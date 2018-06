"Puede haber partidos para Costa y partidos para Iago Aspas y Rodrigo"

Voz 1 00:00 el larguero

Voz 1704 00:05 Prado final del Larguero mañana juega la selección española mañana hay carrusel de esposa El Larguero con Manu Carreño en Villarreal Javi Herráez hola hola qué tal Álvaro muy buenas noches las selección concentrada ya desde hace algunos días Joy enfocara al partido de mañana frente a Suiza que recordaba antes en Carrusel que Suiza fue la primera rival de España en aquel Mundial que se ganó hace ocho años

Voz 2 00:27 señor en Sudáfrica es bueno aquel partido en Durban recuerdo con un abismo que España mereció ganar pero es el fútbol y al final te en la segunda parte ya la recta final del país

Voz 0985 00:38 ha sido una

Voz 2 00:40 la casualidad la verdad es que fue una cantidad de errores consecutivos de mala suerte me acuerdo de la jugada con Piqué con Casillas yo de Suiza cero uno y el bajón para todos que parecía que que España estaba pues como siempre fuera del Mundial lo contra las cuerdas y fíjate ese ganó luego Achille en disparen en Johannesburgo y a partir de ahí el equipo fue como un tiro y bueno pues algún problemilla que hubo evidentemente aquel penalti que paró Iker Casillas Paraguay yo para ganar varios días suprimen quedarse deben quedar mil circunstancias en estos días se habla mucho de aquel partí desde aquel Mundial porque es que así es el fútbol no recordamos hoy Chile que el segundo partido que en la primera parte tuvo varias ocasiones llegó Villa metió un golazo y España ganó ese partido para conseguir la la primera estrella pero bueno son las historias que que no mueven el presente el presentes hacer un una buena preparación que España lo está haciendo con Lopetegui buscar el el Mundial la verdad es que estar muy enchufados aquí están todos menos tres lesionado Carvajal dos por descanso Isco y Sergio Ramos que se van a incorporar el lunes y luego ya el jueves viaje hasta Krasnodar para jugar frente a Túnez el próximo sábado justo dentro una semana ya debutar el día quince frente a Portugal tiene buena pinta pero mundial como tú dices aparte evidentemente de lo que tú hagas existen otros factores los rivales evidentemente y bueno un poquito de suerte que hace falta siempre para está cerca del objetivo en rueda de prensa hablado lo Petit y también un par de jugadores verdad sí

Voz 1 02:12 ha hablado Julen de lo que es esta

Voz 2 02:14 la preparación ya lo hemos escuchado aquí en El Larguero estos últimos días con Manu Carreño IU también hemos escuchado hoy a Lucas Vázquez Ia al futbolista al portero del Manchester a David De Gea vamos a escuchar primero Lucas Vázquez hablando de lo que es supo el en este Mundial un hombre que sólo ha ganado en el mes de diciembre no jugaban en Madrid bueno evidentemente el mundial estaba en chino capuchino pero al final el trabajo la dedicación del gallego le han traído aquí por derecho propio ya hablado de eso de su preparación y su puesta a punto para este Mundial y como no de la noticia de la semana la dimisión de Zidane como técnico del Real Madrid después de conseguir la décimo tercera para el Real Madrid

Voz 1313 02:55 todos queremos jugar igual por por mi parte sólo puedo prometer pues se trabajo sacrificio darle el máximo por por el equipo y luego ya es el míster el que decidirá mi papel sí que es verdad que que fue un poco sorprendente pero bueno yo creo que son cosas del fútbol por supuesto hay que respetar las la decisión de de Zidane estoy seguro que bueno te echaremos de menos porque fueron dos años y medio muy buenos para nosotros que conseguimos muchas cosas y muchas gracias a él

Voz 2 03:24 bueno pues evidentemente está agradecido de verdad que lo paso mal en un momento porque juega poco pero si miras los minutos que ha jugado Luca Vázquez conciudadano han sido muchísimos y el otro protagonista es David De Gea que mañana va a ser titular que es el portero de la selección española para este Mundial es su primer Mundial jugó la Eurocopa con Del Bosque en el en el banquillo entonces Casillas fue suplente pero en el Mundial de Brasil de mal recuerdo para todos nosotros fue suplente hablaba así hoy David De Gea en esa sala de prensa

Voz 3 03:51 con mucha ilusión sobre todo e independientemente de tenemos opciones de jugar lo menos al final de un Mundial representamos a un país como España hay bueno pues la verdad que estoy con muchas ganas de que empiece de que empiece lo bueno de esta Rusia de poder empezar a competir como Diego muchísima ilusión

Voz 0799 04:08 está por ahí Julen Guerrero o la Julen

Voz 1168 04:11 hola tal muy buenas también Jordi Martí hola Jordi

Voz 0799 04:14 Julen que quieres ver mañana en ese primer contacto de la selección española un amistoso bueno hay algunas selecciones que ya llevan disputadas dos o tres amistosos aquí claro como oye al acabó la Liga y la Champions los jugadores del Madrid que han llegado hace apenas unos días pues una preparación un poquito más corta que lo de atrás elecciones sí

