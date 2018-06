Rubén de la Barrera: "Nos hemos equivocado muchísimo a lo largo de la temporada"

Voz 1 00:00 yo saltamos de Córdoba a Soria ahí está Carlos Martínez hola Carlos qué tal saludos muy buenas noches durante parte de la noche estuvo salvada la tú dependía del Almería pero es que claro con el Numancia jugándose entrar entre los seis primeros era bastante complicado el envite

Voz 2 00:19 hombre yo creo que hay que hacer un análisis objetivo no de lo que ha sido el partido entre el Numancia y la Cultural y lo primero que hay que decir es que el Numancia ha sido muy superior a la Cultural habló de memoria pero creo recordar que en los noventa y tres minutos que ha durado el partido la Cultural y Deportiva Leonesa sólo ha tirado a puerta que hizo el gol que posteriormente mal remarca Rodri sí que es cierto que había mucha ilusión en la ciudad mucha ilusión en la afición mucha ilusión en la plantilla no porque posiblemente el que más complicado lo tenía para salvarse era el Almería pero cuando tú no das lo que tienes en el terreno de juego pues al final te gana el Numancia como Taganana con total justicia tú te vas a Segunda B después de cuarenta y tres años hemos disfrutado el fútbol profesional

Voz 0889 01:00 tan sólo una temporada Mister Rubén de la Barrera hola hola buenas noches donde te pillo en el bus tienen algún camino para cuántas horas

Voz 3 01:11 bueno cuatro más

Voz 0889 01:14 cuatro más o menos ahora mismo me me imagino que el bus en silencio

Voz 3 01:19 es un momento muy complicado no para para todos la la ilusión lo seguridad que íbamos a ser capaces de mantener la categoría así no va a ocurrir de bien de interés

Voz 0889 01:34 qué le ha faltado hoy al equipo porque como nos decía Carlos es claro es que disparando una vez a puerta complicado

Voz 2 01:41 bueno eso ha dado no han faltado eh un poco de todo de todo no han faltado hacerles daño la verdad Natalia

Voz 3 01:48 los etarras no sé qué que ellos se sienten cómodos con esa que que proponía adelantada y esos pasos que estaba al lado de la última línea pues es no fueron no fueron amenazados no la segunda parte sí es cierto es bueno que no espera mapas eso les les impidió pues creo para arriba dos cero pues lo complica todo el dos uno pues que permita no temas con el con el empate que estaba produciendo en Lugo pero finalmente los dos no nunca se produjo

Voz 0889 02:18 estaban las radios encendidas en el banquillo escuchando lo que estaba pasando en Lugo

Voz 3 02:23 no todos tenemos claro que teníamos nosotros no nos centramos única darle soldado pero sí es cierto que con con el dos cero pues toda la toda la atención en el banquillo pues estaba ahí en el partido lo ganó con el dos uno de Dolores vuelves a sentir Danone de calientes de tu rendimiento de tienes voy por momentos complicados

Voz 0889 02:49 has tenido pregunto eh porque circula algunas informaciones que dicen que cuando se ha acercado a la zona donde había unos mil aficionados de la Cultural y Deportiva Leonesa algunos de ellos han increpado es así

Voz 3 03:02 sí pero bueno es normal es normal que la decepción se importante de estas pues en una situación en la que pues complicado y contenerse pero bueno sin más

Voz 0889 03:15 en te llegó a llamar la Real Sociedad

Voz 2 03:19 bueno no no no quiero no quiero hablar de

Voz 3 03:24 The Future estamos pues es una situación muy complicada la verdad siento muchísimo no poder pues permitir que la Cultural pues disfrutando un de más de de fútbol profesional tienes ahí a Rubén

Voz 0889 03:38 si quieres hacer alguna pregunta si primero

Voz 1806 03:40 siento mucho ya sé que ahora todas las palabras son en balde yo afortunadamente nunca Baby he vivido un descenso pero sé que que es muy duro sobre todo teniendo el contrapunto no como hoy teníais a la la felicidad enfrente de los jugadores del Numancia pero para mí la la la la Cultural ha sido de los equipos que mejor ha jugado a fútbol que que Kelly ha faltado porque fútbol abstenido

Voz 3 04:05 pues la verdad es que es ese un cúmulo de muchos pequeños cosas no me creo que que a lo largo de la temporada pues se han visto pues buenos desarrollos no entre en áreas de de manera pues que un cúmulo de errores pues sé que le permitían a los rivales pues se hacernos muchísimo moda claro ya no sólo fruto del la taller del rival sino que pues ser desafortunadamente nos hemos equivocado muchísimas Arbolé desde situaciones pues Se no forzadas donde nosotros mismos no pues estamos a a permitir ese opciones al al rival por la cuenta el pues eso nos vemos obligados a hacer muchísimas cosas para sacar los los partidos es verdad pues que muchos tramos de la temporada fuimos tremendamente realizados por por nuestros

Voz 0889 05:01 Garros la última para el míster

Voz 2 05:04 bueno yo sé cielo destaca una cosa no lo comentaba antes Raúl creo que el juez de la barrera estaría nueva para nuestro cubo le independientemente de que la cultura haya descendido es muy complicado no hablar dulce exceso después de tantas temporadas una segunda B yo creo que nos hemos pasado una temporada viendo muy muy muy buen fútbol Jessica le preguntaría ya es muy fácil no si cambiaría algo una vez que hoy en Soria ha consumado descenso de lo que ha hecho a lo largo de la temporada bueno pues lo normal es que uno no antes

Voz 3 05:36 de jugar cuando se plantea que es no nos va a permitir competir de la mejor manera de los parte perdón manejábamos intentábamos hacerlo al menos opciones de todo tipo tanto afgana como Juan cuando está en que esa idea es cierto pues sé que que en algunas ocasiones pues se salía en otras ocasiones no sale no lo cual no implica que no se hubiese o no hubiese hecho pero sí caso no porque que ha sido la temporada del equipo pues él es que no estamos dispuestos es altamente penalizados por por por porque dependía mucho de construir muchas cosas para poder hacer gol o René pues se mostraba más no vulnerables pues se situaciones repito en muchos casos pues el mismo formadas por el rival no la verdad es que hay hay circunstancias son momentos de la temporada que realmente complicado describirla no con con palos

Voz 0889 06:39 Rubén ánimo y que os sea leve la Vuelta a León un abrazo Carlos lo mismo un abrazo muy fuerte volvéis