Nuevo brote de ébola en la RD Congo

Voz 1791 01:04 cómo estás Ramón buenos días no se da la sensación que se respira mejor en Madrid hay menos contaminación ayer jueves en la lluvia claro en la Feria del Libro bien firmé treinta ejemplares entre de vendidos y el que trajeron la mitad eran fans del programa a que le nada Oye pues XXX está muy bien si después de todo el mundo está hablando la jura de Pedro Sánchez de la no Biblia Illa él no crucifijos pero sólo Leticia Dolera habla que sólo había una mujer encima la foto oficial será el Rey pero eso no es muy simbólico el padre Pedro Sánchez porque en su colegio y ha dicho que va a haber una exculpa de que todas las instituciones del Estado están presididas por saben corbata

Voz 1791 02:07 ante en con Manuel Toharia en el diario punto es que analiza un poco la cocina a las encuestas él es el el presidente de Metroscopia explica que no ha visto una caída o como la del PP que está ahora mismo desde un CD ahora mismo pre cocina qué es eso que luego se corrigen estas el PP estaría diez por ciento de los votos ciudadanos tendría el doble dice que se está produciendo un intercambio de las posiciones entre el PP y Ciudadanos después hablado los sociólogos que dicen que bueno que esto es momentáneo que es después de la Gurtel que hay que esperar a que todos asiente Perona entramos en un escenario político muy interesante en el que todos está encontrose

Voz 0874 02:46 incluido el PP es verdad y lo que hace falta es saber saber si Ciudadanos capaz de hacer una oposición más salvaje de la que seguro que va a hacer el Partido Popular que se experto en eso

Voz 1791 02:57 Cage que es imposible que yo creo que debería pedir Bergman el ataque directo al juez De Prada que creo que será asumible para una persona que representa pero está pasando eh lo estoy pasando muy política estaríamos aquí en esta pero prefiero predijo internacionales pues vamos

Voz 1791 03:55 apartamento de de Rajoy que creo que también es un apartamento son lados creo dúplex que se pero no hay más grande que La Moncloa individual creo que es más grande que el de la zona de La Moncloa aquel que el de Pablo Iglesias si se define a lo mejor ponen comparte jardinero bueno no se hubiese porque un triste de ánimo al Numancia cuando yo sé que Pablo Iglesias el fondo del Real Madrid tiene información privilegiada ahí fuera de te despide de Rajoy alguien más eso pues no sólo de Rajoy de Zinedine Zidane Leganés vamos a a Italia

Voz 0874 04:27 donde al igual que en España estrenarán también gobierno después de una semana crítica el jueves pasado Italia asistió al nacimiento del gobierno del antisistema Movimiento cinco Estrellas y la ultraderechista Liga El País por fin sale de su enredo político pero no sé si es mejor que no hubiera salido

Voz 1791 04:42 si Italia siempre vive al precipicio hay una frase de fallan y que siempre ha merecido la mención a Íñigo Domínguez que es la situación es grave pero no sería siempre en el borde el Príncipe se encuentran una un acuerdo de aquí en estado dos veces al precipicio final tenemos un gobierno con un presidente que también tiene problemas en el currículum van con primer ministro Icon dos veces que son los que van a mandar el líder de la Liga Norte y el líder de cinco estrellas ayer decía Íñigo en este programa que a nosotros espérate que no se asuste al apocalipsis cuando los italianos han aprendido a convivir con él no es un ejecutivo muy complicado al estar formado por dieciocho ministerios y una presidencia flanqueada por los líderes de las dos formaciones sí se lleva sea de ministro de familia que es un título curioso ya está en contra el matrimonio gay con lo cual no está un poco aparte del euro tonillo de que como vienen

Voz 0874 05:31 bueno observando lo sucedido desde que hubo elecciones el cuatro de marzo Nos preguntamos porque la política italiana es tan inestable les acompaña el periodista Darío Menor que es corresponsal en Roma del grupo Vocento también colabora con Onda Cero cómo estás daría buenos días hola qué tal muy buenos días bueno hay hay apuestas sobre cuánto tardará en explotar esa coalición entre los dos partidos en términos de minutos de horas o de días no sé

