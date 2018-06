Especial toma de posesión de Pedro Sánchez 02/06/18

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1235 01:25 que no reparó en el bolso de Soraya de Santamaría depositado toda la tarde de la moción de censura en el escaño de Rajoy ausente estaba en el escaño vacío porque en algún sitio tenía que estar o jugaba algún papel misterioso Hitchcock denominaba a estas presencias Mac Book fin elementos que quedan sin explicar pero que sirven para que la trama avance de hecho Pablo Iglesias tomó la palabra y lo primero que hizo fue hablar del bolso que su plantaba Rajoy que contenía acaso contenía lo que todos creemos que contenía y que creemos por cierto es fácil pensar que sólo era un bolso propiedad de la vicepresidenta que guardaba lo que guardan a menudo los bolsos cosa si eso es lo que parecía lo fácil Jim Thompson maestro de la novela negra sostenía que hay treinta y dos maneras de escribir una historia y una sola trama que pasa porque las cosas no sean lo que parece en base a eso es imposible que el bolso fuese un bolso entonces qué era lo que todos sabemos que sabemos por Dios eso creo que nunca lo sabremos

Voz 0874 02:40 estamos con Hans Günter Kellner combatir de ETA ya que con Ana Fuentes con Íñigo Domínguez nos esperan muchas conversaciones hasta que lleguemos a las once y podamos además asistir en directo a la toma de posesión de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno presidente Pedro Sánchez hay que empezar a acostumbrarse a esto Nos costó acompañando al presidente Trump que esto va a ser más fácil me parece he ayer Íñigo de hecho me que estábamos juntos en la tribuna viendo la sesión que nos fijamos en seguida que ese bolso al que se refería ahora el escritor Juan Tallón el viernes ya no estaba en el asiento de Rajoy estaba la derecha entonces parecía entonces que iba a venir de hecho llegó es verdad que me pregunto esto que se preguntaba él no que que que podríamos haber imaginado en un buen guión porque tuyo íbamos haciendo Unión paradero de lo que debía de pasaron esa sesión de hecho ya os digo que pese poco gamberrada pensábamos que María Rajoy a la hora de votar tenía que haberse equivocado ya que su nivel de comedias y te siempre alto que lo hubiera dejado en una nota todavía más alta no pero me equivoco me pregunto qué que podría haber habido en ese curso ya en esa tribuna de periodistas yo me voy poco pero siempre que voy están los asientos están las columnas y están Miguel Ángel Aguilar porque está siempre que el Aguilar y Miguel Ángel grandes escucha esto hay Miguel Angel buenos días

Voz 0874 03:51 de lo que estábamos en ese lugar privilegiado luego fuimos un poco los primeros en bajar cuando bajaron Pedro Sánchez Margarita Robles después de todas las fotografías que hicieron luego entraron todos los socialistas parecía un bautizo aquello hay que decirlo a entradas sacarse una foto de familia tal y luego bajaron justo antes de enfrentarse a la prensa a todos esos decenas de periodistas que esperaban para sus primeras declaraciones Pedro Sánchez separó contigo tú te acercaste a hoy yo no sé qué le dijiste durante un buen rato él te miro a los ojos te dijo algo así como lo haré creo que es lo único que escuche

Voz 0874 04:25 así que te llamo para que me cuentes que les dijiste al oído A

Voz 1551 04:29 bueno vamos a ver no sé poco pero mira el día el día diecinueve de julio viene a Madrid a dar la lección conmemorativa Carlos de Amberes el presidente Jean Claude Juncker esta lección que la tradición muy muy espléndida puedes cada vez que viene un alto precio en la que se busca el homólogo español que le presente por ejemplo el año pasado vino France Timerman su vicepresidente de la Comisión Europea presentó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría este año viene Jean Claude Juncker pero tiene que presentar el presidente del Gobierno

Voz 6 05:13 o sea que eleven diste algo a Pedro Sánchez claro hay que ir poco románticos usted como no venga del diecinueve de julio

Voz 1551 05:24 tienes que estar ahí recibiendo a puerta Gallo las

Voz 0874 05:29 a usted presidente mucha cosa pero los reyes del diecinueve de julio

Voz 1551 05:32 haya Claude Juncker como debe ser un hombre luego ya alguna otra pequeña cosa pero

Voz 0874 05:37 el encargo indeleble genio y figura Miguel Ángel si oye de todas maneras ayer venga que te pasó también me encontré con mucha gente que cubren la información parlamentaria no voy a dar nombres no sea que luego se lo tienen en cara pero en fin me estuvieron contando cómo cómo muchos socialistas en el bar del Congreso ayer casi os buscaban a vosotros para poner verde a Pedro Sánchez

Voz 1551 06:05 no tanto pero es que el el el bar es un mil es un momento de desahogo sabes de todas maneras mira yo asistido algunas votaciones de estas públicas por llamamiento no que siempre son en las sesiones de investidura o en las mociones de censura y ahí es donde yo averigüen por ejemplo que que Pablo Iglesias se llama Pablo Manuel como le llamo yo siempre porque así es como le llaman cuando le llaman para votar Iker Cristóbal Montoro se llama Cristóbal Ricardo pero es la primera vez que estuve en una sesión de esas de llamamiento no la primera fue con cuando irrumpió Tejero hace treinta y siete años saque que no me he perdido ninguna de esas sesiones sabes la diferencia está en que entonces pues lo pasamos muy mal porque se venía todo abajo de treinta segundos no es que cambiar al presidente es que cambiaba el sistema es que pasábamos otra vez

Voz 0874 07:10 a las catacumbas Ciprés nuestras contestando a lo de los socialistas críticos

Voz 1551 07:16 está haciendo la obra esto Javier abra paso a responderte ahora es un cambio absolutamente legítimo absolutamente constitucional se podrá estar más a favor o más en contra pero es irreprochable es impecable como se ha producido el el cambio ahora lo que preguntas pues es el primer problema que tiene Pedro es conjuntar a su propia gente porque tiene en cuenta que por y el intento de aliarse con los que ha terminado recibiendo con lo que ellos mismos de los que han terminado recibiendo su voto es por lo que le defenestrar donde de Ferraz o sea que el asunto lo tiene complicado también en sus propias filas aunque el éxito es un cemento que contribuye a la

