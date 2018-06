Elias Querejeta, el renovador del cine español

Voz 0544 00:00 astuto maquiavélico

Voz 2 00:06 he discutido incansable

Voz 3 00:10 pero no nunca a lo largo de su carrera Elías Querejeta muchísimos calificativos podíamos estar horas y horas discutiendo cuál que

Voz 0544 00:19 nimiedad el guión en el documental veinticuatro cero horas en la vida de Elías Querejeta Moncho

Voz 4 00:24 Armendáriz hablaba de su perfeccionismo Emilio Martínez Lázaro de su cabezonería

Voz 0544 00:29 no de las cosas más impresionante que he visto en mi vida

Voz 5 00:31 los análogo aquello va para adelante sea como sea no

Voz 0544 00:35 lo que nadie puede negar es la evidencia de que entre sus producciones están algunas de las mejores películas de la historia del cine español

Voz 6 00:41 hola hola Pascual Pascual Duarte

Voz 0544 00:45 de El sur Tasio deprisa deprisa

Voz 6 00:47 los lunes al sol el desencanto

Voz 0544 00:50 Querejeta contribuyó como ningún otro productor a la renovación de los temas y las formas del cine español a pesar muchas veces de tenerlo todo en contra como aquella vez en que llevó al Festival de San Sebastián la película El espíritu de la colmena que acabaría ganando la Concha de Oro si las veces que me dieron el pésame

Voz 7 01:07 eh que me dijeron vuelve vuelve

Voz 8 01:10 a San Sebastián Piñera es bien recibido diciendo que después de esto nada en tu vida

Voz 9 01:16 películas de las que además él había sido

Voz 0544 01:18 la parte creativa fundamental bruma

Voz 10 01:21 pero producimos películas Si su intervenido en el proceso

Voz 11 01:27 lo desarrollo del proyecto único

Voz 2 01:29 el proceso desde multas

Voz 12 01:32 el proceso posterior entre no era

Voz 10 01:35 aunque no

Voz 0544 01:36 los desde muy profundo Querejeta trabajaba en los guiones buscaba al director idóneo a los actores a los técnicos se implicar

Voz 4 01:44 a fondo en los proyectos siempre el intento es que que cada película que además es un trabajo muy complejo

Voz 13 01:50 que necesites requiere de colaboración

Voz 14 01:52 en el indudables lo mejor es que cada parte de la película tenga un profundo conocimiento de una película y una profunda intención de hacer lo mejor posible

Voz 15 02:01 cada una de las partes que corresponden a su concreto trabajo Ésa ha sido siempre mi mi deseo y el montaje era su debilidad

Voz 0544 02:10 lo que más le gustaba aunque como él mismo contaba en el documental veinticuatro horas en la vida de Querejeta el gran montador Pablo González de la mole difundía

Voz 14 02:18 Elías tú lo eres un montador pues un cáncer programa muchachas

Voz 0544 02:26 Elías Querejeta nació en Hernani en mil novecientos treinta y cuatro era hijo de un político vasco desde muy joven tuvo dos pasiones el fútbol y el cine con apenas dieciséis años recorría Guipúzcoa organizando proyecciones en los pueblos y fundó varios cine clubes en San Sebastián

Voz 14 02:41 eran los lugares donde se podía hablar de alguna manera con más libertad e incluso había películas que estaban prohibidas en censura pero que creíamos nada

Voz 0544 02:50 en cuanto al fútbol tampoco le fue mal jugó seis temporadas en la Real Sociedad

Voz 17 02:55 lo que ahora se llama en el moderno lengua

Voz 0544 02:58 según futbolístico de medio punto su momento estelar como futbolista llegó con un gol que en mil novecientos cincuenta y cinco le marcó al Real Madrid en Atocha dándole la victoria a su equipo

Voz 14 03:09 Javi Stefano Di Stéfano cuando iban sacan en el campo me dijo no me pasa me dijo vaya gol pibe

Voz 0544 03:18 a los veinticuatro años colgó las botas y se fue a Madrid quería escribir guiones para el cine pero tras sufrir algunas negativas por parte de productores que ponían pegas a su trabajo tomó una decisión pues me dije a mí mismo que por qué no decidió irse hizo productor su primera película importante llegó en mil novecientos sesenta y cinco con la caza de calor insoportable

Voz 18 03:40 cómo se me ocurrió decir Rajoy se decía lo de la casa

Voz 0544 03:44 la caza era una alegoría sobre las consecuencias de la guerra civil cuyo guión llevaba tiempo paseando Carlos Saura por distintas productoras con

Voz 19 03:52 puede que que hoy con Elías Querejeta ya me parece estupendo el proyecto realmente es que ves que estás pero costó dos millones de pesetas yo puse uno que tenía mi padre y puso aparte

