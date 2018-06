Voz 1 00:00 acabo de encontrar a Bambi

Voz 2 00:05 cómo dudarlo

Voz 3 00:10 es un cervatillo pequeñito

Voz 1 00:12 como los llamado antes garabato Gavà tú

Voz 3 00:16 con el lomo lleno de de lunares blancos es como Bambi igual igual

Voz 1 00:21 en la oreja tiene pues el número ocho porque supongo que los tenemos a todos controlados

Voz 4 00:26 claro lo primero que tienes que hacer es no mirar los lo de las puntas blancas y yo te lo dejo en un prado donde hay un montón de margaritas ahora en el mes de mayo te aseguro que tú no lo ves un parece una tontería pero pero no canjeado tenía los puntitos blancos lobos al largo de decenas y centenares de miles de años han desarrollado esta forma de que sean más difíciles de ver

Voz 0779 00:51 qué hace aquí sólo aquí tan apartado cuando los primeros estudios en realidad un ciervo lo tiene clarísimo si les la hacer con lo hago no puede correr más

Voz 5 01:03 es que lo que puedo hacer pues esconderse la madre se aparta para no atraer la atención sobre lo porque claro hay así que no ve el resto pues es anterior

Voz 6 01:13 el nuevo como el noveno vuela o cómo lo ven

Voz 8 01:33 a vivir que son dos días que hace Paqui Ramos con pan vino en un miénteme cine que vamos a dedicar a los chinos pues llevarán como tiene sentido Carlos López Tapia buenos días

Voz 0347 01:47 hola muy muy muy buenos días a todos la comunidad trabajadores chinos en España ha ido acabando con una imagen antigua durante casi un siglo los historiadores la prensa lo llamó el peligro amarillo

Voz 0874 01:57 complicado es saber si se ha disuelto del todo del todo probablemente no es la imagen que como acabas de decir se popularizó hace un siglo

Voz 0874 02:16 Zidane en Estados Unidos después de la fiebre del oro había cincuenta mil chinos en la costa Este la mayoría fueron expulsados de la minería de la agricultura y el trabajo del ferrocarril se había terminado así que no les queda más remedio que dedicarse a ocupaciones domésticas o lavar ropa

Voz 0347 02:32 sí esa es otra imagen clásica de las pantallas en los chinos trabajaban tanto como cualquiera pero cobraban menos que los demás fueron ocupando espacio hasta amenazar la influencia de otro grupo minoritario los irlandeses a aquellos irlandeses se les atribuye la invención de la fantasía piqueta de peligro amarillo

Voz 8 02:49 es decir legiones de chinos adentrándose en El País quitándole a los blancos el pan de sus hijos su trabajo si la escuela literatura quién resucitó ese tópico

Voz 0347 02:58 lo de lo oriental indolente fumador de opio y malvado precisamente cuando el cine despegaba necesitaba muchos argumentos

Voz 0874 03:05 en concreto es un novelista inglés en la línea de Conan Doyle el que crea en mil novecientos trece el personaje que va a representar los tópicos racistas durante casi un siglo

Voz 0347 03:15 el historiador jazz Bergé tiene un libro muy divertido que se llama la pequeña historia de los grandes criminales calcula que a lo largo de sus tres de aventuras este personaje es termina una población equivalente a la de Bélgica y eso a pesar de que sus planes para instalar en el mundo la era dejar de del marfil son desbaratadas por una versión de hacerlo Holmes de Watson con menos carisma

Voz 8 03:34 por si alguien todavía no ha dado con nuestro personaje del día se llama fuman Chuck si hay una descripción de su aspecto en el capote

Voz 0347 03:42 el segundo de la novela al demonio Amarillo publicada en Spa

Voz 9 03:45 yo en mil novecientos treinta y cinco imagínate una figura clásica de mandarín chino un hombre de alta estatura delgado de miembros recios felino en sus actitudes y movimientos con un entrecejo como el de Shakespeare un rostro de expresión verdaderamente satánica de su cráneo afeitado pende la coleta tradicional de los hijos del Imperio Celeste sus ojos tienen el fulgor magnético de los ojos de la Pantera

Voz 8 04:23 hay un fanático en Asia doctor mal hay que ganarle Parla la malo un chino ganarme a mí eso nunca gracias arriba