Voz 6 08:13 a la adhesión es verdad bueno pues alguna vez tengo que vender un coche te lo voy a hacer por delante un abrazo fuerte oye bien a ver a mi madre con mi madre eran felicitación

Voz 1551 08:29 Iñigo que está haciendo las mejores crónicas parlamentarias desde hace muchísimo tiempo desde tiempo inmemorial

Voz 0874 08:37 así de llegar a La Ser mejor verdad aquí ya habrá dado un abrazo fuerte queremos tener analizar lo que ha pasado desde diferentes puntos de vista uno de ellos es lo que alguien llamaba esta mañana aquí el cambio exprés en La Moncloa además la mudanza lógicamente esta traspaso de poder entre un ejecutivo saliente y un Ejecutivo entrante vamos a charlar con personas que son tremendamente educadas y que están ahora mismo un poco en los márgenes exteriores de la política aún aunque han estado vamos no haya dentro en el eje central de la política hay varios invitados uno de ellos publica un libro que se titula No hay ala oeste en La Moncloa han sido secretario general de la Presidencia en La Moncloa desde el noventa y seis hasta el dos mil cuatro ahora secretario general de FAES siempre se ha dicho que es la mano derecha de Aznar siempre se ha dicho de él que es una persona tremendamente educada así que viene bien recomendadas Javier Zarzalejos como está Javier buenos días muchas gracias además bilbaíno ya ya sé que lo vas a decir eso por delante no

Voz 7 09:41 ves como no hace falta ni decirlo

Voz 0874 09:44 vienes a otro al lado no y además tener la suficiente edad de una larga trayectoria política da una excelente perspectiva de estos momentos históricos que estamos viviendo ya compartimos con el además la aplicación del ciento cincuenta y cinco hace meses así que hemos repetido a la invitación al que fuera presidente del Senado en las dos últimas legislaturas de Felipe González ahora se dedica a la enseñanza también Juan José Laborda cómo estás cómo se buenos días

Voz 8 10:07 muy bien encantado de estar con vosotros

Voz 0874 10:09 a Soledad Murillo es profesora en la Universidad de Salamanca socióloga e investigadora feminista fue la primera secretaria general de Políticas de Igualdad en el Gobierno de Zapatero nos acompaña desde Radio Salamanca o la soledad cómo estás buenos días encanta con unos indica

Voz 9 10:23 tan tan tan ilustres no te agradezco mucho mejor

Voz 0874 10:25 n que estés con nosotros porque Polonia está fuera así que tú habla cuando quieras interrumpe cuando quieras gracias Javier tú llegaste con Aznar a Moncloa recuerdo cuando cuando Albor perdió las elecciones contra George W Bush el equipo de Clinton después del todo lo que pasó en Florida estaba muy disgustado lógicamente la decisión del Tribunal Supremo y arrancó las W es de todos los teclados de la Casa Blanca para que no pudieran escribir George W Bush hizo estas transiciones suelen ser ejemplares son tanto

Voz 7 10:59 pues yo creo que tenemos una idea un tanto tanto idealizada no yo tuve intervención en dos y además con signo diverso lo cual creo que es muy pedagógico y ayuda mucho a comprender la política de la transición del último Gobierno de Felipe González al primero de Aznar el segundo Gobierno de Aznar y al primero de ella el primero de Zapatero no eso efectivamente ocurrió lo cuenta además Cal Robbie cuenta otra cosa allí es que se dedicaron a cambiar de sitio todos los teléfonos de la Casa Blanca de modo que como los teléfonos de la Casa Blanca cada teléfono tiene que funcionar conectado a una toma concreta pues durante una semana el caos que se organizó en el ala oeste precisamente fue monstruoso de modo que a veces realizamos las transiciones tampoco ha sido especialmente fluida la transición de fama a Trump con Obama utilizando hasta el último momento la posibilidad de decretos presidenciales Icon encontramos pues ya desplegando desde el principio esa especie de caos e inenarrable en que ha convertido la en que ha convertido la Casa Blanca no en España yo creo que eso lo simplifica bastante mi experiencia son dos traspasos de poderes

Voz 10 12:08 en el influidos eh

Voz 7 12:11 es que bueno pues probablemente alguna lección algún precedente se pueda establecer

Voz 0874 12:14 no pero qué estará pasando ahora mismo en Moncloa

Voz 7 12:17 pues lo que estará pasando probablemente en este momento es que un coche uno de los coches oficiales el presidente del Gobierno de utilizar aprendo Pedro Sánchez está estaba ya en su domicilio y le conducirá a Moncloa que otro de los coches oficiales que utilice la hasta ahora Rajoy estará yendo a a Zarzuela allí se encontraron los dos tomarán posesión normalmente lo que ocurre es que cambia el dispositivo de seguridad el presidente hasta ahora el secretario general del Partido Socialista pasa a ser custodiado y protegido por los servicios de seguridad de Moncloa y a partir de ahí pues se produce la la primera visita al complejo de la Moncloa la residencia las oficinas y el primer contacto con los con los funcionarios y empleados que hay ahí

Voz 0874 13:05 es ésta era destruyendo algún papel

Voz 7 13:07 eso es duro bueno es es posible como siempre como siempre que hay un como siempre que hay un relevo discos duros claro yo soy de la época más del papel todas las entonces yo no sé cuál es ahora los procedimientos que se deberían martillo nunca

Voz 0874 13:20 sí sí

Voz 7 13:21 eso dicen pero parece dicen que es un poco de leyenda urbana creo que otros procedimientos debe haber otros peces

Voz 0874 13:26 vientos de Juan José tú ves esto con cierto distanciamiento pero con orgullo también del lugar al que hemos llegado democráticamente desde el lugar en el que tú ocupadas hace tanto tiempo