Voz 1168 04:32 sí como por lo cual no creo que que objetivo a demasiados cambios necesarios no que los jugado Sergio Ramos que podemos considerar que posiblemente también de titular en el once inicial en el partido frente a Portugal a partir de ahí pues bueno buscar alguna prueba no veremos que hay gente con con Piqué puede Chaplin tanto la semana que en Asia yo creo que bueno bien por su parte aquellos entrenar antes para poder jugar estos partidos yo creo el poder demostrarse Juan Juan pues sí y luego pues bueno supongo hay el delantero centro no consta a sus hijos y esas cosas pues jugar pues de los tres eh por lo poco que hay bueno pues en principio por lo demás no ese lo demás hasta yo creo que lo sepa hacerlo para bueno pues apuntalando la no ya no tienen muchas más pruebas no

Voz 0799 05:29 Jordi eh bueno es este partido es el de la semana que viene que ya es en Rusia en Krasnodar tú como Julen esperar algunos cambios que son obvios porque ejemplo no está Sergio Ramos que si va a ser de la partida pero bueno por puede ser también un ejemplo de de probara Odriozola porque Carvajal ya veremos si llega ese primer partido contra Portugal que que esperas ver tu mañana

Voz 0985 05:50 bueno pues un poco también lo que espera Julen no lo que nos contó lunes aquí mismo en el Larguero bueno son dos partidos trufas citado dos partidos por delante antes de la cita contra Portugal por lo tanto es tiempo para ver es tiempo para trabajar para analizar para cuidar los detalles para ir tomando sensaciones no es tanto lo claro cuál va a ser el once inicial lo por lo que decía Julen por nueve de arriba por lo tanto mañana va a ser interesante ver probablemente a Odriozola ver Azpilicueta y arriba quizá sí quizá veamos a dos de los tres delanteros que se lleva España no bueno yo por lo tanto muchas ganas de que empiece la cuenta atrás por lo demás va a ser la despedida de de la selección con la el público local antes ya de marchar para Rusia por lo tanto yo creo que el partido tiene estas pequeñas historias que es muy interesante

Voz 0799 06:38 en qué delantero a ti te convence más

Voz 1168 06:42 bueno es saber yo creo que la alternativa sostiene no yo creo que depende un poco del rival y eso es poco lo que ha buscado creo que Lopetegui no tiene la función de decisiva de cosa que soy honor que bueno que es más fijo que que fija más a los centrales con menos movía y luego tiene el virus posa Aspas la Rodrigo que que son jugadores bueno que estoy más armas a los espacios que busca más igual las fandangos centrales que tiene más velocidad bueno yo creo que ahí en alternativas no creo que haya que centrarse quiere que sea viva de la sección chino poco mirar cómo ser Patino quiso rivales que es lo que necesitas y bueno yo creo que he y Lopetegui y verdad es que durante la fase de clasificación ha sabido un poco buscar en cada momento lo que necesitaba no sea eh bueno centro abusó en un esquema no se ha centrado sólo en un delantero centro ha ido variando no incluso muchas de esa juega con tres centrales en la que creo piensas que todo tiene riqueza bueno bueno creo que es una suena así tipos no está en una fase bueno como es un Mundial donde bueno pues puede alternativas ciudadanas no veo un nueve claro porque creo que los tres la verdad es que pueden optar a ese puesto oí en esa estoy yo creo que lo perdí sí lo tiene trabajado para que no se va a encontrar con cosas novedosas cuando bueno pues lo necesite durante el Mundial no

Voz 0985 08:02 sí sí riqueza es una buena palabra no los tres delanteros pues tienen condiciones distintas tienen características distintas yo creo creo que a Lopetegui el cuerpo le pide arrancar con Costa yo particularmente creo que si tú le pides al Atlético de Madrid o al Chelsea a un escultor como tiene que ser se mueve perfecto para el Atlético yo te diría que dio Costa el Atlético Simeone yo Costa están hechos el uno para el otro y encajen perfectamente pero es verdad que a veces con la selección a veces dio Costa ha aparecido más un cuerpo más extraño no con más dificultad para asociarse por lo tanto creo que todo está abierto es decir puede haber partidos que estén que estén indicados para Diego Costa pueda haber partidos que estén perfectamente indicados para as pasó para Rodrigo

Voz 0799 08:49 interesante mañana ese partido por la noche lo contaremos en Carrusel después El Larguero con Manu Carreño ese va a llenar la cerámica Javi

Voz 2 08:56 sí bueno faltaban mil entradas por vender aunque aquí en Castellón unos nos decían que había el público que quería acercarse hasta la taquilla para recoger un un billete y si implantarse en el en el estadio en cuanto a lo que Lopetegui hoy aprobado que normalmente prueba una cosa y luego pone otra pero hoy sí que me lo creo sí que me lo creo porque lo decía nada Julen y también yo ordenó el hecho de que haya tres futbolistas que para mí son titularísimo en la selección que son Carvajal Ramos e Isco abre las puertas a un hombre como Yago Aspas que es un delantero diferente es un hombre que busca espacios que que tiene ese don para contar lo que nadie ha visto en el terreno de juego creo que mañana va a jugar con Diego Costa en el centro del campo bueno pues Busquets Koke e Iniesta son fijos en la defensa con la baja de de Sergio Ramos Azpilicueta lleva trabajando varios días más que Nacho Pérez que se perfila con con Piqué como pareja de centrales Odriozola por la derecha a la izquierda en la portería De Gea así que ese sería el el once inicial arriba evidentemente Silva Aspas Costa pues si tiene pinta de que va a ser ese hijo bueno Crown retoque podía meter a Lucas y Asensio que si hubieran estado más días creo que serían también mañana hombres que podría poner repetidores