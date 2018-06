El Larguero (1ª parte / 02/06/2018): Sonrisas y lágrimas en el desenlace de la Segunda División

Voz 2 00:00 bien

Voz 3 00:45 qué tal saludos buenas noches a todos y todas bienvenido bienvenida a este Larguero del sábado ya domingo tres de junio del año dos mil dieciocho doce de la noche en Canarias bienvenido bienvenida al deporte en la Cadena SER hasta la única

Voz 1038 00:58 ya estamos aquí los chicos de El Larguero para contarte cosas que tienen que ver fundamentalmente con la última jornada de Liga en Segunda División e hoy no vamos a abrir ni con el Madrid ni con el Barça ni con el Atlético de Madrid y con el Mundial Nico en el partido de mañana de España contra Suiza Villarreal ni con el tenis ni con las motos que después nos contará Mela Chércoles lo hacemos con la Segunda división haber sin no sale ahora un ratito ordena habito preguntarte lo que ha pasado por ejemplo este es el cuadro de honor este año en Segunda ascienden el Rayo Vallecano como campeón y el Huesca pecho es el primer título oficial de los vallecanos en toda su historia jugarán el play off Zaragoza Sporting Valladolid y Numancia no se meten en play off con lo cual no jugaran el año que viene en Primera Oviedo Osasuna y Cádiz descienden Lorca Sevilla Atlético Barça B Cultural y Deportiva Leonesa volvieron el año pasado cuarenta y dos años después a la élite al fútbol profesional y un año después descienden a Segunda B no descienden con lo cual estarán un año más en Segunda Almería Albacete Córdoba Nástic de Tarragona play off de ascenso a Primera División ya sabéis que son cuatro equipos luchando por una plaza que acompaña a Huesca Rayo Vallecano en primera seis de junio miércoles ocho y media Numancia Zaragoza la vuelta será el sábado nueve de junio seis de la tarde Zaragoza Numancia la otra eliminatoria jueves siete de junio ocho y media Valladolid Sporting la vuelta en Gijón el domingo diez de junio a las ocho y media de la tarde factor campo a favor es decir jugarán la vuelta en casa el Zaragoza y el Sporting ya el Zaragoza siempre tendrá esa opción del factor campo a favor durante todo el playoff es decir ya sabéis que en caso de empate tras prórroga en todas las eliminatorias el mejor clasificado pasa no hay penaltis enseguida os contamos todos los resultados también las alegrías y el drama las alegrías en segunda pasan fundamentalmente por Córdoba Sandoval ha levantado un equipo que estaba muerto pasa por el Valladolid pasa por el Numancia que dependía de otros resultados y que se mete en el play off también por el Almería que por momentos estaba en Segunda División B drama barra tristeza en Cádiz un equipo hecho para permanecer en Segunda pero que ha peleado hasta el final para meterse en el pliego de ascenso a Primera División dicho ha estado durante treinta y tres jornadas vienen ascenso viene empleo resulta que la cuadragésimo segunda que esta importante esta fuera también drama para la Cultural y Deportiva Leonesa como decimos también para otros equipos en menor medida como Osasuna Oviedo que se ven de nuevo otro año más en Segunda División además contaremos cosas insisto de la selección española de fútbol porque ya se va tornando va a tornar

Voz 4 03:37 con un poco a poco en tono mundial tonos Rusia

Voz 1038 03:40 justo dentro de dos semanas estaremos hablando de la resaca del España Portugal hoy hablamos de la previa del España Suiza de mañana en Villarreal además Pellegrino ficha por el Leganés es lo más destacado del mercado en el día de hoy la nueva campeona de la Copa de la Reina es el Barcelona para cerrar un par de apuntes bueno uno de ellos no se quiere escapar bajo ningún concepto ya sabes que España va a jugar el segundo partido de el Mundial el veinte de junio frente a Irán un equipo de un país como os podéis imaginar bastante peculiar lo entrena Carlos Queiroz ex entrenador del Real Madrid y la selección de Irán resulta que el han cancelado varios amistosos tiene problemas políticos Irán dice Carlos giros y esa es la razón por la que le han cancelado los amistosos crece y Kosovo Irán va a llegar al Mundial después de haber jugado frente a la potentísima Turkmenistán la selección de Turquía Lituania recordemos que hace menos de un mes siente de Estados Unidos Donald Trump anunció que su país iba a retirar el acuerdo nuclear con Irán pues desde entonces Grecia que Kosovo se han negado a jugar contra la selección de Irán además en tenis siguen adelante Nathalie Garbiñe mañana juega Fernando Verdasco en motos estaremos con Mela charcos es para contarnos cómo le ha ido a Mar Márquez ha sido sexto mañana saldrá desde esa posición en el Gran Premio de Italia de motociclismo en esta portada permitidme que escuchemos este sonido no lo ponemos por si la mayoría de vosotros os y sonó con él el mensaje porque las opiniones políticas de cada uno son totalmente respetables sino por el hecho de que un tótem del deporte español haya alzado la voz IP pedido algo escucharle porque Rafa Nadal no habla de tenis luego le preguntaron por yo también a Lopetegui lo escuchamos

Voz 5 05:16 algo entender lo mejor creo que sellada o a mí me gustaría volver a votar no no no creo que que nadie que pueda gobernar los ciudadanos que hemos encontrado pues no podemos sentir totalmente representados no creo que sea un sentir solo

Voz 6 05:32 has de contexto lo que debo decirlo lo que creo que pienso eh que te parece te voy a contestar lo que creo que voy a decir vale les deseó suerte y acierto por por el país que todos buenas decisiones y que sea en beneficio del país eso es lo que les puedo desear a los que dirigen al Gobierno

Voz 4 05:49 doce y cinco once y cinco en Canarias tenemos cita con José Ramón Sandoval con el míster del Córdoba pero antes os cuento los resultados de la última jornada en Segunda División disputado ayer en Lorca dos Sevilla Atlético uno disputados esta tarde en un carrusel de los de antes de los de siempre Barça B cero Zaragoza dos Tenerife uno Albacete uno Granada dos Cádiz uno Córdoba tres Sporting cero Alcorcón tres Reus cero Lugo uno Almería uno Nástic dos Rayo cero Oviedo dos Huesca uno Numancia dos Cultural Deportiva Leonesa uno Valladolid dos Osasuna cero noticia de la noche al Vallcorba cuando parecía que era un auténtico milagro está todavía en El Arcángel José Antonio Alba hola al va muy mal

