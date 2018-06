Cómicos sin Rajoy: día uno

Voz 1 00:00 no no no no no

Voz 1487 00:10 en consecuencia el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno yo quiero ser el primero en felicitarle ha sido un honor no lo hay mayor haber sido presidente del Gobierno de España ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:32 la verdad es que no pega no no pega estas músicas que desolación total no yo no es mal estoy raro es que yo vacío en ella te veo no les que no hay luz al final del túnel de la comedia digo claro ahora que hacemos este momento donde los malos cómicos Evan que ayer cuando pasó todo esto es durante la votación en la tribuna

Voz 0874 00:55 por favor que se equivoque ha sido tan gracioso toda la literatura para que se equivoque al votar ya se va también siendo gracioso

Voz 2 01:00 no eso esperaba también Mariano qué hacemos entonces no sé pues complicado la verdad es complicado pero bueno yo qué sé aquí hay que tirar para

Voz 1005 01:08 ay la vida así la vida así eh bueno Javier esta es una tertulia serias claves hasta

Voz 3 01:13 bueno pues estamos yendo a la calle Ferraz un partido que va a defender ante todo la lucha contra la desigualdad la lucha contra la corrupción también la creación de oportunidades estas cosas pues pasan también Derek

Voz 1005 01:26 aviso del ramal oso que se comió es el en la presidencia no ha encontrado no

Voz 0874 01:32 con Quique Peinado con Jorge Ponce eco en Virginia EEUU es la

Voz 1005 01:37 el fichaje de verano de está buena casi no entiendo cómo estás Virginia el título gracias eh un día muy especial muy especial se va Rajoy llega a Virginia hueco de Rajoy es imposible pero bueno igual me puedo equivocar tanto pero espero que sepáis que

Voz 0874 01:52 es que no sólo que se va a Rajoy es que es que nos queda muy poco a lo mejor es disfrutar a gente que nos ha dado la vida en en esta tertulia no de hecho ya ya lo vaticinó Celia Villalobos en en La Sexta

Voz 2 02:01 eh

Voz 4 02:02 yo comprendo que os vais a aburrir muchísimo en las sectas llegado sin tener APP dándole caña todo el puto día a una proeza contigo qué tiempo les vaya a dedicar a las corrupciones del PSOE a partir de que el señor Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno me apuesto contigo que ni el cinco por ciento pero da igual

Voz 1005 02:19 claro es que son muchos dramas que no se va a aburrir es ella eh yo siempre tiene con Celia Villalobos se va a tener que poner a trabajar ahora intercoreana economía están a tope no están descorchando Anís del Mono y brandy veterano porque está muy buena gente Casa Lucio está ahora como este Kafelnikov madre mía

Voz 0874 02:39 bueno pero el tono que usa igual igual no le da cuando no se desde luego la Sexta no va a ser la única menos Rajoy se ha ido con clase con la cabeza bien alta ya lo habéis escuchado reafirmando un poco su condición

Voz 1487 02:52 su moción de censura real señor Sans la Larrea por eso es por lo que más me preocupa porque yo voy a seguir siendo del Madrid

Voz 1005 03:05 templos paradita eh

Voz 2 03:09 ya que llegamos a lo que yo realmente quería hablar con vosotros desde que esto pasó

Voz 0874 03:14 entrara en un restaurante a las tres de la tarde se salir al grito de anda si es de noche siendo casi verano así son las cosas como explica cómo es esto

Voz 1005 03:22 yo lo que no se comió y luego merendó hoy ya no no comió dejó no me daron pero sí se pudo que copió merendó Illa durmió grandes grandes

Voz 0874 03:33 explica porque conversación yo creo que tanta no tiene no haber es imposible tú estás en un restaurante de tres a diez de la noche ningún español está sino se pizza un poquito

Voz 1005 03:40 no una fuerte algo tuvo que tomar

Voz 2 03:43 todo con el camarero de confianza puede ser curioso

Voz 0874 03:48 el dieciocho de mayo de dos mil nueve el Partido Popular escribí en la que su cuenta oficial en Twitter este mensaje dirigido a Rodríguez Zapatero nos preguntamos porque el presidente del Gobierno está en el bar del Congreso mientras se debaten sus propuestas de congreso de minuto y medio de la que se puede ir más lejos bueno ahora Pedro Sánchez es nuestro nuevo líder todas las prensa nacional internacionales se ha hecho eco de gobierno pero que es lo que destacan del presidente su misma sus dotes de mando quizá no su capacidad de diálogo sus hombros retórica su su belleza física como la llaman en el Frankfurter Allgemeine no lo han bautizado como Mister Jansà alguien tiene interés en dos mil quince Pedro Sánchez después de pasar por el hormiguero iré llamar a Sálvame os acordaréis de esto lo que te gusta pruebas les gustaría que no nos acordaremos acudió a una entrevista con Bertín Osborne desveló quién podría conseguir irse con el de cañas

Voz 5 04:39 con qué miembro del PP de tomarían otras como la cerveza mejor me tomaría bueno te lo Marías pues con Esperanza Aguirre ERE dices me dices me dice un día a día esperando esperanza es una casona fantásticas me me me hizo un día esperanza