Voz 4 05:55 pues sí la verdad es que sí que se lo pregunta tanto diga bolsas gente de la calle hablando con con aquí con los que nos podemos encontrar pues es algo que todo el mundo dice bueno pues cuánto tiempo van a tardar en empezar a discutir en que esto salte por los aires también los propios directores de periódicos por ejemplo que varió calabrés que es en el director del diario La Repubblica ayer un editorial en la portada en el que acababa diciendo más o menos esto no que con la cantidad de contradicciones internas de opiniones diferentes que tienen entre ellas la inexperiencia pues que esto va saltar por los aires dentro de poco y acababa diciéndole a sus lectores a brecha abrocharse los cinturones de seguridad porque aquí tarde o temprano pues van a venir curvas Idriedo gordas

Voz 0874 06:41 el primer ministro es Giuseppe Conte que es un dirigente del cual sobre todos sabemos que él no sabe nada porque no tiene experiencia política hablando un poco de él

Voz 4 06:50 bueno pues yo por ser un poco aboga Lillo del diablo no sé realmente este hombre se ha criticado mucho por no tener experiencia política llegar a ser primer ministro también hemos visto a políticos que tenía gran experiencia en la Administración y cuando ha llegado a presidente del Gobierno a primeros ministros han sido un desastre sí que no sé si realmente tiene por qué ser una cosa negativa o no respecto a lo del currículum personal yo creo que es en lo que en España la la gente se ha quedado más con él con este problema realmente hinchó algunas experiencias internacionales pero a pesar de eso pues su currículum siquiera bastante llamativo es un señor que ha tenido estudios en diversas universidades que enseña aquí en centros académicos de prestigio y que los puntos importantes del currículum no se lo ha discutido nadie yo creo que se le puede criticar más por haber sido demasiado orgulloso planteando Experiencias en el extranjero durante los veranos el dije que simplemente era pues profundizar los los estudios internacionales que tiene los ha pintado tal vez con con demasiadas luces para lo que habían sido pero la lo que era la parte principal del currículum ahí está Bono si nos ponemos a hablar de currículum mucho peor están Di Maio y Salvini que ninguno de los dos ni siquiera a cabo la universidad

Voz 0874 08:06 no tienen y me pero

Voz 4 08:08 no pues es que eso es bastante llamativo luego la gran pregunta que su sobrecostes cuánta capacidad de maniobra tendrá porque va a tener las manos probablemente bastante atadas no solamente por lo que digan Di Maio y Salvini que al final serán van los dos los que van a llevar el peso político del Ejecutivo sino sobre todo por el contrato de gobierno es este programa que el Movimiento cinco Estrellas y la Liga han estado negociando en las últimas semanas y que escribir este punto por punto todo lo que va a tener que hacer el próximo gabinete

Voz 1791 08:42 quizás donde están más de acuerdo es bueno reducir la inmigración acelerar las deportaciones también el euro como gran fantasma no

Voz 4 08:50 sí sin duda ahí con el euro la verdad es que han dado muchos bandazos los dos partidos tanto durante la misma campaña electoral como en los meses precedentes como desde que se pusiera a negociar recordemos que uno de los primeros borradores que salió de este contrato de gobierno ellos planteaban un mecanismo para salir de la moneda única a partir de ahí pues ya la verdad es que saltaron las alarmas y sí que tuvimos miedo tanto los inversores como los que seguimos aquí la situación política italiana como los propios ciudadanos yo de hecho ha recordado lo Bojan dice oye yo he votado al momento cinco Estrellas porque estaba ya todos los partidos y consideraba que que haya que darle una oportunidad pero también ningún sitio me han dicho que van a sacar al país de la Unión de del euro esto es peligrosísimo ellos pues tal vez solamente filtraron esto un poco como globos sonda a ver cómo estaba la situación y luego pues han ido han ido reculando respecto a la inmigración Ramón sí que ahí sí que hay una postura bastante dura de hecho hoy mismo el nuevo ministro del Interior líder de la Liga Matteo Salvini para estar en lo que no sé si os acordáis es el puerto siciliano donde estuvo retenido el barco es que hace unos meses pues ayer desembarcaron allí ciento cincuenta y ocho inmigrantes otra ONG se llama es el Mediterráneo el nuevo ministro del Interior pues está dejando bien claro cuál es su postura porque el primer acto realmente que que va a tener como ministro Salvini es ir a lo a ir al centro de dónde están estos inmigrantes ahora que se van a llevar una sorpresa cuando cuando les visite Salvini que no es precisamente una persona que te abre los casos después de cruzar el Mediterráneo jugarte la vida en una lancha neumática

