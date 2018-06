El Bracket!: así es el juego de la app de Carrusel para el Mundial de Rusia

Voz 0458 00:00 tiene en la SER muchas sorpresas y una de las más importantes o las va a presentar aquí Alfredo García que es el jefe de deportes de Ser punto cono lo Alfredo qué tal

Voz 1176 00:08 muy buenas olas a todos dice tiene que ver con el mundo digital ya hablaremos de de bueno el dispositivo digital de

Voz 0458 00:13 de la Cadena SER para para el Mundial que no sólo va a pasar por vídeos por diferentes por análisis por lo mejor siempre sino que tiene un premiado ya en ciernes que no sé cuando se puede activar sus activado ya o no sólo lo primero que te voy a preguntar sin saber ni de qué va te voy a preguntar querías quería ser activar

Voz 1709 00:30 porque te Bages la aplicación de Carrusel

Voz 0458 00:33 sus mes porque puedes jugar ya optar al premio desde ya desde la aplicación de Carrusel deportivo especial mundial hay un cuadro en en términos Closas José dice para que también también me gusta mucho lo de lo de cuadro muy bien tú puedes rellenar lo es muy sencillitas se desde el primer partido hasta el final no se exige el resultado se exige poner primero segundo de grupo cuenta además pero el que hacerse hombre me congele pagamos las vacación

Voz 1176 00:59 el acuerdo es una estancia de cinco noches para dos personas en el puerto Antilla Gran Hotel de Islantilla premiada cinco noches con sus cinco días no recto recto no tienes luego quince La Casa de las tardes te puedes quedar todo lo que tienes que hacer es adivinar

Voz 1709 01:14 los que van pasando los dos que pasan de cada uno de los grupos eso te configura si tú pones que pasa un primero un segundo te configuran los octavos de final portugués automáticamente serán otro de esos octavos que ya tú mismo has dicho porque tú has dicho quién pasa primero y quién pasa segundo postre aquí eso dices que pasa a cuartos quién paga semis llegan a la final el que acierte todos los y el que pronostica habían todo cómo queda el cuadro se lleva este premio en la estancia en el Hotel Puerto Antilla gran hotel Islaantilla ojo aquí hay que estar vivo porque en caso de empate tampoco es imposible acertar con lo cual el que primero pronostica que acierte es el que se iba el premio con lo cual yo lo haría ya pero ya se puede hacer desde ya se puede hacer desde ya te bajas la aplicación de Carrusel deportivo que está disponible tanto para para Android como para ellos participas tienes que estar conectado a la aplicación lo pues hacer muy rápido con Facebook ya está en la propia entrada en la primera página de la aplicación de Carrusel el ataque es el juego de la aplicación de Carrusel para el Mundial de Rusia por darnos va a decidir en qué final te sale hoy a mí me salía pues hubiera

Voz 1176 02:21 no lo ahora mismo pero no te lo que hacer la tengo que hacer mira vamos a ver el primer grupo el de Rusia voy a poner primero dime dime eso Uruguay Rusia árabes Saudi Egipto Egipto además tú vas a poner primero Rusia vaga primero Rusia no primero Rusia y luego Uruguay por Rusia Uruguay en el grupo de España aquí fuéramos primeros Túnez no me España el primero en Portugal según venga a España primero porque piensa animar el grupo francés ya primero Francia en Linares segundo creo que va a ser Dinamarca Noruega Dinamarca del campo que son Argentina Islandia Croacia en Ingenio para Marcos este para Marcos venga va Marcos argentinas Class Avanzit Tina Islandia Croacia Nigeria Argentina Lazio a primero y gracias a Argentina y Croacia siguiente grupo Brasil Suiza Costa Rica que te para Rafa venga dicho Brasil Costa Rica Service salvia primero porque Brasil Costa Rica porque te da Costa Rica Rica venga este grupo me Armani Alemania a México Suecia República de Corea vale República a bombazos ganaré Inés digo yo voy a ganar parecía muy alemana fuera de la campeona del mundo y cada pueda destruir este grupo es todo esto esto pasa por darle paso a ver la risa Bélgica Panamá Túnez en Inglaterra no olvidemos lo lleva al fijó venga has Tintín siguiente grupo Juanito Vega Polonia Senegal Colombia y Japón creció ese grupo eh Colombia Senegal venga define que no claro esto esto ya estaría rellenado estar en la locura de Carrusel deportivo y si ya estaría en los octavos de final la aplicación de Carrusel deportivo automáticamente formado sería lindo el primero a ver Rusia Portugal Rusia Portugal que se anima Rossi legal no Portugal Noruega Portugal pues no España venga a España España Argentina Dinamarca Argentina hombre gente a Marina Viena México Brasil e hispana más Senegal Senegal ponemos Senegal Bruce y que por cierto ha dicho no hay problema porque es botón verde botón rojo y se desactivan bien a ver Costa Rica República de Corea

Voz 1 04:56 Costa Rica venga de fuera de Colombia Bélgica a Courtois Bélgica Francia Croacia Francia Francia venga

Voz 1176 05:06 bueno pues ya no sale en los cuartos de final que serían sería entre estos dos el primero Portugal Francia e ojo me mirado propia meta Francia Dani muy bien Brasil Senegal clarísima mucho en la cabeza venga venga vamos con buen Martine no marcó en España lo siento por Messi enseña bueno pues Leo se nada semifinales semifinales sería eh aquí ya aquí ya empieza fuerte que son Francia Brasil en la semifinal habrá si te marca otro que me ya me vuelve a la final que viene a ver si si España Bélgica la final sale un sorprendente Brasil España somos todos los Marcos España España eso sería nuestra locura vamos no es que es que esa final

Voz 2 06:08 es increíble es decir España ahora mismo es el Brasil de del del siglo XX con él en la en la en la manera

Voz 3 06:14 jugar que Brasil no juega como como como todos hemos tenido que juega como España en la vida pero bueno

Voz 4 06:20 sí hombre

Voz 1176 06:23 los muy joven

Voz 3 06:26 el día de la gente y dos sí pero a partir de ahí olvida no no no lo tenía portero delantero desató había hizo faltaba Peres y ser sin yo no era es así

Voz 1176 06:34 el hombre quedado es confirmarlo lo comparto con todos mis amigos para que para pegarle porque yo quiero quedar por delante tuyo ya eh yo no puedo darle el premio que también funciona la agenda a hacerlo con Mimi Porras mini porrazo entre nosotros el enorme aquí nosotros no nos fue voy al premio pero podemos ver quién es el que acierta más pero entre nosotros jugar yo lo voy a compartir

Voz 5 06:58 ahora comparte tu sus pronósticos lo meto en el Whatsapp en el grupo