Voz 3 04:56 claro pero es que yo tengo unas piernas muy bonitas

Voz 2 05:02 no se compensa porque

Voz 1005 05:04 de no sé qué me daba grima la frase de esperanza de decir que tiene la pierna la risa de ver digno o el o Pedro contándolo ahí al luego Machín Rulo y la vikinga altanera aprecias Airbus ya clarísimo hoy es un día pero la despedida para el homenaje

Voz 0874 05:19 persona que mejores momentos le ha dado a esta tertulia así que

Voz 2 05:22 estamos

Voz 1487 05:49 yo que de momento tengo la confianza de la mayoría de los ciudadanos de momento tengo la confianza de la mayoría de esta Cámara cuando esté no tiene ni la de los ciudadanos ni la de esta Cámara no le parece que lo razonable es política cuando pierdan

Voz 2 06:08 pero es la Cámara ya no tiene remitir hasta el último momento siempre a tope

Voz 0874 06:11 cuando Mariano dijo estas palabras todavía no sabía cómo iniciado el PNV pero en momentos en los que el PP mantenía la confianza

Voz 2 06:19 el Partido Nacionalista Vasco es Un partido maduro que tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer si quiere sacar adelante los presupuestos que acaba de aprobar o no sino que quiere sencillamente generar inestabilidad en el país algunos creían detenían a los vascos pillados por los presupuestos

Voz 1487 06:38 a lo mejor con perdón de la expresión se lo van a tener que comer con ataques

Voz 1005 06:46 no es una concesión para la que tener que pedir perdón no la corrupción a lo mejor sí pero no quiero decir con patatas no lo patatas

Voz 0874 06:53 de hecho se los han comido porque Pedro Sánchez sorprendió a todos aceptando los presupuestos aprobados con el PP Ciudadanos PNV y aquí fue cuando Rajoy perdió un poco la confianza de la mayoría de la Cámara pero no hizo lo que según él era razonable que era

Voz 2 07:06 dimitir de esa moción sale un funeral

Voz 1487 07:10 su soledad pero Rajoy constituye el epitafio de un tiempo político el suyo que ya se ha terminado aunque usted se empeña en vivir en la ficción de una estabilidad en cartón piedra

Voz 2 07:21 pero sale también una boda señor Sánchez más vale tarde que nunca

Voz 1487 07:26 no engañamos en la ciudadanía tendrá que tampoco nos engañamos a nosotros mismos yo le diría que lo que tenemos que hacer es ganar juntos si le agradezco señor Iglesias de el tono la postura señor Sánchez gracias

Voz 0874 07:38 vamos a escuchar una cosa y luego ya decís todo lo que queráis Albert Rivera vale

Voz 1005 07:42 que aprovechen estos meses

Voz 7 07:45 para mí hablar derechos y libertades aprovechan estos meses para que no se aplique la Constitución en Cataluña aprovechen estos meses de Gobierno para que no se pueda defender la libertad el Unión cosen a la gente estos meses

Voz 1005 07:59 quemen las iglesias que tengo es que quemar hojas que te dan lo que me viene muy bien la rave visto apreciados como está lo los escaparates de robando es Cataluña no es pues para yo no me atrevo a salir era cosa

Voz 0874 08:12 en fin para señor enzarzado el presidente de Melilla Juan José Imbroda que calificó así la moción de censura

Voz 8 08:18 preguntado a mí que ya no hubiera estado en el Gobierno entrecomilla preguntarle a sus socios de de golpe de Estado en nave que querían hacer

Voz 1005 08:27 es que cuesta mucho decir que yo este careo Melilla

Voz 0874 08:32 siempre se algo que marcó la jornada parlamentaria eso han sido los complementos

Voz 1487 08:36 es inaceptable que el escaño del presidente del Gobierno esté ocupado por un bolso es una vergüenza que el presidente del Gobierno

Voz 2 08:45 buscando el maxi bolso de Soraya en el escaño del presidente durante la mayor parte del debate el derecho de responsabilidad grandes Soraya dejar ahí el bolso

Voz 9 08:56 cuidado en la bancada del PP

Voz 1005 08:59 te crees que estás viendo un delito del que no se parecía nada Rajoy además tú ido José Mota todo hubiera sido más favor

Voz 0874 09:09 pero en fin si hay algo que marcó la jornada parlamentaria eso han sido los complementos digo es ese maxi bolso y por supuesto la corbata que tenía en el cuello el ex presidente que además yo creo que cada vez le apretaba más porque le gustaba salir de ahí Paloma es creadora de la marca pequeña MOMA cómo estás Paloma buenos días

Voz 0817 09:26 hola buenos días muchísimas gracias por invitarme

Voz 1005 09:29 bueno espero acabemos una entrevista que la gente se viene arriba ya te digo que las entrevistas a veces hemos subido startups unas pocas exacto pero vamos

Voz 0874 09:37 la corbata sí que se la vendes tu tienda no

Voz 0817 09:40 sí sí sí sí de la Vendée Moggi está totalmente agotada ha sido la verdad que pum

Voz 0874 09:48 ha sido un boom en el caso de de la de Mariano no la compró él fue un regalo que le hizo el presidente de Murcia Fernando López mira los

Voz 0817 09:55 sí sí sí vino personalmente a la tienta eligió el modelo y el color y fue un regalo de todos los tiras efectivamente que bueno yo le tengo que agradecer que siempre lo hace por la región porque intenta siempre que los productos y marcas de Murcia es difícil fuera de ella que bueno pues te agradece que se le hubiese regalado

