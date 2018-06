La figura del 'fixer'

Voz 1 00:00 tu

Voz 2 00:04 tú muy

Voz 3 00:08 eh

Voz 4 00:16 on the moon ver no eh

Voz 5 01:17 todo

Voz 0874 01:22 Rovira buenos días buenos días sabían muy bien yo creo que semanas como estas lo mejor es pasear por el campo

Voz 0300 01:30 bueno es lo que yo he venido a Madrid paseando por el campo

Voz 0874 01:34 el coco desde desde Cataluña es enserio está ver incluso en las afueras de Madrid que son terroríficas y que me perdonen quienes viven en lugares que sí que son bonitos de las afueras horas están compuestas por descampados es que incluso descampados están verdes es algo que te pone los pasadores maravilla lo lo digo porque siempre me da mucha envidia la gente que luego manda fotos diciendo eso estoy escuchando desde este lugar es de este árbol desde este paraje que semanas como Hoy Ester densas parajes yo creo que ayudó mucho a a descentrar la mente de de la política en la que nos hemos metido

Voz 0300 02:06 sí un poco de silencio no y un poco de belleza siempre bien

Voz 0874 02:10 de hecho tuvo hoy no quieres hablar de política porque hoy este domingo estamos intentando hablar lo mínimo posible de política después de todo lo que hicimos ayer pero quieres hablar de algo a lo mejor todavía peor es periodismo

Voz 0300 02:21 sí pero sin que sirva de precedente yo además te voy a hablar de Periodismo de carreteras secundarias sigue no te mes recuerda a Miguel Gil sí reparo

Voz 0874 02:30 pero español que murió en Sierra Leona durante una emboscada junto al norteamericano proyecto cool yo no sé si tú conocías a los dos yo no los conozco

Voz 0300 02:38 ninguno Naomi el sida no lo conocía si Miguel murió ya se cumplen dieciocho años imagina tenía sólo treinta y tres años cuando murió y su figura sigue siendo un referente para todos los reporteros una figura que con el tiempo se ha convertido en una leyenda por su manera comprometida a entender el Periodismo y su entrega al lado de los que su

Voz 0874 02:57 claro es una leyenda que empezó con una moto y con un viaje a la guerra de la antigua Yugoslavia

Voz 0300 03:03 cuando a través de otros Ramona alguna vez es una historia de conocida pero yo creo que merece la pena recordarlo para los jóvenes no Miguel era un joven abogada de veinticinco años el día que tomó la decisión de dar un giro total a su vida y en vez de subir al autobús que el número seis que le llevaba a su despacho de abogados decidió subirse en una moto le encantaban las motos y condujo hasta las lágrimas en Croacia Craig quería acreditarse en la sede de Naciones Unidas para poder entrar en Borno en Bosnia era el año noventa y tres en plena guerra Le pidieron referentes de periodista no los tenía le denegaron la acreditación hasta que consiguió que la avalaron una revista de motor sólo Moto recuerdo es después del cómo era una aficionado tener un amigo en la redacción no y fue así como empezó su carrera de periodista con una moto y un aval de una revista en motor con el tiempo llegaría a convertirse en uno de los mayores cámaras del mundo

Voz 0874 03:54 mayores y mejores pero primero pasaría por todas las etapas del periodismo de guerra no fue plumilla como suele decirse fotógrafo fue conductor fue cámara fue ficha

Voz 0300 04:04 sí si no le no le costó mucho entrar en este oficio pero precisamente hoy queríamos hablar del Fiction porque esta año la fundación que lleva el nombre de Miguel Gil tiene un premio periodístico en memoria de Miguel ha reconocido por primera vez la figura del fichero

Voz 0874 04:18 no lo voy a explicar aunque alguna vez hemos hablado y hemos entrevistado a alguno en este programa el Fischer esa persona local que acompaña al periodista extranjero que la ayuda a realizar su trabajo lo hace a lo mejor pues traduciendo ofreciéndole contactos ayudándole a entender el contexto del país hay que recordar que cuando hombre con es corresponsal en un país del primer mundo un país occidental pues más o menos sabes manejar el idioma por supuesto pero a veces caes en paracaídas en un lugar que te desborda en todos los sentidos tú tú Bru fuiste jurado del premio Miguel Gil recayó en el periodista iraquí ya Aruba Akram supongo que quiere hablarnos de él

Voz 0300 04:55 pues sí se premió al periodista mexicano el fotoperiodista Bernardino Hernández y al iraquí héroe Akram en especial este reconocimiento y EU porque fue Fisher siempre ha sido un personaje invisible los Fix están como decías a la sombra a nadie los aplauden y los premios