Voz 8 04:42 doctor dará mucho esa sesión continua pero fuman Chus

Voz 0874 04:45 es más cultura televisiva que cinematográfica parques

Voz 0347 04:47 bueno nosotros si en los años veinte Se hicieron veintitrés películas luego Boris Carlo hizo esta que hemos escuchado y luego fuman su paro porque China resulta que apoya a los aliados en la guerra mundial y entonces resulta políticamente incorrecto meterse con los chinos pero que pasa que luego China se vuelve comunistas se vuelve maoísta entonces se produce la doble la de fuman sus dedos sesenta así que habrá que no se haya visto en el cine y ahora tenga puede setenta para arriba

Voz 8 05:14 te la política exterior de un siglo marcado por fuman tú deberías haberlo Tram para misma eh bueno Peter se deshizo de forma en su última película de su última película terminada ir bueno aquí tenemos algo que decir en esto porque hace algunos años estuvo a punto de hacerse la primera versión de este siglo con Álex de la Iglesia como director la película estaba ya muy planificada hace quince años pero sigue estancada pero el chino

Voz 0874 05:36 criminal y sofisticado no es el único

Voz 8 05:39 pico que nos transmiten las pantallas otro

Voz 0347 05:41 tópicos ese de la longevidad los chinos hubiera más llevarme a Chinatown a la tienda china marcada en el mapa en pantalla gracias Teo me has dejado justo en las escaleras que bajan a semi sótano cuál el espectador sabría a estas alturas que dentro ahora un anciano chino cuanto más viejo mejor con melena barbas blancas la verdad es que las cotas en longevidad más elevadas del mundo están en Pakistán en Georgia Eden Ecuador nada de China su expectativa de vida es peor por ejemplo que la nuestra y hay pocos datos sobre este tema en el pasado es un cuchillo lleno de cosas con muchos candelabros encendidos decenas de objetos que parecen antiguos de esa lesión aquí hay una jaula con un animal Lillo muy gracioso perdone quiero llevármelo le doy cien euros por él

Voz 12 06:36 las quién Mobile no está en venta

Voz 0347 06:40 ese será un regalo para un amigo

Voz 13 06:42 la radio seguro que lo va a cuidar muy bien

Voz 0347 06:45 te daré doscientos euros por él

Voz 12 06:47 implica muchas responsabilidades no puedo venderlo a ningún precio

Voz 0347 06:54 dos no se vaya donde va bueno pero en realidad lo que estoy buscando no es tan raro como Gremlin pero mucho más caro aquí aquí aquesta un bote pequeño cien gramos seis mil dólares no tiene la menor utilidad pero la superstición ha elevado el kilo de este polvo hasta los cincuenta mil euros cualquier noche en Hanoi en Hong Kong el anfitrión de una fiesta de ricos se lleva una pequeña habitación a los más cercanos para compartir un cóctel de millonario antes de volver a reunirse con el resto el elixir está hecho con vino mezclado con cuerno de rinoceronte rallado un cuerno de rinoceronte pesa unos cinco kilos que se pueden convertir en doscientos cincuenta mil euros cayendo en varios bolsillos si conservamos las uñas que nos cortamos e hiciéramos poco luego con ellas el resultado sería el mismo hilo serían entre cincuenta y cien euros cada vez Teo lleva a la farmacia de Pekín por favor

Voz 0874 07:51 de hecho el cuerno es uno de los símbolos más antiguos de la cultura por lo general quería significar poder y fuerza también sabiduría pero más allá del uso decorativo ideas pócimas su prestigiosas no era muy útil en medicina hasta hace pocos años esto va a sorprender como nos ha pasado a nosotros porque hay unos cuernos que son muy especiales en los que España resulta destacar Paqui Ramos ha ido a buscarlos

Voz 14 08:16 he venido a buscarlos a las afueras de Albacete con un biólogo Tomàs la han de te Castillejos que ahora mismo está intentando abrir el portón de la de la granja iba solo son veinte llaves

Voz 0779 08:32 a ver un biólogo intentando abrir un candado no lo suyo

Voz 15 08:37 no

Voz 0779 08:39 aquí es donde están los los machos que queremos un poquito porque la cuerna dura son los huesos de Superman persiste siete veces el impacto en material de lo que resistieron hueso interno pero el hueso un crecimiento muy débil entonces sí se asustan ese peor golpe como fastidió vamos a ver si puedo

