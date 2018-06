Luis Otero, un coronel a contracorriente

Voz 1 00:00 a mirar a gente eh

Voz 1293 00:58 hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas han cambiado radicalmente desde el tiempo en que yo fui condenado pudo hoy condenado por lo que yo lo que siempre echo en falta INVI compañeros es que no hubiera un momento que era señores la Fuerzas Armadas han sido en el pasado instrumentos de dictaduras de golpes de Estado a partir de la base de instrumentos de lo oído

Voz 0874 01:28 la segunda vez este fin de semana que escuchamos esta música y hay una razón para ello para lo explicamos militar que hace ocho años pronunciaba estas palabras en la Cadena SER era el coronel Luis Otero uno de los fundadores de la UMD en la Unión Militar Democrática una organización que contribuyó de forma decisiva la conquista de las libertades en aquella España de la transición Luis Otero a murió en Madrid a los ochenta y cinco años hace unos días esta mañana frente a la necrológica de El otro barrio que no está Luis Alegre cómo estás Luis buenos días hola

Voz 1579 01:56 qué tal Javier militares que como Luis Otero

Voz 0874 01:59 que fundaron la UMD fueron auténticamente valientes y estoy seguro de que su coraje haya sido celebrado la medida que merece no

Voz 1579 02:07 bueno la muestra de que no ha sido suficientemente celebrado es comprobar el escaso eco que ha tenido la muerte de Luis hacerlo

Voz 0874 02:12 exacto fundador de la UMD en el año setenta y cuatro un año antes de la muerte de Franco había que ser valiente cuando la inmensa mayoría del ejercito era cómplice de la dictadura

Voz 1579 02:22 si en ese momento los militares que se consideraban demócratas representaban un porcentaje casi ridículo y como te puedes imaginar tenían que ocultar sus convicciones y no querían sufrir todo tipo de represalias la UMD fue como no una organización clandestina

Voz 0874 02:36 en la España de mil novecientos setenta y cuatro Un militar demócrata debía aparecer a mucha gente como un rojo peligroso casa

Voz 1579 02:43 sí sí aunque no todos los militares demócratas eran rojos ni mucho menos pero en aquel momento cualquiera que no comulgaba con la dictadura más si era militar era considerado un subersivo dicho esto Luis Otero se sentía demócrata y republicano

Voz 0874 02:57 familia de militares padres

Voz 1579 03:00 fue un militar monárquico que conspiró contra la República hay que luego fue fusilado por los republicanos durante la Guerra Civil

Voz 0874 03:06 pero lo más natural sería que Luis Otero hubiera sido un militar muy leal al franquismo si llamaban

Voz 1579 03:11 ante la atención que un militar cuyo padre militar había sido fusilado por los republicanos hiciera republicano pero el responsable fundamental de su formación ideológica y esto también es muy singular fue un sacerdote de la parroquia vecina de su casa que le contagió los valores de la izquierda y la democracia hizo que Luis Otero renegar de los principios tan reaccionarios que había mamado desde su infancia

Voz 0874 03:33 sí que estudió

Voz 1579 03:35 de hecho en la carrera militar Se especializó en Ingeniería Informática otro detalle bastante particular de su personalidad no debía ser muy frecuente en la España de los sesenta y setenta que un militar manifestar interés por la informática que por cierto luego les serviría a él para ganarse la vida

Voz 0874 03:49 la ciencia incipiente en aquella época cómo se le ocurrió la idea de organizar la UMD

Voz 1579 03:54 acontecimiento que le inspiró fue la revolución de los claveles en Portugal el veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cuatro el mismo Luis Otero lo recordaba en la Cadena Ser

Voz 1293 04:05 pues nació yo fui uno de los padres de los MD porque yo era militar en el año esos veintitrés veinticuatro me sentía muy a disgusto porque ya había sido mentalizado en ideas democráticas veía que es que yo era un un desastre que estaban manteniendo una dictadura que el Ejército había por supuesto a través de la Guardia Civil implantó que hay dictadura pero que sigue me enteré entonces yo ya no sabía qué qué se podría hacer de repente el veinticinco de abril del año setenta y cuatro cuando llegan a casa por la noche puso la televisión y vi que en Portugal noticia era había vivido un intervención de las Fuerzas Armadas que habían creado una organización que MCA las Fuerzas Armadas que habían conseguido en una reacción incruenta habían derrocado el régimen de dictadura ya habían