Voz 0874 10:30 bueno a lo mejor le viene bien escuchar algunas historias y ver algunas caras de cerca Darío Menor corresponsal en Roma del grupo Vocento gratis Darío un abrazo muchas gracias gracias a vosotros por la invitación hasta luego

Voz 3 10:56 qué obsesión tienen los políticos verdad por tener un currículum bien toreado no es verdad que hay una pequeña diferencia entre

Voz 0874 11:03 máster en Harvard un cursillo en Harvard como Aravaca con de las no sé no sé cuando la la formación previa o la experiencia política ha sido un hándicap para ser un buen político mira Trump ninguna formación

Voz 1791 11:14 la excelente presidencia la que si no lo que hay que ser es eficaz que sea un político honesto

Voz 0874 11:20 in compasivo también de Italia no vamos a África concretamente a la República Democrática del Congo el pasado ocho de mayo las autoridades del país confirmaban un brote de ébola que ya deja de más de una veintena de muertos en tres poblaciones diferentes es un fantasma de la epidemia registrada en África Occidental en dos mil catorce de lo que tú querías hablar de esas de tiempo

Voz 1791 11:40 así llevamos cuarenta y dos años desde que se conoció que existía esta enfermedad Hay más de tres mil muertos de los cuales la mayoría son de esta crisis del dos mil catorce hay una nueva crisis en en Congo que además es muy peligrosa porque es una zonas cerca del río Congo que es una una vía de transporte de contagio yo no sé si hemos he aprendido o que hemos aprendido del catorce si esta es una crisis realmente seria

Voz 0874 12:02 bueno lo que seguramente habremos aprendido es que cuando llegue al primer mundo nos preocupará más de lo que nos preocupa ahora exacto que no afecta blancos sino los preocupa hacer ahora los equipos sanitarios y que tienen más herramientas no sí

Voz 1791 12:13 no me Médicos Sin Fronteras hizo un enorme esfuerzo en aquella crisis y otras ONG si médicos locales Islam duda sea aprendido cosas

Voz 0874 12:21 que saludamos a un buen amigo de este programa desde luego y de Ramón y también José Naranjo periodista de El País que nos atiende desde Dakar cómo estás José buenos días buenos días qué tal este traslado esa pregunta la epidemia está controlada o queda mucho por saber sobre este brote

Voz 5 12:36 no bueno la tiranía no está todavía controlada hasta está fuera de control lo que pasa es que bueno las muy oportuno no lo que estaban comentando con en comparación con las

Voz 6 12:46 bienvenida de dos mil catorce lo hay elementos que son similares y elementos que son muy diferentes no en catorce el las la región donde se produjo la epidemia excursión en donde no había habido precedente digamos de de ébola y cogió digamos por sorpresa un poco a todo el mundo la comunidad internacional reaccionó mal reaccionó tarde y permitió digamos que alcanzaron el nivel una dimensión que no había sido nunca nunca vista antes no en este caso navideña digamos por así decirlo clásica de ébola en una zona en en comenzó en vigor más bien remota es verdad que luego aparece en Mbandaka que es la capital de la provincia de cualquier eso hizo que saltaran todas las alarmas pero la comunidad internacional ha reaccionado de una manera totalmente distinta no se han puesto las pilas han llegado rápidamente a la sólo en mí como tú decías en en este momento pues hay hay otros recursos como por ejemplo la vacuna que es lo más importante que hay en esta ocasión

Voz 0874 13:46 hay que recordar que aquella epidemia de dos mil catorce fue la peor de toda la historia cuando unos veinticinco mil contagios más de once mil muertes en cinco países africanos al margen de lo que se ha avanzado digamos médicamente hay errores que se cometieron entonces José que no deberían volver a producirse ahora

Voz 6 14:01 sí sí no sin duda es yo creo que la la Organización Mundial de la Salud a consecuencia de aquella epidemia pues pidió un auténtico terremoto Montse se sacudieron las estructuras del organismo suelen te va a nivel africano no yo creo que asumió que se hayan cometido errores el llenas estatuas y fueron el nuevo director de la Organización Mundial de la Salud que además es un africano doctora etíope Gebre yesos