Voz 0874 10:21 a ver la corbata tiene raspa de pescado correcto no vale vamos aquí está dónde queríamos ir esta esta es un poco la marca de la firma no pero sí pero predice que las cuatro espinas son sus cuatro hijos

Voz 0817 10:34 sí es un luego ocho con mucho cariño las cuatro Espina yo tengo

Voz 1005 10:38 también para los hijos no

Voz 0817 10:40 lo bueno es que es un luego esto con con cariño pues las cuatro hijos el la forma en la cola de corazones es el amor que lo hemos puesto entre proyectos la estrella en el ojo porque somos muy soñadores enseñamos más

Voz 0874 10:57 que estaba solo pero bueno ahí tiene

Voz 0817 10:59 es significado oí sí que me impactó mucho y cuando me llamó hijo mayor mamá que Rajoy lleva la corbata bueno pues voy faltó mucho no pensaba que le iba a poner y pero se dos días pictórico en un debate tan importante yo creo que lo más importante de su carrera política

Voz 1005 11:18 pero se ha agotado a través de eso dicen no desde desde que se ha visto a Rajoy con ella

Voz 0817 11:22 sí sí han subido hemos triplicado las visitas a la web desde el jueves por la tarde y el vierte ya está llamando pues te muchos partes de España Hay que quieren por favor porque está otra hemos tenido que volver a cargar al fabricante

Voz 1005 11:39 ahora del modelo Pedro Sánchez ya el modelo Pedro Sánchez con una cara B

Voz 0817 11:45 bueno al final es el logo de la Rafa es nuestro

Voz 9 11:52 tú crees que eso como

Voz 1005 11:54 claro así fans de Rajoy o gente para acordarse toda la vida el día que se fue lo quiere guardar para Halloween con gente que está a punto de abordar sí

Voz 0817 12:00 que es gente que la quiere de recuerdo gente no lo sé pero el caso es que la estamos viendo que no esperaba eso yo me puse un poco me dice Spacey ilusión pero me puse nerviosa me genera un poco de inquietudes no sé si me preguntaba hizo no sé si eso es bueno o malo para claro

Voz 1005 12:18 de hecho a lo mismo

Voz 0817 12:21 analizando creo que ha sido pues mira

Voz 0874 12:23 que estás al fin y al cabo oye sólo una pregunta más Paloma tú te acuerdas a lo mejor ya te acuerdas de qué color era la tarjeta con la que pagaron la que perdonó la tarjeta con la que pagaron el de Murcia

Voz 0817 12:34 bueno yo es que no cobro yo por el regalo ir pero sí te puedo decir que se empeñó pagarés vale

Voz 1005 12:44 estás hombres será por dinero pero Pepe dijo

Voz 0817 12:46 fiera para que la quería regalar a Rajoy yo no se la quite cobrar pero sí señor

Voz 1005 12:53 sí

Voz 10 12:55 muy bien hay mucha suerte con las corbatas sea por lo que sea lo más pequeña Mohmand teletienda que vendió la corbata terno MoMA B10 Paloma un beso la corbata de la moción

Voz 1005 13:07 la muerte

Voz 0874 13:16 María Manjavacas en lugar

Voz 2 13:17 cerca de Zarzuela necesita está por ahí María

Voz 9 13:20 hola aquí estoy aquí fíjate hola aquí estoy me voy

Voz 0874 13:23 pero perfecto avanzaría te te iba decir María que tenía dos opciones esta mañana cuenta en la parte seria que clausura o prepárate para oleada estos me preparo preparada que se prepare

Voz 1005 13:34 Pedro Sánchez se parada estoy totalmente

Voz 0874 13:37 de preparada bueno has estado allí no

Voz 9 13:41 bueno vamos a ver lo que vosotros habéis visto es el acto protocolario es muy cortito ha durado apenas tres minutos las cosas que igual no habéis visto los pequeños detalles quedamos la gente que estamos allí mucho tiempo porque me previamente nosotros estamos allí como diez minutos diez minutos que se cortaba el aire se cortaba el silencio era un momento yo he dicho digo bueno yo me estoy poniendo nervioso no sé qué me pasaría a mí si yo fuera a jurar o prometer un cargo como como Pedro Sánchez sí que lo habéis visto puesto es la primera vez esto sí que que bueno marca un una época marca algo por lo menos que hasta ahora no se ha dado que es la primera persona que promete el cargo sin la presencia de símbolos religiosos es imagino que ya lo habéis comentado normalmente yo llegado allí siempre estaba en la mesa expuesto un crucifijo

Voz 12 14:28 jo muy grande gracias hubiera

Voz 9 14:31 la Biblia de no menor tamaño y luego la Constitución y luego ya se optaba desde el reinado de Felipe VI se puede optar por las dos fórmulas prometer y jurar por supuesto pero se puede utilizar en la promesa con símbolos religiosos sin ella pero en el fondo una foto de los niños tú yo sólo una cosa eh vosotros vosotros pensáis que en esos momentos en los que a Pedro Sánchez sí que se le veía

Voz 0874 14:55 nervioso de hecho la mano en vez de tener

Voz 9 14:58 la la Constitución la tenía en la mesa subirá hubiera estado igual más pendiente de lo que tenía que hacerlo