Voz 3 05:04 plantado la democracia la llamada revolución de los claveles a veces eh bien si entonces aquello fue una inspiración dije esto es lo que tenemos que hacer no exactamente aquello porque en España no había guerra

Voz 1293 05:16 colonial pero sí había yo pensaba en el Ejército gente que quería salir de la situación del franquismo y que me iban a poder seguir

Voz 1579 05:27 Luis Otero y su compañero el también comandante Julio Busquets llegaron incluso a viajar a Lisboa para entrevistarse con militares portugueses que habían protagonizado la Revolución de los Claveles por cierto que la canción de José Afonso que nos acompaña haya a la que antes Javier interpretada por Amalia Rodrigues ganando la vila morena se convirtió en un himno de esa revolución

Voz 0874 05:46 exacto y el siguiente paso en la creación de la UME cuál fue

Voz 1579 05:49 el siguiente paso fue celebrar reuniones clandestinas por supuesto con gente muy significada de la oposición a la dictadura por ejemplo con el democristiano Joaquín Ruiz Giménez con Felipe González cuando se hacía llamar aún Isidoro con miembros del Partido Comunista el uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro en Barcelona se formalizó la constitución de la UMD

Voz 0874 06:11 con cuántos militares al principio el tres

Voz 1579 06:14 antes y colaboradores algunos cientos aunque en realidad los implicados serían muchos más

Voz 0874 06:19 muchas no se atreverían a confesar su militancia en un organismo tan mal visto tan perseguido por el franquismo claro

Voz 1579 06:25 exacto y de hecho unos meses después de su fundación en el verano del setenta y cinco fueron detenidos los cabecillas de la UMD el marzo del setenta y seis ya con Franco muerto se celebró un consejo de guerra que llevó a prisión a nueve militares ya siete de ellos también a la expulsión del Ejército

Voz 0874 06:42 supongo que luego esos militares serían beneficiados por el indulto que siguió a la proclamación entonces de Rey Juan Carlos

Voz 1579 06:48 si los militares condenados quedaron libertad pero ni es indulto al que te refieres ni la ley de amnistía del setenta y siete rehabilitó a esos militar en sus puestos como tendría que haber sucedido

Voz 0874 06:58 de esto porque pasó negaron pues no no

Voz 1579 07:00 es por puro pánico a que el sector franquista del Ejército que era claramente el dominante provocará un golpe de Estado ese mismo miedo hizo que Santiago Carrillo animará a disolverse a la UMD cuando se convocaron las elecciones generales del setenta y siete con el argumento de que la UMD no tenía sentido si ya había Democracia ID que su disolución podría calmar a los golpistas y en efecto la OMS de ese disolvió en junio de mil novecientos

Voz 0874 07:25 sí y quiénes fueron los principales compañeros de viaje de Luis Otero la UMD

Voz 1579 07:29 pues entre otros figuraba el periodista Fernando Rain Lane cofundador y director de Diario dieciséis irresponsable de importantes exclusivas sobre intentonas golpistas en los años de la transición desde luego otro gran compañero de viaje Bruce Otero fue el coronel Fortes

Voz 0874 07:45 coronel eso se Fortes PP cofundador de la UMD que tiene ochenta y cinco años y que esta mañana nos acompaña desde Vigo con su hijo Xavier cómo estás PP Xavier

Voz 4 07:55 muy bien tocayo pero estamos en Pontevedra de rivalidad sí que estos duele verdad

Voz 5 08:03 bálsamo de Inteco

Voz 4 08:05 no hemos dado miedo una que es muy temprano todavía

Voz 0874 08:07 el PP que que imagínate te vino a la cabeza el otro día cuando te enteraste de la muerte de tu compañero de Luis Otero