Voz 1038 06:32 tras hola qué tal Álvaro muy buena es bueno una de las grandes alegrías si Podemos como decía antes justo en la apertura las alegrías y los dramas alegrías y tristezas y una de las grandes alegrías kilo va a decir allá para el mes de febrero para el Córdoba que es que no sólo ha salvado es que la metido tres al Sporting de Gijón

Voz 7 06:47 sí la verdad es que ha sido un partido no te voy a decir fácil pero no hemos pasado apuros en ningún momento el Córdoba ha jugado

Voz 1038 06:53 muy bien al fútbol ha sido muy superior al Sporting

Voz 7 06:56 de Gijón y la verdad es que el nerviosismo que había antes del del partido luego al final ha quedado en nada porque el Córdoba ha sido muy superior y al final ha vivido una fiesta en El Arcángel que ha durado horas El agente veintidós mil personas animando la ciudad entera empujando desde fuera no se iba a nadie han manteado a Sandoval los jugadores lloraban habido bueno ha habido de todo ha sido espectacular porque esto que ha hecho el Córdoba ha sido de verdad es un auténtico milagro yo no sé si precedente en el fútbol español pero ha remontado el cordón de ventaja de trece puntos en apenas dieciséis partidos ya algunos rivales incluso le ha llegado a remontar diecisiete dieciocho veinte puntos yo creo que es un milagro en este caso con un entrenador como José Ramón Sandoval que llegó les metió una inyección de moral brutal a este Vestuario que estaba muerto lógicamente también con una directiva con Jesús León a la cabeza que ha propiciado con el cambio de propiedad que esto haya sido así

Voz 3 07:46 llegó el trece de febrero el Córdoba estaba a once de la salvación después llegó estará trece desde que ha llegado ahí a la ciudad andaluza veintitrés puntos XXXVI posibles todo el rato en descenso hasta después de la penúltima jornada de la que salió y hoy le mete tres al Sporting de Gijón Mister José Ramón Sandoval buenas noches hola buenas noches XXXII punto hemos conseguido XXXII fíjate fíjate treinta y dos puntos partido eso no es normal no he no

Voz 0051 08:16 así que bueno éramos un equipo queremos el máximo goleado hemos hecho seis porterías a cero de de lo el lo dieciséis Partido So dice mucho de sobretodo de de la seriedad de mi jugadores jugadores que medían de de estar en el paro has sido el fichaje de invierno jugadores que no contaban con él sus equipos mala gente que aquí lo sentía entre todos hemos creado un grupo humano con mucho valores Ike aquí nadie ha sentido importante por mucho que estuviera José Antonio Reyes la toca o banquillo en la toca o estar ahí jugar diez minutos Illa sabido aceptar ese rol que creo que ha sido el éxito de este vestuario no

Voz 3 08:56 se te ha visto llorando emocionado sigue sigue llorando todavía

Voz 0051 09:00 hombre te puedo asegurar que las emociones tienen que floral no oí es muy difícil y retenerla no porque

Voz 3 09:08 qué te emocionas

Voz 0051 09:09 pues me quiere me emociona porque cuando te llaman a a once o trece puntos me han cerrado muchas puertas durante todo el año hay coges estoy me dice mi mujer coge no José que tú eres capaz de hacerlo que creemos sentí Mis hijas llorando en casa venga vale papada venga cógelo te vienes para Córdoba llegas aquí ves un equipo totalmente triste porque venía de perder cinco uno con dudas híbridos que les tiende la mano y que que toda su facilidad de cariño predisposición Iber que poco a poco íbamos ganando metros con la con la afición que la afición no ha llevado que nada no nos ha dejado caer que hemos perdido

Voz 7 09:53 los cuatro con el Huesca en casa la

Voz 0051 09:56 yo ha terminado aplaudiendo pues que hemos hecho quieres saber el míster

Voz 3 10:00 quiere saber lo que la gente piensa de ti tú te lo puedes imaginar pero hemos puesto un micrófono de la cadena SER en El Arcángel diez minutos después de que acabar el partido dice esto de ti

Voz 8 10:10 es siempre aquí en Córdoba que se quede que se quede quede ese fenómeno se quede van a Sandoval yo sinceramente que ha sido un fuera serio y que ha sido Erika el equipo porque si nota eh al final este equipo fue adaptado en Tercera División casi de de de la permanencia si ataban esporas no estamos donde leal echado lo que hay que echarle hombre que siguieran el Córdoba hombre por Dios su salto ha hecho un milagro MR

Voz 0051 10:50 yo creo que es el día a día no esta gente de aquí solo se ha sabido dar cariño oí yo soy de las personas que pienso que cuando a uno le dan cariño en su trabajo al final saca el cien por cien por cien de sí mismo no no lo mismo que que te estén presionando que esté dudando de Tino yo cuando llego aquí desde del primer día alguno me llaman de de pitonisa no porque decían que esto no puede ser pero cuando fuimos poco a poco el agente seguido creyendo hoy ha ido enganchado entre once al final cuando estás en un sitio que te dan facilidades siempre mucho más fácil la verdad es que Jesús León siempre es evidente atípico no yo creo que su presidente diferente no está al lado del cuerpo técnico de los jugadores hiela apostado mucho por venir aquí al apostado mucho cogió un equipo casi en Segunda B ya hecho creer a todo el mundo a toda la ciudad y cuando menos creían los dos éramos los que creíamos

Voz 9 11:45 pues sí yo digo que alguien más de matrimonio tendrá que continuar la temporada que viene no

Voz 0051 11:49 pero también hay una versan aquí que que apretar un botón para venir aquí que Luis Oliver no que cuando se se entrevistó conmigo me dijo Tú estás pirado cómo no vamos a Salva y al final pues lo hemos conseguido no yo creo que al final pero pero pero pero contestadme que vas a seguir el año que viene digo yo no hombre ahora tendrá haber negociación de nosotros no quisimos hipotecar al club según estaba porque la verdad es que hacerle de que te hicieran un año más otros años no sabíamos yo quiero estar donde me quieren

