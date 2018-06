El Larguero (2ª parte /03/06/2018): Análisis de la Selección y hablamos con Aleix Espargaró

Voz 1704 00:00 esperado final del Larguero mañana juega la selección española mañana el carrusel de Fossett Larguero con Manu Carreño en Villarreal Javi Herráez hola hola qué tal Álvaro muy buenas noches la selección concentrada ya desde hace algunos días y hoy ya enfocada al partido de mañana frente a a Suiza que recordaréis antes en Carrusel que Suiza fue la primera rival de España en aquel Mundial que ganó hace ocho años sí señor

Voz 0985 00:27 en Sudáfrica y bueno aquel

Voz 1 00:29 partido en Durban recuerdo con una mismo que España mereció ganar pero es el fútbol y al final te en la segunda parte ya en la recta final del partido Un a una casualidad la verdad es que fue una cantidad de de error

Voz 2 00:41 es consecutivos de mala suerte me acuerdo de la jugada con Piqué con Casillas yo de Suiza cero uno y el bajón para todos que parecía que que España estaba pues como siempre fuera del Mundial lo contra las cuerdas y fíjate ese ganó luego Achille ende disparen en Johannesburgo y a partir de ahí el equipo fue como un tiro y bueno pues algún problemilla que hubo evidentemente aquel penalti que paró Iker Casillas a Paraguay

Voz 1 01:06 a ello para ganar al Murcia

Voz 0341 01:09 por ese tienen quedaron militar Constant

Voz 1 01:12 estos días se habla mucho de aquel partido desde aquel Mundial porque es que

Voz 2 01:16 así es el fútbol no recordamos hoy Chile era que el segundo partido que en la primera parte tuvo varias ocasiones llegó Villa metió un golazo y España ganó ese partido para conseguir la la primera estrella pero bueno son ya historias que que no mueven el presente presentes hacer un una buena preparación que España lo está haciendo con Lopetegui buscar el el Mundial la verdad es que su fados aquí están todos menos tres el lesionado Carvajal dos por descanso Isco y Sergio Ramos que se van a incorporar el lunes y luego ya el jueves viaje hasta Krasnodar para jugar frente a Túnez el próximo sábado justo dentro una semana ya debutará el día quince frente a Portugal tiene buena pinta pero un Mundial como tú dices aparte evidentemente de lo que tú hagas déficit existen otros factores los rivales evidentemente un poquito de suerte que hace falta siempre para está cerca del objetivo

Voz 1284 02:07 en rueda de prensa hablado Lopetegui también un par de jugadores verdad sí ha hablado

Voz 2 02:11 a Julen de lo que es esta preparación ya lo hemos escuchado aquí en El Larguero estos últimos días con Manu Carreño IU también hemos escuchado hoy a Lucas Vázquez Ia al futbolista al portero del Manchester a David De Gea vamos a escuchar primero Lucas Vázquez hablando de lo que es su padre el en este Mundial un hombre que sólo ha ganado en el mes de diciembre no jugaba en el Madrid bueno evidentemente el Mundial estaba henchido capuchino pero al final el trabajo la dedicación del gallego le han traído aquí por derecho propio ya ha hablado de eso de su preparación su puesta a punto para este Mundial y como no tenía noticia de la semana la dimisión de Zidane como técnico del Real Madrid después de conseguir la décimo tercera Pedro va para el Real Madrid

Voz 1313 02:53 todos queremos jugar igualó por por mi parte que sólo puedo prometer pues se trabajo sacrificio dar el máximo por por el equipo y luego ya es el míster el que decidirá mi papel sí que es verdad que que fue un poco sorprendente pero bueno yo creo que son cosas del fútbol por supuesto hay que respetar las la decisión de de Zidane a estoy seguro de que bueno el echaremos de menos porque fueron dos años y medio muy buenos para nosotros conseguimos muchas cosas y muchas gracias a él