Voz 5 08:14 se pasó un poco la la la cabeza todo lo que yo recordaba de lo primero que me llamó que se ve el paso muy por la cabeza fue el sentido del humor de Luis porque Luis no les desconcertaba a los coroneles de prisiones ya el coronel al ya los jueces con aquellas cosas que les salían verdad eh no yo contaba el otro día en un artículo sobre en el país la anécdota aquella de que a nosotros no nos nos lleva mucho declarar un poco poroso veo yo creo que nos levantaban a las cinco de la mañana en Hoyo de Manzanares nos traía en una caravana militar de jeeps hasta hasta al juzgado de Madrid sobre las seis de la mañana ya a las dos de la tarde a unos había mandado a nuestra de tomado declaración una de estas estamos en una sala la gente ya preocupa de repente Luis para romper el el va a romper la ella ya lo dijo ya sea por lo de que no va a acusar esta vez Román usar del asesinato de Calvo Sotelo todas las gentes echado a reír vosotros reíros pero prótesis yo ya habíamos nacido

Voz 4 09:22 eso te iba a decir oye porque pero posturas consciente de que era se un a hacer esto había que ser muy valiente

Voz 5 09:29 bueno había que hacerlo porque es que lo contrario es que es que nosotros teníamos que el país era si la gente yo estaba estuvieran la Universidad sesenta y ocho sesenta y nueve los sesenta y ocho me cogió creando quinto de carrera y entonces nosotros teníamos que eh abriéndose a Europa ir libertad eran las dos palabras que a nosotros nos parecía que era para las ventanas que había había que abrir Europa justicia sandía libertad y los militares de abrir el portugués fea no nos dio la azteca o lo que pasa aquí el orbitador portugueses tumbaron la dictadura nosotros sabíamos que no podíamos tumbaron la dictadura porque esta dictadura procedía de una guerra civil y aquí no hubiera sido el levantamiento incruento deportiva yo recuerdo que que que se acordó una asamblea dijeron no lo que tenemos que hacer es mojar la pólvora del ejército todo nuestro esfuerzo es mojar la pólvora de este desteje para para que no se convierta en un obstáculo para el establecimiento de la democracia para que no es

Voz 4 10:37 nunca porque cuando hablamos de claro de ruido de sables me ha servido para tierra tu banda sonora claro

Voz 5 10:42 tiro yo dormir fuera de casa pues vamos a ver desde que salir de prisión hasta que hasta 23F pues unas diez veces llegó a ver amagos de golpes si algún regimiento con los carros con los Carlos eh encendidos es decir que nosotros teníamos información de droga estaban la injertos otros teníamos de pasamos la información al Gobierno a Adolfo Suárez eh a través de de Martín Villa de ministro de Otero Novas hicimos lo que pudimos porque eh en evitar que que que aquel ruidos habrá que que el golpe detuviera la democracia cuando quisieron darlo el 23F afortunadamente era demasiado tarde

Voz 0874 11:24 claro es decir que fíjate tú hablas del del 23F el hace un par de días estaba en el Congreso yo voy poco que voy no puedo dejar de fijarme en los días

Voz 4 11:32 entonces no se iban ahí hablar

Voz 0874 11:34 no con un amigo con un amigo periodista con con Íñigo Domínguez decíamos en qué difícil es imaginar ver entrar aquí a un guardia civil armado y ser capaz de mantenerte de pie y lo hizo militares que teníais esa esa esa capacidad de enfrentarnos al régimen esa capacidad de ser demócratas provida en una situación como esa merecéis un monumento eh