Voz 3 12:18 el Itu quiere seguir yo quiero seguir

Voz 0051 12:21 yo soy una ciudad que mi familia política hay aparte de todo eso si hay un proyecto interesante de de largo tiempo aquí que cuenten con Sandoval pero tenemos que hacer un proyecto ilusionante porque esta gente ha venido de verdad y esta gente no va a dejar que esto se escape el año que viene el ascenso a Primera no hombre estamos en ahora mismo disfrutando del presente el año que viene Dios dirá lo que hace falta es saber poner las bases para no sufrir quedarnos con la gente con la gente que hay que es muy interesante mi señoras y Guardiola no se tendrá que quedar fíjate pues sí pero yo creo que

Voz 3 12:56 cuenta con Reyes el año que viene también por supuesto

Voz 0051 12:59 yo no tiene que contar el club yo ahora mismo soy entrenador que estrena el juicio terminó cuando cuando todo ese cierre pero vamos el club no debería dejabais a Reyes y Sergi Guardiola con todo el dolor de mi corazón es un jugador de de primera división y aunque sea nuestro al final va a tener que jugar fuera seguro que se lo merece pero contamos con con esto que hoy ha metido el habito que viene de la cantera sí que que ha insuflado totalmente energía y creo que al final nadie es imprescindible en ningún sitio oí la suma de todo lo que ha conseguido que esto estemos ahí donde estamos

Voz 1038 13:36 eh hay suficientes bares en Córdoba para la que se va a esto

Voz 3 13:39 anoche no

Voz 0051 13:40 yo me han dicho que es han ido a las Tendillas que donde lo celebra los ascensos a celebrarlo porque para ellos esto es como como un ascenso o la verdad es que es un ascenso o estamos defendido entonces a celebrar yo creo que la noche hoy de Córdoba base larga va a ser larga como decía Joaquín multa al que no salga

Voz 3 13:58 multa al que llegue a casa antes de las vilo cinco seis y siete de la mañana

Voz 0051 14:03 en cuanto quieran como si quieren llegar mañana como decía mi padre algaradas llegaba menos cuarto

Voz 10 14:10 Esther enhorabuena

Voz 0051 14:13 muchas gracias a vosotros hasta luego entonces el fulgor sentimientos

Voz 3 14:16 señor Alba dejamos sal del míster y las Tendillas no que es más o menos son de la zona donde celebra el Córdoba sus sus grandes pues sus grandes ascensos sus grandes logros y esto con una extensa sí

Voz 7 14:27 hombre a no ha sido tanta gente como si fuera un ascenso pero sí que ha habido mucha gente la fiesta gorda gorda ha sido en El Arcángel después del partido allí no se iba a nadie y a esta hora todavía de la noche hay gente en el centro de Córdoba en la plaza de las Tendillas en los bares por supuesto van a cerrar tarde hoy porque de verdad que esto ha sido poco menos que un milagro así que nada muy contentos y muy contenta esta ciudad que respira fútbol por los cuadros gozar la verdad es que ese abrazo a Salva muy grande hasta mañana

Voz 1038 14:53 es un día de Sonrisas y lágrimas enseguida estamos

Voz 4 14:57 en en León bueno en Oviedo donde la Cultural Deportiva Leonesa ha bajado a A

Voz 1038 15:03 a la Segunda División B pero antes no perdona en Soria donde ha defendido a lo contrario deportivo al en esa pero antes hablar de Raúl Ruiz aquí en El Larguero es hablar de historia si hablar de Segunda división poco saben más que él hola Raúl muy bueno

Voz 1806 15:13 muy buenas Álvaro qué destacas de todo hombre yo destaco que la última jornada

Voz 1038 15:19 en te quedas ha sido tremendo el Carrusel ha sido emocionante muy emoción

Voz 1806 15:22 antes que de los once partidos diez había algo en juego no hay sabíamos que unos iban a estar felices yo otros tristes ahora yo no comparo la alegría o o de la decepción de no entrar en play como un descenso no un descenso no las lágrimas de los jugadores de la Cultural que yo creo que no no pensaban que tal y como estaba la jornada que podrían descender hoy yo creo que esas lágrimas contrastadas con la alegría del Numancia que ellos yo creo que tampoco tenían claro de que entrarán empleo ha sido lo más

Voz 1038 15:52 es algo mucho más dramático evidentemente bajará a Segunda B que no estar en ese grupo de equipos que va a pelear por subir a Primera División enseguida te pregunto por ello vamos a hacer llamadas a los cuatro equipos a los compañeros de la Cadena Ser que cubre los cuatro equipos que iban a pelear por subir a Primera División porque hoy como digo un día de alegrías es un día de tristeza pero ya desde mañana hay que pensar si Sporting Zaragoza Valladolid o Numancia cuál de estos cuatro va subir a Primera División eh saltamos de

Voz 4 16:18 Córdoba a Soria ahí está Carlos Martínez hola Carlos

Voz 11 16:22 te lo saludos muy buenas noches durante

Voz 1038 16:25 parte de la noche estuvo salvada la Culture dependía del Almería pero es que claro con el Numancia jugándose entrar entre los seis primeros era bastante complicado el envite

Voz 12 16:36 hombre yo creo que hay que hacer un análisis objetivo no de lo que ha sido el partido entre el Numancia y la Cultural y lo primero que hay que decir es que el Numancia ha sido muy superior a la Cultural habló de memoria pero creo recordar que en los noventa y tres minutos que ha durado el partido la Cultural y Deportiva Leonesa sólo ácida luna de la puerta que es el gol que posteriormente mal remarca Rodri sí que es cierto que había mucha ilusión en la ciudad mucha ilusión en la afición mucha ilusión en la plantilla no porque posiblemente el que más complicado lo tenía para salvarse era al Almería pero cuando tú no das lo que tienes en el terreno de juego pues al final te gana el Numancia como Taganana con total justicia tú te vas

Voz 11 17:13 segunda vez después de cuarenta y tres años hemos disfrutado el fútbol profesional tan sólo una temporada más de Rubén de la Barrera hola hola buenas noches donde te pillo en el uso de camino paralelo cuántas horas en tenéis

Voz 14 17:28 bueno el cuatro más

Voz 1038 17:31 cuatro más o menos ahora mismo me me imagino que el bus en silencio

Voz 13 17:37 pues es un momento muy complicado donde para para todos la la ilusión la seguridad de que íbamos a tener la categoría así no ocurrir pues me entonces

Voz 0889 17:51 qué le ha faltado hoy al equipo porque como nos decía Carlos es claro es que disparando una vez a puerta complicado

