poco cómo funciona

Voz 0874 32:09 es un debate que tampoco esa ha planteado mucho dando de Puigdemont que tampoco ha ganado nunca unas elecciones Ana que lleva tiempo dignos

Voz 0132 32:15 mente quería decir que quizás esto esta manera de ver qué se puede hacer política puede ayudará a quitarse a sacudirse esa sensación de ser sí

Voz 0874 32:23 gesto pasivo no en España

Voz 0132 32:26 hemos vivido una crisis muy fuerte teníamos Le hemos entregado por el proyecto europeo la llave de la política económica a Bruselas y a Frankfurt ya hemos sufrido ajustes internos muy fuertes deberes muy fuertes que se han impuesto a la población a no vamos a entrar ahí pero ha habido una sensación a veces de indefensión de no participación de una política que en cierto modo pertenecía sólo a una clase política y ahora pues la gente está viendo que la cosa se sacude

Voz 0789 32:52 yo quería aprender también a manejar las palabras porque por ejemplo negociación es un noble termino pero en España lo convertimos creemos que eso es chalaneo sean una palabra que chalaneo que es la versión la versión poco maleantes de de la negociación el noble ejercicio de la negociación pues nosotros lo consideramos un chalaneo de forma que como para negociar tienes que ceder para negociar tienes que que hacer perder eso es traicionar te eso es que tenemos dificultades para ejercitar la negocio

Voz 0798 33:26 quedan un término económico el dinero está mal visto en la mental

Voz 0789 33:29 claro porque está totalmente totalmente cercado por términos que la estantes acreditando en

Voz 0798 33:35 cada uno de los movimientos preguntabas antes lo de llevar a contaría en italiano hay una expresión completamente opuesta que es andar encontró es decir dos están lejos tienen que encontrar un punto intermedio en el que se encuentra mira me parece

Voz 0789 33:47 estoy de que podría dar lugar a una pieza que podéis hacer para ver lo que refleja la manera de mirar la discrepancia desde distintos puntos de vista y lo que no está dificultando ahora que vamos a tener que manejar las discrepan claro

Voz 0798 34:00 antes palabras las es que todo esto hace tres años que no se lo plantea del dos mil quince estamos con esto ha cambiado sale un Parlamento a la italiana yo recuerdo haber escrito un artículo así ahora van a tener aprender a negociar esto ya no es como antes es que han pasado tres años en realidad todo esto que está pasando viene desde allí esa es una crisis abierta desde entonces no

Voz 0874 34:20 pero en ese sentido de quizá

Voz 0798 34:22 hayan aprendido como decía Iñaki no yo sí yo sí vi cosas distintas ayer y anteayer en el Parlamento los modales verdad modales en las perspectivas de cada uno en las pretensiones de cada uno todo bastante rebajado todo pensando en bueno vamos a hablar más

Voz 0789 34:36 los partidos que proceden sobre todo de la estación más de la calle más de la mitad de la calle etc tienen que hacer viajes que no son fáciles pero está en Alemania o los Verdes no no les decía Los Verdes han tenido que hacer un aprendizaje muy difícil que elegir entre la virginidad el matrimonio tú tienes que elegir entre varias Bonette entonces los partidos que tienen esa extracción como podemos etcétera proceden de la Asamblea etcétera ahí tienen pues una una el sol marginales absolutamente y eso les da una particular belleza y eso nos nos fascina de ellos y eso no gusta en un un material muy fresco muy necesario pero en su viaje hacia hacia la acción política tienen un momento he tenido que tomar esa decisión la virginidad el matrimonio cuando los Verdes llegan un pacto en en en Alemania haciendo algo que va contra sus principios fundacionales está haciendo eso que pues que que se consideraría pues saltimbanquis traición con etcétera que tendríamos que entender que eso es política es el invento que no sabemos pon tomado para resolver para gestionar nuestras discrepancias

Voz 0874 35:42 Ellos lo llaman filibusterismo y está bien visto porción

Voz 9 35:45 el puede hablando de cómo la calle llega al Congreso el Sí Se Puede de Podemos

Voz 0789 35:51 ayer en el Congreso porque había investido

Voz 9 35:54 el presidente del gobierno socialista me parece fascinante dos eslóganes del 15M que más éxito tenían uno era existe puede ir al otro era PSOE PP la misma mierda del informe que se puede

Voz 0789 36:08 pero no se puede todo lo que quisiéramos este es el lector pero sí lo hacer hecho en ese

Voz 0874 36:14 en ese escenario en el que estamos ahora hay que tenemos que asumir que es el escenario correcto que nos vamos a mover en el en el futuro a medio y largo plazo seguramente que es el de la negociación cómo de lejos estamos del modelo italiano digo para acallar a quienes dicen es o bipartidismo o somos Italia