Voz 1 09:04 mira una cosa Carlos siempre le gusta enviarme a sitios donde me ponen en peligro yo pensaba que esto de la visita a una granja de ciervos era lo menos peligroso del mundo y ahora me está diciendo que cómo me mueva mucho lo mismo no al peligro para ellos ah vale

Voz 0779 09:18 tú eres un peligro para ellos ahora ese septiembre ellos son el peligro parte bueno pues estamos atravesando un campo lleno de catas decía y es verdad que todos se bueno la mayoría tienen no es cuernos muy cortito

Voz 16 09:35 es la cuerna es una estructura increíble porque es el tejido de crecimiento más rápido que existe incluido el cáncer crece a un centímetro por día hay veces que de perímetro tiene hasta veinticinco centímetros en la punta que es porque me crezco eso significa que está haciendo crecer de veinte a veinticinco centímetros cuadrados de piel al día los nervios están creciendo a un centímetro podría hay un grupo con el que hemos trabajado del hospital de parapléjicos de Toledo que querían estudiar la sustancia apuntará cuerna en crecimiento para intentar devolverle la movilidad parapléjicos un amigo mío que es el mejor científico que se abre cuerna en crecimiento en China Chen Yili ha logrado conseguir es cierto esto ratones con cuerna de ciervo y lo que intenta es encontrar el secreto para hacerle crecer pues la mano a Omán con pie a una persona que haya perdido el miedo

Voz 1 10:31 pero eso a través de las propiedades de las células de un acuerdo

Voz 0779 10:35 claro por ejemplo es tu crecían rápidamente que estos ciervos ahora mismo están sufriendo osteoporosis estado osteoporosis se cura

Voz 16 10:43 pero entonces ha habido gente Víctor Tejera de Hungría un grupo que lo que ha hecho ha sido de estudiar la genética

Voz 17 10:51 de los huesos que se están recuperando de la osteoporosis de los que están sufriendo la osteoporosis del ciervo comparándolo con la suponerse humana que nos un proceso fisiológico sin que es una enfermedad

Voz 16 11:01 entonces ver la expresión diferencial de genes y a partir de ahí pues han encontrado algunos debe en genes

Voz 1 11:08 que podría ser interesante para la medicina que les voy a hacer una foto que hace un momento nos está mirando pero ahora ya pasan de nosotros

Voz 18 11:17 luego los circuitos para los visitantes desde el centro de Pekín pasan ante eso después por la farmacia Atón Ventana está en pleno centro suele estar llena de turistas y también de chinos durante todo el día lleva cuatro siglos de existencia de fueron la farmacia de los últimos emperadores de China la medicina tradicional china usa diez mil elementos en cuatrocientas mil combinaciones para algunos es la explotación de la superstición y además contribuyen a la extinción de varios animales

Voz 19 11:45 ya no hay siete escandinavo

Voz 18 11:48 Ana por ejemplo se hace un coso de tigre el hueso fresco se pone a secar al sol a continuación se machaca enteras sitos NYSE sumergen vino no se prepara en píldoras en polos el cuernos un ingrediente tradicional y no me refiero sólo al de rinoceronte es tan caro que todos los años suele detener a varios contrabandistas hace cinco años por ejemplos habaneros chinos se incautaron Duma al hijo de cuernos de antílope que valía diecisiete millones de euros

Voz 0874 12:15 pero lo que pasa es que en Internet el libros documentales se dice constantemente que la medicina china tiene tres mil años nos gusta pensar que la antigüedad equivale a sabiduría conocimiento pero en ciencia esto no funciona Carlos

Voz 18 12:28 si el el hombre Usa hierbas desde hace miles de años no pero si hablamos de medicina el libro más antiguo de China en sobre medicina resulta que coincide con el dedo Hipócrates con la separación entre médico y sacerdote que conduce a la medicina científica accidental hablamos el ciclo quinto antes de Cristo Se puede decir que han paz medicinas arrancan en el mismo periodo a día de hoy aquí por cada cuatro médicos a la occidental hay un médico tradicional no he encontrado datos sobre el porcentaje de pacientes occidentales con médicos tradicionales Teo sacarme de aquí