Voz 13 17:58 bueno nos ha dado faltado es un poco de todo de todo no ha faltado hacerles daño la verdad Natalia los guitarras no sé qué que ellos se sienten cómodos con esa pasión que proponía adelantada y esos pasos pues estaban a la espalda dos de las última línea pues no fueron no fueron amenazados no la segunda parte sí es cierto bueno que nos esperamos más eso les les impidió pues a rival dos cero pues lo complica todo el dos uno pues que permita no reengancharse temas con el con el empate que estaba produciendo nuevo pero al final dos dos no nunca se produjo

Voz 0889 18:35 estaban las radios encendidas ahí en el banquillo escuchando lo que estaba pasando en Lugo

Voz 13 18:40 no no todos tenemos claro que teníamos nosotros no nos centramos Sulca o no pero sí es cierto que como con el dos cero pues toda la toda la atención en el banquillo pues estaba en el partido de luego no con el dos uno de vuelves a sentir ya calientes de tu rendimiento de optimismo voy por un momento complicado

Voz 0889 19:06 has tenido pregunto eh porque circulan algunas informaciones que dicen que cuando os habéis acercado a la zona donde había unos mil aficionados de la Cultural y Deportiva Leonesa algunos de ellos ten increpado es así

Voz 13 19:19 sí pero bueno es normal es normal que la detención se estar en una situación en la que pues es complicado no contenerse pero claro bueno sin más

Voz 0889 19:33 en te llegó a llamar la Real Sociedad

Voz 13 19:36 pues no no no no quiero no quiero sumar lo permite hablar de The Future estamos pues es una situación muy complicada la verdad que siento muchísimo no poder pues permitir que la Cultural pues se disfruta de más de de fútbol profesional

Voz 1038 19:53 Raúl tienes ahí a Rubén por si quieres hacer alguna pregunta Míster primero

Voz 1806 19:58 siento mucho ya sé que ahora todas las palabras son en balde yo afortunadamente nunca Baby he vivido un descenso pero sé que que es muy duro sobre todo teniendo el contrapunto no como y teníais a la la felicidad enfrente de los jugadores del Numancia pero para mí la la la Cultural ha sido de los equipos que mejor ha jugado a fútbol que que que le ha faltado porque fútbol a viste nido

Voz 13 20:23 pero la verdad lo de Raúl es que se pues es un cúmulo de muchos pequeños cosas no creo que que a lo largo de la temporada pues se han visto pues buenos desarrollos no entre áreas algunas dificultades para hacer gol sí pues que un cúmulo de errores pues sé que me permitían a los rivales pues se hacernos muchísimo poder ya no sólo fruto del ataque del rival sino que pues es desafortunadamente no sabemos ha equivocado muchísimo a Narbona esta situaciones pues no forzadas donde nosotros mismos no pues estamos a a permitir pues se observa al al rival por lo tanto pues eso nos vemos obligados a hacer muchísimas cosas para sacarlos los partidos es verdad pues que muchos tramos de de la temporada fuimos tremendamente canalizados por nuestros propios errores

Voz 11 21:20 para el míster

Voz 12 21:22 bueno yo seleccionó destacar una cosa no lo comentaba antes Raúl creo que Rubén de la Barrera es savia nueva para nuestro fútbol le independientemente de que la cultura haya descendido es muy complicado no hablar del descenso después de tantas temporadas una segunda B yo creo que nos hemos pasado una temporada viendo muy muy muy buen fútbol yo siquiera preguntaría ya eras muy fácil no si cambiaría algo una vez que hoy en Soria se consuma descenso de lo que ha hecho a lo largo de la temporada bueno bueno bueno es que uno no han desde el mes

Voz 13 21:54 jugar plantea que es a quien lo tiene que competir de la mejor manera de los partidos no vale

Voz 12 22:04 a vosotros lo menos

Voz 13 22:07 opciones se de todo tipo tanto como como hija

Voz 15 22:11 sí que es cierto pues sé que que en algunas ocasiones pues eh salir ya en otras ocasiones no sale no lo que no se hubiese o no hubiese hecho

Voz 13 22:22 en su caso no pues que ha sido la temporada del equipo pues es

Voz 11 22:28 no sé qué

Voz 13 22:31 el altamente penalizados por por porque le tendríamos que construir muchas cosas para poder hacer bueno pues se mostraba después se situaciones repito muchos casos pues no formadas por por el rival no la verdad es que hay hay circunstancias plena temporada que realmente complicado de describirla no con con palos

Voz 0889 22:57 Rubén y ánimo y que osea leve la la Vuelta a León un abrazo

Voz 1038 23:02 Carlos lo mismo un abrazo muy fuerte volvéis

Voz 16 23:06 muchas dejaban un fotógrafo mil aficionado

Voz 1038 23:08 los de la Cultural y Deportiva Leonesa se han acercado a Soria Press que había en torno a dos mil del Cádiz en Granada y sonaba así justo al término del partido

Voz 3 23:23 un equipo hecho para la permanencia y que ha estado peleando hasta el final para meterse entre los seis primeros de hecho dependía de sí mismo aún en Granada debe estar Ignacio De la Varga o la Ignacio

Voz 12 23:34 hola al menos en los aledaños de de los Cármenes todavía con la decepción de no haber entrenador en esos puestos de play off de ascenso es verdad lo que ha dicho el equipo está hecho para la permanencia pero es que del desde la jornada dieciséis lleva el Cádiz de forma consecutiva metido en puestos de play ya sea como segundo clasificado o entre los primeros y al final ha ido a caer él la última jornada dependiendo de sí mismo y además ante un rival que no se jugaba nada y la verdad dando Cádiz sobre todo la primera parte una imagen realmente mal ha sido una pena creció lo han escuchado lo han escuchado todos los oyentes en en Carrusel se ha quedado más de media hora después ha hecho que el equipo saliese a saludar ha sido un momento muy bonito porque es que esta afición

Voz 0889 24:20 un expulsado tres les

Voz 3 24:22 sonados tres cambios no la salido de nada hoy al al Cádiz Si lo agradecemos que dé la cara Servando Sánchez que es de Cádiz del Cádiz juega en el Cádiz hola Servando buenas noches

Voz 11 24:32 hola buenas noches no ha podido ser vaya noche

Voz 14 24:36 sí ha podido ser

Voz 13 24:39 no ha logrado no pero la verdad que sí

Voz 11 24:42 qué facilidad como estaba El Vestuario

Voz 14 24:47 pues mal después de toda la temporada o casi en la temporada echando allá arriba llegábamos no partido dependía porque no tengo la verdad es que no podía