Voz 1005 15:03 bueno a lo mejor no vale vale no no claro que vale claro claros que vale lo que vale pero que eso es lo que lo mire esto eh

Voz 9 15:11 yo digo una cosa vosotros desde aquí desde las imágenes de televisión no de esto se puede ver que hay un folio en el que pone por prometo y que todo estaba detallado

Voz 0874 15:19 sí sí sí claro sí sí claro

Voz 9 15:21 por lo que para ellos no improvise porque cuando algunas veces improvisan bueno pues baila al alguna alguna frase en este caso sí que decir que ha estado el presidente del Gobierno Rajoy es lo normal cuando hay un relevo el presidente saliente siempre está pero bueno como estos se trataba de una situación un poco excepcional pues hasta no hasta que no hemos confirmado que Rajoy no estaba aquí bueno pues no lo hemos dicho con seguridad porque en estas cosas ya sabéis la política Nos jugó a estas pasadas de que muchas veces dices algo que lo normal y luego no se cumplen y lo que os voy a decir que lo sepa el esta manera para todo lo demás sido muy ahí sí eso eso sí sí sí lo hemos destacado porque claro el Rey mide uno noventa y seis creo yo no sé lo que mire Pedro Sánchez pero bueno se le veía un poco más alto han tenido ya muchas rondas de contactos sí que siempre hemos esto es lo que da la ronda de contactos que has sido aquí interminables que siempre se les ha visto un feeling iguales por generación no más o menos la misma edad

Voz 1005 16:18 creo que el Atlético dos dos son indies me gusta Lobera y entonces bueno bueno pues eso debe eso

Voz 9 16:26 unir y ahora ya dicho esto y expuesto todo esto pues estoy pendiente la hablabais de corbatas la corbata que ha elegido Pedro Sánchez que ya sabéis que muy amigo de la corbata roja bueno pues en esta ocasión nos han dicho es color

Voz 1005 16:38 ha dejado lado normal

Voz 9 16:44 en mente ya sabéis lo habéis visto el muchos debates yo lo he visto también aquí muchas veces en las rondas de contactos su corbata favorita era la roja hoy el colonos Nos hemos debatido si era granate proteja por unanimidad hemos dicho

Voz 2 16:56 qué bueno que el color de la corbata de Pedro Sánchez del presidente del Gobierno

Voz 1005 17:00 pues bien para saber si es que

Voz 9 17:04 no hay porque estaba ahí entonces cuando tienes alguna duda bueno lo comentas dice que con los que Koller

Voz 1005 17:11 un consenso en la era Pedro Sánchez es verdad

Voz 9 17:14 digo que ha habido muy buen AVE entre comillas muy buen rollo esta vez entre Rajoy y Pedro Sánchez se ha acercado Pedro Sánchez a Rajoy es el primero en el que se ha acercado a él ha dicho el presidente a Rajoy Rajoy le ha contestado la dado la mano en la dicho mucha suerte

Voz 1005 17:31 presidente tú entiendo yo

Voz 13 17:34 hasta hay en la calle

Voz 1005 17:37 el formalismo presidente nunca dejaré

Voz 9 17:40 ser presidente a vosotros os el Rey ha estado con los dos yo me los he dejado allí bueno me los he dejado yo como los periodistas que hemos estado allí charlando amigablemente Pedro Sánchez y Mariano Rajoy

Voz 1005 17:53 yo es que la gente no tiene rencor si si es verdad ayer desde luego

Voz 9 17:55 Ana Pastor sí que la veíamos mucho más mucho más seria todo en esta vida pasa la política que pasan todo hasta que lo en cajas tus gestos también te delatan allí era un poco como seria nerviosa yo ya estaba ya sonriente muy

Voz 1005 18:08 José Rafael Catalá se digan las ojeras sí

Voz 0874 18:10 apretar los dientes que no veas si sabe quién está mal

Voz 1005 18:13 a nadie

Voz 13 18:15 yo no lo veo aquí quiero eso yo ya no lo voy

Voz 1005 18:18 dice María Manjavacas un beso y abrazo hasta dos vamos

Voz 0874 18:21 por el momento no podemos ver

Voz 14 18:37 en el eh

Voz 15 18:43 a vivir que son dos días Javier del

Voz 1487 18:45 no

Voz 0874 19:01 qué peinado con Virginia riesgo y con Jorge Ponce solamente un poquito más de política porque tenemos a un invitado que creo que tenemos como presidente a estamos pendientes de los nuevos ministros si vosotros por alguno pues se tomó ha dicho que no a Rufián que le den algo no que aunque sé que donde haya más atrezo que se lo a Rusia hace falta guión aquí hace falta guión que está Simancas Alice

Voz 1005 19:20 a usted vaya al Congreso estaba Simancas de repente como en un puesto muy alto igual de repente Simancas ahora poco vaya finitas

Voz 0874 19:26 bueno la categoría de personas a las que vamos a echar de menos Juan Ignacio Zoido nada muy orgulloso

Voz 16 19:32 de haber estado durante un poco más de año y medio sirviendo a España y a los intereses de España le un puesto muy complicado y orgulloso del presidente que temida está orgullosa la medalla esa que

