Medicina con perspectiva de género

Voz 0874 00:55 qué bien los tres puntos en el mismo estudio cómo estáis Javier Sampedro Pere Estupinyá estos científicos de cabecera qué tal muy bien nuestra tomando el sol hay fueron resultó pensaba que habíamos está tomando algo en tu caso estoy seguro de que las diez y media es una buena hora para tomate un no sé platito exacto oye voy a hacer hemos hecho ya toda la lecturas posibles del nuevo Gobierno lo voy a hacer una pregunta a científicos como vosotros pero similar a las que se hacen en la zona mixta greco lo llama no en los estadios cuadro de tal Pedro Sánchez que bueno

Voz 0902 01:30 no yo yo estoy asombrado como todo el mundo no tengo nada muy original que decirlo honestamente no refiero en el ámbito científico ya sabes bueno ya ya ya pues en en dos palabras más dinero y mejor gestión Pedro Sánchez tiene una buena

Voz 0902 01:48 puedes suba acción que es la primera legislatura de Zapatero todos los científicos españoles coinciden en que fue una deuda de oro de la ciencia

Voz 0902 01:56 el a la segunda legislatura de Zapatero ya las cosas empezaron Aimar es decir la situación de los recortes no la inventó Mariano Rajoy empezó ya con las segundas legislaturas Zapatero fue la crisis llegó la crisis en las tonterías como la investigación científica y todo esto que nuestros políticos no acaban de creerse que eso sea importante así que tiene un buen tienen un buen lugar donde miles

Voz 1730 02:18 bueno estado una de los aspectos que más ha criticado de la política

Voz 0902 02:21 la del PP ha sido la ciencia

Voz 1730 02:24 se espera que tome decisiones de hecho hay un rumor que puede crear un nuevo Ministerio de Ciencia se ayer consultaba con un par de personas que están vinculadas a un partido y una muy en el ámbito a la innovación y podría ser que esta semana y sí

Voz 0874 02:41 Santa las lágrimas a vosotros el hecho doctor en Económicas al final acabo es una ciencia no sí bueno sí de eso es sólo predice que los hechos aposté decir ya estamos menospreciar hombre en términos de lucha contra el medio ambiente cabe imaginar que tiene una sensibilidad mayor desde luego que los culés precedente

Voz 1730 02:58 sí sí es quizás es un tema más difícil de abordar y sobre todo de un de hacer cambios en dos años y en dos años y que sean que tengan un acuerdo real pero pero claramente es uno de los aspectos a mejorar pero yo es lo estábamos hablando eso gestión del Ministerio siempre hemos dicho que un Ministerio de Ciencia no es la principal lo que hace falta es más inversión y mi otras mejoras pero en este momento de desorden de la ciencia y sería una buena señal también se ha hablado

Voz 0902 03:28 la posibilidad de un Ministerio de Igualdad sería otra

Voz 1730 03:30 bueno es verdad que los presupuestos están cerrados

Voz 0874 03:33 lo cual es muy complicado montar nuevas carteras esto

Voz 0902 03:35 los ministerios que estás sin dotar de nuevos presupuestos pero las los presupuestos de las secretarías de Estado secretarías generales que se dedican ahora a estas cuestiones tienen su presupuesto intacto no

Voz 0874 03:46 oye que ópera cambiando de tema que tú querías comentar algo sobre antienvejecimiento perros porque eso aquí noticias que me da más miedo a la verdad

Voz 1730 03:55 no es que sea un un descubrimiento pero es noticia yo creo que relevante hemos hablado muchísimo de que en en gusanos de laboratorio en moscas en ratones se puede revertir el envejecimiento ya que vivan más años el salto a humanos es delicado y un genetista muy importante de Harvard George Church que ha hecho una jugada maestra ha creado una startup con otros investigadores para hacer antienvejecimiento de mascotas de perros de gatos de dueños que pueden pagar mucho dinero para hacer estos estas investigaciones

Voz 0874 04:28 pues no para dueños los estudios policiales

Voz 1730 04:32 el último paso terminaría siendo éste de hecho él lo que argumenta es que además de ganar dinero le permitiría hacer experimentos en unos animales más cercanos unos mamíferos más sofisticados en los unos mafiosos más sofisticados más cercanos a los humanos que es una manera útil además de ganar dinero de también de hacer investigación más cercana a lo humano en de inmejorable