Voz 2 03:23 bueno pues evidentemente está agradecido de verdad que lo paso mal en un momento porque juega poco pero si miras los minutos que ha jugado Luca Vázquez conciudadano han sido muchísimos el otro protagonista es David De Gea que mañana va a ser titular que es el portero de la selección española para este Mundial es su primer Mundial jugó la Eurocopa con Del Bosque en el en el banquillo entonces Casillas fue suplente pero en el Mundial de Brasil de mal recuerdo para todos nosotros fue suplente hablaba así hoy David De Gea en esa sala de prensa

Voz 3 03:50 con mucha ilusión sobre todo independientemente de detenemos opciones de jugar menos al final de un Mundial representamos a un país como España eh bueno pues la verdad que estoy con muchas ganas de que empiece de que empiece lo bueno de esta Rusia de poder empezar a competir como Diego muchísima ilusión

Voz 1284 04:07 está por ahí Julen Guerrero o la Julen horas viajarán engordar también Jordi Martí hola Jordi Julen que quieres ver mañana

Voz 0341 04:15 ese primer contacto de la selección española un amistoso bueno hay algunas selecciones ya llevan disputadas dos o tres amistosos aquí claro como oye al acabó la Liga tarde en la Champions los jugadores del Madrid que han llegado hace apenas unos días pues una preparación un poquito más corta que lo de otras elecciones

Voz 1168 04:30 sí sí solo por lo cual no creo que que era objetivo a demasiados cambios de Juande Ramos que podemos considerar que posiblemente de titulares en el partido frente a Portugal a página ahí pues bueno buscar alguna prueba no veremos que hay gente con con Piqué en toda la semana aunque la ejes yo creo que bueno bien por su parte aquellos entrenar antes para poder jugar estos partidos yo creo el poder demostrar su familia y luego pues bueno el lánguido centro no consta a sus hijos tiesas SAS pueden jugar dos de los tres por las un poco Kelly bueno pues en principio por lo demás nuestros lo demás obstáculos yo creo que lo lo para bueno pues seguir apuntalando la oficial no no tienen muchas más problemas no

Voz 0341 05:28 Jordi buenas este partido es el de la semana que viene que ya es en Rusia en Krasnodar tú como Julen espera algunos cambios que son obvios porque por ejemplo no está Sergio Ramos eh que si va a ser de la partida pero bueno puede ser también una buena siempre ejemplo de probar a Odriozola porque Carvajal ya veremos si llega ese primer partido contra Portugal que que esperas ver tu mañana

Voz 0985 05:49 bueno pues un poco también lo que es pero no lo que nos contó lunes aquí mismo en el Larguero buenos son dos partidos trufas citado dos partidos por delante antes de la cita contra Portugal por lo tanto es tiempo para ver es tiempo para trabajar para analizar para cuidar los detalles para ir tomando sensaciones no está del todo claro cuál va a ser el once inicial sobre todo o lo que decía Julen por nueve de arriba por lo tanto mañana va a ser interesante ver probablemente a Odriozola en ver Azpilicueta y arriba quizá sí quizá veamos a dos de los tres delanteros que se lleva España no bueno yo por lo tanto muchas ganas de que empiece la cuenta atrás por lo demás va a ser la despedida de de la selección con la público local antes ya de marchar para Rusia por lo tanto yo creo que el partido tiene estas pequeñas historias que son muy interesantes

Voz 0341 06:37 en qué delantero a ti te convence más

Voz 1168 06:41 bueno es saber asciende no yo creo que depende un poco del rival eso es poco lo que ha buscado creo que Lopetegui no tiene la la función el honor que bueno que es más fijo que que fija más a los centrales con menos movilidad y luego tiene su esposa Aspas las Rodrigo que que son jugadores bueno que estoy buen más que pueden caer más a los espacios que busca más igual las faldas los centrales que tiene más velocidad bueno yo creo que tiene alternativas no creo que haya que centrarse en quién quiere que sea el motivo de la sección sino poco mirar como es el Patino que eso rivales que es lo que necesita es bueno yo creo que he y lo peor es que durante la fase más sabido un poco buscar en cada momento lo que necesitaba no sea bueno centro basó un esquema no se ha centrado sólo en un delantero centro ha ido variando no incluso muchas de esa jugaba con tres centrales en la que creo que a esas que todo tiene riqueza bueno bueno creo que es una zona impositivas para una fase bueno como es un Mundial donde bueno pues puedas alternativas