Voz 8 13:36 pues sí yo a pesar de que vivimos estás doce la incertidumbre yo creo que nosotros tenemos una ventajas estos países europeos estuvimos momentos Italia está procediendo a la formación de un Gobierno aquí no tenemos los problemas que tiene Italia es decir no hay partidos xenófobos que quiere echar a los emigrantes del país no tenemos una fuerza digamos anti-europea ya es una cosa muy importante y es que las dos artículos que se han puesto en vigor en esta última temporada los dos son de inspiración alemana es de ciento cincuenta y cinco y la censura constructiva In Touch pasando un poco la apariencia incluso o con esos llevamos signos afortunadamente frívolos que tiene todo cambio poder ha pasado en mi opinión algo importante que yo creo que el presidente Sánchez tendrá que tomar nota primer hecho que se ha producido ha cambiado un poco la situación la tensión del del independentismo catalán porque por ejemplo si se ha producido esa especie de acuerdo de fronda no de revolución en el Congreso se han puesto de acuerdo para echar a uno la cara de este asunto ha latido el PDeCAT los antiguos convergentes eso quiere decir que dentro del nacionalismo radical catalán se impone la vía negociadora por qué dos otros días antes Puigdemont decía que incluso el presidente de la Generalitat decía que había que ir podría lo apoyara a Sánchez siempre cuanto aceptar la autodeterminación y la vuelta de los la vuelta de los presos eso ha cambiado por tanto ese es un primer dato que habrá que aprovechar porque la historia no pasa dos veces por el mismo lugar donde elemento deben salir de esta autarquía que hemos vivido de hace muchos años unos cuantos años porque incluso el de Cataluña se resolver respectivo europea tanto yo aquí modestamente implora a los dioses que el ministro de exteriores según muy exteriores activo imaginativo necesitamos muchísimo que España vuelva a pesar en Europa porque nuestro problemas no se realizan ya en la perspectiva nacional era perspectiva mucho menos digamos sentí PETA o adoptar Kika nuestro problema

Voz 0874 16:30 ponemos europeos soledad Zapatero llegó a Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno de manera relativamente precipitada por razones bien distintas igual la precipitación es positiva en este tipo de transiciones

Voz 9 16:44 yo creo que lo hacía en este caso ha sido una sorpresa bien aprovechada por porque además había planteado hace mucho tiempo que quería hacer una moción de censura contra un Gobierno que estaba sosteniendo los planes de austeridad absolutamente bárbaros con respecto al estado de bienestar por lo tanto esto estaba en su mente ya ve que buscar el mejor momento ahí en este sentido teníamos una sentencia donde se planteaba que el Partido Popular era una entidad jurídica que contaba con una caja B donde estaban malversado la contratación pública efectos de financiar sus propias campañas a mí lo que me ha sorprendido es la la la falta de de de reacción por parte del partido y por otra parte entiendo que como decía ayer los partidos son estructuras muy cerradas no en el sentido de que sólo en lugares de pertenencia hay de referencia por eso incluso con con que la moción evidentemente es un acto constitucional el discurso que se ha tratado de implementar euskera o algo ilegítimo es decir un agravio no nos han pasado por las urnas no estaban en los damos cuenta algo que que lo que decía hechos que que me gusta mucho no cuando dice que si tú repite es de manera reiterada un argumento tratas de convencer a los sujetos a lo mejor crear una realidad paralela as está con argumento de legitimidad está con el argumento de que Pedro Sánchez ha sido apoyado por golpistas por etarras es decir hay una desautorización con lo que es una moción de censura que está la Constitución de cara a un partido que está defendida Constitución en Cataluña de manera reiterada no aunque encomienda todas las acciones a la a la parte de los jueces Si de los tribunales no entonces estamos en un escenario de esa acreditación lo que implica un un nuevo proceso donde evidentemente con toda legitimidad posible lo que se ha demostrado es que este país no tolera la corrupción

Voz 8 18:40 sí

Voz 9 18:40 algo que teníamos una idea yo creo que en esto lo compartimos todos donde se decía a pesar de lo que ocurre la gente vota a partidos que son corruptos bueno ahora ya no ya no porque hay una sentencia que dice no si hay un partido que sea financiado ilegalmente no esto es clave yo estoy muy esperanzada en el sentido de que no hubiera prosperado esta moción de censura si el ámbito de la ciudadanía no entendiera que estaban verdaderamente saturados de engaños y de malversaciones de discursos

Voz 0874 19:05 sí da la impresión de que se acabaron los tiempos en los que se volvía a votar a un partido que te había traicionado con tanta corrupción hoy eso sí que es siempre positivo Javier

Voz 7 19:14 sí yo yo creo que por supuesto el procedimiento de la moción de censura es es absolutamente legítimo es constitucional

Voz 0874 19:21 si dentro de unos minutos Pedro Sánchez

Voz 7 19:23 va a jurar ante el río prometer y no hay nada más que decir pero eso no significa que la propia composición de fuerzas que han dado éxito a esta moción no sea como tal criticable al fin y al cabo esto del Gobierno Frankenstein no es un invento del Partido Popular

Voz 9 19:39 Pérez Rubalcaba se si no recuerdo mal fue Rubalcaba

Voz 7 19:42 por eso el que lo hizo e incluso la primera declaración que hemos sabido de Felipe González ha sido la de pedir elecciones para el mes de octubre de modo que tan claro no puede ser es verdad que están pasando por primera vez muchas cosas la primera moción de censura mira que prospera iría hay cosas que no dejan de ser significativas y esto es un dato dentro de esa nueva mayoría de gobierno pues figuran partidos que que tienen a sus dirigentes procesados ni más ni menos que por delito de rebelión o figuran partidos a los que reiterada entre los propios socialistas están pidiendo que condene el terrorismo de ETA de modo que esto insisto son datos objetivos lo que no quita legitimidad constitucional a la a la moción de censura en sus resultado pero sí que abre frentes digamos vulnerables y perfectamente legítimos también para la crítica

Voz 0874 20:35 este es el arranque de esta conversación tenemos que parar durante unos pocos minutos porque los compromisos son los que son incluso en el día en el que tenemos al nuevo presidente pero creo que estamos en tres minutos se seguimos donde lo hemos deja

Voz 1 21:07 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 12 21:15 un madre Guara nada yo dudé aquí When You

Voz 0874 21:50 aquí estamos en A Vivir con nuestros corresponsales ex corresponsales en algunos amigos invitados Juan José Laborda hasta Javier Zarzalejos esta Soledad Murillo estamos a la espera un poco al final hacia las once de la mañana cuando sea la toma de posesión de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno había también ahora seguimos la conversación con todos pero había un par de personas con las que nos hubiera gustado hablar de estudio pero no podían porque ambos tenían varios compromisos además algunos importantes así que hemos decidido solamente llamarles para saludarles por teléfono hay que nos den una pequeña reflexión de primeros Nicolás Sartorius que es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas siempre decimos que nos faltan intelectuales para mí Nicolás es uno de ellos de Nicolás buenos días qué tal buenos días