Voz 0789 36:30 no Italia está muy lejos

Voz 0798 36:33 cuando unas elecciones en Italia que nos inicie sabía quién había ganado yo me acuerdo haber escrito bueno todo el mundo está pensando que hay un pleno un plan B bueno yo decía el plan B es el que va a fallar mañana estos están el plan C O de ella yo creo que nos llevan mucha ventaja de de la capacidad de sobre todo la creatividad en la soluciones bien quién no tener límites lo que aquí sería visto como una falta de ética o como una falta de principios allí un poco como Groucho pues bueno sino le gustan estos tengo estos otros no de hecho mira el Gobierno que ha salido no era impensable un que en la Liga con cinco estrellas pero luego el ministro lo de Economía que quieren resulta que es un paladín antieuropeo vas a mirar y fue el presidente de la patronal consejero delegado de la banca en alza el aborto sea que puede ser todo posible a la vez y su contraria no entonces luego ellos van solucionando pero lo interesante de Italia es que nunca llega al río es algo que aquí aquí el apocalipsis es inmediato ya es más casi trabajas para ello va a tener razón de que esa producido no

Voz 0789 37:37 ya ese es posible mantener unos principios una ideología un pensamiento una especie de de corriente corriente de fondo si hemos de andar zigzagueante por los rincones de la posibilidad pues se puede pero esa es la dificultad es que nuestros aquí nos hemos estado manejando siempre o por el largo digamos religioso de sólo el pensamiento sus banderas o llamando ya chalaneo hojita neo esas el arte que tenemos que practicar por eso es importante que los políticos también pues hombre controlen un poco a sus a sus en sus filas no se controlan asimismo encontrar en sus filas no y ahora yo en ese sentido creo que estamos mejor que hace tres años no digo que esto vaya a ser fácil porque yo sinceramente digo lo veo dificilísimo pero creo que se pueden hacer

Voz 0874 38:23 José creo que sí que es por ahí por un poco de locura ante tanta

Voz 0789 38:26 a pero no está bien yo

Voz 1113 38:28 es seguido las intervenciones de Mariano Rajoy en el Círculo de Economía desde hace muchos años venía venía desde que estaba en la oposición ir repasando las notas que tomé aquellos días de dos años veo que el siempre vino con dos mantras el consenso la austeridad el consenso yo lo he visto por ninguna parte indiscutiblemente el austeridad sin yo creo que ahí está uno de sus errores políticos no

Voz 0874 38:52 sí eso es lo que decía Iñaki hace un rato no de la obsesión solamente por los números

Voz 0798 38:58 en chino como es lo de negociar un acuerdo porque ellos también son maestros en esto

Voz 0132 39:05 ellos ellos lo que pasa es que tienen un plan a cinco años son planes quinquenales entonces hay ABC de

Voz 0798 39:12 ya no prodiga contra la gente para comprar algo en el mercado la o el tío o filológica mente en la el lenguaje con lo de llevar la contraria

Voz 0132 39:21 fue entonces de contrariar pero al final bueno para que os hagáis una idea ese verbo lo acaban de de poner de título aún concurso celebrando los doscientos años de Marx que se llama Marx tenía razón nadie le contraría así

Voz 0789 39:34 no Berta de Universal

Voz 0132 39:38 a mí me sorprende mucho a la verdad que comparen a a España Italia y los titulares de la prensa esta semana me parecía que o bien no conocían bien la situación o bien tenían intereses creados lo que decís de la austeridad aquí se han impuesto medidas muy fuertes y se puede entrar ahí pero la cuestión es que al final los deberes están hechos osea aquí no tenemos como la banca italiana doscientos mil

Voz 0874 40:00 millones de euros de préstamos dudosos

Voz 0132 40:03 por supuesto en los costes sociales son durísimos pero de cara a Europa no tenemos absolutamente nada que ver así que

Voz 0874 40:11 que al final habrá

Voz 0789 40:14 tenemos que hacer una una pequeña

Voz 0874 40:16 se da la vuelta vamos a hacer un ejercicio que es una bola de cristal básicamente vamos a pedir a la persona que yo conozco que más sabe de encuestas que intente imaginar dónde estarán las encuestas dentro de diez meses lo cual al pobre le voy a poner en un mal trance regresamos en cuatro minutos hasta

Voz 1 41:02 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 11 41:14 Javier del Pino