Voz 0874 13:06 lo que hemos hecho es pedir a dos colegas que han vivido más de veinte años en China entre los dos que mirase en en su armario medicinal tienes dijeran si queda algo de China en el que está en Madrid a punto de salir hacia París cómo estás Georgina buenos días

Voz 20 13:21 hola buenos días Javier Sergi Vicente

Voz 0874 13:23 Barcelona cómo estás Sergi buenos días Georgina ha sido corresponsal en los setenta y ochenta tengo diste pueden pues del comienzo del gran cambio del comunismo maoísta al comunismo capitalista digamos tu último libro de hace pocas semanas se llama en busca de mi hermana China India física y mentalmente sé que estás mucho allí supongo que alguna vez te pondrías mala en en en China que que tiene tu botiquín

Voz 20 13:45 mi botiquín tiene que parece increíble pero los chinos sobre todo que les encanta la medicina preventiva y todo lo resuelven pues tomando agua bueno en mi época como era muy duro hay casi no no había Jara comer pues entonces no te daban no te daban tengo que te daban era agua hervida ir y ahora pues si me pongo mala o cualquier cosa como hacen ellos todo el día bebiendo ahora bebo té pero en aquella época se bebía todo el tiempo agua hervida

Voz 0874 14:19 supongo que es una manera de hidratarse por supuesto a través del tema del agua hervida Sergi en plena promoción de tu libro sobre China con el que resume es también más de diez años allí como corresponsal ha sido más allá has vuelto con esposa China con dos hijos tu hermanito medicinal que tiene puesto

Voz 0801 14:34 el medicamentos occidentales que probablemente estén caducados porque somos en casa poco de medicamentos incluidos los chinos no te vamos a alguna cosa de China pero ya ya no queda nada y además cómo podemos volver a menudo pues siempre se hace falta alguna cosa de medicina china pues ya ya lo traemos pero pero yo creo que lo he hecho un un aspecto que es fundamental el lo lo preventivo de la medicina china ir en ese sentido es es probablemente más importante no tener una enfermedad previniendo que que no tener que poner parches a posteriori para mí eso es una clave

Voz 0874 15:09 en irte ayuda entonces

Voz 0801 15:11 bueno el el los chinos consideran que que el agua fría no es buena no es buena para para el organismo afecta por ejemplo la garganta impreso pues ven algo caliente tanto contáis como Sintel es una cosa que nos choca muchísimo a los que digamos hay problemas

Voz 0874 15:26 ves tú en tu libro de Sergi China Fast Forward ella matices como aconseja la sabiduría popular mi mujer hace Inés y se llama Inés y yo

Voz 0801 15:35 no sé si si hay algún error tipográfico

Voz 0874 15:38 que tú lo provincias infinitamente mejor que yo no sé cómo se pronuncia esto consiste en que no se mueve de casa ni prácticamente se ducha durante el mes posterior al parto para que no entre frío en el cuerpo que es un poco el creo que acabas de decir no con el miedo a lo frío condiciona mucho la convivencia de una pareja como la vuestra con costumbres muy diferentes

Voz 0801 15:57 no sobre todo si hace tiempo que estás ahí has hecho un esfuerzo para integrar te para entender que estás en otro país y por lo tanto pues no no ver esas cosas como problemas sino como como bueno al final respetar al otro no pero si quieren que relaciona a lo del calor y el frío también es otro aspecto fundamental de la medicina china no porque al final lo que se busca es un es un equilibrio tan tanto de la temperatura corporal como de lo de los flujos energéticos no incluso de de la relación cuerpo mente para mí la medicina china pero no sólo esta también muchas otras medicinas tradicionales la tibetana por ejemplo también funciona de manera similar es es es fundamental al no no no acaba siendo un problema pero sí que es verdad que al cabo de una o dos semanas pues mi mujer mismo ya dijo bueno una excepción lo van adaptando

Voz 0874 16:45 eso es verdad que habrá relación mente cuerpo es lo que en la medicina occidental supongo que llamamos estrés tu Georgina en tu libro En busca de mi hermana China que tocas un terreno completamente ajeno a la tradición médica China que es la psiquiatría porque lo que este