Voz 1038 25:02 ha habido muchos nervios durante toda la semana bueno también ha habido un cúmulo de de de mala suerte porque el hecho de que se les en tres jugadores en un mismo partido tres sustituciones no es normal

Voz 14 25:11 no no es normal ha dicho condicionante y lo podemos dominar o proceder ante un partido muy bueno he insiste Eloy cobrar lo mismo suegra acusa no es verdad que sí de dependía de nosotros mismos y ha faltado

Voz 11 25:32 un poco más os ha podido la presión crees

Voz 14 25:36 bueno yo hablo personalmente y no es verdad que parecía que el Cádiz estaba poquito basado que rozaba en dos fases si quitamos todo eso no no apretamos si de verdad que muchos partidos hay que poner el corazón

Voz 11 25:59 hacía arriba

Voz 14 26:01 la reciclar arriba no no funciona la zona tampoco

Voz 11 26:04 qué os ha dicho Cervera

Voz 14 26:06 no no no no no ha dicho nada también estaba bastante hace por haberme ser tampoco

Voz 11 26:12 vamos como es que después del partido

Voz 1038 26:15 eso te lo digo esto se puede perder pero no así

Voz 14 26:19 pues sí me da igual que hizo de la he no quería dar excusas en el tema de de las lesiones su teoría que ha tocado porque conozco a porque que tengo que ser donados

Voz 1038 26:40 dos para acabar y mucho se ha hablado no sé si te ha molestado a lo largo de la semana por aquello de que tu hermano germanos juega ahí en el Granada hay algo que te haya molestado

Voz 14 26:49 se da envió eso lo marejadas anterior hermano también va a ser humano y cuánto me algo si alguien que jugará éramos nosotros no lo hemos demostrado todo no entonces un habla que no es normal que era además enfrente al otro me parece que son profesionales deseaban terminar bien pero ya te digo que la diferencia en nosotros

Voz 11 27:28 qué le dices a la gente

Voz 14 27:32 pues nada en una palabra para para mostrarle la la y yo lo acepto que que tienen con con nosotros lo volveremos a intentar el año que viene

Voz 11 27:45 gracias por dar la cara salvando un abrazo no abrazo Raúl te ha sorprendido lo del Cádiz

Voz 1806 27:52 el Cádiz Si echar la vista atrás lleva once partidos sin ganar sea cuando tú llevas esa trayectoria evidentemente que vas de de más a menos todas las jornadas que ha estado empleo casi muchas como bien decía es pero cuando llevas once jornadas las últimas sin ganar dice mucho de que

Voz 1038 28:10 vas en el gancho no sea que ya las cosas

Voz 1806 28:13 no te están saliendo bien no sé si por las lesiones físicamente etcétera yo he visto una imagen en el partido cuando se ha lesionado Barral que que Álvaro estaba pegando casi puñetazos en en el banquillo como como incluyese algo no que podía pasa que igual le había gente tocada al propio Salvi que es muy necesario pues ha tenido que salir del banquillo yo yo creo que el que el Cádiz e ha sufrido mucho al final de temporada por ese desgaste que ha tenido porque sus partidos eran de mucho desgaste y eso al final te te pasa factura cuando llevas once partidos sin ganar no es que haya perdido la plaza hoy la bienes perdido la viene perdiendo de eh años de de partidos anteriores y en cuanto a Serbia no ya se enfrentó contra Germán cuando estaba sí sí en el Tenerife no eso era y ahí ese juegan los dos el Perelló

Voz 3 29:01 vamos a hablar del Players ya te quedas te parece perfecto

Voz 20 29:19 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro F M ochocientos

Voz 1038 29:23 es diez Onda Media Radio Madrid punto es

Voz 1806 29:26 que no te cuenten películas Blues compramos tu coche compramos tu coche compramos tu cochero te lo compramos

Voz 21 29:32 de verdad Paco el instante en su totalidad de forma transparente sin sorpresas si quieres vender tu coche una ocasión en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcalá de Henares lleno casi un plus punto com

Voz 10 29:45 te imaginas pasar una noche con chanzas Ramón

Voz 21 29:50 Miguel Poveda Steven Tyler Miguel Ríos Serra Phil vivo

Voz 22 29:54 Sara Baras Jorge Blass y muchos más en las sienes

Voz 1038 29:57 a raíz de Marbella punto com

Voz 18 30:00 viento

Voz 23 30:05 claro que de ésta

Voz 24 30:19 el siete de junio tú también puedes dar la cara

Voz 1806 30:22 te flipa en la cuestación a favor de la asociación España

Voz 24 30:24 hola contra el cáncer

Voz 25 30:30 regresa el ciclo de conciertos de los Veranos de Madrid Noches del Botánico Elvis Costello Wert Jeff Beck sino el Minds David Caetano Veloso Phoenix Calexico y muchos más

Voz 21 30:43 del veintiuno de junio al veintinueve de julio disfruta de la mejor música en la naturaleza más información y venta de entradas en Noches del Botánico punto com

Voz 10 30:51 camarero llega me señor que desea pero es bueno yo he venido unas diez veces a preguntárselo decirse que vamos a cerrar el restaurante entre es que nada ya han cerrado la cocina

Voz 26 31:04 otros otros lo para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que si atarle cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre en la SER

Voz 1038 31:25 el larguero y bueno

Voz 28 31:31 sí

Voz 3 31:34 sonido Pablo González sonido Larguero Tozzi XXXI once y treinta y uno se nos escuchas desde Canarias esta va a ser el octavo año con Play Off que es de las mejores cosas que se han inventada en el fútbol español

Voz 9 31:46 hacerse con un poquito de suerte como parece la Copa del Rey vuelve a partido único

Voz 1806 31:50 y las cosas iban enderezando de las siete años con play off en tres de ellos subió el tercero el tercero es el Real Zaragoza eh

Voz 3 32:00 vamos a ir analizando los partidos de hoy con presencia de los equipos de play off también los enfrentamientos recuerda Numancia Zaragoza este próximo miércoles ocho y media de la tarde el primer partido en Soria después la vuelta sean el sábado que viene seis de la tarde en Zaragoza Illa otra enfrentará al Valladolid quinto contra el Sporting cuarto la en Zorrilla este jueves ocho y media de la tarde la vuelta