Voz 2 19:46 el niño no es ciertamente la labor de Zoido ha sido muy complicada la de un objetivo que era tremendo a tu falta casi yo creo que era su día del FBI la CIA no quieran evitar que Mon entrase en Catalunya

Voz 17 19:58 hay muchos caminos rurales que se puede entrar a través de helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco que siempre a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso no puede pasar en mi en el maletero del coche

Voz 1005 20:14 para mí escondió debajo de fardos de hachís ni que fuera de mama Gyver esta gente de menos es suela Cobi del deporte lo solicite ahora que lo pienso y también Benito Fernández Díaz en el anterior

Voz 2 20:27 a su ángel de la guarda pues ese siempre a tope

Voz 0874 20:30 el tema de Cataluña se queda pues en el tejado del peso

Voz 1487 20:33 ver con quién habrá que tratar sobre la situación de Cataluña con usted y con sus socios o socios au serán socios quienes lo traten con usted percibe el aroma del absurdo

Voz 1005 20:46 por eso me encanta es es una economía de los Monty Python la esencia de la contradicción el tufillo de su destitución no lo diría

Voz 0874 20:54 pillo al ministro de Educación y Cultura hay deporte lo despedimos

Voz 12 20:57 la verdad es que el futuro beato pasa por el viernes por lo tanto creo que tenemos que esperar a ver qué pasa el viernes y el lunes hablamos otra vez

Voz 1005 21:07 a lo mejor no hablar conmigo pues mira pues te pasa

Voz 0874 21:11 se quedó a partir del lunes Méndez de Vigo podrá dedicarse a lo que de verdad le gusta quizás con el tiempo podamos disfrutar de todo suerte

Voz 18 21:18 yo herido por qué mala mar asusté Amina pregunta porque estoy de Benito que mejor pues claro sí señoría claro que vienen horrible porque me apetece cantar

Voz 0874 21:30 está está vamos a echar de menos mucho yo decía ayer cuando le veía porque Congreso digo por favor que alguien le quite ya las llaves del despacho Cristóbal Montoro porque lo que se puede llevar ese hombre nadie lo sabe

Voz 19 21:41 enhorabuena por su iniciativa política sabes

Voz 1487 21:44 porque saben ustedes lo que dan

Voz 2 21:47 no tuve miedo no ocurre Nosferatu dl echaremos de menos por supuesto

Voz 0874 21:54 el don de gentes que todo el mundo reconoce pero por supuesto

Voz 12 21:59 soy locuacidad donde habla uno y a uno le parece bien y el otro

Voz 20 22:02 entonces el otro hoy al que ha dicho usted que lleva me he dicho estamos hacia pues no se escuchaba voces al otro relación Dana

Voz 1005 22:13 ya

Voz 0874 22:17 también diremos adiós bueno ya se lo hemos dicho a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 21 22:22 si algunos no dieran guerras donde no la tienen que dar

Voz 1005 22:26 sería todavía mejor por tanto

Voz 21 22:28 esa épica es muestra

Voz 0874 22:31 Missy les decimos adiós a Soraya se lo iremos también a la ministra de Defensa Dolores de Cospedal que esta semana compareció en la comisión de investigación por la financiación ilegal del PP allí dejó claro que es una persona capaz de vender arena en el desierto

Voz 12 22:43 señoría el PP no crea ninguna caja B es que no lo digo yo lo hizo un juez Un juez Se refiere a personas que hacen cosas no al

Voz 22 22:51 P claro claro porque

Voz 0874 22:54 como todo el mundo sabe

Voz 1487 22:56 me gusta Cataluña me gustan sus gentes su carácter abierto su laboriosidad son emprendedores hacen cosas

Voz 0874 23:04 el PP también hacían cosas con la KGB como red de mostrar también dejó constancia de que los apellidos de su marido en los papeles de Bárcenas son una coincidencia no

Voz 12 23:11 a ver H no es mi marido ya esa persona no es mi marido en el año noventa y siete dice López H en el año noventa y ocho ya dice López un poco más explícito buenos pero a mí es que López Hierro

Voz 1005 23:25 es que muchos me Pedro Hierro que te lo comes por Lope bueno Súper López somos como exacto

Voz 0874 23:33 Blair pellejo incluso cuando Gabriel Rufián que la pillan un farol su señoría sabe salir al paso

Voz 12 23:39 bueno señoría Vivanco partido me meto algunos procedimientos biomédica ustedes llega un día diga uno

Voz 2 23:46 no contestaba conteste que casos de corrupción está involucrada no ha contestado no voy a seguir hasta que contestes bueno pues unos y las usa

Voz 23 23:56 sí tiene arrestos si tiene agallas

Voz 22 24:00 salga fuera diga lo que sea

Voz 0874 24:02 mhm asustó pocos que está

Voz 2 24:05 allí todavía porque dijo no sigo si y decías enterrados allí

Voz 0874 24:09 el controvertido ministro de Justicia al que hemos visto hoy como notario mayor del reino pareció de la Zarzuela también va a dejar su puesto a otro que quizá sepa terminar las frases Bourousis

Voz 24 24:17 todavía he leído con sorpresa que conozco y con un poco de disgusto que algunos líderes políticos siguen diciendo la sentencia que condena al Partido Popular por corrupción trata trataban