Voz 20 17:00 precisamente porque era muy distinto de de de la medicina tradicional no oí yo cuando en el en el tiempo en que vivía en Pekín el tiempo en que era estudiante era muy amiga de una mexicana que era que había ido a estudiar la medicina acción al entonces hacíamos muchas reuniones en que se hablaban mucho tanto los chinos como los mexicanos que estudiaba medicina tradicional habla mucho de de de la medicina tradicional china y de las consecuencias si tal entonces consideré que quiere interesante precisamente porque a los a todo lo que es las las psiquiatría y todo lo que se las emociones los chinos los vende una forma totalmente distinta y consideran que las emociones en parte son causantes de las enfermedades no era muy curioso porque claro pensar que que las emociones puedan causar una enfermedad para nosotros era totalmente aluciné ante no ellos y además te lo dicen así no por ejemplo pues que la amargura afecta al bazo que la tristeza afecta a los pulmones y entonces por eso no tenían psiquiatras no porque ellos consideraban que era una cosa que tenía que tratarse por la medicina tradicional

Voz 0347 18:18 que tiene los chinos algún personaje que represente a la maltrato en tal como ocurre entre nosotros

Voz 20 18:24 no lo que tienen en bueno era a los extranjeros Gemma no llamaban Jean Witt ceda no diablos occidentales no pero no yo creo que no tienen bueno no sé qué opina Sergi pero yo creo que una persona sí que simboliza yo creo que los chinos son muy abierto a Occidente al contrario les encanta a los occidentales y te tocan y te miran quieren qué tal son yo creo que son muy abierto para mí no sea ver qué opina Sergi yo creo que no hay no hay una persona que simboliza como aquí fuman Two no lo que sí es ya digo que no llamaban pues eso qué narices largas los diablos accidentales total que viene también con la tradición en parte de de lo que sufrieron o de los ataques después de la guerra del opio no

Voz 0801 19:16 sí sí estoy absolutamente de acuerdo con ahí y además pues pues ese tipo de expresiones se popularizaron especialmente en un momento donde China estaba estaba muy aislado del resto del mundo no y por lo tanto acrecentada esa esa sensación que lo lo de fuera era malo no

Voz 0874 19:34 en un segundo con nosotros porque escucho a Paqui quejándose de algo vamos a hacer

Voz 1 19:38 tiene un olor citó esto que la verdad pues sé que tiene tan mala pinta pero sí tiene muy mala pinta de digo como tengan que va a alimentarse los ciervos que son rumiantes

Voz 21 19:49 básicamente lo que tienen es una cámara de fermentación en el estómago y esto que son resto de pulpa de naranja pues la lo fermento de los microbios que hay dentro producen proteínas producen vitaminas producen todas las cosas

Voz 1 20:04 también hay cabezas de ajos aquí también le damos cerrojos naranjas fermentado las cabezas de ajos

Voz 0779 20:14 no vamos a ver eso es lo que tú tienes la izquierda pero a la haber dicho tienes una línea de alimentación con

Voz 1 20:19 baja vamos vamos a alejarnos afortunadamente por la radio desafortunadamente yo

Voz 0874 20:29 has Tomás profundizar un poco en esto resulta que estáis considerados entre los mejores sino los mejores del mundo en esta clase de investigación ha hecho descubrimientos pioneros

Voz 0779 20:38 de descubrimos y fue el primer mamífero donde se descubrió que las madres producen una leche con una composición distinta para los hijos para las hijas producen un poco más de proteína más leche para los hijos eso para ayudarle a ser el macho líder que es el que sea Parera con todas las hembras pero si esto lo hubiera estudiado en Estados Unidos lo que hemos visto hasta en el telediario pero claro esto ese no es Harvard es Harvard Sete medicina o no lo cierto es que están locos por los productos de aciago o bueno vamos a intentar hacer que de ciervos es una de las Predictor pedido con una empresa de Cantabria claro eso mañana todos nos ponemos todos a hacer queso pues no porque nosotros hasta ahora hemos ordeñar bajo anestesia esto no son vacas

