Alberto Amman: “Javier Bardem es mi ídolo”

Voz 2 00:00 yo creo que todo arranca con el con el teatro es tonito Crazy en ese instante

Voz 3 00:07 en mi vida me visto en tal aprieto catorce versos dicen que soneto burla burlando los tres de la radio

Voz 2 00:15 Iván colegio doble escolaridad se llama se llama así en Argentina in pues a la mañana teníamos Matemáticas Biología Literatura etcétera y por la tarde teníamos plástica música teatro en inglés y educación física

Voz 4 00:33 de verdad me hubiera gustado ser música lo tengo yo

Voz 2 00:35 cuando todo acabe la primaria pues sí que no no volví a tener contacto con el teatro si con la música y más adelante pues un día con diecinueve años creo pase delante de un de un teatro El ángel azul en Córdoba en Argentina IBI cásting y me fui a hacerlo a un cortometraje seleccionado para otro y ahí empezó todo dije yo quiero volver estudiar que y me metí en el en el curso regular del Teatro Real de Córdoba en el igual estuve cuatro años y medio estudiando en Argentina antes de venir aquí y seguir formándose

Voz 4 01:11 con contra los coraje hola total pues bien bien la gente con acento ha habido ha habido etapas como

Voz 2 01:19 el espectador en Argentina iba mucho al teatro y aquí pues empezando a trabajar en cine sí que me me gustaba mucho más al cine siempre me ha encantado el cine y siempre he ido desde muy pequeño pero como como dinámica de asistir como público sí que el cine tomo mucho más fuerza estando aquí hay algo en el cine que que considero de cómo una ceremonia que en algo ritual para mí que creo que tiene que ver con mis registros de la de la infancia en la cual entraba una sala llena de gente desconocida intentar en un lugar lleno de gente desconocida sí en un viaje hizo todo lo que pasaba ahí me parecía siempre me pareció algo mágico

Voz 4 02:02 si no es indiscreción Priego llevas Kirch

Voz 2 02:07 más que una novela de atracadores

Voz 4 02:09 sí

Voz 2 02:10 que una película que sufrirá basta y luego las películas que que recuerdo así como con mucha fuerza que vi muchas veces pues de de de Robocop tuvo que es porque yo tenían grabadas en BHP se en VHS entonces pues las ponía la guerra de las galaxias el imperio contraataca Superman todas estas pues pues son películas que vi que me generaron una una visión como de muy espectacular del cine pero creo que fue el último emperador la que me como que de golpe me

Voz 5 02:47 Biel sine de otra manera el criminal de guerra hay sin guión Pucci varón de cincuenta y tres años de nacionalidad Manchón natural de Pekín ha cumplido diez años de prisión gracias a la reeducación por el trabajo y a la formación ideológica recibida durante este tiempo se haya auténticamente reforma tengo

Voz 2 03:08 varios actores de referencia hay actrices también Javier Bardem es uno sin duda porque además también tengo el gusto de conocerle un poco personalmente de conocer algo de su forma de trabajo me parece fascinante

Voz 6 03:24 espíritu OK please no mejora escala porque te me interesa viniendo guión entiendes yo laboralmente Lewis

Voz 2 03:34 es otro aunque investigando un poco en en su web su manera de trabajar hay cosas en las que difiere de Kenia acusan se te retiene bajo la ley de prevención contraterrorismo que pero el resultado sus trabajos que es lo que el a yo pues pongo el ojo no trató de ser foco es me parecen apabullantes mucho en ellos

Voz 7 03:55 el respondiendo a mi reto según las antiguas leyes de combate los hemos encontrado en esta tierra escogida para aclarar una vez por todas quién tiene el dominio sobre points Street

Voz 2 04:07 es uno de los más grandes ejemplos para mí de no sólo de talento no de una de una mujer de una persona que en cada uno de esos personajes hay hay la construcción de un ser diferente de una persona diferente

Voz 8 04:25 en Gran Bretaña

Voz 2 04:26 no puede ser una primera míos

Voz 8 04:28 Nice

Voz 2 04:30 no me me pareció impresionante lo que hacen cada uno su persona desde la construcción del cuerpo desde la voz desde la energía es sumamente gratificante ver ninguno

Voz 9 04:48 celda mientras rodaba Plan América y que saliera aquello fue increíble yo creo que no me cayó la ficha hasta San hasta tiempo avanzado está rodando allí que desde el PP estaba con Luis Tosar eh con Carlos Bardem con era óseas Marta Etura había una cosa como de pensáis Carmen

Voz 10 05:10 tú de dónde ha salido lo doscientos once Chavo lo estaba vacío ya no sangre una hostia que me diera recibieron señor funcionarios debieron de hostias nada más llegar se que hemos mucho los cojones buena

Voz 9 05:23 si hace lo que se puede fue pues un punto de inflexión para mí en vida sumamente importante

Voz 4 05:28 todos tenemos una tesis de lo que el mundo eso debería ser obligatorio tesis ninguna hipótesis es correcta mi tesis es que no hay manera de saber cuál tesis es la verdad

Voz 9 05:39 no se tuvo que perdura es la mejor yo creo que es una cosa ido trayendo a la otra estoy estoy conforme con cada decisión que tome que posiblemente alguna de ellas no hubieran sido las más adecuadas mito personas que tenía

Voz 4 05:54 las cosas son como son pero perfectamente podrían ser país cierta lógica la lógica es una invención humana ni hablemos la

Voz 9 06:02 al principio era posible Verne para principios sufrió muchísimo ahora me me veo de una manera más objetiva sea veo un trabajo mío digo ahí están las aristas no se me miro un sitio más deportivo

Voz 10 06:18 bueno que jugar aquí medio eso estamos celebrando lo que te he visto mucho que ver en ello

Voz 3 06:25 cree estrenarán ya les Db3 a unos todo

Voz 9 06:29 el merchandising que hay al rededor de de de la profesión del cine me resulta sumamente aburrido entonces bueno tomar las decisiones con coherencia en su reto