Voz 1005 24:31 ahora está a digamos de no

Voz 0874 24:35 y al que seguramente no echaremos de menos que hablará igual en el Congreso así lo esperamos porque si nuestra tertulia sibilina bajo es a él

Voz 25 24:43 que según la propia sentencia lo que se nos condena es

Voz 1005 24:46 a una multa porque el Partido Popular

Voz 25 24:49 consintió ni permitió ese tipo de actividades y eso es todo

Voz 1005 24:57 cómo lo va a hacer si ya era estaba gobiernos ya va haciendo oposición toda su carrera política

Voz 0874 25:10 yo les digo que la persona con la que queríamos hablar ahora

Voz 2 25:13 eh

Voz 0874 25:14 esperábamos que hubiera llegado a la emisora de La Ser pero no estábamos seguros de que fuera estar ahí me va a perdonar porque elocuente Rafa Vegas cómo está Rafa buenos días

Voz 26 25:22 buenos días qué tal bajista

Voz 0874 25:25 de Rosendo es es un gran músico pero claro tu libro se llama mil maneras de volver al hotel cuentas quiere es el único que sale de copas después del concierto sí sabemos que ayer por la noche fuiste de Copa porque hubo concierto

Voz 26 25:36 claro que esto para ti son las once cuarenta horas

Voz 0874 25:38 en la madrugada entonces estábamos un poco sales tú lo tiene

Voz 26 25:42 jugando incluso yo

Voz 1005 25:45 a pesar de esto estás diciendo

Voz 0874 25:49 que que que integrismo estoy claro pero tú dirías va a que esperen no que más me di esto no

Voz 1005 25:55 no terminar suena para cerrarlo y qué tal el concierto

Voz 26 25:59 noche muy bien pues nada con Quillo yo destaco

Voz 2 26:04 tal vez después no o antes

Voz 26 26:07 por ejemplo o en en esta movida es antes Duran

Voz 0874 26:12 después después esta movida es la movida de ser como sabéis no hay hay todo en el paquete pellizco como cuéntanos cómo se porque claro uno ya llega unos años en los que dice cuando pues a lo mejor tenéis que

Voz 26 26:25 claro un poco no el sí de hecho yo he levantado el pie del acelerador bastante porque porque tiene baños estoy ya estoy para mirar obras la manitas atrás que es una cosa SM bala el gesto tan propuestas queréis no había llovido creo que pudiese adelantar por la derecha todavía

Voz 0874 26:43 muchos millennials sí hombre me queda me

Voz 26 26:45 la cuerda y además alguien tiene que hacer esto sí

Voz 2 26:47 exacto exacto porque ya van quedando pocos si te digo que yo yo ayer tengo treinta y nueve años tuvo cumpleaños me acosté a las dos me han despertado a las ocho y ahora mismo estoy en la muerte cada estoy en la muerte personal amigo

Voz 26 27:00 yo me he hecho una tortilla te adaptaciones y aquí es perdona cómo es esto tortillas de ácido acetilsalicílico a bordo prietas ahí no sé si vale pero hay te puedo pregunta que toma esta noche bueno es votando sí yo soy cervecero vale principalmente el alcohol no no no

Voz 1005 27:21 pero pero nada declara no Nicole limón y con gaseosa cervezas empiezas con gaseosa dice deja de la Cámara la abierto a nadie

Voz 26 27:31 que la cama que si has abierto y me me he puesto de encima la colcha

Voz 1005 27:37 así lo aseguraba que iba a estar aquí oye pero pero de verdad

Voz 0874 27:40 equipo Rosendo y la banda semanales

Voz 1005 27:43 después se van si quieres algo

Voz 26 27:45 no es algo que no puedo porque a una banda de rock'n'roll no puede no puede ser hay una especie de Dios sí pero a mí me yo no puedo con eso

Voz 1005 27:53 te tienes que echar al pop no es decir si lo siguiente que es que van a pedir en el camino

Voz 0874 27:59 no de color rojo solamente si no hoy

Voz 26 28:01 oye si hay alguno marrón pues se suspende el vuelo hacía Van Halen oye

Voz 0874 28:08 esto del el bar Línea directa que es para vosotros

Voz 26 28:11 eso es un bar que había en Aluche que ahora se llama la vida cambian de nombre pero es la el escenario es el mismo ha luchado pasado o campamento porque yo yo claro hay que hay que hay que hay que dibujar bien la frontera es así sí sí nacionalismos de barrio hombre claro claro allí

Voz 0874 28:27 qué campamento conservan poco lo que era para vosotros

Voz 26 28:31 si nosotros cuando hay cuando tomábamos un bar era para años y que la gente se cree que el que el bares de Rosendo

Voz 2 28:38 sí

Voz 26 28:39 el bar ese que de Roser no pagábamos ahí

Voz 1005 28:42 o cuando tomó mal

Voz 26 28:45 es que es exactamente eso eso es lo que solemos hacer no

Voz 1005 28:48 luego te digo ya te quedas

Voz 0874 28:53 te llaman atrape lusa atrapa Pelusa

Voz 26 28:56 sí porque a veces termina la fiesta en mi habitación entonces me voy llevando todo lo

Voz 1005 29:02 cuando hablan de antes

Voz 2 29:04 me oye treinta años con Rosendo Si tan tantas cuantas veces en las tocado el la línea de bajo de Maneras de vivir