Voz 5 11:57 bueno pero es Felipe González se llamaba Isidoro de aquella en las entrevistas que que mantuvimos con Jiménez Jiménez estaba preocupadísimo Orban a masacrar pero Felipe González en Barcelona reunió recuerdo que el anfitrión eventos incluimos el Comité Ejecutivo Luis hotel pero el club y Busquets e Martín Consuegra yo el quinto ya no me acuerdo creo que Julián Delgado y Felipe González pues los expuso nosotros pusimos que no queríamos que la ejército volviera a su parcela a su parcela militar a la profesionalización acuerdo los cuarteles de invierno y que saliera del mundo en la política y que la democracia se impusiera en este país Iker ejército se convirtiera poco a poco en I defensor de la libertad en el garante de las libertades y Felipe nos dijo a mí sí me cogen no no ha pasado nada puede tener a comisaría a un militante de base pueden apagar pagarle unos cigarrillos son espada y hacerle un poco de daño a vosotros si os cogen os cortan esa cosa que duele mucho dijo el Si algún día triunfa la democracia en este país tenemos que hacerle un monumento yo estoy esperando

Voz 4 13:16 eso te iba a decir me parece que se le olvidó luego será dado a él

Voz 0874 13:20 ese la vida da más gente porque mira que ha habido tiempo para hacerlo porque de hecho

Voz 5 13:24 bueno bueno Carme Chacón allá y nosotros estamos muy agradecidos a Carme por el coraje darnos normalmente cuadernos las medallas darnos las recibirnos en el Ministerio con aquella amabilidad ya que el cariño del que la Carmen e irrepetible el mismo día que que nosotros nos pues suele medallas varios generales devolvieron las suyas en espera así para no compartirlas con nosotros

Voz 4 13:51 de verdad si todavía es la aguardaban

Voz 1579 13:54 el PP como como ha sido históricamente vuestra relación con el Rey Juan Carlos

Voz 5 14:00 fue una relación de antes de la coronación diría yo de cierta complicidad pero después de la coronación en no no volvimos a saber del eh y eso que nosotros eh entre nosotros estaba Instituto Valero ya había sido el instructor de Juan Carlos

Voz 6 14:20 en la Academia General Militar

Voz 5 14:24 a mí me llamó mucho a un a veces incluso que con y concretamente no tuviera una llamada

Voz 1293 14:29 la tengo que decir es que me sorprendió

Voz 0874 14:34 una nota a pie de página de la historia pero es muy interesante lo que cuentas para entender un poco la situación en la que movía habíais es verdad que los militares no se sentían tal animadversión hacia vosotros que llegaron a plantear incluso acribillados a tiros una especie de emboscada

Voz 5 14:51 siete La información no te vimos fue fuera de fuera del coronel de la general auditor el capitán general parece que es el que en el grupo A que aquella reunión de Capitanía con Campano se planteó la plaga de la UMD el toro dijeron bueno pues una solución sería eliminarlo físicamente bien una emboscada la isla grupo terrorista o bien que ellos se resistieron con las ahora más a a la detención

Voz 6 15:21 ahí eliminarlos

Voz 5 15:23 entonces curiosamente Milans del Bosch y Calista porque hay que reconocer que los tanques en Valencia e separaban unos semáforos en rojo

Voz 4 15:34 a golpe Estado sí pero la leyes de tráfico esas cosas

Voz 5 15:40 entonces el producto llamar al auditor pedirle parecer al auditor de esta de esta opción el aductor le dijo que aquello era una acalorada pero el problema lo que para los siguiente hagan lo que hagan eso siempre ese Barça leer cuando les dijo eso se no lo operación S Se decidió de detención que por cierto se decidió allí el que firmó el parte que hacía falta para detener no fue minas de carbón

Voz 0874 16:09 por cierto detención y luego consejos de guerra claro

Voz 5 16:12 el consejo de guerra entre aquella manera

Voz 4 16:14 eso te iba a decir tiempo Cuéntame no no

Voz 5 16:17 bueno todo fue bastante bien hasta que no fue un error de Diego

Voz 4 16:22 dicen para ello estima no fue pasto

Voz 5 16:25 te bien en el sentido de que no no no nos pegaron ni nada todo Manolo Lago en aquellos minutos finales porque nosotros lo cuente estamos la preguntas de defensor ni de Física Meter suele dar era de los servicios de información osea que bueno era yo no podía fiar de él al final hay unos minutos que le pregunta el procesado se o que haya directos ahí dijimos todos nuestras cosas Historia fue Karpin descargando la primero intervino Luis después yo después Instituto Valero fuimos cargando todos un poco el pabellón Manolo Lago dijo concibo la patria común un marco de convivencia democrática en la que se respeten los derechos humanos cuando dijo derechos humanos salmón eh que le PG encuadra tiro que capaces de que ahora dijo encuentra cómo se me ocurre metiendo Valledor traidor