Voz 0874 05:13 y cuando se trata de un país en guerra o de un escenario complicado como es el caso de Irak la labor del Fischer también es ayudar al periodista no solamente entender también a sobrevivir a aprender a moverse a veces a decirle no des la vuelta de la esquina porque es lo que te vas a encontrar te puede costar la vida tarea muy complicada en la historia de este hombre de Lladró cuáles

Voz 0300 05:32 yo creo que es un iraquí era un hispanista de un estudioso un hombre que le encanta la historia trabajaba antes de la guerra como guía turístico hasta que la inversión del dos mil tres lo llevó convertirse en Hungría de periodistas entre los cuales estaba por ejemplo Mónica García Prieto la que tú conoces muy bien

Voz 0874 05:47 sí sí de vez en cuando está con nosotros en el programa yo siempre digo que me parece una de las periodistas más brillantes que tiene este país desde luego una de las mejores corresponsales que tiene ahora mismo el periodismo español

Voz 0300 05:57 sí desde entonces ha acompañado muchísimos periodistas en Iraq y en Siria y la semana pasada estuvimos hablando con él durante la entrega del premio

Voz 0874 06:05 vamos a escuchar un estrato pequeño de esa conversación

Voz 0300 06:09 en guía turístico pasas de enseñar la belleza de una ciudad a seguir el su destrucción

Voz 6 06:18 pues sí como yo he trabajado muchos años nueva años como guía se presten tenía la comparación en Irak antes de la invasión después la embarcación

Voz 7 06:32 hay varias veces

Voz 6 06:35 daba porque había visto el volumen de la destrucción siempre estaba hablando de la Historia tan bonita como la cuna de la civilización Babilonia cuando fui a última vez a Bagdad es un caos con muchos iniciadas había un gran cambio demográfico en la ciudad de está destruida como una Eva Cheema y antes de trabajar como Flix sea sabía bien la historia la cultura la ACB legiones las sextas a casi todo la comicidad de los turistas que estoy contando de todo

Voz 0300 07:23 ahora el periodista te pregunta si puede pasar para aquí La Avatar que mandar a este barrio

Voz 6 07:29 pues sí es una cosa que es muy importante es conocer bien la mentalidad de la gente cómo piensan hay que elegir y la palabra ir momento parecía que puede ser positiva pues sí dramática muy muy negativa son muchas veces para mí tiene muchos amigos cuando sabían que estoy con los españoles vamos a insistir con los españoles que vienen de aquel momento la gente no piensan en en en esa no significa ocupantes

Voz 0300 08:16 este don torturas incluso

Voz 7 08:19 pues sí es que

Voz 6 08:22 al final de de mayo dos mil cinco trabajaba con Javier Espinosa sobe los CDs

Voz 0300 08:29 verano unos unos audios con imágenes

Voz 6 08:32 sí eso muy Noema pero se propaganda puesto hicimos esa CD hija vía con el mundo pues en esa ustedes los americanos cuando entraban atacan la ONG acabo en mi casa y me he on de caza a un sitio desconocido anónimo en aquel noche pues sí allí la había visto muertos por lo menos un joven movido había visto niños en la cárcel vi a miles y miles que están muertos desaparecidos no lo sé

Voz 8 09:21 es una opción una masiva

Voz 0874 09:30 además siempre pensamos en el peligro en el que se disponen los periodistas que viajan a la guerra pero no en el de las personas que ayudan a sus periodistas que son considerados muchas veces traidores pero algunas de las facciones locales no después de esa experiencia en la cárcel que le pasó

Voz 0300 09:44 va a hallaron bueno a pesar de las torturas las amenazas el sido trabajando en SER y lo sigue haciendo actualmente aunque viva refugiado en Noruega contaba que se siente comprometido con su gente con su país y esto es lo que le hace regresar que su trabajo no es una cuestión de dinero sin una luchó por dar visibilidad a estas guerras absurdas que les quedó les ha tocado vivir a él y a su eh

Voz 0874 10:05 claro lo primero que es una persona comprometida con su país antes de escuchar a a hallar ocupa hablábamos de la relación tan especial que se crea entre el periodista y el Fesser los periodistas que han trabajado con él qué qué opinan que estarán encantados con el premio

Voz 0300 10:19 sí pues una de ellas es Mónica que hoy vive en Shanghai la hemos llamado y le hemos pedido que nos cuente cómo se ve desde el otro lado lado el periodista vamos a escucharle