Voz 5 14:25 pues ha cogido las riendas

Voz 6 14:27 de momento ya ha reaccionado pues con esa rapidez que en dos mercados echo tanto de menos no es una de las cosas más importante que los hablo los expertos están en el terreno sobre todo Médicos Sin Fronteras que están trabajando aquí lo que dicen es que hay que hacer muy bien el seguimiento de contactos está en la clave no es como una especie de labor detectivesca no de seguir trenes son los contactos del Danubio de aquellas personas que están contagiado no esto es se se empezó con hacer con dificultad en esta epidemia pero ya se está empezando a digamos gestionar de la manera correcta no a permitir que la epidemia nos dé un salto a una ciudad mayor que no llegue a la capital a Kinshasa en donde poniendo todos los medios

Voz 1791 15:12 aquí la clave son la potenciar los sistemas públicos de salud pero el FMI y el Banco Mundial en todas las reformas que proponen es debilitar o cobrar en estos sistemas de salud con lo cual la prevención es muy difícil

Voz 6 15:26 sin duda no lo además yo creo que no nos podemos olvidar que estamos hablando es verdad que la República Democrática del Congo es el país con más experiencia en epidemia de ébola desde el mundo pero también es verdad como tú dices estamos hablando de un país muy frágil a nivel del sistema de salud no un país que vive todos los conflictos tiene conflicto político a nivel de a ver qué pasa con cabinas que se va o no se va este año se elecciones elecciones tiene el conflicto en la región del Kibo que tú conoces también Ramón

Voz 0874 15:54 si el tema del coltán

Voz 6 15:57 en la provincia de casa osea es un país digamos rodeado y que vive en enormes conflictos no hay que tienen grandes déficit en su sistema público de salud como ocurrió en Guinea Liberia Sierra Leona si la epidemia se produjera en países que tienen recursos sólidos podíamos para hacerle frente pues otro gallo cantaría pero claro estamos hablando de los países más pobres del mundo y eso al final es el el problema el el el fondo del problema dijo

Voz 0874 16:24 siempre tú decías al principio que la reacción internacional lógicamente no se parecen nada a la de dos mil catorce que ha sido mucho más positiva pero podría haber sido todavía mejor

Voz 6 16:35 y el sobre todo el el gran problema está siendo que se tardó mucho en detectarlo sea los expertos creen todavía están las la investigación en marcha pero los expertos creen que este brote pudo haber comenzado incluso ya desde el mes de enero y que ha ido avanzando de manera silenciosa hasta que se produjo la declaración no esto supone que hay unos meses en los que pudo haber sido mucho mayor cuál es la ventaja que tuvo lugar en una zona remota entonces es la la transmisión digamos no es tan rápida no afecta a tantas personas y como ocurrió en dos mil catorce cosa que fue la tormenta perfecta ocurrió en un lugar donde no había experiencia de ébola en una zona fronteriza entre tres países en una bisagra entre Guinea Liberia Sierra Leona y además la reacción por parte de la comunidad internacional no fue la adecuada yo creo que en este caso y en la República Democrática

Voz 5 17:30 pongo a no reaccionar

Voz 6 17:32 no digamos de la manera adecuada rápidas no no ha habido una detección precoz por esa debilidad propia implícita del sistema de salud pero que la comunidad internacional sí que ha puesto las pilas en este caso yo creo que que se ha puesto de manifiesto lo mal que se hizo las cosas

Voz 0874 17:50 José Naranjo periodista de El País que han hablado desde Dakar José un abrazo fuerte gracias un abrazo y gracias por el ladrón dos horas menos hasta luego

Voz 1791 18:41 bueno sólo tiene un sentido pero podíamos haber puesto la una canción de la polla récords en apoyo a Evaristo que que yo problemas también con la libertad expresión es una de las cosas que quizás habría que corregir de forma más rápida y eso yo creo que sí que se puede corregir y luego la ley mordaza espero yo que había consenso para la tocarla o derogar la televisión española yo creo que hay una serie de urgencias quizás retirar la medalla a Billy el Niño y cosas que son de higiene democrática hay restos ya lo ven

Voz 0874 19:11 sí es verdad de hombre el primer día después de la presidencia de Zapatero hubo aquel momento retirada de tropas tampoco pedimos eso

Voz 1791 19:17 pero hay que hay que avanzar que además en mi opinión se equivocó nunca debí Music doce fuimos bien Bru por cierto en una cosa interés pero pasa una buena semana y no al revés mucho en Twitter que luego me regañan a mí no me voy a ir al gimnasio