Voz 13 22:32 no sé si como

Voz 0874 22:34 vicepresidente de esa fundación que os dedicáis anticipar el futuro esto lo habías visto venir

Voz 14 22:38 bueno hombre venidas citan tanta con tanta precisión no pero evidentemente era una de las posibilidades cuando se produce el hecho desencadenante no es de hecho desencadenante evidentemente ha sido la sentencia del caso Gürtel pero no sólo el caso Gürtel que han sido muchísimas cosas que estaban ahí no escándalos de corrupción yo yo yo lo he visto con con mucha normalidad sistema democrático parlamentario no el Partido Popular a partir de la Sentencia Gurtel había perdido la mayoría es decir ciudadanos ya había dicho que se había acabado la legislatura que ya no le apoyaba a partir de ese momento hay dos opciones o elecciones dimitir o que se que se formara la posibilidad de otro gobierno y eso ha sido lo que lo que el PSOE con Sánchez con mucha inteligencia y rapidez a lo ha hecho a plantear una moción de censura ha ganado y por lo tanto bueno Rajoy ha optado por no por no dimitir cosa que yo comprendo en el sentido de que él ha hecho sus cálculos dimitir era un poco reconocer nunca reconocido segundo era un poco de cara al futuro de decir bueno este nuevo Gobierno que sea formaba posa formaba con los separatistas con con el populismo etc etc lo tanto se puede servir una futura campaña electoral y tercero probablemente porque lo ganar tiempo no para reconstruir el partido etcétera por lo tanto yo creo que se olvida que el Partido Popular es que ya no tenía mayoría es decir parece Popular nunca ha tenido mayoría es decir ha tenido cuando ha sostenido ciudadanos y luego el PNV para sacar los Presupuestos si pierde esa mayoría ose Valencia donde se forma otra ISAF formado otra estado otra bueno pues hay quien dice que va a durar muy poco viendo lo que no tengo tan claro eh yo creo que los que le apoyan en los que le han dado vamos los que han ido en contra del PP de Rajoy han apoyado a Sánchez creo que no

Voz 15 24:41 bueno tiene interés en ir a elecciones eh

Voz 14 24:43 es decir no creo que ha al PNV el interés irá elecciones no creo que a los catalanes tampoco les interesa a elecciones no creo que podemos por segunda vez tumbas a un gobierno del PSOE no por lo tanto si lo hace bien y plantea algunas cuestiones interesantes bueno puede puede gobernar durante un tiempo evidentemente que estamos abocados a elecciones eso sí que da la palabra al pueblo español pero no tiene porque ser de manera inmediata

Voz 0874 25:10 te agradezco la reflexión porque sé que estás a punto de coger un avión así que Nicolás Sartorius vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas una

Voz 13 25:16 abrazos buen viaje hasta luego luego la otra persona cuyo inteligencia

Voz 0874 25:23 además siempre piensa en este programa y agradecemos que de vez en cuando habla con nosotros es Antón Costas catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y presidente de la Fundación Círculo de Economía estás por ahí Antón buenos días

Voz 15 25:35 buenos días Javier buenos comienza muy bien esto con esas palabras al nada ganadoras

Voz 6 25:41 bueno tú estás ahora en Sitges en vuestra registro trigésimo cuarta Río Grande economía tú tenías que estar con Rajoy ahora mismo no

Voz 15 25:49 yo tenía que estar con Rajoy si si las cosas hubiesen ido cómodo cómo se planifican pero están bien que que que el no sé el destino la providencia o el universo pues Ron poderes en cuanto la implicación que uno hace

Voz 0874 26:03 hay que decir que tenías que estar con él porque hoy se clausura en esas jornadas de Sitges

Voz 15 26:06 exacto era el presidente claro está

Voz 0874 26:09 poco más Miguel Ángel Aguilar a venderle que fuera para allá corriendo a Pedro Sanz

Voz 15 26:12 no no no no no era posible pero espero que que él estaba previsto Pedro Sánchez estaba previsto como sabes que interviniese el viernes sería traspasado pero vamos lo lo esperamos dentro no está en estas mismas fechas

Voz 0874 26:27 bueno de todas maneras si Se dice de vosotros los es siempre sois capaces de explicar muy bien el pasado pero nunca predecir el futuro el Ebro

Voz 15 26:35 María llame ya me alegraría ser capaz de explicar bien el pasado pero vamos

Voz 6 26:39 sí lo digo porque la la

Voz 0874 26:43 el título de las jornadas son tiempos activos nuevos liderazgos esto

Voz 6 26:46 el Estado no puede pero pleno con el el primer argumento en contra de la moción

Voz 0874 26:54 que es el utilizado siempre por el PP y Ciudadanos era que afectaba negativamente a la economía porque el lunes las bolsas caían subía la prima de riesgo todo esto no

Voz 15 27:03 no querer Iron argumenta sobrevenidas entiende que

Voz 0874 27:06 esto es lo que quiero que me expliques

Voz 15 27:08 batalla política pues entiendes cómo aquello una guerra con ella como en el amor decían antes que todo vale no por lo tanto en esa guerra política todos los argumentos pero no es una cosa que no deja de ser sorprendente algún economista también como una incertidumbre política lleva dos o tres años sin aceptar al comportamiento de la economía piensas rápidamente cuando se produjo el Brexit todos los análisis más sesudos economistas e instituciones económicas tanto británicas como internacionales la economía británica en seis meses está desplomada nana no pasó nada no por qué motivo y después venimos a Cataluña ahora mismo no en septiembre octubre el pronóstico de venga algún caso que cae el PIB la actividad económica coma cinco puntos que es muchísimo eh no lo ocurrido porque la incertidumbre política que modelo de un economista significa que la economía se desploma sin embargo no está haciendo efecto una posible respuesta es que lo lo que Mainar quien llamó los espíritus quinientos económica los sentimientos Económicas empresariales de una época ahora no están determina ahora en el corto plazo determinadas provincias están determinados por básicamente porque la economía internacional y la economía europea dice por primera vez en la historia de forma general que es en segundo lugar porque los bancos centrales se han transformado en verdaderos bancos de sangre que salen gestionar muy bien la cantidad de de de de Xavier en el sentido de dinero y crédito hoy por hoy los seis peritos por eso el argumento para España no tenía sentido cuando lo leía o escuchadas entendías que embalar que la Vázquez en la perdón en una batalla política se utilizaran pero de verdad no tiene consistencia ya se veía de NASA ayer como la bolsa española se disparaba de nuevo no no sé si sigo por aquí