Voz 9 10:29 la figura del Fix ser o del traductor au del ayudante sobre el terreno como lo queramos llamar es la figura de un colaborador necesario para para nuestro trabajo para explicar las historias sobre el terreno todos esos matices que se te escapan cuando llegas de paracaidista como los solemos decir no hilo son necesarios para sobrevivir porque manejan los idiomas por llamar a alguna forma de cada bando guerra no aquellos matices que se pueden utilizar o no para pues ha sobrevivido para permanecer con vida en contexto la detención determinado yo conocía ya Arufe que el año dos mil tres antes de la invasión Le conocía en Bagdad es una de esas personas maravillosas que te encuentras por la vida muy bueno con por circunstancias realmente terminase de una forma hermanada con él no yo recuerdo en el año dos mil cuatro como oculta vamos a su esposa va SIMA las historias que hacíamos plano preocupar la llegaba un momento en que era ridículo porque estábamos ocultando las nuestros planes para entrar en ciudades cercadas por el ejercito norteamericano o como intentar entrar de forma soterrada en Faluya durante en plena ofensiva este tipo de cosas esas lo hacíamos como una complejidad casi de niños pequeños no que nos lleva a considerar los hermanos hasta el día de hoy Iker no es llegaba pues a seguir trabajando juntos porque es muy difícil también a puedes encontrar una persona de estas características con la que nos entendemos igual de bien en guerra como en tal

Voz 3 11:52 venga

Voz 10 11:56 el bien

Voz 0300 12:02 Mónica dice que ocupe su hermano de elección dice siempre no hermano de elección ambos entienden sin ni siquiera necesidad de hablar contaba siempre sus hijos son amigos sus familias juegan la niña de Mónica saberse Jamal no que es el mismo nombre que puso rumbo a su hija de diez días bonito de lo mucho que le debe Claire exacto no pero la curiosidad es que ni siquiera se comunicaron que iban a poner este nombre cuando se llamaron dijeron mira yo lo he puesto illa illa pues ya también

Voz 0874 12:31 en Belorado entre ellos otro compañero amigo también que ha vivido varias aventuras con Yahoo pues el fotoperiodista acercar García Vilanova con el que también habéis hablado vamos a escuchar

Voz 11 12:40 para ese tipo de trabajos imprescindibles asegura en el sentido de que

Voz 12 12:44 sí que necesitas a alguien pues pues se traduzca el que ayudó en determinados momentos no por ejemplo donde tuvimos la oportunidad de trabajar con Javier Espinosa a principios del dos mil doce la primera reacción si bien las primeras veces bueno Javier hemos entrado ya en dos mil once evidentemente pues si que G en ayuda no porque habla poco árabe y absolutamente nada o pocas palabras producir algo y entonces él sí que no tiene sentido no nos no se muchísimo tanto a nivel de lo que es el tema de contactos como el de lo que es un tema de transición no como anécdota pues mira significativo había recuerdo con él fue justamente en dos mil doce cuando entramos en Siria con Javier en Fomento pues con métodos digamos poco ortodoxos estábamos en Siria de los turcos Nos detuvieron prestamos pasando a Turquía y lo bueno seguridad deportadas a Siria no sería que en ese sentido se como como bastante curioso una deportación pero justamente al revés de lo que en el momento suelen ser no

Voz 11 13:45 bueno ya se desde entonces pues aparte de ser un chic es también un amigo porque es una persona encantadora

Voz 13 13:52 esas personas sentido muy disciplinado realmente es una gran ayuda

Voz 14 13:56 cuando cuando no da pie quién es obra Ricard

Voz 0874 14:03 también Javier por supuesto junto con los tres fueron durante mucho tiempo secuestrados si miramos mucho cuando finalmente fueron liberados tú decías que ya lo vive ahora refugiado en Noruega después de trabajar para los españoles España no era una opción para el entonces

Voz 0300 14:19 pues no podemos ser un país muy desagradecido incluso con aquella gente que se juega la vida por nosotros cosa que ocurrió con los traductores en Afganistán

Voz 0874 14:26 eso te iba a decir hoy con las tropas españolas allí verdad

Voz 0300 14:29 los abandona completamente a su suerte no hubiese creído venir a España porque le gusta por el clima a ponerle etcétera no hay por las amistades pero no fue posible la ONU le dio la opción de ir a Estados Unidos después de haberle detenido y haberlas hecho pasar por donde pasó pero él lo rechazó y dijo que no quería vivir en un país que había invadido Irak