Voz 1 21:27 de el ciervo para los chinos es como el cerdo para los que españoles

Voz 0779 21:31 literalmente hace poco vino un empresario viva estaba bastante y fotografías de de de reuniones que tenían uno de los platos de ciervo ciervo la voz de es para los chinos ya hay una parte que seguramente a lo mejor funciona como está de acuerdo en crecimiento o a otro nivel lo de la placenta que quizás sea igual que la placenta otro animal pero la historia está en que para su mentalidad todo lo del ciervo es importante con la cantidad de dinero que tiene una cantidad de población que haya pues tiene un potencial de negocio gigantesco vamos a producir

Voz 1 22:11 gracias Tomás

Voz 23 22:17 su casa pronto descubrirá que los chinos somos afecto así que espero que nos veamos en las próximas

Voz 8 22:26 hace unos años alguien tuvo la curiosidad de mirar cuál era la pregunta

Voz 0874 22:30 más frecuente en Internet que hacen los chinos sobre España la respuesta está publicada resulta ser esta porque España no se anexión a Portugal Georgina aunque esto parezca mentira significa que quizás saben más de nosotros que cuando pusiste tú por primera vez limpien en China no sabía de España entonces

Voz 20 22:47 pues sorprendentemente yo creo que en China se sabía un poco más de España de lo que los españoles habíamos de China cuando yo me fui a China que fue era el año setenta y nueve pues aquí en España la gente se pensaba que los chinos todavía llevaban la coleta sin embargo iba a China hay entre hombres la gente de estudiantes y gente con un poco de nivel dos que preguntaban por el Quijote a España el Quijote tal

Voz 0874 23:12 a la pregunta española a la que los españoles nos hacen sobre nuestro pasado en China suele ser

Voz 20 23:17 yo creo que la primera pregunta que hacen en cuanto ven a unas es Nielsen aguardan sea de qué país no eso es lo que le fascinan los chinos saber de qué país el luego a lo mejor no sabe nada de ese país pero ese esa curiosidad de de saberes ver a un blanco esa es una persona distinta tal y eso era antes y es ahora no porque en tablas la más mínima conversación con un chinos ya quiere saber de dónde vienes no esa curiosidad los chino yo creo que son muy curiosos no y entonces pues efectivamente ahora como dice Sergi pues antes era a lo mejor El Quijote ir el do Unió que la corrida de toros y hoy en día en cuanto les dices yo soy de España te dice

Voz 24 24:03 a su chivo

Voz 20 24:05 sea fútbol fútbol no es lo único que verdaderamente les apasiona

Voz 0347 24:09 pero cuál es la pregunta que te hace a los españoles sobre China

Voz 20 24:14 los españoles que me hacen a mí sobre China

Voz 25 24:17 y bueno es muy

Voz 20 24:20 distinta no han dado qué raro y te basada en China Icomos son los chinos muchas veces te pregunta cómo son las China Icomos en China entonces pues es es

Voz 0801 24:32 sí la que pregunta muy bien

Voz 20 24:35 son muy distintos de osea que los chinos que tenemos aquí en España en la mayoría proceden todos de la provincia de Jian no muchos de ellos son son campesinos aunque ha mejorado muchísimo pero creo que yo creo

Voz 0801 24:50 una de las cosas que más se pregunta es por qué son tan cerrados no esa sensación de que las comunidades chinas en España son muy cerradas y la respuesta que suelo dar es que que hay una barrera idiomática importante no eso aún está para superar pero pero creo que se va a superar sobre todo aparte dir de la generación de de de de gente de origen chino que ha nacido aquí que ya ha aprendido el español también el catalán en caso de de Cataluña y que y que van a facilitar esa esa mejor integración

Voz 4 25:20 el ex se San con dos libros

Voz 0874 25:23 ahora mismo en novedades y con muchos años de China

Voz 4 25:25 pero dentro de ellos que carrera como corresponsales

Voz 8 25:28 gracias a los dos un abrazo hasta luego calor tape algún detalle final

Voz 0347 25:33 bueno pues que a pesar de que el mestizaje va ganando espacio traten de recordarla alguna pareja de cine con mujer blanca hay hombre chino lo contrario sombras facilita estadística

Voz 0874 25:43 dejas interracial en Estados Unidos parece confirmar ese desequilibrio que el cine refleja hasta próximo miénteme tiene Carlos rodeados