Voz 1038 32:21 en el estadio de El Molinón Quini El Molinón

Voz 3 32:23 domingo de la semana que viene a las ocho y media de la tarde a destacar sobre todo de hoy ese enfrentamiento fraticida entre el Valladolid y el Osasuna que se ha llevado el equipo vallisoletano por dos goles a cero está por ahí José Ignacio Tornadijo

Voz 29 32:34 muy buenas Álvaro buenas noches Victoria dos a cero

Voz 1038 32:37 eh hacía mucho tiempo que no veía lleno Zorrilla igual es que llevo mucho tiempo sin ir por ahí pero las imágenes de televisión me daban esa sensación de equipo vivo estáis a tiempo de

Voz 1051 32:46 sé que el Valladolid descendió con el Granada hace ya casi cuatro años y hoy se ha llenado se ha llenado Se acabaron las entradas el miércoles y la gente ha recibido el equipo los dos horas antes de manera espectacular como no se había visto nunca es que está la ciudad volcada a la afición volcada a los jugadores absolutamente convencidos y lo que todo el mundo decía esta semana es que si el Valladolid gana Osasuna ese metía en play off iba hubiera primera eso hay que demostrarlo y hay que jugarlo con los demás evidentemente pero ahora mismo la moral está por las nubes y sobre todo hay una cosa clara y es que Sergio González cogió el equipo en las últimas ocho jornadas estaba casi la cosa ya perdida sin esperanzas y ahora mismo tiene el equipo metido en play off lo ha puesto quinto la situación es idílica y bueno si quieres podemos escuchar porque ha sido el gran artificiero que estamos viviendo ahora mismo en Valladolid con este dos cero de esta noche

Voz 0210 33:34 la verdad que van a ser otra vez eh partidazos no sea llevamos desde desde que hemos llegado aquí siempre ha sido partidos de muy alto nivel la semana pasada fue una guerra increíble con dos equipos dándolo todo nivel muy alto hoy ha sido otra batalla tremenda eh no podíamos elegir ninguno ni otro nuevo la suerte que estamos nosotros dentro de ahí el otro jugamos el jueves no yo creo que que ahora mismo estamos en un momento con mucha confianza y tenemos que fijarnos en eso no luego el rival está claro que fuera el que fuera a ser muy complicado

Voz 1038 34:00 me ha llamado la atención torna un pique entre Jaime y el portero de Osasuna que curiosamente estuvieron juntos

Voz 3 34:05 eso hace unos días aquí en El Larguero pero qué ha pasado

Voz 1051 34:08 se bueno se les Cisco Manu Carreño

Voz 29 34:12 no no tengo claro Raúl pero bien yo no

Voz 3 34:16 yo estuve escuchando que sería libre yo estuve escuchando tranquilamente en casa y no percibí nada raro al revés tenían buen rollo

Voz 1806 34:22 los dos son madrileños y tal y con más experiencia que otro porque ha jugado o Manu Herrera ya en Primera división ya había buen rollo pero salpicado de esto que ha querido la guerra psicológica verdad torna el de Al Tal y luego a la hora de marcar el penal

Voz 3 34:36 Arctic eso sí después del penalti además eh

Voz 1806 34:38 ya es el segundo gol contra Atlético Osasuna que ya se ha quedado con diez a para mí el gesto de de Mata sobrado

Voz 1051 34:45 sí bueno yo creo que que en caliente pasan estas cosas no y evidentemente pues para Osasuna en ese momento era era casi la puntilla quedarse con un hombre menos ese penalti ese gol y bueno la verdad es que al final pues el a perdonó lleva ya treinta y tres goles que es una barbaridad si quieres podemos escuchar también que creo que que a través de Movistar a Movistar Plus a escuchar las las palabras de Mata entorno a esa precisamente de lo que pueda haber sido ya la jugada determinante de la noche no con el dos cero

Voz 30 35:10 no lo hemos hablado Marbellero Quique todos

Voz 31 35:13 durante el penalti me provoca este jugador si portero nosotros hemos hablado ha sido ha dicho que no debemos cosas lo que es el resto vaya algo que no había nada más terminar te bueno hemos terminado ahí queda ahí a finales

Voz 1038 35:27 más cosas el fútbol gracias torna en Valladolid en Soria el Numancia pues ha superado buena superado ha superado a la Cultural y Deportiva Leonesa por dos a uno y además ha metido en ese Player yo no sé si de forma inopinada José Carlos San José

Voz 10 35:40 hola qué tal Álvaro muy buenas noches hola Raúl José Carlos a Raúl tienes ahí al Numancia en enhorabuena José Carlos ha sido ha sido duro nace

Voz 32 35:51 un ratito pero mira yo he sufrido más que por el Numancia porque el partido ha sido claro dominador el conjunto de Arrasate pero yo sufría por Carlos Martínez Pablo Campos ex compañeros de Radio León muy duro de esta claro es que tu celebradas la la clasificación para el play off estás contento estás feliz porque parecía imposible que el Numancia pudiera meterse en esta promoción de ascenso pero claro estas viendo tan cerquita

Voz 0889 36:12 en el drama del descenso oí la alegría no

Voz 32 36:15 no no es completa imagino que ya mañana pues se mira pasando de los compañeros pero la verdad es que es un subidón para para la afición numantina por qué haces

Voz 1038 36:23 cinco semanas antes de que empezara el mes de mayo

Voz 32 36:26 yo en Numancia venía de vapulear al Oviedo de meterle un tres cero

Voz 1038 36:29 jugar de lujo el mejor partido de la temporada en Los Pajaritos

Voz 32 36:31 el equipo de Arrasate tenía un colchón importante su la séptima plaza aquí estábamos ahí haciendo las cuentas tenían que venir a Soria Valladolid y Osasuna había que ir a casa de los descendidos Lorca y Sevilla Atlético

Voz 1038 36:43 recibir a la Cultural que era un partido que veíamos muy lejano y que

Voz 32 36:45 parecía que no iba a serviría de nada pero es que el Numancia no ganó ninguno de esos cuatro partidos perdió contra el Valladolid perdió en Lorca ya en Sevilla y empató in extremis contra Osasuna llegábamos al día de hoy diciendo hay que ganar que viendo cómo está el equipo va a ver cómo cómo responde y luego esperar que el Cádiz no gane que empate porque era la mejor combinación en casa en caso de empates cinco puntos con con más de un equipo de Oviedo Cádiz Osasuna Valladolid le beneficiaba Numancia que el Cádiz empatara o bien ganada pero ha perdido el Numancia ha ganado ha hecho los deberes y la felicidad es absoluta y a la vuelta de la esquina un derbi del Moncayo