Voz 0874 14:49 claro lo lo lo que sigue siendo escandaloso desde nuestro punto de vista es que para este tipo de personas que final Kaman salvado vidas de periodistas de este país en ayudaba a tropas de este país España digo no haya un mecanismo de nacionalidad mediatas que es lo que teníamos que darles no pero en fin al final ya lo aceptó ir a Noruega es un país que no le apetecía que haber hablado con alguna vez desde diciendo es lo que me apetecía era el frío

Voz 0300 15:14 el enfrió a él decía yo de Noruega sólo sabía que había que hacía mucho frío y que había Óscar se y ahora me perdí al otro día decía y además sabes que en invierno no son nunca llega la vertical del cielo no

Voz 0874 15:25 te pillo es que tiene ha seguido trabajando como periodista él sí

Voz 0300 15:28 sigo viajando a Irak y Siria ahora viene de un viaje reciente precisamente estado con Ricardo pero también abierto un pequeño supermercado en Noruega porque ya sabes que el periodismo veces no da para vivir

Voz 0874 15:39 fíjate qué bonito esto que acabas de contar porque en algún lugar de Noruega sabe Dios qué ciudad de qué tamaño de cuánta gente pasará por ahí de repente hay una tiene cita en la que hay un señor que ha hecho lo que ha hecho y sin embargo esta allí pues vendiendo melocotones

Voz 0300 15:52 buenas porque lo lo en él

Voz 6 15:55 pues un poco la vida

Voz 7 15:58 no es muy sencilla muy al final

Voz 6 16:04 muy difícil de encontrar trabajo pues pensamos en hace un negocio un supermercado que sea más sin se siempre es como como máquinas las personas de esa manera no no es tratamos lleve con las familias con las personas podemos decir que vas a cocinar es como decía

Voz 0300 16:33 te imagina regresando a tu país para enseñarlo a los turistas

Voz 6 16:39 la última vez cuando fui a Mosul el ejemplo está completamente destruida intentamos ahí va al museo maravilloso antes de la invasión funcionario nos han dicho que él fue a los americanos para impedir el saqueo de hecho no me no es nuestra misión

Voz 0300 17:09 una guerra para qué ha servido

Voz 6 17:11 sí es verdad es

Voz 15 17:13 de la decepción de un país

Voz 6 17:16 somos las víctimas y todo todo mundo somos víctimas de esa

Voz 0300 17:23 Dimas pero unos más que otros días

Voz 6 17:26 cuando estoy hablando de a usted So Bini caso hizo y sigo soy tenía que tenía suerte para vivir hasta el momento

Voz 7 17:38 sí siempre la cuestión

Voz 6 17:42 de trabaja como Fluxá no Eva Paul Tea Maricel abajo si no una causa a causa de esta causa del mundo ha puesto es buena oportunidad de acción la verdad se acerca a la gente pueda saber exactamente lo que sufrían es lo más importante para mí todas esas amenazas en Irak siguiera trabajando a pesar del todo el disco trabajar insidia si el periodo de las manifestaciones seguía trabajando insidia y después aunque estoy con tranquilidad en un país efe P veo si quieres trabajando viajando a Turquía de Tania ha sido días de nuevo para estar con la gente me parece muy tres

Voz 7 18:41 ante innecesarios si siempre estoy

Voz 6 18:46 pensando en eso

Voz 0874 18:48 porque tiene pinta de que éste no no vende un kilo de manzanas sin contar su historia me imagino de Ebony resuena tienda Simbad en un país que dice que la gente compre y se van a la conversación que no dirige la palabra como para tantos otros periodistas parar su labor no es un trabajo sino una forma de

Voz 0300 19:05 la lo dicho un compromiso con la verdad no me explicaba que hoy las noticias falsas sobre Irak y Siria están en boga no y que para que hay que seguir investigando con nosotros mismos y por eso va a los sitios al terreno porque sino vas no te enteras además sigue viajando Irak también como ha explicado porque su cuerpo están Noruega pero su alma sigue estando en Irán

Voz 0874 19:28 bueno pues en un mundo en el que además el periodismo está en la mayoría de los casos una herramienta de poder o de propaganda reconforta ver cómo me impresiona personas como Yahoo por supuesto como Mónica o como Ricardo como Javier lo ejercen con libertad son periodistas que asumen grandes riesgos para luchar por la por la dignidad de las personas junto a personas tan dignas como ya Rut Rovira te puedes volver al campo siquiera es me parece muy bien

Voz 16 19:58 no eh