Voz 6 29:11 a que tienes más tampoco podía

Voz 15 29:13 porque cinco minutos más pero no no no

Voz 0874 29:16 pues es que te hago una pregunta de Finaldi así ya te dejo marchar que se que estás rodeado de invitados si tienes que ser un buen anfitrión en tules recomendarías como economista a Pedro Sánchez que se sentara hay que revisara las últimas reformas laborales han implantado en España

Voz 15 29:34 la idea de revisar todo puede ser para un lado como para pero no es todo sí sí sí la idea es suprimirlas así de un tajo no nunca soy partidario de de este equipo de movimiento pendular es en las políticas económicas obscenos el de El péndulo que va de un lado a otro no pero yo sí creo honestamente no sentí intelectual como economista que la reforma necesita retoques en el sentido de que ha introducido en España una devaluación salarial una caída de salarios que no es que sea que sea injusta para muchísimos trabajadores españoles que ves es que en términos macroeconómicos en términos de economía es mal resultado por qué motivo ni de economía capitalista a diferencia de cualquier otra es una economía que no funciona con el consumo de los ricos hay otras economías con la economía catorce mil consumo de grandes da clases medias trabajadoras y los ingresos de estos grupos sociales son los salarios sino Salario siempre desplomado en la cuantía en que se antes desplomado a mí lo que me ponía es que se me devuelve maníaco depresiva con fases en que me crece mucho pero que llega un momento en que como ya a los trabajadores y las clases medias no quién lo que me hace ese desplome del consumo se desploma la economía aumente la entendimiento es un lío decir que la reforma laboral ha reducido se ha traducido en efecto el fin de compensar el poder de negociación de un precio es el salario entre las dos partes que marcan ese precio es como es como cualquiera eso mercado y mercado de manzanas es decir cuando de pronto pues los productores tiene con las como yo les tiene un gran poder me descubrieran ese precio de mercado no es justo eso es lo que está sucediendo como el mercado laboral y los salarios por lo tanto sí que creo que revisar sí pero si la pregunta es a la va cargamos de hoy para mañana no creo que sí

Voz 0874 31:46 pero revisarlo para que los salarios suban eso por supuesto Antón Antón Costas catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona te agradezco este paréntesis en en ese delito se seguro que te lo ha pedido José Martí ya no se puede llevar a contar

Voz 15 31:59 no no ya lo dice que ahora la persona que mire es un mal momento pero sí la orden viene de José Martí donde hay patrón Party para vosotros

Voz 16 32:17 es decir charlando con Soledad Murillo con Javier Cercas

Voz 0874 32:20 eso sí con Juan José Laborda Javier de llegado ahora uno noticia soportó Álvaro Lapuerta supongo que tú lo conociste ex tesorero del Partido Popular justo antes de Luis Bárcenas entre el noventa y tres y el dos mil ocho sucedió a a Naseiro el caso Naseiro claro los más jóvenes no lo recordarán pero también era ya por financiación ilegal del Partido Popular pero no prosperó porque no es admitieron como prueba las grabaciones famosas llega hasta cómo hacer tú

Voz 7 32:44 Álvaro Lapuerta le conocí le conocí muy muy realmente si teníamos yo no tenía relación especial con el con el partido desde desde Moncloa él estaba al parecer ya en una situación muy muy delicada de salud por lo que se por lo que se decía en fin que lamento su muerte claro supuesto de eso

Voz 0874 33:05 edad di di Juan José de Ibiza Javier comentábamos al principio

Voz 9 33:09 de la mañana creéis que el tiempo pero la ilusión es es muy corto

Voz 0874 33:14 enseguida vamos a vernos defraudados por lo que pueda pasar

Voz 9 33:18 yo creo que va a ser una una legislatura corta evidentemente porque las elecciones están ahí pero pero va a ser una legislatura que al menos puede ser aprovechada es decir el Partido Popular había actuado con la debida diligencia incluso cuando aprobaba temas como el pacto contra la violencia de género y como ha planteado antes del todo el tema del mercado de trabajo estaba incidiendo también en lo que significaba un menor recurso a efectos de rentas familiares sabemos perfectamente cómo han bajado las ayudas en dependencia que esto significa personas mayores residencias a ayudas para combinar con centros privados es decir estamos hablando de temas que perfectamente pueden llegar a acuerdos no es un gobierno de coalición es simplemente una un apoyo contra la corrupción ya había que desalojo

Voz 17 34:02 Jara al al al Partido Popular

Voz 9 34:04 como decía la titular de ayer The Gardian Rajoy expulsado es cierto que había que expulsar entonces yo creo que se pueden hacer cosas puntuales incluso importantes no como quitar la medalla Billy el Niño que ya es hora no que os acordáis que torturó a sí Falcon de una manera a ella ya otras personas otro tanto se puede hacer cosas se pueden hacer muchas se pueden aprender muchas medidas de tal manera que los que han apoyado a Rajoy ya están en el pasado es una nueva configuración de la oposición y los que han apoyado a Sánchez

Voz 7 34:36 pues van a tener que retratarse en tema

Voz 9 34:38 que deben salir por la propia lógica de recuperar la democracia las instituciones y el Estado de bienestar de nuestro país recuperar también la salud pública que ha sufrido una enorme un enorme deterioro no a efectos también de financiación recuperar la investigación que se iba a jóvenes en un setenta por ciento de los fondos en investigación es decir recuperar un país que ha estado un austeridad mal medida mientras se lo llevaban de manera absolutamente impúdica eso se puede hacer en esta legislatura debemos estar atentos no

Voz 0874 35:09 Javier cuando se llega a Moncloa tú cuentas en tu libro que no se parecen nada a House of Cards me siquiera Los Soprano también se puede aparecer en en parte no cuál es el margen de actuación