Voz 0874 04:52 parece que se déjame que lo comprenda tiene una vía que es es científica Navidad que tenemos que alabar que es la de avanzar en ese terreno del antienvejecimiento saltar de los ratones a mamíferos más grandes pero luego también tiene olfato científico y económico porque propone a gente que tiene mucho dinero hacer que su mascota viva más tiempo sí correcto

Voz 1730 05:11 sí sí sí sí sí curar enfermedades El de de de momento la antienvejecimiento lo están planteando cómo curar enfermedades congénitas pero también hacer pequeñas modificaciones genéticas que ya se han comprobado en animales mucho más pequeños que

Voz 0902 05:24 si hacen que dejen

Voz 1730 05:26 miento vaya más lento en el gusano

Voz 0902 05:29 Nos decía el otro día aquí mismo Ginés Morata que se había multiplicó por siete la Ahmidan en daba por hecho que en un futuro a medio plazo pero que es un universal de la biología no verlo

Voz 1730 05:40 exacto humanos en biomedicina el salto humanos siempre es muy complejo entonces este punto intermedio creo que es una jugada maestra

Voz 0874 05:47 ya saben que hay un número de teléfono es un número de whatsapp por si al final de esta sección en los últimos minutos nos queda un huequito pueden hacer cualquier consulta o buscar la opinión de de Javier teléfonos el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve repito es un número de whatsapp con lo cual si quieren dejar un mensaje con su número nota de audio también los vale es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve les pueden preguntar sobre lo que quieran ellos responderán lo que les de la gana son científicos definan un par de semanas contábamos que hay factores que hacen que un tratamiento médico funciona mejor en unos enfermos que en otros por ejemplo la genética o las causas ambientales también influye el sexo del paciente es decir si es hombre o mujer pero solamente hace falta rascar un poco muy poco en esos datos Pérez darse cuenta de que existe un problema aún mayor y es que las mujeres también de alguna manera invisibles en las investigaciones científicas es que no se investiga lo suficiente las enfermedades femeninas ni tampoco las razones por las que el cuerpo del hombre y el de la mujer enferman de manera distinta no reaccionan de igual modo a un mismo fármaco ni siquiera pera Javier incorpora a suficiente número de pacientes mujeres a las pruebas de laboratorio

Voz 0902 07:14 hombre tiene mucha relación lo uno con lo otro no porque veíamos hace poco que se había sorprendido los los autores de una serie ensayos clínicos porque sólo uno de cada tres pacientes en los ensayos era una mujer aún así habían visto que había diferencias considerables en el tratamiento en cuestión que no vamos a entrar en el ahora entre los dos sexos y esto y evidentemente si la axila a mitad de la población humana son mujeres y deberían ser la mitad de la población en los ensayos clínicos excepto en los casos evidentes imaginemos cáncer de mama en que tienen que ser casi todo su casi todo porque algunos son sobre casos que también lo tiene a mí hay un dato que dé el año pasado que me me llamó mucho la atención que es que cuando si si tú mirarlos los papers no las publicaciones científicas ves donde la jefa es una mujer este en biología se ve muy fácil porque es la última que firma o bien es la principal investigadora que es la primera que firma no sé si la mujer sin una mujer está en una ser dos posiciones de imponer de gran importancia lo el sesgo de género del estudio en cuestión sea el que sea es inferior de manera que de enero sin más equilibrada de manera que tener mujeres en los puestos de responsabilidad a los laboratorios puede solucionar de paso el problema del sesgo de género de los estudios no está todo muy

Voz 1730 08:44 sí sí sí aquí aquí yo creo que hay dos grandes temas no uno es que el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer pues seguro problemas hormonales por por otros aspectos no no reacción igualmente a ciertos fármacos tienen algunas enfermedades más prevalentes en un caso

Voz 0902 09:00 inmunes tiene un sistema inmune muy fuerte hemos cagas para la puesta en optimizada para proteger al feto