Voz 4 17:17 que bueno en la cárcel cuánto tiempo año un año en el año porque al año unos cinco pensar saco porque el no no no estoy ya pero tuvimos luto por lo menos su casa que esa cordobés que me llegara Carmen Chacón se queda allí

Voz 5 17:37 a dar porque seguramente bueno la condena no propicia a Luis que reducirlas metieron ocho años para otra yo gradúan si no porque te al Fidac algo bueno nosotros acusaban primero de sedición de conspiración para ello pero luego lo tras su edición logros pareció poco luego conspiración perdón rebelión afectados acusaron de rebelión osea nosotros no sabíamos sublevado con las armas

Voz 7 18:07 tenemos ahí a Xavier ahí me gustaría que nos contarás cómo vivía tú no sé cuantos años tenías en en aquella nueve vivir las aventuras de de tu padre de Luis Otero bueno pues un poco desde la ignorancia absoluta yo era un hijo de un oficial que quería ser militar que iba a un colegio de militares que vivía es un edificio militares y que una mañana de julio cuando va a empezar el verano pues cambia todo infancia porque ves a tu abuela llorar ves como vienen familiares si te cogen y te llevan a la aldea para estar ahí aislado porque se acercaban tiempos complicados no entonces esa ilusión de ser militar pues esa rompe ese día yo tarde algún tiempo en volver a admirar ya ya querer a las Fuerzas Armadas como y siento yo creo que es un estamento admirable las Fuerzas Armadas españolas pero en ese momento con nueve años de tienen a tu padre casi a punta de pistola puestas un poco confuso no recuerdo pues que cuando los vimos por primera vez habían pasado seis meses ya sin ver a mi padre está en Hoyo de Manzanares y en principio no prometen pasar con él en la tarde de Nochebuena o el día de Navidad y allí empiezo a ver alguna gente que conocía por ejemplo Jesús Martín Consuegra que bien hablar contigo para ver si porque lo complicado de esto yo siempre se pregunta ni padre es en el Ejército era casi más franquista en el tardofranquismo que en los sesenta por aquello del hecho biológico que se decía entonces estaba eh convertido en un búnker muy cerrado y el problema no es que haya militares demócratas sino esa labor de proselitismo de ganarte como oficial de ganar tengo suboficial abrirte hasta que acaba siendo un poco pues denunciado por alguno no recuerdo que cuando voy a ese encuentro al secretario de la humedad que luego me enteré que da al secretario humedad que da Jesús Martín Consuegra que lo había visto el año anterior veraneando en una playa con mi padre empecé a atar cabos mira esta gente como empezó y tal no pero pero fue así pues claro con el tiempo lo vas viendo lo vas viendo yo creo que sí es de justicia reconocer todo lo que hicieron porque arriesgan sus carreras militares en un momento muy complicado sus carreras profesionales y la de sus familias los militares tenían muchos hijos nosotras sabemos cinco pero aviar casi todos los militares de la UME tenían muchos hijos no yo entonces era complicado en aquel contexto en edificios militares en colegios militares pues de la Unión Militar Democrática pero bueno son cosas a mí me pasó una una cosa yo iba a un colegio de de la Armada que la Armada recuerdo que que ya están en prisión y ya me había pegado con no sé cuantos compañeros de clase y por alusiones a mi padre y un día hay un ejercicio bien nos nos premian a los que sacamos la mejor nota entonces el regalo era escoger una carpeta entonces voy yo hacia dónde está la Mesa de la madre superiora que habrá una monja dice Fortes es el deja su carpeta no dije yo pues yo esta de color rojo