Voz 7 35:22 pero no cargar las tintas afortunadamente no tenemos

Voz 0874 35:25 hay gente que son a la vez tan pero

Voz 7 35:27 a ver si hay tan inteligente como los House of cards no entonces esa afortunadamente no es la política a pesar de que haya zonas de sombra hay manchones no tampoco es el ala oeste de la de la Casa Blanca porque no tenemos nunca presidentes que son en fin tan absolutamente simpáticos que salvan siempre las situaciones en el último momento esos asesores que resuelven las crisis internacionales continuamente paseando por la Casa Blanca con un café en la mano no camina

Voz 0874 35:54 a mí eso no me sacaron una frase que siempre

Voz 7 35:57 yo pronuncia esa no es ésa no es eso no es la política recuerdo uno de los últimos está affaires de de Obama que decía que que en fin en recuerda que que despertó a la conciencia política viendo el ala oeste de la Casa Blanca cuando llega la Lalo Este de la Casa Blanca se siente profundamente engañado por dos cosas primero por el tamaño los de los despachos que es muchísimo más pequeños y muchos de ellos compartidos y después porque no te encuentras al presidente continuamente mientras estas paseando por por aquellos pasillos entonces el margen bueno el margen existe Yell pero el margen también hay que crearlo y eso depende de la capacidad del impulso que tiene el el proyecto político no y soledad acaba de mención era una serie de medidas de posibles actuaciones pero eso no es un programa de lo que yo creo que es lo que más se puede echar en falta en este momento pueda haber una actuación en este sentido en ese otro campo medidas concretas pero eso no forma parte de un de un programa

Voz 10 36:51 gobierno no y en ese sentido

Voz 7 36:54 yo creo que el margen no va a ser excesivo yo creo que este es más un Gobierno para estar que para hacer porque como recordaba Nicolas Sartorius en una análisis que yo además que comparto creo que el el cemento fundamental es no precipitar las elecciones pero eso insisto no es un programa de gobierno y eso no va a permitir hacer determinadas cosas ni plantear objetivos muy muy ambiciosos margen existe pero el margen hay que hacérselo también

Voz 0754 37:24 Javier yo tengo una pregunta o primero una observación el ayer ya estaba escribiendo crónicas que emitimos Bernard yo yo quería mirar un poco más al futuro y estaba escuchando muchas peticiones y a Pedro Sánchez no que que vuelvan los los presos políticos de a Catalunya is vuelva

Voz 7 37:46 que los que llaman presos

Voz 0754 37:48 pero los que no son presos políticos pero lo parece que dijo que encierra el pero también Pablo Iglesias o no en UGT reclamaba muchas medidas en plan económico da la sensación que hay de repente muchísimo dinero que repartir y yo ahora se habla tanto la hostelería como si fuese una cuestión opcionales es decir en algún momento te es como si alguien hubiera decidido que hay mucho dinero pero no lo gastamos

Voz 0874 38:19 no era así

Voz 0754 38:21 pero el segundo gran riesgo que veo también es Iñaki Gabilondo habló antes de la necesidad de volver a grandes pactos casi el récord

Voz 0874 38:31 a ir a

Voz 0754 38:34 el gran riesgo que veo es que el Partido Popular vuelva a instalarse en una situación en la que piensa que a Cyrus en su un no que que si la quitaron el poder de forma poco legítima no que ese el discurso que va a hacer de nuevo imposible llegar a esos grandes pactos no que tú que estás muerto cerca Bay en la en la funden en FAES el partido cómo va a evolucionar para ello

Voz 7 39:00 yo yo te diría dos cosas primero creo que el problema que tiene Sánchez por delante es que el riesgo de que un evidente acierto táctico se convierta en un grave error estratégico yo creo que Sánchez fue Ávila a pesar de que eso pues abrir un frente critica muy obvio cuando plantea la asunción de los presupuestos del Partido Popular eso fue fundamental para poder atraer al partido al Partido Nacionalista Vasco lo ir insisto creo que aquí lo táctico y lo estratégico no no no siempre van a ir unidos a mi me parece que ese es el principal problema que tiene y a la segunda cuestión que plantea sobre yo creo que ahora hay que poner el foco en la actuación de la nueva mayoría del Gobierno claro cuando al Partido Popular de en fin ya acaban de echar del Gobierno a una mayoría bastante heterogénea hablar de oposición en fin que no sea demasiado cura etcétera pues suenan poco suena un poco a broma no yo lo que sí creo estoy absolutamente de acuerdo escuches a parte de la intervención de Iñaki Gabilondo antes es que aquí tenemos a Juanjo Laborda que nos puede ilustrar mucho más que cualquiera de nosotros sobre el tema creo que hay que volver a los pactos de la Transición en que son los que están sosteniendo el sistema político en lo que me parecería un grave error creo que hay que aprender de la historia es que alguien piense que una vez desplazado o el Partido Popular de

Voz 18 40:26 el poder y en todo

Voz 7 40:29 no entra en vías de solución incluido Cataluña yo creo que hay que aprender de el precedente el precedente es que el Partido Popular es con diferencia el primer partido de España que Ciudadanos es el primer partido en Cataluña y por tanto no ensayó

Voz 10 40:46 los pactos del Tinell dos

Voz 7 40:49 no ensayamos estrategias de aislamiento simplemente porque no funcionaran

Voz 0874 40:54 Juanjo es que son válidas ahora eso es válido esos llamamientos a la a la negociación de la transición a los actos a sentarse en una mesa a aceptar la discordia

Voz 8 41:05 bueno vamos a ver yo creo que nos tomen guaje se ha quedado viejo porque hoy en día el marco nacional León no es determinante en lo político tenemos los faltan conceptos porque el mundo ha cambiado la Edad Contemporánea que se definía para reproducción y el marco nacional eso es cosa del pasado por tanto tenemos que estar atentos al futuro el futuro esta proscribir en qué sentido la Constitución es válida yo creo que nuestra Constitución cuando se hizo les entendáis yo hecho tuvo una cierta visión anticipado oral por ejemplo un artículo que nunca se cita el artículo Díaz la chico lo diez el punto dice que España adaptará sus leyes a las a las convenciones de los derechos humanos de pronto hay que verlo hasta constitución como una Constitución cosmopolita en el sentido de cal por tanto no está constituyen un hurto de partida para incorporar de verdad a España en el concierto mundial para que España es si en la construcción de lo único que tenemos europeos de salir vivos de esta situación mundial es potenciando la Unión Europea por lo tanto esa sensación de digamos de desasosiego que es consecuencia de que no sabemos cómo se llama la era que estaba volviendo es un dolar porque lo pasaba hace diez