Voz 0341 07:47 claro

Voz 1168 07:48 porque creo que los tres la verdad es que pueden optar a ese puesto oí en esa yo creo que perdí sí lo tiene trabajados saque no se va a encontrar con cosas novedosas cuando bueno pues lo necesite durante el Mundial no

Voz 0985 08:00 sí sí riqueza es una buena palabra no los tres delanteros pues tienen condiciones distintas tienen características distintas yo creo creo que a Lopetegui el cuerpo le pide arrancar con Costa y yo particularmente creo que si tú le pides al Atlético de Madrid o al Chelsea a un escultor como tiene que ser el nueve perfecto para el Atlético yo te diría que el Atlético Simeone pidió Costa están hechos el uno para el otro y encajan perfectamente pero es verdad que a veces con la selección a veces dio Costa ha aparecido más un cuerpo más extraño no con más dificultad para asociarse por lo tanto creo que todo está abierto es decir puede haber partidos que estén que estén indicados para Diego Costa puede haber partidos que estén perfectamente indicados para pasó para Rodrigo

Voz 0341 08:48 interesante mañana ese partido por la noche ahora contaremos en Carrusel después El Larguero con Manu Carreño ese va a llevar la cerámica Javi

Voz 2 08:55 sí bueno faltaban mil entradas por vender aunque aquí en Castellón unos nos decían que había público que quería acercarse hasta la taquilla para recoger un un billete y si plantarse en el en el estadio en cuanto a lo que Lopetegui hoy ha aprobado que normalmente prueba una cosa y luego pone otra pero hoy sí que me lo creo sigue me lo creo

Voz 1 09:15 que lo decía nada Julen in y también Jordi no el hecho de que haya

Voz 2 09:20 tres futbolistas que para mí son titularísimo en la selección que son Carvajal Ramos e Isco abre las puertas a un hombre como Iago Aspas que es un delantero diferente es un hombre que busca espacios que que tiene ese don para en contar lo que nadie ha visto en el terreno de juego creo que mañana va a jugar con Diego Costa en el centro del campo bueno pues Busquets Koke e Iniesta son fijos en la defensa con la baja de de Sergio Ramos Azpilicueta lleva trabajando varios días más que Nacho se perfila con con Piqué como pareja de centrales Odriozola

Voz 0341 09:50 derecha izquierda en la portería de De Gea

Voz 2 09:53 así que ese sería el el once inicial arriba evidentemente Silva Aspas Costa pues si tiene pinta de que va a ser ese sí bueno un retoque puede meter al HUCA así Asensio que si hubieran estado más días creo que serían también mañana hombres que podría poner

Voz 0341 10:08 a las seis de la tarde empieza a Carlos él a las nueve el partido que contaremos obviamente aquí en sintonía de la Cadena SER Javi Herráez Jordi Martí Joan Carreras a mañana

Voz 1284 10:16 hasta mañana para Louis Bruno Alemany no la Bruno hola Álvaro qué tal muy buenas a Palma de Alemanía sí ha perdido por dos goles a uno contra Austria

Voz 0301 10:26 es verdad que echó mezcla de titulares y suplentes seguramente los focos estaban puestos en la figura de Manuel Neuer que hoy ha vuelto a jugar varios meses después de aquella lesión esa recaída la hecho estar prácticamente de toda la temporada han en blanco es verdad que no han sido culpa suya los goles y quedan pocos en la he visto mal en en la portería pero bueno estaba el run run que Ter Stegen viene de hacer una temporada increíble desde el uno de los mejores tres cuatro porteros de de la temporada en en Europa y Manuel Neuer ahora mismo es una incógnita pero si derrota por dos goles a uno contra Austria además ha estado muy mal en defensa de la selección alemana el día de de hoy