Voz 0544 04:05 desde ese momento formó un tándem con Saura que les llevaría a trabajar juntos durante más de quince años

Voz 19 04:11 se pueden se ve correrías como con los matrimonios verdad hemos estado aquí saca pecho cuando llega el momento terminado ya no os hago estábamos la verdad que siempre se lo hemos llamado pero ya hemos decidido separarnos pero ha sido matrimonio eh

Voz 0544 04:24 el tan fructífero hasta trece películas rodaron juntos Peter Frappé La prima Angélica Cría cuervos Ana y los lobos a cumplir cien años los ojos vendados Elisa vida mía o deprisa deprisa

Voz 18 04:42 es la se dejaron

Voz 20 04:45 era decir de nada

Voz 21 04:57 no no hay nada

Voz 20 05:01 sí sí

Voz 0544 05:03 tiene crítico y de calidad Collet que Querejeta tuvo que emplear todas sus artes de futbolistas regate Ador para driblar a la censura uno de sus trucos era incluir escenas falsas en el guión que enviaban a la Junta para que los censores se llevaran en ellas dejarán pasar lo importante

Voz 22 05:19 no fundamentalmente la técnica básica era que el guión que presentado estaba manipulado para tener lugares eh que luego no iban a estar en la película pero que estaban en la lectura de que podían ser elemento básico para que los censores se colocara en en el corte

Voz 0544 05:36 pero Querejeta no sólo trabajaba con Saura también trabajó con Víctor Erice en la que hoy todos consideran una de las mejores películas españolas de la historia

Voz 23 05:55 skin

Voz 0544 05:57 si el espíritu de la colmena también lanzó la carrera de Manuel Gutiérrez Aragón al que produjo su primera película habla medita

Voz 24 06:05 a mi hijo por eso porque al empezar moralidad era empezar de una manera ya casi internacional Medicine una película que fue aún aún estival estoy tribal de Berlín y el sello enseño Querejeta a importantes

Voz 0544 06:19 produjo también las palabras de Max la primera película de Emilio Martínez Lázaro trabajó con Ricardo Franco en Pascual Duarte con Jaime Chávarri en El desencanto

Voz 18 06:29 mira que vuelve de comer en yo era una niña

Voz 0544 06:34 Querejeta siempre demostró un gran ojo para descubrir a nuevos directores en los ochenta por ejemplo lanzó a Montxo Armendáriz

Voz 25 06:41 para sacar las cuatro perras que te dan no me hace falta de pie empanadillas ahí está el monte todo ganarme la vida yo sólo sonando la haciéndolo para conseguir un trabajo

Voz 0544 06:50 así hoy otras películas suyas como Veintisiete horas o las cartas de alud ya en los noventa descubrió a Fernando León de Aranoa

Voz 18 06:57 los cumpleaños la gente contrata payasos no o putas yo que si estaba sola porque no hayan una puta porque a lo mejor quiere otra cosa como que pues como una familia a mí me parece más entrañable

Voz 0544 07:07 Familia Barrio o Los lunes al sol son producciones de Querejeta también produjo las películas documentales de Javier Corcuera Etéreo Ortega o los primeros films de su hija Gracia

Voz 26 07:18 si un día le preguntaran agradecer cómo trabajar conmigo y dijo con mi padre a gritos

Voz 0544 07:29 Elías Querejeta nunca concibió la producción cinematográfica como un negocio para ganar dinero mucho

Voz 10 07:36 la idea es que incluso cuando su nombre sobre adopte extraño al cine que simplemente establece unas inversiones millonarias y que espera una rentabilidad esas inversiones

Voz 0544 07:45 el productor apostaba por las películas que a él le gustaría ver también como una forma de compromiso el mismo día en que ETA asesinaba al político Fernando Buesa Elías escribió unas notas Enzo oficina que se convirtieron en el guión del documental

Voz 28 08:00 Asesinato en febrero yo me sentía mal desde que está amenazó no no sé si lo hacía por tranquilizarme a mí siempre me decía que no pienses en eso

Voz 0544 08:09 fue el escultor Eduardo Chillida que también había jugado de portero en la Real Sociedad el que le aconsejó dejar el fútbol dedicarse al cine el deporte perdió ese día a un buen mediapunta pero el cine español ganó un montón de películas que convierten a que arqueta en uno de los personajes imprescindibles de la historia de nuestro cine aunque él nunca aceptó ese papel estelar se veía a sí mismo como un simple profesional de las películas

Voz 14 08:33 pues un ciudadano que trabaja en cine que tiene pasión por el cine tiene un entendimiento que cada película que tiene que hacer muy preciso y que trata de que es el que quiere ser la película