Voz 4 20:55 mira que había colores color rojo no era un poco el contexto que había

Voz 0874 21:01 no sé si de Pepe tiene algo que decir eso de que los militares de la UME de es que tenían muchos hijos

Voz 5 21:07 no éramos de la generación del baby boom porque Luis tenía cinco erres tenía cinco yo tenía cinco eh otro hombre no sé si Ibarra tenía cuatro estén a la media será media nuestra era de cuatro hijos y luego yo tenía una carrera universitaria que eso te da mucha garantía muchos como ayer me decía hombre Pepe tú claro tú adaptarse en un colegio en las tardes tiene una universitaria puedes hacer una oposición una instituto como finalmente hice pero para la para vivir esos años de de fuera de la ejemplo porque no cobramos el pero jarros creo tenían otra carrera eh bueno uno lo pasaron muy mal yo sé que reste lo pasó muy mal

Voz 7 21:48 yo cuento cuanto una de de Luis Otero que ya es motivo de reunirnos aquí para hablar de Luis Otero que ha Luisa a su mujer Carmen que la queríamos mucho porque hizo casi de más de de nosotros cuando estábamos en Madrid y cuando fuimos nosotros hemos de Galicia María avistar a mi padre y a los detenidos ir recuerdo una anécdota ya en la etapa final del cumplimiento de condena yo creo que Luis en el castillo de La Palma en Ferrol Vigo contigo en los últimos ya meses de la condena y el coronel al cargo del con sardina como excomandante sardina al mando del penal se portó muy bien con los mientras la humedad y eso le costó algunas llamadas a bueno

Voz 5 22:26 claro superiores entonces Solbes dijo

Voz 7 22:28 yo a los mi padre Jesús Martín Luis mira lo que queráis el castillo para vosotros no me Montes follón y sobre todo nada de prensa nada de tres estamos en setenta ese día viene Carmen de Madrid

Voz 4 22:40 el ordenanza en mi comandante está aquí la mujer Luis Otero con la televisión y él se llevaba las manos a la cabeza claro se refería a una televisión portátil pero él pensaba que llegaban las cámaras de la televisión pública alemana de Televisión Española que a todas las alarmas

Voz 7 22:57 oye que sentiste cuando escuchas te esa varios miembros del Gobierno de Rajoy hace bien poco el himno de la Dios mío Dios

Voz 5 23:05 el ministro de Cultura yo me pareció parece es que yo esto de la Legión hay que situarlo en contexto hay gente que cree que ese es el patriotismo sea más viva la muerte no hemos llegado desde el dolor de Salamanca de Unamuno oí millones tío y Millán Astray pues está claro yo no nunca a gritar Viva la muerte

Voz 0874 23:29 oye me encanta charlar contigo Pepe estaría toda la mañana

Voz 4 23:33 bueno eso es que no nos dejará no te ganan pero no seremos detenidos tampoco eh no pasa eso eso es una cosa que pasa que pasa que cuando no

Voz 5 23:43 tiene ya sal uno así como curtido es decir que que la UMD y la detención de todo aquello como decir eso como nos acuse de lo no tiene nada

Voz 4 23:55 como no Fortes yo te agradezco muchísimo el testimonio sobre el recién desaparecido compañero amigo ganan muy amigo leal no sentimos mucho lo tenemos en el corazón

Voz 6 24:09 eh vamos fueron a

Voz 4 24:12 es una tristeza pero bueno el tiempo pasa para todos compañero en aquella fantástica bien

Voz 0874 24:17 mira de la UMD que en buena medida nos hace poder vivir en el país en el que vivimos ahora no y además es una organización con la que tan ingrata han sido la democracia española y también por supuesto la decimos a tu hijo acordarse también de todos esos recuerdos tempranos peligrosos viajes comisarías o consejos de guerra tantas cosas que visita este que nunca debe de visitar un chaval de de nueve años pero estoy seguro que te sientes orgulloso de tu padre evidentemente

Voz 7 24:46 de Maduro vamos todos muy rápido claro que sí que