Voz 0874 41:36 estamos con Íñigo Domínguez con Ana Fuentes con gran según Kellner con matiz detallada con José Martí con Mbeki hablando decía que quería charlar con alguien que yo creo que seguramente la persona que más saber encuestas en este país que es Narciso Michavila que sociólogo especialista en análisis electoral que en opinión pública hay seguridad y ex presidente de A3 Estas pero hay Narciso buenos días

Voz 0336 41:56 sí qué tal buenos días escuchando a aflorar haciendo encuestas lo sabes no que aunque sí vigente que sabe como son jovencitos tienen poca digo en la Entesa mangas tres historias hagan ayer como muy asombrados no y como medida España pues unos ilusionados y los otros no tanto no sí yo le decía tranquilos tranquilos que es verdad porque en cuanto se puso la mano de censura Javier de todos los partidos no es para no nos pidieron paralizar las encuestas de voto no estuvimos que dedicará a otros proyectos

Voz 0874 42:31 ahora vuelven de nuevo activas más

Voz 0336 42:34 porque saben que se ha cambiado todo todo el panorama ha cambiado

Voz 0874 42:38 claro yo creo que la gente infravalora mucho lo que es el factor presidencial lo que significa para quien como Pedro Sánchez de repente entrar en el palacio de la Moncloa si hasta Llanos queremos que Trump expresidente imagínate cómo de presidente base Pedro Sánchez de dentro de diez meses si tú haces ese ejercicio añades esas cosas toda hipótesis por supuesto te puedes imaginar dónde estaremos en las encuestas o Le puedes decir Albert Rivera donde estaremos en las encuestas dentro de diez doce meses Narciso

Voz 0336 43:05 sí hace el viernes pasado no podemos decirle lo que va a pasar este viernes imagínate aquí la clave es que aparte de encuestas vamos a poder prestar pues la voluntad del electorado dentro de un año hay municipales europeas y luego autonómicas en la media de las autonomías y ojo las primeras que hay antes de estas son las andaluzas ella nos va a dar bastantes pistas de por dónde podido evolucionar con qué hipótesis trabajamos ahora mismo de movimiento de voto hiló de momento social también yo sospecho que la situación en Cataluña hace de estén Sara siempre y cuando realmente los independentistas hagan caso a ese sector suyo que estaba apostando por la disensión y por el dialogo si siguen tirando de la cuerda pues entonces Se vendrán a dar la razón al Gobierno anterior

Voz 0874 43:54 pero siempre es más fácil de bueno eso dicen desde luego en Estados Unidos que es más fácil ser reelegido que será elegido sí claro claro ese factor vosotros lo computa AIS en los cálculos

Voz 0336 44:09 y lo computa el propio votante cuando no responde ya aunque él no hayan ojo racionalizado el goteo pero evidentemente siempre votar al que está en el poder que es más fácil siempre y cuando lo haga bien aquí que tener en cuenta que el consenso ayer no fue tanto para nombrar a a a Pedro Sánchez presidente el consenso fue para tumbar a Mariano Rajoy pero el propio Pedro Sánchez yo creo que es consciente manda ni siquiera querido aprobaron unos presupuestos a los que se opuso es eso lo que quiere decir es que va a tener muy complicado poder gobernar y sacar adelante pero a la par también las expectativas son muy bajas de su propio electorado sabe que es consciente que con ochenta y cinco diputados lo tiene muy complicado poder desarrollar labores de gobierno

Voz 0874 44:54 no quiso jugar a su favor Narciso Michavila que sociólogo y especialista en análisis electoral quien opinión publica de seguridad presidente de tres Narciso hablaremos mucho en estos meses así que un abrazo nos vemos pronto un hasta luego Iñaki cuando te decía esta mañana cuando llegaste hablábamos Un poco decías voy a está con los corresponsales

Voz 0789 45:12 yo soy corresponsal del pasado hacer lo contrario de corresponsal del futuro donde donde colocas el el pasado está lleno de futuros que nunca se cumplieron no es imposible no sé porque todo ya empieza a ser diferente Él mismo carisma de los pregunta ahora por el carisma recuerda un día cuando fue elegido presidente Aznar está día con Xavier Arzalluz que este hombre que no tiene carisma inmediata de gaviota el primer día que sale en la televisión José María nada debajo presidente del Gobierno se te pone un carisma es que es muy difícil hacer vaticinios porque ahora ya la onda a la Honda en favor o en contra va a empezar Somewhere de una manera completamente diferente vamos a esperar

Voz 0874 45:57 oye que te agradezco mucho tras la visita que vengas a todos los sábados a las nueve ya lo sabes un te de Iñaki y vosotros quedaos que no voy mucho por delante pero todavía hasta ahora

Voz 12 46:10 sí eh

Voz 13 46:35 ah sí

Voz 12 46:38 me iba