Voz 0341 11:03 el recuerdo unas palabras de Axel Torres aquí en el Larguero hace unas semanas cuando se conoció la lista de Inglaterra diciendo que no recordaba una lista con jugadores tan entre comillas desconocidos en un Mundial en Inglaterra pues no sé en los últimos veinte o treinta años hoy ha ganado a Nigeria qué te ha parecido Inglaterra

Voz 0301 11:22 bueno ha vuelto a jugar con vida de tres en en defensa que yo creo que ya es una certeza que Sáenz de ETA ha tirado de de eso hoy en muchos partidos además con las selecciones importantes si le ha funcionado bastante bien yo creo que ETA hace cosas interesantes en en el banquillo y que tiene pues muchas variantes a la hora de plantear diferentes sistemas y y bueno al final el partido será puso muy de cara nigeriano ha estado bien en el primer tiempo eh yo creo que a partir del dos a cero en la selección inglesa las ha relajado pasa siempre lo mismo en estos amistosos Álvaro hasta al partido en el minuto sesenta setenta es una cosa le a partir el carrusel de cambios prácticamente ya no se puede sacar ninguna conclusión porque cambia absolutamente el encuentro

Voz 0341 12:02 teóricamente este lunes tiene que llegar a Cristiano Ronaldo la convocatoria a una concentración con con Portugal hoy Portugal ha jugado frente a Bélgica como es Portugal sin Cristiano

Voz 0301 12:11 bueno pues para empezar en los dos partidos en los que no ha estado Cristiano ha cambiado el sistema Fernando Santos en vez de jugar con dos delanteros que es yo creo que es un sistema que favorece bastante Cristiano porque le da bastante libertad para moverse por donde quiera en ambos partidos ha jugado cuatro tres tres hoy incluido hay bueno visto cosas interesantes por ejemplo Gonçalo Guedes el jugador que ha estado toda la temporada en Valencia jugado como referencia en en ataque de delantero centro y lo ha hecho bastante bien es verdad que no ha marcado pero ha tenido hoy ha generado bastantes ocasiones

Voz 0341 12:41 yo creo que hoy saca más eh aprobado las

Voz 0301 12:44 elección de Portugal que la de Bélgica y te diría que Bélgica seguramente merecido ganar pero claro Portugal sin su gran estrella en Cristiano Ronaldo ha sido capaz de sacarle un empatito a a Bélgica jugando de vas fuera de casa y con un PP el ex defensa del Real Madrid que ha estado imponente otra vez

Voz 0341 12:59 mañana por ejemplo juega Brasil cuatro de la tarde frente a conocer lo contaremos en Carrusel gracias Rosa mañana un abrazo hasta luego seguirá con Mela Chércoles con Miguel Ángel Zubiarrain tenemos cosas que contar pero antes una más de fútbol fútbol femenino José Luis Vela

Voz 1284 13:11 bañeros de la Cadena Ser en Mérida muy buenas qué tal Álvaro muy buenas tardes

Voz 0341 13:15 le ha ganado el Barcelona el Atlético de Madrid la final de la Copa de la Reina ante catorce mil personas

Voz 1323 13:22 sí con un gol de Mariona en el minuto ciento veinte en el último balón del partido aprovechaba la delantera catalana para establecer el uno cero que sería definitivos dan la victoria al Barcelona ante el Atlético femeninas que fue superior durante los primeros setenta minutos de juego con un pudo incluso pases y combinaciones muy bueno pero el Barcelona ganó por desgaste Ése fue el cansando quizá más remató dos veces al larguero en los últimos diez minutos de partidos en el ochenta y uno en el ostensible por medio de Martens ir también fue un remate de Vicky Losada al conocer los pero al minuto noventa en la prórroga era prácticamente sin ocasiones hasta que en una contra de Marte en prácticamente la última jugada centrado al segundo palo y Mariona aprovechaba muy bien para batir a Lola Gallardo y establecer el uno cero que sería definitivo el que daría la Copa de la Reina al Barcelona con un ambiente espectacular en Extremadura Mariona hablábamos con el final del partido sobre el césped del estadio Romano de Mérida y nos decía esto de sus sensaciones de la victoria