Voz 7 42:45 daños ahora no pasa ahora estamos arrojados al futuro

Voz 8 42:50 no

Voz 7 42:50 con lo que supone todo eso no sabemos lo que es el futuro

Voz 0874 42:54 tocamos las las las las

Voz 8 42:58 por qué lo vemos vemos las formas las tocamos por eso decía que este Gobierno como es una indeterminación todo puede dudar poco puede uno dos años es así pero yo insisto lo importante estoy viendo es que tengo una política exterior potente

Voz 19 43:19 yo dedicará el futuro bueno como como todos los aquí no tengan ya digo que puede pasar pero sí creo que hay varias posibilidades primero para el PP ayer vimos las dos opciones primero la de ganando que ha sido la oposición dura como bien sabe hacerla muy dura osea cuando ha dicho a la gente del barrio social hasta que no pueden mirar a los ojos a las víctimas de ETA eso es una vía que la vía de Rajoy ha sido el poli malo y y bueno no era incluso en en en las filas de la izquierda del PSOE pudimos André conocido que su último mensaje ha sido elegante au allí no no el de primero decir reconozco que hay que acatar la decisión de la seguridad nacional de Estados segundo felicito antes de que se el voto incluso creo ser el primero en felicitar Mi a mi sucesor iré desearle suerte por el bien de España no dejaron un último mensaje Dinoire te tiene que decidir un poco porque vía va a acatar o decir que Sánchez no es definitivo por parte del del nuevo Gobierno de Sánchez y yo creo que aparte del diálogo con Cataluña que es difícil en poco tiempo ahí tendrá que echar imaginación y igual la política la diferencia puede ser no dejarla considera que es demasiado importante la política para dejarla en manos de juristas incorporar a gente con con más capacidad de imaginación también por su formación pero luego te Ana que diferenciarse explicar que un gobierno socialista no es lo mismo que el gobierno conservador que en economía parece bastante difícil sobre todo era dando un presupuesto que no que no es de él el primer interlocutor que me propuso el Partido Socialista era Manuel Escudero que que que es el responsable de Economía en el Partido Socialista lo primero que me dijo probablemente pensando en prensa internacional en mercados es aquí vamos a respetar escrupulosamente religiosamente los compromisos europeos y los objetivos de difícil no lo cual deja un margen pequeño la cuando no puedes actuar en la economía o poco te queda lo que hizo por ejemplo Zapa

Voz 20 45:15 pero la izquierda moral en temas de sociedad claro caso García Lorca por ejemplo legalizar el matrimonio homosexual puede ser que deba decir si somos de izquierdas pero te queda también en participar en el relato asumir como

Voz 0132 45:32 decíais que estamos en Europa que es un tren en el que nos hemos subido ya no es un tren por coger cuando funcionarios de Exteriores le pedían a la gente del Gobierno de dejadnos explicar lo que está pasando en Cataluña necesitamos estar en el relato y no se les dejaba desde Moncloa era terrible es gente muy preparada que habría podido contrarrestar el relato del independentismo catalán en el exterior sin embargo no se les ha dejado hacer que se les deje hacer

Voz 9 45:57 era un partido búnker no pero partido búnkers yo creo que dialogar no es claudicar a plantear Sánchez así como el Gobierno dejó toda la judicatura el hecho de que el acercamiento de Cataluña en términos de cambiar el significado porque dialogar no es claudicar es muy importante y yo creo que bueno que los programas de gobierno en políticas sociales Zapatero lo lo último mostró en Suecia lo tiene en bandera es una

Voz 0874 46:19 preferencia lo ya emisión de lo que está pasando lo mismo me parece una zarzuela esta Mariano Rajoy con nosotros también Sonia Sánchez Política de la SER que son

Voz 1916 46:28 hola qué tal buenas lo primero queríamos la atención tenía la

Voz 0874 46:31 sí a hacerlo por primera vez es que no hay símbolos religiosos en esa mesa

Voz 1916 46:34 efectivamente acabamos de ver que no está ni el crucifijo ni la biblia sobre la mesa en la que va a prometer pero muy probablemente Pedro Sánchez su cargo es la primera vez en la historia de la M de de la democracia que un presidente del Gobierno va a tomar posesión por tanto sin esos símbolos religiosos en la mesa no era obligatorio que estuviera Mariano Rajoy no tampoco lo era hubo ayer alguna especulación acerca de que podría no ir pero parecía imposible la verdad que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy no no acudiera al relevo

Voz 0874 47:02 sí sí también es paradójico declaró tenga que actuar como notario mayor del Reino supongo el actual ministro de Justicia que va a perder su empleo en cuestión de horas

Voz 1916 47:09 sí ahí está Rafael Catalá esperando a Pedro Sánchez que ya ha hecho entrada en la sala traje oscuro

Voz 7 47:15 una nos parece una una

Voz 1916 47:17 bata si corbata roja corbata roja

Voz 0874 47:20 serlo ya se le ve tranquilo más o menos sonriente podríamos decir nuestra compañera María Manjavacas estará mismo a pocos metros del pero tienen prohibido hacer conexiones esa sala en la que en la que no va a haber puntualidad británica por lo que ya podemos decir pues son las once y uno no ha empezado es una una corta ceremonioso está a punto mira aquí mientras Rey

Voz 1916 47:45 el Rey se dirige a las a las autoridades estrecha la mano de todos ahora esta la presidenta del Congreso Ana Pastor que lo seguirá siendo el ex presidente

Voz 21 47:56 trescientos cincuenta y cuatro barra dos mil dieciocho de uno de junio por el que se nombra presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón en virtud de lo dispuesto en el artículo sesenta y dos de la Constitución vengo en nombrar presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón como consecuencia de la adopción por el Congreso de los diputados de la moción de censura votada en la sesión celebrada los días treinta y uno de mayo y uno de junio de dos mil dieciocho de acuerdo con lo establecido en el apartado dos del artículo ciento catorce de la norma constitucional dado en Madrid el uno de junio de dos mil dieciocho