Voz 26 29:13 pues lo que pasa es que hay unas canciones que van rotando Maneras de vivir ha sido una de las cinco que ETA que solemos hacer de Leño pero otras de Rosendo pues cerca de mil es que libro son mil maneras porque mil mil concierto mil vueltas de de hotel y mil mil o qué pero maneras de vivir la piden siempre aunque vivía es una de caña

Voz 0874 29:36 es imposible iba a decir ellos os molesta que expiran o a Rosendo que elepé

Voz 26 29:40 Irán una canción que a lo mejor o a él ya no les define o ya a una pereza enorme volver a tocar no vamos a ver al principio o lo que es bien el público era la mezcla de Leño y Rosendo era

Voz 2 29:52 a un año

Voz 1005 29:55 sí claro yo de pero él

Voz 26 29:57 siempre está ahí la gente demanda ese tipo de

Voz 0874 30:00 yo yo recuerdo un concierto no tiene nada que ver con vuestra música de Víctor Manuel hace un porrón de años en Galicia y avión tío en primera fila que tienen canción le gritaba siempre beat

Voz 26 30:09 por la muralla alguna ya ya llega un momento en que Vitor se acercó y le dije que no la voy a tocar que no se lo dijo a este acuerdo le pasa igual con castigo así se acerca el tío le dicen que no me lápidas que no pero que me que me hagan el favor vamos a tener una lista íbamos a escupir en este orden

Voz 2 30:28 si no se cambia nada es verdad

Voz 0874 30:31 oye pero haberle podido vivir del rock'n'roll es una hazaña enhorabuena por esto eh

Voz 26 30:37 muchas gracias es un milagro tocar el bajo hay vivir de la música de hacer rock sobre todo

Voz 0874 30:42 la pensión la justa esto ya lo sabes chivo no pero no

Voz 26 30:45 bueno en general no sé muy ambicioso con lo cual

Voz 2 30:48 pero pero pero oye has pagado tus facturas cervezas Vives de la música esto es brutal porque ya soy brutal de verdad que esto es es una heroicidad que estamos yo estoy viste una concierto de la carteles

Voz 0874 31:12 Carabanchel cuando existía

Voz 26 31:14 yo estuve en el concierto de la cárcel si hay otras veces que hemos tocado allí

Voz 0874 31:19 haciendo cosillas dentro de la prisión si era una una una a veces con presos te iba a decir Ésa es una pregunta que igual que implica a las madres que estén escuchando que los rockeros tenemos las compañías pero conocías gente dentro

Voz 26 31:33 yo tuve osea alguien me llamó desde allí gritó mi nombre ya era un chaval de barrio que estaba allí intenté darle la mano un funcionario Nos nos dijo que no no no traspasen esta línea ya sí pues es que la cárcel dado hay mucha gente que no tiene pasta por un abogado nada mal si mi barrio hay de esos

Voz 0874 31:53 cuando vives en tu barrio que casi muy barrios que la cárcel era era el epicentro no eran verá un lugar que te recordaba lo que no debía es de hacer no

Voz 26 32:02 sí es que claro en nos cuenta que ahí están lo lo malo malos pero lo malo malo está en la Carrera de San Jerónimo

Voz 1005 32:10 pero eso ha quedado poquito populista eh

Voz 26 32:13 es que Jae

Voz 1005 32:16 no se puede alguien del PP va a dar un mitin también tienen amigos dentro de sitios no sé si que ahora mismo se encuentra con amigos de Papá mamá lo porque es muy rápido no

Voz 0874 32:31 tú te acuerdas Cobo consiguiese el trabajo de bajista de Rosendo Godín no sé si ya era él la estrella que fue en esa época

Voz 26 32:38 hombre estaba en el estaba comenzando todo esto me llamaron para hacer un casting ahora se llama casting entonces yo me aprendí los temas me las aprendí porque me llamaron por la mañana él curiosamente no se sabía una de las canciones que les solicité para tocar que era el cara a cara dice tocamos el cara a cara y me dijo no me la sé porque muchas veces llegar alguna canción no se toca en directo y no se olvida entonces ya me dijo tú sabes el pan de digo dijo de pan digo es mi especialidad haciéndoles me dijera esto

Voz 2 33:11 es rarito Rosendo no no no

Voz 26 33:14 o sea que a qué te refieres por por ejemplo cuesta tener una conversación con él en la radio por poner un ejemplo no a veces y el tío tiene unas tablas sí que sí que tiene vistas pero que es muy celoso de su tiempo libre Si no vamos a ver Rosendo ya no hace entrevistas sí sí eso se acabó ya es como

Voz 23 33:35 hacer algo no no está

Voz 26 33:38 se quiere jubilar eso es lo que les pasa

Voz 2 33:41 estoy con los demás dando

Voz 23 33:43 si no se yo al día

Voz 0874 33:45 joder tampoco es para tanto pero bueno él no le apetece que que vamos a hacerle cuántos tienes y puedo decir

Voz 23 33:52 Rosendo tienen sesenta hay sesenta

Voz 26 33:55 se puso en los años cuarenta y cuatro claras bajo pero bueno es un desgaste ley Rosendo verdad que va por la calle y les saludamos todo el rato la gente siempre se además está haciendo fotos desde que sale del portal ya está claro oye el otro día hicimos aquí en espacios sobre