Voz 1038 37:22 a llenar ayer en Los Pajaritos no

Voz 32 37:24 es difícil hoy cinco mil espectadores tan sólo eh

Voz 0889 37:26 qué incapaces de León nueve

Voz 1806 37:29 el porque yo creo que que si en un plebeyo de ascenso a Primera división no se logra llena los pajaritos va tiene que ser capaz de llenar el estadio además aparte que vas a jugar contra el Real Zaragoza que calabaza te van a venir pues si no lo venden cuatro mil a ver cuántos vienen no

Voz 32 37:48 o diez mil trece lo que puede frenar la llegada de aficionados blanquillos es que ese miércoles dos modos el Numancia puso en marcha para para el partido de esta noche para el primero de play off si lo hubiera una campaña para los abonados que podían comprar entradas al precio de cinco euros para los fondos diez para general quince para preferente esos precios para un playoff están tirados para animar a más gente al

Voz 1806 38:09 porque es muy muy favorito al Zaragoza yo dije desde hace mucho tiempo cuando Zaragoza tú no estaba en yo que lo veía para para ascenso incluso me aventuré que que que igual les daba tiempo para el ascenso directo pero hubo un partido clave para mí que no sé qué fue aquí en Vallecas fue el Rayo contra el Real Zaragoza donde perdió ahí sí que perdió la posibilidad de de ese ascenso directo no pero yo le vi muy fuerte muy fuerte ha ido de menos a más es que la primera vuelta Si mal no recordáis estaba pensando incluso en descenso SAS estaba mirando para va

Voz 3 38:45 vamos a ir a Zaragoza a Barcelona que son de jugador gracias Jose Carlos

Voz 10 38:48 mañana abrazo Juan Carlos Uber hola

Voz 11 38:51 hola qué tal estás me imagino que volviendo de Barcelona después de ese cero a dos

Voz 1038 38:56 tabaco que te ando con el descenso el Zaragoza en su momento y fíjate como está ahora como el principal favorito para subir a Primera División

Voz 12 39:03 si además el mejor equipo de la segunda vuelta de fíjate que despedía el año natural e con muchas dudas muchísimas dudas después de perder en en Zorrilla con el Real Valladolid de hecho el director deportivo Antonio fue el que sostuvo a a dato González porque bueno pues iba la realmente en el aire pero después poco a poco fueron saliendo las cosas aunque el Zaragoza salió de Santo Domingo empatando con el Alcorcón ya la segunda vuelta con sólo dos puntos sobre la zona roja pero desde ese momento del dibujo táctico dio con la tecla los futbolistas y todo ha ido hacia arriba la verdad que afrontaba el partido de hoy más pensando en el play off porque el entrenador vitoriano que por cierto ha sido estos días el gran protagonista

Voz 16 39:46 es más que posible futura al Deportivo de la Coruña

Voz 12 39:49 ya ha reservado bueno pues jugadores como por ejemplo Borja Iglesias que lleva veintidós goles Tina defensiva era totalmente nueva ha jugado el portero suplente pensaba más ya en la primera eliminatoria de del playoff pero bueno pues al final la derrota del Sporting ha hecho que el Zaragoza termine la Liga en la mejor posición que ha ocupado durante todo el curso frente a un Barça hay que decir que ha tenido diría que incluso más ocasiones que que el Zaragoza pero Vinicius nombre que nos acordábamos el último partido que jugó y que ha marcado su primer gol abrió el marcador que cerraba cebolla entretanto incluso dos penaltis fallados por el Zaragoza en en la segunda parte y y hoy el Miniestadi pues era casi más una pequeña Romareda imaginado pues escucha como pedían los futbolistas a la afición de blanquilla entorno a los mil doscientos primero que salían los futbolistas después esto decía

Voz 30 40:58 cántico que yo pues

Voz 1038 41:00 por ejemplo te voy a contar una confidencia Raúl en un partido de no sé si segunda o tercera en el Tartiere hace seis siete años ya lo escuche el volveremos a primero volveremos otra vez debe ser el típico cántico de de de ciudades que tienen hay equipos que que se han enquistado y vienen segunda B en Segunda como el caso del del Real Zaragoza gracias hubiera hasta mañana

Voz 12 41:20 un abrazo y encima te pregunto por esa otra vez

Voz 1038 41:22 la teoría entre el Sporting de Gijón y el Valladolid Raúl pero antes quiero que David González nos cuente cómo son las caritas de los jugadores del Sporting después de que el Córdoba les haya pegado un baño yo no sé si esa táctica de reservar a tantos jugadores para el playoff teniendo cuenta lo arcángeles bueno Javi González hola

Voz 11 41:40 qué tal Álvaro buenas noches que es que la derrota fue

Voz 1038 41:43 es que es que es un poema de la derrota del Sporting da la impresión de que en el mes de febrero marzo se fue hacia arriba pero aflojado en el peor momento

Voz 12 41:53 sí es que sea de hilvanado mucho el equipo al final es cuestión de perspectiva no desde donde cójase el Angulo es verdad que cuando él Sporting estaban estas de la tabla en el mes de enero y cayó Paco Herrera hice buscó un recambio en todo el mundo como el noventa por ciento del sportinguista no firmaba meterse en play off como fuera si era de sexto oí bien lo que es que este equipo tuvo mucho mérito la reacción hasta ser líder hace cuatro semanas claro cuando te ves ahí sí ya empieza a saber bueno que le cuesta más ganar y que de repente encaja tres derrotas consecutivas y que gana el otro día el Granada pero sin ninguna brillantez yo iba Córdoba yo tengo la sensación de que el Sporting en ningún momento creyó en sí mismo para el partido de Córdoba en cuanto a la alineación como tú dices reserva Johnny reserva Rubén García Sergio Álvarez que tenía molestias se queda en tierra y luego en el desarrollo del partido Sporting ha estado hoy horrible se meten tres pero es que si no es por Diego Mariño por el larguero les pueden caer seis perfectamente bueno hombre de pasar de ser tercero al cuarto un drama drama no es evidentemente es mejor ser tercero pero las sensaciones que transmite el equipo en el partido de hoy desde luego aquí en el último mes y medio no son como tú dices ni mucho menos las mejores luego el play off será otra historia pero bueno puede ser otra película pero la película puede ser de terror o puede ser con con final feliz claro