Voz 5 48:43 Felipe Rey

Voz 0874 48:46 la presidenta del Congreso de los Diputados

Voz 21 48:49 Ana María Pastor Julián

Voz 22 49:00 pues sobre todo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno con al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 0874 49:34 la próxima hora a echar la mano de Pedro Sánchez posar para esa primera foto exacto con el tapiz detrás no han sido excesivamente efusivos saludos habría que decir un poco frío por parte de Rey tampoco parece que sí tengo una enfermería habían pasado cálida lo que sabemos ahora

Voz 1916 49:54 el resto de de autoridades saluda Pedro Sánchez con el ex presidente ya Mariano Rajoy también el synchrotron ayer tampoco fue muy cálido la verdad

Voz 0874 50:10 pero oficial que sigue teniendo ahora mismo lugar en el Palacio de la Zarzuela en Madrid en la sede de la monarquía habría que decir dónde Pedro Sánchez acaba de jurar su cargo como séptimo presidente del Gobierno esta etapa democrática en la que estamos y es una ceremonia muy poco ceremonioso porque acaba de terminar se marchan esperamos ahora conectar enseguida con María Manjavacas que nos pueda contar algo de la trastienda allí a partir de ahora que Sonia desde allí no le pilla lejos Moncloa supongo que irá para ya

Voz 1916 50:41 sí ahora su primera tarea es firman un primer decreto en el que tiene que dibujar la estructura de el Gobierno y después podrá firmar otro decreto si quiere para decir si quiere vicepresidente si quiere consolidar alguna comisión delegada y a continuación nombrar a los ministros nos decían estos días que Pedro Sánchez quizá esperaría dos tres días para antes de final de semana antes del viernes que viene tener al Gobierno al completo se va a tomar parece un par de días pero veremos a partir de este momento en cualquier momento empezará además como ya sabéis es tradicional la quiniela de ministros y sobre los símbolos

Voz 0874 51:16 es religiosas es importante decíamos que sí

Voz 1916 51:19 la primera vez que que no que un presidente de la democracia promete su cargo sin los símbolos religiosos hasta desde que gobierna desde que reina Felipe VI se puede elegir si si tenerlos son hoy es la primera vez que en una toma de posesión oficial alguien elige no que no estén presentes

Voz 0874 51:38 el hombre es un presidente de izquierdas hay que recordarlo se lleva muchas horas de trabajo en enzimas Oña pero también sé que te van a hacer esta pregunta cuarenta veces en las próximas cuarenta y ocho horas desde luego que es quién suena hay algunas que son fáciles hay gente dice Valdano Margarita Robles para Justicia ese tipo de cosas no la persona clave o el eje en torno al cual se está dibujando que va a ser el próximo Gobierno del PSOE es Ábalos

Voz 1916 52:01 José Luis Ábalos es una de las personas clave es una de las personas clave del entorno de de Pedro Sánchez también hay que tener en cuenta que alguien se tiene que quedar en el partido entonces vamos a ver si Ábalos pasa al Gobierno o se queda en el partido nombres clave Margarita Robles veremos si se queda en el Parlamento o pasa al Gobierno a ocupar alguna carrera cartera relacionada con la justicia y a partir de ahí un torrente de quinielas en los que suenan por ejemplo desde desde Josep Borrell para ocupar la cartera de Exteriores por ejemplo suenan varios nombres catalanes desde por ejemplo Miquel Iceta para ocupar alguna cartera relacionada con con

Voz 0874 52:37 la gente del PSC tiene que aprender Gobierno seguro que te haces

Voz 1916 52:39 que suena con más fuerza aunque hay más nombres se no

Voz 0874 52:42 bueno pues te queda mucho por delante Sony esto solamente el principio pero piensan las vocaciones

Voz 1916 52:47 pienso fuertemente en las vacaciones hasta luego

Voz 0874 52:51 hasta luego Soledad yo no sé si tú estabas desde Salamanca o bien viendo las imágenes de luego escuchándonos aquí qué sensación tiene

Voz 9 52:57 es fantástico que no haya símbolos religiosos castigó ya empezamos con algún cambio simbólico pero el finar los significados están marcando una nueva forma de pensar sin sin sin buscar y malísimos no sino con con serenidad y por supuesto con la con la idea de que algo puede modificarse no

Voz 0874 53:15 yo lo que decía esta mañana que les recomendó a su hermano cuando lo hiciera eso no lo dice fraude pronto le había oído hablar tenemos un margen un poco mayor de tiempo no

Voz 9 53:23 a mí me encantaría que Sri Gabilondo volviera del Gobierno e me parece que fue un ministro que por supuesto no nos encantaría porque pactó muy bien y de manera muy como es él no hombre que es lo que casa no nos hace falta una educación que la Lomce no aparece la palabra igualdad por ejemplo en igualdad de trato con personas desfavorecidas Nico mujeres ni con nadie no entonces me encantaría que volviera a estos una cada una petición no yo supongo

Voz 0874 53:48 Javier que hay que aceptar que un día como hoy hay una parte de España que está seguramente defraudada porque el al Partido Popular no le apetece lo que está pasando ahí también una parte ilusionada Éste es el juego de la política sin duda

Voz 7 54:00 además el hecho de que una democracia como la nuestra vaya acumulando precedentes vaya acumulando cosas que pasan por primera vez pero pasan pues visto con cierta perspectiva de tiempo no está mal y lo que hemos visto lo que comentabas antes hombres un poco raro que el ministro de Justicia saliente sea el notario bueno se notables me Reino y además está bien que se exprese esa continuidad que que se pueda hacer algo que por otra parte siempre ha podido elegir entre entre prometió

Voz 18 54:29 ser au jurar no cuando

Voz 7 54:32 yo veía el juramento de de Pedro Sánchez el juramento canónico la Constitución el Rey secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros daba pensando en la toma de posesión que viene ahora a las doce que son los nuevos consejeros del Gobierno catalán correcto donde seguramente pues presencia haremos unas fórmulas de juramento bastante exóticas no tanto que que el propio Sánchez no lo último que propuso fue de una ley que estableciera una fórmula definida a la que todos los cargos públicos se tenían que someter