Voz 1730 09:04 Madrazo luego que esto no sea investigado suficiente o que tradicionalmente la medicina no ha tomado la misma atención y tengo un ejemplo muy muy concreto que es en temas de de disfunciones sexuales yo escribí el libro oeste de la ciencia sexy cuando íbamos buscando iba congresos sea las disfunciones sexuales femeninas hace un tiempo no se investigaban se investigaba la la falta de erección todos los problemas de hecho novia un una medicina sexual habían congresos de urología donde trataban a hombres la la las disfunciones sexuales femeninas pues bueno no no eran tan importantes como las masculinas gracias a ojos

Voz 0902 09:37 Titus en eso precisamente no nos escucha

Voz 0874 09:39 Carme Valls que es doctrina es especialista en medicina con perspectiva de género el programa Mujer Salud y calidad de vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios cómo estás buenos días hola buenos días no está escuchando es que es asombroso que la ciencia la medicina también puedan estar bueno pues tengan ese sesgo machista no el estado supongo históricamente en manos de los hombres pero cómo es posible que todavía hoy el cuerpo de la mujer no no esté tan estudiado como el del hombre

Voz 0521 10:06 bueno se explica por muchas razones primero por una deficiencia científica porque fíjate que en el año mil novecientos noventa ya la doctora Berna Ray Kelly que es cardiólogo americana denunció que a igualdad de patologías coronarias a las mujeres las enviaban a casa y a los hombres los enviaban a operar las coronarias a las mujeres causó número uno

Voz 0874 10:30 entre las mujeres no es sólo sabes

Voz 0521 10:32 pero fíjate que en el noventa no se sabía por qué porque toda la ciencia que se crió de ochenta a los noventa no incluya ninguna mujer no el tren como abre decíamos una de

Voz 5 10:43 cada tres merece queda Javier Sampedro que aprovecha para decirme hola porque lo he seguido siempre y me da que colabore Saud que sea dicho varios días muchas gracias entre no pocos seguidores pero son lo mucho que estoy sumamente seguro que he ido a que es entonces la diferencia de

Voz 0521 11:03 en aquel momento no había cero mujeres eso sea sólo el estudio FRAM tenga que estudiaba las cardiovasculares incluía mujeres y hombres los demás sólo hombres en la aspirina en coronaria pero tanto primer problema falta ciencia que incorpore a las mujeres a la visibilidad de lo que les pase no otros segundo problema es que has dicho pues el tema de la firma como decía ahora Javier de los trabajos pues esto ha aumentado que que el que haya mujeres en la dirección ha aumentado pero

Voz 6 11:34 no todo no todo es porque sea una

Voz 0521 11:37 la mujer no tiene que ser una mujer que también tenga perspectiva de género quiera incluir mujeres en los estudios de investigación no ir luego sí que vinieron unas cuantas mujeres que nos ayudaron mucho más por ejemplo que dirigió el New England Journal un tiempo puso unas normas no IVE y también hay una norma en en publicación médica que no se puede incluir a ningún trabajo de investigación que no incluía mujeres ya que no diferencie las revistas buenas

Voz 0902 12:07 para él no pero antes gracias

Voz 0521 12:09 sí sí ya dirigió impuso esta norma no dijo aquí para un trabajo de investigación no se puede decir población kits no diferenciar por sexo sino que sea diferenciar y entonces se vio que había pero cosa eso que no habían tenido en cuenta yo que sé que es renal pues por ejemplo era diferente en mujeres que nombre eso sí que veía enfermedades que se manifestaban diferente en el cuerpo de Mujeres y hombres y luego Bernardino impuso otra norma que es la en que ella dirigió el Centro Nacional de Investigación en Estados Unidos también se puso una ley que decía que en los trabajos de investigación que se precie hay que incluir a mujeres y minorías étnicas también porque se habían olvidado sólo se estudiaba nombres raza blanca etcétera no que fueron avances que ya se hicieron en noventa así todo si miramos en perspectiva pasa porque ha dicho Javier que sólo en un treinta por ciento de trabajos por ejemplo de cardiovascular sean incluido mujeres en los trabajos de investigación aún falta un setenta por ciento cuando la primera causa de mortalidad del sexo femenino va a ser cardiovascular no sólo infartos sino también accidentes báscula

Voz 0874 13:21 este que verdades es increíble pensar que muchas dolencias que están relacionadas con profesiones históricamente femeninas en las últimas generaciones como es pues servicios de limpieza enseñanza cadenas de montaje esas lesiones musculares o el estrés se atribuye al hecho de ser mujer no las condiciones de trabajo