Voz 4 14:25 vamos alegría satisfacción al final ha sido una victoria muy sufrida hemos hemos corrido como lo estado hacia un partido igualadísimo ahí ya no nos quedaban casi fuerzas poder acabar la temporada con un título era lo mejor que podíamos dos goles que que ganó un triunfo tan directa ante tan pasado acuerdo traspase esa hemos tenido que aguantar todo el partido pero

Voz 0341 14:45 palabras de Mariona después de conseguir ese gol en el minuto ciento veintiuno lo mejor de todo la cantidad de gente que se ha acercado al al romano de Mérida

Voz 1284 14:53 igual el año que viene ya está la Reina Letizia

Voz 0341 14:56 sí estaba el que sí estaba a Luis Rubiales el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol abraza José Luis hasta mañana

Voz 1284 15:03 en seguida a Poli deportivo aquí en El Larguero

Voz 5 15:07 cómo huele al Mundial desde las seis una hora menos en Canarias Rosell empieza a sonar a mundial que viajamos Columbia genero especial Rusia dos mil dieciocho Urquía a las nueve juega desde el Estadio de la Cerámica España Suiza queda poco para que comience el Mundial de Rusia lo vas a oír todo

Voz 6 15:36 cadena SER

Voz 7 15:50 todo no estamos del todo mal estoy contenta porque todo así a nivel de ritmo estamos igual que los demás así que mañana se ha luchado intentaremos buscar la mejor opción buscar la mejor compromiso y salir con la mentalidad de ganar luego también te digo que es una carrera para coger puntos no es una carrera para atacar

Voz 1704 16:06 cerebral Mar Márquez hablamos de motos aquí en El Larguero con Mela Chércoles enviado especial del imperio del monopolio diarios cadenas

Voz 1284 16:14 hola Mela muy buenas el líder del

Voz 1704 16:19 mundial Márquez con mucha diferencia hoy no le ha ido muy bien la calificación ha sido primero Rossi sexto Márquez Icomos se nota que a pesar de esa juventud ya lleva años ahí Isabel Márquez lo que tiene que hacer mañana es piano piano tranquilidad que Mundial es muy largo y tengo ventaja

Voz 1104 16:34 Justo lo de treinta y seis puntos de ventaja pero ya te digo yo que mañana va a ganar no va a tener fácil efectivamente porque y que piloto José Luis de Victoria más propio marque el pitado Rossi que hecho una pole espectacular con la que ha puesto en pie de va común Dielo como los viejos tiempos hijo habló desde la CND debía también según tercero

Voz 8 16:52 X Toby se séptimo

Voz 1104 16:55 estos siete ya no le tiene buen ritmo saldrá cuarto poder contar con todos ellos se pasen un carrerón en un circuito absolutamente espectacular que esta noche tenemos un protagonista de excepción porque yo creo que mañana va a ser el primer marcharse de pudo muchos buena una la carrera se ha en sólo sentidos horas va a ser papi y a su mujer Laura está embarazada de mellizos está aquí pues eso es lo que pasa en casa que la pista es un decir lógicamente pero le veo bueno pues

Voz 9 17:23 no puede ser otra manera va a ser padre por primera vez y ahí está activando el que hay encima de la Aprilia no ha tenido Un buen día había sido sólo vigésimo primero pero pendiente por supuesto de las noticias que llegan desde

Voz 0341 17:32 lo importante es lo importante de todas maneras como un profesional está ahí a pesar de que Bono y su pareja va a dar a luz en apenas unos días esta habrá ya les Espargaró el protagonista del que hablaba Mela Chércoles muy buenas