Voz 1038 43:10 bueno claro Raúl el Sporting Valladolid

Voz 1806 43:12 eh el el Real Valladolid viene de menos a más sea lo que hablábamos también lo que ha hecho el Real Zaragoza pero yo creo que el Sporting el el preservar jugador eso es que hay jugadores aunque parezca mentira hay puestos eh o piezas que si te faltan cambia mucho el equipo el Sporting sin Johnny es otro el Sporting sin Johnny sin Sergio es otro es así lo ahí irreal mente la reacción junto con Baraja de del Sporting así la incorporación de Jony y la recuperación de de Sergio en el

Voz 12 43:44 igual que cuando ha bajado el nivel ha vuelto a bajar el IVA lógico no jugaba nada en el Málaga y cuando sea fundido un poco sea fundido l'Esport

Voz 1806 43:52 efectivamente entonces yo entiendo aunque duela entiendo que haya reservado a a Johnny o que lo que lo mismo que ha hecho el Real Zaragoza con Borja Iglesias porque el Real Zaragoza sin Borja Iglesias es otro Real Zaragoza sabe son piezas que hay en en ciertos equipos que son claves hay otros que son más de más de conjunto pero hay equipos en los que si le falta una o dos piezas la cosa cambia e idea es una eliminatoria abierta yo no me atrevería decir en cuanto al Sporting y al y al Real Valladolid quién quién sale favorito de esa eh está muy igualada eh

Voz 1038 44:26 esto empieza el miércoles el miércoles ya con el primer duelo Numancia Zaragoza el jueves con el Valladolid Sporting gracias un abrazo un abrazo nos seguimos en contacto Dale adiós gracias hay algunos estudios que están todavía abiertos de todos los partidos de las ocho y media de la tarde hemos quedado con el presidente del Nàstic de Tarragona después de todo lo que ha pasado durante toda esta semana con esas sospechas de supuesto amaño en varios partidos del del Nástic pero antes en Rafah Góngora compañero de Almería muy buenas

Voz 16 44:59 hola buenas noches Álvaro esa esa

Voz 1038 45:01 visto bueno a Vitoria el el hecho de que el Almería se quede en Primera en Segunda División después de todo lo que ha pasado después de todas las penurias después de lo que ha pasado hoy en Lugo yo no sé cómo se vive desde desde la ciudad almeriense ha sido tremendo todo el rato mirando el partido de Soria

Voz 16 45:17 sí porque ha sido la semana previa al bueno siendo cuenta la cuenta típica en la que todos pensaban que

Voz 1038 45:23 no dependía de sí mismo eso es claro no depende

Voz 16 45:25 sí me tenía que ganar sí o sí ya esperar que alguno de los cinco de arriba de los cinco que están fuera de la zona de descenso alguno de esos equipo pinchar a avión una combinación yo diría que era la más complicadas una combinación mágica que era la de empatar en Lugo que sabía que empatando casi casi seguramente equivalente al pozo de la Segunda División B pues Lugo frente al equipo de la almeriense Francisco el técnico del nuevo insidiosa carambola mágica la de la derrota de la Cultural en Soria en Los Pajaritos frente al Numancia osea que al Almería daba la marcha por tercer año consecutivo Álvaro se salva en la última jornada de la temporada en Segunda División que tela marinera es de del Almería salvarse por tercer año consecutivo en la última jornada en Segunda División y además con esa carambola en la que nadie en principio pensaba empatar el Lugo y que la Cultural perdían Soria

Voz 1038 46:21 de Lugo Almería hay mil cuarenta y nueve kilómetros ya hay aficionados del Almería que se han hecho esos mil de ida ese estará haciendo los mil de vuelta José Manuel Hermoso hola

Voz 11 46:31 hola buenas noches por dónde vais

Voz 16 46:34 pues mira vemos son ahora una media hora tres cuartos de hora creo que debo pasa por Ponferrada que nos queda todavía un largo el pecho para llegar a Almería

Voz 1038 46:43 vamos que llega mañana para la hora de comer

Voz 16 46:45 por supuesto ya esta mañana pero bueno muy tendremos todavía tiempo

Voz 1038 46:50 oye cuánta gente del Almería estabais hoy en el Anxo Carro

Voz 16 46:54 cuando hemos desplazado otras ochenta personas lo cierto es que ha querido estar hoy aquí con el Almería

Voz 1038 47:00 Weiss bebida lleváis bocatas lleváis comida que que que esa respira ahora mismo en el bus estáis cantando estáis dormido cómo estáis

Voz 16 47:06 ahora mismo los cónsules yo estoy me dio castigado porque se escuchan poco más de lo que ha hecho una fiesta

Voz 33 47:14 pese canten José Manuel que que que se canten algo no digo yo viles

Voz 3 47:18 ahora la radio que secante canten algo que se escucha a través de eso

Voz 33 47:21 el teléfono venga

Voz 34 47:27 no

Voz 33 47:28 esto es

Voz 1038 47:29 un bus de Almería gracias José Manuel esto es un bus del Almería que está volviendo de Lugo trescientas personas imaginados mil kilómetros de ida mil kilómetros de vuelta enhorabuena Rafa otro año más en Segunda División un abrazo

Voz 11 47:42 muchas gracias un abrazo muy grande en seguida estamos

Voz 1038 47:44 con la selección española de fútbol que sí que poco a poco la cosa se va a ir calentando mañana partido contra Suiza pero me pide paso Edu Pino porque de Babia están encendidas las luces del Nou Estadi de Tarragona le ha ganado el Nástic dos a cero al Rayo y hay muchas cosas que preguntarle al presidente del Nàstic

Voz 35 48:00 él opinó Tarragona muy buenas hola qué tal muy buenas

Voz 1038 48:03 y con quién estás a esta hora de la noche pues mira a

Voz 35 48:06 ha tenido la delicadeza de subir donde estamos nosotros retransmitiendo de metiendo los partidos del Nàstic que es el presidente del Nàstic de Tarragona Josep Maria Andreu presi qué tal muy buenas bien la verdad

Voz 36 48:17 ha sido muy bien no muy contento muy feliz por toda la gente a toda la gente Tarragona hoy sabíamos que era un partido vital teníamos que ganar y lo hemos conseguido muy bien muy contento son muy felices no hemos conseguido continuar otro año en Segunda División que para nosotros es muy importante no el presidente buenas noches buenas noches y su imagen