Voz 6 13:39 sí e incluso los nódulos

Voz 0521 13:41 en las guiar las gargantas de las maestras no es decir que tienen los músculos de la garganta más débiles no sabían que si porque eso sexo débil es contradictoria no sexo que vive más años que en una especie como

Voz 5 13:55 la especie aún vendiendo hijo sea consideraba la más débil le multó Sáenz

Voz 0521 14:02 bueno es verdad que había que hacer alguna educación previa en la ergonomía por ejemplo hay mujeres como Karen mes sin de Canadá que ha estudiado muy bien las diferencias económicas que teníamos que tener en los lugares de trabajo para no lesionar no más la espalda osea que sí que se tendrían que tener en cuenta el diseñador los lugares de trabajo o en las maestras con los nódulos son las chicas jóvenes maestras las que hacen los nódulos vocales las más mayores ya saben cómo hablar a los alumnos y cómo han de hacer silencios

Voz 5 14:30 porque es una sola es un problema de educar

Voz 0521 14:35 en este trabajo si se escribí porque se recetan más

Voz 0874 14:37 ansiolíticos y somníferos a las mujeres que a los hombres bueno te diré

Voz 0521 14:43 cosas respecto a los psicofármacos uno que en cualquier lugar del mundo la primera queja de una mujeres consideradas psico somática y por lo tanto antes de hacerle ninguna prueba antes le van a darle el sedante un antidepresivo a después ya buscarán alguna otra cosa pero eso exige Moon en todo el mundo más en el Estado español que es el primero que desde Primaria se recetan psicofármacos ir el ochenta por ciento va dirigido a mujeres por otro lado hay otro problema que a veces la ciencia la diferencia tiene que llegar a la forma en que degrada

Voz 6 15:16 los los dos fármacos

Voz 0521 15:19 pero resulta que la cascada encima Atica que tenemos para cuando entra un producto tóxico externo o un antibiótico o un psicofármacos es cumple bastante no diría completamente diferente pero tiene hiperactivo dado un una un una forma encima Atica de degradar estos productos muy diferente en mujeres que en hombres vamos poco entrenados a la a a la FACUA los que salimos de la facultad de Medicina para conocer estos temas porque no entraba la ciencia de diferencia en las asignaturas de las ciencias de la salud de hecho no entra todavía

Voz 1730 15:59 Carmen es que esto último que estabas comentando me parece muy curioso porque es en estas disparidades claramente hay unas por un lado discriminación que las comentado hay hay un entorno social diferente pues hombres y mujeres fuman más hay profesiones diferentes pero luego está está biología que hay algo diferente entre la biología del del hombre y la mujer tú estabas hablando de ligado que quizás es lo mismo de de por lo que el alcohol afecta diferente a hombres y mujeres pero que que más hay en osea es es todo un en el entorno in hormonal que es lo que hace diferente unas células una no reacciona fármacos o que haya más enfermedades en un género de otro sólo por causas biológicas

Voz 0521 16:37 bueno hay varias diferencias

Voz 5 16:40 la la de todo es una de ellas en el

Voz 0521 16:42 metabolismo lo del alcohol es distinto porque es diferente absorción en estómago sea la mujer do a absorbe dos doblemente el alcohol por lo tanto con es fácil que con dos copas son igual que cuatro para un nombre no sé que hay unas diferencias metabólicas que quizá no se habían estudiado correctamente de después está el ciclo menstrual que interfiere en la forma en que están los estrógenos en sangre que oscilan constantemente durante el ciclo hace que el metabolismo del hígado tiene que pasar estos estrógenos tienen que pasar por el mismo lugar del hígado que metabolizar los fármacos y por último hay otras diferencias que incluyen como los tóxicos quedan más en el cuerpo de la mujer en mi último libro ahora de Medio Ambiente y salud Nico como la el cuerpo de la

Voz 6 17:34 mujer retiene mucho más los tóxicos solubles los dos pesticidas los disolventes el todo lo no etcétera queda

Voz 0521 17:45 en el cuerpo de la mujer mucho más tiempo tienes hombre sabíamos que el DDT vive cuarenta años en sangre una vez te lo han puesto pero en el cuerpo de la mujer vive más porque vive dentro de las células grasas hay