Voz 1284 17:44 buenas noches compañero cómo se afronta una prueba como ésta cuando sabes que te tienes que volver pitando a España porque va a dar a luz tu pareja

Voz 1323 17:53 pues nada o poco nervioso la verdad porque será la primera que seremos padres obviamente que la distancia siempre es complicado y habló con mi mujer cada dos por tres pero eran está un poco sola para ella así que un fin de semana o como poco complicado para mí pero obviamente que hay que se profesionales de trabajo intentar darlo todo mañana hace una buena carrera y luego como decías pues seguro es que mañana ha sido el primero en marcharme de lo

Voz 0341 18:19 si encima son dos no

Voz 1323 18:21 sí sí la verdad es que yo cuando hago de a lo grande y me verdad que salieron dos de cuando me lo dijeron del médico sabía dónde esconderme pensaba que era bueno hemos pero la verdad es que además elusión aquí nada van a gasolina desde pequeñitos de los gemelos y con muchas ganas de que llegue el martes

Voz 0341 18:41 quién sabe si monótono entrevistaremos mucho de aquí a dentro de dieciséis a diecisiete años pero quién sabe si alguno está ahí dentro de unas cuantas décadas eh porque vamos ahí siendo siendo padre motero padre que piloto de Moto GP vamos puede salir perfectamente vamos oliendo a gasolina desde el primer momento

Voz 9 19:00 pues sí porqué no porque no es tanto el niño como la niña ahí está el ejemplo de Ana Carrasco por ejemplo liderando el Mundial era mi de hijos de estilo otros pues ahí opositor pero bueno si se dedica a nuestro deporte que hay muchos más tranquilitos pues casi que mejor

Voz 2 19:13 así lo prefieres que se dediquen atracos más tranquila

Voz 0341 19:16 ETA sin tantos sobresaltos

Voz 9 19:19 la verdad es que me me da igual me da igual yo les voy a dar después jefes creo que el deporte a nivel de educaciones de las cosas más básicas que les tienes que dará un niño que a partir de ahí que les escoja siendo un poco egoísta así que preferiría que no fuera estilos pero creo que la familia de la que vienen el va a ser tarea complicada

Voz 0341 19:38 eh mañana vas a ser desde la vigésimo primera posición no no te estás encontrando demasiado bien es es décimo sexto en el Mundial con con trece puntos acaba de renovar dos años más con con Aprilia en qué momento de la de la temporada estas Aleix

Voz 9 19:51 pues la verdad es que sí esta semana complicarlo donde Cairo justo antes del crono de dárselo dos puntas con la segunda pozo pero yo creo que es un poco irreal la parrilla que mañana puede multar por el top diez como las que estamos este año hemos empezado el año complicado se parado la moto en tres carreras de las hipotecas llevábamos así que bastante difícil pero pero bueno soy optimista creo que estamos siendo rápidos competitivos cada vez que no tendremos problemas de motor y ahora hay que intentar solucionar la fiabilidad el Aprilia adelante que es por lo que por lo que he decidido quedarme dos años más en en la fábrica italiana

Voz 0341 20:23 mañana buena y ya de paso te pregunto lo va a hacer después eh el que no tiene tan claro su futuro es es Jorge Lorenzo tú eres buen amigo suyo lo digo porque tú lo tienes ha renovado con Aprilia dos años más han podido hablar con él en este Gran Premio en los últimos días como está

Voz 9 20:38 bueno la verdad es que no no habló no me mucho con él desde el tema este esto es que no está pasando pro vuelto bueno porque independientemente de del futuro y yo estoy seguro que los pilotos como Ford es que es tan tranquilo no cuerdas que quería y el otro quién no está siendo competitivo es del punto muchas veces que está acostumbrado estar delante y ahora no que está pasando por un momento complicado y al final las ofertas el futuro de la única manera que funciona bien es estando delante así que creo que es lo que más preocupa ahora