Voz 0874 34:13 la vida después del estrellato del rock digamos no con gente que lo ha sido todo en este país en el mundo del rock y que luego tuvo que enfrentarse pues a al resto de su vida cuando ya la banda se disolvió en algunos casos además eran personas que tocaban un instrumento pero realmente no eran buenos músicos Henin bajista que se habían cinco notas y poco más pues Tutu alguna vez has pensado un plan B porque a lo mejor esto no me sale

Voz 23 34:38 no no yo no tengo un plan B y de hecho de hecho esto

Voz 26 34:43 intentando reorganizar todo esto pero lo que sí tengo claro estuviera seguir tocando precisamente porque es que no se hace

Voz 0874 34:49 otra cosa es que pero es que de la música hombre todavía tocas con Rosendo hay pocos como él no pretendo mago mago músico de estudio pues buena suerte pagando las facturas

Voz 26 34:59 es sí está está complica la música en general

Voz 0874 35:03 ha complicado bastante

Voz 26 35:04 pero siempre lo lo hemos lo hemos suplido todo con con un entusiasmo de bordar

Voz 0874 35:09 de qué es lo que

Voz 1005 35:11 cerveza

Voz 0874 35:13 igual que a veces es lo hemos comentado en el mundo del cómic en España hay grandes dibujantes de cómic cuya situación económica y habló de sus últimos años de vida no es lo boyante que deberían que siempre decimos Si esta gente hubiera nacido en Estados Unidos seguramente ahora habría miles de personas haciendo cola en Comic Con para que les firme un tebeo no o un libro en vuestro caso tu alguna vez fantaseando Si hubiera nacido en Londres en Estados Unidos lo que sería ahora

Voz 23 35:39 bueno sí

Voz 26 35:41 yo a veces digo que por ejemplo la Clapton nadie le va salvando las distancias Rosendo Clapton nadie le va a decir a Clapton que esta mayor que es una cosa que aquí hay bastante frecuente

Voz 23 35:51 si no se me ha ido el hilo porque eje muy temprano

Voz 1005 35:55 hay una cervecita artesanal del mueble bar exigiendo

Voz 26 36:02 perdona pero sí por ejemplo toda la gente que toca con Clapton no creo que estén pensando que qué qué van a hacer el año que viene están en ese aspecto están bastante más regla

Voz 0874 36:12 que algo que tú sigues pensando eso no el año que viene habrá giras

Voz 26 36:14 pero eso es eso ha sido eso siempre ha sido así osea nunca se sabe es que este año estás tocando y el año que viene no sabes si vas a tocar lo mismo menos normal no es que lo normal es que vaya a un año bien y otros regular pero a veces saliendo Don malos y entonces ahí empiezan los problemas

Voz 2 36:31 sí claro desde hace cuentas también oye la lo elocuentes en tu libre pero las cosas raras que te han lanzado a un escenario o que os han lanzado

Voz 26 36:38 pues la oreja de cerdo

Voz 2 36:41 los en Cuenca en Cuenca es estéril es evidente que hay una oreja entera

Voz 26 36:46 sí entonces suena tú vas a recogerla y en ese momento se enciende la luz es porque al final del tema illa illa illa aparece una cosa así con unos jirones y una temperatura que dices esto está

Voz 1005 36:58 a esto estaba estaba vivo hace un rato te plantea de que le ha gustado la canción no claro he dicho te de caballo no

Voz 26 37:08 con una plaza de Toro diga a lo mejor esto es un reconocimiento a

Voz 1005 37:12 estaba casi hecha

Voz 0874 37:13 no me han contado que por lo visto en el en creo que fue en Nueva York en la aduana claro que allí tienes que demostrar un poco lo que dices que eres

Voz 1005 37:20 la estrategia psicológica de ir a ver a ver

Voz 26 37:23 este qué intenciones entonces hacen hacen preguntas así como que no para ver si sudan la gota Chan aquí claro es conversaciones surrealistas no pero pero qué música Face pero que a quién se parece pues se parece Rosendo es que se parece a spin doctor que no se parece nada bueno Quillo Ita

Voz 23 37:46 y me dice el jefe Pocket Full of Clayton I M

Voz 1005 37:50 yo cogí Perazo

Voz 2 37:53 eh

Voz 1005 37:54 ahí web

Voz 0874 37:57 oye pues que suerte con el libro que es escrito en esas tardes iba a decir entonces quiere dedicar

Voz 26 38:03 pues ese es ya está cubierta es tan cogida no

Voz 0874 38:06 el Ibex lleva mil maneras de volver al hotel

Voz 2 38:09 no jubilados nunca tío porque estos esto es un vacío que ya no se puede llenar ese sino que lugar tan injusto es el mundo es verdad Rafa Vegas estas por cierto en Canarias creo no estoy en Las Palmas sonora menos tu madre

Voz 1005 38:28 no se complicaba un abrazo muy fuerte abrazo hasta luego gracias

Voz 0874 38:36 ya vosotros también Jorge Ponce Quique Peinado Virginia en este día histórico tan histórico que es un becario nuevo en el programa creo que están presentado antes le hemos pedido a él que lo despida que despida al programa así que a vosotros hasta la semana que viene al nuevo becario bienvenido a tus nuevas tareas