Voz 0874 17:56 desde las quince por ciento más de celo

Voz 0521 17:58 sea en el cuerpo de la mujer porque tiene que dar la vida y tiene que hacer leche diferencia en la grasa aunque la mujer sea delgada no sea también es verdad que en un hombre obeso también retendrá

Voz 0874 18:09 a ver qué ocurrirá

Voz 0521 18:12 en el libro explicó nuevos riesgos para mujeres y hombres no sólo para para mujeres pero el riesgo de los tóxicos ambientales de los directores endocrinos afecta al cuerpo de la mujer de dos formas diferentes una porque los tóxicos se queda más tiempo y la segunda porque altera el ciclo menstrual que el hombre no tiene entonces eso multiplica por dos el riesgo de cáncer de mama riesgo de mama fibrosis quística el riesgo de alteraciones en el ciclo menstrual de menopausia precoz ahora hay más visto con el bisfenol A o sea que hay que estudiar el cuerpo de de hombres y mujeres con una mirada diferente de lo que teníamos hace veinte años

Voz 0874 18:53 eso es lo que queríamos hablar aquí no sé si tú contemplas también un cambio de gobierno como una posibilidad de corregir algún error no sé si depende más de los planes de estudio en las facultades que de lo que se pueda hacer entorno

Voz 0521 19:04 todo todo es necesario porque fíjate tú tenemos una Ley de Igualdad fantástica en España que modificó la Ley de Sanidad que nadie se acuerda la Ley de Igualdad modificó tanto la Ley de Sanidad a mí que más me dieron una oportunidad escribirla en parte es la parte de las diferencias nuestra ley actualmente dice que se ha de tener en cuenta las diferencias que nunca se ha de investigar sin incluir mujeres y nombres sin sin incluir las diferencias biológicas y sociales eso lo pone la ley pero no se cumple la ley o sea que yo creo que sólo que intentemos cumplir tanto que queríamos cumplir la Constitución pues la ley está la ley de igualdad ante la Ley de Sanidad está yo pienso que hay una ex ministras el primero este Gobierno estoy segura que que va a todo esto la paridad por tanto eso ya va bien porque crea una visibilidad además hay unas mujeres estupendas las hemos visto estos días hablando estupendas en todos los aspectos de la magistrada pero la Calvo todas esas son estupendas en su ambiente Narbona no digamos que fue una ministra de Medio Ambiente fantástica gracias a ella nos están quitando todos los fangos que tenemos en el Ebro de la de de Flix osea que aunque decía me parece que era pera o no sé si Javier Pérez quiere decir que era que que no podemos hacer muchas cosas en el medio ambiente mira sólo lo que pongamos en el medio ambiente en la agenda sólo que pensemos que esto existe que es una realidad igual que a las mujeres que eran invisibles el medio ambiente también era invisible pero es ahora sólo que lo pongamos

Voz 0874 20:35 estamos cuando uno ya hemos avanzado Crime directora del programa Mujer Salud y calidad de vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios hablando desde Barcelona un beso fuerte gracias gracias gracias a vosotros hasta luego siempre digo que me quedo corto con el tiempo para llamadas vamos a ver si de una muy rápida Lola de Madrid creo que tengo una pregunta para vosotros no la buenos días

Voz 7 20:56 hola buenos días que hay haber muy brevemente para dejarla anotado yo os oigo hablar abono a vosotros los medios habla mucho del envejecimiento hace mucha investigación en bueno me en evitar enfermedades futuras sin embargo no oigo hablar yo oigo a los partidos políticos que el tema del envejecido no del perdón de la extinción no posibles pensión de de la especie o de la raza blanca o caucásica como queramos llamarla dada la baja tasa de natalidad que tenemos actualmente que creo que en España es bastante grave no de natalidad solo sino de infertilidad entonces yo no he tenido tiempo de mirar de datos pero creo que pocas muy pocas generaciones podemos estar pues practicamente

Voz 8 21:46 el problema de la ya ya ya

Voz 7 21:48 que suena exagerado

Voz 0874 21:51 eso eh usted despedir despediría Lola Lola gracias un beso sea sabes qué deberes para la próxima semana son casi las once venga hasta la semana que viene pero si no no somos Steele