Voz 0341 21:08 no te queremos ahora mucho más tiempo mañana a las dos de la tarde ya sabes cuando te coges el vuelo de vuelta a España

Voz 9 21:13 sí sí nada nada es que preparados

Voz 10 21:16 qué tal

Voz 9 21:18 Florencia y nos vamos para Barcelona porque eso es en cualquier esto puede dar a luz Laura mujeres pequeñitas y la verdad es que ya la barriga ya no caben pero los dos litros de nada no es así que mejor estar cerca de ella

Voz 0341 21:31 bueno venir una gota debajo del brazo e Mela alguna pregunta para Aleix

Voz 9 21:35 hombre Marsé una pregunta una petición Aleix todavía no tu hijo decirme nada de la Champions ganó creo que el Real Madrid Liverpool a este espera a que esperaba era

Voz 10 21:45 co demasiado con con con las motos con padres y luego a la verdad que todos

Voz 9 21:52 todos sabemos que que el Madrid no es el mejor juego de la Historia cero tres Champions es algo surrealista e cable es bestial lo que ha conseguido Zidane el Real Madrid y creo que vamos yo creo que no vamos a vivir nunca que nadie que vaya a conseguir tres tercios seguir hacia sí que disfrutarlo porque es brutal

Voz 1284 22:11 os ha que la cuarta seguida en en igualdad

Voz 0341 22:14 aves hacemos nos falta

Voz 10 22:17 va a dejar ganar a que en otros

Voz 1284 22:21 oye en casa te van a dejar a hacerla quebrantahuesos

Voz 9 22:24 pues la verdad es que en Aprilia ya saben bien y en casa que es una de las cosas en el top diez negociaba la bici para mí es una en el pie consigo y ponerme fuerte pero también

Voz 11 22:37 me vine de todo

Voz 8 22:40 historias que me hace muchísima ilusión

Voz 1284 22:44 bueno parece que tenemos un problema con la cobertura y encima el si hicimos mañana tienes prontito Aleix un abrazo muy fuerte suerte mañana hasta luego Mela recuérdanos por favor el resto de cilindrada si las horas de mañana

Voz 1104 22:58 a las once de la mañana la de Moto3 con la única Paul española del día la de Jorge Martín a las doce y veinte llegará el turno de Moto2 águila pueda ha sido para Pasini riales Márquez y luego las dos del mediodía en moto GT con esa primera fila compuesta por Valentino Rossi Jorge Lorenzo Maverick Viñales la segunda quedado para que es algo que sale séptimo las espadas en todo lo alto beberé un pasito carrera en a la vista en el precioso circuito de la mañana

Voz 0341 23:26 por cierto para racionalizar no tiene más que éste comenta

Voz 1 23:29 por qué voy a hacer ahora que se ha hecho viral en la Red

Voz 1704 23:32 es sociales una supuesta imagen de una lápida de Marc Márquez

Voz 1 23:37 en Mugello la verdad es que hay gente que

Voz 0341 23:40 no tiene otra cosa mejor que hacer que hacer este tipo de tonterías mañana te escuchamos en Carrusel deportivo y después también en El Larguero ojalá que con no sé si triplete español pero que los nuestros lo hagan bastante bien un abrazo Mela esta mañana horas

Voz 12 23:51 me

Voz 5 23:55 el Robert Swift debutó a los diecinueve años en la NBA lesiones malas decisiones mucho dinero y muy poca edad resultado drogas crimen y armas

Voz 1 24:08 un juguete roto más en la historia de la NBA

Voz 5 24:12 hoy ha vuelto

Voz 1 24:14 cero en Gijón está

Voz 5 24:17 a listo este domingo a partir de la una de la tarde la redención de Robert Sweet en acento Robinson el lado humano del deporte como Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto es de Nasser

Voz 1284 24:34 París Miguel Ángel Zubiarrain buenas noches cómo ha ido la jornada muy bien no

Voz 13 24:41 bueno la jornada un balance de dos a uno yo creo que está bien había un partido muy muy difícil les Ramos Del Potro no lo ha podido sacar siete cinco seis cuatro seis uno pero por lo demás Muguruza esto sus seis ceros seguidos jugando un magnífico partido que que hacía tiempo que no le veía jugar también sin cometer errores no hay pero yo creo que es muy contundente próximo partidos suelen también tendrá que dar la cara si quiere seguir Nadal pues si de una marcha ascendente hoy ha vuelto a jugar muy bien con Gasquet cinco cero y Mercè yo creo que la dejado respirar un poco a su amigo seis tres luego seis seis dos jugando a muy muy altísimo nivel huele a campeón pero bueno quedan muchos partidos y día a día como dicen ellos el próximo Adrián Alemán Master era un joven que aprieta fuerte que viene con muchísimas ganas que juega muy bien al tenis y que tampoco habrá que descuidarse así que bueno yo creo que el día en el fondo ha sido buen y mañana vamos a tener un Verdasco Djokovic pista central turno cuatro que creo que puede ser muy interesante Velasco Si juega lo bien que jugó contra dimitiendo tiene opciones pero Djokovic que está mejorando día a día y lógicamente cuando está bien todos sabemos lo peligroso

Voz 1284 25:58 lo contamos mañana un abrazo muy puesto belleza por aquí pagó Hernández hola Paco Alba

Voz 14 26:03 buenas noches que nos hemos dejado para en el pues mira play off de ascenso a Segunda División partidos de ida de semifinales por el ascenso hoy se ha jugado un partido el Fuenlabrada Villarreal han quedado cero cero para mañana Sporting B Elche Mirandés Extremadura Cartagena Celta B de estos ocho equipos van a subir dos a Segunda División sí en la Copa del Rey juvenil el Athletic Club y el Real Madrid son los primeros semifinalistas para mañana tenemos los otros partidos de cuartos de final San Félix Real Sociedad Barcelona Atlético de Madrid además le tenemos que mandar muchos ánimos a Carlos Bilardo porque ha sido ingresado en la clínica afgano ni tras una revisión neuronal el entrenador campeón del mundo con Argentina

Voz 15 26:44 seis y en baloncesto mañana empiezan las semifinales playoff Real Madrid Gran Canaria quedará para pasado mañana el primer partido entre Barcelona iba cerramos con la prensa gracias Paco

Voz 1 26:55 hoy con el PIB irlandés

Voz 15 26:58 vamos a cambiar el orden de primera la prensa llevar Álvarez muy buena Said al las que

Voz 0034 27:03 pues mira titula La prueba del nueve reválida para Diego Costa Aspas y Rodrigo once días del Mundial Marca abre su portada con Levi aleja Poquetino y añade que el boss del Tottenham no quiere negociar con el Madrid campeonas en El Mundo Deportivo portada dedicada al Barça femenino que ha ganado la Copa de la Reina allí en el Sport ultimátum a Griezmann el

Voz 15 27:21 a a presiona para que el francés se define a los próximos días de lo que ella su fichaje soy muy fan de los indicativos birlado Gaza contados

Voz 16 27:27 Berlanga a ver que tiene por ahí venía hablando rápido Álvaro que el la entrevista pues partido que le han hecho a Rafa Nadal el le han dicho que el sueño de unos de otros

Voz 17 27:36 a jugar con él y bueno ya sabemos cómo Rafa no ha dudado ni un segundo en jugar con el chaval de la derecha unas colillas una sonrisa cara ir Rafa se llevó la ovación de la tarde ha puesto el punto emotivo de un día muy emotivo y muy tribunal pero en la

Voz 16 27:50 bueno en la pista entrar efectivamente bueno buen detalle que he venido y Rafael Nadal

Voz 1704 27:54 gracias por escuchar la radio gracias por escuchar las ser mañana más Larguero cuando se las doce las once en Canarias como Manu Carreño adiós

Voz 18 28:09 en fin que